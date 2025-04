As 10 principais ferramentas de organização para que os alunos se mantenham produtivos

A vida estudantil pode se tornar seriamente sobrecarregada.

Entre tarefas intermináveis, prazos que se aproximam mais rápido do que o esperado, projetos em grupo que, de alguma forma, sempre precisam de toda a sua atenção e cronogramas de estudo que parecem impossíveis de serem cumpridos, é muito difícil lidar com isso.

Mas aqui está a boa notícia: você não precisa fazer isso sozinho.

As ferramentas de organização certas podem tirar um peso enorme de seus ombros. Elas não são apenas listas de tarefas ou planejadores sofisticados.

Eles podem ajudá-lo a manter um bom GPA e a se destacar no início de sua carreira.

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui estão as 10 principais ferramentas para ajudá-lo a controlar o caos da sua vida estudantil:

ClickUp: O melhor para a produtividade de estudantes em um só lugar com IA Todoist: O melhor para o gerenciamento minimalista de tarefas Notion: Melhor para fluxos de trabalho altamente personalizáveis Google Keep: o melhor para fazer anotações e listas simples Microsoft OneNote: melhor para organização detalhada de notas Trello: melhor para gerenciamento visual de projetos Evernote: Melhor para recursos robustos de anotações planejador de alunos myHomework: Melhor para planejamento acadêmico direto MyStudyLife: O melhor para gerenciar cronogramas e exames Any.do: O melhor para sincronização de tarefas pessoais e acadêmicas ## O que você deve procurar em ferramentas de organização para alunos?

O que faz com que uma ferramenta seja perfeita para se manter organizado como estudante? Considere estes recursos principais:

Facilidade de uso: Opte por uma ferramenta com uma interface intuitiva que seja rápida de configurar e fácil de navegar. Você não quer passar horas aprendendo a usar a ferramenta (e voltar a usar suas tarefas)

Opte por uma ferramenta com uma interface intuitiva que seja rápida de configurar e fácil de navegar. Você não quer passar horas aprendendo a usar a ferramenta (e voltar a usar suas tarefas) Gerenciamento de tarefas e prazos: Procure listas de tarefas, lembretes e visualizações de calendário para acompanhar tarefas e exames com eficiência e nunca perder um prazo importante

Procure listas de tarefas, lembretes e visualizações de calendário para acompanhar tarefas e exames com eficiência e nunca perder um prazo importante Recursos de colaboração: Priorize ferramentas com compartilhamento em tempo real, comentários e delegação de tarefas para projetos em grupo

Priorize ferramentas com compartilhamento em tempo real, comentários e delegação de tarefas para projetos em grupo Planejamento de estudo: Escolha ferramentas que ofereçam modelos, organização de notas e recursos para ajudá-lo a planejar e otimizar as sessões de estudo

Escolha ferramentas que ofereçam modelos, organização de notas e recursos para ajudá-lo a planejar e otimizar as sessões de estudo Opções de integração: Certifique-se de que a ferramenta funcione perfeitamente com as plataformas que você usa todos os dias, como o Google Drive ou o Microsoft Office

Certifique-se de que a ferramenta funcione perfeitamente com as plataformas que você usa todos os dias, como o Google Drive ou o Microsoft Office Acessibilidade: Procure planos gratuitos ou opções com preços razoáveis que se ajustem ao seu orçamento como estudante

Dica profissional: Use testes ou demonstrações gratuitas antes de se comprometer com uma ferramenta ferramenta de estudo . Isso permite que você teste a adequação dos recursos às suas necessidades.

As 10 melhores ferramentas de organização para estudantes

Nós entendemos: a vida de estudante já é cheia, e você preferiria passar seu tempo livre perseguindo suas paixões, mergulhando em atividades extracurriculares ou simplesmente saindo com os amigos. É por isso que fizemos o trabalho pesado para você e reunimos as dez melhores ferramentas para ajudá-lo a se manter organizado sem esforço.

1. ClickUp (melhor para produtividade estudantil tudo-em-um com tecnologia de IA)

Gerencie seus deveres de casa, projetos de pesquisa e outras tarefas em uma única plataforma usando o Listas de verificação de tarefas do ClickUp Não importa se você está fazendo malabarismos com tarefas de casa, projetos de pesquisa, prazos de entrega ou um milhão de outras coisas, ClickUp é a única ferramenta que pode tornar tudo isso mais fácil.

É o aplicativo completo para o trabalho_ que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Isso o torna um dos melhores ferramentas organizacionais para planejar seu trabalho, comunicar-se facilmente com seus colegas e professores e aumentar sua produtividade.

Como Paola Landaeta Saldías , estudante de doutorado, Grupo de Pesquisa TIM - TU Berlin, diz:

Gerenciar projetos ou tarefas com facilidade e clareza é o principal atributo desse software. Há muitas maneiras de usá-lo, mas a mais valiosa para a nossa equipe foi a capacidade de monitorar cada projeto corretamente e disparar alarmes quando algo está errado. A capacidade de comunicação, mesmo usando o armazenamento de arquivos e comentários para enriquecer cada tarefa/projeto, tem sido muito útil para manter todos atualizados, pois, com as informações organizadas, também foi possível usar o tempo para inovar, simplesmente criando um quadro específico para o desenvolvimento de novas ideias/projetos._ Paola Landaeta Saldías doutoranda, Grupo de Pesquisa TIM - TU Berlin

Organize seu dia com o ClickUp Tasks para dividir as metas em etapas gerenciáveis.

Vamos começar com Tarefas do ClickUp -A espinha dorsal do seu fluxo de trabalho acadêmico. Esse recurso garante que você não tenha que se preocupar no último minuto porque esqueceu um prazo ou deixou passar um detalhe importante.

Você pode usá-lo para dividir suas tarefas em etapas gerenciáveis com listas de verificação de tarefas, definir prioridades e acompanhar o progresso visualmente, seja em um formato de lista simples ou em um quadro Kanban (ou dezenas de outros Visualizações do ClickUp ).

Leia também: Guia do educador para formulários ClickUp

Visualize sua agenda em tempo real usando o Calendar View do ClickUp

Há também o Visualização do calendário do ClickUp que coloca todo o seu cronograma acadêmico, prazos e eventos à sua frente o tempo todo, mantendo-o no caminho certo e no controle.

Se você precisa planejar sessões de estudo ou coordenar reuniões de grupo, o ClickUp Calendar View pode acompanhar tudo.

Colabore de forma mais inteligente com o ClickUp Docs como seu centro de anotações, planos e ideias

Agora, se você adora trabalhar em projetos de grupo (ou, sejamos honestos, tentar sobreviver a eles_), Documentos do ClickUp facilitará muito sua vida.

Chega de cadeias intermináveis de e-mails ou anexos perdidos. Com o Docs, você pode criar, compartilhar e editar documentos em tempo real com seu grupo.

Isso o torna perfeito para colaborar em trabalhos, fazer brainstorming de ideias ou simplesmente manter todos na mesma página.

Fato divertido: O ClickUp oferece mais de 35 ClickApps que permitem personalizar seu espaço de trabalho com recursos como controle de tempo, mapas mentais e até mesmo sprints.

Use o ClickUp Brain como seu cofre de ideias pessoal para fazer perguntas, resumir insights ou até mesmo criar conteúdo do zero

Agora, vamos falar sobre Cérebro ClickUp o assistente de IA que trabalha 24 horas por dia para ajudá-lo a otimizar suas sessões de estudo.

Ele pode automatizar tarefas de rotina, como definir lembretes e resumir anotações de aulas, economizando tempo. No entanto, ele vai além, oferecendo dicas de estudo personalizadas com base em seus hábitos e carga de trabalho.

E se você precisar de uma ajuda para organizar seu espaço de trabalho, o ClickUp tem modelos prontos.

O Modelo de lista de verificação de planejamento do aluno do ClickUp ajuda você a ficar por dentro de tudo para a semana, enquanto o Modelo de orçamento do ClickUp College garante que você não fique sem dinheiro na metade do semestre.

E se você precisar de algo mais detalhado, dê uma olhada no Modelo de aluno do ClickUp para se organizar desde o início.

Modelo de aluno do ClickUp

O modelo simplifica seus estudos e garante que você fique por dentro de tudo o que é importante, como organizar os trabalhos do curso e as aulas, gerenciar projetos, tarefas e exames e acompanhar o progresso e os prazos de todas as suas metas.

Leia também: Dicas de gerenciamento de projetos mais importantes para estudantes

Melhores recursos do ClickUp

Consolide o gerenciamento de tarefas, anotações, calendários e lembretes em uma única plataforma, eliminando a necessidade de fazer malabarismos com vários aplicativos

Organize suas tarefas da maneira que melhor lhe convier. Por exemplo, use a visualização de calendário para visualizar os prazos das tarefas ou a visualização de quadro para acompanhar o andamento do projeto

Atribua tempo às tarefas e monitore o tempo que você leva para concluí-las com o O controle de tempo incorporado do ClickUp e recursos de tempo estimado

Trabalhe em conjunto em projetos de grupo, compartilhe anotações e mantenha todos na mesma página com o ferramentas de colaboração em tempo real no ClickUp incluindo um sistema intuitivo de pastas, comentários de tarefas, menções e documentos compartilhados

Defina metas acadêmicas, como a conclusão de um módulo de estudo ou a obtenção de uma nota específica, e acompanhe seu progresso ao longo do tempo com o Metas do ClickUp Limitações do ClickUp

Novos usuários podem precisar de algum tempo para se familiarizar com os diversos recursos da plataforma

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

para sempre Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.300+ avaliações)

2. Todoist (melhor para gerenciamento de tarefas minimalista)

via TodoistTodoist é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas elegante e simples, perfeita para estudantes que desejam uma maneira intuitiva de se manterem organizados sem os sinos e assobios de ferramentas mais complexas.

Seu design minimalista concentra-se nas principais funcionalidades, como criação de tarefas, definição de prioridades e controle de prazos.

Use rótulos e filtros para personalizar sua lista de tarefas e se concentrar em itens de alta prioridade ou categorias específicas. Conecte o Todoist ao Google Calendar, Dropbox e outros software de gerenciamento universitário para aprimorar sua utilidade.

Um bônus divertido? O sistema de Karma gamificado do Todoist motiva você a manter sequências de produtividade.

Melhores recursos do Todoist

Organize tarefas sem esforço com hierarquias intuitivas de projetos e subtarefas

Defina prioridades e datas de vencimento com etiquetas e lembretes personalizáveis

Colabore com membros da equipe ou familiares por meio de projetos compartilhados

Acompanhe a produtividade usando metas integradas e pontos de carma

Limitações do Todoist

Não possui ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt

Não há modo off-line para celular, a menos que as tarefas sejam pré-carregadas

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Empresarial: $8/mês por usuário

Todoist ratings & reviews

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

4,4/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

3. Notion (melhor para fluxos de trabalho altamente personalizáveis)

via Nãotion A vida estudantil muitas vezes pode parecer limitada e restritiva, com estruturas definidas para quase tudo, desde formatos de tarefas até fluxos de trabalho de projetos. Noção é uma boa solução para alunos que desejam flexibilidade e controle sobre seus arquivos digitais. Quer você precise de uma simples lista de tarefas ou de um sistema detalhado de gerenciamento de conhecimento, o Notion permite que você crie fluxos de trabalho que atendam às suas necessidades. Você pode criar ou usar modelos pré-fabricados para anotações de aula, tarefas ou acompanhamento de projetos e sincronizar o Notion com aplicativos como o Google Drive ou o Trello para obter acesso centralizado aos seus recursos de estudo e pesquisa.

Melhores recursos do Notion

Crie bancos de dados, wikis e documentos personalizados em um único espaço de trabalho

Conecte fluxos de trabalho vinculando páginas, tarefas e projetos de forma integrada

Visualize dados com tabelas, quadros, linhas do tempo e calendários

Compartilhe seu espaço de trabalho com colegas, educadores ou o público usando páginas ao vivo

Limitações do Notion

Os recursos de gerenciamento de tarefas carecem de lembretes ou automação avançada

Problemas de desempenho com grandes bancos de dados em dispositivos mais antigos

Preços do Notion

**Gratuito

Plus: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Notion ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 5.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.400+ avaliações)

4. Google Keep (melhor para fazer anotações e listas simples)

via Google Keep Google Keep é o melhor aplicativo leve para capturar ideias e fazer anotações rápidas em qualquer lugar. Ele oferece aos alunos ocupados uma interface de notas adesivas para criar notas codificadas por cores para uma melhor organização visual, notas de voz para capturar pensamentos ou ideias rapidamente e converter a fala em texto, além de listas de verificação que permitem gerenciar tarefas facilmente.

Melhores recursos do Google Keep

Colabore em tempo real compartilhando anotações com outras pessoas

Defina lembretes de tarefas com base na localização ou em um horário específico

Sincronize automaticamente entre dispositivos com sua conta do Google

Limitações do Google Keep

Opções de formatação limitadas em comparação com aplicativos avançados de anotações

Falta de recursos de gerenciamento de tarefas para lidar com projetos maiores

Não há integrações com outras ferramentas além do Google Workspace

Estrutura de organização mínima para quem faz muitas anotações

Preços do Google Keep

Gratuito

Business Starter: US$ 7,20/mês por usuário

US$ 7,20/mês por usuário Business Standard: US$ 14,40/mês por usuário

US$ 14,40/mês por usuário Business Plus: US$ 21,60/mês por usuário

US$ 21,60/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

nota: O Google Keep está disponível gratuitamente para usuários individuais e como parte do Google Workspace para equipes. Os preços listados são para o Google Workspace._

Avaliações e resenhas do Google Keep

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

5. Microsoft OneNote (melhor para organização de notas detalhadas)

via Microsoft OneNote Digital Se você já desejou compartilhar anotações e colaborar com seus amigos e colegas de classe, Microsoft OneNote é a ferramenta ideal para você.

Ele é um bloco de notas digital rico em recursos que lida com detalhes, anotações colaborativas e organização. Ideal para estudantes universitários que gerenciam informações densas, o OneNote oferece um sistema de caderno abrangente e bem estruturado. Ele permite dividir suas anotações em cadernos, seções e páginas para facilitar a navegação.

Com o suporte à escrita manual, você pode fazer anotações com uma caneta stylus ou desenhar diagramas diretamente no dispositivo. E, ao contrário das anotações físicas, você nunca precisa se preocupar em perder informações valiosas ou deixá-las para trás quando precisar delas - você pode acessar suas anotações do telefone, tablet ou PC por meio do OneDrive.

Melhores recursos do Microsoft OneNote

Recorte conteúdo da Web e salve-o diretamente em seus blocos de anotações

Organize os blocos de anotações com seções, tags, subseções eModelos do OneNote Colabore em blocos de anotações compartilhados em tempo real

Pesquise notas rapidamente usando palavras-chave e reconhecimento de escrita à mão

Limitações do Microsoft OneNote

A interface pode parecer confusa e sobrecarregada para novos usuários

Falta de kanban ou ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do Microsoft OneNote

Pessoal: US$ 6,99/mês por usuário

US$ 6,99/mês por usuário Aplicativos para empresas: US$ 9,90/mês por usuário

US$ 9,90/mês por usuário Familiar : uS$ 9,99/mês por usuário

: uS$ 9,99/mês por usuário Business Basic : uS$ 7,20/mês por usuário

: uS$ 7,20/mês por usuário Business Standard: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Business Premium: uS$ 26,40/mês por usuário

nota: O Microsoft OneNote está disponível como parte do pacote Microsoft 365. Os preços são para o Microsoft 365._

Classificações e resenhas do Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.700 avaliações)

6. Trello (melhor para gerenciamento visual de projetos)

via TrelloTrello's do Trello oferece uma maneira intuitiva de organizar tarefas visualmente, tornando-o ideal para projetos em grupo ou planejamento semestral. Os quadros representam os vários estágios de suas tarefas, como "to-do", "doing" ou "done". Os cartões representam as tarefas individuais em cada estágio.

Adicione descrições detalhadas, listas de verificação, prazos e anexos a tarefas individuais, para que você tenha um contexto completo o tempo todo. Você pode atribuir tarefas aos membros do seu grupo ao trabalhar em projetos compartilhados e até mesmo deixar comentários sobre elas para simplificar a colaboração.

Os Power-ups do Trello permitem que você aprimore sua funcionalidade com integrações personalizadas para ferramentas como Google Drive, Slack e seu calendário.

Melhores recursos do Trello

Visualize fluxos de trabalho usando quadros flexíveis no estilo Kanban

Arraste e solte tarefas entre listas para facilitar a organização

Anexe arquivos, imagens e links diretamente aos cartões

Automatize processos repetitivos com a automação baseada em IA do Butler

Use rótulos personalizados para categorizar tarefas com base em prioridade, assunto ou tipo

Limitações do Trello

Faltam recursos de gerenciamento de dependências e vinculação de tarefas

As opções de personalização dos quadros podem parecer limitadas

Preços do Trello

Gratuito

Standard: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Premium: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Enterprise: A partir de US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Trello ratings & reviews

G2: 4,4/5 (mais de 13.600 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (23.300+ avaliações)

7. Evernote (melhor para recursos de anotações)

via Evernote Se estiver procurando um software para ajudá-lo a fazer anotações rapidamente e depois organizá-las facilmente, você precisa do Evernote . Oferece ferramentas avançadas para alunos que precisam capturar, organizar e recuperar uma variedade de informações.

Os recursos organizacionais de destaque do Evernote incluem uma pesquisa poderosa para encontrar notas rapidamente, mesmo com conteúdo escrito à mão, a capacidade de transformar suas notas em listas de tarefas adicionando caixas de seleção e lembretes, e a criação de notas multimídia adicionando materiais digitais como gravações de voz, fotos, PDFs e esboços às suas informações.

Melhores recursos do Evernote

Colete informações de qualquer lugar com recortes rápidos da Web e digitalizações OCR

Sincronize notas perfeitamente em todos os seus dispositivos

Organize ideias com cadernos, etiquetas e personalizaçõesModelos do Evernote Colabore compartilhando notas ou editando com colegas de equipe



Limitações do Evernote

Interface complicada em comparação com alternativas mais recentes

O acesso off-line é restrito a planos pagos

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: $14,99/mês

$14,99/mês Profissional: $17,99/mês

$17,99/mês Equipes: US$ 24,99/mês por usuário

US$ 24,99/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.200 avaliações)

myHomework Student Planner (melhor para planejamento acadêmico direto)

via planejador do aluno myHomeworkplanejador do aluno myHomework simplifica o planejamento acadêmico com uma interface limpa e fácil de usar. Ele permite que você sincronize sua agenda escolar com o aplicativo para gerenciar horários de aulas e tarefas e obter uma visão geral.

Ele também apresenta excelente acessibilidade - use o aplicativo em vários dispositivos, desde o smartphone até o laptop.

melhores recursos do #### myHomework Student Planner

Acompanhe tarefas, testes e datas de vencimento em um só lugar

Personalizar os horários das aulas com códigos de cores e intervalos de tempo

Receber notificações sobre prazos futuros

Acesse ferramentas off-line para manter-se produtivo sem a Internet

Limitações do myHomework Student Planner

Design desatualizado em comparação com planejadores mais modernos

A versão gratuita contém anúncios que podem causar distração

Preços do myHomework Student Planner

Básico: Gratuito (com anúncios)

Gratuito (com anúncios) Premium: $4,99/ano

myHomework Student Planner avaliações e comentários

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

9. MyStudyLife (melhor para gerenciar cronogramas e exames)

via MyStudyLife Como o nome sugere, MyStudyLife tem como objetivo aproveitar ao máximo a vida estudantil. Ele vai além da programação básica, oferecendo ferramentas adaptadas especificamente para o sucesso acadêmico.

Use-o para planejar o tempo de estudo e acompanhar as datas dos exames com lembretes. Ele também permite que você acompanhe os deveres de casa e as tarefas vinculadas a aulas específicas. Ah, e já mencionamos que ele é gratuito? Ganha, ganha, ganha!

Melhores recursos do MyStudyLife

Organize sua vida escolar com horários específicos de cada disciplina

Receba lembretes de prazos, exames e horários

Acompanhe o progresso acadêmico com visões gerais de disciplinas e tarefas

Limitações do MyStudyLife

Opções de personalização limitadas para tarefas ou aulas

Não há acesso direto aferramentas de colaboraçãopara projetos em grupo

Preços do MyStudyLife

Gratuito

MyStudyLife ratings & reviews

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

10. Any.do (melhor para sincronização de tarefas pessoais e acadêmicas)

via Qualquer.doQualquer coisa combina gerenciamento de tarefas com integração de calendário, oferecendo aos alunos uma maneira fácil de gerenciar suas vidas pessoais e acadêmicas. Visualize suas tarefas junto com sua agenda diária para um melhor planejamento, minimize as distrações com ferramentas como o cronômetro Pomodoro e até mesmo automatize lembretes para tarefas como trabalhos ou preparação de aulas.

Melhores recursos do Any.do

Organize tarefas com listas inteligentes e pastas categorizadas

Colaborar com listas de tarefas compartilhadas para projetos em grupo

Sincronize entre dispositivos para manter tudo em um só lugar

Integração com ferramentas como Google Calendar e Alexa

Limitações do Any.do

Recursos limitados no plano gratuito

Os recursos de gerenciamento de tarefas são menos avançados para projetos complexos

O preço premium pode não justificar o conjunto de recursos

Atrasos ocasionais na sincronização entre dispositivos

Preços do Any.do

Pessoal: Gratuito

Gratuito Premium: US$ 7,99/mês

US$ 7,99/mês Familiar: US$ 9,99/mês (para quatro usuários)

US$ 9,99/mês (para quatro usuários) Equipes: US$ 7,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Any.do

G2: 4,2/5 (mais de 190 avaliações)

4,2/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 170 avaliações)

Estude bem, tire notas altas e tenha sucesso com o ClickUp

Manter-se em dia com as tarefas como estudante não é pouca coisa, mas com as ferramentas organizacionais certas ao seu lado, você não está apenas sobrevivendo - está prosperando.

Se tivéssemos que escolher uma opção de destaque, o ClickUp levaria a coroa. Desde calendários codificados por cores e listas de tarefas detalhadas até recursos de colaboração que tornam os projetos em grupo menos penosos, o ClickUp tem tudo isso.

Você se sente sobrecarregado por uma agenda lotada? Use os marcadores de prioridade e os lembretes do ClickUp para se concentrar no que é realmente importante. Deseja criar um projeto de pesquisa? Faça um brainstorming com o ClickUp Brain e anote as ideias em um ClickUp Docs ricamente formatado.

E não podemos esquecer as mais de 1.000 integrações com aplicativos como Google Drive, Zoom e Outlook, que mantêm tudo reunido em um só lugar, ajudando os alunos a se manterem organizados.

E o melhor de tudo? Ele é gratuito para os alunos, portanto, você pode desbloquear a funcionalidade de nível premium sem gastar um centavo. Então, por que se contentar com o caos quando você pode ter clareza? Registre-se gratuitamente agora e experimente o ClickUp. Seu futuro eu (e talvez seu GPA_) vai lhe agradecer!