Zendesk vs. Salesforce: Encontre o CRM certo para sua empresa

A decisão sobre o CRM certo pode transformar a forma como sua equipe interage com os clientes e gerencia as operações diárias.

Ferramentas como o Zendesk e o Salesforce se destacam por oferecerem recursos exclusivos que atendem a diferentes necessidades comerciais e preferências do usuário. Essas ferramentas de vendas e marketing dominam a conversa sobre comunicação com o cliente e gerenciamento de relacionamento, prometendo automatizar seus processos de negócios.

Mas a escolha entre elas não é simples. Ambas as plataformas oferecem recursos úteis, mas suas experiências de usuário e aplicativos específicos são muito diferentes.

Neste blog, analisaremos os pontos fortes e as limitações das duas ferramentas e veremos qual CRM pode ser o mais adequado para a sua equipe. Pronto? Vamos lá.

O que é o Zendesk?

O Zendesk é uma ferramenta versátil de CRM projetada para aprimorar a eficiência do atendimento ao cliente e o gerenciamento de interações.

Ela combina um conjunto diversificado de recursos, incluindo automação com IA, chat ao vivo, emissão de tíquetes e uma base de conhecimento abrangente. Entre outras ferramentas de suporte ao cliente, é uma boa opção para empresas que desejam melhorar a satisfação do cliente e a produtividade operacional.

Ao integrar os dados dos clientes e fornecer insights acionáveis, a Zendesk ajuda as empresas a oferecer experiências personalizadas e oportunas aos clientes, garantindo que cada interação agregue valor e crie fidelidade. Ele também tem fóruns de comunidades acessíveis, onde os usuários podem trocar ideias, resolver problemas e compartilhar práticas recomendadas.

Recursos do Zendesk

A Zendesk tem um conjunto poderoso de recursos criados para otimizar as interações com os clientes e aumentar a eficiência da equipe.

Vamos explorar seu recurso de CRM mais impactante.

1. Recurso nº 1: visibilidade completa do pipeline

via Inetsoft O Zendesk CRM oferece visibilidade do pipeline de vendas, um recurso crucial para qualquer equipe de vendas que queira evitar surpresas no final do trimestre. Esse recurso permite que você preveja e gerencie seu pipeline de vendas com eficiência em tempo real.

Com ferramentas de help desk para planejar, acompanhar e analisar cada parte do seu processo de vendas, você pode identificar possíveis problemas antes que eles afetem seus resultados. Esse nível de percepção ajuda a otimizar as operações, garantindo que você esteja sempre um passo à frente.

Sua equipe pode tomar decisões informadas que otimizam o desempenho e impulsionam o crescimento consistente da receita com dados e análises em tempo real.

2. Recurso nº 2: recursos de produtividade da equipe

via Softwareadvice Veja como os recursos de produtividade do Zendesk otimizam seus processos de vendas:

Gerenciamento de contatos e oportunidades: Gerencie contatos e oportunidades no Zendesk, onde todas as informações cruciais do cliente são armazenadas em um local acessível. Integrações do Zendesk garantem que sua equipe tenha o contexto necessário para tomar decisões informadas e personalizar as interações

Gerencie contatos e oportunidades no Zendesk, onde todas as informações cruciais do cliente são armazenadas em um local acessível. Integrações do Zendesk garantem que sua equipe tenha o contexto necessário para tomar decisões informadas e personalizar as interações Rastreamento de atividades: Seja em chamadas, e-mails ou reuniões, o recurso de rastreamento de atividades do Zendesk fornece uma visão geral clara das ações de cada membro da equipe

Seja em chamadas, e-mails ou reuniões, o recurso de rastreamento de atividades do Zendesk fornece uma visão geral clara das ações de cada membro da equipe Geração e gerenciamento de leads: Desegmentação de clientes à automatização de e-mails de acompanhamento, essas ferramentas garantem que sua equipe se concentre nos leads mais promissores

Desegmentação de clientes à automatização de e-mails de acompanhamento, essas ferramentas garantem que sua equipe se concentre nos leads mais promissores Automação de tarefas e gatilhos: Seja enviando um e-mail de boas-vindas a um novo contato ou alertando os representantes sobre a proximidade da data de fechamento de um negócio, a automação garante consistência nas comunicações e operações

3. Recurso nº 3: bots alimentados por IA

via Venturebeat A IA da Zendesk implementa agentes inteligentes para lidar com interações complexas com os clientes de forma mais eficiente do que os bots padrão. Esses agentes de IA resolvem de forma autônoma consultas comuns e problemas de suporte. Com esse recurso, seus agentes de atendimento ao cliente podem se concentrar em interações mais complexas e de alto valor.

Os bots com IA são cruciais para dimensionar o suporte ao cliente sem comprometer a qualidade, permitindo que as empresas mantenham altos índices de satisfação do cliente, mesmo durante os períodos de pico.

Preços da Zendesk

Equipe: US$ 25/agente por mês

Crescimento: US$ 69/agente por mês

Profissional: $149/agente por mês

Enterprise: A partir de $169/usuário por mês

O que é o Salesforce?

O Salesforce é uma plataforma de CRM (Customer Relationship Management, gerenciamento de relacionamento com o cliente) baseada em nuvem que permite gerenciar todas as interações com os clientes e os processos de negócios em um só lugar.

Ela aprimora sua capacidade de se conectar com clientes, clientes potenciais e parceiros, centralizando dados, automatizando tarefas e fornecendo insights acionáveis em várias funções de negócios.

A plataforma é dimensionável e adequada para empresas de todos os tamanhos e setores, ajudando-o a crescer e a se adaptar em um mercado em constante evolução.

Recursos do Salesforce CRM

Os recursos do Salesforce CRM são projetados para atender a todos os pontos de contato da jornada do cliente, o que o torna uma plataforma essencial para empresas que buscam escalar e inovar.

Vamos dar uma olhada nos recursos proeminentes da nuvem de serviços do Salesforce:

1. Recurso nº 1: recursos avançados de relatórios e análises

via Salesforce O Salesforce tem ferramentas avançadas de relatório e análise que transformam grandes quantidades de dados em percepções acionáveis. Ao analisar as interações com os clientes e o desempenho das vendas, você identifica tendências e padrões que levam a decisões orientadas por dados.

Esses recursos permitem que você antecipe mudanças no mercado e refine sua estratégia de vendas Estratégias de CRM em tempo real, garantindo que sua empresa permaneça à frente da curva.

2. Recurso nº 2: recursos de produtividade do Salesforce CRM

O Salesforce CRM foi projetado para aumentar a produtividade em toda a sua organização, integrando recursos avançados de ferramentas de central de serviços que otimizam vários processos de vendas.

Veja a seguir uma análise mais detalhada de alguns dos principais recursos de produtividade do Salesforce CRM:

Perfis abrangentes de clientes: Obtenha perfis detalhados de clientes com pontos de dados em todo o ciclo de vida do cliente. Essa integração permite que as empresas obtenham uma visão de 360 graus de cada cliente, incluindo interações passadas, histórico de compras e necessidades futuras

Obtenha perfis detalhados de clientes com pontos de dados em todo o ciclo de vida do cliente. Essa integração permite que as empresas obtenham uma visão de 360 graus de cada cliente, incluindo interações passadas, histórico de compras e necessidades futuras Envolvimento do comprador: Melhore a interação com clientes potenciais por meio de estratégias de envolvimento personalizadas incorporadas ao seu CRM. Esse recurso permite que você execute ações de contato e acompanhamento personalizadas, garantindo uma comunicação mais eficaz e taxas de conversão mais altas

Melhore a interação com clientes potenciais por meio de estratégias de envolvimento personalizadas incorporadas ao seu CRM. Esse recurso permite que você execute ações de contato e acompanhamento personalizadas, garantindo uma comunicação mais eficaz e taxas de conversão mais altas Análise de vendas: Use ferramentas integradas, como o Tableau, para visualizar tendências de vendas, acompanhar o desempenho da equipe e prever receitas com maior precisão

Use ferramentas integradas, como o Tableau, para visualizar tendências de vendas, acompanhar o desempenho da equipe e prever receitas com maior precisão Inteligência de receita: As ferramentas internas fornecem visibilidade profunda do seu pipeline, ajudando-o a identificar gargalos, prever resultados de negócios e refinar estratégias em tempo real

3. Recurso nº 3: insights alimentados por IA (Salesforce Einstein)

O Salesforce Einstein, o componente de IA do Salesforce CRM, fornece insights poderosos analisando seus dados de nuvem de serviço em tempo real.

Esse recurso automatiza a análise preditiva, ajuda a personalizar as interações com os clientes e otimiza os processos, permitindo que sua equipe tome decisões mais rapidamente.

Os recursos do Einstein permitem que você antecipe as necessidades e tendências dos clientes, garantindo que suas estratégias estejam sempre alinhadas às expectativas dos clientes e à dinâmica do mercado.

Preços do Salesforce

Starter Suite: US$ 25/usuário por mês

Pro Suite: US$ 100/usuário por mês

Enterprise: $165/usuário por mês

Unlimited: $330/usuário por mês

Einstein 1 Sales: US$ 500/usuário por mês

Zendesk vs. Salesforce: Comparação de recursos

Tanto o Zendesk quanto o Salesforce oferecem ferramentas poderosas de CRM projetadas para resolver as dúvidas dos clientes e otimizar os processos de vendas. Embora compartilhem muitas semelhanças, seus recursos atendem a diferentes necessidades comerciais e casos de uso.

Veja a seguir como eles se comparam em áreas importantes:

Recurso nº 1: visibilidade do pipeline

Zendesk

A Zendesk oferece visibilidade completa do pipeline, permitindo que as equipes de vendas prevejam e gerenciem melhor os pipelines de vendas. Ele pode ajudar a planejar, acompanhar e analisar todas as partes do processo de vendas, ajudando a identificar possíveis problemas antes que eles afetem os resultados.

Salesforce

O Salesforce também oferece grande visibilidade do pipeline com análises avançadas que ajudam a rastrear as interações com os clientes e o desempenho das vendas. A integração com a própria IA da Salesforce, Einstein, aprimora esses recursos, fornecendo insights e recomendações preditivas.

Vencedor: É um empate. Ambas as plataformas são excelentes no fornecimento de visibilidade do pipeline, mas a integração com a IA do Salesforce pode levar vantagem sobre o Zendesk para organizações que exigem recursos analíticos mais profundos e insights preditivos.

Para equipes menores com processos de vendas diretos, a interface mais simples e fácil de usar do Zendesk pode ser mais atraente.

Dica profissional: Tire o máximo proveito de sua jornada de retenção de clientes compreendendo os diferença entre clientes e consumidores para que você possa usar as melhores técnicas para atrair novos clientes para sua marca!

Recurso #2: Ferramentas de produtividade

Zendesk

A Zendesk aumenta a produtividade ao centralizar ferramentas essenciais de vendas, como gerenciamento de contatos e negócios, acompanhamento de atividades e gerenciamento de leads. Seus recursos de automação e gatilhos personalizáveis simplificam as tarefas de rotina, liberando os representantes de vendas para se concentrarem nas vendas.

Salesforce

O Salesforce aumenta a produtividade com um conjunto abrangente de ferramentas, como automação da força de vendas e colaboração por meio de plataformas como o Slack. Seus recursos dimensionáveis são projetados para acomodar o crescimento e os ciclos de vendas complexos.

Vencedor: O vencedor aqui depende de suas necessidades. O Salesforce funciona bem, especialmente para empresas maiores ou com processos de vendas complexos. O Zendesk pode ser mais adequado para empresas que priorizam a facilidade de uso e a simplicidade em vez da personalização extensiva.

Recurso nº 3: recursos de IA

Zendesk

A Zendesk emprega IA para aprimorar o atendimento ao cliente por meio de bots inteligentes que lidam com consultas de rotina e tarefas de suporte. Isso permite que os agentes humanos se concentrem em interações complexas e de alto valor, melhorando a eficiência geral do suporte ao cliente.

Salesforce

O Salesforce Einstein leva a IA um passo adiante ao incorporar o aprendizado profundo e a análise preditiva diretamente no CRM, oferecendo insights personalizados sobre o cliente e automatizando uma ampla gama de tarefas nas operações de vendas e marketing.

Vencedor: Se sua prioridade é uma IA avançada que não apenas ofereça suporte aos agentes de atendimento, mas também impulsione as estratégias de vendas e marketing por meio de análises preditivas, a Salesforce é a clara vencedora.

No entanto, as ferramentas de IA direcionadas da Zendesk são mais do que suficientes para organizações que precisam de IA principalmente para aumentar a eficiência de ferramentas de suporte ao cliente .

Zendesk Vs. Salesforce: Avaliações do Reddit

No Reddit, os usuários se envolvem em discussões profundas sobre os méritos e as desvantagens do Ferramentas de CRM como Zendesk e Salesforce, muitas vezes refletindo suas diversas experiências e casos de uso.

Vamos descobrir o que as pessoas estão dizendo sobre os dois aplicativos em Reddit . Para o Salesforce, um usuário mencionou:

O Salesforce foi vendido para nós como sendo 90% do que você precisa, pronto para uso, com apenas um pouco de configuração para ficar perfeito. Mas estamos descobrindo que é mais como 30% do que precisamos e muito desenvolvimento - especialmente o omnichannel, que estamos usando para encaminhar tipos específicos de casos para tipos específicos de agentes.

Isso reflete um sentimento comum de que, embora o Salesforce seja poderoso, ele geralmente exige personalização e desenvolvimento significativos para atender a necessidades específicas.

Por outro lado, um usuário expressou frustração com o Zendesk:

O Zendesk é horrível. Depois que você assina o pedido de compra, a ferramenta de suporte do Zendesk é zero. Temos vários problemas e ninguém entra em contato conosco... Agora eles nos cobraram 4 vezes o valor do nosso contrato e ninguém responde.

Outro usuário que fez a transição do Zendesk para o Salesforce compartilhou uma visão abrangente:

Então mudamos do Zendesk para o Salesforce e nossa equipe de operações odiou. A decepção praticamente envenenou toda a organização contra o Salesforce. Na verdade, depois de um projeto bastante prolongado para transferir os casos do Zendesk para o Salesforce, eles acabaram gastando ainda mais dinheiro para trazer um terceiro que se integra ao Salesforce para gerenciar os casos de uma forma mais amigável para as operações.

Essas discussões destacam que a escolha entre o Zendesk e o Salesforce geralmente depende de necessidades e expectativas organizacionais específicas.

O Salesforce é visto como uma ferramenta altamente personalizável, mas potencialmente complexa e cara de implementar. Por outro lado, o Zendesk é visto como mais simples e mais fácil de usar, mas pode não ter suporte ao cliente após a compra inicial.

Conheça o ClickUp, a melhor alternativa ao Zendesk e ao Salesforce

O ClickUp oferece uma plataforma versátil que combina alta flexibilidade com recursos poderosos para aumentar a produtividade e o envolvimento do cliente.

Vamos descobrir por que o ClickUp é uma das melhores alternativas ao Zendesk e ao Salesforce Alternativas ao Salesforce para gerenciar seus relacionamentos com clientes e processos de vendas.

1. ClickUp's One Up #1: CRM para equipes

Faça o download deste modelo

Solução de CRM do ClickUp

Solução de CRM do ClickUp para equipes foi projetada para acelerar o crescimento e a satisfação do cliente. Ele fornece um conjunto abrangente de ferramentas para visualizar seu pipeline de vendas, rastrear e gerenciar contas e otimizar os fluxos de trabalho dos clientes.

Com o ClickUp, sua equipe pode colaborar com eficiência, garantindo que cada interação com o cliente seja impactante. Com o ClickUp, você pode:

Criar seu sistema CRM ideal com campos personalizáveis e vínculos entre tarefas, documentos e outros pontos de dados

Gerenciar e visualizar seu pipeline de vendas usando quadros Kanban, listas ou exibições de tabela para garantir o progresso suave dos negócios, do cliente potencial ao cliente

Automatize tarefas repetitivas e configure fluxos de trabalho personalizados para garantir consistência e eficiência em todas as interações com os clientes

Utilize mais de 50 widgets de painel personalizáveis para acompanhar o desempenho das vendas, as métricas de envolvimento do cliente e outros indicadores comerciais importantes

Organize contas usando tags e filtros personalizados para navegar e acessar rapidamente dados ou contas de clientes específicos

Faça o download deste modelo

2. ClickUp's One Up #2: ClickUp para suporte ao cliente

Faça o download deste modelo

Delegue vários responsáveis para obter ajuda instantânea com o ClickUp para suporte ao cliente

ClickUp para suporte ao cliente eleva o sucesso do cliente ao simplificar a organização das informações do cliente. Essa plataforma capacita suas equipes de sucesso do cliente, mantendo as interações e os dados do cliente bem organizados e acessíveis, permitindo uma experiência de serviço de alto nível.

Com o ClickUp, gerencie com eficiência todas as facetas das relações com o cliente e as tarefas de suporte em uma única interface intuitiva. Ele aumenta a eficiência no tratamento de consultas e problemas dos clientes.

Veja o que você pode fazer com o ClickUp:

Personalizar fluxos de trabalho com campos personalizados específicos com base em problemas

Priorizar tarefas para se concentrar em problemas críticos usando tags para sinalizar e vincular problemas comuns

Integrar-se perfeitamente com ferramentas de terceiros, como Slack, Google Drive e muito mais

Simplifique o gerenciamento e as conversões de e-mail com o Outlook e o Gmail

Aprimore o gerenciamento de tarefas com anexos do Dropbox e do OneDrive

Faça o download deste modelo

3. ClickUp One Up #3: Modelo de CRM do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de CRM do ClickUp

O modelo Modelo do ClickUp CRM é perfeito para iniciantes (e até mesmo líderes) que desejam otimizar o gerenciamento de leads, o relacionamento com os clientes e o pipeline de vendas. Ele fornece uma pasta pronta para uso e totalmente personalizável para que você comece a trabalhar em segundos.

O modelo permite a implantação rápida de um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente com todos os recursos em um único local. Com esse Modelo de CRM suas equipes podem:

Organizar e rastrear leads sistematicamente para melhorar as taxas de conversão e a precisão do acompanhamento

Manter um registro detalhado de todas as comunicações com os clientes para aprimorar o gerenciamento do relacionamento e a personalização dos serviços

Adaptar o CRM para atender às necessidades específicas de sua empresa, permitindo a personalização dos fluxos de trabalho e a organização dos dados

Implante rapidamente um sistema de CRM totalmente funcional com configurações pré-configuradas que estão prontas para uso imediato

Faça o download deste modelo

Encontrando o CRM adequado: Equilibrando a capacidade com seus casos de uso

A escolha do software de CRM correto é fundamental para aumentar a eficiência e simplificar as comunicações em sua organização. Embora Exemplos de software de CRM como o Zendesk e o Salesforce oferecem soluções de software poderosas com recursos distintos, sua implementação pode ser complexa e exigir um investimento significativo.

Isso os torna uma opção desafiadora para PMEs e startups com restrições orçamentárias.

O ClickUp surge como uma alternativa versátil e econômica, fornecendo uma plataforma abrangente que atende a uma variedade de necessidades de CRM com modelos e integrações personalizáveis.

Para empresas que buscam otimizar as interações com os clientes sem o alto custo, o ClickUp oferece uma solução escalável que cresce com sua equipe. Sua interface fácil de usar e seus recursos flexíveis permitem uma adaptação perfeita aos seus fluxos de trabalho específicos.

Explore o ClickUp hoje mesmo e descubra como ele pode transformar suas práticas de CRM. Inicie seu teste gratuito agora!