Como criar um diagrama entidade-relacionamento (+ exemplos)

A primeira lei da ecologia e da ciência ambiental é: Tudo está conectado a tudo o mais. De muitas maneiras, isso também se aplica aos sistemas de negócios.

As pessoas estão conectadas umas às outras como membros da equipe, gerentes, pessoal de suporte etc. Os dados de cada membro da equipe, como nome, e-mail, número do seguro social, pacote de remuneração, etc., estão conectados ao seu perfil. No software moderno, os microsserviços são interconectados.

O gerenciamento eficaz dessas conexões requer uma modelagem visual e abrangente - uma estrutura chamada diagrama entidade-relacionamento.

Nesta postagem do blog, veremos o que é, como funciona e como você pode usar os diagramas entidade-relacionamento em seu trabalho diário.

O que é um Diagrama de Entidade Relacionamento?

Um diagrama entidade-relacionamento (ERD) é uma representação visual de itens inter-relacionados em um domínio específico de conhecimento. Projetado pelo cientista da computação e professor da Carnegie-Mellon, Peter Chen, na década de 1970, o modelo de relacionamento entre entidades usa um conjunto de símbolos para representar a interconexão de várias entidades.

Um ERD típico é composto por dois elementos:

Entidades : Pessoas, objetos, conceitos, locais ou ativos representados como caixas

Relacionamentos: Conexões entre entidades, desenhadas como linhas

Exemplo simples de um diagrama entidade-relacionamento (Fonte: Peter Chen )

Em teoria, você pode usar o diagrama entidade-relacionamento para visualizar qualquer coisa. Por exemplo, você pode criar uma hierarquia organizacional como um diagrama ER. No entanto, na prática, ele é mais comumente usado no projeto de bancos de dados relacionais em software, onde os seguintes componentes são essenciais.

Componentes dos diagramas ER

Um diagrama ER típico tem apenas dois componentes, ou seja, entidades e relacionamentos. Entretanto, a natureza desses componentes pode variar, criando mais componentes. Vamos dar uma olhada em todos eles.

Exemplo de um diagrama entidade-relacionamento com vários componentes (Fonte: Wikimedia Commons )

Entidades

As entidades são itens definíveis, como pessoa, objeto, evento, local etc. Elas existem independentemente, têm um identificador exclusivo e as informações armazenadas são sobre elas. Elas existem de forma independente, têm um identificador exclusivo e as informações armazenadas são sobre elas. Normalmente, são representadas como retângulos.

Por exemplo, se você estiver criando um site de comércio eletrônico, cada produto, cliente ou pedido é uma entidade.

Tipos de entidades: As entidades são agrupadas em tipos, como produtos, clientes ou fornecedores. Cada um desses tipos terá várias entidades sob eles.

Categorias de entidades: Dentro de cada tipo de entidade, você pode ter categorias. Eletrônicos, alimentos para animais de estimação, artigos de papelaria etc. são categorias em produtos.

Entidades fortes vs. entidades fracas: Entidades fortes são entidades independentes com informações suficientes sobre elas disponíveis. As entidades fracas são aquelas que ocorrem como consequência de outra entidade. No exemplo do comércio eletrônico, um pedido seria uma entidade forte. Entretanto, o desconto aplicável a esse pedido seria uma entidade fraca.

Entidades associativas: Uma entidade associativa é um vínculo entre duas entidades com seus próprios dados.

Por exemplo, o carrinho pode ser uma entidade associativa entre compras e checkout.

Atributos

Os atributos são pontos de dados ou propriedades relacionados a uma entidade, representados como ovais ou círculos. Os atributos podem ser simples, compostos, derivados ou multivalorados.

Atributos simples : Uma parte singular de informações simples que não pode ser mais detalhada. Por exemplo: data do pedido

Atributos compostos : Uma coleção de atributos para formar dados coerentes. Por exemplo, endereço como uma coleção de número de porta, nome da rua, cidade e código PIN

Atributos derivativos : Calculados com base em informações existentes ou em outros atributos. Por exemplo, valor do carrinho

Atributos de vários valores: Vários valores por entidade. Por exemplo: vários endereços de entrega

Cada um desses atributos também tem uma chave primária e uma chave estrangeira que os define. Número do pedido, ID do produto, número do celular do cliente etc. podem ser chaves.

Relacionamentos

Os relacionamentos são as conexões entre as entidades no diagrama. Ele mostra como elas estão relacionadas umas às outras, geralmente dentro de um losango. Existem basicamente três tipos de relacionamentos.

Um para um: Um relacionamento direto entre registros de uma entidade e outra. Por exemplo, o ID do produto está conectado ao seu preço correspondente.

De um para muitos: Relacionamentos entre um registro em uma entidade e vários registros em outra. Por exemplo, um produto pode ter várias variantes de tamanho.

Muitos para muitos: Relacionamentos entre vários registros em duas entidades. Por exemplo, custos de remessa escalonados aplicáveis a vários produtos.

Dependendo do tipo de modelo de ERD de que você precisa, os componentes que você usa podem variar. Veja como.

Tipos de modelos de ERD

O tipo de um diagrama entidade-relacionamento depende do nível de detalhe ou abstração que ele visualiza. Normalmente, ele se enquadra em três categorias.

Modelo conceitual de dados

Um modelo de dados conceituais é o nível mais alto que contém o mínimo de detalhes. Ele faz referência a entidades de dados mestre em toda a organização. As equipes usam modelos de dados conceituais para definir a arquitetura de dados da empresa, dar suporte à integração de modelos e estabelecer a base para modelos lógicos menores.

Modelo lógico de dados

O modelo lógico de dados inclui mais detalhes do que o modelo conceitual, incluindo entidades operacionais e transacionais. Ele é usado para projetar projetos de dados de pequena escala dentro da organização.

Modelos de dados físicos

Um modelo de dados físicos é o projeto da estrutura do banco de dados. Ele inclui detalhes granulares, como atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras, cardinalidade etc. Eles são derivados de modelos lógicos ou conceituais desenvolvidos por analistas de negócios.

Independentemente do tipo de modelo, todos os diagramas ER usam retângulos, ovais, losangos (formas de diamante) e linhas; as notações podem variar de acordo com o estilo que você estiver usando. Vamos entendê-las em detalhes.

Notações de diagramas ER

Desde a recomendação de Chen, há muitas luas, várias noções surgiram e evoluíram. Aqui estão algumas das mais usadas.

Estilo de notação Chen

O estilo original recomendado por Peter Chen ainda se mantém como uma estrutura amplamente utilizada. Nessa notação, são usadas as seguintes formas.

Retângulo : Entidade

Retângulo com uma borda de linha dupla : Entidade fraca

Retângulo com um losango dentro : Entidade associativa

Oval : Atributo

Oval com borda de linha dupla : Atributo multivalorado

Oval com borda de linha pontilhada : Atributo derivado

Rhombus: Relacionamento

losango com borda de linha dupla : Relacionamento fraco

Linha reta : Relacionamento obrigatório

Linha pontilhada : Relacionamento opcional

Caracteres 1, N, M: Cardinalidade de relacionamentos um-para-um, um-para-muitos e muitos-para-muitos

Semelhante à notação de Chen, o estilo pé de galinha representa entidades e relacionamentos como caixas e linhas. Ele se diferencia pela adição de formas diferentes no final das linhas para a cardinalidade do relacionamento.

Exemplo de notação de pés de galinha (Fonte: Wikimedia Commons )

As formas usadas são o anel (que significa zero), o traço (um) e o pé de galinha (muitos). Os usuários combinam essas formas para expressar a cardinalidade do relacionamento.

Por exemplo, dois traços significam o mínimo de um e o máximo de um. Traço e pés de galinha significam o mínimo de um e o máximo de infinito.

Notação de Bachman

O estilo Bachman, um diagrama de estrutura de dados comumente usado, utiliza retângulos para representar uma relação (coleção de atributos) e linhas para conexões. A extremidade de cada linha tem uma seta para indicar uma relação de um para um ou duas setas para uma relação de um para muitos.

Notação de Bachman (Fonte: Wikipedia Commons )

Notação IDEF1X

A definição de integração para modelagem de informações (IDEF1X) usa retângulos para entidades independentes e retângulos arredondados para entidades dependentes. Os domínios são definidos em ovais.

Os relacionamentos são representados por meio de linhas; no entanto, o final de uma linha com um círculo e letras indica a cardinalidade.

Sintaxe de cardinalidade de relacionamento na notação IDEF1X (Fonte: Wikimedia Commons )

Estilo Barker

O estilo de Barker é uma adaptação do modelo crow's feet popularizado quando o criador se juntou à Oracle e o integrou às suas ferramentas de modelagem CASE. Essa notação usa os seguintes símbolos:

Linha reta : Relacionamento obrigatório (um para um)

Linha pontilhada : Relacionamento opcional

Pés de galinha: Relacionamentos um-para-muitos, muitos-para-um ou muitos-para-muitos

Com isso em mente, vamos dar uma olhada em alguns exemplos.

Exemplos de diagramas ER

Um diagrama de entidade-relacionamento pode ser tão simples quanto uma representação visual de um casamento ou tão complexo quanto a arquitetura de dados de uma empresa. Veja a seguir uma seção transversal de exemplos de diagramas para ter uma ideia melhor.

1. Diagrama de fluxo

Um fluxograma é a forma mais simples de diagrama entidade-relacionamento. Ele conecta vários elementos (entidades) para visualizar um fluxo lógico de tomada de decisões. O diagrama a seguir faz uma série de perguntas para decidir se um organismo é autotrófico ou heterotrófico.

É um autotrófico, heterotrófico ou um subtipo? (Fonte: Wikimedia Commons )

2. Mapa de processos

Um mapa de processo é uma representação visual da jornada, dos eventos e dos marcos de qualquer processo. Ele mapeia quem precisa fazer o quê em cada etapa do processo. O exemplo de diagrama de fluxo de trabalho a seguir demonstra o processo de redação para a Wikipédia em inglês.

Fluxo de trabalho de criação de artigos (Fonte: Wikimedia Commons )

Se você não tem experiência com fluxogramas e mapas de processos, experimente o modelo de fluxograma de processos do ClickUp. Esse modelo personalizável e fácil de usar para iniciantes permite que você represente graficamente qualquer processo em sua organização, com formas, linhas e uma legenda predefinidas.

Bônus: Mais modelos de diagramas de contexto

3. Diagrama de fluxo de dados

Um diagrama de fluxo de dados mostra o movimento das informações em qualquer processo ou sistema. Ele ajuda as equipes de dados e engenharia a visualizar como os dados são compartilhados entre várias entidades para que possam identificar lacunas, se houver.

Faça o download deste modelo Modelo de diagrama de fluxo de dados do ClickUp

Replique esse visual simples, porém poderoso, com o modelo de diagrama de fluxo de dados do ClickUp. Use esse modelo do ClickUp Whiteboards para indicar fontes e destinos de dados, rastrear entidades e solucionar erros/problemas.

Bônus: Mais modelos de diagramas de fluxo de dados

4. Diagrama de classes UML

O diagrama de classes da Unified Modeling Language é uma representação visual da estrutura e dos relacionamentos das classes em sistemas orientados a objetos. Normalmente, ele contém:

Classes : Um projeto ou uma estrutura para um objeto

Atributos : Propriedades dos objetos

Operações/métodos : Serviços fornecidos pelas classes

Relacionamentos: Conexões, como associação, herança, dependência, etc.

Exemplo de diagrama de classes (Fonte: Visual Paradigm )

Existem softwares de diagramas UML projetados para esse fim. No entanto, para uma maneira rápida e fácil de desenhar esses recursos visuais, experimente alguns modelos de diagramas UML. Em particular, o modelo de diagrama de classes do ClickUp permite que você organize as classes em grupos lógicos, mapeie relacionamentos e melhore sua precisão e eficácia de forma colaborativa.

E mais? Você pode vinculá-lo às suas tarefas do ClickUp para facilitar o acesso posterior.

5. Diagrama de rede

Um diagrama de rede é um diagrama ERD de computadores e equipamentos de telecomunicações, como modems, roteadores, firewall, armazenamento em nuvem etc. O diagrama a seguir mostra uma rede mesh sem fio conectada upstream por meio de um link VSAT.

Diagrama de rede de malha sem fio (Fonte: Wikimedia Commons )

Crie seu próprio mapa com o modelo de diagrama de rede de projeto do ClickUp. Esse modelo vem pré-carregado com formas básicas para computadores, impressoras, telefones, firewall, roteadores e outras entidades em um diagrama de rede. Arraste, solte e mova esses elementos para personalizá-los de acordo com suas necessidades.

6. Referência de arquivo de banco de dados

Um ERD de referência de arquivo de banco de dados é um mapeamento visual simples da parte do esquema do banco de dados que lida com arquivos no sistema. O exemplo a seguir ilustra como isso funciona no WordPress.

Referência de arquivo ERD (Fonte: Wikimedia Commons )

Agora que você já viu alguns exemplos, é hora de desenhar o seu próprio. Vamos ver como.

Como criar um diagrama ER

Tudo o que você precisa para um diagrama ER é uma caneta e papel ou um quadro branco e um marcador. Entretanto, ferramentas mais avançadas podem facilitar e agilizar o desenho de diagramas entidade-relacionamento. Portanto, comece por aí.

Há várias ferramentas de ERD que você pode usar, como:

Ferramentas de produtividade: Planilhas, software de apresentação e documentos são ótimos se você precisar de uma maneira simples de desenhar formas e adicionar texto. Eles são facilmente compartilháveis e acessíveis. Entretanto, são limitados em seus recursos e flexibilidade.

Ferramentas de design: Photoshop, Figma ou Canva são imensamente flexíveis e oferecem controle quase ilimitado sobre o design. Por outro lado, eles podem ser difíceis de usar para equipes que não são de design.

Ferramentas de diagramação: Draw.io, Microsoft Visio ou Lucidchart são perfeitas para desenhar diagramas ER. Elas vêm repletas de recursos que suportam várias formas, notações, etc. No entanto, elas podem existir em um silo, sem poderem ser conectadas a projetos e tarefas.

Quadros brancos personalizáveis: Ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos com quadros brancos como o ClickUp permitem que você desenhe diagramas de forma colaborativa e os conecte ao trabalho diário sem esforço.

Veja como você pode usar o ClickUp para desenhar e usar seus ERDs.

2. Reúna os elementos

Depois de escolher sua ferramenta, reúna todos os elementos incluídos em seu diagrama ER. Nessa etapa, defina também a finalidade do seu diagrama ER. Descreva por que e para quem você está criando o diagrama.

Em seguida, desenhe formas para as entidades e seus atributos. Conecte-as usando linhas e outras notações. Nos quadros brancos do ClickUp, você pode inserir formas, adicionar notas adesivas, incluir imagens e escrever textos! Se tudo isso não for suficiente, você também pode desenhar à mão formas personalizadas em seu quadro branco.

Quadros brancos ClickUp para design colaborativo de ERDs

3. Use um modelo

Se adicionar todos os elementos um a um parecer tedioso, não se preocupe. Escolha entre os vários modelos de ERD gratuitos e personalizáveis que o ClickUp tem a oferecer.

Experimente o Modelo de Diagrama de Entidade Relacionamento do ClickUp para obter uma estrutura para criar seu banco de dados relacional. Visualize estruturas de dados complexas com o simples arrastar, soltar e editar de elementos - sem código.

Faça o download deste modelo Modelo de Diagrama de Entidade Relacionamento ClickUp

Personalize as formas, os conectores, as fontes, as cores e tudo o que for necessário para criar seu próprio diagrama ER. Compartilhe-o com segurança com as principais partes interessadas para obter feedback e comentários. Mantenha-o atualizado à medida que seus relacionamentos de entidade evoluem.

4. Integrar todos os dados relevantes

Depois de ter o diagrama pronto, certifique-se de integrar todos os dados relevantes a ele. Por exemplo, se você tiver documentação sobre as entidades no ClickUp Docs ou em um banco de dados do Excel, vincule-os. Se o diagrama ER for relevante para tarefas específicas, vincule-as também.

Você também pode integrar chats em seu quadro branco para ter conversas assíncronas e colaboração contextual.

Depois de criar um ERD fabuloso, é hora de usá-lo. Vamos lá?

Usos e aplicações dos diagramas ER

Como sugere Peter Chen, você pode mapear qualquer relacionamento com um diagrama ER - até mesmo um doméstico. No entanto, algumas das aplicações mais comuns do diagrama entidade-relacionamento estão na engenharia de software.

Projeto de banco de dados

Para as equipes de software, os diagramas ER são importantes ferramentas de design de banco de dados usadas para modelar bancos de dados relacionais que visualizam a lógica comercial. Eles adicionam todas as entidades e relacionamentos para criar uma visão holística do banco de dados.

Projeto de processos

Vários fluxos de trabalho organizacionais usam ERDs como estrutura básica. Eles ajudam a mapear cada etapa de um processo comercial ou tecnológico, marcando dependências, conexões, limites e caminhos.

Controle de qualidade

Os diagramas de relacionamento entre entidades aceleram a solução de problemas, fornecendo uma visão clara e abrangente de todo o cenário. Isso facilita o rastreamento de bugs até sua causa raiz.

Documentação

Os ERDs também são uma forma de arquivar o design do sistema. Eles são uma forma visual, acessível e adaptável na qual grandes quantidades de informações podem ser armazenadas, referenciadas, usadas e atualizadas.

Apesar de seus muitos benefícios, os diagramas ER não são perfeitos para todas as necessidades.

Limitações e desafios dos diagramas ER

Os diagramas entidade-relacionamento são recursos visuais específicos projetados para uma finalidade específica. Isso significa que eles também têm suas limitações.

Restrito a dados relacionais: Como o objetivo de um diagrama ER é mostrar relacionamentos, ele é inútil quando os dados não têm uma estrutura relacional.

Limitado a dados estruturados: Adequado para bancos de dados relacionais, o diagrama ER não é aplicável a dados não estruturados ou semiestruturados.

Símbolos complexos: Entre pés de galinha, Bachman e IDEF1X, há vários formatos de notação, que podem se tornar confusos se todos não estiverem usando o mesmo estilo.

Falta de cardinalidades: As linhas podem dar a impressão de que todas elas são relações de um para um, o que raramente é o caso.

Quando usados corretamente, esses desafios podem ser facilmente superados.

Dicas e recursos para a criação de diagramas ER

Antes de terminarmos, aqui estão algumas práticas recomendadas que você pode usar ao criar e usar seus diagramas ER.

Escolha seu nível primeiro

Antes de desenhar o diagrama, decida se deseja que ele esteja no nível conceitual, lógico ou físico. Isso evitará muitos problemas ao tomar decisões sobre o nível de granularidade das informações.

Siga uma convenção de nomenclatura

Certifique-se de que os nomes das entidades e dos atributos sejam consistentes. Por exemplo, use todos os singulares, como cliente, fornecedor, parceiro de logística e entregador. Use a mesma ortografia para todas as recorrências.

Adicione um pouco de cor

Não se intimide com a codificação por cores. Você pode tornar as tabelas não utilizadas vermelhas ou os atributos derivados roxos para facilitar a leitura.

Adicionar notas

Você não precisa dizer tudo o que está no diagrama. Para obter explicações, use o ClickUp Docs e faça suas anotações. Vincule esse documento ao seu diagrama para que todos tenham acesso fácil. Na verdade, criar um documento com suas anotações pode ser uma ótima maneira de evitar confusão.

Configure o controle de versão

Embora seja bom manter seu ERD atualizado, também é necessário garantir que você tenha as versões antigas à mão. Ative o controle de versão ou mantenha cópias das versões anteriores.

Gerenciamento visual de projetos com o ClickUp

Uma empresa é mais do que a soma de suas partes. Na realidade, a vantagem competitiva da empresa é o relacionamento entre suas partes, sejam elas pessoas, tecnologia, sistemas ou dados.

Um bom diagrama de entidade-relacionamento mapeia essas conexões e oferece uma visão panorâmica clara. Você pode usá-lo para adicionar conexões, remover gargalos, rastrear causas básicas ou aumentar o valor.

O ClickUp ajuda você com tudo isso e muito mais. Crie ERDs ilimitados com os quadros brancos do ClickUp. Converta elementos em tarefas para ação imediata. Atribua usuários, busque feedback, faça anotações, adicione comentários e eleve seus ERDs. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo.