As 20 principais tendências de comunicação que estão moldando o futuro do trabalho

Um diálogo rápido, eficaz e centrado na equipe é essencial, e o conceito de comunicação em equipe está evoluindo mais rápido do que nunca.

Aparentemente, 88% do nosso tempo de trabalho é gasto com a comunicação, sendo que 84% agora fazem malabarismos com mais plataformas do que antes para alcançar suas equipes de forma eficaz.

Então, o que isso significa para o futuro do trabalho?

Os profissionais e líderes de comunicações internas estão repensando essa intensa conexão digital tendo em mente a saúde mental dos funcionários. Com o labirinto de canais de comunicação disponíveis, estamos vendo algumas tendências inovadoras surgindo no espaço.

De ferramentas de mensagens orientadas por IA e canais de comunicação interna a fluxos de trabalho remotos, aqui estão 20 tendências de comunicação que não estão apenas moldando os espaços de trabalho; elas estão transformando a forma como as equipes se conectam, colaboram e crescem em um mundo moderno e híbrido.

O estado atual da comunicação no local de trabalho

Um estudo recente da Gallup sobre comunicação no local de trabalho mostra uma tendência sutil, mas promissora: os trabalhadores ativamente desengajados diminuíram de 18% em 2022 para 16% em 2023 .

O que está impulsionando essa mudança positiva? Uma abordagem poderosa e simples se destaca: **conversas regulares e significativas entre gerentes e membros da equipe

A pesquisa da Gallup enfatiza que uma única conversa atenciosa por semana entre gerentes e funcionários constrói relacionamentos de alto desempenho com mais eficácia do que qualquer outra tática de liderança.

Organizações como a Microsoft estão aumentando a capacidade de colaboração nas equipes internas que usam seu conjunto de produtos. A Microsoft, reconhecendo o potencial do ferramentas de comunicação assíncrona a Microsoft, Inc., integrou o Microsoft Teams ao fluxo de trabalho diário de seus funcionários.

Eles adaptaram a plataforma a cenários de trabalho comuns; desde rotinas matinais envolvendo e-mail, calendário e bate-papo até trabalho remoto, reuniões e até mesmo conversa de bebedouro a Microsoft incorporou perfeitamente o Teams à estrutura do trabalho moderno.

➡️ Leia também: E-mail vs. Chat no trabalho: Qual é o melhor para sua equipe?

O papel da tecnologia na formação da comunicação

A tecnologia está revolucionando a forma como nos comunicamos no local de trabalho, tornando-a mais rápida e inteligente. Aplicativos de comunicação de equipe como o MS Teams, o Google Meet e o Zoom, lideram o mercado com recursos de tradução em tempo real com tecnologia de IA, ajudando as equipes a superar as barreiras linguísticas.

Além das chamadas de vídeo, a IA também está remodelando a forma como lidamos com um dos maiores desafios no local de trabalho: o dilúvio de e-mails. As ferramentas de e-mail com tecnologia de IA estão ajudando os profissionais a gerenciar suas caixas de entrada com facilidade, priorizando mensagens importantes, sugerindo respostas rápidas e concisas e até mesmo analisando o tom e o sentimento da comunicação.

**Você sabia que as otimizações orientadas por IA poderiam salvar os profissionais do conhecimento? até seis semanas por ano -semanas que podem ser reinvestidas em trabalho mais significativo e inovação.

O resultado final? A tecnologia não está apenas facilitando a comunicação; ela a está elevando, permitindo que os funcionários se concentrem mais em tarefas estratégicas e de alto impacto.

➡️ Leia também: Como evitar falhas de comunicação no local de trabalho (com motivos e exemplos comuns)

As 20 principais tendências de comunicação que estão moldando o futuro do trabalho

A comunicação no local de trabalho está se transformando, e você tem uma oportunidade de ouro para aproveitá-la ao máximo.

Além de discutirmos as 20 tendências de comunicação que estão fazendo barulho

Vamos discutir as tendências agora:

1. A automação é onipresente

Atualmente, as tarefas manuais, as revisões de feedback, as notificações e os lembretes de reuniões podem ser automatizados para que as pessoas não percam tempo correndo atrás dos gerentes para fazer o mesmo. Respostas automatizadas e atualizações em tempo real, como notificações de projetos, lembretes de reuniões e tarefas recorrentes, mantêm a transparência e o alinhamento entre os membros da equipe.

Ferramentas como automação podem ajudar a simplificar os processos e aumentar a produtividade.

Crie automações personalizadas do ClickUp ou escolha em uma biblioteca de mais de 100 modelos pré-criados

O ClickUp Automations facilita os fluxos de trabalho e aumenta a produtividade. A atribuição automática de tarefas garante transições suaves à medida que as equipes evoluem, enquanto a inicialização automática de tarefas economiza tempo e minimiza erros.

2. A IA assumiu o centro das atenções

Verificação de fatos: A maioria das empresas (75%) agora usa IA para pelo menos uma função de negócios. Além disso, metade dessas empresas utiliza a IA para várias funções, demonstrando um rápido aumento na adoção da IA desde 2023.

Experimente assistentes de IA no local de trabalho.

Faça qualquer pergunta ao ClickUp Brain e obtenha respostas detalhadas

O ClickUp Brain é um assistente de IA do ClickUp. Veja o que ele pode fazer por você:

Gerenciamento de tarefas: Criar novas tarefas em seu espaço de trabalho com todos os detalhes necessários

Criar novas tarefas em seu espaço de trabalho com todos os detalhes necessários Informações sobre o espaço de trabalho: Obtenha informações sobre o espaço de trabalho do ClickUp recuperando e resumindo as atividades do usuário, pesquisando tarefas ou documentos específicos e obtendo uma visão geral do progresso da sua equipe

Obtenha informações sobre o espaço de trabalho do ClickUp recuperando e resumindo as atividades do usuário, pesquisando tarefas ou documentos específicos e obtendo uma visão geral do progresso da sua equipe Pesquisa e recuperação: Pesquise informações específicas em seu espaço de trabalho, como tarefas, comentários ou documentos. Você também pode pesquisar na Central de Ajuda do ClickUp para obter orientação sobre como usar os recursos do ClickUp

Pesquise informações específicas em seu espaço de trabalho, como tarefas, comentários ou documentos. Você também pode pesquisar na Central de Ajuda do ClickUp para obter orientação sobre como usar os recursos do ClickUp Informações sobre comunicação: Recupere e resuma as atividades de comunicação em seu espaço de trabalho

Além das tarefas específicas do ClickUp, ele pode ajudar em vários tópicos, fornecendo explicações e respondendo a perguntas como um assistente de IA de uso geral. Só que esse assistente de IA reside em seu espaço de trabalho.

3. A liderança autêntica vence

Os funcionários desejam uma comunicação mais atenciosa e detalhada de seus líderes. Eles querem ouvir seus líderes com mais frequência e receber atualizações de forma consistente.

Em seu livro Authentic Leadership, Bill George bill George, renomado ex-CEO, afirma que cinco princípios fundamentais sustentam a liderança autêntica: propósito, valores, coração, autodisciplina e relacionamentos. Ele argumenta que os líderes que incorporam esses princípios criam significativamente mais valor do que aqueles que se concentram apenas em métricas financeiras.

4. A consciência social é imprescindível

Os consumidores de hoje buscam cada vez mais marcas que se alinham com seus valores e crenças, especialmente aquelas comprometidas com a responsabilidade social e a sustentabilidade. Essa mudança obrigou as empresas a integrar considerações éticas em suas estratégias de comunicação.

✅ Verificação de fatos: 73% dos consumidores esperam que as marcas tomem medidas em relação a questões sociais e ambientais, enquanto dois terços dos americanos acreditam que os CEOs das empresas devem tratar de questões sociais.

Karen Goldfeder, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da DoSomething, uma organização global sem fins lucrativos, não mede suas palavras ao descrever essa tendência :

As marcas já estão acostumadas a dizer que têm uma missão de causa. Agora é necessário dizer como você vai se apresentar nesse momento realmente crucial da história e mostrar o que sua marca representa, onde você se comprometerá e onde não se comprometerá.

Karen Goldfeder, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da DoSomething

5. As ferramentas de comunicação são simplificadas

As ferramentas de comunicação unificada estão reformulando a forma como as empresas operam.

Ao consolidar vários canais de comunicação em uma única plataforma, é possível eliminar o caos e a ineficiência associados a várias ferramentas em uma só. E ferramentas como Microsoft Teams, Slack e Zoom oferecem uma flexibilidade notável, permitindo que as empresas se adaptem ao trabalho remoto e aos arranjos de trabalho híbrido.

Integrações de ferramentas permitem que você conecte mais de 1.000 ferramentas gratuitamente.

Encontre todos os aplicativos de que você precisa em uma única plataforma com as Integrações ClickUp

Se você deseja converter mensagens do Slack em Tarefas do ClickUp ou automatizar ações entre o ClickUp e o HubSpot, tudo isso é possível com as integrações.

Não acredite apenas em nossa palavra! Leia o que um usuário do ClickUp, Chrisse Boyle , gerente sênior de campanhas da Penske Media Corporation, afirma:

_O ClickUp é adequado para reuniões, preenchimento de formulários, coleta de dados, gerenciamento de tarefas diárias, gerenciamento da largura de banda da equipe, gerenciamento do trabalho quando os membros da equipe estão fora do escritório por motivo de férias ou doença, dados históricos e é bom ver quanto dinheiro e campanhas nossa equipe tocou ao longo do ano Utilizamos diferentes painéis para reuniões a fim de garantir que tudo seja abordado e que não haja atrasos. E nossa equipe também o utiliza para se divertir! Temos um quadro privado de vínculos onde compartilhamos fotos, citações e coisas que estamos ouvindo/assistindo/comprando. É a melhor combinação de trabalho e diversão, e nos mantém MUITO organizados.

Chrisse Boyle, gerente sênior de campanhas da Penske Media Corporation

Não quer alternar entre o Slack, o ClickUp ou qualquer outra ferramenta? Bate-papo do ClickUp foi projetado para aprimorar o as mensagens instantâneas no trabalho integrando o bate-papo ao seu trabalho real. Isso mesmo, diga adeus à taxa de alternância e à sobrecarga cognitiva adicional.

Use o ClickUp Chat para aproveitar o poder das mensagens instantâneas diretamente de seu espaço de trabalho sem precisar mudar de ferramenta

Veja como ele aumenta a produtividade:

Comunicação e projetos integrados : O Chat não é apenas para conversas; ele se conecta diretamente com Listas, Projetos, Documentos, Formulários e Quadros Brancos, garantindo que tudo fique atualizado sem perder o contexto

: O Chat não é apenas para conversas; ele se conecta diretamente com Listas, Projetos, Documentos, Formulários e Quadros Brancos, garantindo que tudo fique atualizado sem perder o contexto Acompanhamentos : Mensagens importantes podem ser triadas para evitar que se percam no meio do ruído, garantindo que os principais itens de ação permaneçam visíveis

: Mensagens importantes podem ser triadas para evitar que se percam no meio do ruído, garantindo que os principais itens de ação permaneçam visíveis Converta mensagens em tarefas (com IA) : Transforme qualquer mensagem em uma tarefa manualmente ou deixe que a IA capture automaticamente o contexto e gere uma tarefa pronta para execução

: Transforme qualquer mensagem em uma tarefa manualmente ou deixe que a IA capture automaticamente o contexto e gere uma tarefa pronta para execução SyncUps : Mantenha todos os membros da equipe alinhados com chamadas de vídeo e áudio ao vivo. Recursos como compartilhamento de tela, vinculação de tarefas e resumos gerados por IA aprimoram a colaboração

: Mantenha todos os membros da equipe alinhados com chamadas de vídeo e áudio ao vivo. Recursos como compartilhamento de tela, vinculação de tarefas e resumos gerados por IA aprimoram a colaboração Posts : Crie conteúdo mais longo em tópicos do Chat, categorizados como Atualizações, Anúncios ou Ideias para melhor organização

: Crie conteúdo mais longo em tópicos do Chat, categorizados como Atualizações, Anúncios ou Ideias para melhor organização Perfis e agendamento de colegas de equipe: Veja as prioridades dos colegas de equipe e marque reuniões diretamente no Chat

Dica profissional: Use matrizes de comunicação e reunião da equipe para definir cronogramas eficazes de reuniões de equipe, criar cronogramas para os próximos projetos, detalhar as responsabilidades de todos e tomar providências sobre as tarefas necessárias após as reuniões.

6. As plataformas baseadas em nuvem são a norma

As ferramentas baseadas na nuvem oferecem flexibilidade e acessibilidade inigualáveis, permitindo que as equipes colaborem perfeitamente de qualquer lugar do mundo.

O ClickUp é um exemplo poderoso de uma ferramenta baseada em nuvem que permite que as equipes colaborem de forma eficaz. Veja como:

Comunicações centralizadas relacionadas a projetos e edição colaborativa de documentos

Tomada de decisões aprimorada em toda a organização com insights instantâneos possibilitados pelo ClickUp Brain

7. As soluções móveis são procuradas

Panorama geral: Espera-se que o mercado de aplicativos móveis cresça a uma taxa de CAGR de 14,3% de 2024 a 2030 . Esse crescimento exponencial ressalta o domínio inegável das soluções móveis na formação do futuro da comunicação e do comércio.

Todos fazem tudo em seus telefones agora! Eles leem arquivos, editam e compartilham em tempo real, participam de reuniões, conversam no trabalho, preenchem planilhas de horas e fazem anotações em qualquer lugar. A partir de 2022, a maioria de nós passará um média de 4,8 horas diariamente em nossos dispositivos.

E é seguro presumir que esse número está aumentando constantemente.

➡️ Leia também: Como aproveitar a etiqueta do bate-papo da equipe no trabalho para otimizar a colaboração

8. CGI, Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR) são os melhores amigos do marketing

✅ Verificação de fatos: O mercado de AR e VR está projetado para gerar uma receita de 40.4 bilhões em 2024 . Espera-se que ele cresça a uma taxa anual de 8,97% (CAGR 2024-2029), resultando em um volume de mercado projetado de 62 bilhões até 2029.

A Realidade Aumentada (AR), a Realidade Virtual (VR) e a Realidade Estendida (XR) estão remodelando rapidamente a forma como nos comunicamos e interagimos com o mundo digital.

📌 Caso em questão: Hospital Infantil de Cincinnati tem um departamento chamado Cincinnati Children's DX Tech. Essa disciplina de ponta utiliza tecnologias, incluindo imagens médicas, modelagem 3D, impressão 3D, realidade virtual e aumentada e experiências digitais imersivas, para revolucionar o atendimento ao paciente e a pesquisa médica.

Um excelente exemplo do impacto da DX Tech é o Heart VAD Simulator, no qual os cirurgiões podem usar dados de ressonância magnética de pacientes reais, transformados em modelos 3D, para planejar interativamente procedimentos complexos em um ambiente virtual.

9. As jornadas dos clientes são mais personalizadas 71% dos consumidores hoje exigem interações personalizadas e 76% estão dispostos a trocar de marca se suas expectativas não forem atendidas. Os varejistas devem se concentrar na personalização de toda a jornada do cliente para atender a essas expectativas crescentes e garantir a satisfação do cliente.

Caso em questão: A Hilton Hotels & Resorts reconheceu a evolução das necessidades dos viajantes modernos, principalmente da geração Y e da geração Z, que preferem experiências digitais sem interrupções. A Hilton desenvolveu o aplicativo Hilton Honors para atender a esse grupo demográfico e aprimorar a experiência geral do hóspede. Esse aplicativo inovador aproveita a tecnologia para simplificar o processo de viagem.

Com recursos como Digital Key e Background Elevator Unlock, os hóspedes podem ignorar os procedimentos tradicionais de check-in e desfrutar de uma estadia sem complicações. O aplicativo também permite que os hóspedes controlem a tecnologia do quarto, comuniquem-se com a equipe do hotel e façam pagamentos, tudo com a conveniência de seus dispositivos móveis.

10. A criação de conteúdo é uma mina de ouro

Lembra quando você sonhava em transformar seus hobbies em um trabalho em tempo integral? A economia do criador tornou esse sonho uma realidade para inúmeras pessoas. Você pode compartilhar suas criações, construir um público fiel e gerar renda por meio de vários meios:

Monetização do seu conteúdo: Plataformas como o YouTube permitem que você ganhe dinheiro com o compartilhamento de receita de anúncios. Você também pode vender produtos digitais como e-books, cursos ou obras de arte em mercados on-line

Plataformas como o YouTube permitem que você ganhe dinheiro com o compartilhamento de receita de anúncios. Você também pode vender produtos digitais como e-books, cursos ou obras de arte em mercados on-line Criação de uma comunidade: Criar conteúdo exclusivo para membros ou oferecer treinamento e orientação personalizados podem ser formas lucrativas de gerar renda

Criar conteúdo exclusivo para membros ou oferecer treinamento e orientação personalizados podem ser formas lucrativas de gerar renda Parceria com marcas: A colaboração com marcas para conteúdo patrocinado e endosso de produtos pode proporcionar oportunidades financeiras significativas

A colaboração com marcas para conteúdo patrocinado e endosso de produtos pode proporcionar oportunidades financeiras significativas Financiamento coletivo: Plataformas como o Patreon permitem que você receba apoio direto de seus fãs

A transmissão ao vivo levou a economia do criador a novos patamares. Plataformas como a Twitch revolucionaram o setor de jogos, oferecendo um espaço para que os jogadores interajam com seu público em tempo real.

11. O híbrido é uma forma adorada de estilo de trabalho

✅ Verificação de fatos: O estudo Global Hybrid Work revela que apenas 72% dos funcionários estão otimistas quanto ao retorno ao escritório por algum tempo, enquanto 47% acreditam que seu espaço de trabalho é adequado ao trabalho híbrido.

📌 Caso em questão: A Unilever está redefinindo o futuro do trabalho com sua abordagem inovadora de flexibilidade e capacitação dos funcionários.

A política U-Work da empresa oferece uma combinação única de liberdade e segurança, permitindo que os funcionários trabalhem em diversas tarefas enquanto desfrutam dos benefícios de um emprego tradicional. Os funcionários recebem um retentor mensal e um pacote abrangente de benefícios, garantindo estabilidade financeira e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Oferecer modelos de plano de ação e estratégia de comunicação interna uma tentativa de elevar, gerenciar e monitorar as comunicações de toda a empresa em seu local de trabalho híbrido.

Modelo de plano de ação e estratégia de comunicação interna do ClickUp

O modelo de plano de ação e estratégia de comunicação interna do ClickUp foi criado para manter todos alinhados em uma única plataforma.

Use este modelo para:

Avaliar as práticas existentes: Avaliar seus métodos atuais de comunicação interna

Avaliar seus métodos atuais de comunicação interna Definir objetivos claros: Estabelecer metas de comunicação específicas, adaptadas tanto para funcionários remotos quanto para funcionários internos

Estabelecer metas de comunicação específicas, adaptadas tanto para funcionários remotos quanto para funcionários internos Selecione os canais apropriados: Determine os canais de comunicação mais eficazes para a sua equipe híbrida: E-mails? Boletins informativos? Videoconferências? Plataformas de mensagens instantâneas? Certifique-se de que esses canais atendam às preferências dos funcionários remotos e locais para promover a inclusão

Determine os canais de comunicação mais eficazes para a sua equipe híbrida: E-mails? Boletins informativos? Videoconferências? Plataformas de mensagens instantâneas? Certifique-se de que esses canais atendam às preferências dos funcionários remotos e locais para promover a inclusão Desenvolva um plano de ação detalhado: Defina tarefas específicas com prazos para cada iniciativa de comunicação

Defina tarefas específicas com prazos para cada iniciativa de comunicação Acompanhe o progresso e obtenha feedback: Monitore regularmente a eficácia de sua estratégia de comunicação por meio das ferramentas de acompanhamento do ClickUp

12. As relações públicas (RP) orientadas por dados e a narração de histórias ganharão impulso

✅ Verificação de fatos: De acordo com o Relatório Global de Comunicações de 2024, enquanto 45% dos líderes de comunicação priorizam a criação de conteúdo, apenas 33% se sentem confiantes para elaborar narrativas de marca convincentes.

Isso significa que a narração de histórias em RP com insights só crescerá nos próximos anos. Mas o que mais? Aqui estão algumas tendências emergentes de RP:

Aproveitamento da IA generativa para melhorar a comunicação: As equipes de RP agora estão usando IA para analisar grandes conjuntos de dados, descobrindo tendências e preferências dos consumidores

As equipes de RP agora estão usando IA para analisar grandes conjuntos de dados, descobrindo tendências e preferências dos consumidores Criando conexões personalizadas por meio de análises: As análises avançadas permitem que os profissionais de RP criem campanhas mais adaptáveis e em tempo real

As análises avançadas permitem que os profissionais de RP criem campanhas mais adaptáveis e em tempo real Capacitando marcas com a economia do criador: As marcas estão indo além dos endossos tradicionais

As marcas estão indo além dos endossos tradicionais Incentivando a inclusão por meio do envolvimento da comunidade: Com campanhas inclusivas e centradas na comunidade, os profissionais de RP estão criando campanhas que se conectam com várias comunidades

➡️ Leia também: Como adaptar estilos de comunicação eficazes no local de trabalho

14. Os departamentos de RH estão se tornando digitais

Os aplicativos móveis de RH mudaram a forma como os funcionários interagem com o RH. Esses aplicativos oferecem uma maneira conveniente para os funcionários acessarem informações, enviarem solicitações e gerenciarem suas tarefas relacionadas ao RH.

Com apenas alguns toques, os funcionários podem:

Autoatendimento: Acessar informações como contracheques, saldos de férias e políticas da empresa

Acessar informações como contracheques, saldos de férias e políticas da empresa Enviar solicitações: Enviar facilmente solicitações de férias, pedidos de reembolso de despesas e outras solicitações

Enviar facilmente solicitações de férias, pedidos de reembolso de despesas e outras solicitações Inscrever-se em benefícios: Inscrever-se em programas de benefícios e fazer alterações em sua cobertura

Rastreie o tempo das tarefas, crie planilhas de horas de forma manual ou automatizada e muito mais com o ClickUp Project Time Tracking

Por exemplo, Rastreamento de tempo do projeto ClickUp **pode ajudar as equipes de RH a digitalizar seus processos. Ele fornece uma solução abrangente para monitorar e analisar o uso do tempo dos funcionários, garantindo precisão e eficiência.

Veja como ele pode ajudar:

Rastreamento de tempo sem esforço: Registre facilmente o tempo gasto em tarefas diretamente

Registre facilmente o tempo gasto em tarefas diretamente Folhas de ponto detalhadas: Gere folhas de ponto detalhadas que dividem o uso do tempo por dia, semana, mês ou qualquer intervalo personalizado

Gere folhas de ponto detalhadas que dividem o uso do tempo por dia, semana, mês ou qualquer intervalo personalizado Controle de tempo cumulativo: Obtenha insights sobre o tempo total gasto em tarefas ou projetos específicos por membros individuais da equipe ou por equipes inteiras

Obtenha insights sobre o tempo total gasto em tarefas ou projetos específicos por membros individuais da equipe ou por equipes inteiras Relatórios poderosos: Crie relatórios personalizados para analisar padrões de uso do tempo, identificar tendências e tomar decisões baseadas em dados

Crie relatórios personalizados para analisar padrões de uso do tempo, identificar tendências e tomar decisões baseadas em dados Integrações perfeitas: Integre-se com ferramentas populares de controle de tempo, como Toggl, Harvest e Everhour, para consolidar dados de tempo de várias fontes

14. A colaboração em tempo real é um sucesso

O feedback em tempo real, uma estratégia que envolve o fornecimento de feedback imediato aos funcionários, surgiu como uma ferramenta poderosa para o gerenciamento de desempenho. O feedback regular e oportuno ajuda os funcionários a permanecerem no caminho certo e a fazerem os ajustes necessários.

✅ Verificação de fatos: Os funcionários são 3.6 vezes mais propensos a de concordar totalmente que se sentem motivados a fazer um trabalho excepcional quando seu gerente fornece feedback diário (em comparação com o anual).

Dê feedback em tempo real e melhore a comunicação entre sua equipe com o ClickUp Assigned Comments

Você pode usar Comentários atribuídos ao ClickUp para repassar feedback em tempo real aos membros da equipe. Podem ser várias exibições flexíveis nas quais você está operando ou o ClickUp Docs. Tudo o que você precisa fazer é selecionar as pessoas a quem deseja atribuir os comentários (dar feedback) ou, no Docs, selecionar o texto para atribuir feedback.

A detecção de colaboração em tempo real no ClickUp Docs reúne todos os membros da sua equipe para fazer brainstorming, escrever e dar feedback em tempo real ClickUp Docs foi projetado para ajudar as equipes a colaborar sem problemas. Eles permitem a edição em tempo real, a colaboração em linha, o compartilhamento seguro e a integração de mídia avançada.

Dica profissional: Use modelos de plano de comunicação para planejar, executar e gerenciar a estratégia de comunicação empresarial em toda a empresa. Escreva as metas do plano e atribua tarefas aos membros da equipe. Faça um brainstorming de ideias para o conteúdo e crie mensagens que se alinhem às metas do plano.

15. O marketing de influência não está saindo de moda

O mercado global de marketing de influência cresceu, atingindo 21.1 bilhão em 2023 um aumento de três vezes desde 2019. Timothy Armoo um milionário de 29 anos que vendeu sua empresa de marketing de influência por oito dígitos, observa,

"Vi a ascensão do marketing de influência nos Estados Unidos. Como empresário, nem sempre é preciso inventar algo novo; em vez disso, você pode atender à demanda existente

Timothy Armoo

O cenário do marketing de influência está em constante evolução, com essas tendências moldando o setor:

Influenciadores de múltiplas plataformas: Os principais influenciadores de hoje utilizam vários canais de mídia social para alcançar um público mais amplo e interagir com seus seguidores de várias maneiras

Os principais influenciadores de hoje utilizam vários canais de mídia social para alcançar um público mais amplo e interagir com seus seguidores de várias maneiras Compras ao vivo: Marcas e influenciadores usam transmissões de vídeo ao vivo para mostrar produtos, responder a perguntas e promover vendas em tempo real. Por exemplo, as pessoas podem comprar produtos ao vivo a partir da transmissão ao vivo de um influenciadorno Instagram

via NVIDIA.com 📌 Caso em questão: A NVIDIA, líder global em inteligência artificial e computação acelerada, tem aproveitou efetivamente a marca do empregador para atrair e reter os melhores talentos. Uma das principais estratégias é permitir que os funcionários compartilhem suas experiências e perspectivas.

Ao apresentar citações de funcionários atuais na página de cultura da empresa, a NVIDIA permite que sua força de trabalho transmita com autenticidade o impacto positivo do ambiente de trabalho da organização.

18. A dinâmica da mídia social está mudando

Há uma crescimento anualizado de 5,2% de usuários uma média de 8,1 novos usuários a cada segundo nas mídias sociais. Aqui estão algumas das principais tendências que moldam o futuro da mídia social:

Marca lúdica: Os dias da voz da marca corporativa e ousada estão desaparecendo. As marcas agora adotam um tom mais lúdico e relacionável, usando o humor e a criatividade para se conectar com o público

Os dias da voz da marca corporativa e ousada estão desaparecendo. As marcas agora adotam um tom mais lúdico e relacionável, usando o humor e a criatividade para se conectar com o público Mídia social como mecanismo de busca: Com a geração Z recorrendo cada vez mais a plataformas como o TikTok para obter informações, a mídia social está se tornando um poderoso mecanismo de busca. Ao usar palavras-chave, hashtags e textos alternativos relevantes, as marcas podem aumentar sua visibilidade

Com a geração Z recorrendo cada vez mais a plataformas como o TikTok para obter informações, a mídia social está se tornando um poderoso mecanismo de busca. Ao usar palavras-chave, hashtags e textos alternativos relevantes, as marcas podem aumentar sua visibilidade O poder dos dados sociais: Os dados de mídia social podem informar a tomada de decisões em toda a organização. Analisar dados sociais para que as empresas possam obter insights sobre o comportamento do consumidor, preferências de produtos e tendências emergentes

➡️ Leia também: Como usar o Trendspotting (com exemplos)

19. A criação de comunidades e os fandoms são essenciais para as marcas

Os fandoms estão na moda, evoluindo e crescendo de diversas maneiras:

Inclusão: Os fandoms estão se tornando mais inclusivos, acolhendo fãs de todas as esferas da vida

Os fandoms estão se tornando mais inclusivos, acolhendo fãs de todas as esferas da vida Comunidades on-line: A mídia social facilitou a formação de comunidades on-line vibrantes para que os fãs se conectem e compartilhem suas paixões

A mídia social facilitou a formação de comunidades on-line vibrantes para que os fãs se conectem e compartilhem suas paixões Crescimento orgânico: As comunidades de fãs podem crescer e se expandir organicamente, promovendo o envolvimento de longo prazo com a marca

As comunidades de fãs podem crescer e se expandir organicamente, promovendo o envolvimento de longo prazo com a marca Criação de conteúdo: Os fãs contribuem para a criação de novos conteúdos, ideias e interpretações

Os fãs contribuem para a criação de novos conteúdos, ideias e interpretações Momentum e viralidade: O momentum é um dos principais impulsionadores das tendências virais. Por exemplo, umTendência do TikTok, "Gentleminions, foi demonstrada durante o lançamento de Minions: The Rise of Gru, onde as pessoas se vestiram de minions para assistir ao filme como um fandom comunitário

➡️ Leia também: Como você se comunica e compartilha ideias com os membros da equipe?

20. A comunicação por vídeo está em toda parte

A comunicação por vídeo está se tornando rapidamente uma pedra angular na comunicação empresarial -especialmente com o aumento do conteúdo de vídeo de formato curto.

Há vinte anos, uma pessoa comum conseguia se manter concentrada por cerca de dois minutos e meio; hoje, esse número diminuiu para apenas 45 segundos!

As tendências recentes mostram que os vídeos curtos podem se comunicar de forma mais eficaz do que os métodos tradicionais de formato longo para treinamento, reuniões ou atualizações internas. Às vezes, esses vídeos de tamanho reduzido são tudo o que você precisa para substituir longas sessões de integração ou reuniões da empresa, o que beneficia as equipes por vários motivos. **Comunicação assíncrona por meio de vídeos curtos permite que os funcionários assistam e absorvam os pontos principais em seu próprio ritmo, aumentando a flexibilidade e a acessibilidade para todos os membros da equipe.

Use o ClickUp Clips para comunicar qualquer ideia ou conversa com clareza, gravando vídeos detalhados

Por exemplo, Clipes do ClickUp acelera, esclarece e envolve a comunicação da equipe. Em vez de passar por intermináveis tópicos de comentários, os membros da equipe podem gravar um vídeo, compartilhar ideias diretamente e eliminar o risco de má interpretação.

Os clipes tornam a colaboração perfeita, permitindo comentários no próprio vídeo. Os membros da equipe podem clicar em qualquer parte de um clipe para adicionar comentários ou feedback, e um registro de data e hora mostrará todos os comentários no vídeo.

