Como exportar listas do SharePoint para o Excel

Você já tentou exportar dados do SharePoint para o Excel e se frustrou com problemas de formatação e informações ausentes? Você não está sozinho.

Muitos usuários enfrentam esse obstáculo ao analisar seus dados. Para exportar dados do SharePoint sem problemas, é preciso mais do que apenas clicar em "Exportar"

Vamos descobrir como exportar uma lista do SharePoint para o Excel e como você pode contornar os desafios comuns do processo. Também exploraremos como a adoção de soluções alternativas pode melhorar sua experiência de gerenciamento de dados.

Quando exportar listas do SharePoint para o Excel

O Excel é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho popular entre estudantes, profissionais e organizações. Normalmente usado para gerenciamento e análise simples de dados, sua versatilidade e facilidade de uso levaram a Excel seja usado até mesmo para gerenciamento de projetos .

A exportação de dados para o Excel de outros aplicativos menos flexíveis geralmente ajuda os usuários a formatar, processar e analisar melhor os dados.

Aqui estão alguns cenários em que os usuários geralmente optam por exportar dados. A compreensão dessas situações permitirá que você tome decisões informadas para atender às suas necessidades de gerenciamento de dados.

Manipulação avançada de dados

O SharePoint é uma excelente ferramenta para gerenciar tarefas básicas, como compartilhamento de documentos, colaboração e controle de versões dentro de uma equipe. Sua integração com o Microsoft 365 o torna ideal para armazenar e organizar informações em projetos, mas seus recursos são mais adequados para essas tarefas simples.

O Excel é superior quando se trata de lidar com cálculos complexos, análises detalhadas de dados e tarefas sofisticadas gerenciamento de banco de dados . Por exemplo, se você estiver gerenciando dados financeiros ou realizando análises estatísticas, o Excel oferece funcionalidades avançadas, como tabelas dinâmicas, VLOOKUP e fórmulas complexas que podem lidar com grandes conjuntos de dados com facilidade.

Além disso, em cenários em que seus dados estão espalhados por várias listas e bibliotecas de documentos, exportá-los para o Excel garante que você tenha um local centralizado para análises e relatórios. Use recursos como formatação condicional para destacar pontos de dados importantes em seu arquivo do Excel, garantindo que as informações críticas sejam destacadas.

Compartilhamento com usuários externos

Em projetos colaborativos, você pode se deparar com situações em que nem todos os membros da equipe ou partes interessadas externas têm acesso ao SharePoint. Embora o SharePoint ofereça suporte ao compartilhamento externo, ele geralmente exige o gerenciamento de permissões ou a configuração de acesso adicional, o que pode tornar as coisas mais lentas, especialmente se os usuários não tiverem contas da Microsoft ou enfrentarem problemas de compatibilidade. Isso pode ser um desafio ao compartilhar listas ou dados importantes.

O Excel oferece maior flexibilidade no compartilhamento de dados. Você pode enviar arquivos por e-mail, serviços de nuvem, como o OneDrive, ou ferramentas de terceiros sem se preocupar com as restrições do SharePoint. Os destinatários podem interagir facilmente com os dados, mesmo que não usem o SharePoint. O Excel Online também oferece suporte à colaboração em tempo real, proporcionando uma experiência perfeita sem obstáculos de acesso, embora seja importante equilibrar flexibilidade com segurança em ambientes confidenciais.

Backup e arquivamento

Precisa de um instantâneo rápido de seus dados em um determinado momento? Exportá-los para o Excel é uma ótima maneira de fazer backup e revisitá-los. Você pode rastrear alterações, gerenciar diferentes versões de suas análises e reverter para versões anteriores, se necessário. Isso é particularmente útil se você estiver trabalhando com partes interessadas externas que possam precisar de dados históricos ou rever como as análises evoluíram. Embora o SharePoint ofereça controle de versão, o Excel oferece controle mais granular sobre conjuntos de dados e cálculos individuais.

Visualização de dados personalizada

Cada projeto pode exigir perspectivas diferentes sobre os mesmos dados. Ao exportar para o Microsoft Excel, você pode criar exibições personalizadas que se concentram em KPIs ou fases específicas do projeto. Isso garante que as partes interessadas vejam apenas as informações relevantes, sem o ruído de dados não relacionados.

Acesso off-line

Ao exportar seus dados do SharePoint para o Excel, você obtém a vantagem do acesso off-line. Isso é particularmente benéfico para os membros da equipe que talvez não tenham conexões confiáveis com a Internet ou trabalhem em locais remotos. Eles ainda podem manipular e analisar dados sem depender de uma lista on-line do SharePoint.

Em resumo, a opção de exportação é sua melhor aposta se precisar de mais controle sobre seus dados ou se quiser disponibilizá-los para outras pessoas fora do ecossistema do SharePoint.

Agora, vamos ver como exportar uma lista do SharePoint para o Excel.

Como exportar listas do SharePoint para o Excel

Vamos responder primeiro à pergunta mais importante. Não, você não precisará de nenhuma ferramenta sofisticada ou software de terceiros - apenas o SharePoint e o Excel.

Aqui está um guia passo a passo sobre como exportar listas do SharePoint para uma pasta de trabalho do Excel:

Selecione a lista do SharePoint: Comece abrindo o site do SharePoint e selecionando a lista específica que deseja exportar Exportar para o Excel: Clique na opção Exportar na barra de comando na parte superior. Em seguida, selecione a opção Exportar para Excel no menu suspenso resultante

via Microsoft

Baixe o arquivo IQY: Salve o arquivo usando as opções da caixa de diálogo Download de arquivo. Essa ação fará o download do arquivo em seu sistema local. O arquivo baixado é um arquivo de consulta da Web que o Excel usa para recuperar os dados do SharePoint

via Dicas sobre MSSQL

Importar dados do SharePoint: Abra o arquivo IQY no Excel após o download e clique em Enable (Ativar) no prompt resultante. Isso permitirá que o Excel preencha os dados da lista do SharePoint na pasta de trabalho do Excel

Salve seu arquivo do Excel: Salve o arquivo como um arquivo XLSX quando os dados forem exportados com sucesso para o Excel

Agora, você está livre para manipular, analisar e compartilhar seus dados como quiser.

Pontos problemáticos comuns do SharePoint

Aqui estão alguns dos problemas mais comuns que os usuários enfrentam ao usar o SharePoint e sua integração com o Excel.

Problemas de integridade de dados

Às vezes, ao exportar conjuntos de dados maiores, você pode encontrar campos ausentes ou dados corrompidos, principalmente se a lista incluir metadados complexos ou colunas personalizadas. Verifique novamente seus dados após a exportação para garantir que tudo seja transferido corretamente.

Problemas de atualização do Excel

Se você exporta regularmente dados dinâmicos que são atualizados com frequência no SharePoint, poderá ter problemas com a capacidade do Excel de atualizar dados. A conexão unidirecional entre o SharePoint e o Excel nem sempre é perfeita - manter seus dados sincronizados pode exigir atualizações manuais.

Permissões restritas

Nem todos os usuários do SharePoint têm as mesmas permissões. Isso pode dificultar a exportação para aqueles que têm acesso aos arquivos, mas não são administradores do site. Certifique-se de que os usuários que precisam exportar dados tenham as permissões adequadas para evitar confusão e bloqueios.

Formatação limitada

Embora o SharePoint exporte os dados para o Excel, ele nem sempre transfere a formatação, como codificação de cores, filtros, regras de formatação condicional ou larguras de coluna personalizadas. Essa falta de transferência contínua pode levar a inconsistências na apresentação. Como resultado, talvez seja necessário investir mais tempo na reorganização e formatação manual dos dados. Isso torna seu fluxo de trabalho mais lento.

Experiência de usuário inconsistente

Os usuários podem experimentar níveis de desempenho diferentes ao acessar o SharePoint em diferentes navegadores da Web. Essa inconsistência pode afetar a forma como os dados são exibidos ou as funcionalidades disponíveis. Para evitar complicações inesperadas, é essencial padronizar o uso do navegador nas equipes.

Embora esses pontos problemáticos possam ser frustrantes, conhecer e implementar soluções avançadas de gerenciamento de desempenho pode ser muito útil Hacks do Excel podem fazer toda a diferença.

Dica profissional: O Power Automate da Microsoft permite que você configure fluxos que automatizam o processo de exportação de listas do SharePoint para o Excel.

Também temos algumas recomendações alternativas, caso deseje ter todos os seus dados em um único lugar sem procedimentos complexos de exportação e importação.

Conheça o ClickUp: A alternativa completa para o SharePoint e o Excel

O SharePoint e o Excel têm seus pontos fortes: o SharePoint é ótimo para gerenciamento de documentos e colaboração, e o Excel é adequado para manipulação e análise de dados.

Mas não seria mais fácil acessar os dois recursos em uma única plataforma?

Se você está se perguntando como isso é possível, a resposta é simples. Com o ClickUp .

Com sua solução completa de gerenciamento de projetos, o ClickUp facilita a vida de profissionais do conhecimento como você, permitindo que você gerencie projetos, colabore com sua equipe e analise dados perfeitamente - tudo em um só lugar.

Continue lendo para saber como o ClickUp é excelente (trocadilho intencional) em oferecer a você o melhor dos dois mundos.

Plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp Plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp permite que você crie fluxos de trabalho personalizados, adaptados às necessidades exclusivas de seu projeto, assim como os recursos organizacionais do SharePoint.

Visualizações do ClickUp

No entanto, o ClickUp vai além, oferecendo visualizações personalizáveis, como Lista, Quadro, Tabela e Gráficos de Gantt, que permitem visualizar tarefas, prazos e dependências de uma forma que se adapte ao fluxo de trabalho da sua equipe, quer você esteja gerenciando tarefas simples ou projetos complexos.

Com mais de 15 Visualizações ClickUp você pode manter seus projetos em andamento sem as distrações de lidar com várias ferramentas.

Crie listas e transforme-as em insights acionáveis em um só lugar com o ClickUp

ClickUp Dashboards

Ao contrário do Excel, que exige a exportação de dados para análise profunda, os recursos integrados de relatórios e análises do ClickUp fornecem insights em tempo real sem complicações. Você pode acompanhar as principais métricas, monitorar o desempenho do projeto e gerar relatórios detalhados diretamente da plataforma.

Gerencie e monitore cargas de trabalho, desempenho de tarefas e resultados de projetos em um só lugar com os ClickUp Dashboards personalizados ClickUp Dashboards ajudam a visualizar o progresso da equipe, garantindo que você se mantenha informado e tome decisões baseadas em dados, seja para otimizar recursos ou melhorar a colaboração.

Tarefas do ClickUp

Além disso, o ClickUp simplifica o gerenciamento de tarefas com recursos que transformam suas listas em itens acionáveis dentro da mesma plataforma. Tarefas do ClickUp oferecem uma maneira robusta de atribuir, monitorar e colaborar em tarefas, garantindo que sua lista de tarefas permaneça organizada e contextualizada. É possível atribuir facilmente tarefas a membros específicos da equipe, estabelecer prioridades e definir datas de vencimento para manter todos responsáveis e no caminho certo. Com as dependências de tarefas, você pode até mesmo gerenciar o fluxo de trabalho para garantir que as tarefas sejam concluídas na ordem correta.

Use o ClickUp Tasks para transformar suas tarefas em itens acionáveis - completos com detalhes como tipos de tarefas, dependências, prioridades e documentação contextual

Cada tarefa funciona como um hub centralizado que contém todos os detalhes relevantes de que sua equipe precisa. Você pode adicionar anexos diretamente às tarefas - sejam eles documentos, imagens ou links - para que os recursos importantes estejam sempre à mão. Isso reduz a necessidade de procurar arquivos em várias plataformas, mantendo tudo conectado e acessível.

Temos todas as nossas equipes procurando em um só lugar por todo o seu trabalho graças ao ClickUp. Chega de trocar de ferramentas!

Alex, diretor técnico da Liquid Barcodes

Com os poderosos painéis do ClickUp, o gerenciamento flexível de tarefas e as exibições personalizáveis, você obtém a funcionalidade completa do SharePoint para colaboração e do Excel para rastreamento e análise - simplificados em uma plataforma única e fácil de usar.

O modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Com o Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp com o ClickUp Daily To-Do List, você não precisará mais de listas do SharePoint para mantê-lo no caminho certo enquanto persegue suas metas diárias.

Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Este modelo o ajuda a priorizar as tarefas importantes do seu dia, garantindo que você se concentre e busque o que é mais importante.

O modelo vem com status personalizados para marcar as tarefas como pendentes, em andamento ou concluídas. Há um contador de sequências integrado para uma dose extra de motivação à medida que você verifica suas tarefas de forma consistente. Você também pode aprimorar seu controle diário de tarefas com lembretes automáticos, notas, controle de progresso, etiquetas e muito mais, diretamente no ClickUp.

Transformando listas do Sharepoint em insights práticos

A exportação de listas do SharePoint para o Excel é uma maneira de atualizar seus recursos de gerenciamento de dados.

Com os recursos avançados do Excel para manipulação, visualização e compartilhamento de dados, você pode superar alguns dos desafios associados ao SharePoint. No entanto, alternar constantemente entre ferramentas pode torná-lo mais lento. Para realmente trabalhar de forma mais eficiente, você precisa de uma plataforma integrada em que tudo se encaixe perfeitamente.

O ClickUp foi projetado para fazer exatamente isso. Com uma ferramenta de produtividade tão abrangente, você pode consolidar tarefas, gerenciar dados e colaborar com sua equipe. A melhor parte é que você pode fazer tudo isso sem alternar entre várias plataformas. Ter todo o seu trabalho em um só lugar permite que você se concentre no que importa - fazer o trabalho com mais rapidez e eficiência.

Melhore a maneira como você trabalha iniciando seu teste gratuito do ClickUp hoje!