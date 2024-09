As 10 melhores plataformas de reuniões virtuais

sabe aquela sensação de quando você está no meio de uma reunião virtual e tudo está indo muito bem?

A conexão é ótima, a ferramenta de videoconferência é intuitiva (e grava e transcreve a reunião), ninguém precisa dizer "Estou ouvindo?" várias vezes e você pode se concentrar na conversa em vez de se preocupar com problemas técnicos ou fazer anotações/minutas da reunião.

Depois de experimentar inúmeras plataformas de reuniões virtuais, finalmente descobri quais ferramentas de reunião podem oferecer essa experiência. Minhas prioridades são simples: minha equipe e eu precisamos ser capazes de compartilhar ideias, gerenciar tarefas e manter todos na mesma página sem problemas.

Com base em nossa pesquisa, elaborei uma lista dos 10 melhores softwares de reunião virtual. Se você estiver procurando a plataforma perfeita para melhorar suas interações virtuais, essas recomendações o ajudarão a tomar uma decisão informada.

O que você deve procurar nas plataformas de reunião virtual?

Ao escolher uma plataforma de reunião virtual, tenho em mente os seguintes recursos - e você também deveria ter!

Facilidade de uso : Não quero gastar um tempo precioso da reunião solucionando problemas técnicos ou orientando outras pessoas em interfaces complicadas. É por isso que procuro uma plataforma que seja intuitiva e fácil de usar

Confiabilidade : Nada é pior do que uma reunião interrompida por falhas ou problemas de conectividade. Preciso de um software com um sólido histórico de confiabilidade e mínima/nenhuma interrupção para manter as coisas funcionando sem problemas

Integração : Quero que o software seja sincronizado bem com outras ferramentas que uso diariamente, como meu calendário, aplicativo de gerenciamento de projetos, e-mail e muito mais

Recursos de colaboração : Os recursos que dão suporte ao trabalho em equipe são indispensáveis. Seja por meio de compartilhamento de tela, compartilhamento de arquivos, bate-papo em tempo real ou quadros brancos virtuais, a ferramenta deve manter os membros da minha equipe remota na mesma página

Atas de reunião automatizadas : Acho difícil me concentrar na reunião se estiver fazendo anotações ao mesmo tempo. É ótimo se o software puder resumir automaticamente os pontos principais e os itens de ação. Isso economiza tempo e garante que todos tenham um registro claro da reunião

Lembretes de reunião: Aprecio plataformas que enviam lembretes automáticos antes do início das reuniões da equipe, para que eu (e outros participantes) seja solicitado a me preparar e participar a tempo. Isso reduz o risco de reuniões perdidas e de correrias de última hora

As 10 melhores plataformas de reunião virtual para usar

Com base nesses critérios, aqui estão as principais plataformas de reuniões virtuais:

1. ClickUp (Melhor ferramenta de reunião e comunicação virtual)

O ClickUp é conhecido por suas poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos, mas faz muito mais. Com as integrações certas, ele se transforma em uma plataforma de reunião virtual perfeita - ajudando você a gerenciar tudo, desde agendas até acompanhamentos, tudo em um só lugar.

Como parte de uma equipe remota e multifuncional, Reuniões ClickUp é minha ferramenta preferida para organizar os vários aspectos relacionados a uma videoconferência. Desde o brainstorming de pontos de discussão antes de uma reunião até a simplificação da comunicação assíncrona e a criação de uma experiência de videoconferência sem complicações usando o Zoom, o ClickUp me ajuda em todas as etapas.

Deixe-me dar uma ideia de como minha equipe e eu usamos o ClickUp em nossas sessões virtuais:

Definir a pauta da reunião

Antes de cada reunião, usamos Documentos do ClickUp (um documento virtual colaborativo) para documentar nossas intenções e metas. Listamos os itens de ação que discutiremos durante a reunião, quem participará, o horário da reunião e qualquer outra informação relevante.

O ClickUp Docs nos ajuda:

Trabalhar em tempo real com os membros da equipe remota para criar a pauta da reunião

Criar listas de verificação rápidas de pontos de discussão e marcá-las à medida que abordamos cada tópico

Formatar a pauta da reunião com recursos avançados de edição, como código de cores, cabeçalho, negrito, itálico, tachado, banner e muito mais

Comunique-se com os participantes da reunião ou com outros membros da equipe usando comentários atribuídos

Quando não temos tempo para delinear uma pauta de reunião do zero, Modelo de agenda do ClickUp é muito útil.

Bônus: Pronto para levar suas reuniões para o próximo nível? Dê uma olhada nestas 16 exemplos de pauta de reunião e modelos gratuitos para começar!

**Modelo de agenda do ClickUp

O modelo oferece uma estrutura estruturada para anotar os principais elementos-tipo de reunião, escopo, local, link da reunião, data, hora, nomes dos participantes e suas funções e lista de participantes.

Mantenha-se organizado com o planejamento da sua reunião com o modelo de agenda do ClickUp

O modelo de agenda do ClickUp nos permite:

Abordar todos os tópicos durante a reunião

Ajudar os participantes a se prepararem, fornecendo uma visão geral dos pontos de discussão

Estabelecer uma estrutura e um fluxo claros para a reunião

Incentivar o envolvimento ativo de todos os participantes

A melhor parte? O modelo é totalmente personalizável. Podemos adicionar campos e status personalizados conforme necessário, adaptando-os a qualquer tipo de reunião, seja ela interna, com clientes, investidores ou qualquer outra coisa.

Integre com aplicativos de reunião e calendário

Graças a Integração nativa do ClickUp com o Zoom posso iniciar uma reunião do Zoom diretamente de uma tarefa do ClickUp.

Quando uma reunião começa, um link para participar é postado automaticamente nos comentários da tarefa específica (de onde iniciei a reunião), informando os membros da equipe para participarem. Quando a reunião termina, o ClickUp adiciona outro comentário à tarefa. O comentário inclui detalhes da reunião, como data e hora, duração, participantes, etc., e também fornece um link opcional para a gravação.

Participe de reuniões do Zoom diretamente do ClickUp Tasks Integração nativa do ClickUp com o Google Calendar permite que minha equipe e eu gerenciemos melhor nossas agendas de reuniões.

Posso ver minhas próximas reuniões e prazos em um só lugar. Quaisquer alterações em meu Google Calendar são imediatamente refletidas em minhas ClickUp Tasks (e vice-versa) para que eu possa evitar conflitos de agendamento e me manter organizado.

Comunique-se de forma assíncrona por meio de gravações de tela avançadas

Se um membro da equipe tiver uma dúvida em relação a um projeto e eu precisar esclarecer algo, não preciso mais entrar em chamadas ou reuniões rápidas (a menos que seja absolutamente necessário).

Eu uso Clipes do ClickUp para gravar minha tela junto com um áudio explicando ou esclarecendo o que quero dizer. É rápido, eficiente e elimina reuniões curtas que atrapalham desnecessariamente minha agenda.

Envie gravações de tela instantâneas com notas de áudio usando o ClickUp Clips e elimine reuniões desnecessárias

Crie notas de reunião automaticamente Cérebro ClickUp o assistente de IA da plataforma, ajudou minha equipe a eliminar o incômodo de fazer anotações manualmente.

O ClickUp Brain transcreve automaticamente as discussões das reuniões e os itens de ação. Compartilho essas transcrições com os membros da equipe para manter todos alinhados. Quando solicitada, a ferramenta de IA nos capacita a:

Resumir longas anotações de reuniões

Delinear um documento estruturado de atas de reunião

Destacar quaisquer prazos ou ações necessárias mencionadas na reunião

Resuma as anotações da reunião com o ClickUp Brain e economize tempo

Melhores recursos do ClickUp

Defina lembretes e notificações para as tarefas de acompanhamento mencionadas na reunião para que nada fique esquecido

Crie automações de tarefas para reuniões recorrentes, garantindo agendamento e controle automáticos

Integrar o ClickUp com outras ferramentas de comunicação eferramentas de agendamento como Calendly, Slack e Gmail

Crie novas tarefas a partir de discussões em reuniões, atribua-as aos membros da equipe e defina prazos para acompanhar os acompanhamentos

Limitações do ClickUp

Tem uma ligeira curva de aprendizado devido ao grande número de recursos e opções de personalização

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia também: 10 melhores ferramentas de IA para anotações de reuniões

2. Google Meet (melhor para colaboração durante a reunião)

via Google Meet Usar o Google Meet como uma plataforma de reuniões on-line tem sido uma ótima experiência. Adoro os recursos de colaboração durante a reunião, como levantar a mão virtualmente para falar ou fazer perguntas sem interromper o orador atual. Ele simula uma experiência real de sala de reuniões.

Ao organizar reuniões, posso apresentar slides e designar um coanfitrião para participar da apresentação comigo.

Para sessões de brainstorming, a ferramenta me permitiu iniciar uma jam com o Google Jamboard diretamente na reunião e colaborar em um quadro branco virtual. Como moderador, eu podia criar salas de descanso durante a reunião, selecionar participantes e facilitar discussões focadas em grupos menores.

Melhores recursos do Google Meet

Colete feedback em tempo real usando enquetes

Usar relatórios de presença para acompanhar quem participou da reunião e por quanto tempo

Alterar o plano de fundo para criar um ambiente profissional durante as reuniões

Admitir ou remover participantes em massa (parte dos recursos de gerenciamento de hosts do Google Meet)

Limitações do Google Meet

Não há opção para organizar conversas de bate-papo durante reuniões longas

Preços do Google Meet

O acesso aos recursos do Google Meet depende de sua edição do Google Workspace.

Business Starter : uS$ 2/mês por usuário

: uS$ 2/mês por usuário Business Standard : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Business Plus : $17/mês por usuário

: $17/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Google Meet

G2 : 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 11.000 avaliações)

💡Dica do profissional: Quer aumentar o trabalho em equipe na sua organização? Descubra 10 principais benefícios da colaboração no local de trabalho juntamente com exemplos de especialistas para inspirar sua equipe!

3. Microsoft Teams (melhor para usuários do ecossistema da Microsoft)

via Microsoft Teams O Microsoft Teams é uma ferramenta de reunião virtual confiável, especialmente para aqueles que estão imersos no ecossistema da Microsoft.

Ao testar a ferramenta, gostei de como ela facilita as colaborações criativas. Isso se deve aos quadros brancos da Microsoft, que permitem que você faça brainstorming visual e desenvolva ideias em conjunto enquanto organiza reuniões.

Outro recurso útil é a edição instantânea de pastas de trabalho durante as reuniões com o Excel Live. Ele ajuda a colaborar em planilhas e analisar dados em tempo real.

Quando um membro da equipe fala ou faz uma apresentação, os outros podem enviar reações rápidas, como emojis de polegar para cima ou de mão batendo palmas, ajudando o orador a avaliar os sentimentos dos outros.

Limitações do Microsoft Teams

A interface do usuário poderia ser mais simples e intuitiva

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: US$ 1/usuário por mês

US$ 1/usuário por mês Microsoft 365 Business Basic: $2/usuário por mês

$2/usuário por mês Microsoft 365 Business Standard: $10/usuário por mês

Microsoft Teams classificações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 15.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 9.000 avaliações)

Leia também: As 25 melhores soluções de software de gerenciamento de reuniões e agenda em 2024

4. Zoom (melhor para integrações perfeitas)

via Zoom Há anos, o Zoom é um dos favoritos da equipe interna entre as plataformas de reuniões on-line. Gosto da visualização com vários alto-falantes, que permite que eu me concentre nas pessoas que estão participando ativamente da conversa. As opções de cores e os fundos virtuais personalizados assistidos por IA dão um toque divertido e pessoal que torna nossas reuniões mais agradáveis.

Um recurso que realmente se destaca é a visualização centralizada. Posso acessar facilmente as gravações das reuniões e usar o AI Companion para localizar rapidamente detalhes importantes nas anotações da reunião.

Para tornar as coisas mais convenientes, o Zoom se integra perfeitamente com a Microsoft, Google, ClickUp, Salesforce e HubSpot. Você provavelmente pode conectar qualquer ferramenta em sua pilha de tecnologia diária ao Zoom, garantindo colaborações virtuais tranquilas e eficientes.

Melhores recursos do Zoom

Gerencie agendas de forma eficaz com chat, telefone, e-mail, calendário e agendador integrados

Anexe pré-leituras ao convite da reunião e converse com os participantes com antecedência

Colabore em ativos pré-compartilhados durante a reunião

Continue de onde parou com canais de bate-papo que permanecem ativos antes, durante e depois das reuniões

Limitações do Zoom

Reuniões com áudio e vídeo de alta qualidade podem usar muita largura de banda, o que pode tornar mais lentas outras atividades on-line

Preços do Zoom

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 14,99/mês por usuário

: uS$ 14,99/mês por usuário Business : uS$ 21,99/mês por usuário

: uS$ 21,99/mês por usuário Business Plus : uS$ 26,99/mês por usuário

: uS$ 26,99/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Zoom avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 55.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 55.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 13.000 avaliações)

5. Skype (melhor para versatilidade)

via Skype O Skype é útil para colaboração remota, seja ela formal ou informal.

Quer seja uma reunião individual, uma reunião semanal da equipe, uma sessão de treinamento on-line ou um bate-papo informal mensal, o Skype é bastante versátil. Achei fácil apresentar slides do PowerPoint, gravar mensagens de vídeo e compartilhar minha tela durante as reuniões.

Um recurso de que gostei particularmente foi a capacidade de enviar convites para bate-papo usando um link exclusivo. Isso me permitiu convidar qualquer pessoa para participar de uma conversa, mesmo que ela não estivesse usando o Skype.

Melhores recursos do Skype

Fique totalmente imerso na chamada com o modo de tela cheia

Participe de reuniões de equipe pelo celular ou pelo computador

Desfoque o fundo para manter o foco no orador

Conecte-se com até 100 pessoas ao mesmo tempo

Limitações do Skype

Atraso ocasional e queda de chamadas

Preços do Skype

O Skype é gratuito para qualquer interação de Skype para Skype Os planos Skype para telefone permitem que você faça chamadas internacionais diretamente de um número de telefone, mesmo que a outra pessoa não tenha o Skype

Planos de assinatura do Skype para telefone:

Estados Unidos: $3/mês

$3/mês América do Norte: uS$ 7/mês

Skype classificações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 23.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 23.000 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 400 avaliações)

Leia também: 10 softwares de reunião individual mais úteis para gerentes

6. Slack (melhor para reuniões informais da equipe)

via Folga O Slack é ótimo para comunicação assíncrona, mas também permite chat de vídeo em tempo real por meio do recurso "Huddles". Os Huddles começam como conversas somente de áudio, o que facilita o início de discussões rápidas e informais. Se precisar de uma colaboração mais profunda, basta ativar o vídeo e/ou compartilhar sua tela.

Os Huddles do Slack são adequados para interações informais e improvisadas da equipe, em vez de reuniões formais agendadas com antecedência em um calendário.

Também gostei dos planos de fundo coloridos, que dão um ar divertido e alegre às reuniões. O Slack também simplifica o gerenciamento de documentos. Todos os links, documentos e mensagens compartilhados durante uma reunião são salvos automaticamente após o término da sessão, para que seja fácil revisitar e fazer referência a detalhes importantes posteriormente.

Melhores recursos do Slack

Comunique-se usando reações, efeitos e GIFs durante as reuniões de equipe

Compartilhe anotações, links e arquivos relacionados à discussão em um tópico de mensagem dedicado

Inicie reuniões de áudio e vídeo em um canal do Slack ou por meio de mensagens diretas

Ativar legendas ao vivo (disponíveis em inglês)

Limitações do Slack

Faltam elementos formais de reunião, como agendas e regras de participação

Preços do Slack

Gratuito

Pro : uS$ 8,75/usuário por mês

: uS$ 8,75/usuário por mês Business+ : uS$ 15/usuário por mês

: uS$ 15/usuário por mês Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 35.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 35.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 23.000 avaliações)

Leia também: As 10 principais ferramentas de comunicação assíncrona para 2024

7. Cisco WebEx (melhor para inclusão)

via Cisco O recurso de tradução em tempo real do Cisco Webex, que suporta mais de 100 idiomas, torna as reuniões muito mais inclusivas para sua equipe multilíngue.

Outro recurso que se destacou para mim foi a tecnologia de remoção de ruído incorporada. Não importava o quão barulhento fosse o ambiente, ele não interferia na reunião. Eu poderia estar em um aeroporto ou em um café movimentado, e minha qualidade de áudio permaneceria limpa e profissional.

Melhores recursos do Cisco WebEx

Crie enquetes interativas e perguntas e respostas para tornar as reuniões de equipe mais envolventes

Faça a transição do desktop para o telefone e para o carro com o recurso de código QR Move to Mobile e a integração com o Apple CarPlay

Envie reações durante a reunião usando apenas gestos com os dedos

Crie e destaque notas automaticamente com o Webex Assistant

Limitações do Cisco WebEx

Nenhuma opção para fazer login diretamente de um navegador da Web sem baixar o aplicativo para desktop

Preços do Cisco WebEx

Webex Free

Webex Meet : uS$ 12/usuário por mês

: uS$ 12/usuário por mês Webex Suite : uS$ 22/usuário por mês

: uS$ 22/usuário por mês Webex Enterprise: Preços personalizados

Cisco WebEx ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 19.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 19.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 7.000 avaliações)

8. GoTo Meeting (melhor para recursos de privacidade e segurança)

via Ir para a reunião Ao experimentar o GoTo Meeting, fiquei impressionado com a capacidade da ferramenta de manter as reuniões confidenciais protegidas por senha. Os controles de privacidade são excelentes - as conversas permanecem privadas, e o recurso Meeting Lock é particularmente útil. Ele coloca os convidados em uma sala de espera até que eu esteja pronto para recebê-los, dando-me controle total sobre quem entra na reunião.

Também adorei a flexibilidade de usar o aplicativo móvel totalmente funcional para participar e conduzir reuniões de equipe em qualquer lugar. Melhor ainda, você pode participar facilmente das reuniões sem precisar fazer o download do aplicativo GoTo.

Melhores recursos do GoTo Meeting

Comunique-se com os membros da equipe/clientes usando o bate-papo integrado

Crie gravações e transcrições de reuniões automatizadas

Personalize as salas de reunião para dar um toque pessoal às reuniões virtuais

Teste e visualize a webcam antes de entrar em uma reunião

Limitações do GoTo Meeting

Atrasos ocasionais na qualidade de áudio e vídeo

Preços do GoTo Meeting

Profissional : uS$ 12/organizador por mês (faturamento anual)

: uS$ 12/organizador por mês (faturamento anual) Empresarial : uS$ 16/organizador por mês (faturamento anual)

: uS$ 16/organizador por mês (faturamento anual) Empresa: Preços personalizados

GoTo Meeting avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 13.000 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 11.000 avaliações)

9. TeamViewer (melhor para acesso remoto a dispositivos)

via TeamViewer O TeamViewer Remote é uma plataforma de reunião virtual que permite solucionar problemas técnicos remotamente. Com acesso remoto seguro, sua equipe de TI ou um colega de trabalho de confiança pode abordar e resolver erros de sistema e consultas de software sem estar no local. Graças à experiência tranquila que ela oferece, você pode minimizar o tempo de inatividade e voltar ao trabalho rapidamente.

O TeamViewer também possui uma ferramenta de videoconferência em seu radar: TeamViewer Meeting. Embora o recurso de acesso remoto seja um ótimo complemento para o fluxo de trabalho, não achei o recurso de reunião tão eficiente.

Melhores recursos do TeamViewer

Funciona em vários dispositivos e sistemas operacionais

Transfere arquivos de qualquer tamanho entre dispositivos remotos

Obtenha acesso ao suporte a vários monitores em resolução 4K

Fornece suporte a dispositivos autônomos

Limitações do TeamViewer

A transferência de arquivos é lenta, especialmente com documentos grandes

Preços do TeamViewer

Premium : uS$ 37/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 37/mês (cobrado anualmente) Corporate: uS$ 79/mês (cobrado anualmente)

Classificações e análises do TeamViewer

G2 : 4.4/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 11.000 avaliações)

Leia também: Como melhorar suas habilidades de gerenciamento de equipe

10. Zoho Meeting (melhor para webconferências específicas do departamento)

via Zoho Meeting Experimentei o Zoho Meeting para gerenciar várias equipes em diferentes departamentos, e ele foi bastante eficaz.

A ferramenta me permitiu hospedar sessões de conferência segura pela Web com facilidade. Eu podia facilmente adicionar membros aos seus respectivos departamentos, atribuir funções específicas e agendar reuniões exclusivas para cada departamento.

Além de capturar, reproduzir e compartilhar gravações de reuniões virtuais, eu podia fazer o download das reuniões para uso off-line. Achei esse recurso conveniente para revisar discussões posteriores ou compartilhar com membros da equipe que não puderam participar da sessão ao vivo.

Melhores recursos do Zoho Meeting

Interaja com até 250 participantes da reunião

Aproveite os controles simplificados do anfitrião, como a troca de funções e o gerenciamento da entrada e saída de participantes

Colabore durante as reuniões com quadros brancos e compartilhamento contínuo de arquivos

Transmita eventos virtuais ao vivo no YouTube e responda a comentários em tempo real

Limitações do Zoho Meeting

Falhas ocasionais no compartilhamento de tela

O recurso de gravação está disponível apenas nos planos pagos

Preços do Zoho Meeting

Meeting Standard : uS$ 1/mês

: uS$ 1/mês Meeting Professional : uS$ 2/mês

: uS$ 2/mês Webinar Standard : uS$ 5/mês

: uS$ 5/mês Webinar Professional : $10/mês

: $10/mês Webinar Enterprise: uS$ 47/mês

Zoho Meeting ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 800 avaliações)

Agilize as reuniões virtuais com o ClickUp

O software de reunião virtual é a base da comunicação e da colaboração para equipes híbridas e remotas como a nossa. Dependemos muito de plataformas de reuniões virtuais para reuniões ao vivo, compartilhamento de arquivos e atualizações de projetos, mantendo todos alinhados, independentemente de onde estejam trabalhando.

Já testei muitas dessas ferramentas. Embora a maioria ajude as equipes a se conectarem com mais facilidade, apenas algumas oferecem um pacote completo. Não me refiro apenas às reuniões, mas a tudo o que está entre elas - preparação, acompanhamento e muito mais.

É aí que o ClickUp realmente se destaca. Ele simplifica todo o processo da reunião, ajudando-me a criar pautas detalhadas, integrar-se facilmente à minha ferramenta de vídeo favorita e facilmente capturar e resumir as atas das reuniões .

Além disso, o ClickUp automatiza reuniões recorrentes e me permite transformar anotações em itens de ação com apenas um clique, mantendo meu fluxo de trabalho organizado e nossa equipe produtiva. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!