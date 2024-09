Modelos gratuitos de análise de campo de força para melhores decisões

Tomar decisões - especialmente em grupo - pode ser complicado, ou até mesmo confuso. O pensamento de grupo, os preconceitos cognitivos e as emoções podem transformar um processo simples em um campo minado complicado e subjetivo.

É por isso que a maioria das organizações aposta na tomada de decisões "orientada por dados". Mas e se você não tiver dados suficientes ou se os dados disponíveis forem contraditórios? É nesse momento que você utiliza estruturas objetivas de tomada de decisão, como a estrutura Force Field Analysis

Derivada do conceito de um campo de força na física, essa estrutura ajuda a identificar as forças (campos) de condução e restrição que influenciam um resultado.

Digamos que você esteja lançando um produto. Aqui, a força motriz pode ser a alta demanda. E a força restritiva - um mercado competitivo.

Portanto, agora você precisa equilibrar as duas forças e desenvolver estratégias para superar os obstáculos.

Parece complicado?

Não se preocupe, pois temos seis modelos gratuitos de análise de campo de força que detalham a estrutura da análise de campo de força - para ajudá-lo a adicionar a tão necessária objetividade aos seus processos de tomada de decisão.

O que são modelos de análise de campo de força?

Os modelos de análise de campo de força são ferramentas visuais que o ajudam a identificar e avaliar as forças concorrentes que influenciam uma decisão ou um projeto. Eles podem ajudá-lo a abordar situações complexas de forma estruturada, de modo que você possa desenvolver estratégias objetivas para combater os possíveis desafios e atingir sua meta final.

O modelo de análise de campo de força gira em torno de dois componentes principais:

Forças motrizes: Fatores que promovem ou incentivam a mudança

Fatores que promovem ou incentivam a mudança Forças de restrição: Fatores que resistem ou impedem a mudança

Dependendo do modelo específico, você será solicitado a seguir uma série de etapas para listar as diferentes forças e avaliar o impacto delas no resultado final. Em seguida, você avaliará se as forças propulsoras superam as forças restritivas. Se for o caso, sua decisão é clara.

Entretanto, se as forças restritivas forem mais significativas, você deverá tomar medidas adicionais para contrabalançar seu impacto. Isso pode envolver o desenvolvimento de estratégias para enfraquecer as forças restritivas ou fortalecer as forças motrizes.

Se você não conseguir lidar efetivamente com as forças restritivas, adie a decisão até que as circunstâncias sejam mais favoráveis.

Dica profissional: Use Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, o mecanismo de genAI nativo do ClickUp, para analisar suas descobertas ou até mesmo supor o resultado de situações. Essa é uma ótima maneira de entender a dinâmica subjacente entre diferentes forças.

O que faz um bom modelo de análise de campo de força?

Tomar uma decisão já é bastante complicado. Seu modelo de análise de campo de força deve simplificar o trabalho, não aumentar a complexidade.

Aqui estão alguns fatores a serem considerados ao escolher um modelo de análise de campo de força:

Seções definidas: Procure modelos que tenham uma seção significativa sobre as forças motrizes e restritivas

Procure modelos que tenham uma seção significativa sobre as forças motrizes e restritivas Formatação : Escolha um modelo que tenha opções como escalas de classificação ou código de cores para que você possa visualizar com precisão o impacto de cada força

: Escolha um modelo que tenha opções como escalas de classificação ou código de cores para que você possa visualizar com precisão o impacto de cada força Colaboração: Se o modelo for usado em uma equipe, considere recursos que facilitem a comunicação em grupo

Se o modelo for usado em uma equipe, considere recursos que facilitem a comunicação em grupo Controle de versão: Um modelo com recursos de controle de versão, como histórico de documentos, pode ajudá-lo a analisar como uma decisão evoluiu ao longo do tempo

Um modelo com recursos de controle de versão, como histórico de documentos, pode ajudá-lo a analisar como uma decisão evoluiu ao longo do tempo Adaptabilidade: O modelo deve acomodar váriosestilos de tomada de decisão e cenários, desde decisões únicas até projetos complexos e iterativos

Por fim, escolha um modelo que evite linguagem com carga emocional, priorize fatos e tenha sistemas de classificação numérica para promover o pensamento crítico e evitar preconceitos.

6 Modelos gratuitos de análise de campo de força

Agora que já vimos o que faz um bom modelo de análise de campo de força, vamos explorar alguns modelos gratuitos. Veremos como cada exemplo pode ajudá-lo a entender melhor as forças que influenciam um resultado, para que você tome decisões bem fundamentadas.

1. Modelo de diagrama de campo de força do ClickUp

Um dos modelos um pouco mais avançados do ClickUp, o Modelo de diagrama de campo de força do ClickUp, Ajuda a identificar as forças opostas que influenciam um resultado e as possíveis compensações entre diferentes resultados.

Faça o download deste modelo

Contraste as forças opostas que influenciam sua decisão com o modelo de diagrama de campo de força do ClickUp

Como esse modelo foi criado com base em Quadros brancos ClickUp você tem muita flexibilidade para visualizar as diferentes forças, desde a codificação por cores dos níveis de impacto até a definição de escalas de classificação numeradas ou até mesmo baseadas em emojis. 🤩

O modelo usa um processo de quatro etapas para ajudá-lo a tomar sua decisão:

Identificar o problema Liste as forças motrizes e restritivas (ou, em outras palavras, os prós e contras de diferentes decisões) Atribuir um valor numérico de um a dez para medir a probabilidade de sucesso de cada resultado Analise suas descobertas e tome sua decisão final

E pronto, você tomou uma decisão objetiva considerando todos os lados e resultados.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de análise de causa raiz do ClickUp

Uma abordagem ligeiramente diferente dos exemplos de análise de campo de força, o Modelo de análise de causa raiz do ClickUp ajuda você a decidir, considerando todas as etapas que levam ao resultado final.

E como você faz isso? Usando perguntas sequenciais do tipo "por que" até chegar à causa original de um problema.

Faça o download deste modelo

Volte ao incidente original que resultou em seu resultado atual usando o modelo de análise de causa raiz do ClickUp

Este modelo foi criado para ajudá-lo a abordar a análise de causa raiz da mesma forma que você faria com qualquer projeto - com tarefas, status, campos personalizados e rastreadores de progresso.

E a vantagem disso é que você não apenas toma a decisão, mas também constrói sua estrutura de ação no processo de tomada de decisão.

Usando esse modelo, você pode:

Coletar dados de várias fontes

Visualizar e analisar os dados

Identificar causas e criar planos de ação corretiva

Faça o download deste modelo

3. Modelo de análise de causa raiz do ClickUp IT

O modelo Modelo de análise de causa raiz do ClickUp IT é um ótimo recurso para equipes de gerenciamento de software e TI. Ao rastrear padrões históricos e identificar causas subjacentes, esse modelo ajuda as equipes a resolver problemas de forma proativa, melhorar processos e evitar falhas futuras.

Faça o download deste modelo

Acompanhe o status e a causa raiz de todos os seus bugs e problemas com o modelo de análise de causa raiz do ClickUp IT

Este modelo modelo de análise de causa raiz vem com duas partes:

Um formulário de problema do site no qual você informa a uma equipe específica qual é o problema e quando ele ocorreu Um rastreador de projeto em que a pessoa ou equipe responsável analisa o problema (e os "porquês" por trás da causa raiz) para identificar uma solução

Veja como você pode usar esse modelo:

Defina o problema: Comece articulando claramente o problema. Considere perguntas como "Qual é o problema?" e "Como ele afeta o sistema geral?

Comece articulando claramente o problema. Considere perguntas como "Qual é o problema?" e "Como ele afeta o sistema geral? Colete dados relevantes: Após identificar o problema, reúna todos os dados pertinentes. Isso inclui registros do sistema, métricas de desempenho e qualquer outra informação que possa ajudar a identificar a causa raiz

Após identificar o problema, reúna todos os dados pertinentes. Isso inclui registros do sistema, métricas de desempenho e qualquer outra informação que possa ajudar a identificar a causa raiz Examine os dados: Analise os dados coletados para descobrir a causa raiz. Procure padrões ou questões subjacentes que possam estar contribuindo para o problema

Analise os dados coletados para descobrir a causa raiz. Procure padrões ou questões subjacentes que possam estar contribuindo para o problema Crie um plano de ação: Uma vez identificada a causa raiz, desenvolva um plano para solucioná-la. Isso deve incluir a criação de tarefas e a atribuição delas aos membros apropriados da equipe

Faça o download deste modelo

Dica profissional: Faça uma análise hipotética da causa raiz para descobrir quais situações podem levar ao resultado desejado. Essa pode ser sua caixa de ressonância quando você listar as forças de mudança durante sua análise de campo de força. 🔍

4. Modelo de árvore de decisão do ClickUp

Um modelo baseado em quadro branco, o Modelo de árvore de decisão do ClickUp permite que as equipes considerem diferentes cenários e como o resultado varia para cada um deles. Ao detalhar cada fator e os resultados resultantes de forma sucinta, isso ajuda a reduzir o viés.

Isso modelo de tomada de decisão é particularmente útil quando há vários fatores a serem considerados e vários caminhos possíveis a serem seguidos.

Faça o download deste modelo

Descubra como diferentes fatores levam a diferentes resultados com o modelo de árvore de decisão do ClickUp

O modelo processo de tomada de decisão (ou árvore) tem três componentes principais:

Reflexão : Onde você considera os prós e os contras (forças opostas) de cada decisão

: Onde você considera os prós e os contras (forças opostas) de cada decisão Decisão : As várias maneiras possíveis de decidir seguir em frente com base em sua reflexão

: As várias maneiras possíveis de decidir seguir em frente com base em sua reflexão Resultado/consequências: O resultado final de cada decisão - tanto bom quanto ruim

Você pode usar esses componentes junto com as linhas de conexão para construir sua árvore de decisão, com o nível de detalhamento que desejar.

Faça o download deste modelo

Dica profissional: Aproveite Bate-papo ClickUp (a ferramenta interna de mensagens incorporada) para criar um bate-papo em grupo dedicado ao seu quadro branco. Isso permite discussões assíncronas, mantendo todos na mesma página e promovendo o trabalho em equipe contínuo.

5. Modelo de documento da estrutura de tomada de decisões do ClickUp

Prefere trabalhar em um documento em vez de um quadro branco ou tela visual? Então, o Modelo de documento da estrutura de tomada de decisões do ClickUp é o ideal para você.

Faça o download deste modelo

Inclua tudo, desde os possíveis resultados e seu plano de ação, usando o modelo de documento ClickUp Decision Making Framework

Como ele foi criado em Documentos do ClickUp você tem o benefício adicional de ser o mais detalhado possível, chegando até mesmo a criar páginas aninhadas para cada força ou resultado.

Esse nível de detalhe é particularmente bom ao tomar decisões complexas em que várias forças estão em jogo.

O documento está dividido em duas seções:

Impacto da decisão: Onde você declara os detalhes básicos como progresso, importância epartes interessadas no projeto *Plano de decisão: Onde você se aprofunda e toma sua decisão usando dados de apoio, cenários de resultados possíveis e outros contextos relacionados

Em resumo, este modelo (com sua abordagem de conteúdo intenso) pode orientar seu processo de pensamento para que você considere todos os aspectos antes de decidir seu plano final.

Faça o download deste modelo

Os modelos ClickUp são incríveis para tarefas complexas de repetição.

Knight Campbell, CEO da Cairn Leadership Strategies, LLC

6. Modelo de slide de análise de campo de força por SlideModel

Se você é um empresário individual que precisa de um modelo rápido para fazer um brainstorming de forças opostas ou se prefere o bom e velho sistema analógico de escrita, então você deve dar uma olhada no Modelo de slide de análise de campo de força por SlideModel .

via SlideModel Este gráfico de análise de campo de força, com apresentação e impressão, pode ajudá-lo a visualizar os prós e os contras de cada decisão. Seu formato simples o torna uma ótima ferramenta para debater o resultado de decisões rápidas e pontuais.

É particularmente excelente para alunos que desejam desenvolver suas habilidades de pensamento crítico, pesando evidências e considerando várias perspectivas por meio de um diagrama de análise de campo de força.

Tome decisões mais inteligentes e mais rápidas com o ClickUp

Se você está procurando uma solução simples, mas altamente escalável, para apoiar seus processos de tomada de decisão enquanto colabora com diferentes membros da equipe, sugerimos uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

Ela não só vem com uma variedade de ferramentas de comunicação integradas, como bate-papo em tempo real, quadros brancos e videoclipes, mas também ajuda a lidar com o aspecto operacional do processo de tomada de decisões com soluções de gerenciamento de documentos e rastreamento de projetos.

Além disso, os mais de 1.000 modelos gratuitos e o ClickUp Brain podem ajudá-lo a acelerar o processo de tomada de decisões, definindo estruturas confiáveis e analisando seus dados e anotações para encontrar padrões. Registre-se no ClickUp gratuitamente e veja por si mesmo como ele torna a tomada de decisões livre de preconceitos e objetiva.