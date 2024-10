Azure DevOps vs. Jira: Qual é o melhor em 2024?

Os gerentes de projeto e engenheiros costumam debater sobre a escolha da ferramenta para o gerenciamento de todas as coisas. O Azure DevOps e o Jira, na maioria das vezes, fazem parte dessa lista.

É claro que os desenvolvedores adoram o Azure DevOps por sua integração perfeita com seus fluxos de trabalho, enquanto os gerentes de projeto são fiéis aos conhecidos quadros ágeis do Jira.

É um caso clássico de cabo de guerra de ferramentas. 🪢

Se você já se viu em uma situação semelhante, sabe como é difícil decidir entre essas duas opções. Neste blog, analisaremos o Azure DevOps vs. Jira para que você possa escolher com confiança aquela que merece um lugar no seu kit de ferramentas. 🎯

O que é o Azure DevOps?

O Azure DevOps é a plataforma baseada em nuvem da Microsoft, que é repleta de ferramentas para planejamento, codificação, teste e implantação de aplicativos de alta qualidade.

A plataforma de software como serviço (SaaS) oferece um serviço de ponta a ponta

Fluxo de trabalho DevOps

que abrange todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software. O Azure DevOps permite uma colaboração eficiente com recursos integrados que simplificam a comunicação entre desenvolvedores, gerentes de projeto e colaboradores.

Além disso, você pode escolher entre o conjunto completo de ferramentas ou selecionar os serviços que se adaptam ao seu fluxo de trabalho atual - todos acessíveis por meio de um navegador da Web ou de um cliente de IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado).

Recursos do Azure DevOps

O Azure DevOps reúne uma série de ferramentas que dão suporte ao desenvolvimento de software e ao gerenciamento de projetos. Ele abrange tudo, desde o planejamento e a colaboração até a automação de compilações e implantações, ajudando as equipes a trabalhar com mais eficiência.

Vamos explorar alguns recursos do Azure DevOps. 👇

Feature #1: Kit de ferramentas de ponta a ponta

Repositórios no Azure DevOps

O Azure DevOps tem uma variedade de serviços que o ajudarão durante o ciclo de vida do desenvolvimento. Cada um deles oferece uma funcionalidade distinta.

Veja a seguir alguns serviços oferecidos:

Azure Boards para fornecer um conjunto de ferramentas Agile para apoiar o planejamento e o rastreamento do trabalho, defeitos de código e suporte usando os métodos Kanban e Scrum

para fornecer um conjunto de ferramentas Agile para apoiar o planejamento e o rastreamento do trabalho, defeitos de código e suporte usando os métodos Kanban e Scrum Azure Repos para fornecer repositórios Git ou Team Foundation Version Control (TFVC) para controle de código-fonte do seu código. Isso significa que suas equipes de desenvolvimento podem rastrear facilmente as alterações feitas em um código ao longo do tempo, aprimorando a colaboração

para fornecer repositórios Git ou Team Foundation Version Control (TFVC) para controle de código-fonte do seu código. Isso significa que suas equipes de desenvolvimento podem rastrear facilmente as alterações feitas em um código ao longo do tempo, aprimorando a colaboração Azure Pipelines para criar e liberar serviços para integração e implantação contínuas (CI/CD) de seus aplicativos

para criar e liberar serviços para integração e implantação contínuas (CI/CD) de seus aplicativos Planos de teste do Azure para testar seus aplicativos, oferecendo uma solução abrangente para testes exploratórios e contínuos

para testar seus aplicativos, oferecendo uma solução abrangente para testes exploratórios e contínuos Azure Artifacts para compartilhar pacotes, como Maven, npm, NuGet e outros, de fontes públicas e privadas. Esse recurso facilita a distribuição e o uso do aplicativo

Característica nº 2: implantação rápida de aplicativos e agilidade

Obtenha uma visão geral do pipeline de CI/CD no Azure DevOps

O Azure DevOps ajuda você a implantar aplicativos mais rapidamente com seu pipeline avançado de CI/CD e

Automação de DevOps

recursos. Você pode implementar diretamente do mesmo código-fonte, simplificando o processo para os administradores de TI.

Além disso, isso reduz as chances de erros e diminui o trabalho manual. Isso significa que sua equipe pode se concentrar no que realmente importa: atender às necessidades dos negócios de forma rápida e eficiente.

Feature #3: Melhor colaboração no local de trabalho e gerenciamento de projetos

Integrar o Azure DevOps com o Microsoft Teams

O Azure DevOps facilita o trabalho em equipe. Com apenas alguns cliques, suas equipes podem compartilhar arquivos, trabalhar no mesmo código e rastrear alterações em diferentes aplicativos. Isso melhora a comunicação e aumenta a produtividade.

Ele também oferece uma maneira simples de gerenciar projetos. As equipes podem rastrear bugs, definir prazos, atribuir tarefas e manter o controle das prioridades, tudo em um só lugar.

Característica nº 4: Escalabilidade e integração flexível

O Microsoft Azure DevOps cresce com você. Não importa se você está trabalhando em um projeto pequeno ou grande, ele é dimensionado sem esforço usando o poder da nuvem do Azure.

Além disso, o Azure é flexível e independente de plataforma. É possível integrá-lo às ferramentas de código aberto e de terceiros que você já usa, para que você obtenha o melhor dos dois mundos: suas ferramentas favoritas e o ecossistema da Microsoft.

Preços do Azure DevOps

Gratuito para sempre

Plano básico: US$ 6 por usuário/mês (gratuito para os primeiros 5 usuários)

US$ 6 por usuário/mês (gratuito para os primeiros 5 usuários) Plano básico + teste: US$ 52 por usuário/mês

O que é o Jira?

O Jira é o software de gerenciamento de projetos e controle de problemas da Atlassian. Ele foi projetado principalmente para equipes de desenvolvimento de software. No entanto, não se limita à tecnologia; vários setores o utilizam para diversas funções de negócios.

A plataforma flexível e personalizável dessa ferramenta suporta metodologias ágeis, como Scrum e Kanban. Ela ajuda as equipes a planejar sprints, gerenciar backlogs e visualizar fluxos de trabalho por meio de quadros que representam o status da tarefa.

O Jira permite que você transforme grandes ideias em tarefas menores e gerenciáveis. Ele ajuda a organizar o trabalho, definir marcos, alinhar tarefas com metas, receber sugestões baseadas em IA e colaborar com equipes remotas em tempo real.

Recursos do Jira

O Jira vem com uma variedade de recursos projetados para ajudar as equipes a se manterem organizadas e eficientes. Seja para gerenciar tarefas, acompanhar o progresso ou colaborar com sua equipe, o Jira tem ferramentas para manter as coisas funcionando sem problemas.

Vamos nos aprofundar nos recursos do Jira. 👇

Recurso nº 1: Fluxos de trabalho personalizáveis

Crie e atualize seu fluxo de trabalho no Jira

O Jira permite que você crie fluxos de trabalho que atendam às necessidades exclusivas da sua equipe. As ferramentas de arrastar e soltar facilitam a definição e o ajuste dos fluxos de trabalho, configurando regras, acionadores e condições que correspondem aos seus processos.

Se preferir começar do zero, você pode usar um dos modelos predefinidos do Jira para começar imediatamente. Isso garante que o seu fluxo de trabalho esteja alinhado com a abordagem da sua equipe.

Feature #2: Flexible issue tracking

Log e registro de problemas usando o software Jira

O rastreamento de problemas no Jira é simples. Você pode criar, editar, atribuir e priorizar tarefas e, em seguida, adicionar comentários e anexar arquivos conforme necessário.

O Jira permite que você categorize seu trabalho com diferentes tipos de problemas, como bugs, tarefas ou subtarefas. Além disso, ele tem campos personalizados, rótulos e filtros para adicionar mais informações e contexto aos problemas, facilitando a localização deles.

Feature #3: Powerful reporting and analytics

Criar painéis personalizados no Jira

Ignore a tarefa tediosa de escrever longos relatórios sobre o desempenho da sua equipe com o Jira. Seus painéis e relatórios integrados fazem o trabalho pesado para você, oferecendo insights por meio de gráficos de burndown, gráficos de velocidade, relatórios de sprint e muito mais.

Crie relatórios para acompanhar o progresso e a qualidade da sua equipe com seus gadgets, gráficos e opções de filtro. O Jira também se integra a outras ferramentas, como Confluence, Bitbucket e Power BI, para aprimorar os recursos de relatório e análise.

Característica nº 4: Mercado amplo e diversificado

Navegue pelos principais aplicativos e plug-ins do Jira

O Jira oferece uma variedade de aplicativos e plug-ins que aprimoram sua funcionalidade e usabilidade. Você encontrará essas extensões no Atlassian Marketplace, abrangendo categorias como rastreamento de tempo, automação, testes, relatórios e muito mais.

Além disso, você pode integrar aplicativos que funcionam com outras ferramentas, como Salesforce, Slack e Gmail, permitindo que você personalize e otimize o Jira para atender às necessidades exclusivas da sua equipe.

Preços do Jira

Gratuito para sempre: Para 10 usuários

Para 10 usuários Padrão: US$ 7,16 por usuário/mês

US$ 7,16 por usuário/mês Premium: US$ 12,48 por usuário/mês

US$ 12,48 por usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Jira vs. Azure DevOps: comparação de recursos

O Azure DevOps e o Jira são as principais opções para gerenciar projetos de desenvolvimento de aplicativos de software, mas atendem a necessidades diferentes.

O Azure DevOps oferece um conjunto completo de ferramentas para tudo, desde o planejamento e a codificação até o teste e a liberação do software. É excelente para equipes que desejam uma plataforma completa com

Pipelines de DevOps

que aprimoram a automação de CI/CD.

O Jira, por outro lado, é uma ferramenta versátil da Atlassian que se concentra no gerenciamento de projetos. É perfeita para equipes ágeis que desejam acompanhar tarefas, bugs e projetos com facilidade. A flexibilidade do Jira faz com que ele seja uma opção para mais do que apenas o desenvolvimento de software.

Vamos comparar seus recursos em profundidade.

Feature Azure DevOps Jira Ideal para equipes de desenvolvimento que precisam de soluções de ponta a ponta para projetos de software Oferece um kit de ferramentas /href/https://clickup.com/pt-BR/blog/58075/ferramentas-de-devops/DevOps/ completo para planejamento, codificação, teste e implantação Oferece suporte a metodologias ágeis como Scrum e Kanban para um gerenciamento de projetos eficiente Personalização do fluxo de trabalho Permite definir fluxos de trabalho com ferramentas de arrastar e soltar e modelos pré-concebidos Permite fluxos de trabalho personalizáveis adaptados às necessidades da equipe, com uma biblioteca de modelos Colaboração Integra-se perfeitamente ao Microsoft Teams para aprimorar o trabalho em equipe e a comunicação Fornece ferramentas de colaboração em tempo real, incluindo comentários e notificações Implantação e CI/CD Possui automação avançada de CI/CD para simplificar a implantação de aplicativos Não se concentra principalmente na implantação, mas pode se integrar a ferramentas de CI/CD para rastrear problemas Oferece painéis e ferramentas de relatório para monitorar o progresso durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento Opções de integração Integração flexível com ferramentas de código aberto e de terceiros Mercado extenso com aplicativos para controle de tempo, automação e integrações com outras ferramentas

Recurso nº 1: gerenciamento de código-fonte

Azure DevOps

O Azure DevOps fornece repositórios Git integrados e controle de versão (Git e TFVC-Team Foundation Version Control), o que o torna perfeito para equipes de desenvolvimento de software.

**Jira

Embora o Jira não inclua o gerenciamento de código-fonte pronto para uso, você pode integrá-lo a plataformas como GitHub e Bitbucket.

Vencedor: Azure DevOps por suas ferramentas integradas de gerenciamento de código-fonte.

Recurso nº 2: rastreabilidade

Azure DevOps

Com o Azure DevOps, você pode rastrear cada etapa do seu projeto do início ao fim. É ideal para equipes que precisam de visibilidade clara do progresso do trabalho e dos relacionamentos.

**Jira

O Jira tem rastreabilidade limitada. O rastreamento de versões ou a visualização de quais tarefas estão vinculadas a implementações exige esforço manual. Você terá que enviar uma solicitação para vê-las, o que pode levar algum tempo.

Vencedor: Azure DevOps por seus recursos superiores de rastreabilidade.

Recurso nº 3: personalização e relatórios ágeis

Azure DevOps

Oferece personalização básica, mas fica aquém em termos de opções avançadas. Ele não tem relatórios específicos do Agile.

**Jira

O Jira oferece recursos avançados de personalização, incluindo fluxos de trabalho e campos. Ele também se destaca por sua variedade de relatórios ágeis, que fornecem às equipes informações detalhadas sobre o progresso.

Vencedor: O Jira tem melhores recursos de personalização e de relatórios ágeis.

Recurso nº 4: recursos de integração e acessibilidade móvel

Azure DevOps

Ele se integra perfeitamente aos serviços da Microsoft e oferece integrações limitadas de terceiros. Além disso, oferece acesso móvel para trabalhar em qualquer lugar.

**Jira

O Jira suporta uma ampla gama de integrações por meio do Atlassian Marketplace, permitindo que as equipes conectem várias ferramentas com facilidade. Ele também oferece aplicativos móveis robustos para usuários de iOS e Android.

🏆 Vencedor: Jira para uma gama mais ampla de integrações e uma melhor experiência móvel.

Jira vs. Azure DevOps no Reddit

Para facilitar a sua escolha, fomos ao Reddit para entender o consenso comum sobre o debate. Quando você pesquisa Azure DevOps vs. Jira no Reddit você encontrará opiniões de usuários sobre ambos para diferentes casos de uso.

Muitos usuários preferem o Azure DevOps por sua simplicidade e facilidade de uso. Eles sugerem a implementação da ferramenta se sua equipe de desenvolvimento já estiver usando o Azure para gerenciamento de infraestrutura.

Eu prefiro o Azure. Acho que ele tem uma interface de usuário e usabilidade melhores no geral, mesmo que seja menos "flexível" do que o Jira. O Azure DevOps é muito mais flexível e fácil de usar, na minha opinião, em comparação com o Jira. Você pode fazer muito mais e não precisa ficar clicando para encontrar as coisas.

Usuários

Eu achei o Azure DevOps muito mais fácil de usar - na verdade, eu o adorei. As personalizações de visualização, os relatórios, os painéis, os fluxos de trabalho, a interface do usuário, etc. estavam muito acima do Jira.

Os usuários disseram

O Jira é da Atlassian, portanto, tem boa conectividade com o Confluence, o Trello etc., mas o ADO tem compatibilidade nativa com ferramentas como o Visual Studio (não é tão importante se você estiver codificando em Java, mas se estiver em C#, pode ser muito útil!

Alguns usuários

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa para o Azure DevOps vs. Jira

O Jira é uma ótima opção para gerenciamento de projetos personalizável e flexível, enquanto o Azure tem excelentes ferramentas integradas de desenvolvimento de software. Mas e se a sua equipe precisar de ambas as funcionalidades?

Apresentando

ClickUp

-uma ferramenta de gerenciamento de projetos que oferece o melhor dos dois mundos. Essa alternativa sólida para o Azure DevOps e o Jira é uma plataforma flexível e completa que lida com tudo, desde fluxos de trabalho de desenvolvimento até operações comerciais.

Embora o Jira e o Azure DevOps tenham uma interface amigável, o design intuitivo do ClickUp facilita a adoção pelas equipes. Seus recursos personalizáveis simplificam os processos, aumentam a colaboração e se adaptam a qualquer

Gerenciamento de projetos DevOps

sem muito incômodo.

Um-Um do ClickUp #1: Recursos ágeis

Assuma o controle do ciclo de vida do seu produto e reúna suas equipes com a Solução Ágil do ClickUp

A

Solução ágil ClickUp

equipa sua equipe com tudo o que é necessário para turbinar seu fluxo de trabalho. Ele reúne rastreamento de projetos, documentação e colaboração em um só lugar, tornando mais fácil do que nunca manter as coisas funcionando sem problemas.

Sprints

Gerencie fluxos de trabalho ágeis de forma eficaz com o ClickUp Sprints

ClickUp Sprints

ajuda a simplificar o planejamento de sprints, permitindo que você defina cronogramas claros, atribua pontos de história para o esforço da tarefa e priorize o trabalho para que sua equipe saiba exatamente em que se concentrar.

Ele foi projetado para manter o processo de sprint organizado e fácil de gerenciar do início ao fim.

Também é possível ajustar a configuração do sprint de acordo com a forma de trabalho da sua equipe. Essa flexibilidade o ajuda a organizar as tarefas de uma forma que se adapte ao seu fluxo de trabalho, mantendo todos alinhados com as metas do projeto durante cada sprint.

Visão de quadro

Garanta que os sprints sejam executados sem problemas com o ClickUp Board View

A

Visualização do quadro ClickUp

é excelente para equipes ágeis que desejam uma forma clara e visual de gerenciar seus projetos. Ele usa um layout simples, baseado em cartões, em que as tarefas passam por diferentes estágios, facilitando a visualização do que está em andamento e do que ainda precisa ser feito.

É possível personalizar o quadro com diferentes status de tarefas, atribuir membros da equipe, definir prazos e anexar arquivos - tudo em um só lugar. Com recursos fáceis de arrastar e soltar, o Board View mantém a sua equipe no caminho certo para que ela possa trabalhar sem problemas em cada sprint.

Rastreamento de tempo

Adicione estimativas de tempo às tarefas do seu projeto com o ClickUp Project Time Tracking

Rastreamento de tempo do projeto ClickUp

funciona bem para equipes ágeis. Você pode registrar o tempo diretamente nas tarefas, o que lhe dá uma visão clara de onde está indo o esforço. Esteja você em sua mesa ou em trânsito, o acompanhamento do tempo em qualquer dispositivo garante que todos sejam responsáveis, o que é crucial para o planejamento de sprints e retrospectivas.

Você também pode personalizar suas entradas de tempo adicionando notas e categorizando-as, facilitando a visualização de como o tempo se alinha com o seu

Metas e objetivos de DevOps

.

Dashboards

Crie um cartão de velocidade de sprint no ClickUp Dashboards para visualizar o desempenho da sua equipe em vários sprints

ClickUp Dashboards

são uma ferramenta poderosa para equipes ágeis que desejam gerenciar seus projetos e sprints com eficiência.

Com recursos como relatórios e métricas de sprint, é possível usar vários gráficos, como burndown, burnup, fluxo cumulativo e velocidade, para acompanhar o progresso e o desempenho da equipe.

O ClickUp também se integra nativamente ao GitHub, GitLab e Bitbucket, vinculando commits, branches e pull requests diretamente às tarefas. Essa integração ajuda a manter tudo conectado e incentiva uma mentalidade de propriedade compartilhada, tornando os dados da equipe acessíveis e fáceis de entender.

Capacidades de IA

Solicite ao ClickUp Brain que resuma as anotações da reunião para economizar tempo e garantir que todos fiquem alinhados com o que foi abordado

ClickUp Brain

é um assistente orientado por IA projetado para simplificar o gerenciamento de projetos para equipes ágeis.

Com recursos como planejamento e documentação automatizados, o ClickUp Brain pode gerar roteiros de produtos, criar planos de teste e esboçar especificações técnicas, economizando um tempo valioso.

Ele também simplifica os processos de reunião, ajudando a elaborar agendas, resumindo notas e garantindo que todos os pontos principais sejam abordados, o que é útil durante o planejamento de sprint e retrospectivas.

ClickUp's One-Up #2: Modelo de desenvolvimento de software

Faça o download deste modelo

Aplique o modelo de desenvolvimento de software do ClickUp para acompanhar as iniciativas e o status de lançamento sem complicações

O modelo

Modelo de desenvolvimento de software ClickUp

fornece à sua equipe de desenvolvimento todas as ferramentas necessárias para colaborar de forma eficaz, reunindo as equipes de produto, design e engenharia em um único espaço.

Ele o orienta por todo o roteiro do produto, desde o início até a conclusão, permitindo que você entregue recursos do produto e corrija bugs usando os métodos ágeis Scrum ou Kanban.

Ao usar o modelo, você verá seções dedicadas ao gerenciamento de recursos de produtos e correções de bugs. Essas áreas facilitam o acompanhamento de projetos de desenvolvimento de software, a atribuição de responsabilidades e a definição de prazos.

Você também pode criar histórias de usuários e critérios de aceitação para esclarecer os requisitos, garantindo que o que for entregue atenda às expectativas de todos.

Faça o download deste modelo

ClickUp's One up #3: Modelo de Kanban para desenvolvimento de software

Faça o download deste modelo

Agilize o recebimento de solicitações e use quadros Kanban personalizáveis com o ClickUp Kanban for Software Development Template

O modelo

ClickUp Kanban para modelo de desenvolvimento de software

é uma ótima ferramenta para equipes de software que visam aumentar a eficiência, a produtividade e a colaboração.

Ele fornece um sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho visual, em que as tarefas são representadas como cartões que passam por vários estágios do processo de desenvolvimento. Basta rastrear um cartão para ver como a tarefa está progredindo.

Esse modelo também apresenta limites de trabalho em andamento (WIP) e acompanhamento do tempo de ciclo, ajudando a sua equipe a gerenciar cargas de trabalho e a manter o foco no que é importante.

Faça o download deste modelo

Assuma o controle de seus fluxos de trabalho ágeis com o ClickUp

A escolha da ferramenta certa de gerenciamento de projetos (Azure DevOps vs. Jira) é fundamental para o sucesso da sua equipe. O Azure DevOps é perfeito se você precisar de recursos integrados de CI/CD, enquanto o Jira se destaca no gerenciamento de projetos ágeis com suas opções de personalização robustas.

O ClickUp está ao seu lado se você quiser uma plataforma tudo em um.

Ele combina o melhor de ambas, oferecendo uma solução flexível e completa para gerenciar fluxos de trabalho de desenvolvimento, acompanhar sprints e muito mais.

hoje mesmo e transforme seus esforços de gerenciamento de projetos!