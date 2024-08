As 15 principais ferramentas de estudo que todo estudante deve ter em 2024

A Internet transformou todos os aspectos de nossa vida, inclusive a forma como estudamos. Ela nos dá acesso a inúmeros recursos e educação para pessoas que precisam de ajuda para acessá-la no modo físico. Entretanto, ao mesmo tempo, ela também tornou a concentração mais desafiadora.

Com a constante tentação de mudar do aplicativo relevante para a mídia social para ver mais um TikTok ou rolar o Instagram, a maioria de nós se distrai dos estudos. Mas não se preocupe, pois também temos uma solução para esses desafios!

Desde ferramentas de estudo que oferecem tutoria especializada e anotações até tecnologias que melhoram o foco e bloqueiam sites que causam distração, abordamos todas elas neste artigo.

O que você deve procurar em uma ferramenta de estudo?

Aqui estão os itens que você deve procurar em uma ferramenta de estudo:

Interface amigável: Procure uma ferramenta com uma interface intuitiva e fácil de usar. Uma ferramenta que seja fácil de navegar seráeconomizará tempo e reduzirá a frustração

Procure uma ferramenta com uma interface intuitiva e fácil de usar. Uma ferramenta que seja fácil de navegar seráeconomizará tempo e reduzirá a frustração Compatibilidade e acessibilidade: Certifique-se de que a ferramenta seja compatível com os dispositivos e sistemas operacionais que você usa (por exemplo, Windows, macOS, iOS e Android). Ela também deve ser acessível em vários dispositivos para permitir flexibilidade em seu ambiente de estudo

Certifique-se de que a ferramenta seja compatível com os dispositivos e sistemas operacionais que você usa (por exemplo, Windows, macOS, iOS e Android). Ela também deve ser acessível em vários dispositivos para permitir flexibilidade em seu ambiente de estudo Recursos de colaboração: Se você é um estudante universitário que costuma colaborar com outras pessoas em projetos ou grupos de estudo, escolha uma ferramenta que ofereça suporte a recursos de colaboração, como edição em tempo real, comentários e compartilhamento de arquivos

Se você é um estudante universitário que costuma colaborar com outras pessoas em projetos ou grupos de estudo, escolha uma ferramenta que ofereça suporte a recursos de colaboração, como edição em tempo real, comentários e compartilhamento de arquivos Recursos para fazer anotações: Procure uma ferramenta de estudo que permita fazer anotações organizadas e pesquisáveis, e será um bônus se ela oferecer suporte a elementos multimídia, como imagens e gravações de áudio

Procure uma ferramenta de estudo que permita fazer anotações organizadas e pesquisáveis, e será um bônus se ela oferecer suporte a elementos multimídia, como imagens e gravações de áudio Recursos de aprendizado: Algumas ferramentas de estudo têm recursos de aprendizado incorporados, como flashcards, questionários ou materiais de estudo pré-elaborados. Avalie se esses recursos estão alinhados com sua formação

Algumas ferramentas de estudo têm recursos de aprendizado incorporados, como flashcards, questionários ou materiais de estudo pré-elaborados. Avalie se esses recursos estão alinhados com sua formação Acompanhamento do progresso: Procure ferramentas que ofereçam recursos para acompanhar seu progresso. Isso pode incluir análises, estatísticas ou representações visuais de suas realizações e áreas de melhoria.

15 melhores ferramentas de estudo para usar em 2024

Aqui estão as melhores ferramentas de estudo on-line que você pode usar em 2024:

1. ClickUp

Fique de olho no progresso do seu curso com o Board View do ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta poderosa e uma solução de gerenciamento de projetos que é útil para estudantes, profissionais e empresas em todo o mundo. Quer saber como?

Use o ClickUp para alunos para gerenciar sua agenda, acompanhar suas tarefas e seu progresso, fazer anotações, colaborar com amigos, usar assistentes de IA e muito mais. Você pode integrá-lo a outras ferramentas, como Google Docs, Slack, Zoom e Clockify.

Melhores recursos do ClickUp

Quadro Kanban

Visualize seu trabalho de curso em um relance com o Quadro Kanban do ClickUp

Acompanhe suas tarefas, planeje seus horários e sincronize várias tarefas com o seu calendário. Altere status e datas e organize suas tarefas por prioridade

Use o ClickUp Docs para fazer anotações e organizá-las rapidamente

O ClickUp Docs permite que você faça e gerencie suas anotações. Seus recursos avançados podem servir eficientemente como uma alternativa a aplicativos como Supernotas e Obsidiana . Você pode incorporar recursos adicionais em suas anotações para torná-las mais relevantes. Você também pode usar o ClickUp Notepad.

**Sincronização com o Google Agenda

O ClickUp sincroniza facilmente com o Google Calendar para que você possa se lembrar de um envio ou teste importante. Você pode adicionar facilmente datas de vencimento e arrastar e soltar itens em seu calendário.

**Chat do ClickUp

Colabore em projetos de grupo com outros alunos, atribua tarefas, mantenha toda a comunicação em um só lugar e muito mais com o ClickUp Chat.

Resuma anotações e compreenda conceitos complexos com o ClickUp AI

O ClickUp AI ajuda você a resumir anotações, priorizar tarefas de revisão e obter ajuda com tarefas criativas de forma rápida e fácil.

**Modelos do ClickUp

Os Student Templates do ClickUp ajudam os alunos a se manterem organizados

O ClickUp oferece vários modelos para estudantes para um estudante de escola ou faculdade que ajudam a monitorar o progresso, colaborar com outras pessoas e gerenciar suas agendas. Esses modelos incluem:Modelos de avaliação A Khan Academy é outra ferramenta de estudo on-line que oferece uma ampla variedade de cursos ministrados por especialistas. Você pode usar o aplicativo para aprender novas habilidades, aperfeiçoar as existentes, preparar-se para um teste e muito mais. Ele também permite que você acompanhe seu progresso e aprenda no seu próprio ritmo. O melhor de tudo é que ele é totalmente gratuito.

Melhores recursos da Khan Academy

Acesse materiais e recursos de cursos renomados

Acompanhe seu progresso

Escolha entre uma variedade de cursos

Aprenda em seu ritmo

Prepare-se para testes como o SAT, MCAT e outros

Obter tutoria de IA

Gamificação para um aprendizado interativo e divertido

Limitações da Khan Academy

Alguns usuários reclamaram da interface de usuário complicada e da falta de personalização

Preços da Khan Academy

Grátis

Classificações e resenhas da Khan Academy

G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 25 avaliações)

3. **Questionário

via questionário O Quizlet oferece muitas ferramentas úteis de estudo on-line que o tornam essencial para a vida dos alunos. De flashcards interativos a recursos de estudo abrangentes, ele torna a educação e o aprendizado divertidos.

Ele tem mais de 250 milhões de conjuntos de estudo pré-criados. Você também pode criar e compartilhar seus flashcards com outras pessoas para melhorar colaboração .

Melhores recursos do Quizlet

Uma ampla variedade de assuntos, incluindo física, francês e ciências

Permite o acompanhamento do progresso

Permite que vocêconverter suas anotações em questionários, testes e flashcards personalizados

Oferece rotinas de estudo personalizadas, aprendizado sem anúncios e acesso off-line na versão premium

Permite fácil integração com o Google Classroom

Oferece tutoria de IA e ajuda personalizada

Limitações do quizlet

Alguns conteúdos carregados pelos usuários podem ser imprecisos

A tutoria ao vivo não está disponível

Preços do quizlet

Mensal: US$ 6 por mês

Você pode obter uma avaliação gratuita de 7 dias no plano anual.

Classificações e avaliações do Quizlet

G2: 4,5/5 (mais de 280 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4. **Flashcards do Chegg

Chegg Flashcards via PC Mag A Chegg tem um enorme repositório de flashcards (mais de 500 milhões!) para ajudá-lo a estudar melhor e de forma mais inteligente. Você pode obter flashcards para quase todas as matérias, seja religião ou medicina. Além disso, você pode criar facilmente novos flashcards se não encontrar os que são relevantes para você.

A Chegg também oferece soluções de lição de casa, assistência gramatical, explicações de livros didáticos, ferramentas de redação com tecnologia de IA e muito mais para os alunos.

Melhores recursos do Chegg Flashcards

Crie seus flashcards ou use os já prontos

Acesse recursos de aprendizado, incluindo guias, soluções passo a passo e muito mais

Use-o como umaplicativo de foco* Obtenha soluções verificadas por especialistas

Chegg Flashcards limitations

Os flashcards podem conter informações imprecisas

Preços do Chegg Flashcards

Chegg Study: US$ 14,95/mês

Chegg Study Pack: US$ 19,95/mês

Chegg Math Solver: US$ 9,95/mês

Chegg Writing: US$ 9,95/mês

Classificações e resenhas do Chegg Flashcards

G2: Não disponível

Capterra: Não disponível

5. ChatGPT

via ChatGPT O ChatGPT é uma ferramenta de estudo relativamente nova no mercado. No entanto, ela está, sem dúvida, entre as mais populares. Você pode estudar conceitos complexos em uma linguagem fácil de entender, pedir ao ChatGPT para resumir redações longas e muito mais. Tudo o que você precisa fazer é dar um aviso claro à ferramenta, e ela gerará imediatamente as respostas para você.

Melhores recursos do ChatGPT

Ajuda a resumir artigos e ensaios longos

Gerar ideias para redação criativa

Explicar conceitos difíceis em uma linguagem fácil e com exemplos

Resumir anotações de aula para rápida compreensão

Ajuda a identificar erros de linguagem

Oferece suporte multilíngue

Limitações do ChatGPT

Algumas das informações fornecidas podem ser imprecisas

Pode gerar resultados repetitivos

Preços do ChatGPT

Grátis

Plus: US$ 20 por usuário por mês

Equipe: US$ 25 por usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

6. HippoCampus

via hipoCampus O HippoCampus é uma ferramenta de estudo on-line gratuita que aprimora seu aprendizado com vídeos, animações, simulações, esboços de cursos e outros recursos de aprendizado. Essas ferramentas o tornam incrivelmente útil para alunos visuais. Você pode usá-lo para 13 disciplinas, incluindo ciências naturais, inglês, aritmética e álgebra.

Melhores recursos do HippoCampus

Estão disponíveis aulas interativas ao vivo

Acesse o material de estudo em qualquer lugar

O material em vídeo está disponível para 13 disciplinas

Integração com outras plataformas de aprendizado

Limitações do HippoCampus

Alguns recursos não são exclusivos

Preços do HippoCampus

Grátis

Classificações e resenhas do HippoCampus

G2: NA

Capterra: NA

7. Duolingo

via Duolingo Se você é estudante de idiomas, o Duolingo é uma ferramenta de estudo indispensável. As lições rápidas e de tamanho reduzido e o aprendizado personalizado podem tornar o aprendizado de idiomas divertido e interativo.

Mas não é só isso que o Duolingo pode ensinar! Ele também pode ajudá-lo a aprender fonética e matemática. A melhor parte é que a versão básica é totalmente gratuita!

Melhores recursos do Duolingo

Oferece muitos idiomas, inclusive espanhol, hindi, grego, húngaro e outros

Oferece lições curtas para um aprendizado divertido e interativo

Permite a prática de leitura, escrita, fala e audição

Aprendizado personalizado

Oferece recursos como sequências, conquistas, placares de líderes e XPs para motivar os alunos

Limitações do Duolingo

Algumas pessoas reclamaram dos frequentes anúncios do Super Duolingo

Preços do Duolingo

Gratuito

Super Duolingo: US$ 6,99 por mês

Duolingo Business: US$ 49,99 por ano

*Você pode experimentar o Super Duolingo gratuitamente por duas semanas.

Classificações e resenhas do Duolingo

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 790 avaliações)

8. StudyStack

via pilha de estudo Uma ferramenta de estudo divertida, o StudyStack torna o aprendizado agradável e fácil com seus flashcards criativos. Ele oferece recursos de estudo gratuitos com milhões de flashcards criados por membros da comunidade e a capacidade de ajudá-lo a criar os seus próprios.

O StudyStack tem flashcards para várias matérias, incluindo negócios, medicina, geografia, ciências e até mesmo testes padronizados. Você pode jogar jogos criados a partir de seus flashcards para um aprendizado mais interativo.

Melhores recursos do StudyStack

Torna o aprendizado divertido com atividades de estudo gamificadas, como quebra-cabeça, jogos de combinação, palavras cruzadas e muito mais

Oferece opções de avaliação como MCQs, testes diretos e quizzes

Permite o aprendizado off-line no aplicativo móvel

Desenvolva e compartilhe seus flashcards

Limitações do StudyStack

Alguns cartões podem ter informações imprecisas

Alguns usuários reclamaram dos anúncios no aplicativo

Preços do StudyStack

Gratuito

StudyStack PRO: US$ 10 por ano

StudyStack PRO Teacher: US$ 20 por ano

Classificações e resenhas do StudyStack

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Udemy

via Udemy Com mais de 210.000 cursos on-line, a Udemy está entre as ferramentas de estudo on-line mais populares para os alunos. Portanto, se você quiser aprender Python ou música, a Udemy tem uma grande variedade de cursos ministrados por especialistas. Com esses cursos, você também pode acessar testes, tarefas e fóruns. Você também pode acompanhar suas tarefas inacabadas e seu progresso.

Melhores recursos da Udemy

Há uma grande variedade de cursos e categorias disponíveis

Aprenda em seu ritmo

Obtenha zero anúncios e acesso off-line com a assinatura paga

Disponível em mais de 60 idiomas

Alguns cursos oferecem acesso vitalício

Receba lembretes personalizados para atingir suas metas de aprendizado

Limitações da Udemy

Alguns cursos podem ser caros

Alguns não oferecem feedback ou fóruns de discussão

Preços da Udemy

Plano pessoal: ₹750 por mês

Compre cursos individuais e pague conforme o uso

Plano empresarial

Classificações e avaliações da Udemy

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

10. Anki

via Anki O Anki torna o aprendizado fácil e rápido, ajudando você a desenvolver e aprender usando cartões de memória flash. Você pode usá-lo para apoiar seu aprendizado, desde estudar como tocar violão até estudar para exames médicos.

O Anki utiliza a repetição espaçada e a aprendizagem ativa para aprimorar seu aprendizado e ajudá-lo a lembrar de conceitos que você pode ter dificuldade de lembrar.

Melhores recursos do Anki

Permite sincronizar cartões em vários dispositivos

Pode gerenciar mais de 100.000 cartões

Oferece muitas opções de personalização

Permite incorporar áudio, vídeos, imagens e marcação científica em seus cartões

Há uma grande variedade de complementos disponíveis

Permite que você compartilhe seus baralhos com outras pessoas

Limitações do Anki

Tem uma curva de aprendizado acentuada

Criar decks pode ser um desafio

Preços da Anki

Grátis

Classificações e resenhas da Anki

G2: 4,7/5 (30 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

11. **Herói do curso

via herói do curso Criado para ajudar todos os alunos a se formarem com confiança, o Course Hero é uma plataforma de aprendizado on-line com mais de 30 milhões de materiais e recursos de estudo. Também conta com mais de 200.000 educadores que desenvolvem questionários, notas de aula e outros materiais de aprendizagem.

Você pode encontrar materiais relacionados a vários assuntos no Course Hero, desde soluções de lição de casa até guias de estudo e soluções de livros didáticos. Você também pode receber conselhos de especialistas e ter sessões individuais com os educadores.

Melhores recursos do Course Hero

Acesse material de estudo e recursos para vários cursos e faculdades

Oferece ajuda de lição de casa com tecnologia de IA que fornece respostas e explicações instantâneas

Obtenha suporte de tutor personalizado 24 horas por dia, 7 dias por semana

Aprimore seu conhecimento com uma biblioteca de problemas práticos

OfereceFerramentas de IA como corretor ortográfico, corretor gramatical e ferramenta de parafraseamento

Use o Flashcard Maker com IA para uma experiência de aprendizado personalizada

Limitações do Course Hero

Ele não oferece suporte multilíngue

Alguns usuários reclamaram de anúncios frequentes

O controle de progresso não está disponível

Preços do Course Hero

Grátis

*Associação Premium Mensal: US$ 39,99 por mês Trimestral: US$ 19,95 por mês Anualmente: US$ 9,95 por mês



Classificações e resenhas do Course Hero

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 3,4/5 (mais de 30 avaliações)

12. **Google Acadêmico

via Google Scholar O Google Scholar é um mecanismo de busca gratuito que permite encontrar e pesquisar literatura acadêmica com eficiência. Ele oferece uma maneira simples e eficiente para que pesquisadores, acadêmicos, estudantes universitários e qualquer pessoa interessada em trabalhos acadêmicos descubram e acessem artigos acadêmicos, documentos de conferências, teses, livros e patentes.

Melhores recursos do Google Scholar

Pesquise literatura acadêmica em um só lugar

Interface amigável que permite encontrar conteúdo usando palavras-chave, nomes de autores ou títulos de publicações

Oferece contagens de citações para artigos

Permite que você configure alertas de e-mail para palavras-chave específicas

Limitações do Google Scholar

Algumas pessoas o criticaram por classificar artigos com base em citações

Alguns materiais não estão disponíveis gratuitamente

Preços do Google Scholar

Gratuito

Classificações e resenhas do Google Scholar

G2: NA

Capterra: NA

13. Grammarly

via Grammarly Boas habilidades de redação contribuem muito para garantir boas notas na escola e na faculdade, especialmente se seu curso for mais teórico. O Grammarly ajuda você a garantir que seus artigos sejam bem escritos e apresentáveis.

Seja por erros de ortografia, gramática, entrega, clareza, plágio, pontuação ou engajamento, o Grammarly avalia seu texto e fornece uma explicação clara e sugestões para melhorar sua redação.

De acordo com Gramática em um estudo realizado pela Grammarly, 94% dos alunos melhoraram suas notas com o Grammarly Premium. Você pode adicionar facilmente a extensão do Grammarly ao seu navegador para verificar sua redação. Ela também funciona no Windows, Chrome, iPhone, iPad e Android.

Melhores recursos do Grammarly

Oferece assistência de escrita habilitada por IA para melhorar a escrita

Fornece orientação e feedback em tempo real para melhorar a redação

Oferece sugestões para melhorar a clareza e o tom

Verifica se há plágio

Obtém citações totalmente formatadas de fontes on-line

Revisa seu texto

Disponível em mais de 5 lakh aplicativos

Limitações gramaticais

Oferece suporte somente ao inglês

Oferece sugestões limitadas na versão gratuita

Preços do grammarly

Gratuito

Premium: US$ 12 por mês

Business: US$ 15 por membro por mês

Empresarial: Preços personalizados

Classificações e avaliações gramaticais

G2: 4,7/5 (mais de 5.700 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 6.900 avaliações)

14. Floresta

via Forest O aplicativo Forest é perfeito para pessoas que se distraem e passam o tempo em seus telefones, mas adoram árvores. Com esse aplicativo, você pode construir uma floresta próspera (embora virtual) sempre que se concentrar no trabalho. Como? A ideia é simples.

Adicione o tempo que deseja manter o foco, e o aplicativo plantará uma árvore durante esse tempo. Se você sair do aplicativo antes do fim do tempo, sua árvore morrerá. Se você, no entanto, mantiver o foco, poderá construir lentamente uma floresta vibrante.

O Forest planta árvores reais se você gastar as moedas virtuais que ganhar usando o aplicativo.

Melhores recursos do Forest

Defina um cronômetro para se concentrar durante um período específico

Cultive diferentes tipos de árvores e obtenha uma representação visual de sua floresta

Obtenha uma visão geral detalhada de seu tempo de foco

Acesse estatísticas detalhadas para gerenciar seu tempo

Compartilhe com seus amigos e concentrem-se juntos

Plante árvores reais e seja mais ecológico

Limitações da floresta

Não tem um botão de pausa

Alguns usuários reclamaram do número limitado de árvores gratuitas

Preços da floresta

Grátis

Pro: US$ 4,22

Classificações e resenhas da Forest

G2: Não disponível

Capterra: Não disponível

15. BlockSite

via BlockSite Atualmente, a maior parte do nosso aprendizado ocorre on-line. No entanto, a facilidade de acesso ao seu site favorito e às mídias sociais pode distraí-lo rapidamente dos estudos. É nesse ponto que o BlockSite ajuda. Com o BlockSite, você pode bloquear os sites e aplicativos que considera uma distração.

Você também pode ativar o Focus Mode durante um período específico, evitando distrações. Isso o ajudará a aumentar a produtividade, gerenciar melhor seu tempo e concluir seus estudos mais rápido do que nunca.

Melhores recursos do BlockSite

Bloqueie aplicativos e sites e sincronize-os em várias plataformas

Adicione uma programação para bloquear distrações durante horários específicos

Obtenha insights detalhados sobre suas tendências de navegação

Use um bloqueio de um clique para bloquear sites ou aplicativos por categoria ou palavras-chave

Seja redirecionado automaticamente para uma página de bloqueio personalizada se abrir um site/aplicativo bloqueado

Ative a proteção por senha para alterar suas configurações

Evite desinstalar o BlockSite facilmente

Compatível com Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox

Limitações do BlockSite

O plano gratuito permite apenas seis sites bloqueados

Os sites bloqueados não são bloqueados no modo incógnito

Preços do BlockSite

Plano gratuito

Plano pago: US$ 10,99 por mês

Classificações e resenhas do BlockSite

G2: Não disponível

Capterra: Não disponível

Alimente o poder da ferramenta certa em suas sessões de estudo

Aqui está! Com essas 15 ferramentas de estudo, você pode turbinar suas sessões de estudo e terminar mais em menos tempo. Naturalmente, use as ferramentas que melhor atendam às suas necessidades. Por exemplo, aplicativos como Forest e BlockSite podem ser úteis se você tiver problemas para se concentrar. Se você aprende melhor com flashcards, o StudyStack não o decepcionará.

Embora você possa usar vários aplicativos, usar um aplicativo para ajudá-lo a gerenciar todos os aspectos do seu aprendizado evitará confusão e troca constante. ClickUp é uma ferramenta multifuncional ferramenta de gerenciamento de projetos que é incrivelmente útil para os alunos. Você pode aproveitar recursos como ClickUp Docs, IA, modelos de notas, etc. Experimente ClickUp gratuitamente hoje mesmo!