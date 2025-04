10 modelos essenciais de rastreamento de pedidos para simplificar seu gerenciamento de remessas

Manter-se em dia com os pedidos é um desafio, especialmente quando se lida com vários fornecedores. O rastreamento das remessas recebidas, a entrega dos pedidos no prazo, o gerenciamento dos níveis de estoque e tudo o mais tornam o processo complexo e propenso a erros.

O resultado? Consequências graves para sua empresa, funcionários e clientes. 😥

Então, como você pode simplificar o gerenciamento de pedidos? Com uma ferramenta superútil - um modelo de rastreamento de pedidos!

Os modelos de rastreamento de pedidos são como painéis de controle confiáveis que fornecem todas as informações relacionadas a pedidos de que você precisa em um piscar de olhos. Para ajudá-lo a encontrar os melhores modelos de rastreamento de pedidos, compilamos uma lista com os dez melhores. Fique conosco até o final para encontrar o modelo de que você precisa!

O que é um modelo de rastreamento de pedidos?

Um modelo de rastreamento de pedidos é uma ferramenta poderosa para manter-se organizado ao gerenciar pedidos em massa. Pense nele como uma lista de verificação mestre que o ajuda a rastrear detalhes importantes, como números de pedidos, descrições de produtos, status de remessa e datas de entrega - tudo em um só lugar.

O modelo funciona como um hub central onde você pode acompanhar o status dos pedidos em tempo real, para que você saiba o que está acontecendo com cada pedido.

Um modelo de rastreamento de pedidos pode ajudá-lo a:

Rastrear detalhes do pedido : Gerenciar nomes de produtos, quantidades, números de pedidos e informações de clientes em um só lugar

: Gerenciar nomes de produtos, quantidades, números de pedidos e informações de clientes em um só lugar Monitorar o status do envio : Manter-se informado sobre se um pedido está pendente, foi enviado ou entregue

: Manter-se informado sobre se um pedido está pendente, foi enviado ou entregue Mantenha-se em dia com os prazos : Mantenha o controle das datas de entrega estimadas e de quaisquer atrasos

: Mantenha o controle das datas de entrega estimadas e de quaisquer atrasos Sinalize problemas antecipadamente: Identifique atrasos ou discrepâncias nos pedidos antes que se tornem problemas maiores

Com tudo organizado em um só lugar, é possível reduzir erros, melhorar a comunicação e garantir entregas pontuais.

O que faz um bom modelo de rastreamento de pedidos?

Um bom modelo de rastreamento de pedidos é simples, claro e personalizável para atender às necessidades específicas de sua empresa. Mais do que qualquer outra coisa, ele deve atender às suas necessidades de modo a tornar sua empresa mais eficiente.

**Ao finalizar seus modelos de rastreamento de pedidos, sugerimos que você procure estes cinco fatores principais

Clareza : O modelo deve apresentar informações em um layout limpo e fácil de entender, com seções para cada detalhe, como informações do cliente, status do pedido e datas de remessa

: O modelo deve apresentar informações em um layout limpo e fácil de entender, com seções para cada detalhe, como informações do cliente, status do pedido e datas de remessa Personalização: Escolha um modelo que possa ser personalizado com base em seus tipos de produtos, serviços ou processos de atendimento

Escolha um modelo que possa ser personalizado com base em seus tipos de produtos, serviços ou processos de atendimento Simplicidade: Os melhores modelos de rastreamento de pedidos são fáceis de navegar, garantindo que as equipes possam acessar e atualizar rapidamente as informações do pedido

Os melhores modelos de rastreamento de pedidos são fáceis de navegar, garantindo que as equipes possam acessar e atualizar rapidamente as informações do pedido Integração : Um ótimo modelo funciona perfeitamente com outras ferramentas que você usa, comosoftware de gerenciamento de pedidos e sistemas de pagamento

: Um ótimo modelo funciona perfeitamente com outras ferramentas que você usa, comosoftware de gerenciamento de pedidos e sistemas de pagamento Auxílios visuais: Adicionar clareza visual ao seu modelo por meio de códigos de cores ou indicadores de status pode ajudar sua equipe a priorizar os assuntos

10 modelos de rastreamento de pedidos para agilizar o gerenciamento de pedidos

1. Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

A entrega eficiente de produtos está no centro de um atendimento excepcional ao cliente, e tudo começa com um gerenciamento eficaz de pedidos. O Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp foi projetado para simplificar o processo de gerenciamento de pedidos, oferecendo às empresas uma ferramenta fácil de usar para rastrear e gerenciar pedidos do início ao fim.

Você pode usar esse modelo para visualizar o status de cada pedido em tempo real - esteja ele sendo embalado, em trânsito ou entregue. Além disso, você pode usar esse modelo para coletar facilmente as informações do cliente por meio de um formulário para facilitar a entrega do produto.

Esse é um dos melhores modelos de formulário de pedido para empresas que lidam com pedidos em massa, fornecendo um método estruturado para rastrear pedidos e entregas. Ao integrar esse modelo de formulário de pedido ao seu fluxo de trabalho, você pode:

Simplificar as operações automatizando o rastreamento de pedidos

Otimizar a logística de remessa para obter entregas mais rápidas e confiáveis

Aprimorar a experiência do cliente, fornecendo visibilidade em tempo real do status de seus pedidos

Ideal para: Empresas que lidam com pedidos em massa

2. Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp

Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

Está tendo dificuldades para lidar com grandes estoques e vários fornecedores? Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp é para você.

Ele o ajuda a padronizar o processo de compras para acompanhar as quantidades dos pedidos, os preços e as entregas. Você também pode usar o modelo para acompanhar o estoque disponível em tempo real por meio da exibição de tabela. Dessa forma, você pode fazer pedidos em tempo hábil e evitar interrupções na cadeia de suprimentos.

Outro caso de uso brilhante desse modelo é o gerenciamento de fornecedores. Ele o ajuda a manter uma lista de todos os fornecedores, seus preços, cronogramas de entrega e condições de pagamento para simplificar a comunicação.

Ao integrar esse modelo de pedido de compra em seu fluxo de trabalho, você pode:

Configurar facilmente um sistema de pedidos de compra

Simplificar o processo de pedidos do início ao fim

Monitorar os custos de compra

Ideal para: Organizações que fazem pedidos de produtos de vários fornecedores

3. Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp

Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp

Os itens Stuff We All Get (Swag) são ótimos para a promoção da marca e para a construção de relacionamentos duradouros com funcionários e clientes. Você pode distribuir itens como camisetas, garrafas de água, sacolas ou cadernos com o logotipo da sua empresa em conferências, feiras ou reuniões com clientes.

Mas adquirir itens de brindes pode ser um incômodo. Encontrar fornecedores, garantir a personalização, gerenciar custos e controlar o estoque - há muita coisa nos bastidores. No entanto, a Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp facilita o pedido de brindes.

Você pode usar o modelo para definir um orçamento de brindes e criar um sistema para fazer pedidos e rastrear o estoque de brindes. Ele ajuda a centralizar informações como detalhes do produto, quantidades, cronogramas de entrega e contatos do fornecedor, reduzindo o risco de erros.

**Esse modelo permite que você

Centralizar os registros de pedidos de inventário de brindes

Evitar a falta de estoque

Garantir o controle de qualidade e a consistência da marca em eventos e campanhas

Ideal para: Agências de marketing e publicidade, startups, organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade

4. Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Modelo de gerenciamento de estoque e rastreamento de pedidos do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp simplifica o controle e o gerenciamento do estoque. Ao centralizar todos os dados de inventário, você pode monitorar os níveis de estoque em tempo real. Isso evita a falta de estoque e garante que você atenda às demandas dos clientes sem atrasos ou interrupções no serviço.

Esse modelo é particularmente útil para operações de varejo e comércio eletrônico, pois permite a avaliação rápida das necessidades de estoque e o reordenamento oportuno.

Além disso, com visibilidade clara do status atual do estoque, o modelo:

Aprimora a colaboração para fazer pedidos e atualizar os registros de estoque

Agiliza os processos de aquisição

Otimiza a cadeia de suprimentos gerenciando as interações com os fornecedores

Permite registros de estoque precisos

Além disso, o modelo reduz os custos associados ao excesso de estoque/excesso de estoque, abrindo caminho para o crescimento sustentável.

Ideal para: Lojas de varejo, empresas de manufatura, empresas de comércio eletrônico e empresas de hotelaria

Dica profissional: Você pode vincular esse modelo com software de gerenciamento de operações para melhorar a colaboração, reduzir erros e atender às demandas dos clientes de forma eficaz.

5. Modelo de relatório de inventário do ClickUp

Modelo de relatório de inventário e rastreamento de pedidos do ClickUp

Imagine que você está se preparando para uma campanha promocional. Mas, no último momento, você fica sabendo que seu produto mais vendido está com pouco estoque. Agora, você terá de adiar a campanha até obter estoque suficiente.

A Modelo de relatório de inventário do ClickUp ajuda a evitar esses casos. Ele permite que as empresas acompanhem o status do estoque em tempo real e tomem decisões informadas sobre a cadeia de suprimentos. O modelo também facilita a definição de um processo de pedido eficiente, antecipando a demanda e fazendo pedidos com antecedência.

Com esse modelo, você pode:

Manter registros de inventário precisos

Otimizar o processo de pedidos

Tomar decisões informadas sobre a cadeia de suprimentos

Ideal para: Lojas de varejo, distribuidores atacadistas, empresas farmacêuticas e de suprimentos médicos

Dica profissional: Faça o download e integre esse modelo com software de compras para alinhar suas percepções de estoque com as estratégias de compras. Ele o ajudará a negociar melhores condições com os fornecedores e a otimizar os fluxos de trabalho de compras.

6. Modelo de registro de entrega do ClickUp

Modelo de registro de entrega e rastreamento de pedidos do ClickUp

Você está enfrentando erros ou atrasos frequentes nas entregas dos clientes? A Modelo de registro de entrega do ClickUp pode ajudar! Ele centraliza todas as informações críticas relacionadas aos seus pedidos, incluindo números de pedidos, nomes de clientes, detalhes de pedidos, programações de entrega, endereços de remessa e números de rastreamento - tudo em um local conveniente.

Com tudo organizado na ponta dos dedos, você pode monitorar e gerenciar facilmente cada entrega, garantindo o atendimento em tempo hábil e minimizando erros

Com este modelo, você pode:

Organizar as entregas por data, hora e rota

Acompanhar os cronogramas de entrega

Acessar rapidamente informações importantes sobre as entregas

Manter os clientes atualizados sobre o status de seus pedidos

Ideal para: Mercearias, empresas de gerenciamento de eventos e distribuidores atacadistas

7. Modelo de rastreador de pedidos da Jotform

via Jotform O modelo JotForm Order Tracker é uma ferramenta valiosa para simplificar o gerenciamento de pedidos em diferentes setores. Se você estiver gerenciando uma loja on-line, um restaurante ou uma empresa de serviços, esse modelo simplifica o gerenciamento de pedidos centralizando o nome do cliente, o número de telefone, o endereço de entrega, o e-mail, o item comprado e o status do pedido.

Há também seções adicionais para anotações ou solicitações de clientes para uma entrega eficiente e aprovações de pedidos. Além disso, você pode compartilhar esse modelo com a sua equipe, mantendo todos na mesma página.

Ideal para: Lojas de comércio eletrônico e lojas de varejo on-line

Leia mais: 10 melhores alternativas e concorrentes do Jotform em 2024

8. Modelo de rastreador de pedidos on-line do Canva

via Canva O modelo de rastreamento de pedidos on-line do Canva é um modelo personalizável que ajuda as empresas a gerenciar pedidos on-line. Sua interface fácil de usar permite monitorar todos os pedidos - desde a colocação até a entrega - e rastrear detalhes essenciais, como informações do cliente, status de pagamento e atualizações de envio.

A melhor parte é que você pode editar esse modelo para adicionar vários elementos de design, como o logotipo da marca, imagens de fundo, etc. No entanto, esse modelo não fornece atualizações em tempo real, e você precisa fazer a entrada manual de dados.

Ideal para: Empresas que oferecem serviços criativos, como agências de marketing e publicidade e empresas de planejamento de eventos

9. Modelo de inventário básico da Template.net

via Template.net O modelo de inventário básico da Template.net se destaca como um dos mais úteis modelos de inventário para pequenas empresas. Ele oferece uma solução simples para controlar os níveis de estoque e organizar os dados dos produtos.

Quer você administre uma pequena loja de varejo ou um restaurante local, esse modelo ajuda a manter registros de estoque precisos e a otimizar as operações da cadeia de suprimentos.

**Usando esse modelo, você pode

Monitorar o estoque disponível

Evitar situações de excesso de estoque

Obter insights sobre os movimentos de estoque

Simplificar os processos de inventário

Além disso, você pode integrar o modelo ao seu ferramentas de gerenciamento de produtos para simplificar as tarefas e gerenciar os recursos de forma eficaz.

Ideal para: Pequenas empresas com recursos limitados, como butiques ou restaurantes locais

Leia mais: 11 melhores ferramentas de gerenciamento de produtos

10. Modelo de ordem de serviço da FMX

via FMX O Work Order Template da FMX consolida todas as suas ordens de serviço em um só lugar. Você pode acompanhar os detalhes do cliente, os detalhes do problema, o status da solicitação, o trabalho necessário e os custos associados. Ele oferece rastreamento e gerenciamento abrangentes de pedidos em todas as etapas do processo.

Usando o Work Order Template, você pode:

Obter uma visão geral clara do status de cada pedido

Garantir a entrega rápida do serviço

Obter informações valiosas sobre trabalhos anteriores com registros históricos

Tomar decisões informadas

De modo geral, esse modelo permite que você trate todos os pedidos em um único local para não perder nenhum detalhe crítico do pedido.

Ideal para: Empresas de manufatura, empresas de serviços de TI e empresas de gerenciamento de frotas

Não há mais atrasos na entrega com os modelos de rastreamento de pedidos do ClickUp

Cada um desses modelos oferece recursos exclusivos para tratar de aspectos específicos do rastreamento de pedidos e do gerenciamento de estoque. **Ao escolher um modelo, lembre-se de considerar fatores como clareza, capacidade de personalização, simplicidade, recursos de integração e recursos visuais

Ao implementar o modelo certo de rastreamento de pedidos para as necessidades da sua empresa, você pode melhorar a precisão do atendimento de pedidos, aprimorar a comunicação e a satisfação do cliente e otimizar o gerenciamento de estoque. Portanto, reserve um tempo para avaliar esses modelos e selecione o que melhor se adapta às necessidades de sua empresa.

No entanto, se você quiser estar bem equipado para lidar com as complexidades do gerenciamento de pedidos, não deixe de experimentar os modelos de rastreamento de pedidos do ClickUp. Registre-se no ClickUp agora ! É grátis! 🏃‍➡️