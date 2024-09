Especialista em marketing vs. generalista: Escolhendo sua carreira

Uma carreira em marketing pode significar inúmeras oportunidades para moldar marcas e influenciar o comportamento do consumidor. Não seria errado dizer que o marketing é um dos campos mais dinâmicos e diversificados da atualidade.

Entretanto, como o próprio marketing é um universo vasto, você deve decidir onde concentrar seus esforços se quiser se destacar nele. Você deve se tornar um especialista em marketing ou um generalista de marketing? Essa decisão pode moldar toda a trajetória de sua carreira.

Este artigo o ajudará a entender as principais diferenças, benefícios e desafios de cada caminho e a escolher aquele que melhor se alinha com seus objetivos e pontos fortes.

Quem é um generalista de marketing?

Os generalistas de marketing possuem um conjunto de habilidades diversificado que abrange o planejamento estratégico e a execução prática em vários canais de marketing.

Se você optar por ser um generalista de marketing, suas principais responsabilidades serão:

Planejamento e gerenciamento de campanhas: Planejar, criar e executar campanhas de marketing em canais como PPC, e-mail, mídia social etc.

Planejar, criar e executar campanhas de marketing em canais como PPC, e-mail, mídia social etc. Gerenciamento de conteúdo: Desenvolver e gerenciar conteúdo para a Web e materiais de marketing

Desenvolver e gerenciar conteúdo para a Web e materiais de marketing Análise de dados: Monitore e analise as métricas de desempenho da campanha e os dados de marketing e otimize as campanhas futuras

Monitore e analise as métricas de desempenho da campanha e os dados de marketing e otimize as campanhas futuras Coordenação de projetos: Comunique os esforços de marketing e informe os resultados da campanha aos líderes, membros da equipe e outras partes interessadas.

Vamos entender melhor esse cargo.

Imagine que sua empresa está lançando um novo produto. Como generalista de marketing, você criaria uma estratégia de marketing abrangente que envolvesse canais sociais, de e-mail e de conteúdo para gerar um burburinho em torno do lançamento do produto.

Você deve colaborar com a equipe de produtos para determinar se as mensagens de marketing estão alinhadas com os recursos do produto. Sua função envolve conduzir ou supervisionar pesquisas de mercado, criar conteúdo para todos os canais, executá-lo nos respectivos canais e analisar seu desempenho.

Seu principal objetivo é avaliar o interesse inicial e gerar leads, como inscrições para testes ou demonstrações. Todos os canais devem trabalhar juntos para atingir seu objetivo

metas gerais de marketing

como um generalista de marketing e aumentar a adoção do produto.

Quem é um especialista em marketing?

Os profissionais de marketing especializados, por outro lado, concentram-se em uma área específica de marketing. Eles desenvolvem profundo conhecimento e habilidades especializadas em seu campo escolhido, tornando-se especialistas nesse nicho.

Aqui estão alguns exemplos de especialistas em marketing:

Especialista em SEO

Especialista em marketing de conteúdo

Especialista em PPC

Especialista em marketing por e-mail

Especialista em Marketing Digital

Especialista em pesquisa de mercado

Suas tarefas diárias serão diferentes dependendo de sua especialização, mas a função e seus KPIs contribuem significativamente para a equipe de marketing digital.

No cenário acima, os especialistas em marketing de PPC se concentram em direcionar o tráfego e gerar leads por meio de campanhas de publicidade paga.

Sua função envolveria a configuração de uma campanha, a criação de um anúncio, o gerenciamento de orçamentos de anúncios, a pesquisa de palavras-chave e o monitoramento e otimização de campanhas no Google Ads e nas mídias sociais. Seus KPIs podem ser medir a taxa de conversão, o custo por conversão e o retorno sobre os gastos com anúncios (ROAS).

Geralista de marketing x Especialista: A diferenças

Funções/Responsabilidades Generalistas de marketing Especialistas de marketing Expertise Possuir competência em áreas como SEO, criação de conteúdo e gerenciamento de mídia social Ter know-how em uma ou duas áreas do marketing digital, como SEO ou PPC Escopo de trabalho Amplo: Criar e implementar planos de marketing, gerenciar orçamentos de marketing, realizar pesquisas de mercado, supervisionar o desenvolvimento da marca, coordenar campanhas de marketing e analisar o desempenho do marketing etc. Amplo: Criar e implementar planos de marketing, gerenciar orçamentos de marketing, realizar pesquisas de mercado, supervisionar o desenvolvimento da marca, coordenar campanhas de marketing, analisar o desempenho do marketing, etc. Ideal para: Adequado para pequenas empresas ou startups com recursos limitados ou quando for necessário ter uma visão geral do marketing; Ideal para organizações maiores com necessidades de marketing especializadas ou quando for necessário se aprofundar em uma área específica Flexibilidade Altamente adaptável. Pode alternar entre várias disciplinas e tarefas de marketing Menos flexível. Não pode mudar para projetos fora de seu domínio Colaboração Pode trabalhar de forma independente e gerenciar projetos entre funções Prospera em equipes colaborativas em que cada membro contribui com seu conhecimento exclusivo

Generalista de marketing versus especialista - a diferença

Como escolher uma carreira em marketing?

Ao decidir entre se tornar um generalista ou especialista em marketing, é essencial considerar seus interesses, habilidades e metas de carreira de longo prazo. Veja a seguir quando você pode querer escolher um caminho em vez do outro.

Quando você deve optar por se tornar um generalista de marketing?

Uma função de generalista de marketing pode ser sua melhor aposta se você gosta de usar vários chapéus.

As startups ou pequenas empresas geralmente precisam de alguém que possa lidar com um pouco de tudo: mídia social, criação de conteúdo, marketing por e-mail e talvez até mesmo uma pitada de design gráfico.

Os generalistas de marketing geralmente têm uma visão mais ampla do marketing, podem se comunicar com eficácia entre os departamentos, promover a colaboração e garantir que todos estejam trabalhando para atingir os mesmos objetivos.

Essa abordagem holística permite que você veja o panorama geral, integre várias estratégias de marketing e crie campanhas unificadas.

Considere esse caminho se você gosta de variedade no trabalho, aprende coisas novas e se destaca em um ambiente dinâmico que exige adaptabilidade.

Se você ainda estiver descobrindo sua paixão ou quiser explorar vários aspectos do marketing, ser um generalista oferece a flexibilidade e as diversas experiências que você procura.

Quando você deve optar por se tornar um especialista em marketing?

Por outro lado, tornar-se um especialista em marketing pode ser mais gratificante se você tiver um grande interesse e conhecimento de um nicho ou área específica de marketing, como SEO, estratégia de conteúdo ou análise.

Apesar da versatilidade dos generalistas, os especialistas em marketing desempenham uma função vital no marketing. O conhecimento profundo e a experiência de um especialista em um determinado canal permitem que ele desenvolva e implemente estratégias altamente direcionadas e eficazes.

Por exemplo, um especialista em mídia social com profundo conhecimento dos algoritmos da plataforma pode criar conteúdo, otimizar páginas de mídia social e aumentar as interações da comunidade.

Por outro lado, os generalistas podem não ter a largura de banda necessária para se concentrar em um único canal de marketing digital, o que limita sua capacidade de aproveitar todo o potencial de plataformas específicas.

Se você gosta de se aprofundar nos detalhes e dominar um conjunto de habilidades muito específico, a especialização permite que você se torne o especialista principal nesse campo.

**Qual função é mais relevante e quem tem sucesso no mercado de trabalho atual?

A resposta não é única - depende do que o mercado de trabalho exige, dos seus interesses e do sistema de apoio disponível para você.

As startups e as empresas menores geralmente preferem generalistas que possam lidar com várias funções macro. Ao mesmo tempo, as organizações maiores, com mais recursos, podem buscar especialistas que tragam seus conhecimentos para resolver problemas de nível micro.

No mercado atual, ambas as funções são essenciais. A chave para o sucesso está no aprendizado contínuo, no alinhamento com a sua paixão, na capacidade de adaptação e na consideração de sua

metas de trabalho profissional

.

Quais são as implicações de ser um generalista ou especialista em marketing?

Como um generalista, você pode enfrentar o desafio de ser um "pau para toda obra, mestre em nada" Embora seu amplo conjunto de habilidades seja valioso, às vezes pode ser difícil obter o mesmo nível de autoridade ou salário de um especialista.

No entanto, os generalistas geralmente têm mais facilidade para assumir cargos de gerência porque entendem o panorama geral.

Como especialista, você pode desfrutar das vantagens de ser muito procurado em seu nicho, mas isso também traz o risco de sua experiência se tornar obsoleta se as tendências do mercado mudarem. Você precisa se aperfeiçoar continuamente para se manter relevante.

Além disso, a trajetória de sua carreira pode ser mais linear, com menos oportunidades de diversificação, a menos que você opte por se ramificar mais tarde.

Pivotando de um especialista para um generalista

Quer você seja motivado por um desejo de responsabilidades mais amplas ou por uma paixão mais profunda por um nicho, veja aqui como você pode fazer a transição com sucesso.

Se você é um especialista que deseja fazer a transição para uma função generalista, o segredo é expandir seu conjunto de habilidades e, ao mesmo tempo, manter sua especialização. Comece assumindo projetos que o exponham a diferentes áreas de marketing - como supervisionar uma campanha em vários canais ou gerenciar uma pequena equipe.

Isso o ajuda a desenvolver uma visão mais holística de como todas as peças se encaixam. O aperfeiçoamento em diferentes nichos o tornará mais versátil e permitirá que você aproveite seu conhecimento especializado.

Por outro lado, se você for um generalista com o objetivo de se tornar um especialista, concentre-se em escolher um nicho no qual gostaria de crescer. Essa abordagem o ajudará a não se dispersar demais e garantirá que você aproveite ao máximo seu tempo e seus esforços.

Reflita sobre estas perguntas para orientar sua decisão:

_Onde você obtém os melhores resultados?

_Com que tipo de clientes você gosta de trabalhar?

quais mercados estão experimentando um rápido crescimento?

quais áreas despertam sua curiosidade?

Lembre-se de que não se trata do que você faz bem, mas de onde você pode causar o impacto mais significativo. Depois de escolher seu nicho, aprofunde seu conhecimento por meio de

certificações de marketing

e cursos on-line, ou

encontrar um mentor de marketing

que possa orientá-lo.

Ofereça-se como voluntário para tarefas ou projetos que permitam que você aplique seus conhecimentos, posicionando-se como a pessoa mais indicada nesse domínio.

Exemplos de transições na vida real

Aqui estão dois exemplos da vida real, extraídos do Linkedin, que destacam como os profissionais de marketing conseguiram passar por essas mudanças para desenvolver suas carreiras e causar um impacto significativo.

Sujan Patel: De especialista a profissional de marketing em forma de T

Sujan Patel

começou como especialista em SEO e marketing digital. À medida que dominava essas habilidades, ele se expandiu para o marketing de conteúdo, growth hacking e estratégia digital, evoluindo para um profissional de marketing em forma de T.

Essa experiência mais ampla permitiu que ele co-fundasse empresas como Mailshake e Web Profits, onde ele combina profundo conhecimento de SEO com uma abordagem de marketing abrangente.

Ann Handley: De especialista a generalista

Ann Handley

começou como jornalista, especializando-se em redação e criação de conteúdo.

Mais tarde, ela ampliou seu foco, tornando-se diretora de conteúdo da MarketingProfs, onde expandiu para estratégia, desenvolvimento de marca e criação de comunidade, o que a tornou uma figura importante do marketing digital.

Um profissional de marketing em forma de T pode trazer o melhor dos dois mundos?

Os profissionais de marketing mais bem-sucedidos geralmente possuem uma combinação de habilidades generalistas e especializadas. Ao se tornar um profissional de marketing em forma de T, você pode se beneficiar da versatilidade de um generalista e, ao mesmo tempo, manter a precisão de um especialista e o profundo conhecimento do assunto.

Isso permite que você preencha efetivamente a lacuna entre diferentes funções de marketing, integre um

pilha de tecnologia de marketing

e contribuir significativamente para o sucesso da sua equipe.

Via:

Médio

Por exemplo, a experiência em PPC de um profissional de marketing em forma de T pode aumentar a eficácia da campanha. Ele também pode traduzir o jargão técnico em termos compreensíveis para os outros membros da equipe, promovendo a colaboração e a implementação da estratégia.

Essa capacidade torna os profissionais de marketing em forma de T inestimáveis em equipes multifuncionais. Você pode aprimorar a colaboração, adaptar-se às mudanças, resolver problemas, pensar estrategicamente e promover o aprendizado contínuo.

**Leia também

Dia na vida de um gerente de marketing

Utilizando o ClickUp para facilitar sua transição

Não importa se você é um especialista que se concentra em uma área ou um generalista que faz malabarismos com várias tarefas,

Software de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp

é a melhor ferramenta de produtividade para mantê-lo no caminho certo. Veja como:

Benefícios universais para todos os profissionais de marketing

Seja você um especialista ou um generalista, o ClickUp oferece benefícios que o ajudam a se manter produtivo e a atingir as metas de marketing. Veja a seguir

como a equipe de marketing do ClickUp usa o ClickUp

para otimizar o fluxo de trabalho e obter sucesso em suas funções:

Modelos do ClickUp: Utilize os modelos do ClickUp para otimizar seus esforços de marketing.

Modelos de mapa de carreira orientam o desenvolvimento pessoal dentro da equipe de marketing, enquanto Modelos de roteiro de marketing organizam e acompanham as estratégias de campanha, aumentando a consistência e a produtividade

Faça o download deste modelo

O Career Path Template do ClickUp foi criado para ajudá-lo a visualizar e acompanhar o progresso da carreira em uma organização.

Modelo de trilha de carreira do ClickUp

ajuda os profissionais de marketing a gerenciar o crescimento de suas equipes. Ele ajuda você a:

Ver claramente a trajetória de carreira de cada membro da equipe: Saber exatamente para onde eles estão indo e o que está por vir

Saber exatamente para onde eles estão indo e o que está por vir Acompanhar o progresso: Manter o controle sobre o quanto cada um está próximo de atingir suas metas profissionais

Manter o controle sobre o quanto cada um está próximo de atingir suas metas profissionais Definir marcos: Planejar e definir metas alcançáveis para a sua equipe atingir ao longo do caminho

Esse modelo ajuda os funcionários a entender as habilidades de que precisam, mostra como suas carreiras podem progredir e permite que os empregadores identifiquem as lacunas de habilidades e planejem melhor a contratação de especialistas em marketing.

Faça o download deste modelo

ClickUp Brain: Cérebro ClickUp é uma ferramenta de IA que simplifica o trabalho ao conectar tarefas, documentos e conhecimento da empresa. Gere rapidamente ideias de campanhas, resumos de conteúdo, blogs, estudos de caso, e-mails e muito mais

Deixe que o ClickUp Brain crie suas postagens de marketing no blog, para que você possa se concentrar na estratégia enquanto a IA cuida dos primeiros rascunhos da criação de conteúdo

Dashboards do ClickUp: Personalizáveis ClickUp Dashboards para acompanhar o progresso do marketing, monitorar as cargas de trabalho da equipe e priorizar as tarefas. Visualize o desempenho para alinhar esforços, reduzir gargalos e aumentar a eficiência

Mantenha todas as suas planilhas de horas e faturamento em um só lugar com o ClickUp Dashboards. Controle as horas, ganhe visibilidade e simplifique o faturamento do cliente sem esforço

Rastreamento de metas: Defina, rastreie e atinja suas metas de marketing com o Metas do ClickUp . Alinhe suas tarefas diárias com seus objetivos de longo prazo, garantindo que cada ação contribua para seu sucesso geral

Acompanhe facilmente o progresso e veja as porcentagens de cada meta em um só lugar com o ClickUp Goal Tracking

ClickUp para especialistas em marketing

O ClickUp é o

melhor software de gerenciamento de projetos de marketing

com recursos avançados que ajudam a simplificar os processos e a garantir que nada seja esquecido. Você pode se concentrar em dominar aspectos específicos do marketing com as seguintes ferramentas:

ClickUp Docs: Organize todos os seus documentos de estratégia, resumos de conteúdo e notas de campanha em um só lugar. Seja um roteiro de produto, um wiki ou uma base de conhecimento, você pode criar páginas aninhadas em Documentos do ClickUp que se encaixam perfeitamente em seu trabalho

Com o ClickUp Docs, você pode colaborar com sua equipe em tempo real, garantindo que todos estejam alinhados e atualizados

Automatizações do ClickUp: Automatize atividades repetitivas, como mover tarefas pelos estágios, atribuir responsabilidades e atualizar o status do projeto. Concentre-se no trabalho de alto valor enquanto Automações do ClickUp cuida da rotina

Simplifique seu fluxo de trabalho de marketing com automações personalizadas no ClickUp Automations - mantendo suas campanhas no caminho certo

Dependências do ClickUp: Com Dependências do ClickUp você pode definir sequências claras entre as tarefas, marcando-as como "bloqueando" ou "aguardando" Isso vincula tarefas, documentos e ferramentas relacionados, criando um fluxo de trabalho simplificado para que sua equipe saiba a ordem exata de conclusão das tarefas

Configure as dependências no ClickUp para garantir as aprovações antes da publicação ou do go-live

ClickUp para generalistas de marketing

Para generalistas, a plataforma multifuncional do ClickUp permite gerenciar tudo, desde calendários de conteúdo até rastreamento de campanhas em um só lugar. Você pode fazer malabarismos com várias funções, desde o planejamento de campanhas até a coordenação com diferentes equipes.

As ferramentas versáteis do ClickUp ajudam você a ficar por dentro de tudo:

ClickUp Whiteboards: Colabore sem esforço com sua equipe usando Quadros brancos do ClickUp . Faça brainstorming de ideias, mapeie estratégias de campanha e visualize seus planos de marketing em um espaço para o qual todos podem contribuir em tempo real

Transforme suas idéias em ação com os quadros brancos ClickUp. Crie tarefas diretamente de suas sessões de brainstorming e vincule-as a arquivos, documentos e outros itens relevantes

Calendários do ClickUp: Mantenha todos os seus projetos organizados com o Visualização do calendário do ClickUp . Planeje todo o cronograma de sua campanha, defina prazos e sincronize com sua equipe para garantir que tudo ocorra dentro do prazo

Gerencie sua agenda com a visualização Calendar do ClickUp. Basta arrastar e soltar tarefas para organizar seu calendário, facilitando o ajuste de seus planos

Integrações do ClickUp: Conecte suas ferramentas de marketing favoritas diretamente ao ClickUp, tornando-o o hub central de todo o seu trabalho. Com mais de 200 integrações nativas, incluindo Hubspot, Slack e Google Drive, você pode gerenciar tudo em uma única plataforma

Master Marketing With ClickUp

A escolha de ser um generalista ou um especialista depende de seus objetivos de carreira, interesses e necessidades do mercado. O sucesso está em alavancar seus pontos fortes e, ao mesmo tempo, cultivar um conjunto de habilidades bem estruturado. Ambas as funções oferecem valor exclusivo, e encontrar o equilíbrio certo entre amplitude e profundidade pode diferenciá-lo.

O ClickUp oferece a flexibilidade de que você precisa para gerenciar todos os aspectos do seu trabalho. Um espaço de trabalho centralizado simplifica campanhas complexas e multicanais para profissionais de marketing generalistas, enquanto painéis personalizáveis fornecem aos especialistas automação e percepções detalhadas.

Registre-se no ClickUp

para aumentar sua eficiência e adaptabilidade de marketing.