10 melhores softwares de criação de links para equipes de SEO em 2024

Você escreve o melhor artigo sobre um tópico e o vê enterrado na página 5 dos resultados de pesquisa do Google por semanas.

Mesmo depois de gastar milhares de dólares com redatores profissionais, você ainda não está classificado para a palavra-chave que deseja.

Todos nós já passamos por isso. Então, qual é o verdadeiro problema?

Se o seu site não tiver os links certos apontando para as páginas corretas, suas classificações poderão ser prejudicadas. Atualmente, os algoritmos de pesquisa favorecem os esforços legítimos de criação de links em vez de táticas obscuras ou autoridades de site mais fracas.

Pense nisso: o Google faz malabarismos com toneladas de conteúdo de alto nível, disputando o cobiçado primeiro lugar em vários setores. Ele fica de olho nas suas estratégias on-page e off-page para oferecer aos usuários os melhores resultados de pesquisa.

Um perfil sólido de backlinks e uma configuração de links internos informam ao Google que o seu conteúdo repercute no seu público-alvo, tornando o seu site mais relevante e valioso para os usuários.

Você está investindo uma fortuna em uma estratégia de conteúdo e campanhas publicitárias mas negligenciar as ferramentas corretas de criação de links? Isso é apenas aumentar seu risco. Economize dinheiro, tempo e aborrecimentos usando ferramentas gratuitas de criação de links.

Selecionamos a dedo os melhores softwares de criação de links que são consistentes com a estratégia de conteúdo. Vamos nos aprofundar neles agora mesmo!

Antes de mergulhar em nossas principais seleções, aqui estão algumas qualidades que distinguem uma boa ferramenta de criação de links:

Simplicidade : Ela deve ser simples de configurar e navegar sem dificuldades técnicas

: Ela deve ser simples de configurar e navegar sem dificuldades técnicas Confiabilidade dos dados: Certifique-se de que ela forneça dados confiáveis, precisos e em tempo real sobre seus clientes potenciais de links para ajudar na tomada de decisões baseadas em dados

Certifique-se de que ela forneça dados confiáveis, precisos e em tempo real sobre seus clientes potenciais de links para ajudar na tomada de decisões baseadas em dados Escalabilidade: Acesso à maioria dos recursos populares conhecidos para auxiliar os pipelines de estratégia de conteúdo

Acesso à maioria dos recursos populares conhecidos para auxiliar os pipelines de estratégia de conteúdo Custo-benefício: Os preços devem ser flexíveis para acomodar o orçamento de sua empresa emetas de marketing *Funcionalidade: Deve ser adequado para campanhas de divulgação,análise da concorrênciarastreamento e medição de respostas

Os preços devem ser flexíveis para acomodar o orçamento de sua empresa emetas de marketing *Funcionalidade: Deve ser adequado para campanhas de divulgação,análise da concorrênciarastreamento e medição de respostas Fácil integração: Assegure-se de que ele se integre perfeitamente às suas ferramentas de otimização de mecanismos de pesquisa, CRM e pesquisa de palavras-chave

1. Ahrefs

via Ahrefs O Ahrefs é um software avançado com funções impressionantes de criação de links. Inicialmente projetado para verificar backlinks, ele evoluiu para um banco de dados de palavras-chave e backlinks líder na categoria nos últimos anos.

A maioria dos especialistas em SEO considera o Ahrefs um dos melhores "verificadores de backlinks" quando combinado com outras ferramentas de primeira linha.

A Ahrefs cobre todas as suas bases: pesquisa, publicação de links de sites, rastreamento e redirecionamento de conteúdo. É uma mina de ouro para estudar e agir sobre as estratégias de links de seus concorrentes.

Melhores recursos da Ahrefs

Resumo geral do site : Confira a visão geral do site para ter uma visão detalhada das classificações de domínio e URL. Explore um perfil extenso que revela tipos de links em tempo real, qualidade, domínios de referência, métricas úteis de criação de links, perfis de backlinks, oportunidades relevantes de criação de links, links externos, oportunidades de criação de links quebrados, fontes de tráfego e muitos outros recursos de campanha de criação de links. Além disso, você obtém ilustrações gráficas claras que mostram o crescimento dos links de um domínio ao longo do tempo

: Confira a visão geral do site para ter uma visão detalhada das classificações de domínio e URL. Explore um perfil extenso que revela tipos de links em tempo real, qualidade, domínios de referência, métricas úteis de criação de links, perfis de backlinks, oportunidades relevantes de criação de links, links externos, oportunidades de criação de links quebrados, fontes de tráfego e muitos outros recursos de campanha de criação de links. Além disso, você obtém ilustrações gráficas claras que mostram o crescimento dos links de um domínio ao longo do tempo Comparação de domínios : Coloque o URL de um concorrente ao lado de outro URL e veja como eles se comparam. Compare os pontos fortes, as autoridades e as palavras-chave de seus links e identifique as lacunas entre eles

: Coloque o URL de um concorrente ao lado de outro URL e veja como eles se comparam. Compare os pontos fortes, as autoridades e as palavras-chave de seus links e identifique as lacunas entre eles Links cruzados : Extraia informações detalhadas e valiosas sobre domínios de referência

: Extraia informações detalhadas e valiosas sobre domínios de referência Detalhes de links quebrados : Encontre as páginas de erro que estão afetando um domínio para que você possa resolvê-las ou colaborar de forma mais eficaz

: Encontre as páginas de erro que estão afetando um domínio para que você possa resolvê-las ou colaborar de forma mais eficaz Menções : Use o recurso Content Explorer para monitorar backlinks e descobrir rapidamente menções sem links. Basta inserir sua marca e ativar o filtro "Highlight unlinked domains" (Destacar domínios sem links) para ver se essas páginas estão relacionadas a você

: Use o recurso Content Explorer para monitorar backlinks e descobrir rapidamente menções sem links. Basta inserir sua marca e ativar o filtro "Highlight unlinked domains" (Destacar domínios sem links) para ver se essas páginas estão relacionadas a você Análise de lacunas de conteúdo: Encontre oportunidades de palavras-chave úteis que ampliarão sua estratégia de conteúdo

Limitações do Ahrefs

Se você estiver com um orçamento limitado, talvez não obtenha muito valor, pois pode usar rapidamente o novo sistema de crédito

Ele não fornece análises de tráfego para domínios concorrentes

Preços do Ahrefs

**Gratuito

Lite : uS$ 99 por mês para um usuário

: uS$ 99 por mês para um usuário Standard : $179 por mês para um usuário

: $179 por mês para um usuário Advanced : $399 por mês para três usuários

: $399 por mês para três usuários Agência: $999 por mês para cinco usuários

Revisões e classificações do Ahrefs

G2 : 4.5/5 (494 avaliações)

: 4.5/5 (494 avaliações) Capterra: 4.8/5 (540 avaliações)

2. Link Whisper

Link Whisper

via Linkwhisper O Link Whisper é uma ferramenta confiável para a criação de links internos. Ele verifica a relevância de seu conteúdo e sugere convenientemente a melhor estrutura de links internos para seu SEO na página no painel.

O Link Whisper elimina o incômodo de procurar os recursos internos corretos para criar links em seus artigos. Se o WordPress for o seu CMS, ele identificará rapidamente as páginas órfãs, corrigirá os links quebrados e solucionará os erros 404, aprimorando, em última análise, o seu otimização do site para SEO.

Melhores recursos do Link Whisper

Acesse instantaneamente as recomendações de links internos adequados para páginas e posts

Analisar seu perfil de links internos, desde o número de links internos em suas postagens até o status dos links

Descubra a origem e o destino de cada link morto e corrija ou exclua os links quebrados com apenas alguns cliques

Link Whisper limitações

Opções limitadas para filtrar, classificar ou priorizar recomendações de links com base em suas preferências ou critérios

Funcionalidade restrita porque só funciona no CMS do WordPress

Preços do Link Whisper

uS$ 77 por uma licença para um único site por ano

uS$ 117 para três licenças de site por ano

uS$ 167 para dez licenças de site por ano

Revisões e classificações do Link Whisper

G2 : Não há classificações suficientes

: Não há classificações suficientes Capterra: Não há classificações suficientes

3. BuzzStream

via Buzzstream O BuzzStream é um sistema de CRM e ferramenta de divulgação que ajuda a manter seu processo de criação de links consistente. Envie e acompanhe solicitações de links, personalize e organize e-mails de divulgação em um local central.

O Buzzstream lista automaticamente as métricas de backlinks de sites e os detalhes de contato de possíveis clientes em potencial. Ele ajuda a criar um banco de dados confiável de profissionais de marketing, aumentando suas chances de obter melhores métricas de links. O lançamento de campanhas de alcance de link building é fácil se você estiver procurando acelerar seus marcos estratégicos.

Melhores recursos do BuzzStream

Intensifique sua pesquisa de contatos, inclusão de leads, análise de links e criação de e-mails para campanhas usando temas personalizados - em um só lugar!

Organize tarefas, marque clientes potenciais, defina lembretes e filtre leads de acordo com suas preferências

Personalize as campanhas por meio do recurso de campos personalizados para alcance personalizado

Limitações do BuzzStream

Interface complicada; requer mais tempo para aprender a usar o software

Preços do BuzzStream

Inicial : uS$ 24 mensais (1 usuário e US$ 24 por usuário extra)

: uS$ 24 mensais (1 usuário e US$ 24 por usuário extra) Crescimento : $124 mensais (3 usuários e $40 por usuário adicional)

: $124 mensais (3 usuários e $40 por usuário adicional) Profissional : uS$ 299 mensais (6 usuários e US$ 50 por usuário adicional)

: uS$ 299 mensais (6 usuários e US$ 50 por usuário adicional) Personalizado: uS$ 999 mensais (mais de 15 usuários)

Classificações e resenhas do BuzzStream

G2 : 4.1/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.5/5 (20+ avaliações)

4. BuzzSumo

via BuzzSumo O BuzzSumo ajuda você a localizar e avaliar o conteúdo mais popular e relevante para qualquer tópico ou palavra-chave. Você descobrirá tópicos em alta, ideias de conteúdo, oportunidades de guest posting, menções a marcas, influenciadores de nicho e muito mais.

Melhores recursos do BuzzSumo

Descubra tendências de conteúdo popular com base em compartilhamentos e engajamentos em qualquer palavra-chave, domínio e tópico

Monitore a Web, a mídia social e o blog para descobrir sentimentos e menções sobre suas palavras-chave

Pesquisar, rastrear e comparar conteúdo de vários domínios, palavras-chave e tópicos com facilidade

Limitações do BuzzSumo

Não tem e-mail e, portanto, você não pode automatizar campanhas de divulgação de link-building.

Preços do BuzzSumo

Criação de conteúdo : uS$ 199 por mês (1 usuário)

: uS$ 199 por mês (1 usuário) RP & Comms : $299 por mês (5 usuários)

: $299 por mês (5 usuários) Suite : uS$ 499 por mês (10 usuários)

: uS$ 499 por mês (10 usuários) Enterprise: $999 por mês (30 usuários)

Classificações e resenhas do BuzzSumo

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 140 avaliações)

5. SEMrush

Via Semrush A SEMrush é uma ferramenta popular de pesquisa de palavras-chave e links. Ela ajuda os profissionais de marketing a lidar com SEO, PPC e todos os aspectos da estratégia de conteúdo, identificando oportunidades de criação de links.

Com mais de 39 recursos exclusivos, a SEMrush está sempre se atualizando com novas funções para aprimorar a autoridade de domínio e a visibilidade on-line de um site.

Melhores recursos da SEMrush

Ferramentas e pesquisas robustas de SEO : Realize uma análise rica e abrangente de qualquer site para entender quais links influenciam suas classificações. Além disso, avalie a qualidade e a condição desses links

: Realize uma análise rica e abrangente de qualquer site para entender quais links influenciam suas classificações. Além disso, avalie a qualidade e a condição desses links Auditoria de site : Descubra os problemas que podem estar prejudicando sua classificação nos mecanismos de busca

: Descubra os problemas que podem estar prejudicando sua classificação nos mecanismos de busca Ferramentas de pesquisa de palavras-chave orgânicas e PPC : Rastreie as palavras-chave que geram mais tráfego para um site, seja por meio de pesquisa paga ou de resultados orgânicos

: Rastreie as palavras-chave que geram mais tráfego para um site, seja por meio de pesquisa paga ou de resultados orgânicos SEO na página : Basta colar seu artigo na ferramenta de otimização de conteúdo da SEMrush para melhorar o potencial de classificação de suas consultas de destino

: Basta colar seu artigo na ferramenta de otimização de conteúdo da SEMrush para melhorar o potencial de classificação de suas consultas de destino Análise da concorrência : Descubra quais links e palavras-chave seus concorrentes do setor estão usando a seu favor

: Descubra quais links e palavras-chave seus concorrentes do setor estão usando a seu favor Comparação de domínios : Coloque o URL de um concorrente ao lado de outro e veja como eles se comparam. Compare seus pontos fortes, como links, autoridades e palavras-chave, e identifique quaisquer lacunas entre eles

: Coloque o URL de um concorrente ao lado de outro e veja como eles se comparam. Compare seus pontos fortes, como links, autoridades e palavras-chave, e identifique quaisquer lacunas entre eles Detalhes de links quebrados: Encontre e identifique as páginas de erro que afetam um domínio, para que você possa corrigi-las ou colaborar de forma mais eficaz

Limitações do SEMrush

A interface do usuário não é das mais fáceis de usar

Bastante caro se você estiver trabalhando com um orçamento baixo

Preços do SEMrush

**Pro $119,95 por mês

Guru : $229,95 por mês

: $229,95 por mês Business : uS$ 449,95 por mês

: uS$ 449,95 por mês Custom: negociável

Classificações e avaliações do SEMrush

G2: 4,5/5 (mais de 1800 avaliações)

4,5/5 (mais de 1800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2100+ avaliações)

6. Postaga

via Postaga O Postaga é uma ferramenta de criação de links que ajuda você a criar links de qualidade para o seu site com ferramentas baseadas em IA. Ela cobre tudo, desde métricas de link-building, analisando a relevância do conteúdo, até a localização de contatos e o alcance, tornando o link-building mais rápido e eficaz.

Melhores recursos do Postaga

Integração com outras ferramentasFerramentas de SEOincluindo Moz, Ahrefs e Hunter

Crie sugestões para suas campanhas de divulgação, incluindo tipo de campanha, público-alvo e estratégias de acompanhamento

Criar relatórios de marca branca sobre o desempenho de suas campanhas

Limitações do Postaga

Não há garantia de capacidade de entrega de e-mails; os e-mails podem ser devolvidos ou parar em pastas de spam

Preços do Postaga

**Pro uS$ 84 mensais (com 2.000 contatos)

Agência: $240 (com 15000 contatos)

Classificações e avaliações do Postaga

G2 : Não há classificações suficientes

: Não há classificações suficientes Capterra: 4.6/5 (mais de 60 avaliações)

7. Pitchbox

via Pitchbox O Pitchbox é uma ferramenta de link building e de alcance de vendas para link builders experientes. Ele ajuda na pesquisa e identificação de clientes potenciais e na criação e distribuição de e-mails. Mantenha o controle das conversas, faça o acompanhamento e meça os resultados - tudo em um só lugar.

O Pitchbox oferece uma interface amigável que simplifica o link building em larga escala.

Melhores recursos do Pitchbox

Ideal para grandes agências de marketing de conteúdo ou empresas com maior fluxo de trabalho e equipe de divulgação

Melhora a colaboração da equipe, pois várias pessoas podem trabalhar na mesma campanha

Acesse fluxos de trabalho personalizados para automatizar e otimizar seu processo de divulgação

Limitações do Pitchbox

Os usuários lutam com os amplos recursos da plataforma, achando-os difíceis de navegar e manusear

Preços do Pitchbox

Profissional : uS$ 550 por mês

: uS$ 550 por mês Empresarial: uS$ 1.500 por mês

Classificações e avaliações do Pitchbox

G2 : 4.7/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 40 avaliações)

8. NinjaOutreach

via Ninjaoutreach O Ninja Outreach é uma ferramenta de criação de links e divulgação perfeita para alcançar clientes em potencial, blogueiros, jornalistas e influenciadores. Ela analisa seus clientes em potencial usando vários critérios, como detalhes de contato, seguidores sociais, publicações em blogs, autoridade de domínio e interações anteriores.

Melhores recursos do NinjaOutreach

Analise e rastreie leads usando diferentes métricas e mantenha-se atualizado sobre seus relacionamentos com clientes potenciais

Trabalhar em conjunto com sua equipe para lidar com campanhas de divulgação e desenvolver estratégias de criação de links

Limitações do NinjaOutreach

Muitos usuários têm dificuldades para navegar no software de link-building, muitas vezes tendo uma experiência ruim

Preços do NinjaOutreach

Bronze Ninja : uS$ 99 mensais

: uS$ 99 mensais Silver Ninja : uS$ 199 mensais

: uS$ 199 mensais Ninja Ouro: uS$ 399 mensais

Classificações e resenhas do NinjaOutreach

G2 : Não há classificações suficientes

: Não há classificações suficientes Capterra: 3.8/5 (60+ avaliações)

9. LinkBuilder.io

via Linkbuilder.io A LinkBuilder.io é uma agência de criação de links que garante backlinks de alto nível de sites confiáveis. Seus especialistas lidam com todos os aspectos do desenvolvimento de links, desde o alcance e a negociação até a colocação e a prospecção.

Melhores recursos do LinkBuilder

Planeje e gerencie suas campanhas de link-building em um só lugar

Monitore os backlinks e avalie o ROI de seus esforços de link-building. Verifique o número de links adquiridos, o custo deles e como eles influenciam o tráfego e as classificações nos mecanismos de pesquisa

Limitações do LinkBuilder

O LinkBuilder é caro para pequenas empresas

Preços do LinkBuilder

Início : $2999 mensais

: $2999 mensais Growth :$5999 mensais

:$5999 mensais Pro : $9999 mensais

: $9999 mensais Enterprise: uS$ 1.999 mensais

Classificações e análises do LinkBuilder

G2 : Não há classificações suficientes

: Não há classificações suficientes Capterra: Não há classificações suficientes

10. BrightLocal

via BrightLocal A BrightLocal é uma plataforma especializada em SEO local, que ajuda a gerenciar sua reputação e avaliações, aumentando o tráfego e os leads de pesquisas locais e otimizando suas classificações locais.

Ela garante a consistência on-line do seu NAP (nome, endereço, número de telefone), identificando e corrigindo problemas de citação, como entradas ausentes, duplicadas ou inconsistentes.

Melhores recursos da BrightLocal

Analisa as citações de seu siteSaúde de SEO para identificar quaisquer problemas ou erros que possam afetar as classificações, sua estratégia de criação de links ou a experiência do usuário

Crie perguntas de avaliação e obtenha feedback de clientes ou usuários para melhorar a reputação digital do seu site

Limitações da BrightLocal

A BrightLocal só funciona com sites do WordPress, pois é um plug-in do WordPress

Preços da BrightLocal

Rastreamento : uS$ 39 por mês

: uS$ 39 por mês Manage : uS$ 49 por mês

: uS$ 49 por mês Grow: uS$ 59 por mês

Classificações e avaliações da BrightLocal

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 250 avaliações)

Outras ferramentas de marketing

Embora as ferramentas de link-building e SEO sejam extremamente importantes em sua pilha de marketing, elas formam apenas uma pequena parte de sua configuração geral de crescimento. Você precisa que vários aspectos, como conteúdo, marketing por e-mail e anúncios pagos, entre outras estratégias e táticas, trabalhem juntos para expandir seus negócios.

Uma dessas ferramentas é o ClickUp, que reúne todas as suas equipes de marketing para trabalharem juntas e atingirem suas metas de receita.

ClickUp

Use o ClickUp para gerenciar tarefas e projetos com facilidade e colaborar de forma eficiente com sua equipe

O ClickUp é uma ferramenta completa gerenciamento de tarefas e projetos solução que ajuda você a =aumentar o nível de seu marketing. Crie e acompanhe campanhas com Equipes de Marketing do ClickUp . Use o IA do ClickUp para gerar ideias de campanha, como blogs, estudos de caso e resumos.

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

O software de gerenciamento de tarefas inclui um Gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp para ajudá-lo a criar, planejar, organizar, agilizar e acompanhar a eficácia de suas campanhas de marketing campanhas de marketing .

Planeje, organize e execute suas campanhas de marketing usando o modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp

O ClickUp também oferece um biblioteca de modelos pré-selecionados para processos criativos e de design em equipes de marketing. Com a ajuda dessas estruturas, você pode criar um fluxo de trabalho de design que replique efetivamente seu fluxo de trabalho ideal, incentivando a produtividade e a criatividade.

melhores recursos do #### ClickUp

Priorizar projetos : Estruture projetos ou compare diferentes campanhas de link-building usando umpriorização de projetos matriz

: Estruture projetos ou compare diferentes campanhas de link-building usando umpriorização de projetos matriz Automação personalizada : Elimine a dependência humana e automatize o processo de planejamento

: Elimine a dependência humana e automatize o processo de planejamento Utilize a força da IA : Use prompts simples para criar um link atraente para o qual outros sites desejarão se conectar

: Use prompts simples para criar um link atraente para o qual outros sites desejarão se conectar Relatórios contínuos : Gere relatórios sobre seus esforços de link building interno. Descubra os links com melhor desempenho e quaisquer limitações para tomar decisões mais inteligentes

: Gere relatórios sobre seus esforços de link building interno. Descubra os links com melhor desempenho e quaisquer limitações para tomar decisões mais inteligentes Otimize as campanhas: Organize e simplifique seus planos de link-building, avalie suas conexões, monitore as notificações e mantenha-se atualizado com a ferramenta ClickUp Marketing Campaign Management

Limitações do ClickUp

O ClickUp é altamente personalizável, o que pode torná-lo intimidador para iniciantes

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Negócios : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3500+ avaliações)

Aumente o nível de seu jogo de SEO e marketing em 2024

O Link Whisper e outras ferramentas premium de criação de links se concentram em melhorar a qualidade dos links e o alcance de vários sites. Isso aumenta sua credibilidade na Web e impulsiona sua presença on-line, seja por meio de mais visitas ao site, menções em outros sites ou na mídia social.

Combine o poder dessas ferramentas com uma solução completa, como o ClickUp, para gerenciar tarefas de marketing, garantindo uma colaboração tranquila entre equipes e ferramentas e, por fim, aumentando a produtividade em vários projetos dentro da organização. Registre-se gratuitamente hoje.