10 melhores aplicativos minimalistas de lista de tarefas em 2025

Já escreveu sua lista de tarefas em um bloco de notas adesivas e acabou perdendo-a minutos depois? Ou passou mais tempo organizando tarefas do que concluindo-as?

Na busca pela produtividade, muitos de nós caímos na armadilha de sistemas excessivamente complicados ou de aplicativos repletos de recursos intermináveis que fazem com que o gerenciamento de tarefas pareça um trabalho de tempo integral.

É aí que os aplicativos minimalistas de lista de tarefas brilham. Projetados para simplicidade e foco, esses aplicativos eliminam as distrações, ajudando você a se manter organizado e a concluir o que está na sua lista.

Não importa se você é um estudante que está fazendo malabarismos com os prazos, um profissional que está equilibrando reuniões ou alguém que está tentando se lembrar de regar as plantas, um aplicativo sem desordem pode tornar o gerenciamento de tarefas extremamente simples. Vamos dar uma olhada nos 10 melhores aplicativos minimalistas de lista de tarefas.

⏰ Resumo de 60 segundos

Remember The Milk : Melhor para compartilhamento de tarefas e lembretes simples

: Melhor para compartilhamento de tarefas e lembretes simples ClickUp : Melhor para gerenciamento de tarefas com IA

: Melhor para gerenciamento de tarefas com IA Todoist : Melhor para captura perfeita de tarefas e entrada de linguagem natural

: Melhor para captura perfeita de tarefas e entrada de linguagem natural TickTick : O melhor para produtividade orientada por foco com um cronômetro Pomodoro integrado

: O melhor para produtividade orientada por foco com um cronômetro Pomodoro integrado Notion : O melhor para gerenciar várias listas de tarefas em um único espaço de trabalho

: O melhor para gerenciar várias listas de tarefas em um único espaço de trabalho Microsoft To Do: : melhor para integração perfeita com o ecossistema da Microsoft

: melhor para integração perfeita com o ecossistema da Microsoft Any.do : O melhor para gerenciar tarefas pessoais, familiares e de equipe em um só lugar

: O melhor para gerenciar tarefas pessoais, familiares e de equipe em um só lugar Google Tasks : O melhor para uma integração perfeita com o Google Workspace

: O melhor para uma integração perfeita com o Google Workspace Things : Ideal para usuários da Apple que buscam um gerenciador de tarefas simples, mas poderoso

: Ideal para usuários da Apple que buscam um gerenciador de tarefas simples, mas poderoso Workflowy: O melhor para fazer listas e esboços minimalistas

**O que você deve procurar em um aplicativo de lista de tarefas minimalista?

O melhor aplicativo minimalista aplicativos de lista de tarefas concentram-se em recursos práticos que o ajudam a gerenciar tarefas sem frescuras desnecessárias.

Com 51% dos dias de trabalho frequentemente gastos em tarefas de baixo valor, ter um aplicativo que ajude a priorizar e eliminar distrações pode melhorar significativamente a produtividade. Procure ferramentas que aumentem a produtividade e, ao mesmo tempo, permaneçam fiéis ao espírito minimalista.

Alguns dos principais recursos de um aplicativo de lista de tarefas minimalista incluem:

Múltiplas listas de tarefas: Criar várias listas para trabalho, tarefas pessoais ou projetos específicos

Criar várias listas para trabalho, tarefas pessoais ou projetos específicos Tarefas recorrentes: Automatizar tarefas repetitivas, como pagamento de contas ou reuniões semanais

Automatizar tarefas repetitivas, como pagamento de contas ou reuniões semanais Visualização de calendário: Visualize suas tarefas junto com prazos e compromissos

Visualize suas tarefas junto com prazos e compromissos Modo de foco: Um modo livre de distrações que bloqueia elementos desnecessários enquanto você trabalha

Um modo livre de distrações que bloqueia elementos desnecessários enquanto você trabalha Temporizador Pomodoro: Temporizadores integrados para ajudar a gerenciar sessões de trabalho e pausas com eficiência

Temporizadores integrados para ajudar a gerenciar sessões de trabalho e pausas com eficiência Priorização de tarefas: Organize as tarefas por importância ou urgência usando marcadores de prioridade

Organize as tarefas por importância ou urgência usando marcadores de prioridade Código de cores : Atribua cores a tarefas ou listas para uma melhor organização visual

: Atribua cores a tarefas ou listas para uma melhor organização visual Sincronização entre plataformas : Acesse suas listas em aplicativos móveis, de desktop ou da Web sem problemas

: Acesse suas listas em aplicativos móveis, de desktop ou da Web sem problemas Integração com tarefas ou calendário do Google: Sincronize com ferramentas populares para simplificar o planejamento

Esses recursos garantem que um aplicativo da Web minimalista apoie a produtividade, mantendo as coisas limpas e simples.

Os 10 melhores aplicativos minimalistas de lista de tarefas

Vamos direto ao ponto - é disso que se trata o minimalismo. Se você está procurando um lista de tarefas para TDAH ou deseja uma solução simplificada para organizar e concluir tarefas, esses aplicativos foram criados para ajudá-lo a atingir suas metas com eficiência.

Aqui estão os dez melhores aplicativos minimalistas de tarefas:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de tarefas com IA)

simplifique as tarefas com listas de tarefas que você pode personalizar de acordo com o status, os responsáveis e a prioridade com o *[_ClickUp Tasks]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Sprint-List-simplified.png)*[ClickUp](https://clickup.com/ ) é seu parceiro de produtividade, projetado para lidar com tudo, desde simples listas de tarefas até projetos complexos. Lista de tarefas on-line do ClickUp garante que você nunca perca uma tarefa. Ele o ajuda a criar, personalizar e organizar listas para atender às suas necessidades com recursos como priorização de tarefas, lembretes e modelos de listas de verificação. Tarefas do ClickUp simplifica a criação, a personalização e a organização de listas com recursos como priorização, lembretes e modelos. Você pode acessar suas tarefas em qualquer dispositivo e transformá-las em fluxos de trabalho acionáveis usando formatação, codificação por cores e itens vinculados.

Integração de IA do ClickUp, Cérebro do ClickUp automatiza a criação de tarefas e sugere subtarefas com base no contexto. Esse Aplicativo de lista de tarefas com IA fornece até mesmo resumos diários para garantir que nada passe despercebido.

aplicativo de lista de tarefas minimalista

Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp é perfeito para organizar sua rotina diária e manter o foco. Divida as tarefas em subtarefas gerenciáveis, atribua prazos e categorize-as com campos personalizados, como "prioridade", "local" ou "contador de sequências"

Para melhorar o foco, configure fluxos de trabalho para alinhar-se com suas metas de longo prazo e comemore pequenas vitórias com marcos.

fato divertido: A técnica Pomodoro, usada por profissionais de produtividade em todo o mundo, recebeu o nome de um cronômetro de cozinha em forma de tomate. Com os fluxos de trabalho personalizáveis do ClickUp, integre facilmente essa técnica divertida em sua rotina diária para ter um dia focado. ⏰

Melhores recursos do ClickUp

Alternar entre vários Visualizações do quadro do ClickUp como quadros Kanban, gráficos de Gantt ou um modo de exibição de lista clássico para ter uma visão geral de todas as suas listas

Atinja todas as suas metas para tarefas diárias, semanais e específicas do projeto com o Metas do ClickUp Crie documentos para todas as suas listas com marcadores, tabelas e muito mais com o Documentos do ClickUp mais de 15 visualizações de tarefas personalizáveis, incluindo Kanban, calendário e formatos de gráfico de Gantt

Integração perfeita com ferramentas como Google Calendar, Slack e muito mais

Limitações do ClickUp

Pequena curva de aprendizado para iniciantes não familiarizados com plataformas com muitos recursos

Recursos avançados, como ferramentas de IA, exigem complementos adicionais pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre: Recursos básicos de gerenciamento de tarefas

Recursos básicos de gerenciamento de tarefas Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Business : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: US$ 7/mês por usuário (adicionado a qualquer plano pago)

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

💡 Dica profissional: Você já sentiu que suas tarefas semanais estão comandando você, e não o contrário? Com o Modelo de trabalho a fazer do ClickUp transforme o caos em clareza. Priorize tarefas, divida-as em partes pequenas e acompanhe seu progresso visualmente em uma ferramenta fácil de usar.

2. Todoist (melhor para captura perfeita de tarefas e entrada de linguagem natural)

via Todoist O Todoist é perfeito para usuários que desejam uma maneira rápida e intuitiva de organizar suas tarefas com o mínimo de atrito. Seu recurso de entrada de linguagem natural permite que você adicione rapidamente tarefas como "Enviar um relatório até sexta-feira" sem navegar pelos menus.

É ideal para pessoas que gerenciam projetos pessoais ou equipes que precisam de um gerenciador de tarefas simples, mas poderoso. O aplicativo de lista de tarefas oferece flexibilidade com filtros personalizáveis, rótulos e integração de calendário, facilitando a priorização e a conclusão de tarefas.

Melhores recursos do Todoist

Automatize responsabilidades recorrentes com programações e lembretes personalizados

Visualize tarefas e prazos com visualizações de calendário integradas

Colabore sem problemas por meio de espaços de trabalho compartilhados e atribuições de tarefas

Limitações da lista de tarefas

A adição de subtarefas requer etapas extras, o que pode atrapalhar o fluxo de trabalho

Personalização limitada com planos gratuitos e de nível inferior em comparação com os concorrentes

Preços doodoist

Iniciante: Gratuito

Gratuito Pro: $4/mês por usuário (cobrado anualmente)

$4/mês por usuário (cobrado anualmente) Comercial: uS$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente)

Revisão e classificação do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

4,4/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

3. TickTick (melhor para produtividade orientada por foco com um cronômetro Pomodoro integrado)

via TickTick O TickTick é uma potência de produtividade com sua combinação exclusiva de gerenciamento de tarefas e ferramentas de aprimoramento de foco. A Matriz Eisenhower e os filtros personalizáveis facilitam a priorização de tarefas, enquanto recursos como lembretes recorrentes e estatísticas de hábitos mantêm você consistente.

Trabalhando em equipe? O aplicativo permite que você monitore as tarefas urgentes em que está trabalhando de forma colaborativa para um controle de tempo sem complicações.

Esse aplicativo de lista de tarefas tem ferramentas integradas, como o cronômetro Pomodoro e a visualização de calendário, para ajudar a reduzir a troca de aplicativos e manter a produtividade.

Melhores recursos do TickTick

Organize as programações visualmente com formatos avançados de calendário, incluindo visualizações de agenda e mensal

Crie hábitos produtivos usando um rastreador com insights e relatórios detalhados

Sincronize com calendários de terceiros para otimizar seu fluxo de trabalho sem esforço

Limitações do TickTick

A migração de outras ferramentas requer a recriação manual de tarefas aninhadas

Recursos avançados limitados na versão gratuita em comparação com a premium

Preços do TickTick

Gratuito: Gerenciamento básico de tarefas

Gerenciamento básico de tarefas Premium: US$ 2,99/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliação e classificação do TickTick

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

**Você sabia? O funcionário médio gasta 9% de seu ano alternando entre aplicativos. A solução completa do TickTick, incluindo o timer Pomodoro integrado, ajuda você a se concentrar sem alternar desnecessariamente.

4. Notion (melhor para gerenciar várias listas de tarefas em um único espaço de trabalho)

via Noção O Notion combina gerenciamento de tarefas, colaboração e criação de documentos em um espaço de trabalho altamente personalizável. É ideal para indivíduos e equipes que desejam centralizar seu fluxo de trabalho, desde o gerenciamento de tarefas pessoais até a execução de projetos complexos.

Visualize todas as suas tarefas importantes por status, responsáveis ou datas de vencimento, para que você fique por dentro dos seus projetos com um fluxo de trabalho simplificado.

Essa lista de tarefas tem uma estrutura flexível que permite criar painéis personalizados, vincular bancos de dados e integrar tarefas a documentos para uma organização perfeita.

Melhores recursos do Notion

Visualize tarefas de forma flexível usando visualizações de calendário, Kanban ou linha do tempo

Aprimore a colaboração com integrações como Slack, GitHub e Zapier

Automatize fluxos de trabalho e gere insights usando ferramentas com tecnologia de IA

Limitações de movimento

Curva de aprendizado acentuada para iniciantes, especialmente ao configurar sistemas complexos

Integrações limitadas com ferramentas como o Google Agenda em comparação com outras plataformas

Preços do Notion

Gratuito

Plus: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Business : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Revisão e classificação de noções

G2: 4,7/5 (mais de 5.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.400+ avaliações)

5. Microsoft To Do (melhor para integração perfeita no ecossistema da Microsoft)

via Microsoft O Microsoft To Do é perfeito para usuários já incorporados ao ecossistema da Microsoft. Ele oferece uma integração perfeita com ferramentas como o Outlook e o Microsoft 365.

Projetado para ser simples, esse aplicativo de lista de tarefas ajuda a organizar tarefas pessoais ou a colaborar com equipes por meio de listas compartilhadas. Com o recurso "Meu dia", você pode criar planos diários personalizados, enquanto lembretes e datas de vencimento garantem que nada seja esquecido.

Melhores recursos do Microsoft To Do

Gerencie tarefas em um só lugar, sincronizando com as ferramentas do Outlook e do Microsoft 365

Acesse e atualize listas sem esforço na Web, no desktop e em aplicativos móveis

Simplifique o trabalho em equipe com listas compartilhadas para atribuir e rastrear tarefas

Limitações do Microsoft To Do

Altamente dependente do ecossistema da Microsoft para obter funcionalidade completa

Personalização limitada para marcação de tarefas e nenhum recurso de controle de tempo

Preços do Microsoft To Do

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Premium: $22/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliação e classificação do Microsoft To Do

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

4,4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.900 avaliações)

**Você sabia? Em média, os funcionários verificam seus telefones 96 vezes por dia . Use os lembretes e a sincronização entre dispositivos do Microsoft To Do para ficar em dia com as tarefas sem distrações.

6. Any.do (melhor para gerenciar tarefas pessoais, familiares e de equipe em um só lugar)

via Qualquer.do O Any.do simplifica o gerenciamento de tarefas com seu design intuitivo e recursos versáteis, atendendo a indivíduos, famílias e equipes. Ele fornece ferramentas para lidar com tudo, desde a organização de suas lista de prioridades para planejar projetos familiares ou gerenciar fluxos de trabalho da equipe.

Esse aplicativo de lista de tarefas tem um alto nível de personalização para que você possa gerenciar suas tarefas do seu jeito com etiquetas coloridas, listas e recursos de integração eficazes.

Com recursos como listas compartilhadas, lembretes do WhatsApp e sugestões de tarefas com tecnologia de IA, o Any.do aumenta a produtividade e a colaboração.

Melhores recursos do Any.do

Organize tarefas familiares com quadros compartilhados para compras, férias ou projetos domésticos

Visualize o progresso com quadros Kanban, visualizações de calendário e fluxos de trabalho personalizados

Simplifique a colaboração da equipe com quadros ilimitados emodelos de lista de verificação para equipes

Limitações do Any.do

Não há integração com o Apple Calendar no aplicativo para Mac, o que limita a sincronização entre plataformas

As tarefas do modo de exibição de calendário são fixadas em intervalos de 30 minutos, sem duração ajustável

Preços do Any.do

Gratuito

Premium: US$ 4,99/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 4,99/mês por usuário (cobrado anualmente) Família: US$ 8,33/mês (até 4 membros) (cobrado anualmente)

US$ 8,33/mês (até 4 membros) (cobrado anualmente) Equipes: US$ 4,99/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliação e classificação da Any.do

G2: 4,2/5 (mais de 190 avaliações)

4,2/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 170 avaliações)

7. Google Tasks (melhor para integração perfeita com o Google Workspace)

via Google Tasks O Google Tasks é uma ferramenta simples e leve para gerenciar listas de tarefas, perfeita para usuários que dependem do Google Workspace. 82% das pessoas não têm um sistema de gerenciamento de tempo dedicado ou estruturado. O Google Tasks ajuda a solucionar esse problema com integrações intuitivas diretamente no Gmail e no Google Agenda, tornando o gerenciamento de tarefas fácil.

Sua profunda integração com o Gmail, o Calendar e o Google Docs facilita a criação, a atribuição e o gerenciamento de tarefas acompanhar suas tarefas diretamente nesses aplicativos. Com recursos como datas de vencimento, notificações e subtarefas, o Google Tasks simplifica o gerenciamento de tarefas sem complexidade desnecessária.

Melhores recursos do Google Tasks

Divida metas maiores em subtarefas para melhorar a organização e a clareza

Gerencie tarefas diretamente do painel lateral nos aplicativos do Google Workspace

Acesse e atualize listas de tarefas em qualquer lugar com suporte a aplicativos móveis

Limitações do Google Tasks

Nenhum recurso autônomo de controle avançado de tempo ou de análise detalhada de tarefas

Ferramentas de desenvolvimento limitadas para integração e teste de tarefas locais

Preços do Google Tasks

Gratuito: Incluído nos produtos do Google Workspace

Avaliação e classificação do Google Tasks

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

8. Things (melhor para usuários da Apple que buscam um gerenciador de tarefas simples, mas poderoso)

via Coisas O Things é um aplicativo premium de gerenciamento de tarefas desenvolvido exclusivamente para dispositivos Apple. Ele oferece uma experiência perfeita para os usuários no ecossistema de aplicativos iOS.

Esse eficiente aplicativo de lista de tarefas combina simplicidade e funcionalidade robusta, tornando-o ideal para pessoas que valorizam uma interface limpa e sem distrações.

Desde o planejamento de tarefas diárias urgentes até a organização de metas de longo prazo, o Things mantém tudo estruturado com recursos importantes, como subtarefas, datas de vencimento e entrada de linguagem natural para entrada rápida de tarefas.

Melhores recursos do Things

Concentre-se nas prioridades diárias com a intuitiva "Today View" para um planejamento simplificado

Divida os projetos em etapas acionáveis usando um recurso integrado delista de verificação de gerenciamento de projetos Adicione notas detalhadas às tarefas com suporte a Markdown para melhor contexto



Limitações de coisas

Integração limitada com plataformas de automação como Make ou Zapier

Requer compras separadas para cada dispositivo Apple, aumentando o custo

Preços doThings

Mac: US$ 34,99/usuário (compra única)

US$ 34,99/usuário (compra única) iPhone e Apple Watch: US$ 6,99/usuário (compra única)

US$ 6,99/usuário (compra única) iPad: US$ 13,99/usuário (compra única)

US$ 13,99/usuário (compra única) Vision Pro: US$ 20,99/usuário (compra única)

Avaliação e classificação doThings

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,8/5 (mais de 140 avaliações)

9. Workflowy (melhor para fazer listas e esboços minimalistas)

via Fluxo de trabalho O Workflowy foi projetado para usuários que preferem uma interface limpa e sem distrações ao gerenciar tarefas complexas ou fazer brainstorming de ideias.

Ele se destaca por sua estrutura exclusiva baseada em marcadores, permitindo que os usuários aninhem tarefas e informações infinitamente. Os recursos do Workflowy são feitos sob medida para quem gosta de mapear seus pensamentos hierarquicamente, seja para planejamento de projetos, anotações ou empreendimentos criativos.

O aplicativo de lista de tarefas tem recursos, como quadros Kanban, cópias ao vivo e pesquisa global instantânea, que oferecem flexibilidade sem serem excessivos.

Melhores recursos do Workflowy

Organize tarefas e ideias hierarquicamente com aninhamento infinito para obter o máximo de flexibilidade

Localize tarefas instantaneamente com uma pesquisa global em todos os documentos e listas

Atualize itens em tempo real usando cópias espelhadas em vários locais

Limitações do Workflowy

O design visual básico da lista de tarefas pode parecer minimalista demais para usuários que buscam painéis mais sofisticados

A visibilidade do uso de marcadores não é intuitiva, podendo confundir usuários livres

Preços do Workflowy

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 6,99/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliação e classificação do Workflowy

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

4,5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

fato divertido: Os profissionais de alto desempenho usam técnicas de gerenciamento de tempo como a Matriz Eisenhower para priorizar com eficiência. O aninhamento infinito e as atualizações em tempo real do Workflowy ajudam você a manter as tarefas organizadas e acionáveis.

10. Remember The Milk (melhor para compartilhamento de tarefas e lembretes simples)

via Remember The Milk (Lembre-se do leite) O Remember The Milk é um aplicativo de tarefas fácil de usar, perfeito para pessoas ocupadas que desejam liberar tarefas de suas mentes e gerenciar tarefas pessoais com eficiência. Sua marca registrada é a simplicidade aliada a lembretes inteligentes.

Projetado para sincronizar perfeitamente em todos os seus dispositivos, o recurso de colaboração do aplicativo permite compartilhar listas e delegar tarefas, o que o torna ideal para equipes pequenas.

Com lembretes flexíveis baseados em localização por e-mail, texto ou notificações do aplicativo, ele mantém você no caminho certo sem esforço. Esse aplicativo é um companheiro confiável se você valoriza a simplicidade e a configuração rápida em vez de recursos complexos.

Remember The Milk melhores recursos

Receba lembretes por e-mail, texto e notificações de aplicativos para se manter no caminho certo

Sincronize tarefas automaticamente em todos os dispositivos para atualizações contínuas

Adicione tarefas rapidamente usando linguagem natural para criar listas mais rapidamente

Lembre-se das limitações do leite

Opções de integração limitadas em comparação com outros aplicativos

Falta gerenciamento centralizado da conta da equipe; são necessárias compras individuais

Preços do Remember The Milk

Gratuito: Recursos básicos

Recursos básicos Profissional: US$ 4,16/mês por usuário (cobrado anualmente)

Revisão e classificação do Remember The Milk

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

Complete tarefas rapidamente com o ClickUp - seu gerenciador de produtividade

Ao escolher um aplicativo de lista de tarefas eficiente, considere mais do que apenas os recursos - pense na escalabilidade, nas integrações e em como ele se adapta às necessidades em evolução.

Ele funciona tanto para tarefas pessoais quanto profissionais? Ele pode crescer com você à medida que suas metas se expandem?

É aqui que o ClickUp se destaca. Além de seu potente gerenciamento de tarefas, a plataforma oferece flexibilidade inigualável com fluxos de trabalho personalizados, ferramentas com tecnologia de IA e integração perfeita com aplicativos como o Google Calendar e o Slack.

