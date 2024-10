Planilha de consulta do Excel [com fórmulas e dicas]

Você acabou de receber uma montanha de dados para analisar. Você precisa dar sentido a tudo isso, de forma rápida e clara, e fazer uma apresentação.

Está começando a sentir a pressão? Não se preocupe, o Excel está aqui para ajudar!

O Excel pode simplificar uma série de coisas, desde modelagem financeira até cronogramas de projetos. Quer você seja um gerente de projeto ou apenas queira entender suas finanças, o Excel pode aumentar sua produtividade e simplificar as tarefas diárias.

Com a nossa folha de consulta de fórmulas do Excel, você poderá resolver seus problemas com o Excel mais rápido do que nunca. Pronto para começar?

Fatos rápidos sobre o Excel

Na década de 1980, as empresas estavam lutando para acompanhar as demandas de processamento de dados mais rápido. Os contadores estavam sobrecarregados com o processamento manual de números.

Como solução para isso, a Microsoft desenvolveu o Excel software de planilha eletrônica em 1985 para Macintosh e, posteriormente, em 1987 para Windows, com o objetivo de simplificar a análise de dados e automatizar cálculos complexos.

Com o tempo, ele evoluiu de um software genérico de planilha autônoma para uma ferramenta colaborativa baseada em nuvem [Microsoft 365] e rapidamente se tornou indispensável, especialmente para profissionais como gerentes de projeto e analistas de dados.

A partir de agora, o Excel faz parte do pacote Microsoft 365 e não pode ser adquirido como uma ferramenta autônoma. O plano pessoal do pacote Microsoft 365 custa US$ 6,99 por mês, enquanto os planos empresariais ou de negócios custam de US$ 8,25 a US$ 12,5 por usuário/mês. Obviamente, o preço varia de acordo com os recursos e serviços que você escolher.

Casos de uso do Excel

Se você deseja organizar informações e simplificar as tarefas com as quais lida todos os dias, calcular números ou automatizar o Excel para executar trabalhos repetitivos, ele pode fazer tudo isso.

Aqui estão alguns casos de uso avançados do Excel que todo usuário do Excel deve conhecer. Eles descrevem como você pode usar o Excel de forma eficaz em vários cenários de análise de dados. Vamos explorar:

1. Análise de dados com tabelas dinâmicas

Tem uma pilha de dados que é difícil de digerir? Não tem problema!

Você pode cortar e dividir seus dados e apresentá-los graficamente para dar sentido a eles com as tabelas dinâmicas no Excel.

Digamos que você seja um professor que coletou dados sobre as pontuações dos alunos em exames de várias disciplinas. Com as tabelas dinâmicas, você pode visualizar o desempenho de cada aluno em várias matérias e o desempenho de todo o grupo em uma matéria específica.

Em seguida, você pode representar visualmente os resultados em formatos como tabelas e gráficos de pizza. Isso pode ajudá-lo a ver padrões nas pontuações dos exames e a descobrir como os alunos estão se saindo.

2. Modelagem financeira com fórmulas

Gerenciar um orçamento, pequeno ou grande, pode ser um desafio, mas o Excel pode ajudar.

De funções simples como =SUM para somar números a funções como =NPV para calcular o Valor Presente Líquido de seus ativos, as fórmulas são a chave para a modelagem financeira simplificada. Além disso, o Excel pode ajudá-lo a visualizar todos os seus dados com tabelas, gráficos e diagramas avançados.

3. Gerenciamento de estoque com formatação condicional

Digamos que você seja um fabricante de roupas com alta rotatividade de estoque. Gerenciar os níveis de estoque para atender à demanda do mercado pode parecer uma tarefa árdua, mas não precisa ser assim. Com o Excel, você pode criar um rastreador de estoque que se atualiza automaticamente e exibe os resultados em um painel.

Ao adicionar formatação condicional, você pode destacar os níveis de estoque em cores diferentes - vermelho para baixo, amarelo para meio e verde para cheio. Isso lhe dá uma visão clara das tendências de seu estoque, garantindo que você esteja sempre preparado para atender à demanda.

4. Modelos de Excel para gerenciamento de projetos

Está executando um projeto? Gerenciamento de projetos do Excel do Excel têm tudo o que você precisa! Você pode acompanhar facilmente as tarefas, os prazos, as atribuições e as equipes sem perder de vista o panorama geral.

Para o lançamento de um produto, o gráfico de Gantt do Excel e outros modelos de planilhas são sua arma secreta. Eles ajudam a mapear cada fase, oferecendo uma visão clara dos cronogramas para que você possa se manter no caminho certo e lidar com as mudanças de última hora sem problemas.

Como começar a usar o Excel

Começar a usar o Excel é fácil. Aqui está um guia rápido de algumas das funções mais comuns que você usará:

Entrada de dados básicos

A entrada de dados no Excel é simples, rápida e confiável. Simplesmente:

Abra uma nova planilha Insira todos os números, textos ou datas em linhas e colunas Formatar a planilha conforme necessário

Criação de gráficos

Depois de adicionar seus dados, você pode visualizar facilmente todos eles de uma só vez com estas etapas:

Destaque os dados que você deseja representar graficamente Navegue até a guia Insert (Inserir) Selecione Create e escolha entre gráficos de barras, gráficos de linhas ou gráficos de pizza

Formatação de células

Você pode aplicar várias opções de formatação e alterar a aparência de seus dados.

Para formatar seus dados:

Selecione as células que deseja formatar Use a guia Home para aplicar formatos de número, data ou texto Explore opções como formatação geral ou condicional para personalizar a aparência de seus dados

Usando modelos do Excel

O Excel oferece modelos pré-projetados para tudo. Para encontrar um modelo para seu gerenciamento de projetos, orçamento ou qualquer outra necessidade, basta:

Navegar até a guia Home Clique em New (Novo) Role para baixo para encontrar modelos relevantes para orçamento, controle, gráficos, calendários, listas e tudo o mais

Agora que você já sabe o básico, vamos dar uma olhada na nossa folha de consulta de fórmulas do Excel.

Exemplos de fórmulas do Excel

Aqui está uma folha de consulta rápida de fórmulas do Excel que contém 20 funções do Excel. Elas variam de funções matemáticas básicas a funções avançadas de pesquisa, funções de texto e condições lógicas. A maioria delas funciona em uma ou mais planilhas.

**Observe que A1, A10, B1, etc., são referências de células: A1 refere-se à célula na coluna A e na linha 1, B10 refere-se à célula na coluna B e na linha 10, e assim por diante

1. Soma de números [SUM]

Como gerente de vendas, você precisa controlar rapidamente os totais de vendas semanais. A fórmula SUM calcula instantaneamente e fornece o total de todos os números em sua região de dados atual [linha ou coluna].

Fórmula:

=SUM(A1:A10)

via Excel Todas as vendas do departamento são registradas no intervalo de células de A1 a A10. "A11" exibe a soma de todas as vendas.

2. Encontrando a média [AVERAGE]

Como gerente de aprendizado e desenvolvimento, você precisa acompanhar o desempenho da turma. A fórmula AVERAGE é perfeita para isso. Ela calcula a mediana de todas as pontuações rapidamente, para que você saiba quem está se saindo bem e quem não está.

Fórmula:

=AVERAGE(B1:B20)

As células selecionadas do intervalo de B1 a B20 registram as pontuações dos alunos. A célula B21 exibe a média da classe.

3. Encontrando o maior valor [MAX]

Dirigindo uma equipe? Use a fórmula MAX para destacar os números mais altos, sejam eles as vendas mais altas, os marcos do projeto ou as pontuações mais altas. Isso facilita o reconhecimento dos melhores desempenhos e de seus esforços.

Fórmula:

=MAX(C1:C15)

O intervalo de células de C1 a C15 contém os números de vendas de cada pessoa. A célula D2 exibe o valor mais alto.

4. Rotulagem com lógica condicional [IF]

Para verificações de qualidade do produto, a função IF pode rotular automaticamente os itens como "Aprovado" ou "Reprovado" com base em suas pontuações de qualidade. É como ter um assistente de controle de qualidade que nunca deixa passar nada.

Fórmula:

=IF(D2>50, "Pass", "Fail")

A coluna D registra a qualidade do produto, e a coluna F mostra os produtos aprovados na verificação. A condição para que um produto seja aprovado nas verificações é que a pontuação seja maior que 50.

5. Soma condicional [SUMIF]

Está tentando manter as despesas sob controle? Use a fórmula SUMIF para somar todos os custos acima de um valor específico, como $100. Isso permite que você monitore facilmente onde o seu orçamento está sendo excedido.

Fórmula:

=SUMIF(B2:B11, ">100")

O intervalo de células de B2 a B10 registra os valores das despesas. A célula B12 mostra o valor total excedido em seu orçamento.

6. Contagem de células não vazias [COUNTA]

Está organizando um evento? A função COUNTA ajuda você a contar quantas pessoas confirmaram presença, fornecendo uma contagem instantânea sem a necessidade de classificar as respostas repetidamente.

Fórmula:

=COUNTA(B2:B21)

A coluna "B" mostra quais convidados confirmaram sua presença e a célula B2 mostra o número de participantes.

7. Procurando dados verticalmente [VLOOKUP]

Está gerenciando dados de inventário ou de produtos? Use VLOOKUP para encontrar detalhes específicos, como preços, simplesmente digitando o nome do produto. Não há mais rolagem - apenas resultados rápidos e precisos.

Fórmula:

=VLOOKUP("Product1", A1:C10, 2, FALSE)

As primeiras dez células das colunas A a C contêm informações sobre todos os seus produtos. A célula A13 exibe o preço do Produto A.

8. Procurando dados horizontalmente [HLOOKUP]

Precisa rastrear dados horizontalmente? Use HLOOKUP para extrair vendas, desempenho ou qualquer outro dado de sua tabela em várias linhas, permitindo fácil comparação e análise.

Fórmula:

=HLOOKUP("Sales", A1:F5, 3, TRUE)

As primeiras cinco células das colunas A a F contêm informações sobre todas as vendas nas regiões. A célula A8 exibe o total de vendas da região Norte.

9. Concatenando texto [CONCATENATE]

Fez download de uma lista com nomes divididos? A fórmula CONCATENATE pode combinar o nome, o nome do meio e o sobrenome em uma única célula. Essa fórmula também pode ser usada para combinar outros dados de texto, como endereços.

Fórmula:

=CONCATENATE(" ", A2, " ", B2, " ",C2)

Aqui, as células A2 a C2 contêm o nome, o nome do meio e o sobrenome do primeiro cliente. A célula D2 exibe o nome completo, combinado.

10. Cálculo de porcentagens

Deseja acompanhar o progresso do projeto? Use o Excel para calcular a porcentagem de tarefas concluídas.

Fórmula:

=A2/B2*100

As colunas A e B contêm as tarefas concluídas em relação ao total de tarefas. A coluna C exibe a porcentagem de tarefas concluídas.

11. Cálculo do valor presente líquido [NPV] dos ativos

Deseja saber o valor de investimentos futuros hoje? A fórmula do VPL calcula o valor atual dos fluxos de caixa futuros, tornando-a uma ferramenta crucial para que os investidores tomem decisões informadas.

Fórmula:

=NPV(0,05, B2)

Aqui, a célula B2 contém valores de fluxo de caixa, e o VPL é calculado com um desconto de 5%, exibido na coluna C.

12. Arredondamento de números [ROUND]

Como contador, a função ROUND garante que seus números financeiros sejam claros e precisos, arredondando os números para duas casas decimais, mantendo os relatórios organizados e profissionais.

Fórmula:

=ROUND(A2, 2)

A coluna A contém os valores a serem arredondados, e a coluna B exibe os valores arredondados para duas casas decimais.

13. Cálculo do valor futuro [FV]

Depois de calcular o valor presente de seus investimentos, use a fórmula do valor futuro para estimar quanto seus investimentos crescerão ao longo do tempo. Essa fórmula é perfeita para prever retornos de longo prazo.

Fórmula:

=FV(0.04, 10, -1000, 0)

Esta fórmula o ajuda a estimar o valor de um investimento anual de US$ 1.000 em 10 anos com um retorno de 4%.

14. Localizando duplicatas [COUNTIF]

Está gerenciando um grande banco de dados de e-mail? A fórmula COUNTIF localiza e remove duplicatas para garantir que sua lista de e-mails esteja organizada e que ninguém receba vários e-mails.

Fórmula:

=COUNTIF(A$2, A2)>=1

Essa fórmula retornará TRUE para células que têm duplicatas e FALSE para entradas exclusivas. Você pode então filtrar ou classificar com base nessa coluna para limpar sua lista de e-mails de forma eficaz.

15. Atualização de planilhas com base em datas [TODAY]

Gerenciando várias planilhas? Use a função TODAY para adicionar e atualizar automaticamente a data atual, mantendo o controle de prazos ou marcos sem esforço com atualizações diárias.

Fórmula:

=TODAY()

Esta função adiciona a data de hoje onde for aplicada.

16. Pagamento de empréstimo financeiro [PMT]

Precisa calcular os pagamentos mensais de empréstimos? Essa fórmula o ajuda a determinar os pagamentos com base no valor do empréstimo e na taxa de juros, oferecendo um plano de pagamento claro e evitando inadimplências.

Fórmula:

=PMT(0.05/12, 60, -5000)

Essa fórmula calcula os juros mensais sobre um valor de US$ 5.000 a uma taxa de 5% ao mês por 60 meses [cinco anos].

17. Extraindo o ano [YEAR]

Está trabalhando com contratos? A fórmula YEAR extrai o ano das datas, ajudando-o a classificar e rastrear contratos por ano, facilitando o gerenciamento de renovações.

Fórmula:

=YEAR(A1)

A célula A1 contém a data, enquanto a célula B1 exibe o ano extraído da data na célula A1.

18. Formatação condicional com base no valor

Deseja destacar os dias com vendas acima de US$ 1.000? Aplique a formatação condicional:

Navegue até Home Selecione Formatação condicional Selecione Destacar regras da célula

SelectGreater than Digite o número 1000 e Escolha a cor verde

Todos os valores maiores que 1000 agora serão destacados em verde.

19. Correspondência de posições de dados exatas [MATCH]

Precisa encontrar rapidamente um produto em seu estoque? A fórmula MATCH localiza sua posição exata na lista de inventário, economizando seu tempo ao pesquisar em planilhas longas.

Fórmula:

=MATCH("Product A", A1:A20, 0)

As células A1 a A20 contêm a lista de produtos. A função retornará 1, pois o "Produto A" está na célula A1.

20. Pesquisar texto em uma célula [SEARCH]

Se você estiver lidando com dados detalhados Relatórios do Excel e precisa localizar um termo específico como "Total" em uma coluna, a fórmula SEARCH mostra exatamente onde ele aparece.

Isso permite que você vá rapidamente para a seção relevante sem depender da barra de pesquisa ou da função Localizar, que pode ser lenta.

Fórmula:

=SEARCH("Total", B1)

A função retorna um número que significa a posição do primeiro caractere do termo de pesquisa.

Aqui está um exemplo simples Hack do Excel para você: aplique a fórmula à primeira entrada em uma coluna e, em seguida, arraste o canto da célula para baixo para aplicá-la a toda a lista em segundos!

Comunidades de usuários do Excel

O Excel é complicado e contém mais de 500 fórmulas utilizáveis. É quase impossível para um ser humano conhecer todas as fórmulas e bibliotecas com todas as suas várias opções e nuances. Com a folha de dicas de fórmulas do Excel, nós mal arranhamos a superfície.

Aqui está uma lista de comunidades de usuários do Excel que você pode visitar para obter ajuda e explorar todos os recursos possíveis do Excel:

Comunidade técnica da Microsoft

O Tech Community é o fórum oficial da Microsoft para todos os produtos do MS Office. Suas Comunidade do Excel é onde você pode fazer perguntas, aprender truques do Excel que outros criaram e explorar todas as possibilidades que o Excel tem a oferecer.

Fórum MrExcel

Quadro de mensagens do MrExcel é um fórum altamente ativo onde os usuários do Excel, de iniciantes a especialistas, discutem todos os assuntos relacionados ao Excel. Você pode fazer perguntas, compartilhar ideias, aprender com milhares de problemas do Excel que outros resolveram e obter uma folha de dicas de fórmulas do Excel. É uma das comunidades de ajuda do Excel mais estabelecidas on-line.

O subreddit do Excel do Reddit [r/excel]

Este subreddit tem uma comunidade grande e engajada de entusiastas do Excel que regularmente ajudam uns aos outros em seus desafios. Seja você um novato ou um usuário avançado, pode fazer suas perguntas diretamente aos especialistas em Excel e encontrar respostas para problemas relacionados ao Excel.

Desafios e limitações do Excel

Embora milhões de profissionais confiem nele todos os dias, é importante conhecer os limites do Excel, especialmente se você estiver lidando com projetos muito grandes ou tentando colaborar.

Colaboração bagunçada

Já tentou trabalhar com um colega na mesma planilha do Excel? Sim, é uma bagunça. Os recursos de coautoria do Excel podem ter sido aprimorados, mas você ainda não pode esperar ter uma experiência suave e perfeita como a que encontraria em uma ferramenta de colaboração dedicada.

Painéis e relatórios estáticos

As empresas modernas precisam de insights em tempo real. Infelizmente, os painéis do Excel não são criados com recursos que se atualizam automaticamente e permitem que você se aprofunde nos dados.

Automação limitada e propensa a erros

A entrada manual de dados, bem como a edição manual de dados, pode resultar em muitos erros, o que é muito comum no Excel. Localizar erros em planilhas grandes é como procurar uma agulha em um palheiro.

Embora as macros sejam úteis para a automação, é necessário conhecer um pouco de codificação VBA para fazer uso total delas. A configuração e a manutenção de macros podem significar uma curva de aprendizado acentuada para iniciantes, o que limita o potencial de automação do Excel.

Alternativas ao Excel

Há muitas alternativas possíveis para o Alternativas do Excel .

Por exemplo, você pode tentar ClickUp . Como o Excel, ele pode armazenar dados, realizar cálculos e visualizar dados usando vários gráficos. Mas ele é otimizado para muito mais. Vamos explorar seus recursos juntos.

Visualização de tabela ClickUp

Se estiver acostumado com o Excel, você se sentirá em casa com o Exibição de tabela do ClickUp .

Insira dados do projeto e atribua tarefas simultaneamente com o ClickUp Table View

Usando a Table View, você pode:

Atribuir tarefas, definir prioridades e acompanhar o progresso na mesma grade

Personalizar as colunas e linhas para que se ajustem aos prazos de seu fluxo de trabalho e aos proprietários das tarefas

Visualizar dados de todos os seus projetos para ter uma visão holística de como a sua equipe está progredindo sem precisar rolar a tela infinitamente

A melhor parte?

Você pode alternar entre a visualização de gráfico de Gantt ou a visualização de quadro Kanban para que nunca fique preso a uma única visualização do seu projeto. E agora, para o próximo nível de análise de dados, muito além dos simples aplicativos de planilha. Entre no ClickUp Brain.

ClickUp Brain

Obtenha resumos de tarefas e planeje sua próxima tarefa no projeto com o ClickUp Brain O ClickUp Brain A automação e os insights orientados por IA podem levar seu fluxo de trabalho muito além do que a configuração manual e baseada em fórmulas do Excel pode alcançar.

Veja o que ele oferece:

Sugestões inteligentes : Precisa otimizar seu fluxo de trabalho? O ClickUp Brain aprende com suas tarefas e pode sugerir soluções que podem ajudá-lo a aumentar sua produtividade

: Precisa otimizar seu fluxo de trabalho? O ClickUp Brain aprende com suas tarefas e pode sugerir soluções que podem ajudá-lo a aumentar sua produtividade Resumos rápidos : O ClickUp Brain também fornece atualizações rápidas e resumos de seu projeto para ajudá-lo a ter uma visão geral. Ele também pode sugerir qual tarefa você pode realizar em seguida

: O ClickUp Brain também fornece atualizações rápidas e resumos de seu projeto para ajudá-lo a ter uma visão geral. Ele também pode sugerir qual tarefa você pode realizar em seguida Automação: O ClickUp Brain pode automatizar tarefas repetitivas, como atualização de status ou atribuição de tarefas. O Excel pode precisar de macros e muita codificação para isso, mas no ClickUp são necessários apenas alguns cliques

Resumindo, o ClickUp Brain é um balcão único para todas as suas necessidades de análise de dados. O que você pode conseguir no Excel configurando fórmulas manualmente, o ClickUp Brain faz automaticamente!

Bônus: Confira estes modelos de planilhas gratuitas para Excel e ClickUp .

ClickUp - A atualização definitiva do Excel

Embora o Excel seja ótimo para processar dados, o Table View do ClickUp, o ClickUp Brain e outras ferramentas de gerenciamento de projetos oferecem uma solução abrangente para equipes que desejam fazer mais com seus dados.

Os poderosos recursos do ClickUp permitem que você vá além das planilhas para organizar tudo em um só lugar - de forma mais inteligente, rápida e fácil. Faça com que esses dados trabalhem para você - use-os para definir itens de ação e decidir as próximas etapas.

A cereja do bolo: Chega de matemática! Basta colocar seus dados no ClickUp e pedir que ele o ajude. E ele o fará.

Assim registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo e deixe que ele leve seus dados para qualquer lugar.