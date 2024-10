Por que a mineração de processos é importante + as 5 melhores ferramentas

Imagine que você esteja liderando uma equipe em uma empresa direta ao consumidor em crescimento. De repente, você começa a perceber gargalos na sua linha de produção. Os pedidos estão se acumulando, os prazos estão se esgotando e você precisa de ajuda para identificar onde estão as ineficiências.

É nesse ponto que a mineração de processos se torna essencial. Ela o ajuda a visualizar cada etapa do seu fluxo de trabalho, a descobrir ineficiências ocultas e a encontrar o melhor caminho a seguir.

De acordo com pesquisa mais de 40% dos líderes relataram que a mineração de processos os ajudou a reduzir custos.

Seja gerenciando uma cadeia de suprimentos ou simplificando os processos de negócios, a mineração de processos oferece insights orientados por dados para trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Este artigo explicará por que a mineração de processos é importante e destacará as principais ferramentas para levar suas operações ao próximo nível. Vamos lá.

O que é a mineração de processos?

A mineração de processos é um conjunto de técnicas que utiliza a ciência de dados para analisar o fluxo dos processos de negócios, o que envolve a extração de dados reais de registros de eventos em sistemas de informação para representar visualmente como os processos funcionam na vida real.

Essa tecnologia preenche a lacuna entre os métodos tradicionais de análise de processos e os insights orientados por dados, oferecendo uma visão mais precisa e acionável das operações comerciais.

Mineração de processos vs. mineração de dados vs. gerenciamento de processos de negócios

Vamos entender a diferença entre mineração de processos, mineração de dados e gerenciamento de processos de negócios (BPM) - eles estão relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa.

Esta tabela compara seus principais aspectos para destacar as diferenças e entender melhor como eles se complementam.

Aspect Process mining Data mining Business process management (BPM) Analisa os processos de negócios usando registros de eventos do sistema para descobrir, monitorar e melhorar os processos do mundo real. Análise de grandes conjuntos de dados para descobrir padrões e relacionamentos nos dados. Disciplina que se concentra na modelagem, no gerenciamento e na otimização dos processos de negócios. Foco Concentra-se nos próprios processos e em como eles fluem pelos sistemas. Concentra-se nos dados e na descoberta de percepções ou padrões. Concentra-se em projetar e melhorar fluxos de trabalho e processos. Identificação de ineficiências, gargalos e oportunidades de melhoria nos fluxos de trabalho. Extração de padrões, tendências e relacionamentos significativos de grandes conjuntos de dados. Estruturação, automação e otimização de processos para melhorar a eficiência e o desempenho Algoritmos para descoberta de processos, verificação de conformidade e aprimoramento Análise estatística, aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões Modelagem de processos, automação e técnicas de melhoria contínua (por exemplo, Six Sigma, Lean) Aumento da transparência de como os processos funcionam e onde é possível fazer melhorias; maior compreensão dos padrões de dados para apoiar a tomada de decisões; maior eficiência dos processos, redução de custos e conformidade com as metas comerciais

A combinação da mineração de processos com a mineração de dados e o BPM oferece um conjunto de ferramentas para compreender e aprimorar suas operações. Além disso, ela o ajuda a evitar armadilhas comuns para que as operações possam ser executadas sem problemas.

Leia também: 8 principais ferramentas de BPM em 2024 (prós, contras, preços)

Tipos de mineração de processos

A mineração de processos não é uma solução única para todos - ela vem em diferentes sabores, cada um projetado para enfrentar desafios específicos em suas operações.

1. Descoberta

A descoberta é o ponto de partida. É onde você mapeia como seus processos funcionam com base nos dados atuais. Você descobrirá gargalos, atrasos e ineficiências ocultos, ajudando-o a criar uma imagem mais clara do fluxo de trabalho atual.

Por exemplo, durante o estágio de descoberta, você pode descobrir atrasos inesperados no seu processo de atendimento de pedidos.

2. Conformidade

Seguir os procedimentos estabelecidos em setores altamente regulamentados, como o de serviços financeiros, não é apenas uma boa ideia - é obrigatório. A mineração de processos de conformidade usa a tecnologia para garantir que seus processos de negócios sigam as etapas ou os regulamentos prescritos.

Os desvios podem sinalizar possíveis riscos de conformidade, ajudando a organização a evitar multas pesadas. De acordo com um estudo da PwC as organizações que utilizam tecnologia em seus processos conseguiram reduzir seus custos de auditoria em até 30%.

3. Aprimoramento

O aprimoramento pega seu modelo de processo existente e o injeta com dados do mundo real para otimização. Ele ajuda a ajustar os fluxos de trabalho, alinhando-os com a forma como as coisas devem acontecer, levando a uma melhor eficiência e menos tempo de inatividade.

Um exemplo seria o refinamento de sua linha de produção para reduzir o desperdício com base em dados operacionais reais.

4. Análise de variantes

Esse tipo compara diferentes versões do mesmo processo. É excelente para organizações com várias equipes ou locais, permitindo que você veja qual abordagem funciona melhor e a padronize de acordo.

5. Mineração de processos preditivos

A mineração preditiva ajuda você a antecipar e evitar problemas futuros analisando as tendências de dados atuais. Ela lhe dá um alerta sobre possíveis atrasos ou interrupções, permitindo que você faça ajustes proativos.

Por exemplo, ela pode prever possíveis interrupções na cadeia de suprimentos com base em padrões históricos.

Por que o Process Mining é importante?

A mineração de processos ajuda você a examinar montanhas de dados para descobrir ineficiências, oportunidades perdidas e áreas que podem ser melhoradas.

Veja por que ela é crucial:

Identificação de gargalos ocultos : Você já teve a sensação de que seus processos de negócios estão travados e não há como avançar? O Process Mining identifica onde estão os gargalos e ajuda a reduzir o tempo dos processos. Aestudo da Deloitte constatou que as empresas que começaram a usar a mineração de processos tiveram uma redução de 25% nas interrupções da cadeia de suprimentos

: Você já teve a sensação de que seus processos de negócios estão travados e não há como avançar? O Process Mining identifica onde estão os gargalos e ajuda a reduzir o tempo dos processos. Aestudo da Deloitte constatou que as empresas que começaram a usar a mineração de processos tiveram uma redução de 25% nas interrupções da cadeia de suprimentos Garantia de conformidade : Nos setores em que a conformidade é fundamental, a mineração de processos garante que cada etapa do seu processo siga as regras, evitando multas onerosas e reduzindo os custos de auditoria

: Nos setores em que a conformidade é fundamental, a mineração de processos garante que cada etapa do seu processo siga as regras, evitando multas onerosas e reduzindo os custos de auditoria Incentivar a melhoria contínua : O Process Mining não apenas encontra problemas - ele o ajuda a corrigi-los

: O Process Mining não apenas encontra problemas - ele o ajuda a corrigi-los Aprimoramento da tomada de decisões : Ao fornecer uma visão em tempo real e orientada por dados do desempenho do processo, o process mining capacita os tomadores de decisão a fazer escolhas informadas e oportunas que afetam positivamente os resultados do negócio

: Ao fornecer uma visão em tempo real e orientada por dados do desempenho do processo, o process mining capacita os tomadores de decisão a fazer escolhas informadas e oportunas que afetam positivamente os resultados do negócio Redução dos custos operacionais : As organizações que utilizam o process mining podem reduzir os custos e aumentar a lucratividade

: As organizações que utilizam o process mining podem reduzir os custos e aumentar a lucratividade Prioriza a automação: Identifique e priorize iniciativas de automação para simplificar as operações e aumentar a eficiência. Software de design de processos pode ajudar na criação de fluxos de trabalho otimizados e na integração eficaz de soluções de automação

Leia também: Como usar a IA para o gerenciamento de operações

Como funciona a mineração de processos?

A mineração de processos envolve a pesquisa de dados para encontrar insights ocultos sobre o funcionamento de seus processos de negócios. Veja como tudo isso funciona:

Etapa 1: coleta de dados de eventos

A primeira etapa é coletar logs de eventos dos seus sistemas de informação. Esses registros rastreiam cada etapa de um processo, desde o momento em que um pedido é feito até a entrega. Esses dados incluem registros de data e hora, atividades e recursos envolvidos no processo.

Etapa 2: criação de um mapa de processos

Uma vez que você tenha seus dados, as ferramentas de mineração de processos os analisam para criar um mapa visual do processo. Esse mapa mostra exatamente como seus processos fluem, destacando cada etapa e ponto de decisão.

Etapa 3: Analisando a eficiência

Com o mapa do processo em mãos, você pode começar a identificar onde está havendo progresso e onde estão ocorrendo problemas.

Ele permite que você analise seus dados para que possa verificar:

Existem gargalos ou loops que não se encaixam?

Algumas etapas estão demorando mais do que deveriam?

A mineração de processos ajuda a identificar essas ineficiências para que você possa fazer melhorias orientadas por dados.

Etapa 4: verificação da conformidade

Por fim, a mineração de processos verifica se os seus processos estão seguindo o caminho pretendido (verificação de conformidade). Ele compara o fluxo real de atividades com o modelo ideal, sinalizando quaisquer desvios.

Isso é fundamental para setores com regulamentações rigorosas, pois garante a conformidade e reduz os riscos.

Quando usar o Process Mining

Use a mineração de processos quando estiver enfrentando desafios para entender e melhorar os fluxos de trabalho de suas operações. Aqui estão alguns cenários para ajudá-lo a entender melhor:

Otimização do pipeline de vendas

Se a sua equipe de vendas não estiver atingindo as metas, a mineração de processos pode identificar onde os leads estão sendo perdidos. Ela destaca as quedas de engajamento e os estágios com alta perda de leads, permitindo que você refine seu pipeline e melhore as estratégias.

Por exemplo, a equipe de vendas da A Deutsche Telekom otimizou seu processo de aquisição para pagamento usando a mineração de processos, economizando mais de 66 milhões de euros ao reduzir os pagamentos duplicados e minimizar as perdas com descontos.

Eficiência nas transações financeiras

No setor financeiro, a mineração de processos pode revelar atrasos nos processos de transação. Ao identificar os gargalos, ela ajuda a agilizar as aprovações de pagamentos e o faturamento. A Kraft Heinz usou a mineração de processos para reduzir em 30% os pagamentos em atraso e melhorar o fluxo de caixa.

Melhoria do processo de saúde

No setor de saúde, a mineração de processos pode revelar ineficiências no atendimento ao paciente. Ao analisar os dados do fluxo de pacientes, ela garante que cada etapa - desde o check-in até o diagnóstico e o tratamento - seja otimizada para a velocidade e a qualidade do atendimento. Essa abordagem orientada por dados permite que os prestadores de serviços de saúde ofereçam atendimento ao paciente com mais eficiência, garantindo que seu fluxo de caixa não seja bloqueado. A Sysmex, uma empresa do setor de saúde, usou a mineração de processos para recuperar uS$ 3,4 milhões em pagamentos atrasados em apenas 30 dias, aumentando seu fluxo de caixa em US$ 10 milhões. Ela também reduziu sua taxa de atraso de pagamento de 61% para 44%.

Agora, vamos explorar as ferramentas que facilitam a mineração de processos para sua organização.

Leia também: 10 melhores ferramentas de aprimoramento de processos para seu fluxo de trabalho em 2024

Melhores ferramentas para mineração de processos

O potencial surpreendente de automação destaca a necessidade de uma software de gerenciamento de processos de negócios que pode otimizar as operações e descobrir ineficiências.

Vamos nos aprofundar nas cinco melhores ferramentas de mineração de processos que podem ajudar as organizações a realizar essa transformação.

1. UiPath

via UiPath O UiPath se destaca na mineração de processos, oferecendo recursos avançados de análise e automação. Ele mapeia os processos em detalhes, ajudando as empresas a identificar ineficiências e automatizar tarefas repetitivas. Com sua interface amigável, o UiPath facilita a visualização e o aprimoramento dos fluxos de trabalho, levando a ganhos significativos de produtividade.

Melhores recursos do UiPath

Analisar a pegada digital dos processos em sistemas como SAP, Salesforce, ServiceNow, Oracle e plataformas personalizadas

em sistemas como SAP, Salesforce, ServiceNow, Oracle e plataformas personalizadas **Monitore os indicadores-chave de desempenho (KPIs) com painéis de controle de processos, como purchase-to-pay, order-to-cash e gerenciamento de incidentes

Melhore o desempenho do fornecedor reduzindo compras fora de conformidade, tempos de ciclo de pedidos de compra e pagamentos duplicados

reduzindo compras fora de conformidade, tempos de ciclo de pedidos de compra e pagamentos duplicados Aproveite a Automation Cloud™ para acessar a plataforma UiPath completa, garantindo atualizações rápidas, escalabilidade e flexibilidade

Limitações do UiPath

Pode ser caro para empresas menores

Pode exigir uma curva de aprendizado para recursos avançados

As opções de personalização podem ser limitadas em comparação com outras ferramentas

Preços do UiPath

Gratuito : Funcionalidade limitada

: Funcionalidade limitada Pro: A partir de US$ 420/mês

2. Automação em qualquer lugar

via g2.com O Automation Anywhere combina a mineração de processos com a automação inteligente, fornecendo insights profundos sobre as ineficiências operacionais. Utilize visão computacional avançada e IA para capturar detalhes intrincados do usuário em qualquer aplicativo, incluindo VDI e janelas de mainframe.

Essa tecnologia permite que você visualize seus processos de negócios em um nível granular.

melhores recursos do #### Automation Anywhere

Implemente em minutos sem interromper os fluxos de trabalho dos funcionários. Mapeie rapidamente processos e variações para otimização ou automação robótica de processos

Crie uma visão precisa e imparcial dos processos de negócios em toda a empresa para identificar ineficiências, revelar caminhos de processos ideais e reduzir os cronogramas de automação

Expanda a transformação em toda a organização com a arquitetura em nuvem que coleta e processa big data simultaneamente em desktops e usuários, garantindo controles de privacidade

em desktops e usuários, garantindo controles de privacidade Obtenha uma visão clara e segura de onde priorizar a automação de processos usando AI e escala de nuvem para fornecer insights orientados por dados

**Identifique suas oportunidades de automação e otimização de processos com maior ROI com o Process Discovery

Limitações da automação em qualquer lugar

A complexidade da ferramenta pode ser excessiva para novos usuários

Alto custo para planos com todos os recursos

A implementação e a configuração podem ser demoradas

Preços da Automation Anywhere

Gratuito : teste de 30 dias

: teste de 30 dias **Profissional: A partir de US$ 9000/ano

Leia mais: 10 melhores softwares de modelagem de processos em 2024 (avaliações e preços)

3. Celonis

via Celonis A Celonis fornece uma visualização digital dinâmica e em tempo real de seus processos de negócios de ponta a ponta por meio da mineração de processos. Sua plataforma é independente de sistema e imparcial, oferecendo uma visão clara de como suas operações são executadas.

A tecnologia de mineração de processos da Celonis ajuda a analisar, otimizar e monitorar os processos, permitindo que suas equipes desvendem o valor oculto.

Melhores recursos do Celonis

Validação e visualização de fluxos de processos criados em seu Process Intelligence Graph

criados em seu Process Intelligence Graph Potencialize a análise preenchendo painéis de controle com pacotes e gráficos personalizados usando a interface de arrastar e soltar do Celonis Studio

Colabore na análise de processos e compartilhe insights com a sua equipe com apenas alguns cliques usando o Business Miner

Transforme solicitações de linguagem natural em insights de processos com o Process Copilot, uma ferramenta de IA alimentada pelo conhecimento de processos da Celonis e por modelos de linguagem ampla (LLMs)

Limitações do Celonis

Pode ser caro, principalmente para pequenas empresas

Dependência excessiva da qualidade dos dados devido à função avançada das automações

Complexidade na personalização e nos recursos avançados

Preços do Celonis

Gratuito : Funcionalidade limitada

: Funcionalidade limitada Pro: A partir de US$ 90.000 para um contrato de 3 anos

4. Software AG ARIS

via g2.com O ARIS impulsiona seu desempenho e o posiciona para se destacar em seu setor. É uma solução abrangente gerenciamento de processos e suíte de mineração. Ele fornece insights profundos sobre suas operações diárias, ajuda a definir os processos corretos e garante um controle preciso sobre seus negócios.

Indo além da análise básica, o ARIS oferece inteligência avançada de processos por meio de uma suíte unificada. Com a tecnologia GenAI, o ARIS gerencia todo o ciclo de vida do processo, oferecendo soluções para análise de processos de negócios, automação, risco e conformidade e mineração de processos.

Melhores recursos do Software AG ARIS

Integra-se perfeitamente com seus sistemas existentes para eliminar silos e aumentar a eficiência geral

Consolida a análise de negócios, a mineração de processos, o risco e a conformidade em uma única suíte, promovendo a colaboração e reduzindo erros

Combina e amplia as quatro principais áreas de produtos do ARIS Suite com base em suas necessidades e nível de maturidade

Limitações do Software AG ARIS

Alto custo, especialmente para empresas menores

Acompanhar as atualizações e os novos recursos pode exigir treinamento e ajustes contínuos

Preços do Software AG ARIS

Gratuito : Plano básico por 3 meses

: Plano básico por 3 meses Pro: A partir de €125/mês por usuário

Leia mais: 10 ferramentas Six Sigma para melhoria de processos de negócios

5. Mineração de processos da IBM

via g2.com O IBM Process Mining permite que as empresas tomem decisões mais rápidas e orientadas por dados para o aprimoramento de processos. O Process Mining é um dos 25 produtos IBM a receber a distinção Top Rated da TrustRadius.

Você pode acessar um modelo de processo baseado em fatos com insights de partes interessadas e fontes de dados que revelam como sua empresa opera. As oportunidades de automação são identificadas por meio da ferramenta de mineração de processos, que ajuda a priorizar o impacto e o ROI esperado.

Melhores recursos do IBM Process Mining

Alcança a transparência do processo analisando dados de sistemas ERP e CRM, identificando ineficiências e priorizando a automação com base no impacto e no ROI

Impulsiona a melhoria contínua com ações corretivas e andaimes de bots de RPA

Facilita a implementação rápida com a geração automatizada de bots de RPA

Limitações do IBM Process Mining

Curva de aprendizado acentuada para os usuários

A integração de dados de vários sistemas pode ser desafiadora e pode exigir um esforço considerável

Preços do IBM Process Mining

Gratuito : teste de 30 dias

: teste de 30 dias Plataforma (SaaS) : A partir de US$ 3.200/mês

: A partir de US$ 3.200/mês Plataforma (local): a partir de US$ 2.885/mês

Simplifique o gerenciamento de processos com o ClickUp

A mineração de processos oferece uma visão clara de seus fluxos de trabalho. No entanto, para gerenciar e aprimorar esses processos com eficácia, você precisa de mais do que apenas dados - você precisa de uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos. ClickUp é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos que pode aprimorar seus esforços de mineração de processos. Ela tem uma biblioteca de modelos que podem ajudá-lo a otimizar seus esforços de mineração de processos. Vamos dar uma olhada em um deles.

Modelo de mapeamento de processos do ClickUp

Por exemplo, você pode usar o modelo Modelo de mapeamento de processos do ClickUp para visualizar e aprimorar seus processos. Você pode usar a interface intuitiva de arrastar e soltar do modelo para criar mapas de processos detalhados, visualizar cada etapa de seus fluxos de trabalho, identificar possíveis gargalos e muito mais.

Elimine gargalos e pontos fracos em seu sistema com o modelo de mapeamento de processos do ClickUp

Veja como esse modelo pode aprimorar seus esforços de gerenciamento de processos:

Documentação centralizada do processo: Organize todos os seus mapas de processos, fluxos de trabalho e documentação relacionada em um hub central comDocumentos do ClickUp. Isso facilita o acesso, a atualização e o gerenciamento eficiente das informações do seu processo

Organize todos os seus mapas de processos, fluxos de trabalho e documentação relacionada em um hub central comDocumentos do ClickUp. Isso facilita o acesso, a atualização e o gerenciamento eficiente das informações do seu processo Colaboração e feedback: Aprimore a colaboração da equipe com o compartilhamento deEspaços ClickUp. Os membros da equipe podem deixar comentários, fornecer feedback e colaborar em tempo real, garantindo que todos estejam alinhados e informados sobre as melhorias no processo

Aprimore a colaboração da equipe com o compartilhamento deEspaços ClickUp. Os membros da equipe podem deixar comentários, fornecer feedback e colaborar em tempo real, garantindo que todos estejam alinhados e informados sobre as melhorias no processo Integração com o gerenciamento de projetos : Integre perfeitamente os mapas de processos com as ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp. Acompanhe as tarefas relacionadas ao processo, automatize os fluxos de trabalho e garanta que as melhorias no processo sejam implementadas com eficiência

: Integre perfeitamente os mapas de processos com as ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp. Acompanhe as tarefas relacionadas ao processo, automatize os fluxos de trabalho e garanta que as melhorias no processo sejam implementadas com eficiência Relatórios e análises: UtilizeDashboards do ClickUp para gerar relatórios e visualizar as principais métricas do processo. Monitore o desempenho do processo, acompanhe as melhorias e tome decisões baseadas em dados para aumentar a eficiência e a eficácia

A melhor parte é que você pode adaptar o modelo à medida que seus processos evoluem. Quer esteja ampliando as operações ou refinando os fluxos de trabalho existentes, o modelo do ClickUp pode crescer com sua empresa e se ajustar às necessidades em constante mudança

Preços do ClickUp

Gratuito : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Leia também: 10 ferramentas de automação de processos de negócios que devem ser testadas em 2024

Limitações da mineração de processos

Embora a mineração de processos ofereça inúmeras vantagens, ela não está isenta de desafios. Compreender essas limitações é fundamental para as organizações que desejam implementá-lo de forma eficaz.

Dependência de dados: Depende muito da disponibilidade e da qualidade dos dados. Dados incompletos ou imprecisos podem levar a insights enganosos. Para superar isso, garanta práticas robustas de coleta de dados e avaliações regulares da qualidade dos dados

Depende muito da disponibilidade e da qualidade dos dados. Dados incompletos ou imprecisos podem levar a insights enganosos. Para superar isso, garanta práticas robustas de coleta de dados e avaliações regulares da qualidade dos dados Complexidade da implementação: A identificação e a implementação de oportunidades de automação podem ser complexas e exigir habilidades especializadas. Estratégias eficazes de gerenciamento de mudanças e treinamento podem ajudar a facilitar essa transição

A identificação e a implementação de oportunidades de automação podem ser complexas e exigir habilidades especializadas. Estratégias eficazes de gerenciamento de mudanças e treinamento podem ajudar a facilitar essa transição Desafios de integração: A integração de ferramentas de mineração de processos com os sistemas existentes pode ser desafiadora e exigir um esforço significativo. O emprego de técnicas de mineração em vários níveis e o aproveitamento do suporte à integração podem atenuar esses desafios

Otimize seus processos de negócios com o ClickUp

A mineração de processos ajuda a encontrar e corrigir ineficiências em seus fluxos de trabalho, mostrando onde as coisas estão atrasando para que você possa melhorar e trabalhar com mais eficiência.

O ClickUp é sua ferramenta de gerenciamento de projetos para transformar esses insights em ação. Ele permite que você visualize e gerencie seus processos facilmente, ajudando-o a aplicar melhorias sem precisar de um software complicado. Registre-se no ClickUp agora para simplificar o gerenciamento de processos e aumentar a eficiência organizacional.