Como criar um diagrama de plotagem com exemplos

Todo escritor já enfrentou o desafio de olhar para uma página em branco.

Você pode ter uma ideia incrível de história, personagens interessantes e um cenário detalhado pronto. Mas depois que você digita "Piloto", o que vem a seguir?

Um diagrama do enredo da história pode ser um salva-vidas nesse caso. Pense nele como um roteiro para sua jornada de escrita criativa, ajudando-o a se manter no caminho certo e a não se perder nos detalhes.

Vamos explorar o que é um diagrama de enredo e como você pode criar um. Também exploraremos técnicas de visualização que podem ajudá-lo a mapear seu gráfico de forma eficaz.

Vamos explorar algumas ferramentas que você pode usar para manter seu enredo focado e fluindo sem problemas.

O que é um diagrama de enredo?

Um diagrama de enredo representa visualmente a estrutura de uma história. Quando devidamente rotulado, ele lhe dá uma ideia clara de como será a narrativa finalizada.

Para entender completamente como funciona um diagrama de enredo, precisamos definir alguns termos-chave.

Embora a distinção entre "enredo" e "história" possa ser debatida, um consenso geral é que a história engloba o que acontece, enquanto o enredo detalha como isso acontece.

Cada elemento do enredo tem um propósito e contribui para a narrativa geral. Eles devem ser usados de forma significativa em uma história; cada ponto de enredo em um diagrama de estrutura de enredo deve ser significativo e avançar o enredo.

A seguir, vamos definir ação. Nesse contexto, ação se refere ao nível de complexidade e tensão em seu enredo, não apenas a eventos físicos como cenas de luta ou perseguições de carro. À medida que o arco da história avança em direção ao clímax, a ação deve aumentar, chegando ao clímax e diminuindo em direção à resolução.

Para obter um exemplo prático de diagrama de enredo, esta visualização o ajudará a entender como fazer um diagrama de enredo de forma eficaz.

Elementos de um diagrama de enredo

Os diagramas de enredo são ferramentas essenciais para mapear o fluxo e a estrutura de uma história.

Normalmente, eles incluem seis elementos-chave divididos em três partes principais: início, meio e fim. Aqui está um resumo rápido:

Início Meio Fim Exposição Ação crescente Ação decrescente Conflito Clímax Resolução

1. Defina o cenário com a exposição

A exposição é o ponto de partida de sua história onde tudo se junta - o cenário, os personagens e a situação inicial são apresentados.

Pense nela como a introdução de sua história, onde o público tem o primeiro vislumbre do mundo que você construiu. Esse elemento é fundamental para o trabalho literário, fornecendo o contexto e o pano de fundo necessários para que a narrativa se desenrole sem problemas.

2. Impulsione a história com conflitos

O conflito mantém as rodas da história girando. É o principal problema ou obstáculo do protagonista - uma luta interna, um confronto externo com outros ou uma batalha contra forças fora de seu controle.

Esse elemento impulsiona a narrativa, capturando a atenção do público e do leitor à medida que eles se interessam em saber como essas questões serão resolvidas.

3. Intensificar com ação crescente

A ação crescente entra em ação quando o conflito está em jogo, puxando o leitor para dentro da história. Essa parte consiste em eventos que criam tensão, desafiam os personagens e acrescentam camadas à narrativa. Cada reviravolta complica o enredo, aumentando o envolvimento do público.

Pense nesse estágio como o ponto em que os riscos aumentam, levando ao clímax dramático.

4. Mude o curso com um clímax poderoso

O clímax é o ponto alto da história, onde tudo chega ao ápice. É o momento mais intenso, marcado pelo suspense e pela emoção exacerbada.

Aqui, o protagonista enfrenta seu maior desafio de frente, resultando em uma mudança ou revelação significativa. O clímax não é apenas um ponto de virada; é o momento crítico que define o curso do que virá a seguir.

5. Descontraia com a ação em queda

Após o clímax, a ação descendente começa a resolver os conflitos remanescentes, guiando a história até sua conclusão. Essa fase amarra as pontas soltas e define o tom do final, trazendo uma sensação de encerramento.

6. Concluir com resolução

A resolução encerra tudo, proporcionando um final adequado para a jornada. É onde os conflitos são finalmente resolvidos e todos os fios narrativos são cuidadosamente amarrados.

Esses seis elementos são essenciais para a elaboração de uma história convincente e coesa. Ao equilibrá-los de forma eficaz, os escritores podem criar narrativas que não apenas cativem, mas também ressoem profundamente com seu público.

Quer esteja escrevendo um romance, um roteiro ou explorando software de fluxo de trabalho para projetos criativos, a compreensão desses elementos pode ajudá-lo a planejar sua história com precisão e elegância.

Dica profissional: Insira as informações sobre seu enredo, como arcos de personagens, sequências de cenas, relacionamentos e muito mais, no AI Diagram Generator do ClickUp Brain e deixe que ele transforme suas ideias em um enredo conectado usando fluxogramas, mapas mentais e diagramas de rede.

Tipos de diagramas de enredo

Nem toda história se encaixa perfeitamente na Pirâmide de Freytag, a estrutura clássica de enredo que se assemelha a um triângulo com ação crescente levando a um pico e ação decrescente no outro lado.

via Escritores.com Desenvolvida por Gustav Freytag, essa pirâmide geralmente captura a estrutura dramática de cinco atos - exposição, ação crescente, clímax, ação decrescente e desfecho.

Mas se essa configuração não despertar sua criatividade, aqui estão cinco outras estruturas de enredo populares a serem consideradas.

1. Estrutura de três atos: Simples, mas poderosa

A estrutura de três atos divide o clássico início, meio e fim em um diagrama de enredo mais dinâmico com três picos menores.

Esses picos representam momentos cruciais: **O incidente incitante que coloca as coisas em movimento, um evento no meio do caminho que aumenta as apostas e o clímax, onde tudo chega ao ápice

Cada pico é seguido por um "vale", criando um ritmo que mantém a história envolvente e imprevisível.

**Dica profissional: Um enredo serve essencialmente como um fluxo de trabalho para sua história, orientando o que deve acontecer e quando. Modelos de fluxo de trabalho de processo podem ajudá-lo a começar com uma estrutura pré-projetada de etapas a serem seguidas para atingir sua meta. Use-os para delinear seu enredo e obter uma visão geral gráfica de toda a narrativa.

2. Estrutura de cinco atos: Uma abordagem clássica

Embora as peças de Shakespeare não usassem explicitamente atos e cenas, essa estrutura foi popularizada posteriormente pelos editores de suas obras e adaptada pela TV aberta para episódios de uma hora de duração com quatro intervalos comerciais.

Os cinco atos são descritos a seguir (observe a colocação do clímax):

Introdução : Define a cena com a exposição e o incidente incitante (por exemplo, Romeu e Julieta se encontram na festa dos Capuleto e se apaixonam apesar da rixa de suas famílias)

: Define a cena com a exposição e o incidente incitante (por exemplo, Romeu e Julieta se encontram na festa dos Capuleto e se apaixonam apesar da rixa de suas famílias) Movimento ascendente : Impulsiona a trama em direção a um ponto crucial (por exemplo, Romeu se casa secretamente com Julieta e Tebaldo o desafia para um duelo, levando à morte de Tebaldo e ao banimento de Romeu)

: Impulsiona a trama em direção a um ponto crucial (por exemplo, Romeu se casa secretamente com Julieta e Tebaldo o desafia para um duelo, levando à morte de Tebaldo e ao banimento de Romeu) Clímax : O momento culminante em que a sorte dos personagens muda drasticamente (por exemplo, Julieta toma uma poção para evitar o casamento com Páris, levando a um trágico mal-entendido)

: O momento culminante em que a sorte dos personagens muda drasticamente (por exemplo, Julieta toma uma poção para evitar o casamento com Páris, levando a um trágico mal-entendido) Ação descendente : Move a história para uma resolução (por exemplo, Romeu, acreditando que Julieta está morta, retorna a Verona e toma veneno em seu túmulo)

: Move a história para uma resolução (por exemplo, Romeu, acreditando que Julieta está morta, retorna a Verona e toma veneno em seu túmulo) Catástrofe: Todos os pontos da trama convergem, geralmente levando a um final dramático (por exemplo, Julieta acorda, encontra Romeu morto e se mata, levando à reconciliação das famílias rivais)

Originalmente criada para tragédias, essa estrutura funciona para todos os tipos de contos, mostrando como modelos de storyboard podem ajudar a visualizar narrativas complexas.

3. A jornada do herói: Um conto universal

O conceito de Joseph Campbell de ' monomito ' explora como várias culturas em todo o mundo compartilham padrões de histórias semelhantes. Essa teoria ganhou amplo reconhecimento como uma estrutura de história quando George Lucas a aplicou para criar a trilogia original de Guerra nas Estrelas.

via Wikipedia A jornada do herói é normalmente representada como uma narrativa circular que guia o protagonista de seu mundo familiar por um reino novo e desconhecido e de volta ao seu mundo original.

Os principais elementos dessa estrutura de enredo incluem:

O chamado para a aventura : O herói é atraído para fora de seu mundo cotidiano

: O herói é atraído para fora de seu mundo cotidiano O limiar : Um ponto de não retorno que muda tudo

: Um ponto de não retorno que muda tudo A estrada das provações : Desafios, inimigos e tentações testam o herói

: Desafios, inimigos e tentações testam o herói O retorno: O herói volta mudado, com novos conhecimentos ou poderes

Dan Harmon adaptou a Jornada do Herói em sua própria estrutura de história, conhecida como círculo de histórias, que ele usa para planejar episódios de Rick & Morty.

4. Curva de Fichtean: Rápido e tenso

via Médio A curva de Fichtean adota uma abordagem visual diferente, assemelhando-se a uma linha afiada e recortada que se parece quase com uma barbatana de peixe.

É simples: comece com o incidente incitante e depois empilhe crise sobre crise até chegar ao clímax. O ritmo implacável dessa estrutura é perfeito para gêneros de alto risco, como thrillers e mistérios

5. Enredos não lineares: Quebre as regras

Nem todas as histórias precisam seguir uma linha reta do início ao fim.

Os enredos não lineares permitem que você brinque com o tempo, explore eventos a partir de vários pontos de vista ou crie histórias do tipo "fatia da vida" que serpenteiam sem grandes conflitos.

Esses enredos são mais complicados e convidam você a pensar fora da caixa, mapeá-los em software de mapeamento mental para estabelecer conexões entre as ideias e criar uma narrativa convincente.

Pegue um quadro em branco e deixe sua imaginação tomar conta - você pode acabar com uma estrutura de enredo exclusiva.

Leia mais: 10 exemplos de diagramas para qualquer tipo de projeto

Exemplo de um diagrama de enredo: Harry Potter e a Pedra Filosofal

Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, o enredo segue uma estrutura clássica de pirâmide.

A história começa com Harry vivendo uma vida mundana e infeliz com os Dursley. O enredo progride quando Harry descobre que é um bruxo e começa sua jornada na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

O diagrama do enredo ilustra os principais momentos:

**Exposição: A vida de Harry muda radicalmente quando ele recebe uma carta convidando-o para ir a Hogwarts, revelando sua verdadeira herança como bruxo

Conflito: O conflito central surge quando Harry fica sabendo sobre o bruxo das trevas Voldemort, que matou seus pais e agora está tentando voltar ao poder. Harry descobre que Voldemort está atrás da Pedra Filosofal, um objeto mágico que concede a imortalidade

O conflito central surge quando Harry fica sabendo sobre o bruxo das trevas Voldemort, que matou seus pais e agora está tentando voltar ao poder. Harry descobre que Voldemort está atrás da Pedra Filosofal, um objeto mágico que concede a imortalidade Ação crescente: Harry faz amigos, aprende sobre o mundo dos bruxos e descobre o mistério que envolve a Pedra Filosofal, enfrentando vários desafios ao longo do caminho

Harry faz amigos, aprende sobre o mundo dos bruxos e descobre o mistério que envolve a Pedra Filosofal, enfrentando vários desafios ao longo do caminho Clímax: O clímax ocorre quando Harry confronta o Professor Quirrell, que tem trabalhado com Voldemort, nas câmaras subterrâneas de Hogwarts. Harry consegue impedir que Voldemort obtenha a pedra e, ao fazer isso, garante que o retorno de Voldemort ao poder seja frustrado - pelo menos por enquanto

O clímax ocorre quando Harry confronta o Professor Quirrell, que tem trabalhado com Voldemort, nas câmaras subterrâneas de Hogwarts. Harry consegue impedir que Voldemort obtenha a pedra e, ao fazer isso, garante que o retorno de Voldemort ao poder seja frustrado - pelo menos por enquanto Ação final: Após o confronto, Harry e seus amigos retornam a Hogwarts para as comemorações de fim de ano

Após o confronto, Harry e seus amigos retornam a Hogwarts para as comemorações de fim de ano Resolução: O ano letivo termina com Harry retornando aos Dursley, agora com um novo senso de pertencimento e aventura esperando por ele em Hogwarts

Este exemplo de diagrama de enredo mostra como a estrutura ajuda a mapear a progressão da narrativa. O clímax é o ponto de virada em que o conflito central atinge sua tensão máxima.

Por que você precisa de um diagrama de enredo para suas histórias?

Se você é um escritor criativo, talvez ache que usar um diagrama de enredo seja muito restritivo, como tentar espremer sua criatividade em uma caixa.

Mas a questão é a seguinte: um diagrama de enredo não existe para sufocar sua criatividade - ele é mais como um mapa útil que orienta sua narrativa na direção certa.

Um diagrama de enredo ajuda a alinhar sua história com os ritmos familiares de enredo que os leitores desejam, ao mesmo tempo em que lhe dá a liberdade criativa para brincar dentro dessa estrutura.

No entanto, os diagramas de enredo não são apenas para escritores - eles são ferramentas valiosas para qualquer pessoa que goste de histórias. Mesmo que você não esteja escrevendo o próximo best-seller, entender a estrutura do enredo e o desenvolvimento dos personagens pode ajudá-lo a se conectar mais profundamente com as histórias, tornando sua experiência de leitura mais rica e envolvente.

Como criar um diagrama de plotagem usando o ClickUp?

A criação de um diagrama de enredo envolve várias etapas importantes que ajudam a estruturar sua narrativa de forma eficaz. ClickUp oferece uma série de ferramentas para simplificar esse processo, facilitando a visualização e a organização de sua história.

Use seus recursos de gerenciamento de tarefas para dividir seu romance ou conto em partes gerenciáveis, definindo prazos e prioridades para cada uma delas.

Além disso, as ferramentas de criação de documentos do ClickUp, como Bloco de notas do ClickUp e Documentos do ClickUp pode ajudá-lo a ter ideias, delinear o enredo e acompanhar o desenvolvimento dos personagens.

Precisa colaborar com um editor? Nós também o ajudamos.

Essencialmente, é um espaço de trabalho digital que pode otimizar seu processo de escrita. Aqui está um guia para usar o ClickUp para otimizar seu processo de redação.

Obtenha uma visualização completa para antecipar e organizar melhor seu trabalho diário, lembretes e eventos do calendário com o ClickUp

1. Delineie seus pontos de plotagem

Comece delineando os principais eventos e estágios de sua história.

Identifique os principais momentos, como a introdução, a ação crescente, o clímax, a ação decrescente e a resolução. Essa etapa fornece um roteiro claro de sua narrativa, ajudando-o a organizar suas ideias e a garantir que sua história tenha uma estrutura coerente.

Você pode usar o Modelo de mapa mental em branco para quadro branco do ClickUp para fazer um brainstorming e organizar seus pontos de enredo.

Modelo de quadro branco de mapa mental em branco do ClickUp

Essa ferramenta o ajuda a mapear as relações entre os diferentes elementos do enredo, oferecendo uma visão clara de como cada parte se encaixa na narrativa geral.

A visualização do enredo dessa forma permite que você:

Definir facilmente as conexões entre personagens, cenas e situações

Acompanhar os arcos dos personagens e garantir que haja um crescimento significativo

Assegurar que todos os elementos estejam alinhados com o tema central de sua história

Com Mapas mentais do ClickUp você pode fazer um brainstorming de ideias complexas e transformar seu enredo em tarefas práticas, ajudando-o a entender para onde o enredo da sua história está indo e as mudanças necessárias.

Leia mais: 50 sugestões de redação para transformar seu processo criativo no trabalho

2. Crie uma representação visual

Traduza seus pontos de plotagem delineados em um diagrama visual. **Organize os principais eventos em um formato gráfico que ilustre seu relacionamento e fluxo

Uma representação visual o ajuda a entender rapidamente a estrutura básica da sua história e a identificar quaisquer lacunas ou inconsistências no enredo. Quadro branco ClickUp fornece uma tela dinâmica para criar e compartilhar seus diagramas de plotagem.

A ferramenta Whiteboard permite esboços criativos e flexíveis, possibilitando a personalização do diagrama de plotagem de acordo com suas necessidades e preferências específicas. Você também pode adicionar notas, incorporar vídeos inspiradores, usar notas adesivas para lembretes importantes e conectar ideias facilmente.

Comece a esboçar o diagrama de sua escolha no ClickUp Whiteboard

Para começar, navegue até + View, role para baixo e selecione Whiteboard. Você será recebido com uma tela limpa, onde poderá esboçar e visualizar seu diagrama.

Leia mais: Como criar um diagrama de fluxo de trabalho: Um guia passo a passo

3. Detalhe cada estágio da plotagem

Para cada estágio de seu diagrama de enredo, forneça descrições detalhadas dos principais eventos. As descrições detalhadas garantem que cada ponto da trama seja bem definido, ajudando a desenvolver uma história rica e envolvente.

Use o ClickUp Docs para criar notas e descrições detalhadas para cada estágio da trama. Essa abordagem organizada o ajuda a controlar as especificidades de cada evento e garante que nenhum detalhe crucial seja esquecido

Registre todas as informações sobre sua parcela em um só lugar com o ClickUp Docs

4. Use mapas mentais para orientar o fluxo

Com o recurso Mind Map do ClickUp, você pode visualizar o fluxo da sua história e como os diferentes elementos interagem. Essa ferramenta ajuda você a entender as conexões entre vários pontos da trama.

Ela aprimora ainda mais suas habilidades analíticas e sua capacidade de ver as relações e dependências entre as diferentes partes da história, o que ajuda a criar uma narrativa coesa.

Divida as ideias e estabeleça conexões entre elas usando o ClickUp Mind Maps

O ClickUp Mind Map permite que você estruture e visualize o fluxo do seu enredo de forma eficaz. Essa ferramenta é particularmente útil para brainstorming e organização de enredos complexos, facilitando o gerenciamento e o desenvolvimento de seu enredo.

Enquanto isso, o Modelo de storyboard do ClickUp pode ajudá-lo a definir cada cena ou planejar pontos da trama em detalhes.

Ele permite que você apresente a progressão de cada cena do seu vídeo ou projeto, capturando todos os detalhes importantes, como duração da cena, personagens e notas de roteiro. Com esse modelo, você pode organizar e armazenar todos os ativos do storyboard em um só lugar, facilitando o controle de tudo, desde a arte até o diálogo.

Modelo de storyboard do ClickUp

Este modelo vem repleto de recursos que também podem ajudá-lo:

Compartilhar facilmente ideias e feedback com membros da equipe, clientes ou colaboradores

Simplificar os fluxos de trabalho, mantendo todos na mesma página e trabalhando a partir de um plano unificado

Portanto, se você estiver criando um filme, videogame ou outro projeto visual, este modelo poderá ajudá-lo a transformar sua visão em realidade.

5. Refinar e ajustar

Depois que você tiver seu diagrama de plotagem inicial pronto, é hora de ajustá-lo e aperfeiçoá-lo.

É aqui que Cérebro ClickUp torna-se seu aliado. Essa ferramenta avançada com tecnologia de IA foi projetada para elevar seu processo de contar histórias. Ela oferece um conjunto de recursos para ajudá-lo a aperfeiçoar e melhorar seu diagrama de enredo sem problemas.

Além disso, o Brain se destaca na geração de ideias e na pesquisa. Se você estiver preso ou precisar de novas perspectivas, ele pode ajudar a fazer um brainstorming de novas ideias e fornecer insights para expandir e aprofundar seu enredo.

Por exemplo, você pode usar alguns dos prompts listados abaixo:

Sugestão 1: Como refinar um diagrama de enredo?

Prompt 2: Quais são as práticas recomendadas para gerar um diagrama de plotagem?

Obtenha insights sobre a criação de um diagrama de plotagem com o ClickUp Brain

Você pode visualizar e ajustar facilmente enredos complexos, pois a ferramenta de IA ajuda a refinar seu enredo com base em suas informações. Isso garante que os diferentes elementos do enredo interajam suavemente e que sua narrativa flua de forma coesa.

6. Incorporar feedback

Compartilhe seu diagrama de enredo com outras pessoas para obter feedback. Isso permite que você refine seu diagrama de enredo com base em perspectivas externas, resultando em uma história mais completa e atraente.

Aproveite os recursos colaborativos do ClickUp, como @menções ou comentários atribuídos, para compartilhar seu quadro branco e mapas mentais.

Comunique-se com os membros da equipe usando Assigned Comments em ClickUp Tasks

Crie um enredo de história incrível com o ClickUp

Pronto para ver seus livros, filmes ou contos favoritos sob uma luz totalmente nova? Aplique um diagrama de enredo a eles e observe como os elementos familiares de repente se tornam claros e perspicazes.

Embora não possamos escrever sua história para você, o ClickUp está aqui para ajudá-lo a manter seu enredo organizado e atraente. Com os recursos de quadros brancos e mapas mentais do ClickUp, você pode desenhar facilmente seu diagrama de enredo e visualizar sua narrativa.

Além disso, o ClickUp Brain garante que você nunca fique sem ideias para aquela reviravolta envolvente no enredo.

Liberte sua criatividade e assuma o controle de sua narrativa hoje mesmo. Registre-se gratuitamente e comece a transformar seu processo de criação de histórias com o ClickUp.