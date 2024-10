7 modelos de ChatGPT gratuitos para fluxos de trabalho simplificados

O prazo está se aproximando e todas as ideias parecem redundantes. Então, de repente, você está olhando para um documento em branco, lutando para encontrar palavras. Você abre o ChatGPT, digita alguns prompts e espera que ele resolva seu problema por mágica.

Mas isso não acontece. Afinal, como qualquer ferramenta de IA, ela é tão boa quanto as instruções que você dá. É nesse ponto que os modelos do ChatGPT podem orientar você e o algoritmo.

Os modelos fornecem prompts estruturados para maximizar o potencial da ferramenta, quer você esteja redigindo e-mails simples ou organizando projetos extensos. Portanto, não há mais o incômodo de criar prompts do zero!

Neste artigo, veremos sete modelos de prompts gratuitos do ChatGPT que transformarão seu fluxo de trabalho. Vamos começar! 💪

O que são modelos do ChatGPT?

Os modelos do ChatGPT são prompts predefinidos que fornecem uma maneira eficaz de interagir com o ChatGPT da OpenAI e obter melhores resultados. Eles servem como estruturas para orientá-lo na geração de respostas ou conteúdo direcionados ou relevantes de forma eficiente a partir da ferramenta.

Há vários modelos adequados a diferentes necessidades. Alguns exemplos de seus casos de uso incluem criação de conteúdo a criação de conteúdo pode ser feita por meio de modelos de conteúdo, brainstorming, edição, programação, análise e muito mais. Aqui estão algumas necessidades que esses modelos atendem:

Criação de conteúdo: Para ajudar a escrever artigos, postagens em mídias sociais, e-mails etc.

Para ajudar a escrever artigos, postagens em mídias sociais, e-mails etc. Estratégia para campanhas de marketing: Para fazer brainstorming de ideias de campanha, incluindo temas, público-alvo e estratégias de mensagens; também para acompanhar as métricas da campanha para análise de dados

Para fazer brainstorming de ideias de campanha, incluindo temas, público-alvo e estratégias de mensagens; também para acompanhar as métricas da campanha para análise de dados Recrutamento e contratação: Criar descrições de cargos, perguntas comuns para entrevistas e listas de verificação de integração

Criar descrições de cargos, perguntas comuns para entrevistas e listas de verificação de integração Gerenciamento de projetos: Criar cartas de projeto e cronogramas e alocar recursos

Criar cartas de projeto e cronogramas e alocar recursos Otimização de SEO: Escrever títulos e meta descrições ricos em palavras-chave

Você pode até mesmo modificar esses modelos para aumentar sua eficácia.

O que faz um bom modelo de ChatGPT?

O ChatGPT, como qualquer outra ferramenta, é tão eficaz quanto a maneira como você o utiliza. Como o ChatGPT funciona ? Você precisa dar a ele os prompts certos para gerar resultados de qualidade. O que diferencia um bom modelo do ChatGPT é sua praticidade, flexibilidade e facilidade de uso.

Vamos dar uma olhada em alguns elementos de um bom modelo: 👇

Clareza: Ele deve ter instruções ou prompts claros que especifiquem o resultado desejado sem nenhuma ambiguidade

Ele deve ter instruções ou prompts claros que especifiquem o resultado desejado sem nenhuma ambiguidade **Especificidade: Deve se concentrar em uma determinada tarefa ou tipo de conteúdo, garantindo que as respostas sejam relevantes e direcionadas

Concisão: Deve ser breve e direto, fornecendo a você novos prompts com detalhes suficientes

Deve ser breve e direto, fornecendo a você novos prompts com detalhes suficientes Flexibilidade: Deve ser personalizável, levando-o a explorar várias ideias ou ângulos dentro de sua estrutura

Deve ser personalizável, levando-o a explorar várias ideias ou ângulos dentro de sua estrutura Relevância: Deve estar alinhado com o público-alvo ou com a finalidade pretendida, garantindo que o conteúdo ressoe com seu público-alvo

Leia também: Casos de uso do ChatGPT para empresas (com exemplos de prompts e sugestões de uso)

7 Modelos gratuitos de ChatGPT

Se você estiver elaborando estratégias de marketing, organizando projetos ou fazendo um brainstorming para obter novas ideias de redação criativa, temos um modelo para você.

Aqui está uma lista de 7 modelos gratuitos de Modelos de prompt de IA para o ChatGPT que o ajudarão a economizar tempo e a realizar várias tarefas como um profissional.

1. Prompts do ClickUp ChatGPT para modelo de marketing

Faça o download deste modelo

Crie títulos de marketing, descreva os recursos do produto e escreva roteiros de vídeo com o ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template

O modelo ClickUp ChatGPT Prompts para modelo de marketing oferece 600+ prompts criados para impulsionar seus esforços de marketing. Com essa coleção, você terá ideias criativas e estratégias práticas para tudo, desde marketing de conteúdo até campanhas de e-mail. Ela também ajuda você a usar o ChatGPT para mídia social .

Os prompts são flexíveis, portanto, você pode encontrar o mais adequado para qualquer desafio de marketing que esteja enfrentando. Você também pode usá-los diretamente em ClickUp para se organizar e manter suas campanhas sob controle.

💡 Exemplo de solicitação: 'Aborde as possíveis preocupações ou objeções que os jovens adultos possam ter com relação à moda sustentável e ofereça garantias'

ideal para: Profissionais de marketing de conteúdo, gerentes de mídia social e diretores de marketing

Faça o download deste modelo

🧠 Você sabia? Desenvolvimento de software, marketing e atendimento ao cliente são os três campos que têm a maior taxa de adoção e investimento em IA.

2. Prompts do ClickUp ChatGPT para o modelo de RH

Faça o download deste modelo

Gere guias detalhados sobre o processo de integração de funcionários ou até mesmo um sistema de avaliação de funcionários com o ClickUp ChatGPT Prompts for HR Template

O modelo ClickUp ChatGPT Prompts para modelo de RH é um recurso abrangente para profissionais de RH que buscam aprimorar suas práticas com insights orientados por IA. Com mais de 140 prompts que abrangem os principais tópicos de RH, ele ajuda você a ter ideias e estratégias que atendam às necessidades da sua organização.

Você também pode personalizá-los facilmente para várias tarefas, como escrever descrições de cargos ou planejar iniciativas de engajamento de funcionários. Isso lhe dá uma maneira cuidadosa de alinhar os prompts com a cultura e as metas da sua empresa.

O modelo também se integra com Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é um aplicativo de inteligência artificial que facilita o brainstorming e o rascunho de conteúdo diretamente com a IA. Com tudo em um só lugar, você pode gerenciar suas tarefas de RH e criar documentos de forma mais eficiente e colaborativa.

💡 Exemplo de solicitação: 'Crie uma descrição de cargo para um editor de vídeo que atraia candidatos qualificados com as habilidades e a experiência certas'

✨ Ideal para: Profissionais de RH, Diretores de Pessoas e Cultura, pessoal de L&D

Faça o download deste modelo

🧠 Você sabia? 38% dos líderes de RH exploraram ou implementaram soluções de IA para melhorar a eficiência do processo em sua organização.

3. Prompts do ClickUp ChatGPT para engenharia

Faça o download deste modelo

Gere tudo, desde funções de linguagem de programação até algoritmos para resolver problemas com o ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering Template

O modelo ClickUp ChatGPT Prompts para o modelo de engenharia fornece uma maneira estruturada para os engenheiros de software enfrentarem desafios de programação. É uma ferramenta útil para solicitações de engenharia , melhorando a solução de problemas e simplificando o gerenciamento de projetos.

Com 200+ prompts que abrangem uma variedade de tópicos de engenharia, você pode gerar novas ideias para projetos, escrever código manter-se atualizado com as últimas tendências e pensar em soluções para problemas complexos.

💡 Exemplo de solicitação: 'Quero desenvolver um sistema que possa detectar carros a partir de imagens usando o aprendizado de máquina' ou 'Quero que você escreva o código desse aplicativo para que ele seja executado com mais rapidez e eficiência'

ideal para: Engenheiros de desenvolvimento de software, pessoal de front-end e back-end, chefe de engenharia

Faça o download deste modelo

4. Prompts do ClickUp ChatGPT para finanças

Faça o download deste modelo

Crie prompts para aumentar seu conhecimento financeiro com o ClickUp ChatGPT Prompts for Finance Template

O modelo Prompts do ClickUp ChatGPT para o modelo de finanças é uma ótima maneira de simplificar o gerenciamento financeiro. **Com mais de 150 prompts personalizados, você pode explicar conceitos financeiros complicados de uma forma fácil de entender

Se você está apenas começando com um tópico e deseja usar o ChatGPT para pesquisa ou para criar um plano financeiro para atingir suas metas de longo prazo, você encontrará avisos que o guiarão passo a passo.

💡 Exemplo de solicitação: 'Preciso de ajuda para entender os conceitos básicos de investimentos iniciais, como ações, títulos e fundos mútuos, e como eles podem ser usados para atingir metas financeiras de longo prazo'

✨ Ideal para: Pessoas da geração do milênio e da geração Z que desejam criar um plano de finanças pessoais e entender bem seu dinheiro

Faça o download deste modelo

5. ClickUp ChatGPT Prompts for Writing

Faça o download deste modelo

O modelo ClickUp ChatGPT Prompts for Writing ajuda os autores a escrever biografias, blogs e até livros

O modelo ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template (modelo de redação) é seu assistente e amigo de redação com mais de 200 prompts criados para ajudar escritores de diferentes experiências. Com sua excepcional capacidade de processamento de linguagem natural (NLP), você pode criar conteúdo que se adapte ao seu estilo e às suas preferências de tópico.

Ele gera ideias criativas para qualquer coisa - de artigos a postagens em blogs e peças persuasivas. Ele também o ajuda a aprimorar seu estilo de redação e a personalizar cada prompt para ajustar detalhes como tipo de documento ou público-alvo, de modo que o conteúdo seja perfeito e envolvente. Sua integração com o ClickUp torna conveniente incorporá-lo ao seu fluxo de trabalho.

exemplo de solicitação: 'Quero escrever um blog atraente e de tamanho adequado para envolver os profissionais de saúde. Certifique-se de que o blog se destaque dos concorrentes." ou "Estou procurando técnicas para escrever descrições de produtos claras e concisas para comunicar os recursos a um público da Geração Z".

ideal para: Redatores de conteúdo, gerentes de marketing, gerentes de marca

Faça o download deste modelo

leia também:🌟Ler também: 7 modelos gratuitos de redação de conteúdo para criação mais rápida de conteúdo

6. Prompts do ClickUp ChatGPT para gerenciamento de projetos

Faça o download deste modelo

Gere ideias de projetos para as necessidades de sua empresa com o modelo ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management

O modelo ClickUp ChatGPT Prompts para o modelo de gerenciamento de projetos oferece uma incrível coleção de mais de 190 prompts para tornar o gerenciamento de projetos mais fácil e personalizado. Ele o ajuda a gerar ideias, criar tarefas e elaborar cronogramas, tudo específico para as necessidades de seus projetos.

Sua integração com o ClickUp Brain permite que você gere conteúdo diretamente na plataforma. Isso mantém tudo no mesmo lugar, ajudando na velocidade e no gerenciamento contínuo. Outro recurso excelente que diferencia esse modelo é sua integração com Visualizações personalizadas do ClickUp .

Isso significa que você pode visualizar claramente as linhas do tempo e o progresso das tarefas, mantendo todos os membros da sua equipe na mesma página.

Em suma, esse modelo oferece uma combinação poderosa de prompts personalizados, integração suave de IA e opções flexíveis de visualização, o que o torna uma opção sólida para o gerenciamento eficaz de projetos.

💡Exemplo de prompt: 'Preciso criar um plano de projeto para o desenvolvimento de um site para me manter organizado e no caminho certo' ou 'Estou procurando estratégias para garantir a entrega bem-sucedida do projeto e minimizar os riscos relacionados ao redesenho do produto'

✨ Ideal para: Gerentes de projeto, chefes de departamento e pessoas que desejam otimizar seu fluxo de trabalho

**Leia também As 15 melhores alternativas ao ChatGPT .

Faça o download deste modelo

7. Prompts do ClickUp ChatGPT para gerenciamento de produtos

Faça o download deste modelo

Entenda as necessidades do cliente e crie a documentação do produto com o modelo ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management

O modelo ClickUp ChatGPT Prompts para modelo de gerenciamento de produtos traz para você mais de 130 prompts direcionados para cobrir tudo, desde o processo de brainstorming até o desenvolvimento de estratégias. É uma ótima ferramenta para os gerentes de produtos entenderem melhor as necessidades dos clientes e criarem produtos que serão amados por todos

**Uma grande vantagem desse modelo é que ele se concentra no feedback do cliente. Você encontrará prompts criados para identificar pontos problemáticos e desenvolver recursos que realmente resolvam os problemas dos usuários. Essa ênfase no design centrado no usuário o ajuda a criar produtos que seus clientes adorariam usar.

exemplo de solicitação: 'Preciso desenvolver um roteiro para o lançamento de um produto de cuidados com a pele; inclua os principais marcos e pontos de feedback do cliente' Esse prompt o guiará pelos cronogramas, recursos e necessidades dos clientes de uma só vez.

ideal para: Gerentes de produto, gerentes de design, chefes de produto, fundadores

Faça o download deste modelo

Desbloqueie todo o potencial do ChatGPT com o ClickUp

Com esses sete modelos gratuitos do ChatGPT na ponta dos dedos, você estará no caminho certo para aumentar a produtividade da sua equipe. Isso o ajudará a economizar tempo em tarefas repetitivas, gerar novas ideias e organizar o conteúdo sem ficar sobrecarregado.

Ao combinar esses modelos com o ClickUp, você terá a dupla perfeita para obter alta eficiência. Você conectará sua equipe em uma plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um e manterá seus projetos em dia. E a melhor parte? Eles são gratuitos!

Então, por que esperar? Transforme a maneira como você trabalha agora. Registre-se no ClickUp hoje mesmo !