Você sabia que o termo SEO, otimização de mecanismos de busca, foi mencionado pela primeira vez em 1997 no material de marketing de uma agência? Sim, coisas típicas de profissionais de marketing de SEO.

No entanto, em duas décadas, o conteúdo otimizado para SEO tornou-se uma alavanca estratégica para startups e empresas. Atualmente, o Google é o principal mecanismo de pesquisa e quase um ponto de referência sagrado para qualquer pessoa que esteja pesquisando (ou otimizando) on-line.

Então, como as ferramentas de inteligência artificial afetam sua estratégia de SEO? Você pode aproveitar a IA para elevar o nível do seu conteúdo de SEO?

O ChatGPT, o novo garoto legal da IA, pode ajudá-lo a identificar palavras-chave, concentrar-se na intenção de pesquisa, ajudar na otimização de SEO para grandes volumes de conteúdo e até mesmo criar esse conteúdo do zero. Neste artigo, você aprenderá a usar o ChatGPT para atender às suas necessidades de SEO e descobrirá uma ferramenta alternativa valiosa para ajudá-lo a se destacar em SEO. Vamos começar!

Como usar o ChatGPT para SEO

Quando o ChatGPT surgiu, as pessoas estavam preocupadas com a possibilidade de a IA assumir seus empregos. (Tudo bem; todos nós tivemos uma breve fase de "a Skynet está chegando".) No entanto, a verdade não poderia estar mais distante.

A estudo recente revela que as equipes de marketing digital estão usando amplamente o ChatGPT para melhorar o desempenho de SEO do conteúdo:

58% o utilizam para gerar e otimizar conteúdo

20% para escrever metadados

15% para pesquisa de palavras-chave

8% para análise de benchmark

Embora essas estejam entre as tarefas de SEO mais populares do ChatGPT no momento, as possíveis aplicações vão ainda mais longe. **Os profissionais de marketing também podem usar o ChatGPT para gerar marcação de esquema, escrever regex e criar tags hreflang

Parece assustador? Vamos simplificar começando com a pesquisa de palavras-chave e, em seguida, explicando como você pode usar o ChatGPT para fazer isso.

Etapa 1: Uma abordagem mais fácil para a pesquisa de palavras-chave

Você sabia que uma pessoa comum usa o Google cerca de quatro vezes por dia? São 1,7 bilhão de usuários realizando mais de 7 bilhões de buscas diariamente! E o primeiro resultado em si tem mais de 27% de todos os cliques .

Está claro que seu conteúdo tem uma imensa oportunidade de atingir o público desejado, mas a concorrência pode ser igualmente intensa.

Então, o que diferencia o conteúdo de sucesso? A pesquisa de palavras-chave é um fator diferenciador fundamental na classificação do seu conteúdo ou site.

Tradicionalmente, as palavras-chave alvo são pesquisadas usando ferramentas de SEO que fornecem insights como volume de pesquisa mensal ou diário, custo por clique em anúncios e, às vezes, até sugestões de referência. Se os aspectos técnicos da pesquisa de palavras-chave parecerem muito complicados (e muitas vezes podem ser), o ChatGPT é a ferramenta ideal para você Ferramenta de SEO com IA para você.

Embora a precisão possa ocasionalmente estar um pouco errada, o ChatGPT oferece uma alternativa muito mais rápida e fácil de usar do que outras ferramentas de SEO com IA. Afinal de contas, até mesmo o Planejador de palavras-chave do Google foi considerado deficiente, com 91% dos volumes de pesquisa relatados sendo exagerado.

Mas como o ChatGPT pode ajudar na pesquisa de palavras-chave? Vamos explorar cada uma das possibilidades em detalhes.

Encontre palavras-chave de cauda longa

**Aqui está um segredo bem guardado em SEO: frases mais longas têm melhor desempenho

Embora isso se aplique às tags de título e ao tamanho do conteúdo, esse princípio também se estende às palavras-chave. Essas frases mais longas, conhecidas como palavras-chave de cauda longa, são particularmente eficazes.

Fato divertido: As palavras-chave de cauda longa geram 1.76 vezes mais cliques nas páginas de resultados orgânicos dos mecanismos de busca (SERPs), especialmente em comparação com palavras-chave mais curtas.

Essas palavras-chave de cauda longa são responsáveis por impressionantes 70% de todo o tráfego de pesquisa porque geralmente são muito específicas e de nicho. Essa especificidade significa que essas pesquisas geralmente são mais relevantes para a intenção do usuário, oferecendo uma oportunidade perfeita para descobrir essas frases precisas e direcionadas por meio do ChatGPT.

Veja abaixo um exemplo de como você pode usar o ChatGPT para encontrar palavras-chave de cauda longa:

ChatGPT identifica palavras-chave secundárias relevantes e intenção de pesquisa

Determinação de palavras-chave secundárias

O ChatGPT também pode criar uma lista completa de palavras-chave secundárias se sua palavra-chave primária estiver pronta.

Por exemplo, se a sua empresa se concentra no conserto de máquinas de lavar e a sua palavra-chave principal é "serviços de conserto de máquinas de lavar em Queens, Nova York", o ChatGPT sugerirá as seguintes frases e palavras-chave secundárias:

ChatGPT sugere palavras-chave secundárias relacionadas a serviço, local, problema e público-alvo

Identificação de palavras-chave LSI

Você já se viu caindo em uma toca de coelho na Internet? Você começa em um site e, quando se dá conta, já tem mais de vinte guias abertas no navegador!

O segredo dessa experiência são as palavras-chave semanticamente relacionadas bem posicionadas, também conhecidas como palavras-chave de indexação semântica latente (LSI).

Veja como elas funcionam: essas palavras-chave estão conceitualmente vinculadas à sua palavra-chave principal e ajudam os mecanismos de pesquisa a entender o contexto do seu conteúdo. Por exemplo: Sugira palavras-chave LSI para a palavra-chave "Jaquetas pretas para homens on-line, tamanho XL"

O ChatGPT oferece palavras-chave LSI para melhorar a capacidade de pesquisa de seu conteúdo

Embora não sejam direcionadas diretamente para a consulta de pesquisa específica, elas ajudam o Google, por exemplo, a compreender o tópico mais amplo do seu conteúdo.

Como resultado, seu conteúdo se torna mais relevante e envolvente, levando a um melhor desempenho de SEO.

Foco na intenção de pesquisa

O Google usa mais de 200 fatores em seu algoritmo para classificar sites, e esses fatores são atualizados aproximadamente 500 a 600 vezes por ano.

Portanto, é extremamente importante gerar conteúdo que atenda às necessidades dos usuários. Embora as vendas e a visibilidade devam ser sempre o objetivo do conteúdo, elas não devem interferir no fornecimento das informações que os leitores estão procurando.

O ChatGPT pode classificar facilmente as palavras-chave com base na intenção de pesquisa. Ao solicitar ao ChatGPT que crie uma tabela que categorize as palavras-chave em tipos "Comercial", "Navegação", "Transacional" ou "Informativo", você obtém insights sobre os objetivos finais dos usuários.

Aqui está um exemplo: Por favor, categorize as palavras-chave LSI que você sugeriu em 4 categorias: Comercial, Navegação, Transacional e Informativo.

o ChatGPT categoriza as palavras-chave com base na intenção do usuário por trás da pesquisa

Essa classificação alinhará seu conteúdo com a intenção por trás de cada palavra-chave, melhorando seu desempenho geral de SEO.

Canibalismo em SEO

Este é um cenário comum com o qual os novos estrategistas de SEO se deparam: Eles selecionam uma palavra-chave de cauda longa e criam vários conteúdos em torno dela.

Embora isso possa parecer uma estratégia sólida, essas páginas logo começam a competir umas com as outras, levando à canibalização de palavras-chave. **A canibalização de palavras-chave ocorre quando peças de conteúdo semelhantes têm como alvo a mesma palavra-chave, saturando a concorrência e, em última análise, prejudicando seus esforços de SEO

Por exemplo, considere estes três títulos de blog:

"Benefícios dos serviços de design gráfico freelance"

"Por que você deve contratar serviços de design gráfico freelance"

"Veja o que os serviços de design gráfico freelance trazem para a mesa"

Em todos os três casos, a palavra-chave "serviços freelance de design gráfico" permanece a mesma, assim como os conceitos do blog. Essa redundância pode diluir suas classificações nos mecanismos de pesquisa.

A solução? Ideias de conteúdo exclusivas.

Felizmente, gerar ideias de conteúdo novas e exclusivas é um dos pontos fortes do ChatGPT. Ele pode ajudá-lo a descobrir tópicos que talvez você não tenha considerado de outra forma - pense em categorizar as ideias de conteúdo em "postagens de blog", "guias passo a passo" e muito mais.

Aqui está um exemplo de como o ChatGPT pode gerar novas ideias de conteúdo voltadas para designers gráficos.

ChatGPT sugere ideias de conteúdo exclusivo para evitar o canibalismo de palavras-chave

A partir daí, você pode planejar datas de publicação de conteúdo, organizar publicações em mídias sociais e realizar auditorias de conteúdo. Você pode até pedir ao ChatGPT para organizar títulos de tópicos por tipo de conteúdo ou relevância semântica. Uma brisa total, certo?

Etapa 2: O "C" em ChatGPT significa conteúdo

Sejamos honestos - todo mundo adora um ótimo conteúdo, mas todo redator de conteúdo conhece o esforço hercúleo por trás até mesmo do primeiro rascunho (também conhecido como o mergulho profundo que se transforma em um buraco negro de guias e referências).

É nesse ponto que as ferramentas de IA, como o ChatGPT, fazem a diferença. Quando usado com cuidado, o ChatGPT pode otimizar todo o seu processo de conteúdo, desde a concepção até as edições finais, facilitando a manutenção do controle de sua estratégia de conteúdo sem o incômodo habitual.

Essas são as diferentes maneiras pelas quais você pode aproveitar o ChatGPT para atender às suas necessidades de conteúdo:

Esboços e rascunhos

O que acontece depois que você faz um brainstorming de suas ideias de conteúdo? Você escreve seu conteúdo, é claro.

No entanto, uma etapa importante na criação de um bom conteúdo é a formação de um esboço estruturado. O ChatGPT pode ajudá-lo a criar um. Na verdade, ele pode dar um passo adiante, analisando o conteúdo de seus concorrentes e sugerindo um esboço mais abrangente que pode fazer com que você tenha uma classificação mais alta no Google.

Por exemplo, você pode solicitar ao ChatGPT: "Crie um esboço de conteúdo para uma postagem de blog sobre IA no setor de seguros" O ChatGPT, por sua vez, sugerirá títulos e subtítulos que fornecerão uma base para a estrutura do seu conteúdo e o ajudarão com o posicionamento das palavras-chave.

Deseja refinar ainda mais o esboço? Especifique parâmetros como a contagem de palavras, o número de títulos ou o estilo de redação desejado. Por exemplo, se você quiser um artigo com vários marcadores ou tabelas, comunique isso claramente em seu prompt.

ChatGPT sugere um esboço de conteúdo que pode ajudar seu blog a se classificar no Google

Você pode dar um passo adiante e pedir ao ChatGPT que elabore um resumo básico do conteúdo. Seja definindo o público-alvo, determinando o tom de voz ou estabelecendo o objetivo do artigo, o ChatGPT pode moldar uma direção clara para o seu conteúdo.

⚠️ Disclaimer: Ferramentas de IA como o ChatGPT são conhecidas por fornecer informações incorretas às vezes. Certifique-se de sempre fazer sua pesquisa antes de publicar qualquer conteúdo.

Uma abordagem equilibrada para escrever seu conteúdo

Claro, o ChatGPT pode produzir um rascunho para você a qualquer momento. Mas esse rascunho será bastante... grosseiro.

Os rascunhos fornecidos pelo ChatGPT geralmente carecem de originalidade, podem ter muitas palavras-chave e não obedecem a E-E-A-T recomendado pelo Google (Experiência, conhecimento especializado, autoridade e confiança) recomendadas pelo Google. Embora o Google não sinalize exatamente o conteúdo de IA, ele também não o aprecia (especialmente se ele não tiver um toque humano!).

Via X Isso exige automaticamente que você revise, verifique os fatos e edite minuciosamente qualquer conteúdo gerado por IA antes de publicá-lo.

Para as pessoas, pelas pessoas

O especialista em SEO Neil Patel diz que todo site deve incluir uma seção de perguntas frequentes. Ela não apenas fornece informações sobre sua empresa ou serviços, mas também abrange várias perguntas da seção "As pessoas também perguntam" no Google. Isso pode aumentar significativamente suas chances de classificação na primeira página.

Mas antes de seguir essa sugestão, precisamos garantir que as perguntas frequentes não se tornem um depósito de dados. Para começar, você pode perguntar ao ChatGPT: "Quais são algumas perguntas comuns relacionadas a [tópico]?" e ele gerará uma lista de perguntas frequentes relevantes.

ChatGPT recomenda FAQs relacionadas a empresas de tecnologia de seguros que as pessoas frequentemente perguntam

Se você quiser que seja mais personalizado, considere escrever uma amostra e perguntar para identificar possíveis perguntas que os leitores possam ter. Essas perguntas podem ser integradas em seu conteúdo para se adequar ao fluxo do artigo.

ChatGPT sugere perguntas frequentes com base em um exemplo de seção "sobre nós"

Otimize meta títulos e descrições

Voltando ao básico, todos nós sabemos a função que os metatítulos e as descrições desempenham no aumento do tráfego de pesquisa. Além disso, esses elementos fornecem contexto para os mecanismos de busca e podem afetar significativamente suas taxas de cliques.

O ChatGPT pode gerar várias opções de metatítulos e descrições, oferecendo a você uma gama de opções para fazer o ajuste fino.

Lembre-se de que, embora não haja um limite rígido de caracteres, geralmente é aconselhável manter suas tags de título com menos de 60 caracteres e suas meta descrições com menos de 160 caracteres. Manter as coisas concisas é outro dos recursos mais fortes do ChatGPT.

Preencha as lacunas de conteúdo

Quer ser a referência em seu nicho? Você precisa identificar todas as possíveis consultas de clientes ou leitores e abordá-las em seu conteúdo. Esse processo é conhecido como preencher as lacunas de conteúdo

Nesse caso, você pode inserir seus títulos existentes no ChatGPT e pedir que ele identifique os tópicos ausentes. Como alternativa, solicite o AI para criar um conteúdo que pode ajudá-lo a cobrir todos os tópicos relevantes.

Otimize seu conteúdo para mecanismos de pesquisa

Se o seu conteúdo for encontrado na página 10 dos resultados de pesquisa do Google, será que ele existe mesmo? É aí que entra a otimização do conteúdo.

A otimização de conteúdo é mais do que apenas adicionar palavras-chave ao seu conteúdo. Trata-se de tornar o seu conteúdo relevante para o que as pessoas estão pesquisando. O ChatGPT pode ajudar você a conseguir isso.

Por exemplo, você pode pedir ao ChatGPT para ajudá-lo a reformular seu conteúdo para evitar plágio ou para analisar o sentimento de sua escrita. Você pode até pedir que ele o ajude a direcionar snippets em destaque, que são aqueles resumos curtos que aparecem na parte superior dos resultados de pesquisa.

Os vídeos também precisam de SEO

É isso mesmo! O ChatGPT não se limita a blogs. Você pode tirar o máximo proveito de sua descrição no YouTube usando o ChatGPT.

Veja como funciona: Sua descrição do YouTube atrai espectadores, melhora a visibilidade do vídeo e fornece contexto para o seu conteúdo.

Veja como o modelo de IA pode ajudar você:

Identificar palavras-chave relevantes: Ao sugerir palavras-chave relacionadas ao tópico do seu vídeo, o ChatGPT pode aprimorar seu SEO

Escrever resumos convincentes: O ChatGPT pode gerar descrições informativas que capturam com precisão a essência do seu vídeo

Otimize o engajamento: Ao incorporar elementos como chamadas para ação ou hashtags relevantes, o ChatGPT pode ajudá-lo a incentivar a interação do espectador

Observação: Embora o YouTube permita descrições longas, é fundamental mantê-las concisas, envolventes e ricas em palavras-chave

O ponto de venda

Isso pode ser chocante, mas os números não mentem: Uma CTA simples pode aumentar suas chances de ser clicado em 371% .

Essas são ótimas chances. Bem, e se disséssemos a você que algumas mudanças no texto da CTA poderiam aumentar esses números?

Conheça o ChatGPT.

Essa ferramenta de IA pode criar CTAs que ressoam com seu público e se alinham com a intenção de pesquisa dele. Mesmo ao refinar o texto, o ChatGPT pode corresponder ao tom de sua marca.

ChatGPT sugere CTAs de acordo com a tonalidade e a mensagem de sua marca

Etapa 3: Criação e vinculação com o ChatGPT

Como todos nós sabemos, os backlinks são a espinha dorsal de qualquer estratégia de SEO bem-sucedida (se você não sabia, agora sabe 😉). Com o ChatGPT, as portas se abrem para identificar e adquirir backlinks de alta qualidade para seu site. Veja como:

Explore o alcance

Quando seu domínio recebe um backlink, ele sinaliza para os mecanismos de pesquisa que seu conteúdo é valioso. Embora os backlinks orgânicos sejam ideais, obtê-los de forma proativa pode aumentar significativamente suas classificações nos mecanismos de pesquisa.

Embora o ChatGPT possa não ser o melhor software de link-building que fornece uma lista de sites de divulgação específicos, ele oferece um ponto de partida útil. O ChatGPT pode gerar uma lista de ideias de backlinks adaptadas ao seu setor para que você possa começar a divulgação com um plano sólido.

Elabore e-mails de divulgação

A próxima etapa para uma divulgação bem-sucedida é... *drumrolls* entrar em contato com outros sites. O ChatGPT é excelente para gerar rascunhos de e-mail, especialmente se você puder dar instruções específicas sobre o tom, o conteúdo e o estilo de redação do seu e-mail. Para lhe dar uma ideia sobre o tom: Seu e-mail de divulgação precisa ser persuasivo, mencionando claramente como o link para seu conteúdo pode beneficiar o site do destinatário.

HARO significa Help a Reporter Out. Como o nome sugere, a velocidade e a precisão são essenciais ao responder às solicitações do HARO - o ChatGPT pode ajudar gerando respostas concisas e impactantes que aumentam suas chances de serem apresentadas.

Geração de regras robots.txt

Ok, é aqui que as coisas ficam um pouco técnicas (mas não para você - você tem o ChatGPT!). Se você não estiver familiarizado com o robots.txt, o ChatGPT pode ajudar a gerar regras que minimizem os erros e garantam que suas páginas da Web sejam indexadas corretamente.

Criação de regras de reescrita .htaccess para redirecionamentos

Se você precisa implementar redirecionamentos 301 (permanentes) ou 302 (temporários), o ChatGPT pode gerar as regras de reescrita .htaccess necessárias. Isso garante que seus usuários e mecanismos de pesquisa sejam sempre direcionados para os URLs corretos.

Hreflang é um atributo HTML que especifica o idioma de uma página da Web e pode ser direcionado a regiões geográficas. As tags hreflang são fundamentais para indicar a localização geográfica e o idioma de suas páginas da Web para os mecanismos de pesquisa. Ao gerar essas tags, o ChatGPT ajuda a garantir que seu conteúdo chegue ao público apropriado no idioma correto.

Criação de marcação de esquema

A marcação de esquema é uma forma de microdados que ajuda os mecanismos de pesquisa a entender o conteúdo de suas páginas da Web. Ele permite que você gere rich snippets que aumentam sua visibilidade nos resultados dos mecanismos de pesquisa.

O ChatGPT pode gerar código de marcação de esquema, facilitando a implementação e a validação de suas páginas. Veja um exemplo:

ChatGPT cuida do SEO técnico para que você possa se concentrar em suas tarefas

Dica amigável: Não se esqueça de medir o impacto de seus esforços de SEO. Você pode usar o Google Analytics ou uma ferramenta semelhante, como o Google Search Console, para rastrear como o seu conteúdo de SEO está levando a mais inscrições, demonstrações e conversões.

Limitações do uso do ChatGPT para SEO

Embora o ChatGPT para SEO ofereça muitas vantagens para a criação de conteúdo, há algumas coisas que você deve ter em mente:

Observação humana : O conteúdo duplicado pode prejudicar a saúde do seu site e derrubar sua classificação para sempre. Infelizmente, o ChatGPT tem dificuldade para criar conteúdo original. Para resolver isso, sempre tenha um ser humano para revisar e editar o conteúdo para garantir que ele atenda aos mais altos padrões de qualidade

: O conteúdo duplicado pode prejudicar a saúde do seu site e derrubar sua classificação para sempre. Infelizmente, o ChatGPT tem dificuldade para criar conteúdo original. Para resolver isso, sempre tenha um ser humano para revisar e editar o conteúdo para garantir que ele atenda aos mais altos padrões de qualidade Otimização de palavras-chave : Pesquisar palavras-chave e incorporá-las ao seu conteúdo são duas habilidades. É nessa última que o ChatGPT tem dificuldades. Ocasionalmente, ele pode fazer "keyword stuffing", ou seja, encher seu conteúdo com palavras-chave repetitivas que não agregam nenhum valor aos seus leitores

: Pesquisar palavras-chave e incorporá-las ao seu conteúdo são duas habilidades. É nessa última que o ChatGPT tem dificuldades. Ocasionalmente, ele pode fazer "keyword stuffing", ou seja, encher seu conteúdo com palavras-chave repetitivas que não agregam nenhum valor aos seus leitores Verificação de fatos : Verifique todas as informações geradas pelo ChatGPT, especialmente estatísticas ou afirmações. O ChatGPT pode nem sempre produzir conteúdo que se alinhe à marca, ao tom ou à mensagem de uma empresa. Use fontes confiáveis para evitar a disseminação de informações incorretas

: Verifique todas as informações geradas pelo ChatGPT, especialmente estatísticas ou afirmações. O ChatGPT pode nem sempre produzir conteúdo que se alinhe à marca, ao tom ou à mensagem de uma empresa. Use fontes confiáveis para evitar a disseminação de informações incorretas O ChatGPT não consegue se manter atualizado : A maior falha do ChatGPT é que sua versão gratuita é sempre treinada com conjuntos de dados mais antigos. Com conhecimento limitado, é provável que ocorram erros. Quer evitar isso? Prepare-se para desembolsar US$ 20 por mês para acessar a versão paga - ChatGPT 4

: A maior falha do ChatGPT é que sua versão gratuita é sempre treinada com conjuntos de dados mais antigos. Com conhecimento limitado, é provável que ocorram erros. Quer evitar isso? Prepare-se para desembolsar US$ 20 por mês para acessar a versão paga - ChatGPT 4 Curva de aprendizado: Trabalhar com o ChatGPT não é tão simples como se diz. Não é possível fazer perguntas à ferramenta e simplesmente esperar respostas perfeitas. São necessárias algumas sessões para entender como o ChatGPT responde melhor a consultas específicas

Então, se não for o ChatGPT, então qual? GPT alternativo é a ferramenta de IA certa para suas necessidades de SEO?

Usando o ClickUp AI para SEO ClickUp O Brain não é uma ferramenta de IA da velha guarda, como muitas outras no mercado. O ClickUp Brain opera dentro do inovador sistema ClickUp e mantém tudo conectado - tarefas, pessoas, bate-papos, documentos - tudo em um só lugar.

É como manteiga de amendoim e geleia - algumas coisas ficam melhores juntas. Diferentemente das ferramentas tradicionais de SEO, como ChatGPT ou assistentes de IA, Cérebro ClickUp está profundamente incorporado em seu espaço de trabalho.

É assim que ele ajuda:

Sugestões de palavras-chave orientadas por setores e objetivos: O ClickUp Brain simplifica a pesquisa de palavras-chave. A integração em seu espaço de trabalho permite que a IA observe de perto seu setor e suas metas. Essa integração contínua com seu trabalho permite que o ClickUp Brain recomende ideias de palavras-chave atualizadas e relevantes em qualquer lugar

Crie conteúdo específico para o setor e a função com o ClickUp Brain

Otimização automatizada de conteúdo : A maior bandeira vermelha do ChatGPT é a bandeira verde do ClickUp Brain. O desafio da otimização de palavras-chave que você pode enfrentar com o ChatGPT desaparece com o ClickUp Brain. O Brain procura dinamicamente otimizar sua legibilidade e o desempenho de SEO

: A maior bandeira vermelha do ChatGPT é a bandeira verde do ClickUp Brain. O desafio da otimização de palavras-chave que você pode enfrentar com o ChatGPT desaparece com o ClickUp Brain. O Brain procura dinamicamente otimizar sua legibilidade e o desempenho de SEO Fluxo de trabalho de SEO resolvido: Você não está apenas otimizando o SEO, mas também pode gerenciá-lo com o ClickUp Brain. Acompanhe os fluxos de trabalho relacionados a SEO, desde a criação de conteúdo até o monitoramento do desempenho, por meio de uma única ferramenta

atualize o status personalizado de cada fluxo de trabalho com o ClickUp_

O ClickUp Brain tem um lema claro: ser a "IA que substitui todas as outras" Leia também: ChatGPT vs. ClickUp: Qual ferramenta de IA generativa é a melhor? No entanto, para se tornar o melhor, é preciso cuidar das pequenas coisas, e o ClickUp faz isso muito bem.

Veja um exemplo: Imagine que a equipe de marketing se reuniu para desenvolver uma nova estratégia de conteúdo para melhorar o SEO de uma campanha futura.

Veja como seria o fluxo de trabalho no ClickUp:

1. Reunião inicial

A equipe se reúne em uma sala de reunião virtual. Eles começam discutindo as metas da campanha e o público-alvo. O gerente de projeto cria uma nova tarefa no ClickUp intitulada "SEO Campaign Content Strategy" (Estratégia de conteúdo da campanha de SEO) e a atribui à equipe.

2. Sessão de brainstorming

A equipe usa Documentos do ClickUp para fazer um brainstorming de ideias de conteúdo. À medida que as ideias são propostas, o ClickUp Brain sugere palavras-chave relacionadas e possíveis grupos de palavras-chave com base na discussão.

Por exemplo, se a equipe mencionar "moda sustentável", o ClickUp Brain poderá sugerir palavras-chave como "roupas ecológicas" e "materiais sustentáveis".

Colabore sem problemas em revisões de documentos usando o ClickUp Docs

Os membros da equipe usam Quadros brancos ClickUp para mapear grupos de tópicos. Eles visualizam como diferentes partes do conteúdo, como postagens de blog, vídeos e infográficos, podem se interligar.

Conecte seus mapas mentais aos quadros brancos do ClickUp e acesse sem esforço seu banco de dados de conteúdo

3. Refinamento de ideias

A equipe cria um Campo personalizado do ClickUp em sua tarefa de categorizar ideias de conteúdo com base na relevância da palavra-chave, no tipo de conteúdo e no público-alvo.

Os campos personalizados no ClickUp permitem o rastreamento flexível de detalhes relacionados às suas tarefas de SEO

Eles configuram listas de verificação recorrentes para cada conteúdo, incluindo etapas como pesquisa de palavras-chave, elaboração, edição e publicação.

4. Atribuição de tarefas

Em seguida, o gerente de projeto atribui tarefas específicas aos membros da equipe.

Por exemplo, um redator de conteúdo é encarregado de redigir um artigo sobre "tendências de moda sustentável", enquanto um especialista em SEO é responsável por otimizar o tópico para palavras-chave relevantes.

5. Acompanhamento do progresso

Organize seu fluxo de trabalho, priorize tarefas e acompanhe o progresso no painel do ClickUp

6. Revisão

À medida que o conteúdo é redigido e otimizado, os membros da equipe deixam comentários e sugestões no ClickUp Docs. Eles fazem ajustes em tempo real com base no feedback e acompanham como essas alterações afetam o desempenho de SEO por meio de seus painéis.

7. Impacto em tempo real

Depois que o conteúdo é publicado, a equipe pode acompanhar as principais métricas, como tráfego orgânico, classificações de palavras-chave e envolvimento do usuário, que são atualizadas automaticamente.

Usando o ClickUp Dashboard, você pode entender o impacto da campanha, seja nas classificações dos mecanismos de pesquisa ou no aumento do tráfego orgânico, em uma representação visual clara, sem se prender a detalhes técnicos. Por fim, o gerente de projeto pode gerar rapidamente relatórios personalizados para compartilhar esses insights com as partes interessadas.

Modelos do ClickUp para SEO

Este artigo estaria incompleto sem mencionar como sua vida de SEO pode ser incrível com os modelos do ClickUp. Aqui estão dois modelos populares para você começar sua estratégia de SEO (especialmente se você for um iniciante):

Resumo do conteúdo de SEO do ClickUp descreve os elementos importantes que ajudariam na classificação de seu conteúdo

Roteiro de SEO do ClickUp aborda estrategicamente fatores técnicos, on-page e off-page

Entretanto, se você já conhece bem SEO, esses dois modelos são ainda melhores para você:

Modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp

O modelo Modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp é perfeito para lidar com a natureza multifacetada do SEO. Ele integra pesquisa de palavras-chave, análise competitiva e gerenciamento de tarefas em um só lugar.

Faça o download deste modelo

Modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp

Como resultado dessa centralização, você pode acompanhar e gerenciar melhor seus esforços de SEO. Além disso, você tem acesso a insights sobre o desempenho do site e ao acompanhamento do progresso de SEO, o que, em geral, economiza tempo e esforço.

Faça o download deste modelo

Modelo de gerenciamento de projeto de SEO ClickUp

Perfeito para gerenciar projetos de SEO em andamento, o Modelo de gerenciamento de projetos de SEO do ClickUp mantém tudo sob controle. Ele o ajuda a gerenciar tarefas, trabalhar sem problemas com sua equipe e manter-se alinhado com suas metas de SEO.

Organize e gerencie tarefas de SEO na visualização de lista com o modelo de gerenciamento de projetos de SEO do ClickUp

O que você ganha com isso?

Uma visão geral clara de seuRoteiro de marketing de SEO* Comunicação fácil com as partes interessadas

Acompanhamento inteligente de seu orçamento e recursos

