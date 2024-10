20 ideias de automação do Google Sheets para seu fluxo de trabalho

É um dia normal de trabalho e você está mergulhado no Google Sheets, copiando e colando dados sem parar, atualizando linhas manualmente e se perguntando se não há uma maneira mais fácil de lidar com tudo isso.

De acordo com um relatório do Smartsheet, mais de 40% dos trabalhadores gastam pelo menos um quarto de sua semana de trabalho em tarefas manuais e repetitivas, como coleta e entrada de dados.

Parece familiar? a automação do Google Sheets chegou para salvar o dia!

Automatizar seus fluxos de trabalho no Planilhas Google pode eliminar tarefas manuais tediosas, minimizar erros e recuperar tempo.

Está curioso para saber como a automação pode revolucionar seu fluxo de trabalho? Vamos explorar 20 ideias poderosas de automação que tornarão sua experiência com o Planilhas Google eficiente e o ajudarão a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.

O que é automação do Google?

A automação do Google refere-se a ferramentas, scripts e recursos do ecossistema do Google que ajudam a automatizar tarefas repetitivas em vários aplicativos do Google, como o Planilhas Google, o Gmail e o Drive.

Com a automação, os usuários podem configurar regras ou aproveitar o Google Apps Script para lidar com tarefas manuais automaticamente, como enviar e-mails, atualizar planilhas ou criar lembretes.

Por exemplo, no Planilhas Google, a automação pode extrair dados de fontes externas, realizar análises de dados e até mesmo atualizar entradas com base em acionadores predefinidos.

Leia também: Como otimizar o gerenciamento de projetos com automação Veja por que você deve usar a automação do Google:

Economia de tempo: Ao automatizar tarefas repetitivas, a automação no Planilhas Google pode economizar uma grande parte do tempo gasto em uma semana de trabalho em tarefas de entrada e processamento de dados Reduzir erros: Ao automatizar tarefas tediosas e repetitivas, as chances de erro humano são reduzidas significativamente, levando a uma maior precisão no seu trabalho Melhorar a produtividade: Ao automatizar seus fluxos de trabalho no Planilhas Google, você pode se concentrar em tarefas de maior valor que exigem pensamento crítico, solução de problemas e criatividade Aprimore a personalização e a flexibilidade: O Google Apps Script permite que você crie automações altamente personalizadas, adaptadas às suas necessidades. Desde o envio de relatórios automatizados até a atualização do Google Agenda com base nos marcos do projeto, a flexibilidade é infinita

Verificação de fatos: Um exemplo infame de erros dispendiosos relacionados a planilhas é o Incidente da "Baleia de Londres" do JPMorgan em que erros manuais em planilhas contribuíram para uma perda comercial de US$ 6,2 bilhões.

Agora que já analisamos os conceitos básicos da automação do Google, é hora de passar para as etapas práticas.

20 ideias de automação do Google Sheets para otimizar seu fluxo de trabalho

Aqui estão 20 ideias de automação do Planilhas Google divididas em cinco categorias para tornar seu fluxo de trabalho mais suave, rápido e eficiente. Essas Hacks do Planilhas Google transformarão seu trabalho.

Automação de coleta e entrada de dados

A coleta e a entrada de dados podem ser alguns dos aspectos mais demorados do trabalho no Planilhas Google. Automatizar esses processos em seu Google Workspace economizará um esforço manual significativo e garantirá um tratamento mais preciso dos dados.

Vamos ver como fazer isso:

1. Importar respostas do Google Form automaticamente

Integre facilmente o Google Forms ao Google Sheets para automatizar a coleta de dados. Na guia Respostas de seu formulário, clique nos três pontos (⋮) ao lado do ícone do Google Sheet e selecione "Selecionar destino das respostas"

via Formulários do Google Crie uma nova planilha ou selecione uma planilha existente para registrar as respostas do formulário. Isso fará com que as respostas fluam diretamente para sua planilha, evitando que você copie e cole manualmente e reduzindo os erros.

Verificação de fatos: De acordo com um relatório da McKinsey, cerca de 30% das horas de trabalho poderão ser automatizadas até 2030.

2. Preenchimento automático de dados usando fórmulas

Com a ajuda da função ARRAYFORMULA(), você pode preencher automaticamente as células com uma série de números, datas ou até mesmo cálculos complexos em linhas ou colunas.

via Ben Collins

3. Modelos de pré-preenchimento para uso repetido

Se você trabalha frequentemente com o mesmo tipo de dados, crie modelos de planilhas pré-preenchidas. Por exemplo, use o Google Apps Script para automatizar a duplicação de um modelo existente sempre que iniciar um novo projeto.

via Ben Collins

4. Automatizar regras de validação de dados

Configure regras para garantir que os dados corretos sejam inseridos em sua planilha. Rejeite automaticamente entradas incorretas, como datas ou texto, para manter os dados limpos e organizados.

via Meu centro de treinamento on-line

Automações de relatórios e análise de dados CRM do Google Sheets oferece vários recursos de relatório e análise de dados, que são partes essenciais de qualquer fluxo de trabalho. Automatizar seus relatórios no Google Sheets não apenas economiza seu tempo, mas também garante que você sempre tenha os dados mais atualizados prontos para análise.

Vamos explorar como você pode gerar relatórios automáticos:

5. Gerar relatórios automáticos

As equipes de marketing podem usar o Google Apps Script para gerar relatórios de anúncios semanais ou mensais com dados atualizados. Elas podem automatizar esse processo e enviar o relatório por e-mail aos membros da equipe sem nenhuma intervenção manual.

via Google

6. Habilitar a formatação condicional com base nos dados

Destaque automaticamente células ou linhas inteiras que atendam a determinadas condições (por exemplo, metas de vendas aumentadas em %). Use o recurso "Conditional Formatting" (Formatação condicional) na guia "Format" (Formatar) para visualizar dados críticos com facilidade.

via Ben Collins

7. Usar tabelas dinâmicas atualizadas automaticamente

Automatize o Planilhas Google para atualizar as tabelas dinâmicas quando os dados forem alterados. No entanto, para funções como RAND(), TODAY(), NOW() ou fórmulas personalizadas que dependem do tempo ou de outras condições variáveis, talvez sejam necessários scripts de aplicativos ou extensões para atualizações mais dinâmicas.

Isso garante que os dados mais recentes sejam refletidos nas tabelas dinâmicas sem a necessidade de ajustes manuais.

8. Conectar o Planilhas Google ao Google Analytics

Use o complemento do Google Analytics para importar tráfego da Web, métricas de público-alvo e muito mais diretamente para o Planilhas Google. Você pode fazer download desse complemento clicando em Extensões > Complementos > Obter complementos.

via Planilhas do Google Procure o complemento do Google Analytics e instale-o.

Depois de instalado, você verá o complemento na guia Extensões. Agora você pode criar relatórios sobre a atividade do site por meio desse complemento.

Automações de colaboração e compartilhamento

Ao trabalhar em um ambiente colaborativo, é essencial manter-se atualizado sobre as alterações feitas nos documentos compartilhados. Vamos explorar como é possível automatizar tarefas relacionadas à colaboração no Planilhas Google e ajudar os membros da equipe a se manterem sincronizados:

9. Receba notificações por e-mail sobre alterações

Configure o Google Apps Script ou use o recurso "Regra de notificações" para receber alertas sempre que uma alteração for feita, garantindo que nenhuma atualização passe despercebida.

Vá para Ferramentas > Configurações de notificação > Editar notificações. Em seguida, defina uma regra com base nas notificações que você deseja receber.

10. Automatize o compartilhamento com base em critérios

Configure o Google Sheets para compartilhar automaticamente determinadas planilhas com os membros da equipe com base em condições específicas, como alterações nos dados ou conclusão de tarefas específicas.

Para isso, é necessário criar um script no Google Apps Script que verifique condições específicas e compartilhe a planilha com os membros designados da equipe. Aqui está um exemplo de script:

via Google

11. Atualize automaticamente os painéis da equipe

Conecte o Google Sheets a complementos como o Data Studio ou outras ferramentas de BI e automatize as atualizações do painel da sua equipe. Isso oferece à sua equipe dados em tempo real sem a necessidade de atualizar ou importar números manualmente.

12. Comente e adicione notificações com o Apps Script

Use o editor Apps Script para automatizar comentários quando determinadas condições forem atendidas. Por exemplo, quando uma tarefa está atrasada, um comentário pode ser adicionado automaticamente para notificar a pessoa relevante.

Automação de limpeza e formatação de dados

De acordo com um estudo da Experian, 39% das empresas estimam que dados de baixa qualidade têm um impacto negativo na experiência do cliente.

Vamos ver como a automação da limpeza de dados pode economizar horas e dinheiro.

13. Automatize a remoção de duplicatas

Evite a desordem desnecessária usando o recurso "Remove Duplicates" na guia "Data" ou automatizando esse processo por meio do Apps Script. Isso é perfeito para o gerenciamento de grandes conjuntos de dados, especialmente quando há entradas recorrentes.

14. Formato em massa com o Apps Script

Formate dados (por exemplo, convertendo datas em um formato consistente, alterando o texto para maiúsculas) em massa usando o Apps Script. Automatize o tedioso processo de formatação para que ele seja executado sempre que novos dados forem adicionados.

15. Automatize a "divisão de texto em colunas

O recurso "Dividir texto em colunas" do Planilhas Google, na guia "Dados", pode ser automatizado usando o Apps Script, para que seu conjunto de dados seja sempre organizado com base nas colunas desejadas, como dividir nomes de endereços de e-mail.

16. Agendar limpeza de dados

Defina uma programação recorrente (diária, semanal) para a limpeza de dados a fim de garantir a consistência. Seja para excluir linhas vazias ou padronizar a formatação de texto, as limpezas programadas podem economizar tempo.

Por meio do Apps Script, você pode criar um script que limpa seus dados com base em critérios específicos.

Automação de integração e dados externos

Ao extrair dados de APIs externas, você pode aproveitar insights em tempo real para tomar decisões informadas e otimizar seus processos.

Veja como isso pode ser feito:

17. Extraia dados de APIs externas

Integre fontes de dados externas, como preços de ações, relatórios meteorológicos ou até mesmo métricas de mídia social, diretamente no Google Sheets por meio de APIs. Vá para Extensões > Complementos > Obter complementos.

Procure por API Connector e instale-o. Depois de instalada, abra a extensão, insira o URL do ponto de extremidade da API e configure os parâmetros ou cabeçalhos necessários. Em seguida, execute sua solicitação. Você também pode escrever um script para integração de API no Apps Script.

18. Automatize a importação de dados de outras planilhas ou do Google Calendar

Use a fórmula IMPORTRANGE("spreadsheet_url", "range_string") para importar automaticamente dados de outra planilha sem copiar e colar manualmente. Isso ajuda a conectar o Google Sheets e a otimizar todo o seu fluxo de trabalho de dados.

via Coursera Você também pode instalar o complemento do Google Agenda, que permite visualizar, editar e formatar os eventos da sua agenda diretamente no Planilhas Google.

Leia também: Como criar um calendário no Planilhas Google (guia 2024 + modelo)

19. Integrar o Google Finance

Aproveite a função GOOGLEFINANCE() para extrair automaticamente dados de ações em tempo real para sua planilha. Seja para acompanhar portfólios ou manter o controle dos preços de mercado, a automação ajuda você a se manter atualizado sem esforço.

20. Sincronização com o Google BigQuery para grandes conjuntos de dados

Se estiver lidando com grandes conjuntos de dados, sincronize o Google Sheets com complementos como o BigQuery para análise de dados em tempo real sem nenhum esforço manual. Isso é útil para conjuntos de dados complexos que excedem os limites do Google Sheets.

Limitações da automação no Planilhas Google

Automatizar o Planilhas Google pode aumentar significativamente a produtividade, mas é essencial reconhecer suas limitações. A compreensão dessas restrições o ajudará a determinar quando Alternativas ao Planilhas Google pode ser mais eficaz para você.

Aqui estão algumas das principais limitações que os usuários podem encontrar:

1. Complexidade das funções

Embora o Planilhas Google ofereça uma série de recursos de automação, funções e cálculos complexos podem levar a erros. Os usuários podem ter dificuldade em aninhar várias funções, o que prejudica a produtividade e aumenta a probabilidade de erros.

2. Opções de personalização limitadas

Ferramentas de automação como o Google Apps Script oferecem alguma personalização, mas geralmente exigem conhecimento de programação. Os usuários sem habilidades de programação podem ter dificuldades para criar soluções personalizadas para necessidades específicas.

3. Desafios da mesclagem de planilhas por meio da automação Mesclando dados de várias planilhas do Google por meio da automação pode ser difícil, pois geralmente requer funções avançadas ou scripts. Os usuários sem experiência em codificação ou fluência com fórmulas complexas podem ter dificuldades para automatizar esse processo de forma eficaz, levando a soluções manuais ou à perda de dados relevantes.

4. Problemas de desempenho com grandes conjuntos de dados

A automação de tarefas em grandes conjuntos de dados pode levar a um atraso no desempenho. A automação extensiva pode tornar o tempo de resposta mais lento, dificultando o trabalho com arquivos grandes.

5. Curva de aprendizado

Os usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado acentuada ao utilizar recursos avançados de automação. Familiarizar-se com o Google Apps Script e outras ferramentas de automação pode consumir muito tempo, prejudicando a produtividade imediata.

Então, o que fazer se essas limitações forem um obstáculo para nós? Felizmente, ClickUp oferece uma solução! Vamos explorar como o ClickUp pode ser utilizado para garantir a eficiência ideal.

Automatize seu fluxo de trabalho com o ClickUp ClickUp é uma plataforma versátil de gerenciamento de projetos que permite que as equipes aumentem a produtividade e simplifiquem os fluxos de trabalho.

Ao fornecer um ambiente centralizado para o gerenciamento de tarefas, o ClickUp soluciona com eficácia muitas limitações do Google Sheets, permitindo que os usuários gerenciem seus projetos com mais eficiência e flexibilidade.

Veja como o ClickUp pode elevar seu fluxo de trabalho:

Gerenciamento de dados centralizado : Mantenha todas as informações, documentos e registros relevantes em um local acessívelDocumentos do ClickUp. Isso facilita a colaboração em tempo real e garante que todos estejam na mesma página

: Mantenha todas as informações, documentos e registros relevantes em um local acessívelDocumentos do ClickUp. Isso facilita a colaboração em tempo real e garante que todos estejam na mesma página Controle eficiente de tarefas : Organize e monitore tarefas de forma eficaz com oTarefas do ClickUpseja para planejamento de projetos, atribuições de equipes ou acompanhamento de prazos. Isso ajuda a manter o foco e a responsabilidade em todos os setores

: Organize e monitore tarefas de forma eficaz com oTarefas do ClickUpseja para planejamento de projetos, atribuições de equipes ou acompanhamento de prazos. Isso ajuda a manter o foco e a responsabilidade em todos os setores Fluxos de trabalho personalizados : Crie fluxos de trabalho adaptados aos seus processos específicos, permitindo uma transição perfeita entre as tarefas. Essa adaptabilidade garante que a sua equipe possa seguir as práticas recomendadas que atendam às suas necessidades específicas

: Crie fluxos de trabalho adaptados aos seus processos específicos, permitindo uma transição perfeita entre as tarefas. Essa adaptabilidade garante que a sua equipe possa seguir as práticas recomendadas que atendam às suas necessidades específicas Recursos de IA : Cérebro ClickUp simplifica a automação de fluxos de trabalho para qualquer equipe. Basta expressar suas necessidades de automação em linguagem simples, e a IA integrada configurará rapidamente a automação do fluxo de trabalho para qualquer espaço, pasta ou lista

: Cérebro ClickUp simplifica a automação de fluxos de trabalho para qualquer equipe. Basta expressar suas necessidades de automação em linguagem simples, e a IA integrada configurará rapidamente a automação do fluxo de trabalho para qualquer espaço, pasta ou lista Recursos de integração: UseIntegração do ClickUp para conectar-se a outras ferramentas e aplicativos e criar um fluxo de trabalho coeso. Essa integração simplifica os processos e aprimora a funcionalidade geral de seus esforços de gerenciamento de projetos

Quando se trata de automatizar seu fluxo de trabalho, o ClickUp oferece recursos poderosos com Automações do ClickUp . Esse recurso permite que você crie automações personalizadas que simplificam tarefas repetitivas e aumentam a eficiência em seus projetos.

Aproveite o poder do AI Automation Builder do ClickUp e crie, sem esforço, fluxos de trabalho personalizados adaptados às necessidades de sua equipe

Com uma interface intuitiva e vários modelos, sua equipe pode se concentrar no que realmente importa. O ClickUp Automations oferece:

AI Automation Builder : Crie facilmente automações adaptadas às suas necessidades sem precisar de grandes habilidades técnicas

: Crie facilmente automações adaptadas às suas necessidades sem precisar de grandes habilidades técnicas Modelos de automação : Acesse uma biblioteca de mais de 50 modelos pré-criados para iniciar seus esforços de automação e simplificar processos comuns

: Acesse uma biblioteca de mais de 50 modelos pré-criados para iniciar seus esforços de automação e simplificar processos comuns Atribuições dinâmicas de tarefas : Atribua tarefas automaticamente aos membros da equipe com base em critérios específicos, garantindo que as pessoas certas estejam sempre no circuito

: Atribua tarefas automaticamente aos membros da equipe com base em critérios específicos, garantindo que as pessoas certas estejam sempre no circuito Notificações automatizadas : Configure notificações por e-mail para manter sua equipe informada sem a necessidade de acompanhamento manual constante

: Configure notificações por e-mail para manter sua equipe informada sem a necessidade de acompanhamento manual constante Registros de auditoria detalhados: Monitore todas as ações automatizadas com registros de auditoria robustos, garantindo transparência e ajudando a rastrear as alterações de forma eficaz

Os Campos de Fórmula nas Automações do ClickUp oferecem um alto grau de personalização e flexibilidade para seu fluxo de trabalho. Esse recurso permite que você use campos de fórmula como acionadores e condições, permitindo que as automações se adaptem com base em valores calculados.

Aqui estão alguns casos de uso comuns para campos de fórmula nas Automações do ClickUp:

Cálculo de datas de vencimento: Calcular automaticamente as datas de vencimento com base em uma data de início e uma duração especificada

Calcular automaticamente as datas de vencimento com base em uma data de início e uma duração especificada Cálculo de custos totais: Somar os custos de vários itens de linha associados a uma tarefa

Somar os custos de vários itens de linha associados a uma tarefa Determinação do status da tarefa: Definir o status da tarefa com base em critérios específicos, como a porcentagem de conclusão ou a presença de determinadas tags

Criação de campos personalizados: Gerar campos personalizados com valores derivados de dados existentes, como concatenar o nome e o sobrenome em um campo de nome completo

Com os poderosos recursos de automação do ClickUp, é possível projetar um fluxo de trabalho que se adapte às necessidades exclusivas da sua equipe, aumentando a produtividade e o sucesso.

Leia também: Guia de automações no ClickUp (com 10 exemplos de casos de uso)

Automação do ClickUp: A chave para fluxos de trabalho mais inteligentes

Embora o Google Sheets ofereça recursos básicos de automação, ele pode ser insuficiente para gerenciar fluxos de trabalho mais complexos. As opções limitadas de personalização e os desafios com a automação de processos como a fusão de planilhas podem reduzir a produtividade. É aí que o ClickUp entra em ação.

Com recursos avançados, como o AI Automation Builder, atribuições de tarefas dinâmicas e a capacidade de usar campos de fórmula como acionadores, o ClickUp oferece uma solução poderosa para automatizar e otimizar suas tarefas sem esforço.

Seja para acompanhar o desempenho, gerenciar tarefas ou gerar relatórios, as automações do ClickUp elevam a eficiência a um novo patamar.

Pronto para superar as limitações do Google Sheets e transformar seu fluxo de trabalho? Comece a usar o ClickUp e experimente um gerenciamento de projetos perfeito! Registre-se no ClickUp hoje mesmo!