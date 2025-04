50 exemplos impressionantes de IA geradora que estão transformando os setores

Uma obra de arte gerada por IA foi vendida por $432,500 na Christie's!🎨 A 10ª Sinfonia inacabada de Beethoven , trazida à vida com a ajuda da IA, cativou o público em todo o mundo!

Esses são apenas alguns exemplos de como a IA generativa está revolucionando os setores. Desde a criação de conteúdo envolvente e o design de produtos inovadores até a previsão de tendências futuras, a IA generativa está ampliando os limites do que é possível.

Ela está transformando a forma como trabalhamos, criamos e resolvemos problemas

Neste blog, compartilharemos 50 exemplos impressionantes que mostram como a IA generativa está causando um grande impacto em vários setores.

O que é IA generativa?

A IA generativa é um tipo de inteligência artificial que cria novos conteúdos - como textos, imagens, músicas e vídeos - com base em padrões nos dados em que foi treinada.

Diferentemente da IA tradicional, que reconhece principalmente padrões ou faz previsões, a IA generativa gera conteúdo original e realista. Ela usa redes neurais profundas, especificamente Large Language Models (LLM), para analisar padrões e estruturas subjacentes no conteúdo existente e gerar novos.

Além disso, você não precisa de conhecimento de codificação para implementar a IA generativa em seus fluxos de trabalho. Basta conversar com ela em uma linguagem natural!

Aplicativos de IA generativa

Embora o ChatGPT seja mais popular entre os usuários, a inteligência artificial generativa tem muitas aplicações em diferentes setores.

Atualmente, os modelos de IA generativa são amplamente usados para:

Criação e manipulação de imagens

Áudio e vídeo

Geração de conteúdo

Pesquisa empresarial

Design e arquitetura

A IA está acelerando as tarefas, inspirando novas ideias e trazendo perspectivas exclusivas para os setores que vão do marketing à pesquisa científica. Vamos dar uma olhada em 50 exemplos de IA generativa que estão transformando a criatividade, a produtividade e a solução de problemas.

Vamos começar!

Exemplos de IA generativa em gerenciamento de projetos

A IA generativa no gerenciamento de projetos pode automatizar tarefas de rotina, liberar os colegas de equipe para se concentrarem nas atividades principais e otimizar os processos de negócios.

Desde o agendamento de reuniões, atualização de status de projetos e geração de relatórios, as ferramentas de gerenciamento de projetos com IA generativa automatizam muitas tarefas manuais. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos:

ClickUp AI (Brain) ClickUp é um software de gerenciamento de projetos que reúne todas as suas tarefas, documentos e colegas de equipe distribuídos em aplicativos em uma plataforma centralizada.

Com mais de 100 recursos intuitivos de gerenciamento de projetos, uma rica biblioteca de modelos e integrações perfeitas, o ClickUp é uma ferramenta poderosa para que as equipes integrem o trabalho. Cérebro do ClickUp leva a produtividade ao próximo nível com seus recursos de IA baseados em funções:

AI Knowledge Manager: Basta perguntar ao ClickUp Brain qualquer coisa sobre tarefas, wikis da empresa, prazos e responsáveis para obter uma visão geral do seu projeto. E mais? Obtenha respostas instantâneas sobre o plano, os insights e os produtos no ClickUp e em outros aplicativos conectados

Basta perguntar ao ClickUp Brain qualquer coisa sobre tarefas, wikis da empresa, prazos e responsáveis para obter uma visão geral do seu projeto. E mais? Obtenha respostas instantâneas sobre o plano, os insights e os produtos no ClickUp e em outros aplicativos conectados AI Project Manager: Não perca tempo com tarefas repetitivas de gerenciamento de projetos. Use a IA para automatizar tarefas de rotinacomo atribuir itens de ação, planejar subtarefas e preencher dados automaticamente. Simplifique seu fluxo de trabalho, reduza o esforço manual e faça mais em menos tempo

Não perca tempo com tarefas repetitivas de gerenciamento de projetos. Use a IA para automatizar tarefas de rotinacomo atribuir itens de ação, planejar subtarefas e preencher dados automaticamente. Simplifique seu fluxo de trabalho, reduza o esforço manual e faça mais em menos tempo AI Writer for Work: O ClickUp oferece um sistema integrado deIA para documentaçãoaperfeiçoando sua escrita e melhorando a precisão. Escreva comentários e mensagens, resumos de tópicos, pautas de reuniões, guias de instruções e muito mais

Use o ClickUp AI para automatizar tarefas, como planejar subtarefas e atualizar status e responsáveis

Principais recursos do ClickUp

Faça perguntas sobre tarefas, datas de vencimento e documentos para priorizar o trabalho urgente. Escolha entre prompts predefinidos para obter destaques das atividades da tarefa

Crie reuniões pessoais e atualizações de equipe usando IA para avaliar o progresso

Use o AI Writing Assistant para gerar conteúdo e resumos específicos da função com base em suas preferências

para gerar conteúdo e resumos específicos da função com base em suas preferências Crie automações personalizadas usando linguagem natural, como atualização de status, aplicação de modelos, criação de tarefas, alteração de prioridades ou envio de comentários

Transcreva clipes de voz em textos usando IA e digitalize rapidamente os principais detalhes

Use mais do que 15 visualizações de projeto personalizáveis como Gantt, Timeline, Kanban-like Board View, AI Calendar e List para gerenciar seu trabalho de vários ângulos

Conecte-se às principais ferramentas com mais de mais de 1.000 integrações Limitações do ClickUp

Pode levar algum tempo para que os usuários dominem as centenas de recursos avançados do ClickUp

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por membro

$7/mês por membro Empresarial: $12/mês por membro

$12/mês por membro Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados o ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 7/mês por membro do Workspace

Notion AI

via Noção O Notion AI ajuda você a pesquisar conhecimento, gerar conteúdo, obter resumos e criar planos acionáveis.

Por exemplo, faça uma pergunta ao Notion AI e ele usará seu espaço de trabalho, incluindo aplicativos conectados, como Slack, Google Docs, Slides e Sheets, para fornecer respostas concisas e precisas.

Principais recursos do Notion AI

Edite sua redação de acordo com as diretrizes de estilo usando a IA

Analise PDFs e imagens para gerar resumos, insights e planos de ação rapidamente

Limitações do Notion AI

A IA funciona na página atual, tem dificuldades com bancos de dados de tabelas e fornece links de artigos incorretos

Preços do Notion AI

Grátis

Plus: US$ 10/mês por assento

US$ 10/mês por assento Business: US$ 15/mês por assento

US$ 15/mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados O Notion AI está disponível como um complemento para todos os planos Notion, incluindo os planos gratuitos, por US$ 8/mês por membro (cobrado anualmente)

Outras menções

Trello

Com a IA do Trello, responda às consultas dos clientes usando respostas elaboradas por IA e forneça ajuda de autoatendimento com agentes virtuais. Use essa IA para produtividade e lidar com atualizações de rotina, acompanhar o progresso e mover tarefas por diferentes fases do projeto sem intervenção manual.

Asana

A IA da Asana pode gerar relatórios, analisar o desempenho da equipe e ajudar na criação de conteúdo em vários canais de marketing. Ela também pode criar tarefas automaticamente, atribuir trabalho e sugerir edições com seu modelo de IA.

Exemplos de IA generativa em marketing e publicidade Uso de IA no marketing de conteúdo e publicidade é bastante útil para startups e empresas que não têm orçamento para criar ativos de alta qualidade.

Portanto, se você deseja criar ativos com a marca, aqui estão alguns exemplos para ajudá-lo a começar.

Jasper

via Jasper O Jasper, uma ferramenta de escrita com IA criada no GPT-4, ajuda profissionais de marketing, criadores de conteúdo e empreendedores a criar conteúdo escrito usando automação.

Insira prompts ou escolha um dos modelos existentes para criar blogs, cópias, e-books, descrições de produtos, publicações em mídias sociais e e-mails de vendas. Com esse modelo de IA generativo, amplie os esforços de marketing de conteúdo e conecte-se melhor com seus clientes.

principais recursos do #### Jasper

Permite que você configure uma base de conhecimento para IA com informações da empresa, como estratégia, público, concorrentes e detalhes do produto

Faz referência a textos anteriores para garantir que o novo conteúdo seja consistente, coerente e evite repetições

Limitações do Jasper

Requer edição e verificação de fatos significativas, pois o resultado é frequentemente impreciso

Tem um histórico de preços inconsistentes que pode ser frustrante para clientes de longo prazo

Preços do Jasper

Creator: US$ 39/mês por assento

US$ 39/mês por assento Pro: US$ 59/mês por assento

US$ 59/mês por assento Business: Preços personalizados

Copy.ai

via Copy.ai O Copy.ai, desenvolvido com base no GPT-3 LLM da Open AI, é uma ferramenta de redação que capacita os profissionais de marketing a criar conteúdo personalizado. Além disso, você pode usar o recurso "Brand Voice" para compartilhar conteúdo original e treinar a ferramenta com a voz da sua marca para manter a consistência em vários canais de marketing.

principais recursos do #### Copy.ai

Use o Infobase para armazenar e acessar informações importantes sobre sua marca

Proteja seu conteúdo com criptografia robusta e controles de acesso rigorosos

Limitações do Copy.ai

Às vezes, a plataforma gera conteúdo plagiado

As opções de personalização em cada modelo são limitadas

Preços da Copy.ai

Gratuito para sempre

Inicial: US$ 49/mês por assento

US$ 49/mês por assento Avançado: $249/mês para 5 estações

$249/mês para 5 estações Enterprise: Preços personalizados

Outras menções

AdCreative.ai

O AdCreative.ai usa modelos generativos de IA para otimizar a criação de conteúdo para equipes de marketing. Ele pode ajudá-lo a criar visuais de anúncios de alto desempenho e textos para postagens em mídias sociais e anúncios gráficos.

Ele analisa dados complexos e o comportamento do usuário usando algoritmos de aprendizado de máquina para gerar conteúdo que se alinhe às preferências do seu público-alvo.

Phrasee

Com o Phrasee (agora conhecido como Jacquard), você pode gerar conteúdo relevante por meio de briefs. Escolha o canal de marketing e a ferramenta irá gerar automaticamente grandes volumes de conteúdo sobre a marca em segundos.

Em seguida, você pode fazer o teste A/B dessas variantes de mensagens geradas por IA, otimizar o conteúdo e oferecer o melhor desempenho de campanha em todos os canais digitais.

Exemplos de IA generativa na produção de vídeos

Você já tentou fazer vídeos do zero e desistiu porque exigia muito esforço? Uma ferramenta de geração de vídeo com IA pode mudar isso.

Esses sistemas de IA generativa para criação de vídeos podem criar vídeos a partir de textos e scripts em pouco tempo. Essa tecnologia torna a geração de vídeos em escala fácil e rápida.

Synthesia

via Síntese O Synthesia é um gerador de vídeo com IA gratuito que transforma texto em vídeos com qualidade de estúdio e dublagens em mais de 140 idiomas. Ele é ótimo para criar vídeos de capacitação de vendas, atendimento ao cliente, marketing e segurança da informação, aprimorando e simplificando seu processo de criação de vídeos.

A melhor parte é que criar vídeos com esse aplicativo de IA generativa é tão simples quanto criar uma apresentação de slides. Selecione um modelo, edite o roteiro do vídeo e personalize os elementos do vídeo, como avatares de IA, cores e layouts, para criar vídeos envolventes.

principais recursos do #### Synthesia

Gere vídeos de alta qualidade em seu idioma preferido usando scripts

Incorpore seus vídeos em suas soluções de software CRM, LMS e CMS favoritas

Limitações do Synthesia

Produz falhas inesperadas nas renderizações finais, que não são visíveis no modo editor

Os avatares de IA não piscam e não há opção para alterar o tom de voz, reduzindo a naturalidade dos vídeos

Preços do Synthesia

Gratuito: US$ 0/mês

US$ 0/mês Iniciante: $18/mês

$18/mês Criador: $64/mês

$64/mês Enterprise: Preços personalizados

Vitória

via Fotos O Pictory, uma ferramenta de geração de vídeo, permite que você crie conteúdo visual atraente usando tecnologia de IA generativa. Basta inserir o roteiro do vídeo, editar o resumo do texto, visualizar o storyboard do vídeo, adicionar música ou narração e personalizar os temas de acordo com sua marca.

Por fim, visualize o vídeo e gere-o para colaboração.

principais recursos do #### Pictory

Crie vídeos usando textos, URLs ou mídia e converta vídeos longos em vídeos pequenos

Gerar legendas e legendas precisas para seus vídeos

Limitações do Pictory

Apenas um número limitado de opções de voz de IA está disponível

Suporta apenas o inglês, o que limita sua capacidade de selecionar imagens adequadas para outros idiomas

Preços do Pictory

Iniciante: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Profissional: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Equipe: $99/mês para 3+ usuários

$99/mês para 3+ usuários Enterprise: Preços personalizados

Outras menções

Lumen5

A Lumen5 revoluciona a forma como o vídeo é criado e compartilhado, combinando IA generativa com interface de usuário de arrastar e soltar. Converta seus scripts, postagens de blog, PDFs, whitepapers e outros materiais escritos em vídeos com apenas alguns cliques.

A plataforma integra inúmeros recursos alimentados por IA, incluindo a geração de imagens. Isso o ajuda a encontrar imagens e videoclipes relevantes que se encaixam na narrativa.

RunwayML

O Runway é um modelo avançado de geração de conteúdo de vídeo com velocidade e controle. Você pode mudar o local, ajustar a iluminação, explorar ideias em tempo real e preencher facilmente a lacuna entre o conceito e a execução.

Exemplos de IA generativa em design gráfico

As ferramentas de design gráfico com IA facilitam a criação e a edição de imagens, mesmo sem habilidades avançadas de design. Essas ferramentas de geração de imagens, apoiadas por Estatísticas de IA , usam avisos humanos para gerar imagens personalizadas. Vamos dar uma olhada nelas:

A escrita mágica do Canva

via Canva Alimentado por modelos avançados de IA, o Magic Write analisa padrões subjacentes no texto para criar conteúdo natural e legível que corresponda ao seu estilo. Ele é perfeito para quem deseja aumentar a produtividade sem se sobrecarregar com tarefas repetitivas de redação.

Principais recursos do Canva Magic Write

Transforme algumas palavras-chave em cartas de apresentação, cartões de felicitações, blogs e muito mais de alta qualidade

Gere conteúdo em seu estilo de escrita e voz para passar menos tempo reformulando seu trabalho

Limitações do Canva Magic Write

Usa dados somente até meados de 2021

Os usuários gratuitos têm apenas 50 usos vitalícios do Magic Write

Preços do Canva Magic Write

Gratuito para todos que usam o aplicativo Canva

Bônus: 10 exemplos impressionantes de arte gerada por IA

Fotor

via Fotor Com as ferramentas de IA generativas do Fotor, a criação de imagens está mais fácil do que nunca. Use o melhores sugestões de redação de IA e insira ideias para a ferramenta para criar imagens exclusivas

A ferramenta também oferece remoção de fundo, retoque de fotos e filtros fáceis de aplicar que melhoram instantaneamente a qualidade da imagem.

Principais recursos do Fotor

Melhore o tom e o clima de suas imagens com efeitos de desfoque vintage, preto e branco, sépia e bokeh

Remova photobombers, textos e carimbos das imagens

Limitações do Fotor

Apenas um número limitado de fontes e efeitos está disponível

Alguns usuários relatam que a ferramenta apresenta falhas e congela às vezes

Preços do Fotor

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $3,33/mês

$3,33/mês Pro+: US$ 7,49/mês

US$ 7,49/mês Enterprise: Preços personalizados

Outras menções

Looka

A Looka ajuda você a criar logotipos, publicações em mídias sociais e cartões de visita.

Basta digitar o nome de sua empresa e escolher estilos, cores e símbolos de logotipo, e a IA da Looka gerará designs de logotipo personalizados com base em suas preferências. Escolha o seu favorito e personalize os elementos visuais, como cores, fontes de texto, layouts e símbolos, visualize-o em camisetas e finalize o logotipo.

Designify

O Designify combina tecnologias avançadas de IA visual para remover fundos, adicionar sombras realistas e aprimorar cores para criar belas imagens.

O que há de especial nessa ferramenta é sua capacidade de criar imagens intuitivas. Carregue imagens básicas de produtos digitalizadas por câmera e gere fotos profissionais de produtos sem precisar de um estúdio.

Exemplos de IA generativa na composição musical

Já imaginou compor sua própria música sem nenhuma experiência ou equipamento de estúdio sofisticado? Com a IA generativa, agora é possível criar faixas originais que combinam com seu humor, ritmo e estilo.

As ferramentas de geração de música com tecnologia de IA podem criar composições de qualidade profissional que soam como se tivessem sido feitas por um músico de verdade. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos:

AIVA

via Aiva AIVA, uma ferramenta de geração de música com IA, é um ótimo assistente para ajudar os iniciantes a compor músicas. Você pode criar seu próprio modelo de estilo a partir de várias opções de estilo musical pré-criadas. Edite as faixas geradas usando a ferramenta e faça o download delas no formato de sua preferência. É isso aí!

principais recursos do #### Aiva

Gerar novas músicas em mais de 250 estilos diferentes

Carregue seus próprios arquivos de áudio ou MIDI para criar modelos de estilo personalizados

Limitações do AIVA

Um único usuário não pode gerar mais de 5 composições ao mesmo tempo

A visualização do AIVA às vezes não corresponde à exibição final do site

Preços da AIVA

Gratuito para sempre

Padrão: $11/mês + IVA

$11/mês + IVA Pro: $33/mês + IVA

Amper Music

via Música Amper O Amper Music, parte da Shutterstock, é uma plataforma de composição musical orientada por IA, fácil de usar, para criar músicas de acordo com seu gosto. Personalize sua música a partir de uma ampla variedade de estilos, humores, instrumentos e tempos. Você também pode integrá-la perfeitamente a soluções populares de software de edição para ajustar ainda mais suas composições.

principais recursos do #### Amper Music

Escolha entre os modelos disponíveis e crie sua própria música

Controle o estilo, o clima, as instrumentações, a duração, os tempos e a estrutura de sua música

Limitações do Amper Music

O sistema de comentários do Amper exige que os operadores rolem a tela para visualizar as notas completas, o que complica a comunicação da equipe

Preços do Amper Music

Grátis

Licença pessoal: $5

$5 Licença profissional: $25

$25 Licença comercial: $99

$99 **Licença para anúncios on-line: US$ 499

Outras menções

Jukedeck

O Jukedeck, adquirido pelo TikTok, permite que os usuários gerem músicas originais e livres de royalties com parâmetros personalizados, como gênero, instrumentos e duração, além de momentos climáticos específicos na música. Ele até interpreta o contexto do vídeo e define automaticamente a música relevante para ele.

OpenAI MuseNet

O OpenAI MuseNet, alimentado por uma rede neural profunda, gera composições musicais de 4 minutos com dez instrumentos e estilos diferentes. Selecione um compositor ou estilo e use uma peça famosa como ponto de partida para criar uma composição totalmente nova.

Como alternativa, insira um prompt para criar uma música exclusiva, pois o modelo é treinado com dados de arquivos MIDI.

Exemplos de IA generativa no desenvolvimento de software

As equipes de desenvolvimento de software se beneficiam muito com a integração de ferramentas de codificação de IA em seus fluxos de trabalho. Esses melhores ferramentas de IA generativa para equipes de desenvolvimento fornecem sugestões de codificação em tempo real para aumentar a precisão das soluções de software. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos:

GitHub Copilot

via Copiloto do GitHub O Github Copilot, um assistente de codificação de IA, acelera o ritmo de seu desenvolvimento de software. Faça a esse assistente de IA perguntas gerais ou específicas de programação sobre sua base de código para obter sugestões de aprimoramento do código legado.

Principais recursos do GitHub Copilot

Obtenha sugestões baseadas em IA em tempo real para completar o código

Resumir as alterações em solicitações pull, tornar as revisões mais rápidas e claras

Limitações do GitHub Copilot

Muitas vezes, ele não consegue entender o fluxo contextual e exige solicitações sequenciais

As sugestões de código podem, às vezes, sugerir código que já foi implementado

Preços do GitHub Copilot

Copilot Individual: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Copilot Business: US$ 19/mês por usuário

US$ 19/mês por usuário Copilot Enterprise: US$ 39/mês por usuário

OpenAI Codex

via Codex da OpenAI O OpenAI Codex, criado em parceria com o GitHub Copilot, converte comentários em código, preenche automaticamente códigos repetitivos e sugere testes. Criado a partir do GPT-3, o Codex é treinado em linguagem natural e em bilhões de linhas de código de fontes públicas, incluindo o GitHub.

Principais recursos do OpenAI Codex

Gerar código usando descrições ou comandos de linguagem natural

Traduzir código de uma linguagem de programação para outra

Obtenha insights e sugestões para acelerar seu processo de depuração

Limitações do OpenAI Codex

Às vezes, o modelo de IA interpreta mal os comandos e gera um código impreciso

Pode não detectar erros sutis de lógica

Preços do OpenAI Codex

Preços personalizados

Outras menções

Replit

O Replit simplifica a geração de código com poderosas ferramentas de IA, permitindo que os usuários criem sites, automações, ferramentas internas e pipelines de dados - tudo em um único espaço de trabalho na nuvem.

Com o Replit AI, você pode gerar código rapidamente, usar o preenchimento automático e depurar problemas por meio de prompts simples de linguagem natural. Ele suporta perfeitamente qualquer linguagem de programação.

Tabnine

O assistente de código de IA da Tabnine é compatível com várias linguagens de programação e IDEs, fornecendo sugestões de código em tempo real. Ele aprende com seus padrões e preferências de código em cada estágio do desenvolvimento de software.

Exemplos de IA generativa na área de saúde

A IA generativa está redefinindo a maneira como os médicos diagnosticam doenças e prestam atendimento, acelerando os fluxos de trabalho de desenvolvimento de medicamentos.

Aqui estão alguns dos exemplos notáveis:

Visão médica da Zebra

via Visão médica da Zebra A visão médica da Zebra, adquirida pela Nanox.AI, é uma ferramenta de imagens médicas para detectar doenças crônicas usando a tecnologia de IA. Esse modelo de IA generativo usa algoritmos de aprendizado de máquina para analisar os grandes conjuntos de dados de imagens médicas existentes e identificar os primeiros sinais de doenças, reduzindo as chances de problemas médicos graves.

Principais recursos do Zebra Medical Vision

Realiza análises quantitativas e qualitativas dos órgãos do corpo

Converte raios X em modelos 3D para planejamento ortopédico

Limitações do Zebra Medical Vision

Os médicos podem enfrentar dificuldades ao usar aplicativos de IA para avaliação de doenças

Preços da Zebra Medical Vision

Preços personalizados

PathAI

via CaminhoAI O PathAI usa patologia com IA para aumentar os fluxos de trabalho de desenvolvimento de medicamentos e diagnósticos. Ele identifica e mede tumores em amostras de tecido, acelerando os processos de revisão dos patologistas. Ele aproveita a inteligência artificial para tornar a patologia mais precisa e eficiente.

Principais recursos do PathAI

Identifique, analise, quantifique e classifique TILs em regiões de tecido com o PathAI

Oferece suporte a ensaios clínicos com algoritmos prontos para uso, serviços de laboratório e operações clínicas especializadas

Limitações do PathAI

A falta de dados diversos para treinar o modelo de IA pode levar a uma identificação patológica imprecisa

Preços do PathAI

Preços personalizados

Outras menções

Insilico Medicine

A Insilico Medicine transforma o desenvolvimento de medicamentos com IA generativa, reduzindo o tempo e o custo de levar medicamentos que salvam vidas aos pacientes. Ela oferece um suite de software de descoberta de medicamentos totalmente integrado para prever as taxas de sucesso de ensaios clínicos, reconhecer pontos fracos e lançar medicamentos que salvam vidas.

Google DeepMind Health

O Google DeepMind Health cria aplicativos inovadores de IA para identificar doenças precocemente e melhorar a longevidade dos pacientes. Por exemplo, essas tecnologias analisam exames oftalmológicos para detectar sinais precoces de cegueira.

Exemplos de IA generativa na educação

Já se foi o tempo em que a educação se limitava a livros didáticos e palestras. Com o surgimento da IA geradora, o aprendizado se tornou mais interativo, personalizado e envolvente.

Aqui estão alguns exemplos importantes:

IA da Khan Academy

via IA da Khan Academy O Khanmigo, um assistente de ensino com tecnologia de IA, facilita a tarefa de casa para alunos e pais. Em vez de simplesmente responder às perguntas dos alunos, o Khanmigo faz perguntas de acompanhamento e os incentiva a pensar profunda e criticamente para resolver os problemas por conta própria.

Principais recursos de IA da Khan Academy

Planeje sua semana e prepare-se para os substitutos facilmente com um conjunto de ferramentas

Crie ganchos de aula para os alunos com o mínimo de instruções

Limitações da IA da Khan Academy

Falta de recursos de personalização para planos de estudo e materiais

A adição de novos alunos às aulas pode ser entediante, pois as tarefas não são transferidas automaticamente

Preços da IA da Khan Academy

Grátis

Professores e famílias: US$ 4/mês

US$ 4/mês Ferramentas distritais: Preços personalizados

DreamBox Learning

via Aprendizado com a DreamBox Usando ferramentas de IA e avaliação contínua, o DreamBox Learning se adapta a cada aluno, fornecendo instruções relevantes para desenvolver habilidades essenciais e impulsionar o progresso. Ele personaliza as experiências de aprendizagem por meio do ajuste fino das lições e do rastreamento de melhorias.

Principais recursos do DreamBox Learning

Fornece aos educadores relatórios detalhados sobre o progresso do aprendizado de cada aluno

Avalia as respostas de cada aluno para oferecer lições personalizadas

Limitações da DreamBox Learning

Impede que os alunos selecionem habilidades específicas para praticar

Exige que os alunos resolvam problemas de matemática usando estratégias específicas

Preços da DreamBox Learning

Preços personalizados disponíveis para educadores, famílias e serviços profissionais

Outras menções

Squirrel AI

A Squirrel AI oferece suporte a experiências de aprendizagem personalizadas para os alunos. Ele analisa as qualidades individuais do aluno para preparar caminhos de aprendizagem relevantes.

Quizlet

O Quizlet, uma plataforma de aprendizado global aprimorada por IA, torna o aprendizado divertido e fácil com cartões de teste interativos, testes e jogos de estudo. Ele também acelera a criação de flashcards com Magic Notes, texto preditivo e sugestões de imagens.

Exemplos de IA generativa em comércio eletrônico

A IA generativa está mudando as coisas no setor de comércio eletrônico. As ferramentas de IA agora podem personalizar recomendações de produtos, gerar publicações de mídia social envolventes e até mesmo responder a perguntas de clientes por meio de bots de IA.

Aqui estão alguns casos concretos de uso da IA generativa no setor de comércio eletrônico:

Ferramentas de IA da Shopify

via Shopify Se você é um empreendedor que trabalha para o crescimento de seus negócios, os recursos Magic e Sidekick da Shopify o capacitam a ser mais produtivo, criativo e bem-sucedido.

Use seus recursos de IA generativa para transformar fundos de imagens de produtos, gerar descrições de produtos otimizadas para SEO e obter sugestões de perguntas frequentes para adicionar à sua caixa de entrada da Shopify.

Principais recursos de IA da Shopify

Crie fotos profissionais de produtos com apenas alguns cliques

Criar linhas de assunto e textos de e-mail eficazes e também saber o melhor momento para enviar e-mails

Limitações da IA da Shopify

A IA da Shopify às vezes gera conteúdo com erros gramaticais e palavras inadequadas

o recurso "Tom de voz" precisa ser trabalhado, pois geralmente há muito pouca variação entre os diferentes tons

Preços da IA da Shopify

Starter: US$ 5 por mês

US$ 5 por mês Básico: US$ 29/mês

US$ 29/mês Avançado: $299/mês

$299/mês Enterprise: Preços personalizados

Bluecore

via Bluecore A plataforma de IA da Bluecore oferece recomendações de produtos relevantes aos clientes de acordo com suas necessidades de compras. Você pode coletar automaticamente os dados do cliente e configurar gatilhos para enviar essas recomendações personalizadas.

Principais recursos da Bluecore

Otimiza o tempo de envio de mensagens e melhora o envolvimento do cliente

Evita a rotatividade ao direcionar mensagens de alcance relevantes para clientes em risco

Limitações da Bluecore

Não é possível segmentar clientes com base em diferentes comportamentos, como aberturas, cliques e engajamento em mídias sociais

A criação de segmentos específicos no Bluecore pode ser desafiadora devido à falta de filtros "se/e" básicos

Preços da Bluecore

Não há informações suficientes disponíveis

Outras menções

Dynamic Yield

O Shopping Muse da Dynamic Yield, uma ferramenta generativa baseada em IA, recria a experiência humana na loja para os clientes, convertendo sua linguagem coloquial em recomendações de produtos personalizadas. Os usuários podem explorar estilos modernos, looks de tendências e códigos de vestimenta específicos para ocasiões com o Shopping Muse para encontrar os produtos mais relevantes.

Algolia

O Algolia é um exemplo importante de IA generativa que torna as experiências de compras on-line personalizadas e imersivas. Ele gera comparações de produtos para resumir as diferenças, os prós e os contras entre diferentes produtos para ajudá-lo a escolher com sabedoria.

Exemplos de IA generativa no suporte ao cliente

As equipes de atendimento ao cliente estão sempre ocupadas - respostas lentas, clientes frustrados e consultas intermináveis.

Como um resgate, a IA resolve esses problemas com assistentes virtuais. Uso da IA no atendimento ao cliente ajuda a encantar os clientes com respostas rápidas e personalização.

Aqui estão alguns exemplos:

IA da Zendesk

via Zendesk A Zendesk é uma plataforma de atendimento ao cliente omnicanal projetada para otimizar a experiência do cliente e do funcionário. Os recursos de IA generativa da plataforma, como chatbots, bases de conhecimento e chamadas de voz, são incrivelmente úteis.

Por exemplo, o chatbot com IA da Zendesk gera automaticamente respostas para o cliente aprendendo com as bases de conhecimento existentes, expande o conteúdo com um tom personalizado e seleciona resumos e transcrições de chamadas de voz.

Principais recursos de IA do Zendesk

Automatiza tarefas de rotina, como roteamento e triagem

Transforma alguns pontos em um artigo completo usando IA generativa

Limitações da IA do Zendesk

Não há opção para o agente assumir o controle do chat do chatbot

O Criador de diálogo pode não responder às vezes e impõe regras rígidas de sequência de blocos

Preços da IA da Zendesk

Equipe da suíte: US$ 55/mês por agente

US$ 55/mês por agente Suite Growth: $89/mês por agente

$89/mês por agente Suite Professional: $115/mês por agente

$115/mês por agente Suite Enterprise: Preços personalizados

LivePerson

via LivePerson A IA generativa do LivePerson encontra insights valiosos ocultos em grandes quantidades de conversas com clientes. Seu chatbot de IA se aprofunda nos dados coletados do cliente para descobrir tendências e padrões de uso do cliente. Você também pode automatizar as tarefas de suporte ao cliente e a criação de conteúdo usando seus recursos de IA generativa, e isso também com amplas opções de personalização.

principais recursos do #### LivePerson

Revisar, editar, reescrever e aprovar respostas para consultas de clientes usando IA generativa

Use agentes de IA para resolver problemas comuns, como roteamento, coleta de informações e resposta a perguntas frequentes

Limitações do LivePerson

Às vezes, os clientes relatam atrasos nas respostas ao interagir com o chatbot do LivePerson

O construtor de análises é complicado de navegar, com dados dispersos e opções de filtragem limitadas

Preços do LivePerson

Preços personalizados

Outras menções

Ada

O agente de IA da Ada usa algoritmos de IA de conversação para maximizar a resolução de problemas do cliente. O mecanismo processa cada consulta do cliente para entender o contexto e recupera informações de fontes de conhecimento. Em seguida, ele executa as ações necessárias nos sistemas de negócios e responde para resolver a consulta.

Intercom

A Intercom é uma plataforma de atendimento ao cliente que prioriza a IA e foi projetada para transformar o atendimento ao cliente para clientes, agentes e líderes de suporte. Esse aplicativo de IA pode criar artigos da central de ajuda, reformular respostas e ajustar o tom (formal ou amigável) para dar aos agentes um contexto melhor para suas respostas.

Exemplos de IA generativa na criação de conteúdo

Quantas horas você gastou para criar seu último conteúdo? A resposta é em horas, certo? Felizmente, os sistemas de IA generativa ajudam a selecionar conteúdo exclusivo em segundos com tons personalizados.

Aqui estão algumas ferramentas de geração de conteúdo de IA para acelerar seus fluxos de trabalho de redação:

Sudowrite

via Sudowrite O Sudowrite é uma ferramenta de escrita generativa baseada em IA que atua como um companheiro criativo para autores de ficção, especialmente romancistas e roteiristas.

O recurso 'Story Engine' do Sudowrite ajuda a escrever o romance do início ao fim. Você também pode usar o recurso 'Describe' para criar cenas vívidas que dão vida aos seus personagens.

Principais recursos do Sudowrite

Gera as próximas 300 palavras automaticamente em sua voz usando o recurso Write (Escrever)

Crie pontos de enredo alternativos, arcos de personagens e temas usando o Magic AI Canvas

Limitações do Sudowrite

Os usuários relatam que a ferramenta não é totalmente adequada para histórias longas com vários capítulos

Preços da Sudowrite

Hobby e estudante: $10/mês

$10/mês Profissional: $22/mês

$22/mês Máximo: US$ 44/mês

Em breve IA

via Em breve IA O ShortlyAI usa modelos geradores de IA para expandir, reescrever ou encurtar seu texto com facilidade. Usando a tecnologia GPT-3 da OpenAI, ele produz texto semelhante ao humano para compor artigos, histórias, publicações em mídias sociais e muito mais.

principais recursos do #### Shortly AI

Conclua a redação do rascunho em sua própria voz usando o parceiro de redação Shortly AI

Faça um brainstorming de ideias e transforme seus pensamentos em parágrafos bem escritos quando estiver travado

Limitações do Shortly AI

Ele não fornece pastas para organizar seu trabalho

Alguns usuários relatam que os resultados para títulos e textos de anúncios são ruins

Preços do Shortly AI

Plano anual: US$ 65/mês

US$ 65/mês Plano mensal: US$ 79/mês

Outras menções

Writesonic

O Writesonic ajuda você a criar rapidamente conteúdo de alta qualidade e otimizado para SEO, aproveitando a pesquisa em tempo real e as ferramentas de marketing integradas. Recursos como o SEO Checker e o Optimizer, juntamente com o Chatsonic - uma alternativa ao ChatGPT - aprimoram a qualidade do conteúdo e melhoram as classificações dos mecanismos de pesquisa de forma eficiente.

Wordsmith

O Wordsmith AI ajuda a gerar texto com base em suas necessidades. Selecione o tipo de conteúdo, personalize as configurações e forneça detalhes como informações sobre o produto ou a marca. Em seguida, a IA cria o conteúdo necessário. Com apenas alguns cliques, revise, edite e exporte esse conteúdo gerado pela IA para plataformas como Shopify ou WordPress.

Exemplos de IA generativa em análise de dados

Já se foi o tempo em que as equipes de dados tinham que sentar e analisar manualmente os dados do zero. Com a crescente IA generativa, você economiza tempo e obtém insights importantes.

Vamos discutir as melhores ferramentas de geração de insights de IA que podem gerar insights úteis:

IA do Tableau

via IA do Tableau O Tableau Pulse, um gerador de informações baseado em IA generativa, ajuda os analistas de dados a automatizar tarefas, como preparar e visualizar dados.

Criado com forte segurança por meio da camada de confiança do Einstein, ele garante que os dados permaneçam seguros e privados. Você também pode se beneficiar de insights personalizados que se encaixam naturalmente em seu fluxo de trabalho.

Principais recursos do Tableau AI

Descreva cálculos para a preparação de dados usando prompts de linguagem natural

Receba sugestões de perguntas do usuário para iniciar a exploração de dados

Limitações da IA do Tableau

Alguns usuários relatam que grandes conjuntos de dados podem resultar em problemas de desempenho

Mensagens de erro vagas geralmente exigem que os usuários recriem relatórios e fontes de dados

Preços do Tableau AI

Preços personalizados

Qlik

via Qlik A Qlik transforma dados brutos em insights úteis para ajudar os analistas a se concentrarem na solução de problemas de negócios, em vez de fazerem trabalho manual. Com recursos de IA generativa, ele fornece insights de linguagem natural e respostas a perguntas com base nos dados mais recentes. É uma maneira inteligente de obter respostas relevantes rapidamente e dar sentido a dados complexos usando a tecnologia de IA e o processamento de linguagem natural.

Principais recursos do Qlik

Crie visualizações em tempo real, insights preditivos e resumos usando perguntas de linguagem natural

Gerar relatórios usando modelos de relatórios sem código

Limitações do Qlik

A plataforma fica lenta ao processar grandes conjuntos de dados

A preparação de dados pode se tornar complexa ao lidar com dados não estruturados

Preços da Qlik

Standard: US$ 825/mês

US$ 825/mês Premium: $2500/mês

$2500/mês Enterprise: Preços personalizados

Outras menções

IBM Watsonx Analytics

O Watsonx é a plataforma de IA generativa baseada em nuvem da IBM que oferece um estúdio para criar modelos de IA, um armazenamento de dados para gerenciar informações e um kit de ferramentas para garantir que tudo funcione sem problemas.

Ela oferece suporte a diferentes LLMs, incluindo o próprio modelo da IBM, o Granite. Um recurso que se destaca é sua flexibilidade. O Watsonx permite que as empresas personalizem modelos de IA para atender às suas necessidades e treiná-los com seus próprios dados.

Power BI

No Power BI, o AI Insights permite que você aproveite algoritmos de IA pré-treinados para facilitar a preparação de dados. Com o Azure Machine Learning, crie, treine e implante modelos de aprendizado de máquina diretamente no Power BI. Isso significa que ele pode prever tendências e riscos usando dados anteriores. Por exemplo, ele pode ajudar a identificar quando o equipamento em uma fábrica pode falhar para que a manutenção possa ser planejada com antecedência.

Exemplos de IA generativa em tradução e localização

Os tradutores de IA podem traduzir rapidamente textos para o idioma que você preferir. É como ter um guia viajando com você para explicar um contexto em vários idiomas. Alguns de seus exemplos são:

DeepL

via DeepL O DeepL é uma solução de tradução com tecnologia de IA que traduz sem esforço o conteúdo em mais de 30 idiomas e garante precisão semelhante à humana. Você também pode personalizar glossários para manter a terminologia exclusiva de sua empresa, garantindo a consistência em todo o conteúdo.

DeepL principais recursos

Traduzir um arquivo inteiro, mantendo a formatação original

Altere o estilo e o tom dos textos traduzidos para se adequar ao seu público e manter a consistência

DeepL limitações

Alguns usuários relatam problemas de privacidade para textos sensíveis e confidenciais

DeepL preços

Gratuito

DeepL Pro Inicial: $8,74/mês por usuário Avançado: US$ 28,74/mês por usuário Ultimate: $57,49/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados



Google Tradutor

via Google Tradutor O Google Tradutor quebra as barreiras do idioma e conecta você com pessoas, lugares e culturas diferentes. Ele traduz textos em quase 110 idiomas, ajudando você a se comunicar em diferentes idiomas. Basta apontar a câmera para o texto para traduzi-lo instantaneamente ou fazer o download de um idioma para traduzir off-line.

Principais recursos do Google Translate

Traduza textos, falas, sites e até imagens em seu idioma preferido

Salve traduções para acessá-las mais tarde

Limitações do Google Translate

Às vezes, a ferramenta pode perder nuances sutis e referências culturais

Preços do Google Tradutor

Uso gratuito

Outras menções

Microsoft Translator

O Microsoft Translator ajuda você a traduzir bate-papos, conversas, discursos, imagens e até mesmo interações em grandes grupos. Ele é ótimo para transformar a comunicação cotidiana em conversas traduzidas em tempo real, especialmente em conversas individuais com alguém que fala um idioma diferente.

iTranslate

o iTranslate ajuda você a ler, escrever e se comunicar em mais de 100 idiomas. Traduza texto ou voz para idiomas populares ou use sua câmera para digitalizar e traduzir conteúdo instantaneamente. Ele também mantém um histórico de suas traduções e permite que você salve as favoritas.

Reduza o esforço humano e amplie os processos com as principais ferramentas de IA generativa

Simplifique suas tarefas com estas 50 impressionantes ferramentas de IA generativa, cada uma delas projetada exclusivamente para automatizar fluxos de trabalho.

Embora existam muitas ferramentas excelentes no mercado, às vezes é útil ter uma solução que cubra uma grande variedade de áreas. O ClickUp se destaca como uma plataforma completa para gerenciamento de projetos e produtividade da equipe.

É o espaço perfeito para as equipes fazerem brainstorming, planejarem e colaborarem - seja para documentos de processos, designs de produtos ou qualquer outra coisa. O ClickUp facilita a organização por meio de seus amplos recursos e da solução de IA.