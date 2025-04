20 melhores exemplos de sistemas de gerenciamento de conteúdo para transformar seu conteúdo

No passado, a atualização do conteúdo do site exigia conhecimento de HTML, CSS ou programação de back-end. Isso significava que os profissionais de marketing precisavam contar constantemente com os desenvolvedores, mesmo para pequenas alterações.

Sistemas populares de gerenciamento de conteúdo [CMS] como WordPress e Drupal facilitaram as coisas com interfaces fáceis de usar, editores do tipo arrastar e soltar e ferramentas WYSIWYG [What You See is What You Get].

Agora, vários usuários das equipes de marketing podem criar, editar e publicar conteúdo de forma colaborativa sem precisar de habilidades técnicas. Mas com tantas opções no mercado, como escolher a opção certa?

Neste artigo, explicaremos o que é um CMS e o que ele pode fazer, além de apresentarmos os 20 principais exemplos de sistemas de gerenciamento de conteúdo para empresas. Vamos começar. 👇

O que é um sistema de gerenciamento de conteúdo?

**Um sistema de gerenciamento de conteúdo, ou CMS, é uma plataforma de software que permite criar, editar e gerenciar facilmente o conteúdo de um site sem a necessidade de conhecimento técnico

Você pode publicar posts de blog, ajustar o layout do seu site ou atualizar o site da sua empresa, tudo em um painel fácil de usar.

A maioria Plataformas CMS têm duas partes principais: o Aplicativo de gerenciamento de conteúdo [CMA], onde você cria e gerencia o conteúdo, e o Aplicativo de entrega de conteúdo [CDA], que controla como ele aparece no seu site

Elas também oferecem hospedagem na Web, o que simplifica a colaboração e a publicação de atualizações pela sua equipe sem a necessidade de desenvolvedores. Além disso, as plataformas CMS incluem ferramentas de SEO e recursos de segurança para ajudar a otimizar seu conteúdo e alcançar seu público.

Fato divertido: De acordo com a pesquisa mais de 76 milhões de sites usam um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS). Entre os 1 milhão de sites com maior tráfego, mais de 790.000 são alimentados por um CMS.

O que procurar em um sistema de gerenciamento de conteúdo?

Para atender aos padrões do setor, um bom CMS deve ter os seguintes recursos principais:

Usabilidade: O sistema deve ser de fácil utilização, permitindo que a sua equipe gerencie o conteúdo com facilidade, sem precisar de habilidades técnicas como HTML, CSS e outras. Se for muito complicado, você acabará perdendo tempo com atualizações simples

O sistema deve ser de fácil utilização, permitindo que a sua equipe gerencie o conteúdo com facilidade, sem precisar de habilidades técnicas como HTML, CSS e outras. Se for muito complicado, você acabará perdendo tempo com atualizações simples Versatilidade: Seu CMS deve lidar com diferentes tipos de conteúdo - sejam postagens de blog, páginas de produtos ou portfólios com muitas imagens - sem sacrificar o desempenho. Isso o mantém eficaz à medida que seu site ou empresa cresce

Seu CMS deve lidar com diferentes tipos de conteúdo - sejam postagens de blog, páginas de produtos ou portfólios com muitas imagens - sem sacrificar o desempenho. Isso o mantém eficaz à medida que seu site ou empresa cresce Segurança: Uma segurança forte é fundamental. Procure recursos como autenticação de usuário, atualizações regulares e suporte a SSL para proteger seu site contra vírus e ameaças indesejadas

Uma segurança forte é fundamental. Procure recursos como autenticação de usuário, atualizações regulares e suporte a SSL para proteger seu site contra vírus e ameaças indesejadas Integrações: Um bom CMS deve se integrar facilmente a outras ferramentas, como plataformas de marketing ou sistemas de pagamento. Certifique-se de que ele ofereça suporte a plug-ins ou APIs para facilitar as conexões

Um bom CMS deve se integrar facilmente a outras ferramentas, como plataformas de marketing ou sistemas de pagamento. Certifique-se de que ele ofereça suporte a plug-ins ou APIs para facilitar as conexões Suporte: O suporte responsivo ao cliente é fundamental. Você precisará de ajuda quando tiver problemas ou quiser experimentar novos recursos

**Leia também 15 melhores ferramentas de IA para redação de conteúdo Agora que você sabe o que procurar em um CMS, vamos examinar as opções que podem facilitar o gerenciamento de conteúdo para você.

20 melhores sistemas de gerenciamento de conteúdo para usar

A escolha do sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) correto pode fazer toda a diferença. Com tantas opções disponíveis, pode ser difícil escolher o melhor para suas necessidades.

É por isso que eu e minha equipe do ClickUp elaboramos esta lista com os 20 principais exemplos de sistemas de gerenciamento de conteúdo que podem ajudá-lo a criar, gerenciar e otimizar sua presença on-line com facilidade. Pronto para se aprofundar? 👇

1. ClickUp (melhor para simplificar a criação de conteúdo com ferramentas de gerenciamento de projetos)

O ClickUp é uma plataforma multifuncional projetada para simplificar a criação de conteúdo e a colaboração em equipe. Suas várias ferramentas e recursos permitem que você gerencie seu conteúdo digital sem problemas. Vamos explorar juntos seu rico conjunto de recursos.

ClickUp Docs

Por exemplo, Documentos do ClickUp permite criar e organizar conteúdo em um hub central para que seus criadores e editores possam colaborar sem problemas em qualquer projeto relacionado a conteúdo.

Com recursos como edição em tempo real, comentários embutidos e histórico de versões, sua equipe pode manter-se alinhada e acompanhar as alterações sem perder o ritmo. Você também pode incorporar tarefas, vincular documentos e atribuir itens de ação diretamente no documento, garantindo que todos permaneçam concentrados e produtivos enquanto trabalham em suas respectivas seções.

ClickUp Tasks

Crie, edite, compartilhe e sugira conteúdo sem problemas usando o ClickUp Docs

Então, você tem Tarefas do ClickUp o ClickUp Tasks é um recurso para planejar, organizar e colaborar em qualquer projeto de marketing. Você pode usar o Tasks para configurar um processo de produção de conteúdo perfeito e fazer com que ele se mova perfeitamente entre seus redatores, editores ou equipe de SEO.

Seja gerenciando várias peças de conteúdo ou lidando com campanhas maiores, o Tasks mantém tudo organizado e fluindo com eficiência.

A centralização da comunicação e do gerenciamento de tarefas elimina os gargalos, permitindo que os projetos passem sem problemas por cada estágio, já que sua equipe está mais concentrada na produção de conteúdo de alta qualidade.

Crie tarefas do ClickUp para atribuir responsabilidades, definir prazos e acompanhar o progresso

Combine isso com Automação de fluxo de trabalho apoiada em IA e você terá um sistema de gerenciamento de conteúdo que cuida de grande parte do trabalho para você. Por exemplo, o sistema atribui automaticamente um artigo ao seu editor no momento em que um redator o envia.

Você também pode definir gatilhos para tarefas de acompanhamento, como notificar a equipe de SEO assim que o conteúdo for aprovado, garantindo que cada etapa do processo flua sem intervenção manual.

Essa automação mantém o fluxo de trabalho em andamento sem problemas e elimina a necessidade de supervisão constante.

ClickUp Calendar View

Mantenha suas tarefas de gerenciamento de conteúdo sincronizadas com o ClickUp Calendar View

Além disso, Visualização do calendário do ClickUp ajuda suas equipes a manter o cronograma de publicação, edição de conteúdo e muito mais. Ele permite acompanhar e gerenciar suas tarefas de gerenciamento de conteúdo em uma plataforma visual, melhorando significativamente a legibilidade.

Também é possível agendar tarefas diretamente no Calendar View e definir alertas e lembretes para garantir que você nunca perca nenhum prazo de publicação ou edição de conteúdo.

E se você não quiser começar do zero para criar um sistema de gerenciamento de conteúdo com as diferentes opções do ClickUp, poderá contar com o sistema pré-construído modelos de documentos . O ClickUp tem uma biblioteca de mais de 1.000 modelos que facilitam a criação de conteúdo. Vamos dar uma olhada neles.

Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

O modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a organizar e gerenciar projetos de criação de conteúdo.

O modelo Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp é um dos melhores nesse aspecto. Ele ajuda a agendar tarefas relacionadas ao conteúdo, como criação e publicação, em uma plataforma unificada singular, na qual vários membros da equipe podem trabalhar no gerenciamento do seu conteúdo incrível.

Esse modelo também:

Oferece uma maneira estruturada de planejar, monitorar e medir o desempenho do conteúdo, melhorando a coordenação da equipe

Proporciona visibilidade do progresso do conteúdo com painéis de controle integrados

Mantém sua formatação consistente e simplifica as atualizações ou revisões de conteúdo

Economiza tempo ao simplificar o processo de publicação, garantindo a entrega rápida do conteúdo

Melhores recursos do ClickUp

Crie documentos compartilháveis e edite-os em tempo real. Você pode conectar seus fluxos de trabalho usando Documentos do ClickUp para colaborar sem problemas e dar vida às ideias com sua equipe. Digite seu conteúdo no Docs e permita que seus colegas de equipe façam sugestões e edições ao vivo

Selecione entre mais de 100 automações para otimizar o gerenciamento de conteúdo e automatizar os processos de publicação, conteúdo de e-mail e campanhas de marketing com o Automações do ClickUp . Você pode até criar sua própria automação usando um sistema When-Then simples

Automatize tarefas recorrentes e economize inúmeras horas com o ClickUp Automations

Aprimore a criação de conteúdo usando Cérebro ClickUp um assistente com tecnologia de IA, para gerar ideias, melhorar a redação e simplificar o processo, desde o brainstorming até as edições finais

Use o ClickUp Brain para criar bases de conhecimento em toda a empresa e como um assistente de gerenciamento de conteúdo pessoal

Combine suas tarefas, documentos, automações e equipes com o Brain para dar aos funcionários acesso instantâneo ao conhecimento necessário. O Brain pode fornecer atualizações constantes sobre o progresso de sua estratégia de conteúdo

Impulsione as iniciativas de conteúdo usando Metas do ClickUp para definir objetivos claros, acompanhar o progresso e manter o foco do planejamento à conclusão

Fique em dia com todas as tarefas e mantenha o trabalho fluindo sem problemas com as metas do ClickUp

Combine a criação de conteúdo com o rastreamento e a atribuição de tarefas para obter colaboração e publicação eficientes usando Tasks e Goals

Limitações do ClickUp

Embora extremamente úteis, as opções de personalização profunda podem consumir muito tempo para serem configuradas corretamente

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo de mídia social e digital. Isso nos permite ver o status de cada peça de conteúdo (em andamento, precisa de edições, programado etc.) juntamente com quem é o designer principal. Ele também elimina toda a comunicação por e-mail, pois a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximas etapas (atendendo à necessidade de rastreamento e acompanhamento do nosso ciclo de criação de conteúdo).

Sid Babla, Coordenador do Programa de Bem-estar, Dartmouth College

2. WordPress (melhor para a criação de sites fáceis de usar com muitos plugins e temas)

Via: WordPress O WordPress é uma das plataformas CMS mais populares entre as empresas. É uma plataforma de código aberto altamente flexível e bastante fácil de usar para iniciantes. Ao contrário da maioria dos sistemas de gerenciamento de conteúdo, sua variedade de temas e plug-ins facilita a personalização do conteúdo e o sistema de edição de blocos oferece uma maneira fácil de editar seus blogs e sites.

Melhores recursos do WordPress

Crie qualquer site, blog, loja on-line ou site de portfólio com uma loja, análise, boletim informativo e integração de mídia social

Adicione recursos como animações e personalização de conteúdo dinâmico sem codificação usando milhares de plug-ins pagos e gratuitos

Obtenha estruturas de URL, tags e categorias compatíveis com SEO para todo o conteúdo

Limitações do WordPress

Depender de vários construtores, plugins e temas para experiências personalizadas de CMS pode levar a lentidão no desempenho e riscos de segurança

Os usuários relataram que alguns plugins podem ser incompatíveis com outros

Preços do WordPress

Pessoal: US$ 4/mês

US$ 4/mês Premium: $8/mês

$8/mês Empresarial: $25/mês

$25/mês Comércio: $45/mês

$45/mês Enterprise: A partir de US$ 25.000/ano

Classificações e avaliações do WordPress

G2: 4,4/5 (mais de 2.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 14.900 avaliações)

Fato curioso: O WordPress tem a maior participação no mercado de CMS, com 62,7%, de acordo com a pesquisa . Além disso, estima-se que existam 38.000.000 sites WordPress ativos em todo o mundo. Uau!

3. Ghost (melhor para criar sites de publicação minimalistas, rápidos e amigáveis para SEO)

Via: Fantasma O Ghost é um CMS sem cabeçalho projetado para editores profissionais. Ele oferece um editor intuitivo que suporta markdown, permitindo que os redatores se concentrem em seu conteúdo sem distrações. Além do gerenciamento de conteúdo da Web, o Ghost oferece hospedagem gerenciada na Web para simplificar o processo de configuração.

Melhores recursos do Ghost

Obter velocidade rápida de carregamento de conteúdo (até 19 solicitações simultâneas)

Gere automaticamente metadados personalizados para mecanismos de pesquisa e dados estruturados para redes sociais com sitemaps XML detalhados

Permita que sua equipe mostre o ROI direto do marketing de conteúdo com geração de leads e boletins informativos por e-mail integrados

Limitações de fantasmas

Falta de um aplicativo móvel dedicado

Alguns usuários reclamaram da falta de análises integradas sobre visitas a páginas ou comportamento do usuário

Não há opções diretas de formatação de rich text

Preço fantasma

Iniciante: US$ 9/mês para 500 membros

US$ 9/mês para 500 membros Criador: $25/mês para 1000 membros

$25/mês para 1000 membros Equipe: US$ 50/mês para 1.000 membros

US$ 50/mês para 1.000 membros Negócio: US$ 199/mês para 10.000 membros

Classificações e avaliações fantasmas

G2: 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

4,1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

Você sabia? Um CMS headless é um sistema de gerenciamento de conteúdo que separa a camada de apresentação (onde o conteúdo é apresentado) do back-end (onde o conteúdo é gerenciado). Esse tipo de CMS permite que você gerencie o conteúdo em um único local e possa implantá-lo em qualquer canal digital que escolher.

Leia também: Como usar a IA para automatizar tarefas

4. Wix (melhor para iniciantes que buscam um construtor de sites intuitivo do tipo arrastar e soltar)

Via: Wix O Wix oferece uma poderosa combinação de um sistema de gerenciamento de conteúdo e um construtor de sites, fornecendo aos usuários uma solução completa para criar, gerenciar e dimensionar seus sites. Sua interface amigável de arrastar e soltar facilita o início das atividades para iniciantes.

Melhores recursos do Wix

Personalização rápida e fácil, sem código, de qualquer conteúdo em seu site

Crie automaticamente várias páginas com um único design conectado ao seu conteúdo usando páginas dinâmicas

Faça com que seu site tenha uma classificação mais alta nos mecanismos de pesquisa com as ferramentas de SEO incorporadas

Limitações do Wix

Alguns usuários reclamaram de lentidão no carregamento do site em dispositivos móveis

Ao adicionar itens de outra fonte, as opções de personalização podem ser limitadas

Preços da Wix

Light: $17/mês

$17/mês Core: $29/mês

$29/mês Business: $36/mês

$36/mês Business Elite: $159/mês

Classificações e avaliações do Wix

G2: 4,2/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (9.700+ avaliações)

5. Squarespace (melhor para sites visualmente impressionantes com ferramentas de design integradas)

Via: espaço quadrado O Squarespace é conhecido como uma plataforma completa para o gerenciamento de conteúdo de sites.

A ferramenta oferece mais de 100 modelos personalizáveis, recursos integrados de blog, recursos de comércio eletrônico e recursos de agendamento de compromissos para sites. Ela também ajuda a monitorar a análise de conteúdo para descobrir as postagens mais populares por meio do tráfego do site.

Melhores recursos do Squarespace

Acesse modelos personalizáveis e de alta qualidade para publicar conteúdo visual e estruturalmente sólido

Utilize a IA do Squarespace como sua agência criativa para ideias iniciais de conteúdo

Promova seu blog e gere tráfego com ferramentas de SEO integradas, campanhas de e-mail e contas de mídia social integradas

Limitações do Squarespace

Falta de opções avançadas de personalização dos elementos de design

Inflexibilidade limitada do design para alterações de componentes em um site já criado

Preços do Squarespace

Pessoal: $16/mês

$16/mês Empresarial: $23/mês

$23/mês Comércio Básico: $28/mês

$28/mês Comércio avançado: $52/mês

Classificações e avaliações do Squarespace

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

6. Joomla (melhor para desenvolvedores que precisam de flexibilidade e ampla personalização do site)

Via: Joomla.org O Joomla é uma ferramenta CMS flexível que equilibra facilidade de uso e funcionalidade. Seus principais recursos incluem fácil personalização, gerenciamento de conteúdo e suporte profissional. Ele oferece localização em mais de 70 idiomas e URLs de SEO e SEF (Search Engine Friendly) prontos para uso.

Melhores recursos do Joomla

Use o editor WYSIWYG do Joomla para editar o conteúdo sem nenhum conhecimento de codificação

Edite seu conteúdo enquanto navega simultaneamente pelo site para obter uma visualização em tempo real usando o sistema de edição de front-end do Joomla

Acesse ferramentas de SEO integradas e plug-ins de terceiros para melhorar a classificação nos mecanismos de pesquisa

Limitações do Joomla

Criar sites personalizados sem experiência de desenvolvedor pode ser um desafio

O uso de vários plug-ins e módulos ao mesmo tempo pode causar conflitos de versão e falhas nas atualizações

Preços do Joomla

Pessoal: $99/ano

$99/ano Empresarial: $199/ano

$199/ano Agência: $399/ano

Classificações e avaliações do Joomla

G2: 4/5 (380+ avaliações)

4/5 (380+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

7. Drupal (melhor para sites altamente escaláveis, seguros e complexos)

Via: Drupal O Drupal é um CMS de código aberto frequentemente usado para sites complexos com grandes necessidades de personalização. Ele é extremamente modular e flexível, o que o torna ideal para vários setores, como varejo, FinTech, viagens, comércio eletrônico e muito mais. O Drupal é compatível com mais de 100 idiomas.

Melhores recursos do Drupal

Utilize os recursos de vários sites e de conteúdo como serviço (CaaS) do Drupal para um gerenciamento abrangente do ciclo de vida do conteúdo digital

Aproveite os temas incluídos e o sistema de modelos Twig para personalização flexível do design

Melhore a acessibilidade usando metadados estruturados para leitores de tela e aplicando ferramentas editoriais para garantir a criação de conteúdo acessível

Limitações do Drupal

Apresenta uma curva de aprendizado acentuada e requer amplo conhecimento de desenvolvimento da Web para configuração e manutenção

A manutenção de atualizações regulares pode ser complicada para os administradores do site

Preços do Drupal

Uso gratuito

Classificações e avaliações do Drupal

G2: 3,8/5 (mais de 400 avaliações)

3,8/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 450 avaliações)

8. Shopify (melhor para lojas de comércio eletrônico com gerenciamento contínuo de estoque e vendas)

Via: Shopify Shopify é sinônimo de negócios de comércio eletrônico. Você pode usá-la para criar e gerenciar lojas on-line facilmente. Com a Shopify, você obtém ferramentas para hospedagem na Web, gerenciamento de inventário, análise e canais de vendas. Os recursos de comércio omnichannel da Shopify garantem uma experiência consistente para o cliente em qualquer lugar.

Melhores recursos da Shopify:

Simplifique o design da loja on-line com as seções e os blocos do editor da Web

Otimize seus temas da Shopify para dispositivos móveis, garantindo que sua loja funcione bem em todos os dispositivos

Obtenha relatórios detalhados sobre vendas, comportamento do cliente e insights de marketing em todas as suas plataformas on-line

Limitações da Shopify

As taxas de transação e os custos do aplicativo podem se acumular rapidamente, tornando-o bastante caro para pequenas empresas

Falta de ferramentas avançadas de SEO

Preços do Shopify

Lite: US$ 9/mês

US$ 9/mês Basic: $29/mês

$29/mês Standard: $79/mês

$79/mês Advanced: $299/mês

Classificações e avaliações do Shopify

G2: 4,4/5 (mais de 4.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 4.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 6.400 avaliações)

9. Magento (melhor para empresas avançadas de comércio eletrônico que exigem escalabilidade e personalização)

Via: Comércio da Adobe O Magento, agora Adobe Commerce, é uma solução de comércio eletrônico com um CMS que o ajuda a criar experiências B2B e B2C exclusivas e personalizadas por meio de suas lojas on-line.

Diferentemente de outros sistemas de gerenciamento de conteúdo, ele aproveita a IA para fornecer conteúdo e promoções relevantes em tempo real e aumentar a produtividade geral da sua equipe com ferramentas de merchandising com IA. O CMS headless, que prioriza a API, permite que você personalize rapidamente.

Melhores recursos do Magento

Gerencie seu conteúdo B2B e B2C em uma única interface

Localize todos os seus sites de acordo com sua marca, catálogo, país e moeda

Acesse a personalização sem limites com as soluções integradas da Adobe Experience Cloud

Limitações do Magento

As cobranças do CMS para desenvolvimento e manutenção podem aumentar, aumentando a carga de custos

Preferível para empresas que têm uma equipe de desenvolvimento interna

Preços do Magento

Adobe Commerce Pro: Preços personalizados

Preços personalizados Serviços gerenciados: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Magento

G2: 4/5 (mais de 500 avaliações)

4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. TYPO3 (melhor para sites corporativos de grande escala com gerenciamento multilíngue e em vários sites)

Via: t3planet.com O TYPO3 é um CMS empresarial de código aberto que prospera com sua ampla comunidade global. Seu sistema inteligente sistema de gerenciamento de conteúdo ajuda a fornecer seu conteúdo em várias plataformas digitais e a gerenciar tudo isso com fluxos de trabalho de criação inteligentes, DAM e SEO.

Melhores recursos doTYPO3

Gerencie o conteúdo em um número ilimitado de sites usando os recursos multilíngues e de vários sites do TYPO3, com localizações personalizadas em uma única instalação

Mantenha experiências de usuário consistentes e envolventes em todos os dispositivos, canais e usuários

Integre todo o seu funil de marketing digital no back-end do TYPO3 para um gerenciamento perfeito, sem a necessidade de trocar constantemente de sistema

limitações do TYPO3

Alguns usuários notaram uma queda no desempenho em dispositivos móveis

Os usuários enfrentaram uma falta de desenvolvedores competentes e uma abundância de usuários não contribuintes que estão trabalhando com o TYPO3

Preços do TYPO3

Gratuito para sempre

Classificações e resenhas doTYPO3

G2: 3,9/5 (30+ avaliações)

3,9/5 (30+ avaliações) Capterra: 3.9/5 (25+ avaliações)

leia também: *📖 Também leio: 10 melhores ferramentas de automação criativa para aumentar a produtividade

11. Hubspot CMS (melhor para integrar o gerenciamento de conteúdo com marketing e CRM)

Via: HubSpot A HubSpot oferece um software CMS (Content Hub) que se concentra em atrair tráfego, gerar leads e aumentar a receita. Ele simplifica o processo de criação e gerenciamento de sites comerciais modernos e tem várias ferramentas CMS úteis que também podem ser usadas por pessoas não técnicas.

Seu diferencial é que ele se integra facilmente à plataforma de clientes da HubSpot, o que o torna a única ferramenta de que você precisa para criar um site, lançar campanhas de marketing, capturar leads e fazer o acompanhamento dos leads em um só lugar.

Melhores recursos da Hubspot

Integração com a gama de ferramentas de marketing, vendas, serviços e CRM da HubSpot

Crie e gerencie conteúdo com temas de site e modelos de página predefinidos

Acesse uma biblioteca de mais de 3.500 modelos gratuitos e pagos com módulos nativos de arrastar e soltar

Limitações da Hubspot

A migração para a HubSpot pode apresentar desafios, como duplicação de dados e registros de dados incompletos

Os usuários geralmente enfrentam dificuldades ao integrar seus sites existentes com a HubSpot, especialmente com a integração de CRM

Preços da HubSpot

Plano Profissional: US$ 300/mês

US$ 300/mês Plano Enterprise: US$ 900/mês

Classificações e resenhas da Hubspot

G2: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

**Você sabia? A história dos sistemas de gerenciamento de conteúdo começou em 1989, quando Tim Berners-Lee propôs um sistema de hipertexto baseado na Internet, o HTML, e escreveu o navegador e o software de servidor no final de 1990.

12. Contentful (melhor para fornecer conteúdo omnichannel com uma arquitetura sem cabeça)

Via: Conteúdo O Contentful padroniza e sincroniza o conteúdo em um único local e estrutura experiências em várias marcas, regiões e canais. Um de seus recursos de destaque é que ele permite que você faça referência a todo o seu conteúdo digital, incluindo imagens, textos, artigos etc., para formar um gráfico de conteúdo coeso.

Melhores recursos do Contentful

Colabore com sua equipe no Live Preview para melhorar a visualização e a otimização do conteúdo

Otimize a experiência de navegação com filtros predefinidos e personalizados

Projete e desenvolva modelos de conteúdo criando tipos de conteúdo com o gerador de tipos de conteúdo de IA

Limitações do Contentful

Os usuários devem se familiarizar com uma abordagem que prioriza a API, o que pode ser assustador para quem não tem uma sólida formação técnica

Não é preferível para aplicativos extensivos de comércio eletrônico que exigem suporte a várias moedas ou gerenciamento de inventário em tempo real

Preços do Contentful

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Contentful

G2: 4,2/5 (mais de 300 avaliações)

4,2/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

13. Webflow (melhor para projetar visualmente e lançar sites sem codificação)

Via: Fluxo da Web O Webflow é uma plataforma de design SaaS baseada em nuvem e um CMS especializado na criação de sites sem nenhum conhecimento de codificação. Ele pode criar blogs visualmente atraentes e funcionais, lojas de comércio eletrônico, páginas de destino, sites e muito mais.

Um dos recursos exclusivos do Webflow é a prototipagem ao vivo, que elimina a lacuna entre os modelos de design e o site final no processo de design.

Melhores recursos do Webflow

Crie layouts de página, elementos visuais, estilos e interatividade em seu site sem usar nenhum código

Otimize seus sites para SEO com redirecionamentos 301 e páginas 401 personalizadas

Proteja seus sites com medidas de segurança robustas, como certificados SSL gratuitos, filtros anti-DDoS e suporte para sites protegidos por senha

Limitações do Webflow

O modelo de preços pode ser confuso, principalmente no que diz respeito às limitações do plano em determinados recursos

À medida que o número de itens do CMS aumenta além de 100, os usuários relatam tempos de carregamento mais lentos e degradação do desempenho

Preços do Webflow

**Planos gerais de site

Starter: Gratuito

Gratuito Básico: $18/mês

$18/mês CMS: $29/mês

$29/mês Business: $49/mês

$49/mês Enterprise: Preços personalizados

**Planos de site de comércio eletrônico

Standard: $42/mês

$42/mês Plus: $84/mês

$84/mês Advanced: $235/mês

**Planos de espaço de trabalho

Starter: Gratuito

Gratuito Core: $28/mês por assento

$28/mês por assento Growth: $60/mês por assento

$60/mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Freelancer: $24/mês por assento

$24/mês por assento Agência: $42/mês por assento

Classificações e análises do Webflow

G2: 4,4/5 (mais de 580 avaliações)

4,4/5 (mais de 580 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 240 avaliações)

14. Craft CMS (melhor para criar sites ricos em conteúdo com flexibilidade para o desenvolvedor)

Via: CraftCMS O Craft é um CMS flexível e fácil de usar, desenvolvido com base em estruturas e ferramentas de código aberto. Ele inclui o Craft Cloud, uma plataforma de hospedagem escalável interna.

Ele tem vários recursos exclusivos, como Matrix in Matrix e Field Instances. O primeiro permite que os usuários gerenciem entradas aninhadas em vez de blocos ao lado de cartões, listas de entradas e muito mais. Também suporta a reutilização de campos personalizados no mesmo layout de campo - cada um com seu identificador, instrução e condições.

Melhores recursos do CMS da Craft

Defina seu conteúdo com campos personalizados gerenciados de forma centralizada no Craft

Amplie a usabilidade do Craft com uma variedade de plug-ins como Google Cloud, PayPal, Azure e muito mais

Veja como seu conteúdo será exibido e atuará mesmo durante a edição com uma Live Preview compartilhável

Limitações do CMS Craft

O CraftCMS tem uma seleção significativamente menor de plug-ins em comparação com o WordPress, o que pode limitar a funcionalidade de sites maiores ou mais complexos

A geração do mapa do site do Craft no carregamento da página pode afetar negativamente o desempenho, especialmente em sites com várias páginas

Preços do Craft CMS

Solo: Gratuito

Gratuito Equipe: $279/projeto

$279/projeto Pro: $399/projeto

$399/projeto Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Craft CMS

G2: 4,2/5 (45+ avaliações)

4,2/5 (45+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

15. Concrete5 (Melhor para edição de conteúdo para usuários não técnicos)

Via: concretecms.org O Concrete5 é um CMS para designers e desenvolvedores. Ele vem com uma suíte de edição avançada e intuitiva com suporte para edição WYSIWYG.

A plataforma afirma que seu conjunto abrangente de recursos elimina a necessidade de extensões. Como o Concrete5 atribui funções e grupos para acesso controlado até o bloco individual de texto, a colaboração é muito fácil.

Melhores recursos do Concrete5

Acompanhe as edições com registros de alterações abrangentes e revise e reverta as edições com controle de versão fácil

Ajuste fino das permissões avançadas para segurança e acesso a quaisquer recursos

Gerar formulários dinâmicos para conteúdo digitado com salvamento automático e rascunhos

Limitações do Concrete5

Os tutoriais limitados e os recursos da comunidade podem ser uma barreira significativa para novos usuários

Os usuários que estão pensando em mudar do WordPress para o Concrete CMS expressam preocupações sobre o processo de migração e se perderiam funcionalidades

Preços do Concrete5

Plano inicial: US$ 4,99/mês

US$ 4,99/mês Plano comercial: $19/mês

Classificações e resenhas da Concrete5

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 (50+ avaliações)

📖 Leia também: Como usar IA para copywriting (com exemplos práticos)

16. Silverstripe (melhor para criar sites escaláveis com segurança forte)

Via: Faixa de prata O Silverstripe é um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) de código aberto popular entre os desenvolvedores por sua flexibilidade e recursos de personalização.

Criado com base em PHP, ele permite modificações extensas para atender a várias necessidades comerciais. Sua interface amigável e seus fortes recursos de segurança o tornam acessível tanto para desenvolvedores quanto para criadores de conteúdo.

Melhores recursos do Silverstripe

Adicione funcionalidades extras, como a configuração de umfluxo de trabalho de aprovação de conteúdo com plug-ins

Configure diferentes níveis de acesso para editar diferentes partes do seu site

Exibir a estrutura hierárquica da página, mover páginas e fazer upload de arquivos usando o recurso de arrastar e soltar

Limitações do Silverstripe

Não oferece muitas opções de modelos pré-projetados ou funcionalidades adicionais sem grandes esforços de personalização

A falta de suporte da comunidade pode afetar a disponibilidade de recursos

Preços do Silverstripe

Preços personalizados

Classificações e avaliações de Silverstripe

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

📖Também Lido: Como usar a IA no marketing de conteúdo

17. DotNetNuke (melhor para criar aplicativos de nível empresarial na estrutura .NET)

Via: dnnsoftware.com O DotNetNuke, comumente conhecido como DNN, é um CMS avançado desenvolvido com base na estrutura do Microsoft ASP.NET. Ele foi projetado para fornecer uma plataforma segura e flexível para a criação e o gerenciamento de sites dinâmicos.

O DNN é adequado para empresas que exigem uma infraestrutura de segurança robusta e integração com outras tecnologias da Microsoft.

Melhores recursos do DotNetNuke

Atribua permissões até um módulo específico em uma página específica

Gerencie centenas ou milhares de sites em uma única instância do DNN com gerenciamento de vários sites

Acessar centenas de extensões gratuitas e comerciais de terceiros para aumentar a funcionalidade

Limitações do DotNetNuke

A plataforma pode ser assustadora para novos usuários não familiarizados com a estrutura ASP.NET

Não permite o gerenciamento de tipos de conteúdo personalizados

Preços do DotNetNuke

Preços personalizados

Classificações e avaliações do DotNetNuke

G2: 4,2/5 (25+ avaliações)

4,2/5 (25+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

18. Sitecore (melhor para experiências personalizadas do cliente com recursos de marketing digital)

Via: dot.sitecore.com A Sitecore é um CMS de nível empresarial que proporciona experiências digitais personalizadas em vários canais.

Ele combina o gerenciamento de conteúdo com ferramentas avançadas de marketing, o que o torna ideal para grandes organizações que desejam aprimorar o envolvimento do cliente. A escalabilidade e as opções de integração da Sitecore permitem que as empresas criem ecossistemas digitais abrangentes.

Melhores recursos da Sitecore

Crie e lance experiências personalizadas voltadas para aumentar o envolvimento

Trabalhe com as mais recentes estruturas de front-end e DevOps integrado para um desenvolvimento mais rápido

Acesse opções de personalização robustas que se integram facilmente a outros sistemas de nível empresarial

Limitações da Sitecore

A plataforma requer habilidades especializadas para ser gerenciada com eficiência

Preços do Sitecore

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Sitecore

G2: 3,9/5 (380+ avaliações)

3,9/5 (380+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

19. Kentico (melhor para gerenciar conteúdo e marketing digital em uma única plataforma)

Via: Kentico O Kentico é um CMS tudo-em-um que oferece um conjunto abrangente de recursos para a criação de experiências digitais envolventes. Conhecido por sua facilidade de uso e funcionalidade, o Kentico oferece suporte a comércio eletrônico, marketing on-line e gerenciamento de conteúdo multilíngue.

Isso o torna uma opção atraente para empresas que buscam implementar soluções digitais robustas rapidamente, sem sacrificar a qualidade ou o desempenho.

Melhores recursos do Kentico

Gerencie o gerenciamento de conteúdo multicanal em vários sites, microsites, aplicativos, e-mails e redes sociais

Crie páginas da Web em um Page Builder visual e armazene seu conteúdo em um Content Hub centralizado

Crie conteúdo para todos os seus sites usando IA integrada e forneça-o em vários canais

Limitações do Kentico

Os usuários observaram que as análises oferecidas são básicas e não fornecem insights profundos

Preços do Kentico

**SaaS

Nível padrão: US$ 2.050/mês

US$ 2.050/mês Nível avançado: US$ 2.610/mês

**Autogerenciado

Nível padrão: US$ 1.050/mês

US$ 1.050/mês Nível avançado: $2.110/mês

Classificações e avaliações do Kentico

G2: 4,4/5 (mais de 310 avaliações)

4,4/5 (mais de 310 avaliações) Capterra: 4,3/5 (45+ avaliações)

leia também: *📖 Também leio: 10 melhores softwares de base de conhecimento SaaS

20. Strapi (melhor para criar APIs sem cabeça rapidamente)

Via: Strapi O Strapi é um CMS de código aberto sem cabeça que permite que os desenvolvedores criem APIs com facilidade. Criado com JavaScript e totalmente personalizável por meio de plug-ins, o Strapi oferece aos desenvolvedores a flexibilidade de criar aplicativos dimensionáveis para necessidades comerciais específicas.

Sua arquitetura headless permite a integração perfeita com várias tecnologias de front-end, tornando-o uma escolha popular entre os desenvolvedores que priorizam a velocidade e a flexibilidade em seus projetos.

Melhores recursos do Strapi

Personalize o painel de administração e a API e amplie seu gerenciamento de conteúdo com plug-ins personalizados

Consuma a API de qualquer cliente (React, Vue, Angular), aplicativos móveis ou até mesmo dispositivos IoT usando REST ou GraphQL

Conecte bancos de dados, estruturas de front-end ou geradores de sites estáticos de sua escolha sem nenhum vínculo com o fornecedor

Limitações do Strapi

Necessidade de experiência em desenvolvimento para instalação e configuração

Recursos integrados de comércio eletrônico limitados, exigindo que os usuários dependam de plugins de terceiros ou de desenvolvimento personalizado para adicionar esses recursos

Preços do Trapi

**Plano de desenvolvedor: US$ 29/mês por projeto

Plano Pro: $99/mês por projeto

$99/mês por projeto Plano de equipe: US$ 499/mês por projeto

Classificações e resenhas do Strapi

G2: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

4,6/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

Melhores práticas para implementar um CMS

A implementação de um CMS tem a reputação de ser um incômodo, especialmente para os gerentes de marketing de conteúdo. Mas não precisa ser assim. Com essas práticas recomendadas, você pode garantir uma integração tranquila e maximizar o potencial de qualquer CMS:

Defina metas claras: Antes mesmo de iniciar a fase de implementação, defina sua estratégia geral de conteúdo. Especifique metas mensuráveis, como um marco de visualização ou presença na plataforma. Isso o ajudará a escolher e adaptar um CMS para apoiar seus objetivos mais amplos

Antes mesmo de iniciar a fase de implementação, defina sua estratégia geral de conteúdo. Especifique metas mensuráveis, como um marco de visualização ou presença na plataforma. Isso o ajudará a escolher e adaptar um CMS para apoiar seus objetivos mais amplos Organize as funções de conteúdo: Defina claramente suas funções internas, como criadores de conteúdo, editores e publicadores. Planeje previamente umfluxo de trabalho de criação de conteúdo que se alinhe à estrutura da sua equipe e implemente-o por meio do CMS

Defina claramente suas funções internas, como criadores de conteúdo, editores e publicadores. Planeje previamente umfluxo de trabalho de criação de conteúdo que se alinhe à estrutura da sua equipe e implemente-o por meio do CMS Fornecer treinamento: Algumas plataformas de CMS têm uma curva de aprendizado acentuada. Certifique-se de que sua equipe saiba exatamente como usá-las para obter o máximo do seu investimento

Algumas plataformas de CMS têm uma curva de aprendizado acentuada. Certifique-se de que sua equipe saiba exatamente como usá-las para obter o máximo do seu investimento Realize uma avaliação das necessidades: Avalie suas necessidades atuais e futuras, como escalabilidade e integração com outros sistemas. Isso evitará que você complique demais as coisas e o manterá com os pés no chão

Leve seu gerenciamento de conteúdo para o próximo nível com o ClickUp

Um CMS não é mais uma opção para que seu conteúdo seja entregue aos públicos-alvo da melhor maneira possível. A implementação de um CMS simplifica efetivamente sua estratégia de conteúdo, mas somente se você escolher o certo.

É aí que entra o ClickUp.

Com seu gerenciamento de tarefas intuitivo, automação e integrações suaves, ele foi desenvolvido para atender às suas necessidades de conteúdo com facilidade. Use o ClickUp Docs, Tasks, Calendar View e Templates e leve sua geração de conteúdo para o próximo nível.

Então, o que está esperando? Registre-se no ClickUp hoje mesmo para simplificar seu fluxo de trabalho de conteúdo!