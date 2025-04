As 10 principais alternativas ao Whereby

Os aplicativos de videoconferência geralmente trazem uma série de frustrações - downloads intermináveis, inscrições tediosas e a necessidade de lembrar os IDs das reuniões. É por isso que muitos usuários apreciam o Whereby. Ele oferece uma experiência perfeita com reuniões baseadas no navegador e uma sala virtual fixa, permitindo que as equipes se conectem por meio de um simples link compartilhado. Além disso, a integração com o Google Calendar simplifica o agendamento. 📅

No entanto, há um ponto negativo: problemas de conectividade. Alguns usuários relataram casos de falhas no Whereby em diferentes navegadores, interrompendo reuniões com baixa qualidade de vídeo.

Se você é um usuário do Whereby e está enfrentando problemas semelhantes, nós o ajudamos! Depois de testar várias ferramentas de videoconferência no último mês, compilei uma lista das melhores alternativas ao Whereby. Neste artigo, compartilharei as principais alternativas ao Whereby e destacarei o que faz com que cada uma se destaque, para que você possa encontrar a melhor opção para suas necessidades. ✅

O que você deve procurar em uma alternativa ao Whereby?

Ao procurar alternativas para o Whereby, reduzi a lista a estes cinco recursos principais de videoconferência:

Facilidade de uso

Não consigo enfatizar o suficiente a importância da simplicidade. Preciso de uma ferramenta que me permita entrar em uma reunião ou iniciar uma sem ter que me preocupar com configurações complicadas. Se demorar muito para entender, ela sai da minha lista! Porque quando você está apressado para entrar em uma chamada, a última coisa que você quer é perder tempo se atrapalhando com configurações complexas. O objetivo é facilitar a minha vida, e uma interface de usuário intuitiva não é negociável para ter controle total.

Recursos de colaboração

Uma ótima ferramenta de audioconferência e videoconferência é mais do que apenas uma comunicação face a face. Eu frequentemente trabalho em projetos compartilhados durante as reuniões, portanto, ferramentas que me permitam colaborar em tempo real - com recursos como compartilhamento de tela, quadros brancos e colaboração em documentos - são importantes.

Integração com outras ferramentas

A última coisa que eu quero é uma ferramenta de videoconferência que não se integre aos aplicativos que já uso. Ela precisa se encaixar perfeitamente em meu fluxo de trabalho atual.

Segurança

A segurança é muito importante, especialmente quando se discutem informações confidenciais de clientes. A criptografia de ponta a ponta e os fortes controles de privacidade, como reuniões protegidas por senha e a capacidade de controlar quem entra, são essenciais para manter as reuniões e os dados on-line seguros.

Qualidade de vídeo e áudio

Por melhores que sejam os recursos, uma plataforma com vídeo instável ou áudio com falhas é inútil. Vídeo e áudio de alta qualidade não são negociáveis para garantir reuniões produtivas especialmente quando trabalhar com equipes remotas ou clientes.

As 10 melhores alternativas para o Whereby

Antes de entrarmos na lista das 10 melhores alternativas do Whereby, quero facilitar as coisas para você:

Criei uma tabela comparativa das 10 principais ferramentas de videoconferência e alternativas ao Whereby. Essa tabela destaca o melhor uso de cada ferramenta, os principais recursos que as diferenciam e quaisquer limitações notáveis. Se você estiver procurando simplicidade, recursos de colaboração ou segurança, essa comparação o orientará a fazer a melhor escolha entre as alternativas do Whereby.

E para obter mais detalhes sobre preços e afins, continue lendo!

Tabela de comparação para alternativas do Whereby

Agora, vamos falar sobre cada uma delas em detalhes.

1. Zoom (melhor para realizar videoconferências)

via Zoom Vale a pena considerar o Zoom US quando estamos falando de alternativas ao Whereby. Embora o Whereby seja conhecido por sua simplicidade e facilidade de uso, o Zoom é mais versátil, especialmente para a realização de reuniões de grupos maiores. Ele permite o compartilhamento de tela, a alteração de planos de fundo e a legenda em vários idiomas, portanto, temos todos os recursos à disposição.

Uma coisa que diferencia o Zoom é seu recurso de salas de descanso - perfeito se eu quiser realizar workshops ou sessões de brainstorming. Ele me permite dividir os participantes em grupos menores para discussões mais focadas. Além disso, a tecnologia do Zoom permite a colaboração em tempo real em reuniões por meio de quadros brancos e bate-papos.

Melhores recursos do Zoom

Anexar pré-leituras eagendas de reuniões aos convites de reunião paragerenciamento eficiente de reuniões Obtenha resumos automáticos de reuniões e itens de ação com IA

Integre uma ampla variedade de aplicativos, como o Evernote para fazer anotações ou o Kahoot para atividades interativas, diretamente em suas reuniões Zoom

Grave suas reuniões e salve-as na nuvem para fácil acesso e compartilhamento posterior com participantes ou colegas

Limitações do Zoom

A interface complexa do Zoom pode ser esmagadora para novos usuários, exigindo uma curva de aprendizado para navegar por todos os recursos de forma eficaz

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 14,99/usuário/mês

US$ 14,99/usuário/mês Business: US$ 21,99/usuário/mês

Zoom classificação e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 55.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 55.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 11.000 avaliações)

2. Microsoft Teams (melhor para reuniões de equipes profissionais)

via Microsoft Teams O Microsoft Teams é outra excelente opção entre as alternativas do Whereby, permitindo a comunicação em tempo real e assíncrona da equipe. Ele funciona muito bem para reuniões de equipe, webinars e sessões de treinamento. Um recurso de destaque é o Modo Together, que se concentra em rostos e sinais não verbais, criando uma experiência mais envolvente para os usuários corporativos.

Um aspecto exclusivo do Teams é o espaço de bate-papo separado para cada reunião, onde os participantes podem compartilhar documentos e continuar as discussões antes, depois ou durante a sessão. Além disso, as ferramentas de colaboração, como adição de texto, notas adesivas e compartilhamento de reações, ajudam a manter todos envolvidos.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Colabore em tempo real em documentos compartilhados diretamente em seu bate-papo ou chamadas de vídeo

Organize grandes reuniões ou eventos ao vivo com até 10.000 participantes, o que o torna perfeito para grandes apresentações ou anúncios para toda a empresa

Use canais para organizar discussões em equipe, compartilhar arquivos e gerenciar tarefas, tudo em um só lugar, sem alternar entre ferramentas

Aproveite as integrações de aplicativos de terceiros, como o Trello ou o GitHub, para otimizar os fluxos de trabalho e manter tudo sincronizado

Limitações do Microsoft Teams

O Teams pode consumir muitos recursos, exigindo largura de banda e memória do sistema significativas, o que pode causar desempenho lento em dispositivos de especificações inferiores

Preços do Microsoft Teams

Gratuito

Essencial: $4/usuário/mês

$4/usuário/mês Básico: $6/usuário/mês

$6/usuário/mês Standard: $12,5/usuário/mês

Avaliação e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (mais de 15.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2200+ avaliações)

3. GoTo Meeting (melhor para eventos de alta capacidade)

via Ir para a reunião Semelhante ao Whereby, o GoTo Meeting também permite o acesso rápido e com um clique à reunião para os participantes sem fazer download. No entanto, sua redução de ruído e seu comutador tornam a experiência de reunião muito mais tranquila. Posso até mesmo me comunicar quando estou em trânsito.

Um dos recursos mais interessantes é o notas de reunião em tempo real o que evita que os participantes tenham que fazer anotações e ajuda todos a se concentrarem e estarem presentes na discussão real.

Melhores recursos do GoTo Meeting

Transcreva automaticamente suas reuniões em tempo real, facilitando a revisão ou o compartilhamento dos destaques da reunião

Recebe até 3.000 participantes em webinars ou reuniões de grande escala, o que o torna excelente para eventos de alta capacidade

Permita o compartilhamento de teclado e mouse para facilitar a colaboração

Limitações do GoTo Meeting

Oferece opções limitadas de personalização

Preços do GoTo Meeting

Profissional: US$ 12/organizador/mês, cobrado anualmente

US$ 12/organizador/mês, cobrado anualmente Empresarial: US$ 16/organizador/mês, cobrado anualmente

US$ 16/organizador/mês, cobrado anualmente Empresa: Preços personalizados

GoTo Meeting classificação e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 8/10 (mais de 1.000 avaliações)

4. Cisco Webex Meetings (melhor para reuniões de equipe seguras)

via Cisco Webex Se você estiver procurando uma ferramenta de videoconferência que priorize a segurança e a confiabilidade, o aplicativo da Web Cisco Webex Meeting está entre as alternativas sólidas do Whereby. Ele é especialmente adequado para empresas que lidam com dados confidenciais e vídeo em tempo real e precisam de proteção sólida.

A melhor parte do Cisco Webex é sua flexibilidade. Os recursos de integração Move to Mobile QR Code e Apple CarPlay permitem uma transição perfeita entre dispositivos durante as reuniões, garantindo flexibilidade e conveniência. Essas ferramentas facilitam a alternância entre plataformas no escritório ou em trânsito.

Melhores recursos do Cisco Webex

Use traduções em tempo real para mais de 100 idiomas, facilitando a comunicação com equipes globais

Garanta vídeo e áudio de alta qualidade, otimizados até mesmo para ambientes com pouca largura de banda

Aproveite os recursos interativos, como enquetes, perguntas e respostas e levantamento de mãos, para uma experiência mais envolvente durante grandes reuniões

Aproveite o cancelamento de ruído com tecnologia de IA para eliminar as distrações de fundo durante as chamadas

Limitações do Cisco Webex

Pode parecer esmagador no início devido a seus muitos recursos e opções

Preços do Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: US$ 12/usuário/mês

US$ 12/usuário/mês Webex Suite: US$ 25,50/usuário/mês

US$ 25,50/usuário/mês Webex Enterprise: Preços personalizados

Avaliação e resenhas do Cisco Webex

G2: 4,2/5 (mais de 18.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 18.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 7.000 avaliações)

5. Skype (melhor para bate-papo com vídeo)

via Skype Quando penso em aplicativos interativos para bate-papo com vídeo e ferramentas de conferência, o Skype é um dos primeiros nomes que me vêm à mente. O Skype existe há anos, mas é único na forma como se integra perfeitamente à comunicação cotidiana, seja um bate-papo rápido, uma chamada de áudio ou uma chamada com vídeo.

Um recurso notável que se destaca é a possibilidade de fazer chamadas para telefones fixos e celulares diretamente do Skype - muito conveniente se você estiver se conectando com pessoas que nem sempre estão on-line. Além disso, o Skype permite chamadas contínuas por até 24 horas, o que o torna eficiente para longas sessões em equipe.

Melhores recursos do Skype

Faça chamadas para telefones fixos e celulares, ampliando sua comunicação para além das reuniões on-line

Compartilhe sua tela facilmente com os participantes, perfeito para apresentações ou solução de problemas em tempo real

Ative legendas em tempo real para suas conversas, tornando-as mais acessíveis com o recurso de legendas ao vivo do Skype

Limitações do Skype

Você só pode enviar arquivos de até 300 MB diretamente pela janela de bate-papo sem precisar de ferramentas externas

Preços do Skype

Gratuito : Chamadas de Skype para Skype, mensagens, compartilhamento de arquivos

: Chamadas de Skype para Skype, mensagens, compartilhamento de arquivos Crédito : As chamadas para telefones dos EUA custam cerca de 2,3 centavos de dólar/minuto

: As chamadas para telefones dos EUA custam cerca de 2,3 centavos de dólar/minuto Assinatura : uS$ 2,99/mês para chamadas ilimitadas para os EUA e Canadá

: uS$ 2,99/mês para chamadas ilimitadas para os EUA e Canadá Plano Mundial: uS$ 13,99/mês para chamadas globais ilimitadas

Avaliação e resenhas do Skype

G2: 4,3/5 (mais de 23.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 23.000 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 400 avaliações)

6. Jitsi Meet (melhor para realizar reuniões gratuitas)

via Encontro Jitsi O Jitsi Meet é uma alternativa interessante ao Whereby, especialmente se você estiver procurando uma solução de videoconferência gratuita e de código aberto criada com privacidade e flexibilidade em mente. Ele funciona muito bem para a realização de reuniões longas, reduzindo a carga de trabalho do sistema e aprimorando a experiência do usuário com sua tecnologia de reescrita SSRC.

Além disso, você pode usá-lo diretamente no navegador ou fazer download do aplicativo móvel, o que permite participar de praticamente qualquer dispositivo. O Jitsi Meet também é personalizável, permitindo que os desenvolvedores o modifiquem de acordo com suas necessidades específicas, o que o torna um destaque para usuários experientes em tecnologia ou empresas que desejam se auto-hospedar.

Melhores recursos do Jitsi Meet

Criptografe totalmente as reuniões com segurança de código aberto para mantê-las seguras

Participe ou inicie reuniões sem precisar de uma conta - basta usar um simples link

Colabore em tempo real com o Etherpad para compartilhamento de documentos

Transmita ao vivo diretamente para o YouTube para transmissões públicas

Limitações do Jitsi Meet

Não possui recursos avançados de colaboração incorporados, como salas de reunião e integrações de aplicativos

Preços do Jitsi Meet

Gratuito para sempre

Jitsi Meet classificação e comentários

G2: 4,3/5 (170+ avaliações)

4,3/5 (170+ avaliações) Capterra: 4.1/5 (70+ avaliações)

7. Adobe Connect (melhor para conduzir sessões interativas)

via Adobe Se você estiver procurando algo mais personalizável do que o Whereby, o Adobe Connect pode ser uma boa opção. O que o torna único é a capacidade de controlar e personalizar completamente sua reunião on-line e seu espaço.

Você pode criar layouts diferentes e configurar pods para várias finalidades, como perguntas e respostas, compartilhamento de arquivos ou questionários. A melhor parte é que essas configurações são salvas para uso futuro. O Adobe Connect é ideal se você organiza regularmente reuniões, webinars, workshops ou sessões de treinamento e deseja uma ferramenta que vá além da videoconferência básica.

Melhores recursos do Adobe Connect

Mantenha suas configurações e layout prontos para sessões futuras com salas de reunião persistentes

Analise métricas detalhadas de envolvimento para acompanhar a interação dos participantes durante a sessão

Personalize totalmente os layouts das reuniões organizando pods para bate-papo, perguntas e respostas e apresentações

Use ferramentas integradas, como questionários e enquetes, para tornar as sessões mais interativas

Limitações do Adobe Connect

O preço mais alto do que o de outras plataformas pode impedir que equipes menores busquem soluções econômicas

Preços do Adobe Connect

Padrão: US$ 190/host, cobrado anualmente

US$ 190/host, cobrado anualmente Premium: $290/host, cobrado anualmente

$290/host, cobrado anualmente Enterprise: $390/host, cobrado anualmente

Classificação e comentários do Adobe Connect

G2: 4/5 (mais de 900 avaliações)

4/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 690 avaliações)

8. Zoho Meeting (melhor para usuários do Zoho)

via Zoho Meeting Se você estiver procurando uma alternativa ao Whereby que seja focada na simplicidade e projetada para empresas de todos os tamanhos, o Zoho Meeting oferece uma solução sólida. Ele oferece vários feeds de vídeo e funciona muito bem para reuniões de grandes equipes. Posso visualizar 50 feeds na minha tela de uma só vez, facilitando a interação com os membros da equipe.

Quer você esteja conduzindo uma rápida sincronização de equipe ou um webinar maior, o Zoho Meeting mantém as coisas intuitivas. Sua integração com o conjunto de aplicativos de negócios da Zoho o torna ainda mais potente para os usuários que já fazem parte do ecossistema Zoho.

Melhores recursos do Zoho Meeting

Integre-se totalmente ao conjunto de aplicativos da Zoho para uma colaboração perfeita

Moderar sessões de perguntas e respostas para controlar o fluxo do webinar e garantir discussões relevantes

Crie formulários de registro de webinar e automatize lembretes por e-mail para envolver os participantes

Compartilhe telas e grave sessões para reuniões e webinars

Limitações do Zoho Meeting

Nível gratuito limitado, oferecendo menos recursos, a menos que você faça upgrade para um plano pago

Preços do Zoho Meeting

Edição gratuita

Meeting Standard : A partir de US$ 2/mês

: A partir de US$ 2/mês Meeting Professional : A partir de US$ 3/mês

: A partir de US$ 3/mês Webinar Standard : A partir de US$ 9/mês

: A partir de US$ 9/mês Webinar Professional : A partir de US$ 19/mês

: A partir de US$ 19/mês Webinar Enterprise: A partir de US$ 79/mês/organizador

Zoho Meeting classificação e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (480+ avaliações)

9. Teamviewer (melhor para controle de dispositivos durante as reuniões)

via TeamViewer O TeamViewer oferece uma combinação exclusiva de acesso remoto e videoconferência dentro da seleção de alternativas do Whereby. É especialmente útil para empresas que precisam de ferramentas de suporte e colaboração em uma única plataforma.

A principal vantagem desse software é sua capacidade de combinar gravação em nuvem de compartilhamento de tela com controle de dispositivo em tempo real. Isso torna o TeamViewer uma escolha sólida para equipes de TI ou empresas que precisam solucionar problemas durante as reuniões. Além disso, ele oferece compartilhamento de tela 4K com suporte a vários monitores, garantindo visuais de alta qualidade durante as apresentações.

Melhores recursos do TeamViewer

Compartilhe em 4K com suporte a vários monitores para apresentações nítidas e claras

Use um ID de reunião pessoal para acesso fácil e seguro

Integração com o Outlook para agendamento e gerenciamento de reuniões

Proteja as reuniões com senha para uma camada extra de segurança

Bate-papo de equipe integrado para comunicação juntamente com chamadas de vídeo

Limitações do TeamViewer

A falta de um aplicativo móvel dedicado limita o acesso em qualquer lugar

Preços do TeamViewer

Acesso remoto : uS$ 24,90/mês

: uS$ 24,90/mês Empresarial : uS$ 50,90/mês

: uS$ 50,90/mês Premium : $112,90/mês

: $112,90/mês Corporativo: $229,90/mês

Classificação e comentários do TeamViewer

Capa: 4,6/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 11.000 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 3000 avaliações)

10. Google Workspace (melhor para reuniões colaborativas em tempo real)

via Espaço de trabalho do Google Como eu não poderia adicionar o Google Workspace entre as alternativas do Whereby? O Google Workspace (antigo G Suite) oferece muito mais do que videoconferência. Ele oferece uma solução totalmente integrada para equipes remotas que desejam uma colaboração perfeita.

A ferramenta de videoconferência e webconferência do Google Workspace é o Google Meet, e o que o destaca é a forma como ele se integra facilmente aos demais aplicativos do Google, como o Gmail, o Google Agenda e o Google Drive. Além disso, você pode gravar suas reuniões diretamente no Google Drive, o que facilita o compartilhamento e o acesso posterior.

Melhores recursos do Google Workspace

Colabore em tempo real durante as reuniões usando o Google Docs, Sheets ou Slides compartilhados

Receba até 250 participantes com o Google Meet, perfeito para equipes maiores ou apresentações

Cancele o ruído de fundo com o cancelamento de ruído orientado por IA durante as chamadas

Integre-se perfeitamente ao Gmail, ao Google Agenda e ao Google Drive para agendamento e compartilhamento de arquivos

Limitações do Google Workspace

Oferece opções de personalização limitadas, menos controle sobre layouts e recursos interativos em comparação com outras plataformas

Preços do Google Workspace

Business Starter : uS$ 6,00/mês

: uS$ 6,00/mês Business Standard : uS$ 12,00/mês

: uS$ 12,00/mês Business Plus: uS$ 18,00/mês

Avaliação e resenhas do Google Workspace

G2: 4,6/5 (2400+ avaliações)

4,6/5 (2400+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

Experimente o ClickUp para suas reuniões

Embora as reuniões em tempo real sejam essenciais, você também precisa de uma ferramenta que ofereça suporte à comunicação assíncrona por vídeo, especialmente para equipes remotas. Costumo gravar vídeos curtos para minha equipe para explicar tópicos complexos, compartilhar demonstrações de novos recursos e fornecer feedback detalhado.

Portanto, embora todas as alternativas do Whereby acima sejam ótimas, acrescentei ClickUp à minha lista de aplicativos favoritos para comunicação por vídeo. Embora não seja uma plataforma de videoconferência dedicada, ele me ajuda a gravar e compartilhar vídeos e a colaborar com minha equipe em tempo real. Clipes do ClickUp permite gravações rápidas de tela. Posso abrir qualquer conversa e clicar em Clips para gravar um vídeo. A melhor parte é que posso converter qualquer clipe em uma tarefa, assim não preciso registrar itens de ação separadamente. As pessoas também podem comentar nos clipes para compartilhar feedback.

Use o ClickUp Clips para criar gravações de tela para compartilhar informações ou fornecer feedback

E isso não é tudo! O poderoso assistente de IA do ClickUp, Cérebro do ClickUp transcreve automaticamente todos os clipes, fornece resumos de conversas e ajuda a encontrar informações nos clipes, o que o torna um aplicativo multifuncional software de gerenciamento de projetos e ferramenta de colaboração.

Transcrever clipes com o ClickUp Brain

O ClickUp também é um excelente software para gerenciar reuniões. Com Reuniões do ClickUp com o ClickUp Meetings, você pode fazer anotações, gerenciar agendas de reuniões, organizar itens de ação e criar tarefas recorrentes para que todos estejam em sincronia. ✅

Dica profissional: Antes de suas reuniões, sempre crie uma pauta detalhada no ClickUp. Isso ajuda a manter o foco das discussões e garante que todos os pontos críticos sejam abordados. Compartilhe a pauta com os participantes com antecedência para se preparar com eficiência. 📋

Gerencie reuniões de equipe sem esforço com o ClickUp Meetings

Com Integração do Zoom do ClickUp e Integração com o Microsoft Teams você pode conectar suas reuniões por vídeo diretamente a tarefas e fluxos de trabalho, tornando o ClickUp um centro de colaboração abrangente.

Além dos recursos que mencionei, o ClickUp também oferece uma vasta biblioteca de reuniões e modelos de gerenciamento de conferências para gerenciar reuniões. O melhor deles é o Modelo de reuniões do ClickUp . Ele ajuda a organizar tudo, desde as pautas até os acompanhamentos, e garante que minhas reuniões transcorram sem problemas.

Modelo de agenda de reunião do ClickUp

O modelo ClickUp Meetings foi projetado para simplificar o processo de gerenciamento de reuniões, facilitando o planejamento, a condução e o acompanhamento das reuniões. Veja a seguir seus principais recursos:

Agendas de reuniões estruturadas: Crie agendas claras e organizadas para manter as reuniões focadas e produtivas

Crie agendas claras e organizadas para manter as reuniões focadas e produtivas Rastreamento de itens de ação: Atribua e rastreie itens de ação diretamente no modelo, garantindo a responsabilidade e o acompanhamento das tarefas discutidas

Atribua e rastreie itens de ação diretamente no modelo, garantindo a responsabilidade e o acompanhamento das tarefas discutidas Notas e atas: Capture notas e atas de reuniões em um local centralizado, facilitando a referência a discussões e decisões importantes

Capture notas e atas de reuniões em um local centralizado, facilitando a referência a discussões e decisões importantes Integrações: Integre-se perfeitamente a outros recursos e ferramentas do ClickUp, aprimorando a colaboração e garantindo que todos os membros da equipe permaneçam informados

Integre-se perfeitamente a outros recursos e ferramentas do ClickUp, aprimorando a colaboração e garantindo que todos os membros da equipe permaneçam informados Modelos para reuniões recorrentes: Use modelos pré-criados para reuniões recorrentes para economizar tempo e manter a consistência em suas reuniões

No geral, esse modelo aprimora a colaboração, a organização e a eficiência, tornando as reuniões mais eficazes para as equipes.

Dica profissional: Para um planejamento de conferência perfeito, confira o Modelo de gerenciamento de conferência do ClickUp . Ele ajuda você a gerenciar agendas, acompanhar palestrantes e supervisionar os detalhes dos participantes, garantindo que tudo corra bem. Simplifique o processo de planejamento e faça do seu evento um sucesso!

Melhores recursos do ClickUp

Além da gravação de tela, as ferramentas de colaboração em tempo real do ClickUp são o ponto alto:

ClickUp Docs: Crie, edite e colabore em notas importantes, resumos de projetos ou propostas diretamente com sua equipe usando ClickUp Docs

Anote todas as notas de reuniões com o ClickUp Docs

ClickUp Chat: Mantenha toda a comunicação em contexto com o Chat do ClickUp . Seja para discutir uma tarefa ou trocar ideias, o chat garante que as conversas permaneçam organizadas e produtivas

Unifique a comunicação e o gerenciamento do trabalho com o ClickUp Chat

ClickUp Whiteboards: Faça brainstorming de ideias com sua equipe usando Quadros brancos ClickUp . É o espaço ideal para brainstorming, planejamento de projetos ou elaboração de estratégias, oferecendo à sua equipe uma maneira interativa de mapear ideias

Faça brainstorming e anote ideias com sua equipe com os quadros brancos ClickUp

Dica profissional: Promova o envolvimento durante as reuniões, incentivando todos os membros da equipe a contribuir. Use recursos como o Quadros brancos ClickUp para sessões de brainstorming em que todos podem compartilhar ideias visualmente em uma única plataforma. Isso cria uma atmosfera interativa e garante que diversos pontos de vista sejam considerados. 🤝

Limitações do ClickUp

Tem uma curva de aprendizado devido a uma variedade de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Mude para o ClickUp para facilitar a colaboração da equipe

Você recebeu uma lista sólida de alternativas do Whereby para aprimorar sua experiência de videoconferência. Agora, para elevar ainda mais a colaboração da sua equipe, considere adicionar o ClickUp à mistura. Com recursos como o ClickUp Clips para gravações rápidas de tela, gerenciamento intuitivo de tarefas e comunicação simplificada, o ClickUp foi projetado para tornar o gerenciamento de projetos mais suave e eficiente. 🚀

Não espere.. registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente um fluxo de trabalho mais inteligente e produtivo com o ClickUp!