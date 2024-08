5 modelos gratuitos de resultados de pesquisas para melhorar a elaboração e a análise de pesquisas

Os dados não mentem. Quanto mais dados você tiver, mais precisas serão suas decisões.

A maioria das empresas sabe disso muito bem. "A maioria" porque gigantes do setor como Blockbuster, Curves e Aéropostale a ignorância e o descuido deles em relação ao feedback dos clientes e à mudança de preferências levaram ao seu fim.

Essa dura realidade serve de lição para todas as empresas, grandes e pequenas. Para evitar o mesmo destino, as organizações precisam coletar dados confiáveis sobre seus clientes, funcionários e partes interessadas.

É aí que entram as pesquisas. Elas ajudam você a entender o feedback dos clientes, as opiniões das partes interessadas e a satisfação dos funcionários.

Com as informações das pesquisas, você pode antecipar as necessidades dos clientes, prever as tendências dos funcionários e identificar oportunidades de mercado antes de seus concorrentes.

Mas aqui está o problema: Para maximizar o valor dos resultados de suas pesquisas, você precisa transformar dados brutos em insights acionáveis.

É aí que entram os nossos modelos de resultados de pesquisa gratuitos. Eles o ajudarão a extrair valor de suas pesquisas, capacitando-o a tomar decisões estratégicas e orientadas por dados.

O que são modelos de resultados de pesquisa?

**Um modelo de resultados de pesquisa é uma estrutura pré-construída que o ajuda a organizar, analisar e apresentar os dados da pesquisa

Com os modelos de pesquisa, é possível organizar essencialmente o formato e a estrutura dos relatórios de pesquisa, garantindo apresentações claras e visualmente atraentes. Isso o ajuda a comunicar efetivamente suas descobertas e outras informações úteis sem sobrecarregar o público.

Além disso, um modelo de relatório de resultados de pesquisa - especialmente aqueles criados com base em ferramentas de análise de dados ou de gerenciamento de banco de dados - suporta até mesmo filtros de dados e gráficos detalhados, permitindo a criação de relatórios granulares.

Veja a seguir um detalhamento das seções comuns que compõem um modelo de relatório de resultados de pesquisa:

Resumo : Uma visão geral (ou seção TL;DR) explicando por que realizou a pesquisa e as principais descobertas

: Uma visão geral (ou seção TL;DR) explicando por que realizou a pesquisa e as principais descobertas Metas e metodologia da pesquisa : Isso inclui o que você esperava aprender com a pesquisa e quem é o público-alvo

: Isso inclui o que você esperava aprender com a pesquisa e quem é o público-alvo Processo da pesquisa : Isso pode explicar qual plataforma usou para criar a pesquisa, a estratégia de distribuição (e-mail, mídia social, sites de terceiros) e como planeja analisá-la

: Isso pode explicar qual plataforma usou para criar a pesquisa, a estratégia de distribuição (e-mail, mídia social, sites de terceiros) e como planeja analisá-la Análise de dados: A seção mais importante. É aqui que você interpreta seus dados e os visualiza para destacar tendências e padrões

A seção mais importante. É aqui que você interpreta seus dados e os visualiza para destacar tendências e padrões Principais descobertas : Uma lista com marcadores que resume as conclusões mais importantes da pesquisa

: Uma lista com marcadores que resume as conclusões mais importantes da pesquisa Recomendações : Ideias práticas para a sua equipe, por exemplo, como melhorar um processo específico ou desenvolver novos produtos

: Ideias práticas para a sua equipe, por exemplo, como melhorar um processo específico ou desenvolver novos produtos Apêndice: Uma seção opcional, que pode conter informações adicionais comoquestionário da pesquisa ou responder a trechos de perguntas abertas

Dependendo do seu estilo de trabalho e dos processos internos, é possível criar um modelo de resultados de pesquisa usando um documento, uma planilha, uma apresentação ou até mesmo um banco de dados.

O que faz um bom modelo de resultados de pesquisa?

Pense no modelo de resultados do questionário como o projeto do relatório final do questionário. Ele afeta a maneira como você classifica os dados da pesquisa e, mais importante, como os exibe.

Um modelo mal projetado (ou desajeitado) pode dificultar a consolidação dos dados. Além disso, ele pode confundir o público, o que é a última coisa que você quer quando os líderes de equipe, gerentes (ou CXOs) estão presentes na reunião.

Aqui estão alguns pontos a serem considerados ao escolher um modelo de relatório de resultados de pesquisa:

Estrutura clara: O modelo deve ter um fluxo lógico, orientando os usuários pelas principais seções, como introdução, visualização de dados, principais descobertas e recomendações

O modelo deve ter um fluxo lógico, orientando os usuários pelas principais seções, como introdução, visualização de dados, principais descobertas e recomendações Apelo visual: Deve ter um design limpo e o mínimo de desordem. Pontos de bônus se ele permitir que você o marque com o logotipo e as cores da sua empresa ou use suas fontes

Deve ter um design limpo e o mínimo de desordem. Pontos de bônus se ele permitir que você o marque com o logotipo e as cores da sua empresa ou use suas fontes Visualização de dados: Procure uma variedade de quadros, gráficos e tabelas para que você possa apresentar as descobertas de uma forma fácil de entender

Procure uma variedade de quadros, gráficos e tabelas para que você possa apresentar as descobertas de uma forma fácil de entender Recursos de detalhamento : Se você trabalha de forma assíncrona, uma opção que permita aos visualizadores classificar e filtrar dados pode ser particularmente útil

: Se você trabalha de forma assíncrona, uma opção que permita aos visualizadores classificar e filtrar dados pode ser particularmente útil Personalização : Dependendo do tipo de pesquisa, talvez queira adicionar seções extras. O modelo de resultados da pesquisa deve acomodar isso

: Dependendo do tipo de pesquisa, talvez queira adicionar seções extras. O modelo de resultados da pesquisa deve acomodar isso Automações: Um recurso extremamente útil - procure um modelo (ou melhor, uma plataforma) que permita sincronizar as respostas de seuformulário de feedback com o relatório em tempo real. Dessa forma, você não precisa adicionar cada resposta manualmente

Por fim, talvez queira criar uma coleção de modelos de resultados de pesquisa para diferentes equipes ou tipos de pesquisa. Por exemplo, você pode usar um modelo de resultados de pesquisa para suas pesquisas de RH e outro para suas pesquisas de pesquisas de descoberta de clientes . Isso garante que os relatórios repercutam em cada público.

5 modelos de resultados de pesquisa gratuitos para usar em 2024

Em ClickUp fizemos a curadoria de uma lista de cinco modelos gratuitos - alguns específicos de departamentos e outros genéricos - para ajudá-lo a descobrir os principais insights e visualizar seus dados de forma eficaz.

Aqui estão eles.

1. Modelo de resultados da pesquisa de feedback do produto ClickUp

Acompanhe o feedback do produto, consolide as respostas e até mesmo atribua tarefas a eles com o modelo de pesquisa de feedback do produto do ClickUp

As pesquisas de feedback de produtos permitem que você obtenha insights diretos dos clientes sobre a experiência deles com o seu produto. Isso pode incluir coisas que eles gostam, não gostam, acham confusas ou até mesmo os recursos que gostariam de ver adicionados à sua plataforma.

Como pesquisas de usuários também revelam problemas ocultos de usabilidade que podem não estar aparentes por meio de testes internos.

Se você está acostumado a hospedar essas pesquisas de feedback de produtos se você está interessado em pesquisas de feedback de produtos, também sabe que elas não são um processo único. Em vez disso, você terá de repetir o processo com frequência e, o que é mais importante, incorporá-las na próxima iteração do produto.

Isso significa monitorar o feedback e definir um processo para lidar com ele - e é aqui que o Modelo de pesquisa de feedback de produto do ClickUp brilha.

Veja como você pode usá-lo:

Comece configurando seu formulário de pesquisa com Formulários ClickUp e compartilhá-lo com seus usuários.

À medida que os clientes começarem a responder à pesquisa, suas respostas serão automaticamente adicionadas a Projetos ClickUp essas respostas também podem ser atribuídas como tarefas para que você possa acompanhar o progresso delas e informar os clientes assim que o feedback for resolvido.

Atribua feedback aos colegas de equipe como tarefas no ClickUp Projects e garanta que você não perca nada

Na visualização personalizada 'Product Ratings View', você pode ver como seus clientes classificam sua plataforma com base em sete critérios:

Qualidade

Preço

Experiência no primeiro uso

Usabilidade

Atendimento ao cliente

Experiência de compra

Experiência de uso

**Você pode agrupar o feedback com base em diferentes classificações e visualizá-lo como um quadro Kanban. Isso lhe dá uma visão consolidada de como os usuários respondem à sua plataforma, por exemplo, quantas pessoas estão satisfeitas e quantas não estão.

Criar um Quadro Kanban do ClickUp agrupando envios com base no tipo de classificação e obter uma visão panorâmica das respostas coletadas

Em resumo, o modelo de pesquisa de feedback de produto do ClickUp oferece uma maneira estruturada e eficiente não apenas de coletar e analisar o feedback, mas também de agir com base nele, levando a um melhor desenvolvimento do produto e a uma melhor experiência do usuário.

2. Modelo de plano de ação dos resultados da pesquisa de envolvimento do ClickUp

Crie um plano de ação com base nos resultados do envolvimento de seus funcionários usando o modelo de plano de ação dos resultados da pesquisa de envolvimento do ClickUp

O próximo modelo é específico para equipes de RH, especialmente aquelas que realizam verificações periódicas de pulso para avaliar os níveis de satisfação dos funcionários .

Os Modelo de plano de ação dos resultados da pesquisa de engajamento do ClickUp usa a estrutura 4M1E (Homem, Máquina, Material, Método, Ambiente) para categorizar o feedback dos funcionários e melhorar o envolvimento no local de trabalho.

Construído sobre Documentos do ClickUp -uma ferramenta colaborativa de gerenciamento de documentos - o modelo vem com três seções:

Visão geral : Para compartilhar um rápido resumo TL;DR dos objetivos e descobertas da pesquisa

: Para compartilhar um rápido resumo TL;DR dos objetivos e descobertas da pesquisa Análise : Essa seção inclui duas tabelas. A primeira descreve o problema, sua causa principal e a categoria 4M1E na qual ele se enquadra. A segunda detalha sua solução para resolver o problema

: Essa seção inclui duas tabelas. A primeira descreve o problema, sua causa principal e a categoria 4M1E na qual ele se enquadra. A segunda detalha sua solução para resolver o problema Status e recomendações: A parte final, onde você pode adicionar suas principais conclusões e acompanhar seu progresso

O documento também inclui uma seção da empresa que pode ser marcada com o nome da empresa, o logotipo e muito mais. Você também pode aproveitar alguns dos outros recursos do ClickUp, como Cérebro do ClickUp -um assistente virtual com tecnologia de IA para ajudá-lo a editar o relatório de resultados da pesquisa, resumir as principais descobertas ou traduzi-lo para outro idioma.

Localize seu relatório de resultados da pesquisa de envolvimento usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain também pode ajudá-lo com outras tarefas, como dividir suas tabelas em etapas acionáveis e extrair insights específicos do relatório com base em solicitações de linguagem natural.

De modo geral, esse modelo simplifica o processo, permitindo que as equipes de RH analisem o relatório de resultados da pesquisa de engajamento resultados da pesquisa com funcionários de forma colaborativa e criar um plano de ação.

Leia também:_ perguntas e exemplos de avaliação 360 para gerentes

3. Modelo de resultados da pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Descubra o grau de satisfação dos clientes com seu produto (e agentes de suporte) com o modelo de resultados da pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Sua equipe de Experiência do Cliente (CX) realiza pesquisas de satisfação para entender o quanto os clientes estão satisfeitos com o produto, o serviço ou a experiência geral da marca? Então, este Modelo de resultados da pesquisa de satisfação do cliente ClickUp pode ser particularmente útil para você.

Personalize o Formulário de Pesquisa de Satisfação do Cliente de acordo com suas metas e processos comerciais

Permite que você gerencie o formulário de pesquisa e monitore as respostas em um só lugar.

O formulário de pesquisa inclui uma pergunta sobre o desempenho do agente de suporte, para que você também possa avaliar a eficácia da sua equipe de suporte e o desempenho do produto.

Ele também vem com três visualizações padrão:

A Visão do formulário,_ onde você pode editar e visualizar o formulário de pesquisa

onde você pode editar e visualizar o formulário de pesquisa The Respondents View , que exibe uma lista de todas as respostas individuais

, que exibe uma lista de todas as respostas individuais The Board View, onde é possível rastrear se uma pesquisa foi enviada a um cliente ou não

Além disso, você também pode criar exibições personalizadas como a Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp ou um painel para visualizar os resultados de sua pesquisa. E como o Dashboard tem uma opção de atualização automática, você sempre terá acesso aos dados mais recentes.

Crie um painel personalizado para ter uma visão em tempo real dos índices de satisfação do cliente

**Esse modelo capacita as equipes de CX a tomar decisões orientadas por dados que aprimoram a experiência do cliente e aumentam a retenção. Além disso, você pode visualizar tendências com painéis em tempo real para acompanhar o sentimento do cliente o tempo todo.

4. Modelo de reunião de revisão dos resultados da pesquisa por SlidesGo

via SlidesGo Se você fez uma pequena pesquisa ou deseja compartilhar a essência com sua equipe na próxima reunião e quer um conjunto de slides para apresentar suas ideias, então o Modelo de reunião de revisão dos resultados da pesquisa por SlidesGo é uma opção perfeita.

**Ele vem com 23 slides predefinidos e permite que você adicione quatro seções ao seu conjunto de slides: resumo, análise de dados, principais descobertas e próximas etapas. Ele também oferece uma variedade de recursos gráficos para visualização de dados (como gráficos, tabelas, conectores e fluxogramas) e até mesmo ícones e imagens específicos do setor para que você possa criar relatórios de pesquisa relevantes.

Esse é um modelo comum para vários casos de uso funcional - de marketing a RH -, portanto, você pode replicá-lo para qualquer pesquisa sem criar apresentações do zero.

5. Modelo de infográfico de resultados de pesquisa da SlidesGo

via SlidesGo Este é um modelo de apresentação que pode ser personalizado no Microsoft PowerPoint, no Google Slides ou até mesmo no Canva. **Ele tem uma proporção de 16:9, o que o torna adequado para apresentações em telas maiores e em reuniões presenciais, além de chamadas de vídeo durante reuniões remotas

O modelo com muitos gráficos o torna um ótimo modelo para pesquisas, como pesquisas de mercado, teses acadêmicas, trabalhos de pesquisa e assim por diante, em que você obtém muitas respostas e depende de dados para compartilhar suas descobertas.

Mais de 30 infográficos diferentes estão disponíveis em vários designs: gráficos de barras, gráficos de pizza e até mesmo visualizações de mapas mundiais. Cada um é personalizável para visualizar os dados coletados por meio de pesquisas.

No entanto, esse modelo serve apenas para visualizar os dados da sua pesquisa; você terá que fazer a análise usando outra ferramenta.

Organize pesquisas e descubra insights significativos com o ClickUp

Embora as ferramentas tradicionais, como documentos e planilhas, ofereçam flexibilidade para visualizar os resultados das pesquisas, elas podem consumir muito tempo, especialmente para gerenciar várias pesquisas ou grandes conjuntos de dados.

É por isso que recomendamos o ClickUp, que oferece uma solução centralizada para otimizar todo o seu fluxo de trabalho de pesquisa.

Crie e compartilhe pesquisas com o ClickUp Forms e, em seguida, faça a transição sem esforço para a elaboração de relatórios perspicazes com o ClickUp Docs. E com gráficos incorporados e opções de visualização de dados, você pode visualizar seus dados em minutos.

Mas o ClickUp vai além de simples relatórios. Por exemplo, o ClickUp Brain permite que você extraia insights profundos de seus dados para identificar tendências ocultas. Melhor ainda, sua equipe pode analisar o relatório da pesquisa de forma independente.

Pronto para simplificar a criação, a análise e o relatório de pesquisas? Registre-se no ClickUp gratuitamente e comece a trabalhar imediatamente.