ChatGPT Prompts for HR Efficiency & Decision Making

Como profissional de RH, seu prato não está apenas cheio - está transbordando. Em um momento, você está atrás de contratações de última hora. No momento seguinte, você está integrando novos membros da equipe, gerenciando o engajamento e garantindo que a folha de pagamento funcione como um relógio.

Embora não possamos reduzir sua lista de tarefas da noite para o dia, podemos torná-la mais inteligente. Esta publicação é a sua folha de dicas com mais de 50 prompts do ChatGPT para RH, criados para tirar o peso de seus ombros.

As possibilidades de criar prompts do ChatGPT para profissionais de RH são infinitas. Com ele, tarefas repetitivas como a criação de descrições de cargos e SOPs, a simplificação dos processos de RH e o aprimoramento das relações com os funcionários (por meio de análise de dados e sentimentos) se tornam muito mais fáceis.

Se você deseja tornar a vida dos seus profissionais de RH mais eficiente, continue lendo.

Entendendo o ChatGPT e seus recursos

Pense no ChatGPT como o colega de trabalho que está sempre pronto para ajudar (e nunca precisa de uma pausa para o café). Criado pela OpenAI, ele é treinado em um vasto conjunto de conhecimentos, o que o torna um profissional multitarefa.

Precisa de ajuda para responder a perguntas, simplificar conceitos, redigir políticas ou escrever e-mails? Essa ferramenta de IA tem tudo o que você precisa.

Aqui está como o ChatGPT funciona o ChatGPT é uma ferramenta de análise de resposta que processa suas informações, criando respostas que acertam o alvo. Você pode refinar os resultados dando instruções específicas e mantendo conversas de acompanhamento.

Quanto mais precisas forem suas entradas, melhor será o resultado. Casos de uso do ChatGPT são tão diversos quanto um canivete suíço. Desde a interminável papelada até a contratação, a integração e as atualizações de políticas, o ChatGPT está aqui para ajudar.

Vamos entender rapidamente como:

Processamento de linguagem natural (NLP): Ajuda a criar documentos claros, profissionais e personalizados, como descrições de cargos, cartas de oferta e pesquisas com respostas semelhantes às humanas comprompts significativos e detalhados do ChatGPT Processamento de dados : Ajuda a interpretar dados estruturados e não estruturados, facilitando o controle da satisfação dos funcionários, KPIs e muito mais para orientar decisões inteligentes

Ajuda a criar documentos claros, profissionais e personalizados, como descrições de cargos, cartas de oferta e pesquisas com respostas semelhantes às humanas comprompts significativos e detalhados do ChatGPT Brainstorming: Gera novos conceitos para anúncios de emprego, políticas, treinamento, retenção de funcionários e até mesmo para perguntas ao conduzir entrevistas de saída

caso em questão: A L'Oréal, com mais de 80.000 funcionários e 5 milhões de candidatos por ano, simplificou a contratação usando prompts específicos para ajustar sua IA.

A empresa elaborou três perguntas-chave baseadas em competências, como "Conte-nos sobre um momento em que você falhou - o que você aprendeu?", para avaliar melhor a adequação do candidato. Ao se concentrar no potencial em vez dos critérios tradicionais, a empresa aumentou a eficiência e personalizou o processo, levando a um 82% de taxa de oferta de emprego para entrevistas.

Prompts do ChatGPT para RH

Quer que o ChatGPT acerte em cheio nos e-mails de recrutamento, nos planos de integração ou nas minutas de políticas?

Tudo começa com o acerto dos prompts. Você precisa dominar a arte de engenharia de prompts para obter resultados personalizados e relevantes. Portanto, aqui está uma biblioteca de prompts para ajudá-lo a lidar com todos os tipos de tarefas de RH e estimular sua criatividade.

Prompts para recrutamento e contratação

1. Crie um cronograma de recrutamento para contratar um (cargo). Inclua marcos para publicação da vaga, triagem, entrevistas e carta de oferta

2. Crie uma descrição detalhada do cargo de (função) em (setor)

3. Liste as melhores plataformas para promover a (função) em (setor), visando candidatos de (países) com mais de (anos de experiência) em funções semelhantes

4. Desenvolva uma campanha para o LinkedIn, quadros de empregos e Instagram para promover a (função) na (empresa)

5. Projetar um processo de entrevista imparcial que nos oriente a realizar entrevistas virtuais eficientes para (função) e (setor)

Dica profissional: Use uma tabela de pontuação simples para avaliar todos os candidatos com base nas mesmas habilidades. Isso mantém as coisas justas e focadas.

6. Crie uma lista de 10 a 15 perguntas de pré-triagem para avaliar as habilidades do candidato e a adequação ao (cargo) ao se candidatar

Crie uma lista de perguntas de entrevista comportamental para avaliar o potencial de liderança de um candidato que esteja se candidatando a (função)

8. Crie uma avaliação abrangente para avaliar (habilidades) para (função), incluindo tarefas como (por exemplo, amostras de redação, desafios de codificação)

9. Crie um modelo de e-mail profissional para convidar candidatos qualificados para a rodada final

10. Elaborar uma carta de oferta para um candidato selecionado, incluindo:

Data de ingresso

Período do contrato

Remuneração

Benefícios

Período de experiência

Horários de trabalho

Responsabilidades

11. _Como você alinha os funcionários com a cultura da empresa durante a fase de recrutamento?

12. Reveja o currículo do candidato para (função) e identifique as realizações, os pontos fortes e as lacunas.

Alguns avisos adicionais:

**Crie uma lista das 10 principais perguntas que os candidatos podem fazer sobre nossa empresa durante a primeira entrevista

**Criar um programa eficaz de indicação de funcionários para incentivar indicações qualificadas dos funcionários existentes

**Desenvolver uma lista de verificação para avaliar recrutadores independentes ou agências de recrutamento mais adequadas para (setor/nicho)

Prompts do ChatGPT para a integração de novos funcionários

13. Crie uma lista de verificação do "dia 1", incluindo tarefas como configurar estações de trabalho, fazer login em sistemas e conhecer pessoas-chave

14. Desenvolva uma lista de verificação para a integração de funcionários remotos, garantindo que eles tenham acesso a todos os sistemas, canais de comunicação claros e apresentações virtuais às suas equipes

15. elabore um e-mail de boas-vindas caloroso e amigável para (nome e função) que o deixe animado com o primeiro dia e o apresente à equipe_

16. Crie um programa de integração envolvente de 30-60-90 dias para um novo contratado que inclua:

Metas claras para cada mês

Marcos semanais

Habilidades e conhecimentos a serem desenvolvidos

Sessões de check-in e feedback

Revisão no final do trimestre

17. Elabore um manual de fácil leitura com as políticas da empresa, oportunidades de desenvolvimento de carreira, benefícios e detalhes divertidos sobre a cultura do local de trabalho

18. Sugira programas de treinamento on-line e off-line para treinar os novos contratados com os (conjuntos de habilidades) necessários. Tente incluir:

Orçamento de treinamento

Duração dos programas de treinamento

Atividades de desenvolvimento dos funcionários

Conjunto de habilidades a serem treinadas

Pacote de benefícios

19. Crie uma série de e-mails automatizados como parte do processo de integração com informações sobre programas de treinamento, políticas da empresa e perguntas frequentes

20. Escreva um roteiro para um vídeo de integração que apresente os principais membros da equipe e forneça uma visão geral da empresa

21. Escreva um roteiro curto e amigável para um CEO ou gerente dar as boas-vindas ao novo contratado em vídeo

22. Elabore uma pesquisa rápida e simples para obter feedback honesto dos novos contratados sobre sua experiência de integração

Avisos adicionais:

**Crie uma atividade divertida de quebra-gelo para ajudar os novos funcionários a se conhecerem durante a primeira semana

**Crie uma visão geral simples e de fácil leitura dos benefícios dos funcionários, incluindo assistência médica, folga remunerada e outras vantagens

**Sugerir maneiras de obter feedback dos funcionários sobre treinamento, cultura e processos

Prompts do ChatGPT para engajamento e retenção de funcionários

_Liste as atividades de envolvimento dos funcionários para promover a formação de equipes e a colaboração

24. Crie uma pesquisa abrangente para medir a satisfação dos funcionários com o trabalho

Instruções adicionais: Esclareça se a pesquisa deve ter perguntas abertas ou fechadas

25. Desenvolva um programa de incentivo para recompensar o desempenho extraordinário da (equipe)

26. Sugira iniciativas exclusivas de diversidade e inclusão para melhorar o envolvimento

Insights a serem incluídos: Desafios enfrentados pela força de trabalho atual e áreas que buscam melhorias

27. Como criar uma cultura empresarial que incentive o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

28. Identificar as lacunas em nossas políticas atuais de local de trabalho e sugerir melhorias

O que incluir: Anexe as políticas atuais de seu local de trabalho. Se você não tiver uma, simplesmente anote os pontos.

29. Criar um programa de reconhecimento transparente para incentivar os funcionários merecedores

30. Crie um calendário anual repleto de atividades e eventos divertidos de envolvimento dos funcionários para cada mês

Depois de um trimestre difícil, vamos mostrar um pouco de amor ao (departamento/equipe)! Sugira programas de bem-estar, iniciativas de alívio do estresse ou benefícios para ajudá-los a recarregar as baterias

32. Compartilhe algumas maneiras divertidas de alinhar o crescimento da carreira com as metas de cada funcionário

Algumas sugestões adicionais:

**Quais são as maneiras criativas e não monetárias de reconhecer as realizações dos funcionários em trabalho remoto?

**Quais estratégias funcionam melhor para reengajar os funcionários que perderam a motivação?

**Quais são os principais fatores que aumentam a fidelidade dos funcionários? Classifique-os!

Solicitações do ChatGPT para avaliações de desempenho e feedback

33. Crie um guia passo a passo para realizar avaliações de desempenho imparciais juntamente com um plano para gerenciamento de desempenho

34. Criar um formulário de autoavaliação para os funcionários do (departamento/equipe) preencherem antes da reunião de avaliação de desempenho

35. Desenhe uma estrutura para avaliações de desempenho que pareça um bate-papo significativo - comemore as vitórias, discuta o crescimento e defina metas futuras para (equipe/departamento)

36. _Que KPIs devemos usar para medir o sucesso em (a equipe/departamento/processo de recrutamento)?

37. Sugira programas de treinamento para um funcionário do (departamento/equipe) com base nos resultados da análise de lacunas de desempenho e habilidades. (adicionar dados)

38. Crie um modelo de avaliação de desempenho que possa ser preenchido para fornecer feedback construtivo ao funcionário ou para o desenvolvimento da liderança

Informações a serem incluídas: O tom do feedback e os aspectos em que ele deve se concentrar, como desempenho, principais realizações e áreas de melhoria.

39. Recomendar ferramentas e estruturas para realizar avaliações de desempenho eficazes

40. Sugerir maneiras de tornar as avaliações de desempenho uma conversa de mão dupla

41. _Como fornecer feedback sensível aos funcionários sem desmotivá-los?

Algumas sugestões adicionais:

**Crie perguntas de autoavaliação instigantes que incentivem os funcionários a refletir sobre seu crescimento pessoal e profissional

**Quais são algumas maneiras não convencionais de ajudar os funcionários a se prepararem para as avaliações de desempenho, como exercícios de diário guiado ou de dramatização?

**Sugira módulos de micro-treinamento ou recursos de aprendizado em qualquer lugar que possam complementar o feedback compartilhado durante as avaliações de desempenho

Solicitações de ChatGPT para criação de políticas e documentos

42. Desenvolva uma estratégia/política de remuneração justa e competitiva para contratar e reter funcionários excepcionais

43. Desenvolver uma política para agências de recrutamento e recrutadores individuais implementarem em seu processo de contratação

44. Criar uma política de local de trabalho abrangente para funcionários remotos

45. Desenvolva um modelo de NDA para os funcionários de (setor) para manter a integridade e a segurança dos segredos da empresa

46. Gerar uma política clara e imparcial para lidar com conflitos no local de trabalho. Os conflitos comuns com os quais nos deparamos são-(adicionar conflitos)

47. Desenvolver uma política abrangente de licenças para nossa organização de acordo com as normas dos EUA

48. Que políticas podemos introduzir para promover um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para nossos funcionários

Informações a serem incluídas: Esclarecer os aspectos de licenças remuneradas, não remuneradas, férias e licenças médicas

49. Desenvolver uma política para as equipes de RH gerenciarem e acessarem os registros dos funcionários, certificando-se de que ela esteja em conformidade com as leis trabalhistas

50. Escreva um código de conduta detalhado para a (tipo de organização) com foco em aspectos como profissionalismo, diversidade e inclusão

Avisos adicionais:

**Escreva uma política de assédio no local de trabalho que descreva comportamentos inaceitáveis, procedimentos de denúncia e consequências

**Faça uma lista de todas as políticas que devemos criar para nossa organização em (setor, país).

**Elaborar um documento claro e informativo descrevendo os detalhes do Programa de Assistência ao Funcionário (EAP) da empresa para os funcionários de (cargo/função)

Prompts do ChatGPT para análises e relatórios de RH

51. Desenvolva uma lista de métricas para medir o sucesso do processo de integração

52. Use a análise de RH para identificar lacunas de habilidades em nossa força de trabalho e alinhar os programas de treinamento

53. Analisar os dados para otimizar nossa estratégia de remuneração para garantir a competitividade

54. Criar um formulário de avaliação para medir a eficácia dos programas de treinamento e desenvolvimento

55. Determinar as taxas de rotatividade de funcionários e sugerir maneiras de reduzi-las

💡Insights to include: Alimentar dados sobre os funcionários e sua permanência na organização e instruir para identificar os motivos de maior rotatividade

56. Ajude-me a calcular o custo por contratação para (função específica) em nossa organização

Insights a serem incluídos: Dados de recrutamento, incluindo custos de anúncio, custo de cargos não preenchidos, treinamento e custos de experiência

57. Analisar os dados da força de trabalho para me ajudar a fazer planos estratégicos de contratação para o futuro

Insights a serem incluídos: Dados da força de trabalho existente, incluindo funções de trabalho, número de vagas preenchidas e lacunas de habilidades

Alguns avisos adicionais:

**Ajude-nos a acompanhar o ROI de nossas campanhas de recrutamento

sugira maneiras de aplicar a análise preditiva de RH para prever as necessidades futuras de talentos e as tendências da força de trabalho

criar um relatório abrangente de RH que resuma as principais métricas, como taxa de rotatividade, absenteísmo e envolvimento dos funcionários

Esse é um resumo dos principais prompts de RH que podem ajudar no recrutamento, na integração, nas relações com os funcionários, na avaliação de desempenho e na análise.

Lembre-se: O ChatGPT é uma ferramenta de IA de conversação. Você precisa repeti-las para obter soluções focadas e relevantes para suas consultas de RH.

Em vez disso, há Alternativas ao ChatGPT que oferecem muito mais funcionalidades para gerenciar tarefas e fluxos de trabalho específicos de RH.

Aprimorando a função de RH com o ClickUp

O ChatGPT é ótimo para lidar com tarefas individuais de RH, mas o gerenciamento de todo o processo de RH pode se tornar rapidamente desgastante. Quando as ferramentas não se conectam, isso aumenta o caos.

Você precisa de mais do que apenas um assistente de IA; você precisa de uma plataforma que conecte tudo.

É aí que entra a ClickUp entra em cena. É o aplicativo completo para o trabalho, com um conjunto robusto de gerenciamento de RH que simplifica a contratação, a integração e o desenvolvimento de funcionários. Além disso, ele integra recursos de IA para facilitar seu trabalho

Com o ClickUp, você pode automatizar fluxos de trabalho, rastrear tarefas e criar uma experiência perfeita para seus funcionários - do recrutamento ao treinamento.

Na corrida de ChatGPT vs ClickUp o último vence devido à sua abordagem integrada.

Crie tarefas de RH que se executam sozinhas com o ClickUp Brain

Vamos começar com o Cérebro ClickUp, que faz mais do que apenas _gerar conteúdo._Integração, treinamento, gerenciamento de tarefas? Simplifique todos os aspectos com apenas alguns cliques.

Veja como:

Automatize os fluxos de trabalho de integração: Chega de configurar manualmente cada tarefa para uma nova contratação. Crie fluxos de trabalho personalizados para cada funcionário, desde as boas-vindas até o acompanhamento do progresso nas primeiras semanas.

Sugestão para experimentar: _Gere um fluxo de trabalho de integração para um novo gerente de marketing, incluindo compartilhamento de documentos, tarefas de treinamento inicial e apresentações da equipe

Este link leva ao ClickUp Brain para experimentar.

Gerenciamento de treinamento sem esforço: Programações de treinamento, lembretes e criação de conteúdo podem se tornar caóticos. Nossa IA permite que você automatize sessões de treinamento, envie lembretes e até mesmo gere materiais de treinamento personalizados.

📌Prompt to try: _Crie um plano de treinamento de duas semanas para novas contratações de suporte ao cliente, incluindo tarefas diárias, recursos e lembretes

Experimente o ClickUp Brain.

Modelos personalizáveis: Precisa de tarefas específicas de integração ou documentos de treinamento? Em vez de reinventar a roda, basta solicitar o ClickUp Brain e ele gerará o que você precisa instantaneamente.

📌Prompt para experimentar: _Crie um modelo para avaliações de desempenho de funcionários, incluindo seções para pontos fortes, áreas de melhoria e metas acionáveis

Experimente o ClickUp Brain.

Acompanhe e meça o progresso: Nossa IA não se limita a definir tarefas - ela também as acompanha! Monitore o progresso da integração e do treinamento sem abrir vários aplicativos. Tudo está em um só lugar, facilitando o cumprimento dos prazos.

sugestão para experimentar: Acompanhe o progresso das tarefas de integração do meu novo contratado e me forneça um resumo semanal das atividades concluídas e pendentes.

Experimente o ClickUp Brain.

A melhor parte? Você não precisa passar seus dias coordenando, monitorando e enviando lembretes. A IA do ClickUp cuida das tarefas repetitivas para que você possa se concentrar no que mais importa: seu pessoal.

Automatize tarefas repetitivas de RH com o ClickUp Automations

Todos nós sabemos como as tarefas de RH podem consumir tempo, especialmente quando você está lidando com as mesmas coisas repetitivas todos os dias. Felizmente, Automações do ClickUp estão aqui para tornar a vida muito mais fácil.

Veja como funciona:

Não há mais acompanhamentos manuais: Nunca mais perca nada com lembretes para entrevistas, prazos e acompanhamentos - esqueça os esquecimentos!

Nunca mais perca nada com lembretes para entrevistas, prazos e acompanhamentos - esqueça os esquecimentos! Aprovações mais rápidas: Solicitações de férias ou atualizações de políticas? Automatize as aprovações e evite as idas e vindas

Solicitações de férias ou atualizações de políticas? Automatize as aprovações e evite as idas e vindas Gerenciamento de documentos sem esforço: Organize automaticamente os documentos dos funcionários, crie acionadores que notificam a pessoa certa quando novos documentos chegam

Organize automaticamente os documentos dos funcionários, crie acionadores que notificam a pessoa certa quando novos documentos chegam Delegação de tarefas sem complicações: Atribua e monitore tarefas sem levantar um dedo. Deixe o ClickUp decidir quem recebe o quê e quando

Se você não encontrar exatamente o que está procurando em nossas mais de 100 automações pré-criadas, não se preocupe - você pode criar a sua própria automação!

Crie automações personalizadas para suas tarefas de RH com o ClickUp Automations

O construtor de automação de IA permite que você crie instantaneamente sua automação com acionadores e ações. Basta informar à IA o que você deseja e vê-la trabalhar! Além disso, você pode editar tudo antes de publicar para ter certeza de que está tudo certo.

Teste_ 👉 Crie uma automação que dispare uma mensagem de boas-vindas para os novos contratados, atribua a eles as tarefas da primeira semana e defina lembretes para check-ins semanais. Personalize o tempo para enviar o e-mail de boas-vindas imediatamente após a adição ao sistema e envie lembretes de tarefas toda segunda-feira.

Para simplificar ainda mais, criamos um Modelo de prompt de RH do ChatGPT com mais de 140 prompts acionáveis.

Modelos de prompts do ChatGPT

Veja como ele ajuda:

Agrupado para maior conveniência: Pare de procurar em inúmeras opções. Desde a redação de um manual do funcionário até a criação de um plano de desenvolvimento de carreira, cada tarefa tem seu próprio grupo dedicado

Pare de procurar em inúmeras opções. Desde a redação de um manual do funcionário até a criação de um plano de desenvolvimento de carreira, cada tarefa tem seu próprio grupo dedicado Ideias prontas para usar: Evite o brainstorming. Cada prompt é criado para lhe oferecer soluções práticas sem a necessidade de adivinhação

Evite o brainstorming. Cada prompt é criado para lhe oferecer soluções práticas sem a necessidade de adivinhação Produção consistente e de qualidade: Não há mais resultados imprevisíveis. Esses prompts são criados para fornecer respostas claras e refinadas todas as vezes

Quer saber como é melhor do que usar o ChatGPT sozinho?

Embora o ChatGPT seja ótimo para gerar respostas, você ainda precisa criar prompts do zero e organizá-los você mesmo. Com esse modelo, tudo está pronto para você - sem suposições, sem idas e vindas, apenas resultados instantâneos específicos para a sua empresa.

🎙️ Ouça isso de nossos clientes: O centro de carreiras da Universidade de Miami adotou o ClickUp para aprimorar seus fluxos de trabalho operacionais e de RH , alcançando:

Organização aprimorada : Processos simplificados, levando a um melhor gerenciamento dos serviços de carreira.

: Processos simplificados, levando a um melhor gerenciamento dos serviços de carreira. Projeto para o sucesso: Estabeleceu uma abordagem estruturada para se tornar um centro de carreiras de primeira linha nos Estados Unidos.

"Estamos a caminho de nos tornarmos o principal centro de carreiras dos Estados Unidos. Essa é a nossa missão. O ClickUp é essencial para garantir que tenhamos um plano para o sucesso." Michael Turner, _Diretor Associado, Comunidades de Carreira da Universidade de Miami

Abordagem de preocupações e considerações éticas

Agora, nós o munimos de inúmeras instruções para tornar seu jogo de RH forte o suficiente para colocar o "humano" de volta em "recursos humanos" No entanto, é importante entender que existem algumas limitações do ChatGPT e considerações éticas que não podemos ignorar:

Privacidade e segurança de dados ao usar IA em RH

Ao usar o ChatGPT para tarefas de RH, aqui está uma Hack do ChatGPT que ajudará: mantenha as informações confidenciais dos funcionários fora de seus prompts.

Embora o ChatGPT não armazene dados, é sempre inteligente evitar compartilhar detalhes pessoais como salários, endereços ou informações de contato.

**Exemplo: se você estiver redigindo documentos de integração, use marcadores de posição em vez de nomes reais e salve com segurança o documento final em uma ferramenta compatível com o GDPR, como o ClickUp. Dessa forma, você se mantém eficiente e protege a privacidade dos funcionários.

Garantindo a equidade e a mitigação de preconceitos com o ChatGPT

A IA é tão imparcial quanto os dados com os quais ela aprende, o que significa que vieses não intencionais podem se infiltrar.

Exemplo: Digamos que você use o ChatGPT para selecionar candidatos. Se não for verificado, ele poderá favorecer determinados currículos em detrimento de outros devido a vieses históricos nos dados. Portanto, sempre revise e refine os resultados para garantir processos justos e equitativos para todos.

Confiança excessiva em IA

A IA no RH pode ajudar com muitas tarefas repetitivas, mas ela vem com seu próprio conjunto de dilemas éticos. Ao confiar na IA para coisas como contratações ou promoções, lembre-se de que a IA aprende com dados passados, que às vezes carregam vieses ocultos.

Exemplo: O ChatGPT pode sugerir requisitos de trabalho ou perguntas de entrevista com base em dados desatualizados ou tendenciosos.

Embora a IA seja excelente para simplificar os processos, ela nunca deve substituir seus instintos ou seu julgamento.

Sempre confie em seu instinto - a IA pode ser rápida, mas a intuição humana é insubstituível.

Reduza sua carga de trabalho de RH pela metade com o ClickUp

Com essa biblioteca de solicitações do ChatGPT, você está pronto para simplificar seus processos de RH. Você não precisará mais se preocupar com as solicitações para obter respostas precisas.

Embora essa lista de solicitações seja extensa, você ainda precisa de uma configuração como o ClickUp para organizar as respostas do ChatGPT para recrutamento, treinamento, integração e políticas da empresa. Uma ferramenta que possa automatizar a delegação, as aprovações, os documentos, os fluxos de trabalho - em resumo, tudo o que toma a maior parte do seu dia.

