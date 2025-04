Todoist vs. Apple Reminders: Qual ferramenta é melhor?

Todo mundo tem memória fotográfica; alguns simplesmente não têm o filme.

Steven Wright, comediante, ator e escritor

Se você está procurando um filme para ajudá-lo a se lembrar de sua agenda lotada, o filme certo é aplicativo de lembrete pode fazer toda a diferença. Isso é particularmente verdadeiro se você precisar de um aplicativo de lembretes para gerenciamento de tarefas.

Dois concorrentes populares são o Todoist e o Apple Reminders. Cada um deles promete ajudá-lo a gerenciar suas listas de tarefas e aumentar sua produtividade.

Neste artigo, comparamos seus recursos, preços e valor geral para ajudá-lo a determinar qual deles é o melhor para suas necessidades.

O que é Todoist?

Todoist é software de gerenciamento de tarefas projetado para ajudar indivíduos e equipes a organizar várias tarefas e projetos. Pode ser acessado em dispositivos como telefones, tablets e computadores.

Conhecido por sua interface limpa, recursos robustos e gestos de arrastar e soltar, o Todoist é para pessoas que precisam de uma maneira flexível e simples de gerenciar tudo, desde tarefas diárias até metas de longo prazo.

Seu principal objetivo é ajudar os usuários a gerenciar suas listas de tarefas, priorizar o trabalho de forma eficaz e, por fim, fazer mais em menos tempo.

Recursos do Todoist

O Todoist tem recursos para ajudá-lo a gerenciar o tempo e as tarefas, colaborar e manter-se organizado, independentemente da complexidade de sua lista de tarefas.

1. Organização e priorização de tarefas

via Todoist O Todoist permite que os usuários organizem tarefas em diferentes categorias, facilitando a separação entre trabalho, pessoal e projetos paralelos. Você também pode priorizar as tarefas usando rótulos codificados por cores, como "Prioridade 1", garantindo que você possa ver rapidamente o que precisa de atenção imediata.

2. Entrada de linguagem natural

via Todoist Um dos recursos de destaque do Todoist é o processamento de linguagem natural. Você pode ditar ou digitar tarefas como "Encontre o João para almoçar amanhã às 13 horas", e o Todoist agenda automaticamente o lembrete, economizando seu tempo ao tornar a entrada e o agendamento de tarefas mais rápidos e intuitivos.

3. Controle de produtividade

via Todoist Você pode tornar o controle da produtividade mais divertido com o recurso "Karma". Você ganha pontos por concluir tarefas e perde pontos por adiá-las, o que acrescenta um elemento divertido de gamificação à sua rotina de gerenciamento de tarefas. Chega de perder horas para cegueira do tempo -você consegue ver exatamente o que está conseguindo com o tempo gasto em seu trabalho.

4. Ferramentas robustas de colaboração

via Todoist Você pode compartilhar facilmente projetos e tarefas com outras pessoas, convidando-as, atribuindo responsabilidades e deixando comentários. Esse recurso de colaboração é útil para configurações de equipe ou para coordenar tarefas domésticas.

5. Integração entre plataformas

via Todoist O Todoist se integra a mais de 60 aplicativos, incluindo Google Calendar, Slack e Trello, permitindo que você simplifique seus fluxos de trabalho e gerencie tudo em um só lugar.

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 5/usuário por mês

US$ 5/usuário por mês Empresarial: $8/usuário por mês

O que é o Apple Reminders?

O Apple Reminders é uma ferramenta simples e integrada de gerenciamento de tarefas para usuários do ecossistema Apple. Ele ajuda os usuários de dispositivos Apple a criar listas, definir lembretes e organizar tarefas em todos os seus dispositivos Apple, com sincronização perfeita entre iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

Seu objetivo é oferecer aos usuários uma maneira fácil e simples de gerenciar suas tarefas diárias, aproveitando o design familiar da Apple.

Recursos do Apple Reminders

Embora o Apple Reminders seja um aplicativo mais simples Alternativa ao Todoist ele tem vários recursos úteis que o tornam eficaz para os usuários do ecossistema da Apple.

1. Sincronização com o iCloud

via Apple O Apple Reminders é sincronizado automaticamente em todos os dispositivos Apple, garantindo que qualquer alteração feita em um dispositivo seja refletida instantaneamente em todos os outros. Esse é um ponto de venda importante para aqueles que estão profundamente enraizados no ecossistema da Apple.

2. Lembretes baseados em localização

via Apple Com a Apple, você pode definir lembretes baseados em localização, o que significa que você receberá uma notificação quando chegar ou sair de um local específico. Por exemplo, você pode definir um lembrete para pegar o macarrão no supermercado.

3. Integração com a Siri

via Apple O Apple Reminders se integra perfeitamente ao Siri, o assistente digital da Apple, permitindo que você adicione tarefas por meio de comandos de voz. Basta dizer: "Ei, Siri, lembre-me de ligar para a Jane amanhã às 14h" ou "Adicione "reservar voos" à minha lista de planejamento de férias" e pronto.

Se essa lista não existir, a Siri perguntará se você deseja criá-la. Basta responder com "Sim" para confirmar.

4. Subtarefas e notas

via Apple Você pode criar subtarefas dentro de suas tarefas e adicionar notas, facilitando a divisão de tarefas grandes em etapas menores e acionáveis e adicionar contexto, se necessário.

5. Colaboração com compartilhamento familiar

via Apple O recurso de Compartilhamento Familiar do aplicativo permite que você compartilhe listas de tarefas com os membros da família e coordenar as tarefas ou eventos domésticos.

Preços dos lembretes da Apple

Gratuito com contas Apple em dispositivos iOS e Mac

Todoist vs. Apple Reminders: Comparação de recursos

Tanto o Todoist quanto o Apple Reminders oferecem recursos para ajudá-lo a gerenciar tarefas e manter-se organizado. Mas como eles se comparam?

Aqui está uma rápida comparação de seus recursos:

Recurso Todoist Apple Reminders Disponibilidade de plataforma iOS, Android, Windows, macOS, Web, Linux iOS, macOS, iPadOS, Apple Watch Organização de tarefas Projetos, subprojetos, rótulos, filtros Listas, subtarefas, tags Entrada de linguagem natural Sim, suporta linguagem natural para criação de tarefas Sim, suporta linguagem natural para criação de tarefas Colaboração Sim, compartilha tarefas e projetos, atribui tarefas Sim, via Compartilhamento Familiar Lembretes e notificações Lembretes personalizados com datas de vencimento, repetição de tarefas Lembretes baseados em tempo e localização Sincronização entre plataformas Sincronização entre várias plataformas e dispositivos Sincronização somente dentro do ecossistema Apple (via iCloud) Rastreamento de produtividade Sistema de pontos de karma para rastrear a produtividade Nenhum recurso de rastreamento de produtividade Integrações Mais de 60 integrações (Google Calendar, Slack, Trello) Integra-se somente dentro do ecossistema da Apple (iCloud, Siri, Calendar, etc.). Assistência de voz Siri, Google Assistant, Alexa Siri Preço - Iniciante: Grátis- Pro: US$ 5 por mês- Business: US$ 8 por mês Grátis

Aqui está uma comparação de preços de ambas as ferramentas:

Plan Todoist Apple Reminders Plano gratuito Tem um limite máximo de cinco projetos pessoais. Inclui recursos básicos, como layouts flexíveis, três exibições filtradas e integração com e-mail, calendário etc. Funcionalidade completa incluída gratuitamente Plano Pro Recursos avançados como assistência da interface do usuário, até 300 projetos de gerenciamento de tarefas pessoais, lembretes de tarefas, 150 exibições filtradas e histórico de atividades ilimitado Plano Business Os recursos de gerenciamento de equipe incluem espaços de trabalho compartilhados, 500 projetos, registros detalhados das atividades da equipe, modelos compartilhados, contabilidade central da equipe, funções e permissões da equipe NA

Agora, vamos comparar os recursos em detalhes e ver qual deles está em primeiro lugar:

1. Gerenciamento e organização de tarefas

O Todoist se destaca nessa área, oferecendo recursos avançados como hierarquias de projetos, subprojetos e prioridades codificadas por cores. O Apple Reminders mantém as coisas mais simples, com listas e subtarefas, mas não tem as ferramentas de organização granular de projetos que o Todoist oferece.

Vencedor: Todoist

2. Facilidade de uso e interface

O Apple Reminders se beneficia por fazer parte do ecossistema da Apple, com uma interface perfeita e um design que combina com a abordagem amigável da Apple. O Todoist, embora repleto de recursos, pode parecer mais complexo, especialmente para novos usuários.

Vencedor: Apple Reminders

3. Compatibilidade entre plataformas

Seja no Windows, Android ou mesmo no Linux, o Todoist está disponível e funciona perfeitamente em todas as plataformas. Por outro lado, o Apple Reminders só está disponível em dispositivos Apple.

Vencedor: Todoist

Todoist vs. Apple Reminders: No Reddit

Tanto o Todoist quanto o Apple Reminders têm fãs dedicados no Reddit. O Apple Reminders parece ser popular por sua facilidade de uso, enquanto o Todoist vence no gerenciamento de tarefas mais meticuloso. Lbstanford

Same. Principalmente quando estamos dirigindo e pensamos em algo que precisamos fazer. É muito fácil simplesmente gritar para a Siri. E também tenho o widget Lembretes exibido em destaque no meu telefone para que o lembrete não seja enterrado ou esquecido mais tarde. Se não precisar ser feito naquele dia, eu o adiciono ao Todoist e depois apago o lembrete. Wbmw3w Embora muitos usuários prefiram o recurso baseado em localização do Apple Reminders, alguns têm dificuldade com a interface do usuário. O Todoist tende a ser muito mais apreciado por sua UX de gerenciamento de tarefas.

O Todoist oferece uma experiência de gerenciamento de tarefas melhor e mais rápida para mim. Uso o Todoist para tarefas de trabalho (mais tarefas são criadas e concluídas lá) e o Reminders para tarefas domésticas _Tentei mudar completamente para o Reminders, mas percebi que estava demorando muito para gerenciar minhas tarefas, então mudei novamente para as tarefas de trabalho, mas mantive minhas tarefas de casa, porque ainda gostava da melhor integração com a Siri, o calendário e as notificações. Brokensparrow12 Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Todoist e ao Apple Reminders

Embora o Todoist e o Apple Reminders sejam excelentes ferramentas, ClickUp é uma alternativa sólida para usuários que desejam o melhor dos dois mundos.

Nossa produtividade global aumentou significativamente desde que implementamos o ClickUp. Atualmente, temos mais de 50 usuários em 5 continentes que colaboram entre si em projetos muito detalhados. Isso nos permitiu reduzir bastante o tempo de entrega dos projetos. Jack Kosakowski diretor executivo (Divisão dos EUA) da Creation Agency

Com recursos avançados de gerenciamento de tarefas e uma ampla gama de opções de personalização do fluxo de trabalho, o ClickUp tem algo para todos, de usuários individuais a equipes.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Reminders

Incluir anexos, datas e programações recorrentes no ClickUp Reminders

O recurso Lembretes do ClickUp é mais avançado do que o Todoist e o Apple Reminders. Lembretes no ClickUp não são autônomos - você pode convertê-los instantaneamente em Tarefas do ClickUp com responsáveis, datas de vencimento, prioridades, subtarefas e anexos. Essa conexão perfeita garante que os lembretes permaneçam acionáveis e alinhados com seus projetos mais amplos.

Embora o Todoist permita que você converta lembretes em tarefas, ele não tem o mesmo nível de integração com um sistema abrangente de gerenciamento de projetos.

Além de simples lembretes baseados em tempo, o ClickUp permite acionar notificações com base em alterações de status, dependências ou condições personalizadas. Esse nível de automação é inigualável no Todoist ou no Apple Reminders.

**Dicas rápidas para aproveitar ao máximo o ClickUp Reminders:

Crie um lembrete a partir de qualquer comentário em uma tarefa ou notificação. Esses lembretes de conversas são uma ótima maneira de saber quando fazer o acompanhamento

Marque os lembretes concluídos, adie, reprograme ou delegue lembretes aos membros da equipe em um só lugar

Crie lembretes recorrentes para tarefas que se repetem diariamente, semanalmente, mensalmente ou com frequência personalizada

Verifique o resumo diário do ClickUp para ficar por dentro das tarefas concluídas, das datas de vencimento e da situação dos projetos

Delegue rapidamente qualquer lembrete à sua equipe a partir do ClickUp Home ou adicionando um Reminder ao perfil deles

ClickUp's One Up #2: Listas de verificação de tarefas do ClickUp

Simplifique as tarefas pendentes com os recursos de arrastar e soltar e de aninhamento das listas de verificação de tarefas do ClickUp

Os recursos personalizáveis Listas de verificação de tarefas do ClickUp são perfeitas para dividir tarefas complexas em etapas gerenciáveis e acompanhar o progresso da tarefa em tempo real.

Veja como você pode aproveitar as listas de verificação de tarefas do ClickUp:

Aninhar itens da lista de verificação para criar estruturas hierárquicas

itens da lista de verificação para criar estruturas hierárquicas **Personalize os status das tarefas para acompanhar o progresso com mais precisão

Adicionar várias listas de verificação a uma única tarefa para obter detalhamentos

várias listas de verificação a uma única tarefa para obter detalhamentos Atribuir itens individuais de checklist aos membros da equipe para uma delegação eficaz

itens individuais de checklist aos membros da equipe para uma delegação eficaz **Integrar listas de verificação com outras ferramentas emodelos de listas de verificação e automatizar atualizações de status

Personalize as listas de verificação com Campos personalizados no ClickUp ### ClickUp's One Up #3: Visualização do calendário do ClickUp

Visualize o trabalho, reprograme tarefas e gerencie cronogramas de projetos com o ClickUp Calendar View adaptável Visualização do calendário do ClickUp ajuda a visualizar suas tarefas em uma linha do tempo, oferecendo maior controle sobre prazos e agendamento.

Ele combina os melhores elementos dos recursos do Todoist e a simplicidade do Apple Reminders, além de adicionar poderosas integrações de calendário.

Veja o que você pode fazer com esse recurso:

Visualizar tarefas por dia, semana ou mês para ter uma visão geral abrangente das próximas tarefas e eventos

Arrastar e soltar facilmente as tarefas para reprogramá-las diretamente no calendário. Essa funcionalidade é mais fluida e intuitiva em comparação com os ajustes de data de vencimento do Todoist e a interface de agendamento limitada do Apple Reminders

Visualize várias listas de tarefas, projetos ou espaços no mesmo calendário, oferecendo maior visibilidade e gerenciamento

Veja as dependências das tarefas e defina marcos, o que acrescenta uma camada de sofisticação de gerenciamento de projetos que o Todoist e o Apple Reminders não conseguem igualar

Embora o Todoist ofereça alguma sincronização de calendário (como com o Google Calendar), o ClickUp oferece uma integração mais profunda com calendários externos e permite a sincronização bidirecional, proporcionando atualizações em tempo real em todas as plataformas.

ClickUp's One Up #4: ClickUp Notifications e ClickUp Automations Notificações do ClickUp garantem que você se mantenha informado em tempo real sem ficar sobrecarregado.

Acione alertas para qualquer atividade no ClickUp personalizando o ClickUp Notifications

É possível personalizar alertas com base em atualizações de tarefas, prazos e comentários em todos os dispositivos, mantendo as equipes alinhadas e responsivas. Esse recurso é excelente para rastrear alterações no projeto ou manter-se atualizado enquanto aguarda a conclusão de uma lista de verificação de tarefas.

Além disso, Automações do ClickUp ' aprimoram o gerenciamento de tarefas, eliminando as tarefas repetitivas de suas mãos.

Simplifique fluxos de trabalho, lide com tarefas de rotina, gerencie transferências de projetos e muito mais com mais de 100 automações do ClickUp

Por exemplo, você pode automatizar lembretes, atribuições de tarefas ou atualizações de status. Quando a data de vencimento de uma tarefa se aproxima, o ClickUp envia automaticamente notificações ou move a tarefa para a próxima etapa. Isso é especialmente útil em fluxos de trabalho complexos com várias dependências.

Ao contrário dos lembretes simples do Todoist ou dos acionadores básicos de hora ou local do Apple Reminders, as Automações do ClickUp são altamente personalizáveis, tornando seu gerenciamento de tarefas mais inteligente e eficiente.

Esses recursos permitem que você se concentre na realização de trabalhos importantes enquanto o ClickUp cuida da logística em segundo plano.

Escolhendo os aplicativos de produtividade certos

A escolha entre o Todoist e o Apple Reminders depende, em última análise, de suas necessidades específicas. Se você é um usuário da Apple que procura um gerenciador de tarefas simples e intuitivo dentro do ecossistema da Apple, o Apple Reminders pode ser suficiente para mantê-lo no caminho certo.

No entanto, se você precisa de uma ferramenta mais robusta que ofereça flexibilidade, recursos poderosos e maior controle sobre projetos complexos, o Todoist se destaca.

Mas se você estiver procurando uma combinação das duas ferramentas - algo que combine simplicidade com ampla funcionalidade - o ClickUp é facilmente a melhor alternativa. Com recursos como listas de verificação de tarefas detalhadas, versátil organização de calendários com o ClickUp, que oferece suporte inigualável para aumentar a produtividade, notificações personalizadas e automação.

Seja gerenciando tarefas pessoais ou executando projetos em equipe, o ClickUp oferece tudo o que você precisa para fazer o seu melhor trabalho.

Experimente o ClickUp hoje mesmo!