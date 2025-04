10 melhores geradores de resumo com tecnologia de IA

Você já se pegou olhando para um relatório de 30 páginas à meia-noite e se perguntando por que cada linha parece estar concorrendo ao prêmio de "frase mais prolixa do ano"?

Acredite, eu já passei por isso. Foi quando comecei a explorar os geradores de resumos com tecnologia de IA.

Minha equipe no ClickUp e eu passamos semanas testando esses geradores de resumo com IA, jogando tudo neles, desde relatórios e publicações em blogs até ensaios acadêmicos.

Portanto, aqui está minha lista honesta e objetiva dos 10 melhores geradores de resumo de IA que valem seu tempo.

Aqui está minha lista dos 10 melhores geradores de resumo de IA disponíveis atualmente.

O que você deve procurar em um resumidor de texto com IA?

A ferramenta de resumo ideal deve estar alinhada com seu fluxo de trabalho, lidar com conteúdo complexo e fornecer resumos precisos e perspicazes.

Aqui estão os principais fatores a serem considerados:

Precisão e relevância : Certifique-se de que o gerador de resumo de IA extraia os pontos principais sem perder o contexto ou omitir detalhes críticos

: Certifique-se de que o gerador de resumo de IA extraia os pontos principais sem perder o contexto ou omitir detalhes críticos Personalização : Procure opções de ferramentas de resumo para ajustar o tamanho, o tom ou o foco do resumo com base em seu público ou objetivo

: Procure opções de ferramentas de resumo para ajustar o tamanho, o tom ou o foco do resumo com base em seu público ou objetivo Facilidade de uso : Priorize uma interface fácil de usar e uma integração perfeita com ferramentas como Word ou Slack

: Priorize uma interface fácil de usar e uma integração perfeita com ferramentas como Word ou Slack Versatilidade de conteúdo : Escolha um gerador de resumos que lide com vários formatos para resumir artigos, incluindo PDFs, e-mails e transcrições

: Escolha um gerador de resumos que lide com vários formatos para resumir artigos, incluindo PDFs, e-mails e transcrições Velocidade e escalabilidade : Certifique-se de que a ferramenta geradora de resumo possa processar rapidamente grandes volumes de conteúdo, especialmente em ambientes de ritmo acelerado

: Certifique-se de que a ferramenta geradora de resumo possa processar rapidamente grandes volumes de conteúdo, especialmente em ambientes de ritmo acelerado Segurança dos dados : Opte por uma ferramenta de resumo de IA com políticas de privacidade e criptografia sólidas para proteger informações confidenciais

: Opte por uma ferramenta de resumo de IA com políticas de privacidade e criptografia sólidas para proteger informações confidenciais Custo vs. ROI: Avalie se o tempo economizado justifica o custo, especialmente para qualquer ferramenta de resumo de nível empresarial

Dica profissional: Antes de se comprometer com um resumidor de IA, teste seu desempenho com diversos tipos de conteúdo relevantes para suas necessidades. Muitas ferramentas oferecem testes gratuitos. Aproveite a oportunidade para avaliar a precisão, a velocidade e a capacidade de personalização em primeira mão.

Os 10 melhores geradores de resumo de IA da atualidade

Agora que você sabe o que procurar em um resumidor de texto com IA, vamos explorar as 10 melhores opções que atendem a esses critérios:

1. ClickUp (melhor para resumo com IA e gerenciamento de documentos)

Para aqueles que conhecem ClickUp como uma ferramenta de gerenciamento de projetos e produtividade, estou aqui para lhe dizer que o ClickUp funciona muito bem como uma ferramenta de resumo de IA.

Veja como você pode usar o assistente de IA do ClickUp Cérebro do ClickUp para gerar resumos perfeitos.

ClickUp Brain

O ClickUp Brain é um Ferramenta de escrita com inteligência artificial e assistente de IA projetado para ajudar equipes e indivíduos a processar informações, tomar decisões e gerenciar fluxos de trabalho com mais eficiência.

Com base no processamento de linguagem natural, ele pode analisar facilmente o conteúdo, gerar resumos, extrair insights importantes e até sugerir etapas acionáveis com base em suas tarefas e documentos.

Por exemplo, alimentei o AI Writer for Work do ClickUp com um longo relatório de status de 15 páginas, esperando resultados vagos. Em vez disso, recebi um resumo claro e prático com sugestões para as próximas etapas. Isso não apenas me poupou tempo, mas também me proporcionou maior clareza.

Capture o panorama geral instantaneamente com os resumos personalizados do ClickUp Brain.

Dica profissional: Se você estiver curioso sobre como usar esses recursos de IA, consulte esta útil sobre como gerar resumos e atualizações .

Documentos do ClickUp

Anteriormente, trabalhei com uma equipe que era conhecida por se entregar a intermináveis sessões de brainstorming que resultavam em anotações fantásticas, mas dispersas. Documentos do ClickUp ajudou com isso.

Trata-se de uma ferramenta de documentos colaborativos dentro do ClickUp, projetada para que as equipes elaborem, editem e compartilhem conteúdo em tempo real. Elaborar propostas, gerenciar wikis de equipes e organizar atas de reuniões ficou infinitamente mais fácil.

Crie listas de tarefas resumidas e acionáveis a partir de resumos de projetos no ClickUp Docs

O que é único aqui não é apenas o fato de você poder escrever de forma colaborativa (muitas ferramentas fazem isso!); é que a IA trabalha ativamente em seus documentos. Usei 12 páginas de anotações de brainstorming da equipe e o resultado foi uma visão geral focada e prática.

E, sem surpresa, não sou o único que teve essa experiência. Michael Holt, CEO da EdgeTech afirma:

_Nossa apreciação mais recente do impacto colaborativo do ClickUp foi quando trabalhamos em um plano de conteúdo para o lançamento de um produto. Conseguimos criar e manter um repositório de conteúdo usando a ferramenta docs que incluía estrutura hierárquica, edição colaborativa e recursos avançados de incorporação

Michael Holt, CEO da EdgeTech

Compartilhe e edite documentos com membros selecionados da equipe usando o ClickUp Docs

O que diferencia o ClickUp não é apenas a principais recursos do ClickUp Brain não se trata apenas da capacidade de compartilhar e editar do ClickUp Docs, mas de como ele une tudo perfeitamente. Com o Docs vinculado diretamente às tarefas, nada é perdido.

Hack rápido: O ClickUp pode atuar como seu centro multimídia! Ele permite que você anexe arquivos como gravações, imagens e até mesmo apresentações inteiras às tarefas. O ClickUp não é apenas uma ferramenta de resumo - é um ecossistema completo que torna cada informação acionável.

Melhores recursos do ClickUp

Resuma longos relatórios e reuniões em insights concisos e acionáveis com o ClickUp Brain

Adapte prompts e modelos específicos de função para gerar resumos relevantes para setores como marketing, vendas e gerenciamento de projetos

Obtenha insights acionáveis como marcadores dos resumos, sugerindo as próximas etapas para garantir clareza e direção

Integre redações longas como resumos diretamente nas tarefas, melhorando o fluxo de trabalho e garantindo que itens de ação críticos não sejam perdidos

Limitações do ClickUp

Requer um plano pago para desbloquear alguns recursos de IA

Os usuários novos no ecossistema do ClickUp podem enfrentar uma curva de aprendizado devido ao número de recursos oferecidos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Notta (Melhor transcritor de reuniões e resumidor de texto on-line)

via Nota O Notta é uma ferramenta de resumo de IA que faz mais do que apenas resumir; é um assistente completo de transcrição e produtividade.

O recurso de transcrição de reunião ao vivo desse gerador de resumo, alimentado por seu bot de IA, permite que você gere transcrições em tempo real simplesmente colando um link de convite de reunião.

O recurso AI Notes (anteriormente AI Summarizer) se destaca por criar resumos concisos diretamente das transcrições. O Notta também oferece suporte a mais de 100 idiomas de transcrição e tradução em vários idiomas, o que considerei inestimável quando colaborando em documentos com colegas internacionais.

melhores recursos do #### Notta

Permite a transcrição ao vivo de reuniões em plataformas como Zoom e Google Meet, garantindo acesso imediato aos pontos principais

Exporte arquivos em vários formatos, como DOCX, PDF, SRT e MP3

Obter exibições de texto original e traduzido lado a lado, ajudando a colaboração eficaz entre idiomas

Extraia destaques de transcrições densas, economizando tempo na documentação pós-reunião

Limitações do Notta

O desempenho da ferramenta de resumo depende muito da clareza do áudio, com dificuldades em ambientes barulhentos ou com oradores com sotaques fortes

Os refinamentos pós-transcrição exigem a exportação para processadores de texto externos, o que interrompe o fluxo de trabalho

Preços do Notta

Gratuito

Pro: US$ 14,99/usuário por mês

US$ 14,99/usuário por mês Business: US$ 27,99/usuário por mês

US$ 27,99/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Notta classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Nenhuma classificação disponível

3. Hypotenuse AI (melhor gerador de resumo rico em palavras-chave para marketing)

via Hipotenusa AI A Hypotenuse AI pode resumir conteúdo denso, como white papers e artigos longos de blogs, integrando palavras-chave. Sua capacidade de personalizar resumos com base no tom e no estilo é impressionante.

Por exemplo, o Hypotenuse faz o trabalho se você precisar de um resumo formal resumo do projeto para um relatório voltado para o cliente ou uma versão de conversação para brainstorming interno. Isso o torna particularmente útil para profissionais de marketing ou estrategistas de conteúdo que desejam usar IA para documentação .

Melhores recursos do Hypotenuse AI

Obter resultados personalizados com base em contextos profissionais, de conversação ou criativos

Gerar resumos bem estruturados que reúnem os principais temas em vez de simplesmente extrair frases

Destaque-se no comércio eletrônico e no marketing com descrições de produtos ou resumos prontos para campanhas que tenham palavras-chave incorporadas

Limitações da Hypotenuse AI

Tem dificuldades com documentos acadêmicos ou profundamente técnicos, muitas vezes não conseguindo captar detalhes intrincados sem orientação manual

Restrita ao inglês, o que pode afastar usuários que trabalham em ambientes multilíngues

Preços do Hypotenuse AI

I ndividual: US$ 29/50.000 palavras por mês

US$ 29/50.000 palavras por mês Equipes: US$ 59/120.000 palavras por mês

US$ 59/120.000 palavras por mês Empresa: Preços personalizados

Hypotenuse AI avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

4,7/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há classificações disponíveis

4. Semrush AI Summarizer (Melhor ferramenta gratuita de resumo de IA amigável para SEO)

via IA da Semrush Esse resumidor de IA é uma opção natural se você já faz parte do ecossistema da Semrush. Use-o para condensar relatórios de SEO e análises de palavras-chave em insights de apresentação digeríveis.

Um dos pontos mais fortes dessa ferramenta de resumo é sua integração com o vasto banco de dados da Semrush. Por exemplo, ao resumir uma auditoria de site, a IA contextualizou automaticamente os resultados, vinculando-os a tendências mais amplas de SEO. Essa profundidade de análise é difícil de encontrar em resumidores autônomos.

dica profissional: Combine esse resumidor com a Keyword Magic Tool para descobrir palavras-chave relacionadas e aumentar a relevância de seus resumos.

Melhores recursos do resumidor de texto com IA da Semrush

Alinhe os resumos de conteúdo com a otimização de palavras-chave, garantindo maior visibilidade nas classificações de pesquisa

Obtenha as próximas etapas acionáveis, como a segmentação de palavras-chave de baixo desempenho, diretamente nos resumos

Crie um fluxo de trabalho unificado para profissionais de SEO, integrando o resumidor de texto com IA a outras ferramentas da Semrush

Limitações do resumidor de texto com IA da Semrush

Altamente eficaz para SEO e marketing, mas inadequado para projetos criativos, acadêmicos ou técnicos

Funciona melhor como parte do pacote maior da Semrush, o que o torna impraticável para usuários que buscam soluções de resumo autônomas

Preços do resumidor de texto com IA da Semrush

Gratuito

Avaliações e críticas do resumidor de textos Semrush AI

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

5. QuillBot (Melhor parafraseador e ferramenta de redação com IA para profissionais)

via QuillBot O QuillBot é ideal para resumos rápidos e concisos e tarefas de paráfrase. A ferramenta oferece dois modos de resumo, Key Sentences e Paragraph Mode, que permitem flexibilidade, dependendo do nível de detalhe necessário.

O que diferencia o QuillBot é sua acessibilidade e seus recursos multitarefa. Além de resumir, ele funciona como um verificador gramatical, gerador de parágrafos e assistente de redação, o que o torna ideal para estudantes, escritores e profissionais que estão lidando com várias tarefas.

Melhores recursos do QuillBot

Use a opção Highlight Sentences para identificar rapidamente as partes mais impactantes de documentos extensos

Resuma textos diretamente de páginas da Web para acelerar seu fluxo de trabalho de pesquisa

Acesse a detecção de parafraseamento e plágio para tornar seu processo de redação mais eficiente

Limitações do QuillBot

Os usuários de nível gratuito enfrentam restrições quanto ao tamanho do texto, o que prejudica sua utilidade para o processamento de materiais mais longos

Em comparação com ferramentas avançadas, o resultado carece de nuances e polimento para aplicativos profissionais ou criativos

Preços do QuillBot

Gratuito

Premium: $9,95/usuário por mês

Avaliações e resenhas do QuillBot

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

6. Anyword (Melhor gerador de cópias de marketing com tecnologia de IA)

via Qualquer palavra Testei o Anyword com uma campanha de lançamento de produto em que eu precisava de resumos adaptados para diferentes demografias e plataformas. O Anyword gerou um resumo de postagem profissional para o LinkedIn, uma versão incisiva para o Twitter e uma variação de tom casual para o Instagram.

Um dos recursos mais poderosos do Anyword é sua capacidade de personalizar resumos. Isso torna a ferramenta particularmente útil para empresas que buscam manter a voz da marca em vários canais de comunicação, adaptando-se às nuances de diferentes públicos.

💡 Dica profissional: Explore o recurso "Content Ideation" juntamente com os resumos para gerar novos ângulos de conteúdo para blogs ou mídias sociais.

Melhores recursos do Anyword

Crie com precisão resumos baseados em personas adaptados para executivos, jovens profissionais ou públicos de nicho

Aproveite as métricas preditivas, como taxas de cliques e pontuações de engajamento, para tomar decisões de marketing com base em dados

Otimize seu conteúdo para várias plataformas com resumos perfeitos para tweets, títulos de anúncios ou formatos mais longos

Limitações do Anyword

Requer uma curva de aprendizado para interpretar as métricas preditivas de forma eficaz, o que pode sobrecarregar os usuários de primeira viagem

A estrutura de preços premium o posiciona como um investimento para profissionais de marketing, e não para uso individual ou em pequena escala

Preços do Anyword

**Inicial: US$ 39 para profissionais de marketing individuais e freelancers

Orientado por dados : uS$ 79 para pequenas equipes de marketing

: uS$ 79 para pequenas equipes de marketing Business : uS$ 349 para grandes equipes de marketing com mais de 10 usuários

: uS$ 349 para grandes equipes de marketing com mais de 10 usuários Enterprise: Preços personalizados

Anyword avaliações e comentários

G2: 4.8/5 (mais de 1000 avaliações)

4.8/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

7. AI Summarizer (melhor para resumir textos concisos)

via Sumarizador de IA O AI Summarizer é uma ferramenta básica e sem frescuras que prioriza a simplicidade e a acessibilidade.

Esse Ferramenta de IA para resumir documentos é boa para usuários que precisam de uma solução rápida e básica, como estudantes que resumem anotações de palestras ou leitores casuais que destilam artigos on-line.

No entanto, para ambientes profissionais, a ausência de opções de personalização e refinamento a torna menos competitiva em comparação com ferramentas como o ClickUp.

💡 Dica profissional: Faça upload de grandes relatórios técnicos e use o recurso "Custom Focus" (Foco personalizado) para resumir seções específicas, como resumos executivos ou apêndices.

melhores recursos do #### AI Summarizer

Extraia os principais insights de PDFs e links da Web para resumir documentos de pesquisa, relatórios ou artigos de notícias

Especifique um tamanho de resumo ou concentre-se mais em seções como introduções ou conclusões

Faça upload de arquivos grandes de até 50 MB para relatórios detalhados e documentos abrangentes

limitações do #### AI Summarizer

Não permite que os usuários ajustem a extensão, o tom ou o foco do resumo, tornando os resultados menos versáteis

Não possui integrações ou recursos de exportação, restringindo a usabilidade no âmbito profissionalsoftware de fluxo de trabalho de documentos Preços do AI Summarizer

**Gratuito

Plano semanal: $3,99

$3,99 Plano mensal: $6,99

AI Summarizer avaliações e comentários

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

8. Jasper AI (Melhor gerador de resumo para empresas)

via Jasper AI O Jasper AI é uma ferramenta que combina sumarização com geração de conteúdo robusto. Ela é eficaz para projetos de alto risco, como a criação de resumos executivos a partir de longos relatórios de pesquisa de mercado ou a destilação de diretrizes de marca em tópicos práticos para as equipes.

Um recurso que se destacou para mim foi sua capacidade de otimização de conteúdo. Por exemplo, ele resumiu um white paper denso e o Jasper condensou o conteúdo e sugeriu melhorias na fraseologia para facilitar a leitura.

Outro destaque é sua versatilidade entre os formatos de conteúdo. Seja resumindo livros eletrônicos, boletins informativos ou até mesmo estratégias de mídia social, o Jasper adapta seu tom, estrutura e foco.

Melhores recursos do Jasper AI

Personalize o tom, a extensão e o estilo para adequar os resultados às necessidades específicas de seu público

Aprimore seu conteúdo reestruturando-o e polindo-o para maior clareza e impacto

Conecte essa ferramenta com o Grammarly, o Google Docs e as plataformas CMS para obter fluxos de trabalho mais suaves econtrole de versão Limitações do Jasper

Exige que os usuários se familiarizem com a criação de prompts e com as configurações avançadas para obter os melhores resultados

Seu custo o coloca fora do alcance dos usuários que buscam recursos de compactação básicos ou casuais

Preços do Jasper

Creator: $39/assento por mês

$39/assento por mês Pro: $59/assento por mês

$59/assento por mês Empresarial: Preços personalizados

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1800+ avaliações)

9. Any Summary (Melhor gerador de resumo rápido de IA para qualquer documento)

via Qualquer resumo Se você estiver procurando uma ferramenta leve e direta para tarefas rápidas de resumo, o Any Summary pode ajudar.

Um de seus pontos fortes é a velocidade. Mesmo com conteúdo moderadamente longo (por exemplo, artigos de 3.000 palavras), a ferramenta processou e produziu resumos em segundos.

dica profissional: Teste o recurso de compatibilidade do navegador para gerar resumos diretamente de artigos on-line ou URLs colados.

melhores recursos do #### Any Summary

Gera resumos sem etapas ou distrações desnecessárias

Confie nessa ferramenta para lidar rapidamente com textos de tamanho médio, o que a torna ideal para tarefas de resumo no local

Capture ideias primárias com precisão, o que o torna útil para uso pessoal, como folhear leituras longas ou preparar pontos de discussão

Qualquer limitação de resumo

Não possui opções avançadas, como ajuste de tom, integrações ou recursos de exportação, o que reduz seu apelo a usuários profissionais

Projetado para resumos únicos, sem escalabilidade para projetos maiores ou uso em equipe

Preços do Any Summary

Gratuito

Plus: US$ 99,99 por ano

Avaliações e resenhas do Any Summary

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

10. Wordtune (Melhores resumos de IA gerados para vídeos do YouTube)

via Wordtune O Wordtune é um assistente de redação intuitivo que ajuda a refinar o conteúdo enquanto o condensa. Eu o achei particularmente útil ao resumir longos vídeos do YouTube, e-mails, propostas de projetos ou rascunhos de blogs, pois ele não apenas criou versões concisas, mas também aprimorou a linguagem e melhorou a clareza.

O que torna o Wordtune único são suas opções de reformulação. Outro recurso é a integração em tempo real com plataformas como o Google Docs, que garante uma experiência de redação perfeita. Isso faz com que o Wordtune seja adequado para profissionais, estudantes e escritores que desejam obter resultados refinados sem sacrificar o contexto.

Melhores recursos do Wordtune

Ajuste os resumos para se adequarem a estilos de comunicação formais, casuais ou concisos, de acordo com seu público

Ajuste e refine os resumos diretamente no Google Docs, economizando tempo em edições de ida e volta

Aprimore sua redação com ajustes de reformulação e clareza juntamente com o resumo

Limitações do Wordtune

Limites de contagem de palavras e recursos no nível gratuito prejudicam sua utilidade para usuários que lidam com documentos maiores

Muitos de seus recursos de destaque, como opções avançadas de tom, estão bloqueados por uma assinatura, limitando o valor para usuários casuais

Preços do Wordtune

Gratuito

Avançado: $6,99/mês (cobrado anualmente)

$6,99/mês (cobrado anualmente) Ilimitado: US$ 9,99/mês (cobrado anualmente)

US$ 9,99/mês (cobrado anualmente) Negócios: Preços personalizados

Wordtune classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

4,6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

ClickUp: A melhor ferramenta de resumo de IA

Quando comecei a experimentar ferramentas de IA para sumarização, eu tinha uma lista de verificação: ela tinha que economizar meu tempo, integrar-se ao meu fluxo de trabalho e não me deixar com dificuldades para ligar os pontos depois.

Cada ferramenta dessa lista prometia cumprir o prometido, mas foi só quando usei o ClickUp que percebi o que estava faltando: uma ferramenta de resumo que não apenas processasse as informações, mas que me ajudasse a "fazer algo com elas"

Cada insight se torna parte de um plano maior, cada tarefa tem um hub centralizado e cada projeto avança sem que eu precise fazer malabarismos com várias plataformas.

Para alguém como eu, que está sempre equilibrando uma dúzia de prioridades diferentes, o ClickUp parece menos uma ferramenta e mais uma extensão do meu trabalho.

Você também pode inscrever-se no ClickUp e experimente o resumo de IA que gera resultados semelhantes.