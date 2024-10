Como usar a escala de Fibonacci para a estimativa de pontos de história ágil

Você já se pegou estimando quanto tempo levará um sprint, mas atrasos inesperados jogaram esse número pela janela?

Como gerente ou profissional de uma equipe de desenvolvimento de software ágil, você sabe como é fundamental ter estimativas precisas das tarefas. Embora nem sempre sejam perfeitas, elas definem expectativas claras para as realizações da sua equipe e os recursos necessários.

Suas habilidades de estimativa melhorarão com a experiência, pois você entenderá melhor as complexidades das tarefas e a necessidade de tempo de reserva. A escala de pontos de história de Fibonacci pode ajudar a acelerar esse processo.

Está curioso para saber mais sobre a escala de Fibonacci e como ela aprimora a estimativa ágil? Falaremos sobre isso e muito mais nesta postagem do blog.

O que é a sequência de Fibonacci?

A sequência de Fibonacci é uma série de números em que cada número é a soma dos anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e assim por diante. O matemático italiano Leonardo Bonacci introduziu o conceito em seu livro, 'Liber Abaci', na Idade Média.

Atualmente, a série tem várias aplicações em campos acadêmicos e práticos.

No Agile, a sequência de Fibonacci estima o tamanho das tarefas e histórias de usuários em sprints. o "tamanho" mede a complexidade esperada da tarefa, o grau de incerteza e a quantidade de trabalho envolvido.

Uma sequência de Fibonacci modificada é uma variação da sequência de Fibonacci padrão, em que cada termo é gerado usando uma fórmula diferente ou regras adicionais em comparação com a soma clássica dos dois termos anteriores.

Um exemplo é a sequência de Tribonacci. Aqui, cada termo é a soma dos três termos anteriores em vez de dois.

Por exemplo, começando com 0, 1 e 1, o próximo termo é 2 (0 + 1 + 1), seguido por 4 (1 + 1 + 2), depois 7 (1 + 2 + 4) e assim por diante.

O que é a estimativa ágil de Fibonacci?

No Agile, a estimativa de tarefas é essencial para manter a equipe no caminho certo. Mas não se trata apenas de adivinhar quanto tempo algo levará. Trata-se de comparar sua complexidade em relação a outras tarefas em um projeto.

A estimativa ágil de Fibonacci usa números de Fibonacci para pontuar cada tarefa com base na complexidade. Quanto maior o número, mais complexa é a tarefa.

Por exemplo:

0 (Sem esforço)

1 (Muito pequena, trivial)

2 (Pequeno, simples)

3 (Esforço moderado, alguma complexidade)

5 (Maior, mais complexo, mas ainda gerenciável)

8 (Complexo, pode exigir mais recursos)

13 (Muito complexo ou incerto)

21 (Extremamente complexo, possivelmente deve ser dividido em tarefas menores)

Como cada número de Fibonacci está mais distante do que o seguinte, ele oferece uma maneira fácil de "ver" a complexidade de uma tarefa em comparação com outra, em vez de usar números consecutivos, como no caso de uma abordagem linear.

Afinal, é muito mais fácil dizer: "Esta tarefa é aproximadamente três vezes mais difícil do que aquela" do que atribuir um número exato de horas a ela.

Nesse contexto, "complexidade" refere-se à dificuldade técnica e a fatores como incógnitas, riscos potenciais e dependências que podem influenciar a execução da tarefa.

Um ponto de história é uma unidade de medida que estima o esforço geral envolvido na conclusão de uma história de usuário em um backlog de produto ou em qualquer fluxo de trabalho pré-planejado.

Por que usar a sequência de Fibonacci na estimativa ágil?

Vamos explorar isso com um exemplo.

Digamos que sua equipe esteja trabalhando em uma grande tarefa, como atualizar a experiência do usuário do seu aplicativo para que seja compatível com a próxima iteração do iPad. Quando você estima os pontos da história com a sequência de Fibonacci em uma escala constante de 1 a 50, fica mais fácil visualizar a complexidade de cada tarefa.

Esse processo pode se tornar complicado quando as estimativas são muito próximas - pense em tamanho de camisetas . Comparando um tamanho 2 e um tamanho 4, nem sempre fica claro qual serve melhor.

Suponha que a tarefa seja de dificuldade média. Usando uma escala de números consecutivos, alguns podem classificá-la como 33, enquanto outros escolhem 35 ou 36. No entanto, a sequência de Fibonacci reduz as opções para 21 ou 55.

Embora essa abordagem possa gerar estimativas menos precisas, não há problema - o objetivo é estabelecer um entendimento razoável da carga de trabalho do sprint.

Considere estas tarefas: Pesquisa de usuários, wireframing, design de UI, desenvolvimento e testes de QA

Você pode atribuir pontos de história da seguinte forma:

Pesquisa de usuários: 3 (esforço moderado com variabilidade)

Wireframing: 5 (envolvido, mas simples após a pesquisa)

Design da interface do usuário: 8 (requer criatividade e alinhamento da equipe)

Desenvolvimento: 13 (complexo com muitas partes móveis)

Teste de controle de qualidade: 8 (complexo, mas gerenciável)

Os pontos de história permitem que sua equipe compare tarefas sem se preocupar com estimativas de tempo exatas, ajudando a identificar os desafios do projeto.

A sequência de Fibonacci muda o foco do tempo para a complexidade, criando intervalos maiores entre os números que impedem estimativas excessivamente precisas para tarefas maiores e promovem um planejamento mais realista.

A melhor parte é que você pode melhorar facilmente a estimativa Agile em seus projetos usando uma ferramenta de gerenciamento de projetos abrangente como ClickUp . Ele oferece recursos e capacidades abrangentes necessários para organizar, estimar e acompanhar seus sprints de forma eficiente.

Software de gerenciamento de projetos ágeis ClickUp

Com Software de gerenciamento de projetos ágeis ClickUp com o ClickUp, você pode criar e conceituar seus pontos de história usando visualizações de tarefas personalizáveis. Com painéis de controle Agile, relatórios de sprint, automação sem código e várias integrações de ferramentas, o ClickUp garante fluxos de trabalho tranquilos para Scrum, Kanban e muito mais.

Eleve a estimativa Agile de mera adivinhação para um processo colaborativo e orientado por dados com o ClickUp Agile Project Management Software

Com seus vários modelos e recursos incorporados, o ClickUp permite que sua equipe:

Acelerar o planejamento e a documentação comCérebro ClickUp* Obtenha insights valiosos sobre o progresso e a capacidade da equipe com painéis automatizados

Avalie e priorize o backlog com campos e fórmulas personalizados

Estruture sprints e gerencie marcos com campos e fórmulas personalizáveisGráficos de Gantt* Coordene as dependências da equipe com gráficos virtuaisQuadros brancos ### Visualização do quadro do ClickUp

Você pode usar as opções Lista ou Visualização do quadro ClickUp para organizar e categorizar as tarefas usando suas estimativas baseadas em Fibonacci. Isso dará à sua equipe uma noção clara da distribuição da carga de trabalho e evitará sobrecarregar as equipes com muitas tarefas de alta complexidade.

Defina limites de trabalho em andamento para controlar o número de tarefas em cada estágio e garantir que os pontos da história estejam alinhados com a disponibilidade da equipe.

Crie o fluxo de trabalho Agile perfeito e construa um sistema Kanban flexível para visualizar seu trabalho e melhorar o gerenciamento de projetos com o modo de exibição Board no ClickUp

Estimativas de tempo do ClickUp

Considere o uso de Estimativas de tempo do ClickUp do ClickUp para controlar e ajustar melhor o tempo gasto durante o sprint.

Ele elimina a adivinhação ao dividir as estimativas de tempo entre os membros da equipe em tarefas e subtarefas. Você pode comparar facilmente o tempo real com suas previsões para melhorar a previsão de projetos futuros e garantir que sempre atinja as metas.

Adicione estimativas de tempo ao ClickUp para ver como elas se comparam às reais

O conjunto de ferramentas Agile do ClickUp não apenas ajuda com resumos de produtos, sprints, roteiros e resoluções de bugs, mas também fornece recursos detalhados sobre como usá-los de forma eficaz em seus fluxos de trabalho Agile.

Por que os pontos de história com uma sequência de Fibonacci são melhores do que as horas?

Independentemente do projeto em que você esteja trabalhando, é extremamente difícil dizer exatamente quantas horas uma tarefa levará. Quanto mais ambíguo for o requisito, mais difícil será calcular tudo o que é necessário para concluir uma tarefa.

Podemos resumir os benefícios de usar os pontos da história de Fibonacci em vez de horas da seguinte forma:

1. Permite a incerteza

Tarefas maiores geralmente envolvem mais incertezas, o que torna difícil prever o número exato de horas que elas exigirão.

A sequência de Fibonacci, que consiste em números que crescem exponencialmente, reflete a complexidade crescente de tarefas maiores. Isso permite uma melhor estimativa da complexidade com relação a riscos e incógnitas, em vez de apenas o tempo, que é difícil de prever com precisão.

2. Incentiva a estimativa de tamanho relativo

Os pontos da história se concentram na comparação de tarefas entre si. Com a sequência de Fibonacci, sua equipe pode evitar se preocupar com estimativas de tempo exatas e simplesmente categorizar as tarefas como "duas vezes mais difíceis" ou "metade mais difíceis" em comparação com outras. O objetivo, como sempre, é concluir a tarefa.

3. Evita a falsa precisão

Ao usar horas, há uma tendência de superestimar a precisão, especialmente em tarefas de longo prazo. Os pontos da história de Fibonacci oferecem um buffer natural porque os números se tornam menos granulares à medida que as tarefas ficam maiores.

Por exemplo, uma tarefa com oito pontos de história é considerada maior e mais arriscada do que uma tarefa com cinco pontos, sem a expectativa de que seja precisamente 1,6 vezes mais difícil. Essa imprecisão reduz o planejamento excessivamente otimista.

4. Ajuda no rastreamento da velocidade

A velocidade é um dos fatores mais essenciais Métricas ágeis . Mede a quantidade de trabalho que sua equipe pode concluir em um sprint.

Em vez de se concentrar muito nas horas gastas (que geralmente não levam em conta as atividades que não são de desenvolvimento), você pode monitorar o progresso nos sprints com base nos pontos de história.

Os pontos de história de Fibonacci oferecem uma métrica consistente que reflete a complexidade do trabalho em vez de apenas o tempo gasto.

5. Oferece suporte à priorização e ao mapeamento de estradas

Com a sequência de Fibonacci, é muito mais fácil identificar tarefas complexas ou de alto risco em seu Epopeias ágeis e dividi-los em partes menores antes de se comprometer. Isso ajuda na preparação do backlog, que envolve o refinamento e a priorização de tarefas para garantir que a equipe se concentre no trabalho mais valioso. Também ajuda a planejamento de sprint permitindo que as equipes avaliem sua carga de trabalho de forma realista e se comprometam com tarefas realizáveis, minimizando o risco de comprometimento excessivo.

Aplicando pontos de história de Fibonacci

Como conduzir a estimativa ágil usando a escala de Fibonacci

A maneira mais fácil de usar a escala de Fibonacci para o planejamento de sprint ágil é por meio do "pôquer de planejamento" Nessa técnica, sua equipe vota em quantos pontos uma história vale com base no esforço, no risco e na complexidade durante o planejamento do sprint.

Após a votação, a equipe pode fazer um brainstorming e colaborar com estimativas diferentes para chegar a um acordo, o que pode ser facilitado usando os quadros brancos do ClickUp.

Você pode usar a tela infinita para criar uma matriz de estimativa de pontos de história. Isso permitirá que sua equipe revele seus "cartões" virtuais adicionando notas adesivas com seus pontos estimados. Eles também podem adicionar comentários, fazer perguntas e fornecer detalhes para justificar suas estimativas na tela.

Faça brainstorming de pontos da história com sua equipe em tempo real nos quadros brancos do ClickUp

Essa abordagem colaborativa promove o alinhamento da equipe, incentivando discussões abertas e compreensão compartilhada de cada tarefa.

em resumo: É assim que a estimativa ágil usando a escala de Fibonacci se parece:

Prepare um baralho de cartas com números de Fibonacci para cada membro da equipe - um baralho para cada membro da equipe de estimativa

Faça com que o proprietário do produto descreva a história do usuário

Dê tempo para que a equipe discuta os riscos ou as suposições - o ideal é usarControle de tempo ágil para manter essas discussões focadas e eficientes

Cada membro da equipe escolhe um cartão como sua estimativa para a história e o coloca virado para baixo sobre a mesa

Revele os cartões simultaneamente: se todos escolherem o mesmo número, passe para a próxima história e, se alguém tiver escolhido um número significativamente maior ou menor, dê-lhe tempo para explicar sua justificativa

Depois disso, peça a todos que escolham um cartão com um número novamente com base nas novas perspectivas da discussão

Quando chegarem a um consenso, passem para a próxima história

Dicas para uma estimativa eficaz

Aqui estão algumas práticas recomendadas para garantir que sua estimativa sempre forneça os resultados desejados:

1. Esclareça as expectativas da tarefa ou da história

Certifique-se de que sua equipe entenda os requisitos da história do usuário. Em vez de estimar o tempo absoluto (o que é difícil e pode levar a inconsistências), estime as histórias de usuários e as tarefas pelo seu tamanho relativo em relação a outras histórias ou tarefas.

dica profissional: Use Cérebro ClickUp para gerar e obter insights sobre histórias de usuários consistentes com instruções claras e simples, acelerando o processo de estimativa.

2. Decomponha tarefas grandes para melhorar a capacidade de gerenciamento

Divida tarefas ou histórias grandes em partes gerenciáveis e use dados relevantes sobre tarefas ou histórias anteriores para orientar suas estimativas.

3. Envolva toda a equipe no processo de estimativa

Envolva sua equipe ao estimar pontos e tarefas da história para garantir que não tenha esquecido nenhuma complexidade ou consideração. Permita que cada membro da equipe ofereça sua estimativa independente para que você não corra o risco de "pensar em grupo"

Use Documentos do ClickUp para garantir que todos os detalhes importantes sejam registrados e acessíveis a todos durante as discussões. Permita que os membros da equipe contribuam simultaneamente, tornando a estimativa dinâmica e interativa.

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

4. Defina limites de tempo para estimativas eficientes

Use um cronômetro para estimar cada tarefa ou história para que não leve muito tempo. Lembre-se de que o objetivo da estimativa é fazer com que todos estejam na mesma página sobre o que esperar. Não se preocupe muito com números exatos.

Se quiser facilitar a estimativa coletiva de pontos de história da sua equipe Agile, o Modelo de Backlogs e Sprints do ClickUp será útil. Ele inclui listas de Sprint pré-criadas com campos personalizados para inserir detalhes para comparar pontos de história com base em vários critérios.

Modelo de Backlogs e Sprints do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Manter um backlog de produto coeso para criar novos backlogs de sprint

Acompanhar e gerenciar sprints, mantendo as prioridades claras e consistentes

Manter-se conectado com seus desenvolvedores, designers e outras partes interessadas sobre os obstáculos e o progresso do projeto

5. Aperfeiçoar e reavaliar continuamente as estimativas

Revise suas estimativas e ajuste-as se surgirem novas informações ou se seus requisitos mudarem. Depois que o projeto estiver concluído, anote todos os erros em suas estimativas para ajudar a melhorar a precisão em projetos futuros.

O ClickUp oferece uma ampla variedade de modelos Agile, cada um deles adaptado aos fluxos de trabalho típicos encontrados na metodologia Agile. Esses modelos são projetados com estruturas que se alinham com as principais práticas ágeis, como planejamento de sprint, preparação de backlog e stand-ups diários.

Usando esses modelos, você pode iniciar seus projetos Agile com mais eficiência e garantir que as práticas recomendadas sejam incorporadas ao processo.

Por exemplo, o modelo Modelo de história ágil do ClickUp simplifica a criação e o gerenciamento de histórias de usuários, permitindo que você se concentre no que importa, em vez de ficar atolado em tarefas administrativas.

Modelo de história ágil do ClickUp

Ele o ajuda a capturar os requisitos de um recurso em um projeto Agile. Você pode:

Fazer brainstorming de ideias de recursos, incluindo funcionalidade, design e conteúdo

Dividir o recurso em tarefas menores para melhor organização

Escrever uma história abrangente, incluindo metas, suposições e restrições

Revisar a história para verificar a precisão, fazer ajustes e alinhar com a equipe

Por outro lado, o Modelo de gerenciamento de projeto ágil do ClickUp é ideal para equipes de desenvolvimento que não são de software e que desejam adotar metodologias ágeis como Kanban ou Scrum.

Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

O recurso Form integrado simplifica o afunilamento de solicitações diretamente no backlog, facilitando a priorização.

Sua equipe pode então executar tarefas de forma eficiente usando a visualização Board ou Sprints. Cerimônias ágeis, como retrospectivas, também podem ser conduzidas sem problemas, promovendo o aprimoramento contínuo durante todo o ciclo do projeto.

Benefícios do uso da escala de Fibonacci na estimativa ágil

A escala de Fibonacci está entre as mais úteis Técnicas ágeis de estimativa para ajudar as equipes a diferenciar entre tarefas fáceis e complexas e, assim, tomar decisões inteligentes sobre quanto tempo cada uma levará. Os benefícios do uso do Fibonacci incluem:

1. Estabelecimento de uma escala definida

A sequência de Fibonacci oferece uma maneira robusta de comparar Pontos de história ágil e ver a complexidade de uma tarefa específica. Por exemplo, um ponto de história avaliado em 3 é fácil de concluir, enquanto um avaliado em 21 levaria muito mais tempo.

2. Incentivar a colaboração

Os desenvolvedores são tentados a fazer estimativas isoladas ao usar horas, o que leva a desalinhamentos e riscos ocultos.

Os membros da equipe combinam seus conhecimentos e experiência para fazer estimativas adequadas para cada ponto da história, criando cronogramas mais precisos.

Por exemplo, você precisa da contribuição de suas equipes de UX, design, desenvolvimento e conteúdo para calcular o tempo necessário para concluir uma nova página de destino. Visualização de bate-papo do ClickUp o ClickUp Chat View, por exemplo, oferece uma maneira perfeita para as equipes ágeis colaborarem durante a estimativa. Seja em tempo real ou assíncrono, ele ajudará a esclarecer as suposições e facilitará a comunicação, garantindo que todos estejam na mesma página.

Adicione membros da equipe às discussões e colabore com o ClickUp Chat em um único espaço e evite alternar entre softwares

Você pode aproveitar a Comentários de atribuição do ClickUp para fazer perguntas à sua equipe e buscar esclarecimentos sobre tarefas sem precisar alternar entre diferentes ferramentas. Como todos os comentários são organizados na plataforma, você pode manter todas as discussões em um só lugar antes e depois dos sprints.

Se precisar pedir a alguém da equipe especificamente um acompanhamento ou uma atualização, você pode usar @mentions para direcionar comentários específicos a pessoas em uma tarefa ou em sua caixa de entrada para que elas sejam notificadas.

3. Aumentar a precisão do planejamento do projeto

A escala de Fibonacci permite uma avaliação realista do esforço necessário para cada tarefa do sprint, facilitando um melhor planejamento do projeto Planejamento de capacidade ágil .

Melhore o planejamento e a execução ágil para sua equipe

Embora algumas incertezas ou obstáculos sejam esperados, estimar o tempo para concluir as tarefas é fundamental para concluir os projetos dentro do cronograma.

Com a sequência de Fibonacci, isso se torna muito mais fácil.

Com o uso de números exponenciais, fica mais fácil para todos entenderem quanto esforço cada tarefa exigirá e, portanto, como devem planejar seus sprints. Você também obtém a vantagem de uma equipe em que todos se sentem incluídos e têm espaço para se comunicar - sempre uma vitória.

Com o ClickUp, você pode levar o gerenciamento de projetos a outro nível.

Usando sua plataforma intuitiva, você pode gerenciar facilmente os pontos de história de Fibonacci e organizar fluxos de trabalho, simplificando o planejamento de sprint e aumentando a colaboração da equipe. Registre-se no ClickUp gratuitamente e veja a diferença!