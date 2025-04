As 10 principais alternativas da Rask AI para tradução de vídeos

O Rask AI é uma opção popular para traduzir e dublar vídeos, mas tem algumas limitações.

Se você já o utilizou antes, deve ter notado que as dublagens em inglês podem soar monótonas e que algumas vozes não têm um fluxo natural, necessitando frequentemente de edições extras. Além disso, traduzir para vários idiomas com o Rask pode sair caro, pois cada idioma é cobrado separadamente.

Após pesquisas e testes minuciosos, descobri 10 alternativas ao Rask AI repletas de recursos para edição de vídeo multilíngue, localização e criação de conteúdo. Nesta postagem do blog, detalharemos seus recursos, limitações, preços e avaliações para ajudá-lo a encontrar a melhor opção para suas necessidades.

Mas antes de começarmos, vamos abordar uma questão importante.

O que você deve procurar nas alternativas ao Rask AI?

O mercado está repleto de muitas plataformas de comunicação por vídeo com IA. No entanto, antes de fazer um investimento, você deve se concentrar em recursos específicos para garantir a escolha certa.

Recursos principais: A ferramenta de sua escolha deve fornecer as principais funcionalidades de que você precisa, como transcrição automática, tradução, criação de legendas, geração de conteúdo e análise orientada por IA

A ferramenta de sua escolha deve fornecer as principais funcionalidades de que você precisa, como transcrição automática, tradução, criação de legendas, geração de conteúdo e análise orientada por IA Integrações de terceiros: Assegure a compatibilidade com outros softwares que você está usando, comoFerramentas de IA para edição de vídeosistemas de gerenciamento de conteúdo ou plataformas de colaboração (por exemplo, Slack, Google Workspace, OneDrive)

Assegure a compatibilidade com outros softwares que você está usando, comoFerramentas de IA para edição de vídeosistemas de gerenciamento de conteúdo ou plataformas de colaboração (por exemplo, Slack, Google Workspace, OneDrive) Custo e licenciamento: Algumas ferramentas cobram com base na duração do vídeo processado, enquanto outras têm modelos de assinatura; escolha uma ferramenta com uma estrutura de preços que funcione para seu orçamento e volume

Algumas ferramentas cobram com base na duração do vídeo processado, enquanto outras têm modelos de assinatura; escolha uma ferramenta com uma estrutura de preços que funcione para seu orçamento e volume Facilidade de uso: Uma interface amigável economiza seu tempo, permitindo que você se concentre em tarefas criativas em vez de solucionar problemas; considere a curva de aprendizado para sua equipe ou usuários não técnicos

Uma interface amigável economiza seu tempo, permitindo que você se concentre em tarefas criativas em vez de solucionar problemas; considere a curva de aprendizado para sua equipe ou usuários não técnicos Segurança e conformidade: Certifique-se de que a plataforma esteja em conformidade com os padrões e regulamentos do setor, como GDPR ou HIPAA, e ofereça criptografia para proteger seu conteúdo proprietário

Certifique-se de que a plataforma esteja em conformidade com os padrões e regulamentos do setor, como GDPR ou HIPAA, e ofereça criptografia para proteger seu conteúdo proprietário Suporte a idiomas: Escolha algo que ofereça suporte a uma ampla variedade de idiomas; você não quer ficar limitado ao dublar conteúdo para várias regiões geográficas

As 10 melhores alternativas ao Rask AI

Vamos dar uma olhada nas 10 principais ferramentas que você pode usar em vez do Rask AI para trabalhos relacionados a vídeo.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de fluxo de trabalho de vídeo com insights e transcrições de IA)

Os projetos de vídeo podem ser complicados, especialmente quando se lida com conteúdo em vários idiomas, campanhas, prazos e equipes em diferentes fusos horários.

Mas é aí que ClickUp brilha.

Esse software de gerenciamento de projetos tem muitos recursos, como organização de ativos, gerenciamento de tarefas e automação do fluxo de trabalho, que simplificam esse trabalho em todas as etapas. Clipes do ClickUp por exemplo, é o melhor recurso de gravação de tela para equipes ágeis.

Use o ClickUp Clips para gravar um vídeo e compartilhar suas ideias com clareza

Posso gravar um resumo de reunião, uma sessão de brainstorming ou até mesmo um tutorial rápido de como fazer na plataforma e convertê-los diretamente em Tarefas do ClickUp com apenas um clique.

Isso faz com que comunicação de vídeo assíncrona sem esforço, permitindo que eu atribua datas de vencimento, proprietários e detalhes adicionais de contexto a essas tarefas para que a pessoa certa possa agir no momento certo.

Agora, e se houvesse uma maneira de evitar que você assista novamente a um vídeo inteiro? vídeo de treinamento para encontrar apenas um clipe de 10 segundos necessário para um projeto?

Cada clipe é transcrito automaticamente com IA, facilitando a verificação dos destaques do clipe, o clique em carimbos de data/hora para saltar pelo vídeo e a cópia de trechos para uso sempre que necessário.

Em seguida, você pode compartilhar esse clipe instantaneamente - incorporando-o diretamente no ClickUp, enviando um link público ou baixando o arquivo de vídeo. Essa flexibilidade é vital se você trabalha com equipes ou clientes internacionais. O Clips Hub também armazena todos os clipes em um único local para acesso fácil e rápido.

Mas o que realmente coloca o ClickUp à frente é sua integração com Cérebro ClickUp . Com sua pesquisa orientada por IA, você pode pesquisar as transcrições de seus clipes em segundos. Isso é muito importante ao coletar informações de projetos mais antigos ou encontrar detalhes específicos ocultos em vídeos anteriores. Em vez de vasculhar horas de filmagem, você só precisa pesquisar as frases-chave e tudo estará lá.

Parece ótimo, não é?

Otimize os processos de criação, edição e compartilhamento de vídeos com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain ajuda a escrever roteiros de vídeo, textos de marketing e conteúdo de tradução, garantindo um processo criativo suave desde a pré-produção até a publicação. Ele também verifica automaticamente a ortografia em seus documentos e tarefas sem plug-ins ou extensões.

Melhores recursos do ClickUp

Use Metas do ClickUp para definir seus objetivos de produção de vídeo, como criar uma nova série ou melhorar a eficiência da edição; divida-os em etapas acionáveis, como planejamento da pré-produção, filmagem, edição e revisão da pós-produção

Visualize o progresso, comemore os marcos e mantenha a motivação acompanhando o progresso com o ClickUp Goals

Organize seus roteiros e storyboards de vídeo usando Documentos do ClickUp colabore com sua equipe em ideias criativas, delineie suas estratégias de conteúdo de vídeo e vincule facilmente clipes relacionados para contexto durante as etapas de edição ou revisão

Organize todos os seus documentos e wikis em um só lugar com o ClickUp Docs

Obtenha suporte para uma ampla gama de ferramentas de vídeo de terceiros, como Loom para gravações de tela, Otter.ai para transcrição e Fireflies.ai para anotações de reuniões com Integrações do ClickUp Alavancagem Pesquisa universal do ClickUp para encontrar rapidamente ativos de vídeo importantes em seu espaço de trabalho. Procure projetos de vídeo anteriores, roteiros, transcrições ou clipes de feedback

Proteja seus arquivos de vídeo e dados relacionados contra uso ou acesso não autorizado com os robustos recursos de segurança de dados do ClickUp, garantindo que o conteúdo confidencial seja tratado com segurança durante o uso da plataforma

Limitações do ClickUp

Nem todos os recursos do ClickUp estão disponíveis atualmente em dispositivos móveis

O ClickUp Brain não está incluído no plano Free Forever

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

2. Synthesia (melhor para criação de vídeos com tecnologia de IA)

via Síntese Deseja criar um vídeo sofisticado em outro idioma, como francês, alemão ou espanhol, sem o incômodo de contratar atores ou montar uma produção completa? Descobri que o Synthesia é um divisor de águas para isso.

Ele facilita a produção de conteúdo de vídeo profissional localizado usando avatares e locuções de IA. O Synthesia é compatível com mais de 140 idiomas. Além disso, se você estiver trabalhando com uma equipe, poderá compartilhar seus vídeos diretamente e convidar outras pessoas a comentar e dar feedback.

Melhores recursos do Synthesia

Personalize seus vídeos com as cores, os logotipos e os avatares favoritos de sua marca

com as cores, os logotipos e os avatares favoritos de sua marca Navegue, duplique e personalize facilmente modelos de marketing, educação evídeos de treinamento Adicione automaticamente legendas no idioma de destino ao seu arquivo usando o tradutor de vídeo



Limitações do Synthesia

Os avatares de IA atuais não piscam, o que é perceptível em cenas mais longas e afeta a naturalidade dos vídeos

Novos recursos e ajustes na interface são introduzidos sem a devida notificação, obrigando os usuários a encontrar as alterações por conta própria

Preços do Synthesia

Gratuito: US$ 0/mês

US$ 0/mês Iniciante: $18/mês

$18/mês Criador: $64/mês

$64/mês Enterprise: Preços personalizados

Synthesia classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

3. Descript (melhor para edição AV com tecnologia de overdub)

via Descrição Se você sempre desejou que a edição de áudio e vídeo fosse tão simples quanto editar um documento do Word, o Descript torna isso possível. Precisa ajustar o diálogo em seu vídeo para um público francês? Basta editar a transcrição, e o áudio se ajusta em tempo real.

O que eu realmente gostei no Descript é o fato de ele usar a IA regenerativa para remover o ruído de fundo e aprimorar as vozes. Você não precisa de microfones caros ou salas à prova de som para obter um som de alta qualidade com essa alternativa à IA da Rask.

Melhores recursos do Descript

Editar palavras de preenchimento e lacunas silenciosas de mensagens de vídeo

Transcreva áudio em mais de 20 idiomas e adicione rótulos de locutor com o recurso "Speaker Detective"

Use o recurso de clonagem de voz; basta digitar e produzir palavras faladas em sua voz

Limitações da descrição

Foi observado um atraso ocasional ao trabalhar com arquivos grandes

As funções de publicação não são suficientemente granulares e carecem de controle real

Preços da Descript

Gratuito

Hobbyist: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Criador: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Empresa: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Empresa: Personalizado

Descript ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 570 avaliações)

4,6/5 (mais de 570 avaliações) Capterra: 4,8/5 (170+ avaliações)

Leia mais: Como gravar a si mesmo em vídeo apresentando um PowerPoint?

4. VEED (melhor para edição de vídeo multilíngue on-line)

via VEED Se você precisa lançar vídeos em vários idiomas rapidamente, o VEED tem o que você precisa. Você não precisará fazer download de software nem lidar com configurações complicadas - basta abrir o navegador, carregar o vídeo e adicionar legendas ou narrações em qualquer idioma que desejar.

Além disso, o serviço de transcrição on-line da VEED é mais versátil do que a maioria. Ao contrário de muitas ferramentas que o restringem a apenas um formato, ele permite a transcrição de arquivos de áudio e vídeo.

Melhores recursos do VEED

Transcreva um arquivo de 60 minutos em 10 minutos com o 'Auto Transcribe'; baixe-o em todos os formatos populares, incluindo MP3, WAV e MOV

Altere o estilo, a fonte e as cores de suas legendas; anime-as e até mesmo destaque palavras específicas para obter um efeito adicional

Crie conteúdo usando mais de 2 milhões de ativos de áudio e vídeo da biblioteca de ações livres de royalties da VEED

Limitações do VEED

Não há opção para enfatizar palavras ou frases específicas no recurso "Text-To-Speech"

Faltam recursos avançados, como edição multicâmera e efeitos 3D

Preços do VEED

Gratuito

Lite: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Pro: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

VEED avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

4,6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 3,4/5 (mais de 50 avaliações)

5. Happy Scribe (melhor para transcrição e legendagem em mais de 120 idiomas)

via Escriba feliz Se você trabalha constantemente com legendas, transcrições e traduções, essa ferramenta não o decepcionará.

Precisa exportar seus arquivos em .TXT, Word, PDF ou até mesmo AVID? Você pode fazer isso facilmente com o Happy Scribe. Ele também facilita a colaboração com as partes interessadas, permitindo que você compartilhe transcrições e legendas no modo somente de visualização ou de edição.

O que mais me chamou a atenção, no entanto, foi a precisão e a velocidade desse expressivo software de conversão de fala em texto que garante sempre resultados de alta qualidade.

Melhores recursos do Happy Scribe

Contrate transcritores do Happy Scribe para revisar suas transcrições geradas por IA em vários idiomas

Crie seu glossário adicionando terminologia especializada (marcas, gírias, acrônimos) para simplificar a tradução

Importe todos os links públicos e sincronize a ferramenta com sua pilha de tecnologia atual, como YouTube, Vimeo e Google Drive

Limitações do Happy Scribe

Não há opção de compartilhamento de conteúdo em lote com equipes internas e partes interessadas externas

Alguns usuários observaram que pequenos erros de ortografia tendem a se repetir nas transcrições de podcasts

Preços do Happy Scribe

**Gratuito

Básico: US$ 17/mês

US$ 17/mês Pro: $29/mês

$29/mês Business: $49/mês

$49/mês Enterprise: Preços personalizados

Happy Scribe classificações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

4,8/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 35 avaliações)

Leia mais: Avaliação do Happy Scribe (recursos, preços, prós e contras)

6. Lokalise (melhor para gerenciamento de tradução e projetos multimídia)

via Lokalise O Lokalise é um software de localização baseado em nuvem que ajuda você a adaptar sua estratégia de conteúdo aos mercados locais.

Você pode lidar facilmente com traduções simultâneas entre plataformas e exportá-las para os arquivos certos com as convenções de nomenclatura corretas para cada plataforma.

O Lokalise também se integra a ferramentas como Figma, GitHub, GitLab, Webflow e Jira, tornando os fluxos de trabalho mais fáceis e eficientes.

Melhores recursos do Lokalise

Traduza grandes projetos multilíngues usando a API RESTful do Lokalise, com guias e modelos fáceis para uma configuração mais rápida

Organize as tarefas de localização em pipelines para que, quando uma tarefa for concluída, a próxima tarefa no pipeline seja iniciada automaticamente

Faça alterações de tradução direta em tempo real enquanto navega em seu site com o editor LiveJS

Limitações do Lokalise

Os atalhos de teclado não movem automaticamente o cursor para o próximo segmento, exigindo o uso do mouse para cada novo segmento

Não há opção para que os tradutores façam download de relatórios de jogos, o que obriga a depender da gerência para saber o tempo dos relatórios e a contagem de palavras

Preços do Lokalise

**Gratuito

Inicial: $140/mês

$140/mês Essencial: $270/mês

$270/mês Pro: $990/mês

$990/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Lokalise

G2: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

4,7/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

7. HeyGen (melhor para vídeos de avatar gerados por IA com conversão de texto em fala)

via EiGen Se você estiver procurando por Alternativas ao Synthesia AI para gerar avatares de diferentes etnias, idades e estilos para seus vídeos, vale a pena conferir o HeyGen. Ele permite que você crie conteúdo em mais de 175 idiomas usando mais de 120 avatares de IA, perfeito para atingir públicos diversos.

Seu recurso de tradução de vídeo com um clique pode traduzir vídeos em mais de 40 idiomas e até mesmo reconhecer vários falantes. Embora ele não clone a voz do locutor original, você pode escolher entre mais de 300 vozes humanas para adicionar uma narração.

Melhores recursos do HeyGen

Se algo não soar bem em seu vídeo, carregue uma gravação de voz para treinar a IA sobre como dizer isso corretamente

Integre arquivos SRT (texto simples) que rastreiam suas legendas para traduções precisas e ajuste de script

Eleve o nível do suporte ao cliente com avatares interativos que podem conversar com os visitantes do seu site em tempo real e obter a ajuda de que eles precisam

Limitações do HeyGen

A qualidade do suporte é inconsistente, com alguns representantes fornecendo soluções genéricas que não resolvem problemas específicos

A regeneração do mesmo vídeo várias vezes é considerada cara devido às cobranças de crédito

Preços do HeyGen

Gratuito

Criador: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Equipe: $89/mês por usuário

$89/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

HeyGen avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 520 avaliações)

4,8/5 (mais de 520 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 290 avaliações)

Ler: 10 melhores resumidores de vídeo com IA que economizarão seu valioso tempo

8. Wavel.ai (melhor para narração de áudio orientada por IA que soa humana)

via Wavel.ai Se você precisar de ajuda com conversão de texto em fala, dublagem de vídeo com IA ou geração de voz com IA, use o Wavel.ai. Trata-se de um software completo que proporciona uma experiência imersiva, não apenas uma locução genérica e plana.

Para atingir seu público multilíngue, você pode facilmente traduzir seu texto para mais de 40 idiomas com Ferramentas de IA para legendas e legendas.

O que me impressionou nesse gerador de voz de IA é a capacidade de adicionar vozes naturais com sotaques regionais, incluindo britânico, australiano e indiano.

Melhores recursos do Wavel.ai

Integre uma camada de emoção em diferentes partes do vídeo de IA com uma coleção de mais de 1.000 vozes com emoção

Transforme seus vídeos completos em curtas-metragens atraentes do YT, traduzidos para qualquer idioma com legendas

Adicione anotações e notas às suas gravações à medida que as captura para facilitar a compreensão do espectador

Limitações do Wavel.ai

Às vezes, ele cai se a conexão com a Internet não estiver estável

A estrutura de preços pode não agradar a todos, pois alguns usuários podem preferir um nível com menos recursos e mais acessível

Preços do Wavel.ai

Gratuito

Básico: $25/mês

$25/mês Pro: $40/mês

$40/mês Business: $80/mês

Wavel.ai avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4,3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Dubverse (melhor para dublagem automática de vídeo com opções de voz personalizadas)

via Dubverso Se quiser adicionar vozes autênticas em vários idiomas aos seus vídeos, você gostará de usar o Dubverse. Não há mais gravação manual ou problemas tediosos de edição - ele captura a essência e a emoção do seu conteúdo original.

Também gostei do fato de o Dubverse gerar automaticamente legendas perfeitamente sincronizadas e precisas, tornando os vídeos claros e acessíveis a todos os espectadores.

Melhores recursos do Dubverse

Crie dublagens para scripts que misturam idiomas com apenas uma chamada de API

Gerar vários arquivos de áudio simultaneamente - seja uma série de demonstrações de produtos, podcasts ou tutoriais

Escolha entre mais de 200 vozes que variam em idade, gênero, tom e dialeto, e selecione a voz perfeita para vídeos

Limitações do Dubverse

O tempo da locução traduzida pode nem sempre corresponder à voz original devido às diferenças de idioma

Os créditos se esgotam rapidamente em projetos grandes, e não há opção de adicionar mais créditos além do limite mensal

Preços do Dubverse

Pro: $18/mês

$18/mês Supremo: $30/mês

Avaliações e resenhas do Dubverse

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

10. Colossyan Creator (melhor para gerar atores de IA hiper-realistas)

via Colossiano Precisa de um apresentador que fale mais de 30 idiomas? Com o Colossyan Creator, isso é possível. Ele usa avatares de IA que parecem e soam como humanos reais, o que o torna ideal para criadores que precisam localizar conteúdo rapidamente sem sacrificar o toque pessoal.

Você pode criar vídeos diretamente do texto usando avatares de IA, adicionando interatividade para impulsionar o envolvimento.

O Assistente de script de IA GPT-4 integrado ajuda até mesmo a ter ideias, melhorar sua escrita e acelerar a produção de vídeos .

melhores recursos do #### Colossyan Creator

Personalize vídeos com um avatar digital de você mesmo, filmando um vídeo de 20 segundos de vários ângulos em diferentes cenários e roupas

Crie vídeos com IA em mais de 70 idiomas, transmitindo mensagens de forma mais eficaz no idioma nativo de seu público em apenas alguns minutos

Aplique ativos de marca (logotipos, cores, estilos de texto e fontes personalizadas) aos layouts de cena para que cada parte do conteúdo de vídeo permaneça consistente

Limitações do Colossyan Creator

A edição de conteúdo com modelos pré-criados pode ser entediante, e as animações nem sempre aparecem corretamente após serem aplicadas

A personalização avançada é limitada para usuários com necessidades específicas, especialmente para edição detalhada de vídeo e integração de elementos personalizados mais complexos

Preços do Colossyan Creator

Iniciante: $27/mês

$27/mês Pro: $87/mês

$87/mês Enterprise: Preço personalizado

Colossyan Creator avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (410+ avaliações)

4,6/5 (410+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Use um Aplicativo de assistente pessoal com IA e delegar tarefas como agendar compromissos e lidar com o contato com o cliente para aumentar a produtividade

Assuma o controle de sua estratégia de vídeo

Encontrar a ferramenta de IA certa se resume ao que funciona melhor para você. Com tantas opções, isso pode se tornar uma sobrecarga. No entanto, concentrar-se em suas prioridades - como traduções precisas, criação de avatar de IA sem interrupções ou obter um discurso com som natural - ajudará a restringir as opções.

Quando se trata de gerenciar fluxos de trabalho de vídeo, nada supera o ClickUp. É o software ideal para manter tudo sob controle.

Você pode usar o ClickUp Clips para gravar demonstrações de produtos ou alinhar equipes geograficamente dispersas quanto aos planos e objetivos do projeto. O ClickUp Brain transcreve automaticamente todos os clipes, facilitando a localização e o acesso a informações específicas. Registre-se no ClickUp gratuitamente e mude a forma como você interage com seu público usando vídeos.