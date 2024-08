Já apagou ou bagunçou acidentalmente uma versão atualizada de um documento? Isso acontece com os melhores de nós.

O software de controle de versão de documentos é a sua rede de segurança nesses casos. Se algo der errado, você sempre poderá retornar a uma versão anterior, restaurá-la e evitar esses momentos de "ops".

Sem um software de gerenciamento de documentos com controle de versão, todos têm sua cópia e você não pode ter certeza de quem tem a versão mais recente. O software de controle de documentos mantém tudo em ordem, garantindo que todos estejam na mesma página (literalmente!) ao gerenciar diferentes versões dos seus processos de negócios.

Vamos analisar os 10 principais softwares de controle de versão de documentos para 2024, analisar seus pontos fortes e fracos e explorar como eles podem ajudar sua empresa a crescer.

O que você deve procurar em um software de controle de versão de documentos?

Ao escolher o melhor sistema de controle de versão de documentos para a sua empresa, priorize os recursos que se alinham às suas necessidades. Aqui estão alguns dos principais recursos que você pode procurar:

Rastreamento do histórico de versões: Um software robusto de controle de versões mantém um histórico detalhado das alterações nos documentos, mostrando cada proprietário e suas edições. Esse recurso garante transparência e responsabilidade e permite a comparação de versões, para que os usuários possam reverter para versões anteriores quando necessário Colaboração em tempo real: Ativação decolaboração em tempo real é fundamental. A capacidade de adicionar comentários e anotações facilita o trabalho em equipe, tornando mais fácil para vários usuários trabalharem no mesmo documento simultaneamente Controle de acesso flexível: O gerenciamento de quem pode acessar o quê é vital, especialmente no caso de informações confidenciais. Seu software deve oferecer controle de acesso flexível, garantindo assim que somente o pessoal autorizado possa visualizar ou editar documentos específicos Interface intuitiva: Um design intuitivo garante que os usuários, independentemente de seus conhecimentos técnicos, possam navegar pelo software sem esforço Recursos de integração: Os recursos de integração permitem que a plataforma de gerenciamento de documentos funcione harmoniosamente com as ferramentas existentes, para que você possa ser mais eficiente Recursos de backup: O software deve oferecer recursos robustos de backup para evitar a perda de dados e garantir que seus documentos confidenciais estejam sempre seguros, mesmo em circunstâncias imprevistas Escalabilidade: À medida que sua organização cresce, sua solução de gerenciamento de documentos também deve crescer. A escalabilidade garante que o software de controle de versão de documentos possa lidar com o aumento de dados e cargas de usuários, tudo isso sem comprometer o desempenho Treinamento: A colaboração de várias pessoas no mesmo documento pode gerar confusão, principalmente se elas não souberem como usar a ferramenta e seus recursos. Portanto, a ferramenta deve ter materiais de treinamento abrangentes para que a adoção do software seja bem-sucedida

Os 10 melhores softwares de controle de versão de documentos para usar em 2024

Enquanto soluções de software de gerenciamento de documentos estão disponíveis no mercado, algumas ainda podem não ter recursos significativos. Analisamos diferentes opções e verificamos seus prós e contras para apresentar os 10 melhores softwares de controle de versão de documentos para você. Vamos descobrir quem entrou na lista!

1. ClickUp

O painel de controle colaborativo do ClickUp facilita a criação, o controle e a realização de tarefas

O ClickUp é uma plataforma completa de produtividade e colaboração projetada para que equipes de todos os tamanhos trabalhem juntas sem interrupções.

É o aplicativo ideal para criar wikis da empresa e documentos técnicos e para documentar os recursos do produto, os processos do departamento e as tarefas e responsabilidades individuais. Documentos do ClickUp o recurso de controle de versão do ClickUp Docs permite proteger seus documentos com controles de privacidade e edição e atribui propriedade adicionando Owners (proprietários) e Contributors (colaboradores). Crie links que possam ser compartilhados exclusivamente com uma determinada equipe, convidado ou membro público, convidando-os.

Veja também o histórico de alterações feitas em um documento ou restaure versões anteriores, se necessário.

_O ClickUp permite vincular tarefas a documentos para que você tenha tudo em um só lugar!

Com Detecção de colaboração ao vivo do ClickUp do ClickUp, todos em seu espaço de trabalho podem editar documentos simultaneamente, listar informações, adicionar tags, tarefas e descrições de metas, e gerenciar alterações . Além disso, a plataforma atualiza instantaneamente tudo em tempo real.

Rastreie vários membros da equipe editando simultaneamente, em tempo real, com o recurso de edição ao vivo do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Adicionar cabeçalhos, tabelas, banners, tags, comentários, marcadores, imagens, vídeos e links, permitindocompartilhamento eficiente de conhecimento* Edite documentos de forma colaborativa em tempo real

Utilize modelos para manter a consistência de seus documentos

Economize tempo e faça mais com os recursos Modo de foco, Detalhes da página e Arquivo

Duplique um documento compartilhado publicamente

Proteja seus documentos contra alterações indesejadas optando pelo plano Business Plus

Crie tags de documentos para localizá-los facilmente

Escreva, formate, resuma e edite conteúdo rapidamente usandoClickUp AI Limitações do ClickUp

Pode ter uma curva de aprendizado para usuários iniciantes

Alguns recursos não são totalmente acessíveis no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

**Gratuito para o futuro

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3900+ avaliações)

2. Adobe Acrobat

via Adobe Acrobat O Adobe Acrobat é um software que o ajuda a criar, editar e gerenciar arquivos PDF. Você pode converter documentos de diferentes formatos em PDFs e também adicionar recursos de segurança, como senhas ou permissões de assinatura, para proteger seus arquivos.

Seu recurso de controle de versão atualiza o número da versão sempre que o documento é modificado. Ele também permite comparar alterações e salvar versões diferentes.

Além disso, você pode modificar documentos PDF de forma abrangente usando as ferramentas de edição do Adobe Acrobat, incluindo texto, imagens e formatação.

Os melhores recursos do Adobe Acrobat

Colabore facilmente criando versões de documentos e comparando as edições

Digite comentários, adicione desenhos à mão livre e destaque texto para dar feedback

Faça edições extensas, como adicionar texto e páginas, cortar e girar páginas, modificar imagens e corrigir erros de digitação

Adicionar, remover e reordenar páginas usando um simples recurso de arrastar e soltar

Converta arquivos em PDFs e vice-versa, preservando a formatação

Compartilhe arquivos facilmente, compactando-os sem perder a qualidade

Limitações do Adobe Acrobat

Pode ter uma curva de aprendizado significativa para iniciantes

Os usuários relatam problemas ocasionais de compatibilidade

Preços do Adobe Acrobat

Acrobat Reader: Gratuito

Gratuito Acrobat Standard: US$ 12,99/mês

US$ 12,99/mês Acrobat Pro: US$ 19,99/mês

US$ 19,99/mês Acrobat for Teams: A partir de US$ 22,19/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Adobe Acrobat

G2: 4,5/5 (3200+ avaliações)

4,5/5 (3200+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

3. QT9 QMS

via QT9 QMS O QT9 QMS é um software de gerenciamento de qualidade com recursos de gerenciamento e controle de documentos. Ele permite compartilhar documentos controlados com sua equipe e outros usuários, como fornecedores e clientes.

Seu recurso de cópia mestre e cópia de exibição garante o gerenciamento fácil das alterações. Os usuários apreciam o recurso de arquivamento automático, para que você possa trabalhar apenas com o que é relevante.

O QT9 QMS ajuda a organizar documentos, corrigir problemas, realizar auditorias e gerenciar fornecedores. Ele também garante que as empresas sigam os processos, aprimorem seu trabalho e controlem as informações sobre qualidade para tomar decisões mais inteligentes para melhorias contínuas.

Os melhores recursos do QT9 QMS

Conecte de forma centralizada os registros de documentação em vários locais

Use várias ferramentas que abrangem vários aspectos de conformidade

Veja uma linha do tempo eletrônica das alterações feitas em qualquer documento

Use a análise em tempo real para rastrear as alterações

Envie alertas por e-mail para que os documentos sejam revisados

Atribua aprovadores e permita a conformidade com a assinatura eletrônica

QT9 QMS Limitações

Pode apresentar desafios na integração com outros sistemas ou softwares

A personalização pode ser um desafio

Preços do QT9 QMS

Entre em contato para obter preços

QT9 QMS avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

4,8/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7 (mais de 70 avaliações)

4. Controle mestre

via MasterControl O MasterControl é um software de gerenciamento de qualidade completo. Ele torna as tarefas relacionadas à qualidade mais fáceis e eficientes, especialmente para setores regulamentados.

Seu software de gerenciamento de revisão de documentos permite que as empresas controlem as revisões de documentos e mantenham versões atualizadas em seu sistema baseado na Web. Esses documentos podem ser disponibilizados aos usuários em praticamente qualquer lugar.

A ferramenta facilita o gerenciamento de treinamentos, o controle de mudanças, as auditorias e a conformidade, garantindo a adesão aos padrões do setor e aos requisitos regulamentares. Além disso, os usuários adoram seus fluxos de trabalho de aprovação, que reduzem os atrasos.

Melhores recursos do MasterControl

Simplifique seu trabalho com fluxos de trabalho automatizados

Localize todos os documentos em um só lugar e obtenha uma trilha de auditoria com carimbo de data/hora

Utilize ferramentas para rastrear, gerenciar e melhorar a qualidade com sua plataforma centralizada

Acompanhe as inspeções e verificações com atualizações oportunas

Mantenha versões atualizadas por meio do controle de documentos

Garanta a aderência à conformidade com suas ferramentas robustas

Limitações do MasterControl

A implementação pode ser desafiadora e demorada devido à sua complexidade

A personalização requer habilidades especiais, tornando-o menos flexível para alguns usuários

Preços do MasterControl

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o MasterControl

G2: 4,3/5 (mais de 280 avaliações)

4,3/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

5. Sierra QMS

via Sierra QMS O Sierra QMS é um software de gerenciamento de qualidade fácil de usar que gerencia tarefas de qualidade para organizações. Ele se concentra no controle de documentos, ações corretivas e gerenciamento de auditorias para seguir os padrões do setor.

Seu recurso de controle de documentos permite controlar a visibilidade e os direitos de qualquer usuário designado. Além disso, ele se destaca por seu recurso de processamento de linguagem natural (NLP), que permite saber onde adicionar conteúdo para uma melhor cobertura de tópicos.

Os melhores recursos do Sierra QMS

Atribuição automática de tarefas de treinamento a usuários com acesso fácil a POPs e políticas

Monitore o status dos documentos com notificações e relatórios personalizados

Organize e gerencie documentos com um sistema robusto de manutenção de registros

Faça upload de modelos para manter seus documentos consistentes

Limitações do QMS da Sierra

Pode ter dificuldades para se conectar ou trabalhar sem problemas com outros softwares ou ferramentas fora de seu sistema

Pode não oferecer recursos avançados de análise de dados

Preços do Sierra QMS

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Sierra QMS

Capterra: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes G2: Indisponível

6. HotDocs

via HotDocs HotDocs é um documento software de automação que ajuda a criar documentos de forma rápida e fácil.

Com o plug-in HotDocs Author, você pode acompanhar as várias versões de modelos que criou. Ele também permite que você compartilhe a função de desenvolvimento de modelos com outros membros da equipe e mantém um repositório organizado de todos os seus arquivos de modelos.

O HotDocs usa dois tipos de controle de versão: centralizado e distribuído, com base no local do repositório de arquivos.

Você pode criar modelos para vários documentos, como contratos ou formulários, e depois preencher os detalhes automaticamente. Isso economiza tempo e garante a precisão, reduzindo o trabalho manual ao gerar documentos repetitivos.

Melhores recursos do HotDocs

Economize tempo com modelos reutilizáveis para vários tipos de formulários ou contratos

Vincule o repositório de controle de versão ao seu espaço de trabalho e faça alterações no arquivo de modelo diretamente do espaço de trabalho

Automatize a criação de modelos e, ao mesmo tempo, atenda às diretrizes internas da marca e aos requisitos de conformidade do setor

Reduza os erros de documentação jurídica com o recurso de automação

Limitações do HotDocs

Pode ser necessário ter habilidades de programação para criar determinados modelos complexos

Compatibilidade limitada com determinados sistemas operacionais ou versões mais antigas do software

Preços do HotDocs

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do HotDocs

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

4,4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

7. Sísmico

via Seismic A Seismic é uma plataforma que ajuda as empresas a gerenciar e otimizar seu conteúdo de vendas e marketing. Ela centraliza todos os ativos relacionados ao conteúdo, como apresentações, documentos e vídeos, fornecendo ferramentas para criar, organizar e compartilhar esses materiais.

O Seismic oferece controle de versão de documentos, onde é possível gerenciar controles e permissões. Ele permite que você veja quando um arquivo foi carregado e se uma determinada parte é confidencial. Ele também arquiva e retém versões anteriores de arquivos e mantém uma trilha de auditoria.

Melhores recursos do Seismic

Use ferramentas avançadas de análise de dados para marketing e vendas

Organizar e gerenciar materiais relacionados a vendas com eficiência

Conectar-se a vários sistemas ou softwares, permitindo fluxos de trabalho suaves ecompartilhamento de dados* Use o LiveDocs para automatizar e personalizar o conteúdo

Limitações sísmicas

As pequenas empresas podem considerá-lo caro em comparação com outras alternativas

A configuração é demorada

Preços da Seismic

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Seismic

G2: 4,7/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

8. Google Docs

via Google Docs O Google Docs é uma ferramenta de processamento de texto on-line do Google que ajuda os usuários a criar, editar e colaborar em documentos em tempo real. Ele oferece uma interface fácil de usar e tem vários opções de edição semelhantes aos processadores de texto tradicionais.

A ferramenta baseada na nuvem permite a colaboração tranquila entre vários usuários com recursos como salvamento automático e acesso fácil de qualquer dispositivo com acesso à Internet. Seu recurso de controle de documentos permite acessar as versões anteriores em um formato de carimbo de data/hora.

Sua integração com os aplicativos do Google Workspace e a capacidade de exportar documentos em vários formatos aumentam ainda mais sua utilidade.

Melhores recursos do Google Docs

Colaborar em um documento com vários usuários em tempo real

Identificar se alguém atualizou um documento desde a última vez que você o visualizou

Criar diferentes tipos de documentos com a biblioteca de modelos

Nomear até 40 versões em qualquer documento para facilitar a identificação

Limitações do Google Docs

A versão off-line tem recursos reduzidos, o que afeta a acessibilidade e os recursos de edição

Oferece menos recursos avançados de formatação em comparação com alguns processadores de texto tradicionais

Preços do Google Docs

Gratuito

Business Starter: US$ 7,20/mês por usuário

US$ 7,20/mês por usuário Business Standard: US$ 14,40/mês por usuário

US$ 14,40/mês por usuário Business Plus: US$ 21,60/mês por usuário

US$ 21,60/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Google Docs

G2: 4,6/5 (42200+ avaliações)

4,6/5 (42200+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (28000+ avaliações)

9. Microsoft Word

via Microsoft O Microsoft Word é um software popular usado para criar e editar documentos baseados em texto, como cartas, relatórios ou currículos. Normalmente, é a ferramenta mais utilizada pelas empresas para documentação e relatórios.

O Microsoft Word permite controlar a versão de um documento, dando-lhe acesso a todas as versões anteriores em um formato somente leitura.

Os melhores recursos do Microsoft Word

Utilize várias ferramentas de formatação para alterar a aparência do texto, inserir imagens e criar documentos com aparência profissional

Colaborar em tempo real com seu recurso de compartilhamento de documentos

Acesse versões principais ou secundárias com base em suas necessidades

Limitações do Microsoft Word

Requer atualização regular

O acesso a toda a gama de aplicativos do Microsoft Office, incluindo o Word, pode exigir a compra do pacote completoPacote Office. No entanto, isso pode ser caro para alguns usuários

Preços do Microsoft Word

Versão gratuita por período limitado

Licenças personalizadas para pessoas físicas e jurídicas

Avaliações e resenhas do Microsoft Word

G2: 4.7/5 (1790+ avaliações)

4.7/5 (1790+ avaliações) Capterra: 4.7/5 (2000+ avaliações)

10. monday.com

via Monday.com a monday.com é um sistema de gerenciamento de projetos em que as equipes podem gerenciar fluxos de trabalho, tarefas e projetos de forma colaborativa. Ele oferece uma interface visual com quadros, linhas do tempo e painéis personalizáveis, para que as equipes possam organizar tarefas, acompanhar o progresso e se comunicar com eficiência.

a monday.com controla e mantém versões de documentos e mantém todos os arquivos no mesmo local. Isso facilita a revisão e a aprovação do conteúdo em comparação com o rastreamento de vários documentos por meio de e-mails.

Melhores recursos da monday.com

Visualizar, fazer download e adicionar anotações a cada versão

Exclua versões mais antigas para evitar bagunça

Facilitar o gerenciamento de projetos por meio de uma interface visualmente intuitiva

Criar e personalizar fluxos de trabalho

Acompanhe e gerencie projetos em tempo real

limitações do #### monday.com

Pode ser complexo para alguns usuários

Os usuários podem precisar de planos mais altos para acessar recursos avançados

preços da monday.com

Uso pessoal: Gratuito

Gratuito Basic: $12/mês por assento

$12/mês por assento Standard: US$ 14/mês por assento

US$ 14/mês por assento Pro: US$ 24/mês por assento

US$ 24/mês por assento Enterprise: Entre em contato para obter preços

monday.com avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (9900+ avaliações)

4,7/5 (9900+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4580+ avaliações)

Leia mais: **Alternativas de segunda-feira

Controle as versões para controlar a qualidade

O software de controle de versão de documentos é a sua ferramenta de precisão em colaborações de equipe. Ele cria um centro onde a sua equipe pode trabalhar no documento mais recente, para que não haja confusão com edições conflitantes e perda de dados. Escolha uma ferramenta que mantenha tudo organizado e sem caos.

Se você ainda não fez sua escolha, experimente o ClickUp!

O software avançado do ClickUp oferece uma interface amigável que rastreia as alterações, mantém históricos detalhados de versões, permite a fácil reversão de versões e muito mais! Além do sistema de controle de versão de documentos, o ClickUp também traz gerenciamento de tarefas e recursos de gerenciamento de projetos para facilitar seu fluxo de trabalho.

Assim Registrar-se no ClickUp hoje mesmo para melhorar a forma como suas equipes trabalham e colaboram.