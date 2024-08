10 melhores softwares de modelagem de processos em 2024 (avaliações e preços)

Os processos operacionais em uma empresa evoluem para se tornarem mais eficientes e sustentáveis. A modelagem de processos é fundamental para identificar e eliminar gargalos, otimizar fluxos de trabalho e aumentar a eficiência para contribuir com sua evolução.

**O que é modelagem de processos?

A modelagem de processos é uma representação pictórica ou gráfica de processos de negócios ou fluxos de trabalho em um ambiente de negócios específico. Eles podem ser lineares ou não lineares. Pense nas etapas individuais de um processo desenhadas na forma de um fluxograma ou de uma representação semelhante para capturar todo o processo em um único visual.

A modelagem de processos também é conhecida mais formalmente como notação de modelagem de processos de negócios.

Tudo isso parece um pouco complexo demais? O software de modelagem de processos reduz a complexidade para você.

Com esta lista selecionada, destacamos os 10 melhores softwares de modelagem de processos em 2024. Explore a variedade de softwares de modelagem de processos com base em recursos, limitações, preços e avaliações de usuários.

O que você deve procurar em um software de modelagem de processos de negócios?

Antes de examinar a lista de ferramentas recomendadas, vamos detalhar os recursos essenciais que você deve considerar ao escolher uma ferramenta de modelagem de processos.

Usabilidade: Escolha uma ferramenta intuitiva de modelagem de processos que permita à sua equipe criar e modificar modelos de processos de negócios, como diagramas de fluxo de trabalho e organogramas, sem complicações

Escolha uma ferramenta intuitiva de modelagem de processos que permita à sua equipe criar e modificar modelos de processos de negócios, como diagramas de fluxo de trabalho e organogramas, sem complicações Personalização: Escolha uma solução com recursos que permitam personalizar as visualizações de acordo com as necessidades da empresa, como visualizações específicas de função ou modelos específicos do setor

Escolha uma solução com recursos que permitam personalizar as visualizações de acordo com as necessidades da empresa, como visualizações específicas de função ou modelos específicos do setor Recursos de integração: Seu software de modelagem de processos deve se conectar perfeitamente aos seus sistemas CRM ou ERP para um gerenciamento abrangente dos dados

Seu software de modelagem de processos deve se conectar perfeitamente aos seus sistemas CRM ou ERP para um gerenciamento abrangente dos dados Colaboração em tempo real: Selecione uma ferramenta de modelagem de processos que aprimore a colaboração entre a sua equipe e permita uma tomada de decisão mais rápida.

Selecione uma ferramenta de modelagem de processos que aprimore a colaboração entre a sua equipe e permita uma tomada de decisão mais rápida. Relatórios e análises: Insights detalhados para identificar ineficiências e otimizar o fluxo de trabalho processos são essenciais ao selecionar uma solução

Insights detalhados para identificar ineficiências e otimizar o fluxo de trabalho processos são essenciais ao selecionar uma solução Escalabilidade : Opte por um software que se adapte às crescentes demandas de sua empresa, economize custos e garanta a usabilidade a longo prazo

: Opte por um software que se adapte às crescentes demandas de sua empresa, economize custos e garanta a usabilidade a longo prazo Custo-benefício: Avalie o preço do software em relação aos seus recursos para garantir uma boa relação custo-benefício

Avalie o preço do software em relação aos seus recursos para garantir uma boa relação custo-benefício Suporte ao cliente: Avalie os serviços de suporte ao cliente para obter assistência imediata ao software e soluções para resolução de problemas

Os 10 melhores softwares de modelagem de processos para usar em 2024

O mercado está repleto de tantas ferramentas e plataformas que é um desafio encontrar uma confiável. No entanto, nós facilitamos as coisas para você fazendo um trabalho de base. Essas 10 ferramentas de modelagem de processos de negócios têm os melhores recursos da atualidade para atender a uma ampla gama de requisitos de negócios.

1. ClickUp

O ClickUp se destaca nesta lista de softwares de modelagem de processos por seus recursos e versatilidade. A plataforma oferece vários recursos, como

ClickUpChat

,

ClickUpDocs

e

ClickUpTasks

que ajudam você a realizar várias tarefas.

No entanto, dois recursos ganham destaque quando se trata de modelagem de processos:

Mapas mentais do ClickUp

e ClickUp Whiteboards.

Você pode criar e vincular facilmente tarefas a partir de seu mapa mental

O ClickUp Mind Maps permite que você crie diagramas de fluxo de trabalho usando tarefas ou nós e, com isso, um processo visual passo a passo para projetos.

Esse recurso aprimora o planejamento e permite que suas equipes visualizem todo o fluxo de trabalho em uma tela, concentrem-se em tarefas individuais e colaborem de forma eficaz em tempo real. Isso é especialmente útil para brainstorming e planejamento de projetos.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

Quanto a

Quadros brancos ClickUp

o ClickUp Whiteboards é uma ferramenta de colaboração visual para equipes. Ele fornece uma tela digital dinâmica e flexível para brainstorming, planejamento e colaboração em ideias, tarefas e projetos.

Os quadros brancos do ClickUp são úteis para mapear as fases do ciclo de vida do seu projeto. Além disso, você pode usar os Whiteboards para colaborar com suas equipes em tempo real, fazer brainstorming visual de novas ideias e desenvolver fluxos de trabalho ágeis.

Passe da ideação à execução criando

Tarefas ClickUp

em seus quadros brancos.

Libere mais tempo para o trabalho intensivo de conhecimento, simplificando as tarefas recorrentes com o ClickUp Automations

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhe o progresso em tempo real usando Painéis do ClickUp

Simplifique fluxos de trabalho complexos com Automação do ClickUp o ClickUp Automation é uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho, com acionadores personalizáveis para minimizar as tarefas manuais

Aumente a produtividade com tarefas diárias e listas de prioridades via Listas de tarefas do ClickUp

Capture e integre ideias e anotações em seu fluxo de trabalho com o Bloco de Notas ClickUp

Automatize a redação de documentação com IA, monitore o progresso por meio de gráficos e sprints e resolva bugs de codificação rapidamente usando o ClickUp

Gerar tarefas, resumir notas e criar lembretes para economizar seu tempo com o IA do ClickUp

Acesse arquivos pré-projetados e personalizáveis Modelos do ClickUp para vários tipos de projetos e fluxos de trabalho

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relataram uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI: US$ 5 por espaço de trabalho em todos os planos pagos

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

2. Criação

via

Criação

A Creatio oferece uma plataforma sem código,

Studio Creatio

o Studio Creatio é uma plataforma de software de gerenciamento de aplicativos, projetada para automatizar fluxos de trabalho e criar aplicativos. Essa plataforma permite que os usuários criem aplicativos e processos complexos sem habilidades de codificação, o que a torna ideal para pequenas empresas.

melhores recursos do #### Creatio

Fluxo de trabalho simplificado para criar aplicativos em seu Application Hub

Fornece um conjunto de aplicativos sem código ferramentas de design para criar e modificar páginas, modelos de dados e fluxos de trabalho

Oferece uma biblioteca de visualizações, widgets e modelos predefinidos

Permite a criação de processos complexos com ferramentas sem código

Limitações do Creatio

Personalização restrita e opções limitadas sem código

Falta de uma interface intuitiva

Documentação e recursos desatualizados

Creatio preços

Crescimento: US$ 25/mês para automação do fluxo de trabalho para PMEs

US$ 25/mês para automação do fluxo de trabalho para PMEs Enterprise: $55/mês para automação em escala total

$55/mês para automação em escala total Ilimitado: $85/mês para automação ilimitada

Creatio avaliações e comentários

G2: NA

NA Capítulo: NA

3. Lucidchart

via

Lucidchart

Uma ferramenta versátil de diagramação e modelagem de processos de negócios, o Lucidchart permite que os usuários criem e colaborem em vários documentos visuais. Ele tem um design intuitivo e um conjunto robusto de recursos para ajudar a visualizar processos e ideias complexos.

Melhores recursos do Lucidchart

Oferece suporte à importação e vinculação de dados, facilitando a integração e a visualização de informações complexas

Oferece uma variedade de modelos e atualizações em tempo real para facilitar a criação de diagramas

Aplicativo móvel e gerenciamento de acesso para trabalhar em qualquer lugar

Limitações do Lucidchart

Não há opção de compra única

Recursos de anotação limitados

Preços do Lucidchart

Básico: Gratuito

Gratuito Individual: US$ 7,95 por mês/usuário, baseado na nuvem, para uso profissional individual

US$ 7,95 por mês/usuário, baseado na nuvem, para uso profissional individual Equipe: US$ 9,00 por mês, baseado na nuvem, requer um mínimo de 3 usuários

US$ 9,00 por mês, baseado na nuvem, requer um mínimo de 3 usuários Enterprise: Preços personalizados

Lucidchart avaliações e comentários

G2: NA

NA Capítulo: 4,5/5 (mais de 2000 avaliações)

4. Jira

via

Jira Software

O Jira, desenvolvido pela Atlassian, é um software dinâmico de modelagem de processos de negócios para rastreamento de problemas e projetos, projetado principalmente para equipes ágeis.

Ele é compatível com várias metodologias de acompanhamento de projetos e oferece uma série de recursos para planejamento, acompanhamento e liberação de software.

Melhores recursos do Jira

Oferece linhas do tempo e roteiros interativos para planejamento e acompanhamento

Fornece quadros ágeis (Scrum e Kanban) para detalhamento do projeto e visualização do fluxo de trabalho

Visibilidade de DevOps capaz

Projetado para segurança e escalabilidade, com recursos como recuperação de desastres

Limitações do Jira

A integração de várias ferramentas e a garantia de seu bom funcionamento podem ser complexas

Problemas de desempenho com implementações em grande escala

Preços do Jira

Básico: Gratuito (até 10 usuários)

Gratuito (até 10 usuários) Standard: US$ 81,50/mês (até 35.000 usuários)

US$ 81,50/mês (até 35.000 usuários) Premium: US$ 160/mês (armazenamento ilimitado, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e um SLA de 99,9% de tempo de atividade)

US$ 160/mês (armazenamento ilimitado, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e um SLA de 99,9% de tempo de atividade) Enterprise: Preços personalizados

Jira ratings and reviews

G2: 4,3/5 (5610 avaliações)

4,3/5 (5610 avaliações) Capterra: 4,5/5 (13760 avaliações)

5. Miro

via

Miro

Miro é suave

plataforma de colaboração visual

projetada para que indivíduos, equipes e empresas façam brainstorming, planejem e executem projetos.

Ela oferece uma variedade de recursos, como quadros brancos digitais, aplicativos interativos

modelos de mapeamento mental

e integrações com vários aplicativos para mapeamento de processos de negócios.

melhores recursos do #### Miro

Oferece um espaço de trabalho com três quadros editáveis no plano gratuito e quadros ilimitados no plano pago

Tem mais de 2500 modelos para vários casos de uso

Oferece mais de 100 aplicativos e integrações, incluindo Zoom, Slack, Google Drive e Sketch

Contém cronômetro integrado, votação, bate-papo por vídeo e outros recursos para reuniões eficientes

Limitações do Miro

Quadros grandes podem causar lentidão no carregamento e degradação do desempenho

O modo off-line é mínimo

Os usuários não podem criar e salvar seus modelos personalizados

As sessões podem expirar inesperadamente, causando possível perda de trabalho não salvo

Preços do Miro

Básico: Gratuito (para indivíduos e equipes com um número ilimitado de membros)

Gratuito (para indivíduos e equipes com um número ilimitado de membros) Iniciante: US$ 8 por membro/mês cobrados anualmente ou US$ 10 mensais para equipes

US$ 8 por membro/mês cobrados anualmente ou US$ 10 mensais para equipes Empresarial: US$ 16/membro/mês cobrados anualmente ou US$ 20/mês para profissionais

US$ 16/membro/mês cobrados anualmente ou US$ 20/mês para profissionais Empresa: Preços personalizados

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (5211 avaliações)

4,8/5 (5211 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1410 avaliações)

6. Figma

via

Figma

Favorita dos designers de UI/UX, a Figma é uma ferramenta de modelagem e prototipagem de processos baseada em nuvem que facilita a criação colaborativa, o teste e a entrega de designs de produtos.

A Figma oferece recursos avançados como histórico de versões, bibliotecas de equipes, conversas em áudio, gerenciamento de conteúdo, sobreposições, comentários na tela e provisionamento automatizado.

Melhores recursos do Figma

Oferece um ambiente de design colaborativo baseado em nuvem

Oferece suporte a redes vetoriais e projetos de arco por meio de uma ferramenta de caneta

Aprimora a colaboração com conversas de áudio e comentários na tela

Suporte a aplicativos móveis para iOS e Android

Oferece integrações com aplicativos de terceiros, como Maze, Zeplin, Pendo, Confluence e muito mais

Limitações do Figma

Espaço de armazenamento limitado, exigindo que as equipes criem novos arquivos regularmente

O desempenho tende a ficar defasado em sistemas Windows

A adição de imagens no design pode ser complicada para usuários acostumados com o Photoshop e o XD

Preços do Figma

Iniciante: Gratuito (até dois editores e três projetos)

Gratuito (até dois editores e três projetos) Profissional: US$ 12 por editor/mês (faturamento anual) ou US$ 15 por editor/mês (faturamento mensal)

US$ 12 por editor/mês (faturamento anual) ou US$ 15 por editor/mês (faturamento mensal) Organização: US$ 45 por editor/mês (faturamento anual)

US$ 45 por editor/mês (faturamento anual) Empresa: US$ 75 por editor/mês (somente faturamento anual)

Figma ratings and reviews

G2: 4,7/5 (996 avaliações)

4,7/5 (996 avaliações) Capterra: 4,7/5 (689 avaliações)

7. Microsoft Visio

via

Microsoft Visio

O Microsoft Visio é perfeito para criar vários diagramas, como fluxogramas, organogramas, plantas baixas, diagramas de rede e diagramas UML,

e mapas mentais

.

Ele é conhecido por seus recursos robustos de visualização de dados. Os usuários podem criar diagramas a partir de dados do Excel e incorporar diagramas do Visio por meio de painéis do Power BI.

Melhores recursos do Microsoft Visio

Oferece suporte a uma ampla variedade de tipos de diagramas

Oferece recursos avançados de visualização de dados

Representação de dados aprimorada por meio da integração com o Excel e o Power BI

Inclui modelos adicionais, diagramas e outros recursos avançados na edição Professional

Integra-se bem com outros aplicativos da Microsoft

Limitações do Microsoft Visio

Pode ser difícil encontrar conjuntos de ícones específicos para uso não geral

Interoperabilidade limitada com outros aplicativos de diagramação

A funcionalidade de engenharia reversa presente nas versões anteriores foi removida

Preços do Microsoft Visio

Plano 1 do Visio: US$ 5,00 por usuário por mês para criação básica e diagramação detalhada

US$ 5,00 por usuário por mês para criação básica e diagramação detalhada Plano Visio 2: US$ 15,00 por usuário por mês para necessidades de diagramação especializada

Microsoft Visio classificações e resenhas

G2: 4,2/5 (657 avaliações)

4,2/5 (657 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3070 avaliações)

8. Rua do processo

via

Rua do processo

O Process Street é uma plataforma de modelagem de processos para que as equipes criem, gerenciem e acompanhem seus procedimentos operacionais padrão, listas de verificação e fluxos de trabalho.

Ele transforma o conhecimento da equipe em fluxos de trabalho acionáveis e é um repositório de conhecimento operacional.

Melhores recursos do Process Street

Oferece fluxos de trabalho e páginas ilimitados em todos os planos

A capacidade de armazenamento de dados varia de 5.000 registros no plano Startup a limites personalizáveis no plano Enterprise

Oferece armazenamento ilimitado de arquivos em todos os planos

Limitações do Process Street

O software pode apresentar alguns bugs às vezes

Design insatisfatório da caixa de entrada

Falta de programação condicional complexa e de experiências mais personalizadas

Preço de rua do processo

Inicial: US$ 100 por mês ou US$ 1.000 por ano

US$ 100 por mês ou US$ 1.000 por ano Profissional: US$ 415 por mês ou US$ 5.000 por ano

US$ 415 por mês ou US$ 5.000 por ano Empresarial: US$ 1.660 por mês ou US$ 20.000 por mês

Process Street classificações e comentários

G2: 4,6/5 (387 avaliações)

4,6/5 (387 avaliações) Capterra: 4,7/5 (617 avaliações)

9. ProcessModel

via

ProcessModel

As empresas precisam regularmente de insights detalhados sobre seus processos, e o ProcessModel é uma ferramenta de análise e aprimoramento de processos projetada exatamente para isso.

Ao permitir que os usuários criem um gêmeo digital de seu processo, o ProcessModel torna o aprimoramento

eficiência do processo

entre as equipes e testar possíveis melhorias com mais facilidade.

Melhores recursos do ProcessModel

Modelar, simular e analisar processos comerciais complexos antes da implementação no mundo real

Treinamento personalizado para aprimoramento de processos

Ferramenta versátil com aplicações em vários setores

Canais de suporte dedicados

Limitações do ProcessModel

As complexidades do software podem exigir um aprendizado significativo

A compatibilidade com diferentes sistemas operacionais pode se tornar um problema

Preços do ProcessModel

Pacote único: US$ 2.995

US$ 2.995 Pacote para equipe de projeto: $12.995

$12.995 Pacote para equipe de processo: $25.995

ProcessModel ratings and reviews

G2: NA

NA Capterra: NA

10. Código aberto do Modelio

via

Modelo

O Modelio é uma solução de modelagem de código aberto que atende principalmente a desenvolvedores, analistas e arquitetos. Por ser de código aberto, os desenvolvedores podem personalizar a ferramenta para atender às suas necessidades.

No entanto, colocar a ferramenta em funcionamento leva tempo e ela não conta com vários recursos úteis, como simulação de modelos e integrações.

Melhores recursos do Modelio Open Source

Oferece uma ampla variedade de modelos e diagramas de processos de negócios com assistência de modelos e verificação de consistência

Integra gerenciamento de processos de negócios (BPM) com UML para modelagem de processos de negócios

Oferece suporte à geração de código Java e geração de Javadoc

Permite a troca de modelos UML2 entre diferentes ferramentas de gerenciamento de processos de negócios

Limitações do Modelio Open Source

A experiência do usuário (UX) pode ser medíocre

Não oferece suporte à simulação básica de modelos

Problemas com a interoperabilidade XMI com ferramentas concorrentes

Os usuários relatam vários bugs que dificultam a operação do sistema

Preços do Modelio Open Source

Gratuito: É de código aberto e pode ser baixado do GitHub

Modelio Open Source ratings and reviews

G2: NA

NA Capterra: NA

Encontrar sua correspondência de modelagem de processos não é mais um desafio!

Encontrar e escolher o melhor software de modelagem de processos para sua empresa é uma tarefa árdua, mas está claro que existe uma ferramenta para cada necessidade.

Seja uma equipe pequena ou uma grande organização com processos complexos, essas 10 principais ferramentas de modelagem de processos de negócios oferecem uma série de recursos para otimizar e aprimorar seu fluxo de trabalho.

Entre essas ferramentas, o ClickUp se destaca por seus excelentes recursos de modelagem de processos e pelo conjunto de funcionalidades que o ajudam a criar e manter processos comerciais críticos em uma única plataforma.

Lembre-se de que o melhor software é aquele que se adapta aos seus requisitos específicos, portanto, considere as necessidades exclusivas da sua equipe antes de tomar uma decisão.

Quem sabe? A ferramenta perfeita para a modelagem de seus processos está a um clique de distância!