O Google Chat é ótimo para atualizações rápidas e conversas em equipe. Mas e se você precisar de mais do que apenas mensagens - como fazer uma enquete para decidir a próxima etapa de um projeto? Isso é uma incógnita, pois o Google Chat não oferece um recurso de enquete integrado.

No entanto, isso não é um beco sem saída. Com a abordagem certa, você pode reunir votos e tomar decisões sem esforço.

Está curioso para saber como criar uma enquete no Google Chat? Vamos explicar para você!

Resumo de 60 segundos

As práticas recomendadas para enquetes incluem perguntas claras, opções limitadas, propósito definido, bom momento e lembretes para aumentar a participação

O Google Chat não tem um recurso de enquete nativo, exigindo bots de terceiros ou ferramentas como o Google Forms para enquetes

O Absolute Polling Bot e o Google Forms são soluções populares, mas têm limitações, como a necessidade de instalação e a falta de análises avançadas

O ClickUp Forms oferece uma opção mais versátil e personalizável, com recursos como lógica condicional e integração perfeita para necessidades avançadas de pesquisa

Como criar uma enquete no Google Chat

Está pronto para encerrar os debates da sua equipe - ou para provocar mais debates? Seja para decidir o tema do happy hour de sexta-feira ou para definir de uma vez por todas quem é o campeão de perguntas e respostas do escritório, veja como criar enquetes neste plataforma de bate-papo :

1. Uso do bot de sondagem absoluta

A Bot de pesquisa absoluta é uma ferramenta útil para criar uma enquete no bate-papo do Google. É simples de usar e você pode personalizar itens como anonimato e quem pode ver os resultados.

O único problema? Todos que quiserem votar precisam instalar o bot. Veja como começar:

Abra sua plataforma ou espaço de bate-papo do Google e clique no ícone + ao lado da caixa de mensagem e selecione Localizar aplicativos

via Espaço de trabalho do Google

Na barra de pesquisa, digite Absolute Poll e clique em Install (Instalar) quando o encontrar

Depois que o bot estiver instalado, mencione-o em seu bate-papo digitando @Absolute Poll

Digite sua pergunta e as opções entre aspas duplas, assim:

@Absolute Poll "Qual é o seu café preferido?" "Café expresso" "Cappuccino" "Café gelado"

Pressione Enter e sua enquete estará no ar!

É isso aí! Você acabou de criar sua primeira enquete - super fácil, certo? Vamos passar para o próximo melhor método de criação de enquetes no Google Chat.

2. Integração com o Google Forms

Se quiser mais flexibilidade e preferir não depender de um bot de terceiros, você pode usar o Google Forms. É uma alternativa gratuita e fácil, embora não ofereça resultados em tempo real no Google Chat.

Veja aqui como configurá-lo:

Vá paraFormulários do Google e faça login. Clique no ícone "+" para iniciar um novo formulário

Dê um título a ele e adicione suas perguntas

Clique em "caixas de seleção" e adicione as opções. Você pode adicionar mais perguntas se quiser

Quando o formulário estiver pronto, clique no botão "Enviar", escolha a opção de link e copie o URL. Compartilhe o link em seu Google Chat para que seus colegas o preencham

Você pode visualizar as respostas diretamente no Google Forms na guia "Respostas", onde é possível ver os resultados da enquete

Limitações do uso do Google Chat para criar enquetes

Embora essa plataforma seja ótima para a comunicação, há algumas limitações que nos fazem explorar alternativas para o Google Chat . Aqui estão as principais:

Não há recurso de pesquisa nativo : Você precisa de aplicativos de terceiros para fazer enquetes, o que pode levar muito tempo para testar e configurar

: Você precisa de aplicativos de terceiros para fazer enquetes, o que pode levar muito tempo para testar e configurar Falta de análise em tempo real : Você só obterá resultados básicos, não insights detalhados, como taxas de participação ou tendências necessárias paratomar decisões baseadas em dados Dependência de bots : A sondagem depende de bots de terceiros, que podem ser difíceis de usar, podem ter problemas de integração ou podem até mesmo sofrer tempo de inatividade

: Você só obterá resultados básicos, não insights detalhados, como taxas de participação ou tendências necessárias paratomar decisões baseadas em dados Personalização limitada : As enquetes são básicas - sem perguntas abertas, classificações ou lógica condicional. Pararealizar uma extensa pesquisa com usuáriosé preciso procurar em outro lugar

: As enquetes são básicas - sem perguntas abertas, classificações ou lógica condicional. Pararealizar uma extensa pesquisa com usuáriosé preciso procurar em outro lugar Escalabilidade limitada: Os bate-papos em grupo têm um limite de 400 participantes, o que limita sua capacidade de realizar enquetes com equipes maiores

Dica profissional: Tem uma equipe grande? Se o limite do bate-papo em grupo o estiver impedindo, considere usar o

ferramentas de pesquisa dedicadas projetadas para multidões maiores. Elas oferecem recursos avançados, como perguntas personalizadas, análises detalhadas e a capacidade de aumentar a escala sem problemas.

Crie enquetes com o ClickUp

Se você já tentou criar uma enquete no Google Chat, sabe como é: são necessários aplicativos de terceiros, bots que podem ser difíceis de usar, opções de votação limitadas e resultados não confiáveis. E esqueça a personalização ou a coleta de insights detalhados.

Portanto, se você estiver pronto para deixar para trás a experiência de enquete limitada e desajeitada, o ClickUp está aqui para ajudar.

ClickUp Chat to the rescue

Quando se trata de criar enquetes, Bate-papo do ClickUp supera o Google Chat com sua versatilidade. O ClickUp não é apenas uma ferramenta para bate-papo ou gerenciamento de projetos - é um centro completo para colaboração, feedback e tomada de decisões, tudo em um só lugar.

Se você está procurando uma configuração básica de enquete, o ClickUp Chat pode fazer isso para você facilmente. Basta publicar a pergunta da enquete e listar as opções de resposta possíveis com emojis. Em seguida, peça aos participantes que reajam à sua mensagem usando o emoji correspondente à resposta escolhida.

Por exemplo, se a sua pergunta for "Qual opção de design você prefere?", você poderá listar as opções A e B e pedir aos usuários que reajam com 👍 para A e 👎 para B. Depois que a enquete for encerrada, você poderá contar rapidamente os votos contando as reações a cada emoji. Esse método simples permite uma tomada de decisão rápida e informal dentro da sua equipe

Extraia o máximo de respostas compartilhando enquetes com sua equipe diretamente por meio de canais no ClickUp Chat

Mas, se você precisar dos recursos e apitos, também conhecidos como formulários baseados em lógica condicional, o ClickUp aprimora o recurso com o Visualização do formulário do ClickUp .

Crie enquetes personalizáveis que incentivam respostas com o ClickUp Form View

Esses formulários permitem que você crie pesquisas profissionais e fáceis de usar que podem ser compartilhadas diretamente no ClickUp Chat, simplificando a participação da sua equipe.

Veja como tirar o máximo proveito disso:

📌Use lógica condicional: Crie formulários dinâmicos em que as perguntas se adaptam com base em respostas anteriores, economizando tempo e fornecendo opções relevantes para o respondente

campos personalizados para personalização: Adicione campos personalizados como menus suspensos, caixas de seleção ou entradas de texto para obter respostas mais detalhadas e específicas

personalize o design com o logotipo, as cores e as fontes da sua empresa para manter a consistência e criar uma aparência profissional

múltiplos tipos de perguntas: Misture formatos de perguntas - como múltipla escolha, resposta curta e escalas de classificação - para obter percepções variadas

📌Adicione uma barra de progresso: Ative a barra de progresso para que os entrevistados possam ver em que ponto estão, melhorando as taxas de conclusão

ativar notificações: Configure notificações para alertá-lo quando um formulário for enviado, mantendo-o informado sobre as respostas em tempo real

Como criar uma enquete no ClickUp

Agora que temos as estratégias corretas, vamos ver como criar uma enquete no ClickUp:

Comece criando uma nova conta ou fazendo login no ClickUp e clique na opção "View" (Exibir)

Escolha da opção View no ClickUp

Selecione "form" (formulário)

Selecionando a opção de formulário no ClickUp

Use os campos personalizados disponíveis para adaptar seu formulário de acordo com suas necessidades

Use atributos para personalizar seu formulário no ClickUp Forms

Você pode até usar a lógica condicional (se tiver um plano pago).

Veja como isso funciona:

Imagine que você esteja realizando uma enquete para obter feedback sobre uma sessão de treinamento recente.

Pergunta 1: Você participou da sessão de treinamento?

Opções:

Sim Não

Lógica condicional: Se o respondente selecionar "Sim", o formulário mostrará a seguinte pergunta: Qual foi sua avaliação geral da sessão? Se o respondente selecionar "Não", o formulário pulará para:

Você teria interesse em participar de uma sessão futura?



Veja como você pode adicionar lógica aos seus formulários:

Em seu formulário, entre no "modo de edição"

Edição do formulário no ClickUp

Você notará que o botão de alternância "lógica" está abaixo de cada pergunta do formulário. Clique nesse botão e use-o somente para perguntas e cenários relevantes

Ativação da alternância de lógica no ClickUp

Quando a alternância de lógica estiver ativada, insira as condições. Veja como fica:

Adição de condições no ClickUp

Quando terminar, pressione "submit" no final do formulário.

⚠️Note: Não se esqueça de clicar no botão ativo no canto superior direito da página.

Agora, basta copiar seu link e compartilhá-lo onde quiser

Quando o formulário de enquete estiver ativo e as respostas começarem a chegar, é essencial saber como acessá-las e analisá-las. O ClickUp torna esse processo simples, garantindo que você possa tomar decisões rápidas.

Basta clicar em "listas" e você terá todas as suas respostas lá.

Visualização de respostas do ClickUp Forms

Se você quiser seguir o caminho mais fácil, Modelo de formulário ClickUp é um excelente ponto de partida.

Modelo de formulário de cotação do ClickUp

Você pode usá-lo para:

✅ Criar enquetes personalizadas rapidamente: Criar enquetes com campos personalizados para atender às suas necessidades - seja uma simples votação "Sim/Não" ou um conjunto mais detalhado de opções

rastreie as respostas com eficiência: Mantenha-se organizado revisando todos os envios em um só lugar e até mesmo categorize as respostas com status personalizados, como "Concluído" ou "Pendente"

analise os resultados em tempo real: Use as várias opções de visualização (como estágios ou resumos) para avaliar rapidamente os resultados e tomar medidas imediatas com base nas respostas

Embora o ClickUp Chat ofereça suporte à pesquisa básica baseada em thread, o ClickUp Forms garante que você tenha tudo o que precisa para manter as respostas chegando. Você não precisa mais depender de bots de terceiros ou obter respostas mínimas devido à personalização deficiente. 💃

Dica profissional: Quando a enquete estiver concluída, fixe os resultados no ClickUp Chat para facilitar o acesso e manter todos na mesma página

E mais? Você pode usar

Automações do ClickUp para acionar ações com base nas respostas da enquete, como atribuir tarefas de acompanhamento ou enviar notificações.

Por exemplo, se sua equipe votar "Sim" em uma nova proposta de projeto, o ClickUp pode atribuir automaticamente tarefas aos membros apropriados da equipe ou enviar notificações para manter todos informados. Dessa forma, sua equipe não apenas vota - ela permanece envolvida e no caminho certo.

Práticas recomendadas para uma votação eficaz

A pesquisa de opinião é uma maneira rápida e poderosa de obter insights.

Porém, o sucesso depende de como você elabora as perguntas, do momento em que as envia e de todos os estímulos gentis que ocorrem nesse meio tempo. Isso não apenas o ajudará a obter melhores respostas, mas também aumentar a comunicação da equipe . Veja como:

🔶Mantenha as perguntas claras: Evite perguntas vagas como "Como está indo o projeto?" Em vez disso, pergunte algo específico como: "Você está satisfeito com o cronograma atual do projeto?" para obter um feedback prático

limite o número de opções: O excesso de opções pode sobrecarregar os participantes. Limite-se a 4-5 opções e adicione uma opção "outro" para respostas únicas

🔶Defina um objetivo claro: Conheça o objetivo - você está coletando opiniões ou escolhendo a data de um evento? Um objetivo claro torna a pesquisa mais focada e útil

🔶Compartilhe as pesquisas no momento certo: O momento é importante! Evite postar em horários de pico. Tente postar no meio da manhã ou no início da tarde para obter mais respostas

🔶Use lembretes: Não há respostas suficientes? Envie um empurrãozinho amigável! Informe aos participantes por que suas contribuições são importantes e como elas ajudarão

Crie enquetes que obtenham respostas com o ClickUp

Quando se trata de criar enquetes, o Google Chat oferece funcionalidade básica por meio de bots e ferramentas externas como o Google Forms. No entanto, essas opções geralmente ficam aquém em termos de escalabilidade, personalização e análise em tempo real.

O ClickUp preenche essa lacuna sem esforço com seu Chat e sua versátil visualização de formulário. Independentemente de você precisar de um simples polegar para cima/para baixo, lógica condicional, compartilhamento contínuo ou personalização avançada, o ClickUp foi projetado para fornecer enquetes de nível profissional sem o incômodo de ferramentas de terceiros.

Por que se contentar com menos quando você pode criar enquetes intuitivas e impactantes com facilidade? Registre-se no ClickUp gratuitamente e transforme a maneira como sua equipe colabora.