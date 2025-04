Os melhores modelos gratuitos de RH em Excel para transformar a eficiência do fluxo de trabalho

Pense na primeira vez que você abriu uma planilha com dados de RH - células organizadas com informações sobre os funcionários, guias codificadas por cores que marcam a folha de pagamento, a integração, a presença e muito mais.

Para os profissionais de RH, os modelos de Excel de RH são o método testado e comprovado para organizar informações essenciais. Seja no acompanhamento de canais de recrutamento ou no monitoramento de saldos de férias, o Excel traz um senso de ordem até mesmo para as tarefas de RH mais movimentadas.

Neste blog, vamos nos aprofundar em alguns modelos de Excel para RH, mostrando como esses modelos podem simplificar os processos e economizar um tempo valioso. 🕒

O que faz um bom modelo de Excel para RH?

Um bom modelo de Excel para RH deve ser mais do que apenas funcional; ele deve combinar facilidade de uso, adaptabilidade e clareza.

Aqui estão as características que você deve procurar:

Design intuitivo: Os modelos de Excel para RH devem ter rótulos claros, menus suspensos e células pré-formatadas para facilitar a navegação e minimizar os erros de entrada de dados

Os modelos de Excel para RH devem ter rótulos claros, menus suspensos e células pré-formatadas para facilitar a navegação e minimizar os erros de entrada de dados Personalização: Eles devem ter campos e seções adaptáveis, permitindo que você personalize o modelo para atender às necessidades exclusivas de cada usuário processos de recursos humanos Precisão dos dados: Os modelos de RH em Excel devem ter cálculos automatizados (por exemplo, saldos de folgas, horas extras) para reduzir erros manuais

Eles devem ter campos e seções adaptáveis, permitindo que você personalize o modelo para atender às necessidades exclusivas de cada usuário processos de recursos humanos Visuais incorporados: Os modelos de Excel para RH precisam oferecer gráficos e diagramas para relatórios rápidos e identificação de tendências, economizando tempo de análise

Os modelos de Excel para RH precisam oferecer gráficos e diagramas para relatórios rápidos e identificação de tendências, economizando tempo de análise Controle de versão: Os modelos de Excel para RH devem ter um método estruturado para rastrear alterações que garanta que a versão mais recente esteja sempre acessível para manter a integridade dos dados

**Você sabia? O primeiro departamento formal de RH foi criado na National Cash Register Company em 1901, após uma grande greve.

Modelos de RH em Excel

Entre recrutamento, folha de pagamento e avaliações de desempenho, é fácil se sentir sobrecarregado. Modelos gratuitos de RH são projetados para aliviar essa carga. Os modelos Excel de RH fornecem a estrutura necessária para manter tudo organizado, garantindo que você não perca nenhuma de suas tarefas importantes.

Aqui estão oito modelos de Excel de recursos humanos para você escolher. 📋

1. Modelo avançado de avaliação de desempenho por Kenjo

Via: Kenjo Chegou a hora de se livrar das notas adesivas espalhadas e das intermináveis linhas de e-mail. Este modelo de Excel para avaliações de desempenho da Kenjo facilita o controle de todos os valiosos (e ocasionalmente desafiadores) feedbacks de desempenho dos funcionários.

O modelo modelo de avaliação de desempenho permite que você insira, revise e analise as avaliações dos funcionários em um único local. Ele também rastreia metas, indicadores-chave de desempenho (KPIs) e habilidades, oferecendo uma visão clara do progresso e do desenvolvimento de cada funcionário.

Ideal para: Gerentes, profissionais de RH ou qualquer pessoa que queira simplificar o processo de avaliação de desempenho em vez de reinventar a roda a cada ciclo.

Faça o download deste modelo

leia também:📖 Leia também: Como criar um painel de KPI (com exemplos e modelos)

2. Modelo de gerenciamento de férias para RH por Kenjo

Via: Kenjo Com o modelo de gerenciamento de férias da Kenjo, o controle dos dias de férias, licenças médicas e ausências inesperadas de seus funcionários se torna simples. Essa ferramenta prática oferece uma visão geral clara de quem está de licença, quando eles estão fora do escritório e quanto tempo eles acumularam.

Ela o ajuda a se manter organizado, consolidando todas as solicitações de folga em um só lugar. Diga adeus às reuniões marcadas duas vezes, pois ela também mantém o controle delas.

Você pode calcular facilmente o tempo de folga ganho de cada funcionário, gerenciar os acúmulos e visualizar o tempo de folga em um relance para ser mais eficaz planejamento de recursos humanos .

Ideal para: Equipes de RH, gerentes ou profissionais cansados de examinar inúmeros e-mails para saber quem está de licença.

3. Rastreador de banco de dados de funcionários por SpreadSheetPage

Via: SpreadSheetPage Você já sentiu que as informações dos funcionários estão espalhadas por toda parte, em vários sistemas de software, e-mails e planilhas aleatórias? A localização de detalhes sobre certificações, aniversários ou até mesmo contatos de emergência pode ser complicada.

O modelo de rastreamento de banco de dados de funcionários da SpreadsheetPage está à sua disposição. Esse modelo simples o ajuda a gerenciar as informações sobre os funcionários sem a dor de cabeça de um sistema complexo Software de análise de RH .

Você também pode escolher o número de colegas de equipe que deseja acomodar:

Employee Database Manager Lite (até 15 funcionários)

Employee Database Manager Pro 150 (até 150 funcionários)

Employee Database Manager Pro 250 (até 250 funcionários)

Ideal para: Líderes de equipe e profissionais de RH que precisam manter uma visão geral organizada de sua força de trabalho sem complicações.

**Você sabia que muitos benefícios comuns aos funcionários, como assistência médica e pensões, tornaram-se comuns durante a Segunda Guerra Mundial. Devido ao congelamento dos salários, as empresas ofereceram benefícios para atrair e manter os funcionários, marcando o início dos benefícios fornecidos pelo empregador.

4. Rastreador de cronograma de funcionários da SpreadSheetPage

Via: SpreadSheetPage Gerenciar os horários da equipe pode ser irritante, especialmente com compromissos sobrepostos e conflitantes. Mas não se preocupe. O Employee Schedule Tracker Template da SpreadsheetPage está aqui para simplificar seus problemas de agendamento.

Esse modelo permite criar uma agenda clara e organizada que mantém todos na mesma página (ou na mesma planilha). Você pode inserir facilmente turnos, solicitações de folga e até mesmo intervalos para almoço que podem ser esquecidos.

Seu layout visual oferece uma visão geral rápida de quem está entrando e saindo, enquanto o formato personalizável se adapta a qualquer empresa.

ideal para: Gerentes, líderes de equipe ou profissionais responsáveis por lidar com vários horários e garantir que todos saibam quando e onde devem estar.

5. Modelo de cartão de ponto de funcionário da Microsoft

Via: Microsoft O modelo de cartão de ponto para funcionários da Microsoft oferece uma abordagem simples para o gerenciamento eficaz do tempo. Ele é perfeito para registrar horas diárias, semanais, mensais ou mesmo anuais, para que você tenha todos os detalhes na ponta dos dedos.

Também é possível registrar horas extras para esses períodos e agrupar automaticamente os meses em trimestres para facilitar a leitura. Com cálculos incorporados, você não precisará se preocupar com números - basta inserir as horas e deixar que o modelo faça o trabalho pesado para você.

Ideal para: Gerentes e profissionais de RH que desejam uma maneira confiável de controlar as horas de trabalho, mantendo a simplicidade.

6. Modelo de registro de presença de funcionários da Microsoft

Via: Microsoft O controle de presença não precisa ser uma tarefa exaustiva que envolve confirmações repetidas de presença e ausência.

O Modelo de Registro de Presença do Funcionário da Microsoft facilita muito o seu fluxo de trabalho. Ele ajuda a manter o controle de vários tipos de licença, como dias de doença, férias, luto e outros.

A melhor parte? Você obtém um instantâneo rápido das estatísticas essenciais de licenças, incluindo o total de licenças tiradas. Além disso, permite que você identifique facilmente os padrões de presença, ajudando-o a gerenciar os turnos e a lidar com possíveis problemas antes que eles se transformem em problemas significativos.

Ideal para: Equipes de RH, gerentes de escritório e chefes de departamento que precisam de uma maneira clara e escalável de controlar a presença e documentar tudo.

7. Modelo de rastreamento de candidatos a emprego da Microsoft

Via: Microsoft O modelo Job Candidates Tracker coloca ordem no caos típico da contratação. Ele organiza os detalhes dos candidatos, os estágios da candidatura e as anotações da entrevista em um só lugar. Você pode usá-lo para gerenciar os dados dos candidatos de acordo com as funções para as quais eles estão se candidatando, o status atual de contratação e muito mais.

Esse modelo permite que você gerencie os entrevistadores e registre bem suas habilidades. Além disso, há uma seção para gerenciar vagas, onde é possível listá-las com uma descrição, qualificações necessárias, nível salarial e outras observações.

Ideal para: Recrutadores e gerentes de recursos humanos que desejam uma visão clara e simplificada de seu pipeline de contratação, ajudando-o a tomar decisões de contratação mais inteligentes e rápidas.

8. Rastreador de recrutamento de RH em Excel para freelancers

Via: Excel para freelancers Perder o controle de candidatos promissores em um mar de currículos pode acontecer até mesmo com os melhores de nós. A pasta de trabalho HR Recruitment Tracker está aqui para facilitar o caos do processo de contratação. Você pode acompanhar a jornada de cada candidato, desde o primeiro contato até a oferta final, garantindo que você não ignore nenhuma etapa ao longo do caminho.

Monitore facilmente as funções, os estágios da entrevista e o feedback para que todos os detalhes permaneçam acessíveis. Personalize o rastreador para atender às suas necessidades de contratação, seja para preencher cargos de nicho ou gerenciar um grande volume metas de recrutamento .

Além disso, você pode compartilhar o status do candidato com os membros da equipe para manter todos na mesma página.

Ideal para: Profissionais de RH, gerentes de contratação e equipes de recrutamento que desejam simplificar o processo de recrutamento.

Limitações do uso do Excel para RH

Embora o Microsoft Excel seja uma ferramenta flexível, ele não é suficiente para gerenciar as necessidades complexas de RH, especialmente à medida que as organizações crescem.

Veja a seguir por que confiar no Excel para tarefas de RH pode representar desafios. 👇

Risco de dados desatualizados: Os membros da equipe podem se deparar com informações desatualizadas se não estiverem usando a versão mais recente da planilha, pois o Excel não possui atualizações em tempo real

Os membros da equipe podem se deparar com informações desatualizadas se não estiverem usando a versão mais recente da planilha, pois o Excel não possui atualizações em tempo real Processos complexos: O Excel não foi projetado para processos complexos de RH, como a integração de funcionários ou o controle de conformidade, exigindo muitas vezes fórmulas extensas ou esforço manual

O Excel não foi projetado para processos complexos de RH, como a integração de funcionários ou o controle de conformidade, exigindo muitas vezes fórmulas extensas ou esforço manual Restrições de colaboração: Não possui ferramentas de colaboração robustas, o que dificulta o trabalho eficaz das equipes

Não possui ferramentas de colaboração robustas, o que dificulta o trabalho eficaz das equipes Problemas de segurança: O armazenamento de informações confidenciais dos funcionários no Excel apresenta riscos de segurança em comparação com softwares especializados de RH que oferecem criptografia

O armazenamento de informações confidenciais dos funcionários no Excel apresenta riscos de segurança em comparação com softwares especializados de RH que oferecem criptografia Gerenciamento de dados ineficiente: O gerenciamento de grandes conjuntos de dados de funcionários torna-se complicado, tornando o Excel uma solução menos ideal para organizações em crescimento

Modelos alternativos de RH

Felizmente, há uma opção melhor para os profissionais de RH: ClickUp .

O ClickUp é um aplicativo "tudo para o trabalho" que simplifica o gerenciamento de RH. Com sua interface fácil de usar e modelos personalizáveis, o ClickUp transforma a forma como as equipes de RH operam.

Aqui estão alguns modelos de recursos humanos do ClickUp que podem elevar seus processos. 📈

1. Modelo de SOP de RH do ClickUp

O modelo de SOP de RH do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar, gerenciar e acompanhar os processos e procedimentos de RH.

O gerenciamento de recursos humanos pode parecer desgastante - tudo, desde a integração de novos contratados até a realização de avaliações de desempenho, deve ser feito de acordo com os procedimentos operacionais padrão (SOPs).

Os Modelo de SOP de RH do ClickUp fornece uma maneira estruturada de organizar a documentação de procedimentos para tudo, como integração, gerenciamento de avaliações de desempenho, tratamento do processo de folha de pagamento e garantia de conformidade - tudo em um local de fácil acesso.

Além disso, você pode adaptar o modelo para refletir seus próprios processos de RH, como adicionar seções para programas de treinamento de funcionários ou iniciativas de engajamento . Quer uma seção sobre etiqueta adequada para o café na sala de descanso? Vá em frente.

Ideal para: Chefes de departamento, equipes de RH e proprietários de pequenas empresas que desejam garantir que todas as tarefas de RH sejam documentadas, padronizadas e acessíveis.

Leia também: Como escrever uma lista de verificação de integração de novos contratados

2. Documento de processo da empresa ClickUp Modelo de recursos humanos

O modelo de documento de processos da empresa do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar e gerenciar os processos da sua empresa em um só lugar.

Manter o controle dos fluxos de trabalho essenciais e garantir que todos sigam os mesmos processos pode ser um desafio, especialmente se você trabalha com equipes grandes.

O Modelo de documento de processos da empresa do ClickUp ajuda com isso. Ele oferece um local único e organizado para documentar todas as operações principais, desde as etapas de gerenciamento de projetos até os protocolos de comunicação, garantindo que sua equipe saiba a melhor maneira de fazer as coisas.

Esse modelo permite que você:

Organizar os processos da empresa: Armazenar todos os principais fluxos de trabalho em um documento de fácil acesso, criando um recurso confiável para os membros da equipe

Armazenar todos os principais fluxos de trabalho em um documento de fácil acesso, criando um recurso confiável para os membros da equipe Personalizar para se adequar à sua empresa: Modificar cada seção para alinhar-se às suas necessidades comerciais

Modificar cada seção para alinhar-se às suas necessidades comerciais Promova a consistência: Padronize seus processos em todos os departamentos para garantir a qualidade e o alinhamento em toda a empresa

Ideal para: Gerentes de operações, líderes de departamento e equipes em crescimento que desejam manter processos consistentes e documentados.

3. Modelo de formulário de avaliação de RH do ClickUp

O modelo de formulário de avaliação do ClickUp foi criado para ajudá-lo a avaliar o desempenho de um membro da equipe ou funcionário.

O modelo Modelo de formulário de avaliação do ClickUp fornece uma estrutura confiável para lidar com as avaliações de desempenho. Ele o ajuda a avaliar e documentar o progresso do funcionário, preparando o terreno para o desenvolvimento e o crescimento focados.

Com esse modelo, você pode:

Padronizar as avaliações: Aplicar uma estrutura consistente em todas as avaliações para garantir que cada uma seja completa, eliminando a supervisão ou o viés

Aplicar uma estrutura consistente em todas as avaliações para garantir que cada uma seja completa, eliminando a supervisão ou o viés Personalizar para funções específicas: Personalizar o modelo para corresponder a funções específicas, permitindo que você avalie o que é mais importante para cada membro da equipe

Personalizar o modelo para corresponder a funções específicas, permitindo que você avalie o que é mais importante para cada membro da equipe Apoie o feedback construtivo: Organize as avaliações em seções de pontos fortes, áreas de melhoria e metas futuras para discussões mais significativas

Organize as avaliações em seções de pontos fortes, áreas de melhoria e metas futuras para discussões mais significativas Monitore o crescimento ao longo do tempo: Use avaliações anteriores para acompanhar o desenvolvimento do funcionário, facilitando a identificação de padrões e a comemoração de conquistas

Ideal para: Profissionais de RH, líderes de equipe e chefes de departamento que desejam fornecer feedback completo que impulsione o desenvolvimento contínuo.

4. Modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp

O modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar o processo de recrutamento.

A contratação de novos talentos pode ser um processo complexo, com várias etapas e partes interessadas a serem mantidas em sincronia. A Modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp funciona como um roteiro claro para orientar cada etapa, para que você não tenha que se esforçar para manter o controle e possa se concentrar em encontrar a melhor opção para a sua equipe.

Ele o ajuda a organizar cada etapa da jornada de recrutamento, desde o contato inicial até a aceitação da oferta final, mantendo todos alinhados.

O modelo também é fácil de personalizar. Você pode adaptá-lo com base em funções e cronogramas específicos, seja para contratar um assistente iniciante ou um executivo de alto escalão.

Ideal para: Gerentes de recrutamento e equipes de contratação que buscam um plano estruturado para agilizar o processo de recrutamento de forma eficaz.

5. Modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp

O modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a documentar e acompanhar as políticas, os procedimentos e os processos do seu departamento de RH.

O modelo Modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp ajuda a centralizar documentos e políticas importantes, oferecendo à sua equipe acesso rápido a tudo, desde guias de integração até políticas da empresa, tudo em um espaço organizado.

Ele é totalmente personalizável, permitindo que você adapte cada seção para se alinhar às necessidades exclusivas de RH da sua empresa.

Você pode usar o modelo para criar uma base de conhecimento abrangente e de autoatendimento que permita aos funcionários encontrar respostas de forma independente. Isso reduz o número de perguntas redundantes e promove uma cultura de autossuficiência.

Ideal para: Gerentes de operações de RH em empresas em crescimento que desejam fornecer acesso fácil a informações essenciais.

6. Modelo de memorando de política do ClickUp

Compartilhe atualizações e políticas essenciais com sua equipe usando o modelo de memorando de política do ClickUp

O modelo Modelo de memorando de política do ClickUp oferece uma maneira clara e estruturada de fornecer informações essenciais. Ele garante que suas mensagens permaneçam diretas e consistentes, facilitando a compreensão de todos e reduzindo as chances de interpretações errôneas.

Você pode personalizá-lo para se adequar a qualquer tópico de política, seja uma nova diretriz para o local de trabalho ou um anúncio importante. Além disso, o modelo ajuda a documentar e acompanhar as confirmações de políticas, apoiando a conformidade com os padrões da empresa.

Ideal para: Pessoal de RH, gerentes jurídicos e equipes de liderança que buscam uma maneira eficaz de comunicar alterações de políticas ou atualizações organizacionais.

**Você sabia que o conceito de jornada de trabalho das 9 às 5 foi popularizado por Henry Ford na década de 1920. Ele reduziu a jornada de trabalho de 10 para 8 horas, estabelecendo-a como um padrão nas políticas de RH que equilibram a vida profissional e pessoal dos funcionários, mantendo a produtividade.

7. Modelo de plano de equipe do ClickUp

Visualize as necessidades da sua equipe e planeje com antecedência com o modelo de quadro branco do plano de pessoal do ClickUp

Você está tendo dificuldades para acompanhar as mudanças de pessoal e as demandas dos projetos? O planejamento para essas mudanças pode parecer muito difícil se os seus funcionários tiverem vários compromissos simultaneamente.

O Modelo de quadro branco do plano de pessoal do ClickUp ajuda você exatamente com isso.

Ele permite que você mapeie Estratégias de RH assegurando que você esteja preparado para os próximos projetos ou transições e mantendo todos alinhados.

O plano de alocação de pessoal é organizado como um fluxograma, com notas adesivas fornecidas em cada etapa para ajudar a orientá-lo durante o processo. Use o fluxograma para desenvolver seu plano de alocação de pessoal e registre as principais informações em notas adesivas, conforme necessário.

Ideal para: Gerentes de RH, líderes de projeto e líderes de equipe que precisam de uma ferramenta flexível e colaborativa para planejar e gerenciar a alocação de pessoal de forma eficaz.

8. Modelo de ação corretiva do ClickUp

O modelo de plano de ação corretiva do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar e acompanhar o progresso das ações corretivas em sua organização.

Quando surgem desafios (e vamos ser realistas, eles sempre surgem), é fundamental ter um plano sólido para enfrentá-los.

O Modelo de quadro branco do plano de ação corretiva do ClickUp é a sua opção para detectar falhas no processo, identificar as causas principais e criar ações corretivas direcionadas para evitar problemas semelhantes no futuro.

Com esse modelo, você pode reunir toda a sua equipe para resolver problemas de forma colaborativa. O formato de quadro branco é um salva-vidas para visualizar tudo claramente, tornando mais fácil para todos entenderem o que está acontecendo e o que precisa ser feito.

Ideal para: Equipes de garantia de qualidade, gerentes de projeto e líderes que desejam estabelecer uma abordagem proativa para a solução de problemas e a melhoria contínua.

9. Modelo de solicitação de folga do ClickUp

O modelo de solicitação de folga do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar as solicitações de folga dos funcionários.

O gerenciamento de solicitações de folga pode se tornar um caos se não houver um processo claro, especialmente em locais de trabalho movimentados onde vários funcionários solicitam folga simultaneamente.

O Modelo de solicitação de folga do ClickUp consolida todas as solicitações em um local fácil de gerenciar. Essa organização permite o tratamento eficiente das solicitações, facilitando revisões rápidas e aprovações ou recusas em tempo hábil.

A visibilidade das programações da equipe também pode ajudar a evitar a sobreposição de licenças e garantir a cobertura adequada. Você também poderá monitorar os históricos de solicitações e os saldos restantes, mantendo todos informados sobre o status de suas licenças.

Ideal para: Gerentes de contratação e líderes de equipe que desejam simplificar o gerenciamento de licenças e aumentar a transparência em todos os setores.

**Nos EUA, o Dia da Valorização do Funcionário é comemorado na primeira sexta-feira de março. Essa iniciativa de RH começou em 1995 para reconhecer e celebrar o trabalho árduo dos funcionários em todos os setores.

Simplifique seu fluxo de trabalho de RH com o ClickUp

Os modelos de Excel de RH facilitam seu trabalho e o ajudam a se manter organizado em todas as áreas de seu trabalho como profissional de RH.

Embora esses modelos de Excel de RH possam funcionar bem para tarefas de RH de pequeno e médio porte, o gerenciamento eficaz de todas as suas necessidades de RH exige uma solução mais robusta. E é exatamente aí que o ClickUp entra com modelos eficientes e personalizáveis para atender a todas as suas funções.

Não confie em nossa palavra; veja você mesmo. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!