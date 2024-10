Como criar um ecossistema de produtos que os clientes vão adorar

Lembra-se de abrir a caixa do seu novo telefone e ficar empolgado com a possibilidade de sincronizar automaticamente todos os dados - aplicativos, documentos e imagens - do seu telefone anterior em algumas etapas simples?

Graças ao Google eEcossistemas de produtos da Apple os telefones ou dispositivos que usam seus produtos desfrutam de transferências de dados perfeitas, permitindo que você mova tudo, de fotos a aplicativos, sem o incômodo de transferir manualmente cada item.

_Você gostaria de oferecer a seus clientes uma experiência semelhante?

Seja você um gerente de produtos experiente ou um estrategista de negócios curioso, este guia o ajudará a aprender sobre o poder de criar um ecossistema de produtos para fortalecer a experiência do cliente e dar à sua empresa uma vantagem competitiva.

O que é um ecossistema de produtos?

Um ecossistema de produtos é um conjunto de produtos e serviços interconectados que trabalham juntos de forma integrada para resolver um problema ou uma série de problemas relacionados do cliente. Essa ampla gama de produtos ou serviços cria uma experiência de usuário unificada e aprimorada.

Uma empresa média usa cerca de 110 aplicativos SaaS para suas operações!

São muitos aplicativos para colocar sua empresa em funcionamento! Gerenciar diferentes aplicativos, UIs, logins e sistemas pode ser exaustivo e aumentar sua carga de trabalho.

É por isso que há uma grande necessidade de ecossistemas de produtos coesos que reduzam o número de aplicativos que manipulamos durante o dia.

Por que um ecossistema de produtos é importante?

Um ecossistema de produtos cria uma experiência de usuário perfeita e integrada, aumentando a conveniência, a fidelidade e a satisfação geral. Veja como um ecossistema de produtos beneficia sua organização:

Fidelidade aprimorada: Quando você cria vários produtos e recursos interconectados para resolver os desafios de seus clientes, isso mostra que você se preocupa com eles, aumentando a fidelidade e a defesa da marca

Quando você cria vários produtos e recursos interconectados para resolver os desafios de seus clientes, isso mostra que você se preocupa com eles, aumentando a fidelidade e a defesa da marca Aderência do cliente : Quando seus produtos funcionam juntos como uma máquina bem lubrificada, é menos provável que os usuários o troquem por seus concorrentes. Eles se acostumam com seus produtos e serviços e estão menos dispostos a mudar para um concorrente, o que pode melhorar as taxas de retenção

: Quando seus produtos funcionam juntos como uma máquina bem lubrificada, é menos provável que os usuários o troquem por seus concorrentes. Eles se acostumam com seus produtos e serviços e estão menos dispostos a mudar para um concorrente, o que pode melhorar as taxas de retenção Aumento do valor : Cada produto em seu ecossistema agrega valor aos outros, criando um efeito "1+1=3". Essa sinergia permite que o usuário final obtenha ainda mais valor de seu investimento

: Cada produto em seu ecossistema agrega valor aos outros, criando um efeito "1+1=3". Essa sinergia permite que o usuário final obtenha ainda mais valor de seu investimento Oportunidades de inovação : Ao criar conexões entre os produtos, você descobrirá novas maneiras de resolver os problemas dos clientes e terá uma gama maior de recursos interessantes, abrindo-se para novos mercados e mais receita

: Ao criar conexões entre os produtos, você descobrirá novas maneiras de resolver os problemas dos clientes e terá uma gama maior de recursos interessantes, abrindo-se para novos mercados e mais receita Vantagem competitiva : Um ecossistema bem-sucedido o diferencia da concorrência e leva a um crescimento mais rápido. Não se trata mais apenas de produtos individuais; trata-se de toda a experiência que você oferece

: Um ecossistema bem-sucedido o diferencia da concorrência e leva a um crescimento mais rápido. Não se trata mais apenas de produtos individuais; trata-se de toda a experiência que você oferece Insights de dados: Com um ecossistema interconectado, você pode reunir dados mais abrangentes sobre como os usuários usam seus produtos, o que leva a uma melhor tomada de decisões e a melhorias nos produtos

Uma rede coesa de produtos que se integram perfeitamente é fundamental. Vamos explorar as etapas práticas para criar um ecossistema de produtos bem-sucedido para sua empresa.

Leia também: Como criar um painel de gerenciamento de produtos

Como criar um ecossistema de produtos em 5 etapas

A criação de um ecossistema de produtos bem-sucedido exige tempo, esforço e algum pensamento estratégico. Aqui estão cinco etapas principais para orientá-lo no início da jornada do ecossistema.

Etapa 1: Ouça e aprenda com os clientes

Primeiro, saiba o que seus clientes atuais querem, precisam e sonham. Sem isso, você estará perdido. Portanto, você deve começar entendendo seu público-alvo, seu comportamento e suas necessidades para que possa criar uma linha de produtos que resolva seus desafios ou facilite um pouco sua vida diária.

Você pode implementar os métodos a seguir para sintonizar-se com o comprimento de onda de seus clientes e entender o que eles querem:

1. Coletar feedback dos clientes por meio de pesquisas e questionários

Essa é uma das maneiras mais fáceis de conhecer o comportamento, os gostos, as necessidades etc. de seus clientes. Ferramentas de gerenciamento de produtos como o ClickUp podem ajudá-lo a criar formulários de pesquisa para compartilhar com seus usuários e obter informações sobre suas mentes. Formulários do ClickUp permitem que você colete e analisar o feedback dos clientes .

Colete facilmente feedback e sugestões com o ClickUp Forms

Esses formulários são altamente personalizáveis e podem criar tarefas diretamente na plataforma ClickUp. Você pode criar pesquisas personalizadas, incorporá-las ao seu site ou enviá-las por e-mail. Todos os dados são salvos no ClickUp, prontos para serem explorados e revelarem as percepções dos clientes

Quando você tiver esses dados, use-os para analisar o comportamento do cliente. Fique de olho em como e por que os clientes estão usando seus produtos existentes. Quais recursos eles adoram? Com o que eles estão tendo dificuldades?

O ClickUp também oferece modelos de gerenciamento de produtos para facilitar esse processo. Por exemplo, o Modelo de pesquisa de feedback do produto ClickUp ajuda a coletar facilmente informações valiosas dos clientes.

Receba feedback do usuário com o modelo de pesquisa de feedback do produto ClickUp

Veja como ele pode ajudar você:

Obter insights sobre as necessidades dos clientes e identificar oportunidades de aprimoramento

sobre as necessidades dos clientes e identificar oportunidades de aprimoramento Reunir com eficiência dados precisos e relevantes

**Avaliar o feedback do usuário e aproveitar as descobertas para orientar a tomada de decisões

2. Analise a mídia social

Vasculhe suas mídias sociais e fóruns on-line para ver o que as pessoas dizem sobre seus produtos e seu setor em geral. Quora, Reddit, X (também conhecido como Twitter) e até mesmo o Instagram se tornaram plataformas para os clientes expressarem suas honestas experiências. Às vezes, o feedback mais valioso vem de lugares que você menos espera.

3. Tenha conversas pessoais

Nada supera uma boa conversa à moda antiga. Estabeleça regularmente chats individuais com seus usuários para manter contato com eles, criar um relacionamento e entender suas necessidades e pontos problemáticos.

O objetivo aqui é descobrir as conexões entre as diferentes necessidades dos usuários. Isso o ajudará a identificar oportunidades para novos produtos ou recursos que poderiam se encaixar perfeitamente em seu ecossistema.

Dica profissional: Depois de coletar o feedback, você pode usar qualquer um dos seguintes recursos modelos gratuitos de resultados de pesquisa para analisar e apresentar os dados de sua pesquisa de forma organizada.

Etapa 2: crie interconexões perfeitas no ecossistema do seu produto

Uma das maiores coisas que você pode oferecer aos clientes por meio de sua linha de produtos é a conveniência. Se o seu ecossistema de produtos ajudar mais clientes a resolverem seus problemas sem problemas durante toda a jornada em todos os dispositivos, nada poderá fazer com que eles abandonem seu produto.

O segredo aqui é fazer com que as conexões sejam tão suaves que os usuários mal percebam que estão alternando entre produtos diferentes. Aqui estão algumas dicas para fazer a mágica acontecer:

Implemente um sistema de login único em todos os seus produtos

Certifique-se de que seus produtos tenham uma aparência semelhante

Permita que os dados fluam sem problemas entre seus produtos. Se um usuário atualizar suas informações em um local, elas deverão ser atualizadas de forma consistente em todos os lugares

Crie recursos que aproveitem vários produtos em seu ecossistema. Por exemplo, o ClickUp Forms permite que os usuários gerem listas de tarefas diretamente dos formulários, criando um fluxo de trabalho contínuo entre o gerenciamento de projetos e os formulários de feedback

Etapa 3: Promova colaborações e parcerias estratégicas

"Duas cabeças são melhores do que uma" se aplica perfeitamente aos ecossistemas de produtos - quando dois (ou mais) produtos trabalham juntos, eles proporcionam uma experiência ainda melhor do que um único produto isolado.

Se você ainda não tem um recurso ou um conjunto de recursos que seus usuários finais desejam, você pode tentar encontrar produtos semelhantes no mercado e possivelmente colaborar com eles para oferecer uma experiência perfeita aos seus públicos-alvo.

Procure parcerias que possam agregar valor ao seu ecossistema e dificultar a troca de seus usuários por outros produtos ou serviços. Você pode:

Associe-se a ferramentas complementares que seus usuários já adoram. O ClickUp, por exemplo, oferece integrações perfeitas com ferramentas populares como Slack, Google Drive e GitHub, tornando-o um hub central para produtividade

como Slack, Google Drive e GitHub, tornando-o um hub central para produtividade Colabore com outras empresas com ideias semelhantes para criar novos produtos ou recursos que beneficiem ambas as bases de usuários

para criar novos produtos ou recursos que beneficiem ambas as bases de usuários Crie APIs robustas que permitam que outros desenvolvedores criem facilmente sobre seu ecossistema, expandindo seu alcance e funcionalidade e tornando-o mais adaptável

que permitam que outros desenvolvedores criem facilmente sobre seu ecossistema, expandindo seu alcance e funcionalidade e tornando-o mais adaptável Faça parcerias com empresas que compartilham seu público-alvo para criar ofertas de marketing conjunto ou acordos de pacotes

Etapa 4: aprimorar e melhorar continuamente seu ecossistema

Você não pode criar um ecossistema de produtos e deixá-lo como está. Talvez seja necessário verificar se os usuários gostam dele, se há algum erro, se é necessário adicionar/remover algo ou se algo está com defeito.

Criar um ecossistema é mais parecido com cuidar de um jardim - você precisa cultivar, podar e, às vezes, plantar novas sementes. À medida que o ecossistema evolui, veja como você pode mantê-lo próspero:

Mantenha todos os produtos em seu ecossistema atualizados . Isso mostra aos usuários que você está trabalhando ativamente para oferecer a eles a experiência

. Isso mostra aos usuários que você está trabalhando ativamente para oferecer a eles a experiência Certifique-se de que recursos semelhantes funcionem de forma consistente em seu ecossistema. Se você adicionar uma novidade interessante a um produto, veja se pode adicioná-la a outros produtos também

em seu ecossistema. Se você adicionar uma novidade interessante a um produto, veja se pode adicioná-la a outros produtos também Regularmente verifique e melhore o desempenho do seu ecossistema como um todo. Uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco!

do seu ecossistema como um todo. Uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco! Configure sistemas para coletar e agir continuamente com base no feedback do usuário . Faça com que seus usuários se sintam ouvidos e tente incluir ativamente o feedback deles nos recursos

. Faça com que seus usuários se sintam ouvidos e tente incluir ativamente o feedback deles nos recursos Implemente uma análise que lhe dê uma visão panorâmica de como os usuários se movimentam em seu ecossistema. Isso pode ajudá-lo a identificar gargalos ou conexões subutilizadas

Etapa 5: forneça valor tangível aos clientes

Seu ecossistema de produtos deve tornar a vida dos clientes mais fácil, mais produtiva ou mais agradável. Ele pode perder rapidamente o interesse do cliente se não for nenhuma dessas coisas. Veja como você pode garantir que está fornecendo valor real:

Resolva problemas reais : Cada produto do seu ecossistema deve atender a uma necessidade específica do usuário ou a um ponto problemático

: Cada produto do seu ecossistema deve atender a uma necessidade específica do usuário ou a um ponto problemático Crie ganhos de eficiência : Procure maneiras de seu ecossistema economizar o tempo dos usuários ou reduzir o número de etapas necessárias para realizar uma tarefa

: Procure maneiras de seu ecossistema economizar o tempo dos usuários ou reduzir o número de etapas necessárias para realizar uma tarefa Ofereça recursos exclusivos : Desenvolva recursos que só são possíveis devido à natureza interconectada de seu ecossistema

: Desenvolva recursos que só são possíveis devido à natureza interconectada de seu ecossistema Personalização: Use os dados do seu ecossistema para oferecer experiências e recomendações personalizadas aos usuários

O verdadeiro teste do valor do seu ecossistema é se os usuários o consideram indispensável em suas vidas diárias ou fluxos de trabalho.

dica profissional: Produza guias, tutoriais e outros recursos para ajudar os usuários a navegar e aproveitar ao máximo o ecossistema do seu produto.

Exemplos de ecossistema de produtos

Criar uma linha de produtos é uma coisa, mas tornar seu ecossistema valioso pode diferenciá-lo dos demais. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos reais de ecossistemas bem-sucedidos. Essas empresas dominaram a criação de produtos interconectados que deixam os clientes querendo mais.

ClickUp Clique em é um dos melhores exemplos de um ecossistema de produtos bem elaborado em produtividade. É uma ferramenta para todos que buscam maneiras eficientes de fazer as coisas - pessoal ou profissionalmente!

O ecossistema do ClickUp inclui muitos recursos e integrações para ajudá-lo a ser mais produtivo e obter resultados mais rapidamente. Aqui está uma lista dos recursos do ecossistema ClickUp:

1. Software de gerenciamento de produtos ClickUp

Projetado especificamente para equipes de produtos, Software de gerenciamento de produtos ClickUp oferece recursos como roadmapping, planejamento de sprint e gerenciamento de backlog, todos integrados ao restante do ClickUp. Os gerentes de produtos podem criar e acompanhar iniciativas de produtos, vinculá-las a tarefas e marcos específicos e visualizar o progresso das tarefas em roadmaps personalizáveis.

Acompanhar o progresso e criar produtos é mais fácil com o ClickUp Product Management Software

A integração com o produto principal do ClickUp significa que os planos de produto estão sempre em sincronia com o trabalho de desenvolvimento real. Você pode obter atualizações de tarefas e progresso dos membros da equipe em tempo real, o que elimina a lacuna entre a estratégia e a execução

2. Documentos do ClickUp Documentos do ClickUp é um recurso de documentação que se integra perfeitamente a tarefas e projetos. Ele permite incorporar listas de tarefas, contratos, SOPs ou qualquer tipo de dados importantes, mencionar membros da equipe e até mesmo criar novas tarefas diretamente dos documentos. O ClickUp Docs facilita a documentação e a execução de projetos.

3. ClickUp Brain

Escreva resumos de produtos, descrições e muito mais em um instante com o ClickUp Brain ClickUp Brain o ClickUp Brain, um assistente de IA, funciona em toda a plataforma ClickUp para aumentar a produtividade. Ele pode ajudá-lo a redigir e-mails, resumir documentos longos, gerar ideias de projetos, acessar dados oficiais da empresa instantaneamente e até mesmo escrever código. A IA se adapta à linguagem e ao estilo específicos de sua empresa ao longo do tempo, fazendo com que pareça uma ferramenta personalizada para sua empresa.

4. Quadros brancos ClickUp

Um recurso de colaboração visual, Quadros brancos ClickUp o ClickUp Whiteboards é um aplicativo de gerenciamento de tarefas, que se conecta diretamente a tarefas e documentos. Você pode fazer brainstorming de ideias, mapear processos com sua equipe em tempo real e, em seguida, transformar seus planos visuais em tarefas acionáveis com apenas alguns cliques. É particularmente útil para equipes remotas que colaboram em ideias complexas.

O que torna o ecossistema do ClickUp valioso é o fato de todas essas ferramentas trabalharem juntas de forma harmoniosa. E o que pode faltar ao ecossistema do ClickUp, ele compensa com seus mais de 1.000 Integrações do ClickUp .

Por exemplo, você pode usar a integração do ClickUp Quadros brancos para equipes de produtos para conduzir sessões de brainstorming em tarefas acionáveis, incorporar essas tarefas em um documento para contexto, conversar com os membros da equipe ou deixar comentários nas tarefas para atualizações e, em seguida, acompanhar o progresso em um painel - tudo isso sem sair do ambiente do ClickUp.

Leia também: 10 melhores ferramentas de software de crescimento liderado por produtos (PLG) em 2024

Apple

via Unsplash Qualquer pessoa que use produtos da Apple confia na marca por causa de sua qualidade, experiência do usuário, ROI (retorno sobre o investimento) e conveniência.

Aqui está um rápido resumo do ecossistema de produtos da Apple:

Hardware : iPhones, iPads, Macs, Apple Watch, AirPods

: iPhones, iPads, Macs, Apple Watch, AirPods Software : iOS, macOS, watchOS, tvOS

: iOS, macOS, watchOS, tvOS Serviços: iCloud, Apple Music, TV+, Fitness+

O ecossistema da Apple é excelente para resolver problemas cotidianos. Imagine que você está trabalhando em uma apresentação no seu Mac quando precisa sair. Sem problemas - você pode continuar editando no iPad durante o trajeto no trem, consultando as anotações que fez no iPhone anteriormente.

Na academia, o Apple Watch monitora seu treino, que é refletido no aplicativo Saúde do iPhone. Em casa, você pode usar o iPhone para controlar a Apple TV e assistir ao programa que estava vendo antes. Essa integração perfeita entre dispositivos e serviços elimina qualquer atrito em suas interações digitais diárias, poupando-lhe um tempo precioso para outras coisas.

Google

via GoogleEcossistema do Google é vasto e variado. Sua missão é clara: tornar as informações acessíveis e úteis. Todos os produtos do ecossistema do Google ajudam os usuários a alcançar esse objetivo.

Pesquisa : Mecanismo de pesquisa na Web

: Mecanismo de pesquisa na Web Gmail : Serviço de e-mail

: Serviço de e-mail Google Workspace : Docs, Sheets, Slides

: Docs, Sheets, Slides Google Drive : Armazenamento na nuvem

: Armazenamento na nuvem Google Photos: Armazenamento e organização de fotos

O ecossistema do Google ajuda a resolver desafios de colaboração e gerenciamento de informações diárias pessoais ou profissionais. Por exemplo, digamos que você esteja trabalhando em um projeto com sua equipe. Você pode fazer um brainstorming de ideias em um Google Doc, agendar reuniões com o Google Agenda (que adiciona automaticamente links de chamadas de vídeo), colaborar em uma apresentação no Google Slides e armazenar todos os arquivos relacionados em uma pasta compartilhada do Google Drive.

Microsoft 365

via Microsoft 365 O Microsoft 365 é um pacote de produtividade baseado em nuvem que oferece várias ferramentas e serviços para empresas e indivíduos. Ele foi projetado para aprimorar a colaboração, a produtividade e a comunicação. O ecossistema foi desenvolvido na plataforma de nuvem do Microsoft Azure, fornecendo uma base escalável e segura para esses serviços.

Aqui estão alguns componentes principais do ecossistema do Microsoft 365:

Aplicativos de produtividade:

Aplicativos do Office 365: Aplicativos conhecidos como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Teams

Aplicativos conhecidos como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Teams Armazenamento na nuvem: OneDrive para armazenar e compartilhar arquivos

OneDrive para armazenar e compartilhar arquivos Microsoft to do: Gerenciamento e planejamento de tarefas

Comunicação e colaboração:

Microsoft Teams: Um hub para colaboração em equipe, incluindo bate-papo, videoconferência, compartilhamento de arquivos e integração de aplicativos

Um hub para colaboração em equipe, incluindo bate-papo, videoconferência, compartilhamento de arquivos e integração de aplicativos Outlook : E-mail, calendário e gerenciamento de contatos

: E-mail, calendário e gerenciamento de contatos Yammer: Rede social empresarial para comunicação interna

Da criação e edição de documentos ao gerenciamento de projetos e comunicação, os usuários podem realizar tarefas com mais eficiência no Microsoft 365. A integração de diferentes aplicativos permite o compartilhamento contínuo de dados e a colaboração, reduzindo os processos manuais demorados.

Adobe

via Adobe O ecossistema da Adobe foi criado para mentes criativas. Ele oferece suporte a todo o processo criativo, desde a criação e o processamento até a edição e o armazenamento. A Creative Cloud da Adobe inclui:

Photoshop : Edição de imagens

: Edição de imagens Illustrator : Gráficos vetoriais

: Gráficos vetoriais Premiere Pro : Edição de vídeo

: Edição de vídeo After Effects : Gráficos de movimento e efeitos visuais

: Gráficos de movimento e efeitos visuais Adobe Fonts : Tipografia

: Tipografia Bibliotecas da Creative Cloud: Gerenciamento de ativos

O ecossistema da Adobe simplifica o processo criativo. Crie no Illustrator, edite no Photoshop, anime no After Effects e compile no Premiere Pro, tudo isso enquanto compartilha ativos por meio das Bibliotecas da Creative Cloud. Essa integração acelera os fluxos de trabalho, apesar de usar arquivos pesados, e mantém a consistência entre os projetos.

Além disso, com o armazenamento na nuvem e o controle de versão, você nunca precisará se preocupar com a perda de trabalho ou com o acesso aos seus arquivos em diferentes dispositivos. Esse ecossistema integrado permite que os profissionais de criação se concentrem em sua arte, em vez de ficarem atolados em detalhes técnicos ou no gerenciamento de arquivos.

**Leia também Estruturas de gerenciamento de produtos: Técnicas para uma estratégia bem-sucedida

Crie ecossistemas de produtos coesos com o ClickUp

Criar um ecossistema de produtos não significa ter vários produtos sob sua marca. Significa projetar uma experiência perfeita e de valor agregado para facilitar a vida de seus usuários e atender a várias necessidades desafios de gerenciamento de produtos de uma só vez.

Não importa se você está apenas começando a conectar seus produtos ou procurando elevar o nível do ecossistema existente, concentre-se em tornar seu ecossistema de produtos valioso e construa conexões significativas entre suas ofertas.

O ClickUp pode ser um valioso gerenciamento de produtos ferramenta para criar um ecossistema de produtos, fornecendo uma plataforma centralizada para gerenciar e coordenar vários aspectos do desenvolvimento de produtos.

Ela oferece recursos como gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, alocação de recursos e ferramentas de comunicação que ajudam as equipes a colaborar de forma eficaz e a garantir que todos os componentes do ecossistema estejam alinhados. Registre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo para saber mais!