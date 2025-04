Como criar critérios de aceitação eficazes para a sua equipe

Quando uma tarefa é considerada concluída? Quando a tarefa atende aos seus requisitos. Entretanto, os requisitos podem ser deliberadamente vagos ou escritos em um nível elevado. Embora os requisitos nos digam o que o produto geral deve fazer, eles não definem todos os padrões que ele deve atender.

Esse é o trabalho de outro gerenciamento ágil de projetos artefato chamado critérios de aceitação. Nesta postagem do blog, exploramos o que são critérios de aceitação, por que você precisa deles e como escrever critérios de aceitação para o seu projeto.

O que são critérios de aceitação?

Com origem na engenharia de software, os critérios de aceitação são um conjunto de condições que um novo recurso/incremento deve atender para ser considerado completo.

Em termos literais, esses são os critérios com base nos quais um recurso seria aceito pelo proprietário do produto ou pelo cliente.

Características de critérios de aceitação eficazes

Os critérios de aceitação são o último ponto de verificação para saber se o produto/recurso está pronto para o usuário. Eles são o selo de aprovação de que o produto/recurso é bom o suficiente para a produção.

Para serem eficazes, os critérios de aceitação devem ser:

Focados no usuário: As equipes criam critérios de aceitação a partir da perspectiva do usuário para garantir o alinhamento com os objetivos comerciais.

Orientados para o resultado: Ao contrário de uma história de usuário, os critérios de aceitação definem o resultado desejado. Portanto, eles também precisam ser mensuráveis.

Específicos: Cada critério precisa ser específico e aplicável a um aspecto do recurso.

Por exemplo, "deve estar em conformidade com as dez principais vulnerabilidades do OWASP" pode ser um critério eficaz, pois é específico apenas para a segurança.

Conciso: Devem ser frases curtas. Devem usar a linguagem e a nomenclatura que a equipe de desenvolvimento usa e com a qual se sente confortável.

Independente: É bom garantir que um critério de aceitação não dependa de outro, criando uma rede de complexidades.

Testável: Esse é o aspecto mais importante. Um bom critério de aceitação precisa ser testável. Normalmente, na forma de resultados do tipo sim ou não.

Por que os critérios de aceitação são importantes?

Toda equipe de software sabe que como reunir requisitos no Agile para definir exatamente o que o proprietário do produto/cliente precisa. Por que, então, precisamos de outro artefato, você pergunta? Aqui está o motivo.

Contexto comum

Os critérios de aceitação criam um entendimento comum entre os proprietários de produtos, os desenvolvedores e os analistas de qualidade sobre cada recurso. Eles evitam confusão, interpretação subjetiva e possíveis mal-entendidos.

Alinhamento do produto

Os critérios de aceitação servem como a escala que mede o alinhamento do produto/recurso com os requisitos, as metas e os objetivos. Eles conectam o código de volta ao negócio.

Eficiência dos testes

Quando você tem critérios de aceitação claramente definidos, suas equipes de qualidade podem automatizar e acelerar o processo de teste testes ágeis processo. Eles também criam repetibilidade entre os sprints.

Eficiência do gerenciamento de projetos

Bons critérios de aceitação permitem melhor monitoramento, rastreamento e medidas de controle do projeto. Eles dão visibilidade clara do motivo pelo qual um recurso voltou a ser retrabalhado, ajudando os gerentes de projeto a otimizar os processos.

Encerramento positivo

Em sua essência, os critérios de aceitação descrevem os definição de feito no ágil projetos. Assim, quando todos os critérios de aceitação forem atendidos, você poderá enviar um produto com confiança, sabendo que fez tudo o que era necessário.

Se isso o convenceu a incorporar critérios de aceitação em seus projetos, veja como começar.

Como escrever critérios de aceitação

Por mais tentador que seja, escrever critérios de aceitação não é um trabalho para uma pessoa só. Para serem eficazes, os critérios de aceitação devem incorporar as contribuições de várias partes interessadas. Normalmente, o proprietário do produto escreve os critérios de aceitação com a contribuição técnica da equipe de desenvolvimento.

A seguir, apresentamos uma abordagem estratégica e abrangente para escrever critérios de aceitação de forma colaborativa com a ajuda de uma ferramenta multifuncional ferramenta de gerenciamento de produtos como o ClickUp .

1. Compreender a finalidade dos critérios de aceitação

A primeira etapa é explorar por que você está escrevendo critérios de aceitação. É apenas para os QAs executarem testes? Eles são delineados pelo cliente? Esses são requisitos de conformidade? Isso é um prova de conceito ? Entenda o objetivo dos critérios de aceitação para garantir que eles sejam eficazes para esse público e necessidade.

Embora os critérios de aceitação reais sejam claros e testáveis, o documento de finalidade explorará o porquê em detalhes. Por exemplo, digamos que um dos critérios de aceitação seja "habilitar esquema de contraste para visão subnormal"

O documento de propósito pode dizer: "os recursos para visão subnormal são fundamentais para o nosso aplicativo, pois atendemos a clientes com mais de 50 anos de idade. Um produto que seja fácil de usar para esse público reduzirá drasticamente a carga de visitas domiciliares para nossa equipe local" Documentos do ClickUp é um ótimo lugar para reunir todas as informações e definir seu objetivo. Use-o como um "leia-me" para colocar todas as partes interessadas na mesma página (literalmente!) sobre a necessidade e a importância dos critérios de aceitação.

Colabore em tempo real, fazendo edições, deixando comentários e marcando pessoas para obter feedback. Quando terminar, você também poderá criar tarefas diretamente no ClickUp Docs.

Escreva e deixe tudo claro com o ClickUp Docs

Bônus: Uma cartilha sobre épicos vs. recursos para ajudá-lo a escrever suas histórias de usuário.

2. Comece com histórias de usuários

Agora que seu contexto está definido, é hora de começar a escrever. Comece com a história do usuário. Analise a jornada do usuário que cada recurso deve possibilitar e escreva os critérios de aceitação correspondentes.

Ao usar Tarefas do ClickUp para suas histórias de usuário, é possível criar campos personalizados para detalhes específicos, como função do usuário, meta, resultado desejado, dependências etc. Com todas essas informações em um só lugar, pense em como deve ser o "feito".

Se você é totalmente novo nisso, aqui está um modelo para iniciantes para começar. Use Modelo de história de usuário do ClickUp para gerenciar histórias, dividi-las em tarefas, priorizar recursos, desenvolvê-los e enviar produtos de classe mundial.

3. Escreva os critérios de aceitação

Com base na história do usuário, escreva os critérios de aceitação. A maneira mais simples de fazer isso é como uma lista de verificação. Por exemplo, quando estiver criando um formulário de campo único para assinaturas de boletins informativos, sua lista de critérios de aceitação poderá ser semelhante a:

O usuário deve poder inserir seu endereço de e-mail

O sistema deve enviar um e-mail de confirmação para o endereço de e-mail fornecido e validado Listas de verificação de tarefas do ClickUp pode lidar com tudo isso diretamente na tarefa que você criou para a história do usuário. Em cada tarefa, adicione listas de verificação para os critérios de aceitação aplicáveis a ela.

Você tem critérios comuns de segurança ou desempenho aplicáveis a todas as tarefas? Sem problemas! Crie um modelo de lista de verificação e aplique-o automaticamente a todas as tarefas relevantes.

Mantenha seus critérios de aceitação próximos à tarefa com ClickUp

4. Use o formato Given-When-Then

Outra maneira de definir os critérios de aceitação é usar o formato Dado-Quando-Então (GWT). Simplificando, é assim que ele se parece.

Dado : Estado ou contexto inicial do software

: Estado ou contexto inicial do software Quando : Ação ou evento que o usuário realiza

: Ação ou evento que o usuário realiza Then: Resultado esperado

Essencialmente, isso significa que, dado um , quando o usuário pretendido executa uma , então o deve acontecer. Vejamos isso como um exemplo.

Quando você estiver criando o mesmo recurso de assinatura de boletim informativo,

Dado : O usuário está tentando se inscrever para receber o boletim informativo

: O usuário está tentando se inscrever para receber o boletim informativo Quando : O usuário insere seu endereço de e-mail oficial válido

: O usuário insere seu endereço de e-mail oficial válido Then: Um e-mail automático é enviado confirmando a assinatura

5. Colaborar com as partes interessadas

Bons critérios de aceitação não são escritos em um silo. Normalmente, os gerentes de produto trazem a perspectiva das necessidades do usuário e dos negócios. A equipe de design se concentraria na experiência do usuário, na usabilidade, na acessibilidade etc. A equipe de desenvolvimento contribui para as especificações técnicas. O DevOps se preocuparia com o desempenho e a utilização de recursos.

Para garantir que seu produto atenda a todos esses requisitos, você precisa escrever os critérios de aceitação de forma colaborativa. Com o ClickUp, isso pode ser muito simples.

Para cada tarefa de história de usuário, adicione os critérios de aceitação, seja como uma lista de verificação, um campo personalizado, uma descrição ou um comentário. Use os comentários aninhados do ClickUp para discutir cada critério de aceitação e @mention para comunicação com as partes interessadas . Atribua itens de ação e muito mais.

Campos personalizados, comentários e sem esforço colaboração em projetos com o ClickUp Tasks_

6. Mantenha-o simples e conciso

Tente não usar conjunções em seus critérios de aceitação. Nada de "e" ou "ou" Seja breve, de preferência em uma frase simples. Use as palavras "deve" e "precisa" em vez de "pode", "pode" ou "poderia"

7. Garanta a testabilidade

Para garantir que seus critérios de aceitação sejam atendidos, você precisa testá-los. A maneira como você escreve o critério desempenha um papel fundamental nisso. Certifique-se de que seu critério de aceitação se presta a escrever casos de teste. Vamos estender o exemplo anterior.

Se o critério de aceitação for "o usuário deve ser capaz de inserir seu endereço de e-mail", o caso de teste seria:

Etapas:

Digite o endereço de e-mail

Pressione Enter

Resultado:

Se não, exiba a mensagem "Please enter your official email address" (Digite seu endereço de e-mail oficial)

Validar o endereço de e-mail como oficial

Em caso afirmativo, exiba a mensagem "Thank you for your subscription. Nós lhe enviamos um e-mail de confirmação"

8. Revisar e revisar

Durante todo o processo de desenvolvimento, monitore e otimize seus critérios de aceitação. Com o ClickUp, você também pode configurar relatórios para cada um deles para ver o que precisa de sua atenção.

Use Painéis do ClickUp para criar widgets personalizáveis para os critérios de aceitação que são importantes para você. Veja quais recursos estão ficando para trás e desenvolva estratégias para abordar a causa raiz.

Meça o que importa com o ClickUp Dashboards

Com isso, você aprendeu o que fazer. Agora, vamos nos concentrar no que não fazer.

Erros comuns a serem evitados ao escrever critérios de aceitação

Em todos os parâmetros técnicos, funcionais e operacionais, você pode cometer vários erros ao escrever critérios de aceitação. Aqui estão os erros comuns que as equipes geralmente cometem.

Fazer isso sozinho

Os proprietários de produtos geralmente sentem a pressão de escrever os critérios de aceitação por conta própria. Mesmo que bem-intencionada, essa abordagem pode perder o conhecimento técnico da equipe de desenvolvimento.

Sempre escreva os critérios de aceitação de forma colaborativa.

Ignorar o usuário

Como os critérios de aceitação estão no final do processo de desenvolvimento, é fácil esquecer a experiência do usuário. Esse é um erro grave.

Sempre crie seus critérios de aceitação em torno do usuário final.

Concentrando-se em como

Os critérios de aceitação não se referem a como uma ferramenta de software deve funcionar. Eles dizem respeito aos resultados que ela deve produzir. Escrever critérios de aceitação que definem "como" escrever o recurso pode se tornar contraproducente.

Concentre-se sempre nos resultados esperados.

Mantendo-o vago

Critérios de aceitação vagos ou amplos fazem o oposto do que deveriam fazer: Eles deixam tudo aberto à interpretação. Isso significa que o resultado pode variar de acordo com o testador, as circunstâncias ou até mesmo o ambiente.

Sempre deixe os critérios de aceitação claros, específicos e sem ambiguidade.

Adicionar muitos

Embora não exista uma escala para definir o que é um número razoável, é um grande erro escrever um número excessivo. Na verdade, ter muitos critérios de aceitação pode indicar que você precisa dividir a própria história do usuário em partes ainda menores. Observe os pontos da história ágil na história do usuário para confirmar essa teoria.

Sempre liste apenas os critérios de aceitação absolutamente necessários.

Melhores práticas para escrever critérios de aceitação

Os critérios de aceitação são uma importante comunicação colaborativa ferramenta para equipes de desenvolvimento de software. Nesta seção, vamos nos concentrar em como você pode torná-la o mais eficaz possível.

Seja claro

Deixe os critérios de aceitação claros para todas as partes interessadas. O desenvolvedor precisa entender o que significam os critérios de aceitação. E o analista de qualidade precisa saber como converter isso em um caso de teste.

Use uma linguagem simples

Escreva seus critérios de aceitação em inglês simples. Não use linguagem técnica. Especialmente, não se deixe levar por dizer ao desenvolvedor como o código deve ser escrito.

Mantenha os resultados binários

Um critério de aceitação é atendido ou não. Não existe parcialmente atendido ou 80% concluído. Portanto, escreva os critérios de aceitação como declarações de aprovação ou reprovação.

Torne-o mensurável

A maneira mais simples de obter resultados de aprovação ou reprovação é torná-los mensuráveis. Por exemplo, se o seu critério de aceitação for "velocidade de carregamento de página inferior a 3 segundos", será fácil testar e aprovar.

Faça apenas suposições razoáveis

Muitas vezes, os proprietários de produtos podem pensar em algo como "óbvio", considerando a proximidade que têm com o usuário. Isso pode não ser tão óbvio para o desenvolvedor. Portanto, não faça suposições de forma alguma, se puder evitar. Quando for necessário, faça suposições razoáveis em colaboração com a equipe.

Exemplos de critérios de aceitação

Vamos explorar alguns exemplos de critérios de aceitação no mundo real, não apenas no desenvolvimento de software, mas também em outras funções.

Exemplo 1: desenvolvimento de software (usando o método de lista de verificação)

Tarefa: Funcionalidade de pesquisa em um site orientado por conteúdo.

Critérios de aceitação:

Deve haver uma caixa de texto para os usuários digitarem sua consulta de pesquisa

Os resultados devem ser exibidos como uma lista

Os resultados devem ser abertos em uma nova página

Os resultados devem ser paginados

Exemplo 2: desenvolvimento de software (usando o método GTW)

Tarefa: Recurso de agendamento de compromissos

Critérios de aceitação:

Dado que um cliente existente deseja marcar um compromisso

Ele insere seu ID de e-mail e escolhe o horário preferido para o compromisso

Seu compromisso deve ser agendado e confirmado por e-mail

Exemplo 3: redação de conteúdo (usando o método de lista de verificação)

Tarefa: Escrever uma postagem de blog de 1.000 palavras sobre o último filme do Tom Cruise

Critérios de aceitação:

Usar inglês americano

Usar vírgula Oxford

Manter a introdução com menos de 200 palavras

Incluir de 3 a 5 links internos

Exemplo 4: Método de marketing (usando GTW)

Tarefa: Executar uma campanha de anúncios baseada em intenção na Pesquisa Google

Critérios de aceitação:

Um determinado usuário está em qualquer uma das interfaces de pesquisa do Google

Quando o usuário digitar uma palavra-chave em nossa lista de <palavras-chave de intenção>

Em seguida, exibimos <anúncio específico>

A função dos critérios de aceitação nas metodologias ágeis

Se a metodologia ágil consiste em dividir monólitos em partes pequenas e gerenciáveis e construí-los de forma incremental, os critérios de aceitação acentuam isso.

Por exemplo, você pode dividir sua grande plataforma de comércio eletrônico em pequenas partes, uma das quais é o recurso "adicionar ao carrinho".

Dentro do recurso adicionar ao carrinho, pode haver várias pequenas funcionalidades, como, por exemplo, se o produto estiver fora de estoque ou como o usuário pode ajustar a quantidade a ser adicionada ao carrinho. Critérios de aceitação bem escritos ajudam a ampliar esses detalhes granulares.

Nas metodologias ágeis, os critérios de aceitação ajudam a:

Definir resultados: Os critérios de aceitação informam à equipe de qualidade como é um recurso concluído.

Facilitar discussões: O desenvolvimento ágil não se trata apenas de código. Trata-se de resolver problemas de negócios com tecnologia. Os critérios de aceitação ajudam a facilitar essas discussões para permitir as compensações corretas e as decisões relacionadas.

Reunir equipes multifuncionais: Proprietários de produtos, analistas de negócios, designers, desenvolvedores, testadores e equipes de operações obtêm um entendimento comum do produto com base nos critérios de aceitação.

Permitir o progresso: Quando os critérios de aceitação são atendidos, a tarefa passa para o próximo estágio do ciclo de vida de desenvolvimento de software.

