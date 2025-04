Os 11 principais aplicativos de construção para experimentar em 2025

Os projetos de construção exigem muita atenção e esforço. Desde a criação de plantas até o gerenciamento de orçamentos e a entrega de projetos dentro do prazo, tudo precisa de planejamento detalhado e execução perfeita.

a boa notícia é que existe uma ferramenta para praticamente tudo! Seja para gerenciar custos, manter a conformidade com as normas de segurança ou manter sua equipe em sincronia, as ferramentas certas podem facilitar o seu trabalho.

Por isso, reunimos os 11 principais aplicativos de construção que podem ajudá-lo em todos os aspectos dos projetos de construção: design, gerenciamento de tarefas, comunicação e muito mais.

Comece a planejar seus projetos de construção gratuitamente agora

Portanto, comece a explorar e encontre sua melhor opção!

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui estão os 11 principais aplicativos de construção que podem ajudar a simplificar seus projetos e melhorar a colaboração.

ClickUp: Melhor para gerenciamento de projetos de construção e comunicação Fieldwire: Melhor para gerenciamento de trabalho no local **Procore:Melhor para gerenciamento de riscos AutoCAD: Melhor para editar desenhos de construção 2D GasBuddy: Melhor para encontrar combustível a preços mais baratos **Buildertrend: melhor para gerenciar equipes de campo e programar projetos PlanGrid Build: Melhor para criar desenhos de construção LetsBuild: Melhor para inspeções no local e comunicações da equipe Autodesk Construction Cloud: Melhor para gerenciamento de projetos de construção **Contractor Foreman: melhor para cálculo de custos de trabalho e gerenciamento de despesas **Raken: o melhor para controle de tempo e gerenciamento de equipes

O que são aplicativos de construção?

Os aplicativos de construção são soluções digitais para gerenciamento de construção. Eles variam de ferramentas simples de gerenciamento de documentos a ferramentas de projeto e plataformas robustas de gerenciamento de construção que lidam com o planejamento e a entrega de projetos de ponta a ponta.

Os aplicativos de construção o ajudam a gerenciar vários projetos ao:

🤖 Automatizando processos de rotina, como agendamento, relatórios e alocação de tarefas

manter equipes, empreiteiros e clientes na mesma página com atualizações de projetos em tempo real e comunicação centralizada

armazenamento de todos os documentos relacionados ao projeto, como contratos, licenças e plantas, em um único local para fácil acesso

alinhamento de equipes, cronogramas, recursos e resultados para uma execução perfeita

você sabia que 35% dos profissionais de construção gastam mais de 14 horas por semana em atividades não produtivas, como buscar informações sobre o projeto, resolver conflitos e lidar com erros e retrabalho.

Benefícios do uso de aplicativos de construção

Aqui estão os principais benefícios dos aplicativos de construção:

Colaboração aprimorada e visibilidade do projeto

Os aplicativos de construção oferecem informações em tempo real sobre o progresso do seu projeto com relatórios e painéis. Os gerentes de projetos de construção podem acompanhar continuamente o progresso no local em seu aplicativo e monitorar os detalhes do projeto, como uso de material, produtividade da equipe e carga de trabalho.

Exemplo: Se uma equipe específica estiver com excesso de trabalho ou se o progresso estiver atrasado em uma área, o aplicativo fornece a visibilidade para fazer ajustes imediatos.

Gerenciamento aprimorado de recursos e custos

Você pode acessar os principais recursos de gerenciamento de recursos para visualizar a carga de trabalho de cada membro da equipe e acompanhar os recursos e as despesas em tempo real. Os aplicativos de construção também o ajudam a visualizar os custos incorridos no projeto e a comparar os custos orçados com os reais para identificar variações e fazer os ajustes necessários.

Exemplo: Suponha que sua equipe de alto custo de drywall trabalhe horas extras, aumentando os custos gerais. Você pode analisar a distribuição da carga de trabalho e reduzir as horas extras transferindo o trabalho para a equipe de pintura disponível. Dessa forma, você garante a alocação ideal de recursos e reduz os custos sem comprometer a qualidade do projeto.

Tomada de decisão guiada

Os aplicativos de construção ajudam você a tomar decisões orientadas por dados com base em diferentes relatórios e análises. Por exemplo, você pode analisar o custo histórico e as tendências de mão de obra para planejar os projetos atuais. Além disso, você pode criar relatórios de análise de risco para mitigar riscos, reduzir seu impacto no projeto e evitar atrasos na entrega.

Exemplo: Se o aplicativo sinalizar as condições meteorológicas como um risco para um projeto ao ar livre, você poderá reprogramar proativamente tarefas como a colocação de concreto para evitar atrasos e danos.

📖 Leia mais: 6 métodos comuns de entrega de projetos de construção para arquitetos

O que você deve procurar nos aplicativos de construção?

Quer você seja uma empresa de construção civil em busca de clientes ou um especialista do setor de construção civil em busca de projetos técnicos ou gerenciamento de custos, existe o aplicativo de construção certo para tudo. Aqui está uma lista do que você deve procurar nos aplicativos de construção:

📌 Planejamento e programação de projetos: Escolha aplicativos que facilitem a definição e o acompanhamento de cronogramas de projetos, a priorização de tarefas, o acompanhamento do progresso e o monitoramento de dependências

**Gerenciamento de recursos: procure plataformas que mostrem a carga de trabalho, os materiais disponíveis e os equipamentos em tempo real

Orçamento e gerenciamento de custos: Escolha um software de construção que o ajude a acompanhar os custos do projeto em tempo real - de material a mão de obra, preparação do local e despesas administrativas mais amplas. Ele deve permitir comparações entre orçamento e custo para ajudá-lo a fazer ajustes em tempo hábil

Gerenciamento de documentos: Selecione um aplicativo que centralize todos os documentos relacionados ao projeto, como imagens do local, regulamentos, inspeções de segurança, registros diários e plantas. Ele deve possibilitar o rastreamento de alterações e permitir o acesso às versões mais recentes dos documentos

Recursos no local: Escolha ferramentas que funcionem bem tanto na versão móvel quanto na versão desktop. Deve ter uma funcionalidade off-line para que as equipes no local possam acessar os documentos, atualizar o progresso e enviar relatórios mesmo sem internet

Recursos de controle de qualidade: Procure aplicativos que o ajudem a rastrear problemas, analisar riscos, criar listas de verificação de inspeção e documentar padrões de qualidade. Isso o ajudará a identificar e corrigir proativamente os problemas do projeto e a resolver questões de segurança

Automação do fluxo de trabalho: Escolha um aplicativo de construção que permita automatizar tarefas de rotina e personalizar fluxos de trabalho. Por exemplo, automatizar processos de aprovação de projetos, definir alertas ao se aproximar de limites orçamentários, alterar status de tarefas etc.

📖 Leia mais: Como encontrar e reter clientes para o setor de construção

Os 11 melhores aplicativos para construção

1. ClickUp (melhor para gerenciamento e comunicação de projetos de construção)

Planeje, acompanhe e gerencie todos os seus projetos de construção em um único lugar com o ClickUp

Construir do zero já é difícil o suficiente. Acrescente falhas de comunicação, documentos dispersos, atrasos, perda de prazos e roubo de materiais e tudo ficará ainda mais difícil.

Qual é a saída? Um aplicativo versátil de gerenciamento de construção como o ClickUp . Ele o ajuda a gerenciar cronogramas, atribuir tarefas, acompanhar o progresso em tempo real e visualizar projetos com painéis e visualizações personalizadas. ClickUp para gerenciamento de construção centraliza tudo, desde a pré-venda e a concepção até o encerramento. Você pode colaborar em planos, criar desenhos de projetos e fluxos de trabalho e converter seus planos em itens acionáveis com o Tarefas do ClickUp .

Visualize o trabalho da maneira que você quiser com o ClickUp Views

Alavancagem Mais de 15 visualizações de projeto do ClickUp para resumir seus planos, como Visualização do calendário para agendamento de tarefas, List View para gerenciamento de recursos, Board para progresso de tarefas e gráficos de Gantt para cronogramas.

Veja como você pode adicionar visualizações de projeto no ClickUp 👇

Uma das principais preocupações dos projetos de construção é a entrega no prazo, e a Gerenciamento de tempo do ClickUp ajuda a gerenciar os cronogramas de construção com eficiência. Use o controle de tempo para estimar os tempos das tarefas, programar o tempo usando gráficos de Gantt, visualizações de Calendário, Carga de Trabalho e Linha do Tempo e registrar as horas com planilhas de horas

Rastreie, gerencie e aloque o tempo de forma eficaz para evitar atrasos com o ClickUp Time Management

E isso não é tudo! O ClickUp oferece uma vasta biblioteca de modelos de gerenciamento de construção para manter a coordenação da equipe, controlar os recursos e ajudá-lo a manter-se dentro do orçamento.

Por exemplo, o Modelo de gerenciamento de construção do ClickUp permite planejar e visualizar os ciclos de vida do projeto, acompanhar o progresso, alinhar os recursos e garantir a entrega do projeto em tempo hábil. O modelo também oferece status e campos personalizados para que você possa adicionar detalhes, como níveis de confiança e barras de porcentagem de progresso, e acompanhar o progresso das tarefas.

Modelo de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp

Aqui está um resumo rápido dos recursos do ClickUp para facilitar as coisas.

Melhores recursos do ClickUp

Painéis de controle em tempo real : Visualize o progresso do projeto e a produtividade da equipe em tempo real personalizado Painéis do ClickUp Gráficos de Gantt : Gerencie tarefas prioritárias, rastreie dependências e identifique bloqueios usando Gráficos de Gantt do ClickUp Status personalizados : Crie rótulos personalizados para definir o progresso da tarefa, como 'WIP,' 'Concluído', 'Em espera,' 'Em aprovação,' etc.

: Visualize o progresso do projeto e a produtividade da equipe em tempo real personalizado Painéis do ClickUp Automação : Automatize fluxos de trabalho como aprovação de projeto, alteração do status da tarefa, geração de relatórios diários de progresso e muito mais com Automações do ClickUp Bate-papo em tempo real : Comunique-se sem problemas, mantenha todos informados sobre as atualizações e melhore a colaboração com Bate-papo do ClickUp Documentação : Documente medidas de segurança no local de trabalho, padrões de controle, instruções no local e diretrizes para toda a sua equipe de projeto usando Documentos do ClickUp Modelos : Criar orçamentos com modelos de orçamento de construção melhore a eficiência do trabalho, conduza reuniões e garanta entregas de projetos dentro do prazo

: Automatize fluxos de trabalho como aprovação de projeto, alteração do status da tarefa, geração de relatórios diários de progresso e muito mais com Automações do ClickUp

Limitações do ClickUp

A grande variedade de recursos pode ser esmagadora para novos usuários

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.300+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp foi um divisor de águas para o gerenciamento das tarefas envolvidas na conclusão do trabalho do cliente. Eu precisava de uma ferramenta para organizar as tarefas em vez de manter tudo na minha cabeça, e o Excel não estava dando conta do recado. O ClickUp provou ser uma solução eficaz e fácil de usar para minha empresa. Avaliação da Capterra 2. Fieldwire (melhor para gerenciamento de trabalho no local)

via Fio de campo O software de gerenciamento de canteiros de obras da Fieldwire permite que as equipes em campo acessem imagens, plantas, trabalhos, documentos de projeto e tudo o mais em seus smartphones.

Ele permite que as empresas de construção e os empreiteiros criem tarefas vinculadas a locais específicos, priorizem tarefas e compartilhem RFIs (Request for Information) em tempo real. Você pode usar seus fluxos de trabalho personalizados, formulários de inspeção e recursos de relatório para o comissionamento antes da entrega do projeto.

melhores recursos do #### Fieldwire

Insira tarefas e listas de verificação, edite informações e gere relatórios com o aplicativo móvel

Acompanhe o progresso e a produção das tarefas com imagens e datas

Simplifique a navegação de especificações, distribua pacotes de envio e gerencie especificações de construção

Limitações do Fieldwire

A exclusão de um projeto de um dispositivo é um desafio e envolve várias etapas

A funcionalidade off-line é lenta. Demora muito para carregar arquivos, o que pode ser um desafio para as equipes no local

Preços do Fieldwire

Básico : $0

: $0 Pro : uS$ 54 por usuário/mês

: uS$ 54 por usuário/mês Business : uS$ 74 por usuário/mês

: uS$ 74 por usuário/mês Business Plus: $104 por usuário/mês

Fieldwire ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 85 avaliações)

🧠 Você sabia? Muitos aplicativos de gerenciamento de construção agora estão integrados com tecnologia de drones . Os drones fornecem dados aéreos em tempo real que são sincronizados com esses aplicativos para criar mapas de projetos atualizados, economizando horas de inspeções manuais.

3. Procore (melhor para gerenciamento de riscos)

via Pró-core A Procore é uma software de gerenciamento de projetos para subcontratados que oferece gerenciamento inteligente de riscos em todos os projetos, desde a pré-construção até o encerramento. Você pode prever riscos usando modelagem preditiva, priorizar riscos e enviar alertas em tempo real para as partes interessadas.

Esse gerenciamento de projetos de construção a ferramenta também simplifica a documentação, oferece suporte a automações e facilita as tarefas administrativas para equipes remotas. O destaque da ferramenta é o recurso de estimativa orçamentária que calcula automaticamente os custos de mão de obra e material.

Melhores recursos do Procore

Avalie os possíveis riscos do projeto usando algoritmos de aprendizado de máquina e envie alertas para atualizar as equipes

Desenhe marcações, vincule imagens, arquivos e tarefas a desenhos específicos e compare diferentes versões de desenhos para tomar decisões informadas

Acesse mais de 100 relatórios e crie relatórios personalizados baseados em personas e em nível de portfólio

Limitações do Procore

Tem uma curva de aprendizado acentuada; requer conhecimento técnico para começar a usá-lo

A solução de problemas ou falhas requer o suporte de muitas equipes, o que torna o processo demorado

Preços da Procore

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Procore

G2 : 4.6/5 (mais de 3200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 3200 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Procore?

O Procore é uma ferramenta incrível que agiliza os processos de documentação e entrada de dados de forma eficaz e é simples de usar depois que você pega o jeito. A Procore é usada diariamente em nosso projeto por todos, incluindo consultores, subcontratados e toda a equipe de gerenciamento. No entanto, pode ser complicado de aprender e entender. Revisão do G2 4. AutoCAD (melhor para editar desenhos de construção 2D)

via AutoCAD O AutoCAD é um editor DWG (um formato de arquivo que significa desenhos) e um visualizador DWG on-line que permite criar desenhos de projetos usando as principais ferramentas e comandos de desenho. Você pode criar estruturas de construção 2D e 3D, plantas e planos com precisão. A melhor parte é que ele oferece uma biblioteca predefinida de materiais prontos para uso para ajudá-lo a começar e garantir mais eficiência no projeto.

Melhores recursos do AutoCAD

Visualize e desenhe seus projetos em 2D e 3D com integração de hardware

Edite projetos usando um editor WYSIWYG (uma ferramenta que visualiza o resultado final)

Crie sequências animadas de etapas, equipamentos e equipe paraeficiência na construção Limitações do AutoCAD

De acordo com alguns usuários, ele não é adequado para práticas de projeto 3D

Suas licenças são caras

Preços do AutoCAD

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o AutoCAD

G2 : 4.4/5 (mais de 1400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1400 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 3000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AutoCAD?

_O programa é útil para a criação de desenhos 2D, com o objetivo de fazer esboços no computador - basicamente, desenhar à mão em um formato digital Revisão do Capterra 5. GasBuddy (melhor para encontrar combustível a preços mais baratos)

via GasBuddy Nem todos os aplicativos usados em projetos de construção são especializados para o setor. Por exemplo, o GasBuddy, originalmente projetado para encontrar combustível mais barato, também pode ajudar as equipes de construção a gerenciar os custos de combustível.

Os construtores e trabalhadores de campo podem verificar os preços da gasolina nos postos mais próximos. Ele também tem recursos premium, como concursos que o ajudam a ganhar combustível grátis, resgatar prêmios e economizar mais combustível.

Melhores recursos do GasBuddy

Veja as tendências de preços de combustível por região com insights sobre combustível

Registre as compras de combustível para facilitar o acompanhamento com um livro de registro de combustível

Obtenha uma calculadora completa para planejar os custos de combustível

Limitações do GasBuddy

Às vezes, mostra preços incorretos

Às vezes, o aplicativo localiza postos de gasolina distantes

Preços do GasBuddy

Grátis

Avaliações e resenhas do GasBuddy

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

💡Dica profissional: Use calculadoras de carbono gratuitas para calcular o impacto ambiental de seus projetos de construção. Identifique áreas de alta emissão e desenvolva estratégias para minimizar sua pegada de carbono.

6. Buildertrend (melhor para gerenciar equipes de campo e programação de projetos)

via Tendência de construção Se você é uma empresa de construção que está tentando centralizar sua documentação de construção, o Buildertrend pode ajudar. Ele oferece uma visão rápida de tudo - de relatórios de projetos a imagens, cronogramas e finanças - e permite que você simplifique as operações do projeto.

Os recursos do aplicativo programação de construção ajuda os usuários a criar cronogramas, gerenciar dependências e sincronizar atualizações para uma mudança de cronograma sem esforço.

Melhores recursos do Buildertrend

Gerencie finanças de construção, ordens de compra e alteração, calendários e faturas em um só lugar

Economize nos custos de materiais com programas de descontos e abatimentos e gerencie as relações com os fornecedores

Limitações do Buildertrend

O software não tem uma função de salvamento automático e mostra "alterações não salvas" mesmo depois de salvar o arquivo. Essa falha pode resultar em perda de dados

Não há como rastrear várias taxas de pagamento, o que torna o rastreamento de pagamentos de freelancers um desafio

Preços do Buildertrend

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Buildertrend

G2 : 4.2/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buildertrend?

Gosto de como posso personalizar a plataforma para atender às minhas necessidades específicas, de formulários a relatórios. Honestamente, às vezes eu gostaria que houvesse ainda mais possibilidades de integração com outros programas que minha empresa utiliza Avaliação do Capterra 7. PlanGrid Build (melhor para desenhos de construção de edifícios)

via Grade de planejamento O PlanGrid Build da Autodesk Construction Cloud é uma ferramenta de desenho de construção. No entanto, seus recursos agora estão disponíveis no Autodesk Build, que o ajuda no gerenciamento de construção.

Você pode acessar tudo em um único aplicativo, desde o planejamento e a criação de plantas até o acompanhamento do progresso do projeto, relatórios e gerenciamento de documentos. Além disso, é possível editar desenhos em colaboração em tempo real com sua equipe.

Melhores recursos do PlanGrid Build

Crie desenhos inteligentes para visualizar seus planos de construção

Controle os custos usando ferramentas de previsão e gerenciamento de orçamento e despesas

Realize análises de risco baseadas em IA para identificar possíveis problemas

Limitações do PlanGrid Build

Tem preços altos, o que pode não ser adequado para equipes pequenas

O software tem dificuldade para carregar grandes pacotes de planilhas e não permite a rolagem entre planilhas ou arquivos

Preços do PlanGrid Build

O PlanGrid não está mais disponível para compra. Seus recursos estão disponíveis no Autodesk Build, que custa a partir de US$ 145/mês.

Classificações e resenhas do PlanGrid Build

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia mais: Como usar a IA na construção (casos de uso e ferramentas)

8. LetsBuild (melhor para inspeções do local e comunicações da equipe)

via LetsBuild A LetsBuild oferece dois produtos:

Aproplan, para a identificação de problemas, verificações de qualidade e controles de segurança, garantindo a conformidade e reduzindo o retrabalho

Geniebelt para agendamento e gerenciamento de projetos, simplificando o acompanhamento do progresso e a alocação de recursos para manter os projetos dentro do prazo e do orçamento

Ele ajuda a realizar inspeções móveis no local, identificar e registrar tipos de problemas, progresso e datas de vencimento; anexar imagens para detalhes; medir planos no modo editor e retrabalhar desenhos.

O LetsBuild permite a comunicação simplificada entre equipes de construção, subcontratados, fornecedores e outras partes interessadas. Ele também fornece imagens do canteiro de obras em tempo real e desenhos atualizados para relatórios, cria cronogramas de 6 semanas, identifica atrasos e sobrecargas e ajusta cronogramas usando gráficos de Gantt em tempo real.

melhores recursos do #### LetsBuild

Crie e sincronize listas de pendências 24 horas por dia, 7 dias por semana, com notificações push em tempo real

Capture problemas no local e corrija-os antes que possam afetar negativamente os resultados

Tire fotos e crie relatórios com um clique para cada problema

Limitações do LetsBuild

Opções limitadas de relatórios e integração

O aplicativo da Web pode travar ao lidar com grandes conjuntos de dados

Preços do LetsBuild

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LetsBuild

G2 : 4.1/5 (20 avaliações)

: 4.1/5 (20 avaliações) Capterra: 4.2/2 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LetsBuild?

A plataforma é fácil de usar, especialmente para pessoas que estão entrando e não têm conhecimento completo de gerenciamento de projetos, mas precisa de algumas mudanças para se tornar uma ferramenta mais poderosa e ser usada como um único gerenciamento de projetos. Avaliação do Capterra Leia mais: Como usar um gráfico de Gantt na construção 9. Autodesk Construction Cloud (melhor para gerenciamento de projetos de construção)

via Autodesk Construction Cloud A Autodesk oferece uma plataforma unificada para acessar todos os dados do projeto - arquivos, fotos, modelos Revit, RFIs, planilhas e relatórios - em um só lugar. Oferece coordenação BIM (Building Information Modeling) para editar modelos, detectar defeitos e retrabalho. Sua seção de envio é especialmente útil para compartilhar desenhos de lojas.

O gerenciamento de projetos da Autodesk oferece aos construtores e empreiteiros percepções do projeto em tempo real. Ele também tem recursos de gerenciamento de custos para ajudá-lo com estimativas de construção prever riscos de custo e mitigar riscos financeiros.

Melhores recursos do Autodesk Construction Cloud

Realize análises de risco em tempo real, simplifique licitações e automatize tarefas de rotina com a IA da Autodesk

Rastreie projetos e visualize alterações de projeto com recursos de colaboração de projeto

Use modelos para documentar normas de segurança e criar relatórios de incidentes

Limitações do Autodesk Construction Cloud

Os gráficos de Gantt não sincronizam atualizações ao vivo

A configuração de projetos com permissões de usuário, vínculos lógicos, etc. pode ser demorada

Preços do Autodesk Construction Cloud

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Autodesk Construction Cloud

G2 : 4.4/5 (mais de 3900 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 3900 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 2000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Autodesk Construction Cloud?

No geral, muito bom; houve problemas no início, mas a ACC dedicou mais recursos e suporte ao servidor para garantir que as interrupções não sejam frequentes e que as solicitações dos usuários sejam atendidas adequadamente Avaliação do Capterra 10. Contractor Foreman (melhor para gerenciamento de despesas de custo de trabalho)

via Encarregado de empreiteira O Contractor Foreman é o melhor para lidar com finanças de projetos e controle de despesas. Ele permite rastrear os custos e os dados financeiros em um nível granular, estimar as marcações individuais e em massa e gerenciar propostas e pedidos de alteração.

É possível rastrear a equipe, criar cronogramas de funcionários e manter a documentação do projeto para registros. Além disso, o software tem uma rede de suporte que oferece sugestões para aproveitar ao máximo o software de gerenciamento de construção.

melhores recursos do #### Contractor Foreman

Crie estimativas e compartilhe-as com seus clientes usando bancos de dados de custos em tempo real

Rastrear faturas, associá-las a um pedido de compra e gerar faturas para o cliente

Crie pacotes de ofertas, envie convites para ofertas e conceda ofertas

Automatize a atualização de alterações de pedidos

limitações do #### Contractor Foreman

Os recursos de estimativa são básicos e limitados

O aplicativo móvel apresenta falhas ocasionais

Preços do Contractor Foreman

Básico : uS$ 49/mês, cobrado anualmente

: uS$ 49/mês, cobrado anualmente Standard : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Plus : $155/mês

: $155/mês Pro : $212/mês

: $212/mês Ilimitado: $312/mês

Contractor Foreman ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 245 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 245 avaliações) Capterra: 4.5/6 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Contractor Foreman?

O que mais gosto no Contractor Foreman é o vasto escopo de módulos que permitem muitas opções diferentes no gerenciamento de projetos. No entanto, como há tantos recursos, pode ser um pouco complicado entrar no programa pela primeira vez. Avaliação do Capterra 📖 Leia mais: 10 modelos gratuitos de propostas de construção para o sucesso do projeto 11. Raken (melhor para controle de tempo e gerenciamento de equipe)

via Raken O Raken funciona muito bem para o gerenciamento de campo. Você pode capturar dados em tempo real, controlar horas e gerar relatórios diários de progresso. Os membros da equipe podem usá-lo para anotações diárias carregar imagens e manter registros.

O destaque do Raken é a facilidade de uso e a capacidade de rastrear horas, materiais, equipamentos e produção com relatórios diários e instantâneos. É possível usar cartões de ponto para centralizar o controle de horas, atribuir horas à equipe em massa e aprovar envios de cartões de ponto em qualquer lugar.

melhores recursos do #### Raken

Crie segmentos de relatórios personalizados com documentação fotográfica, notas e gravações de voz para texto

Visualize listas de verificação de segurança e observações em um só lugar usando painéis em tempo real

Obtenha visibilidade de como o equipamento é usado com códigos de custo e recursos de horas em uso versus tempo ocioso

Limitações do Raken

Não há opções de edição em massa ou preenchimento automático. Por exemplo, você precisa inserir os mesmos dados para 50 ou 100 equipamentos

Não há opções de múltipla escolha ou drop-downs para pesquisas

Preços do Raken

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Raken

G2 : 4.6/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Raken?

Adoro o fato de podermos personalizar nossos códigos de custo e acompanhar as classificações de salários vigentes. Nossos funcionários de campo são notificados de que seus cartões de ponto estão prontos e é muito fácil para eles entrarem e aprovarem. A galeria de cada projeto é muito fácil de usar e carregar, e a integração com o One Drive é incrível para a nossa equipe. No entanto, seria bom se houvesse mais recursos que pudessem ser personalizados. Avaliação do Capterra Entregue os projetos no prazo com o melhor aplicativo de construção

Finalizando nossa lista dos melhores aplicativos de construção, temos certeza de uma coisa: você não pode esperar um projeto de construção bem-sucedido sem a tecnologia certa.

Os aplicativos que abordamos aqui são todos excelentes, com recursos de rastreamento, programação, gerenciamento financeiro e colaboração. Mas se você estiver procurando uma solução versátil que funcione para construtores, trabalhadores da construção civil e gerentes de projeto, ela tem de ser o ClickUp.

O ClickUp se destaca por seus recursos eficazes de gerenciamento de cronograma, colaboração poderosa, rastreamento e relatórios em tempo real, automações avançadas e, sem esquecer, sua enorme biblioteca de modelos. Todos esses recursos o ajudam a encerrar seus projetos de construção no prazo e sem exceder os orçamentos. Registre-se no ClickUp gratuitamente e explore seus recursos hoje mesmo!