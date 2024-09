Os 12 principais softwares de gerenciamento de infraestrutura de data center

As operações de TI orientam a eficiência e a produtividade de uma empresa. Mudar o modelo padrão de laptop e monitorar de perto as contas do servidor de dados pode afetar drasticamente o resultado final.

O DCIM (Data Center Infrastructure Management, gerenciamento da infraestrutura do data center) fornece insights cruciais sobre a saúde e o controle dos resultados de uma empresa. A escolha do software certo exige um exame meticuloso de cada recurso, o que torna o processo de seleção complicado.

Na verdade, o gerenciamento da infraestrutura do data center (DCIM) facilita o rastreamento de dados em tempo real, conduzindo a um uS$ 76,85 bilhões Mercado de infraestrutura de TI.

Aproveitando minha experiência e o conhecimento da equipe do ClickUp, elaborei uma lista das 12 melhores opções de software DCIM que você deve considerar antes de tomar sua decisão final.

**O que você deve procurar em um software DCIM?

Aqui estão alguns dos principais recursos a serem considerados em cada software DCIM para fazer uma escolha informada:

Monitoramento e alertas em tempo real: O software DCIM deve rastrear proativamente as métricas críticas da infraestrutura (energia, temperatura, umidade) e receber alertas oportunos sobre anomalias

O software DCIM deve rastrear proativamente as métricas críticas da infraestrutura (energia, temperatura, umidade) e receber alertas oportunos sobre anomalias Gerenciamento de ativos: Toda empresa deve ter uma solução para fornecer um inventário preciso dos ativos de TI e das instalações. Gerenciamento de ativos os recursos incluem localização, configuração e rastreamento do status do ciclo de vida

Toda empresa deve ter uma solução para fornecer um inventário preciso dos ativos de TI e das instalações. Gerenciamento de ativos os recursos incluem localização, configuração e rastreamento do status do ciclo de vida Planejamento de capacidade: A solução que você está procurando é mais do que de curto prazoGerenciamento de TI. O software DCIM deve ser capaz de prever as necessidades futuras de recursos com base em dados históricos e tendências

A solução que você está procurando é mais do que de curto prazoGerenciamento de TI. O software DCIM deve ser capaz de prever as necessidades futuras de recursos com base em dados históricos e tendências Gerenciamento de mudanças: Procure soluções de infraestrutura de data center que otimizem os processos de mudança. Os recursos aqui incluemsoftware de automação e recursos de relatório que reduzem as tarefas manuais e monitoram a conformidade

Procure soluções de infraestrutura de data center que otimizem os processos de mudança. Os recursos aqui incluemsoftware de automação e recursos de relatório que reduzem as tarefas manuais e monitoram a conformidade Facilidade de uso e escalabilidade: Já vi empresas crescerem rapidamente, e o software DCIM deve se adaptar a essas mudanças. Selecione soluções intuitivas e fáceis de usar que se adaptem às mudanças no projeto do seu data center

Além desses recursos essenciais, asseguro que o software DCIM ofereça um sólido suporte ao cliente e possa se integrar a plataformas externas de gerenciamento de TI.

Os 12 melhores softwares de DCIM para usar em 2024

Após uma extensa pesquisa, aqui estão minhas 12 principais soluções de gerenciamento de infraestrutura de data center:

1. Device42

via Dispositivo42 O Device42 é uma solução de DCIM sem agente reconhecida por seus poderosos recursos de descoberta automática. Esse software está no topo da minha lista por causa de seus recursos abrangentes de mapeamento e rastreamento.

O Device42 se concentra em Governança de TI em ambientes complexos de data center. Seu ponto forte está no gerenciamento detalhado de ativos e nas integrações abrangentes com vários sistemas de TI, o que se mostra útil para os operadores de data centers.

Melhores recursos do Device42:

Economiza tempo e reduz erros manuais com sua ferramenta de descoberta automatizada para informações de ativos de TI e recuperação de documentação

Oferece informações instantâneas sobre a integridade da infraestrutura com seu amplo repositório centralizado

Simplifica os fluxos de trabalho com a integração perfeita com várias ferramentas de gerenciamento de TI, como soluções de ITSM e CMDB

Limitações do Device42:

Os complexos processos iniciais de instalação e configuração tornam a adoção um processo extenso

O extenso conjunto de recursos e a profundidade da funcionalidade vêm com uma curva de aprendizado acentuada

Recursos de relatório limitados em comparação com outros softwares de DCIM

Preços do Device42:

Preços personalizados

Classificações e resenhas do dispositivo42:

G2: 4,7/5 (40+ avaliações)

4,7/5 (40+ avaliações) Capterra: 4,9/5 (60 avaliações)

2. iTRACS DCIM

via Business Wire o iTRACS é uma solução de software de gerenciamento de infraestrutura de data center que se destaca no gerenciamento de infraestrutura por meio da visualização. Sua capacidade de fornecer representações gráficas detalhadas de vários data centers agiliza o processo de tomada de decisões.

Os recursos do iTRAC são ideais para grandes empresas que buscam aumentar a eficiência dos ativos físicos. Ele também é mais adequado para o gerenciamento de energia, planejamento de capacidade e mapeamento de dependências

Melhores recursos do iTRACS:

Simplifica o gerenciamento da configuração e a análise do consumo de energia com sua interface visual

Oferece integrações que suportam o monitoramento em tempo real e o gerenciamento de gargalos

Fornece uma visão geral aprofundada do fluxo de dados e da integridade da infraestrutura por meio de gráficos e tabelas detalhados e personalizáveis

Limitações do iTRACS:

Os recursos abrangentes são mais adequados para grandes empresas

A análise e a geração de insights consomem muitos recursos

Preços do iTRACS:

Preços personalizados

Classificações e resenhas do iTRACS:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Nlyte

via Nlyte O Nylte é uma solução de software que enfatiza a automação e o gerenciamento de mudanças. Ele apresenta otimizadores de energia e monitoramento de ativos para garantir operações eficientes do data center e a utilização de recursos.

O Nlyte simplifica o gerenciamento de gargalos com sua inteligência preditiva e controles de gerenciamento, facilitando as operações do data center.

Melhores recursos do Nlyte:

Elimina as falhas de comunicação e coordena as atividades entre recursos departamentais independentes com fluxo de trabalho automatizado e gerenciamento de mudanças

Oferece amplas opções de integração com outros sistemas de TI, permitindo a troca perfeita de dados e a orquestração de processos

Garante alta precisão na previsão da vida útil do data center com seu planejamento de capacidade simplificado

Rastreia todas as alterações de ativos e o desempenho de KPIs com suas ferramentas de relatórios detalhados e painéis visuais

Limitações do Nlyte:

Oferece uma interface de usuário relativamente básica e ultrapassada em comparação com outras opções de software

A personalização da plataforma para atender a fluxos de trabalho ou requisitos específicos pode ser um desafio e exigir serviços profissionais

O tempo de implementação é alto devido à sua natureza abrangente e aos pré-requisitos extensivos de migração de dados

Preços do Nlyte:

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Nlyte:

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

4,3/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

4. Schneider Electric EcoStruxure IT

via Schneider Electric Outra solução de DCIM de destaque é o EcoStruxure IT da gigante de hardware de TI Schneider Electric. Conhecido por sua plataforma baseada em nuvem, o EcoStruxure IT oferece monitoramento em tempo real e insights orientados por IoT que otimizam o desempenho do data center.

Sua integração perfeita com a infraestrutura existente e os poderosos recursos de gerenciamento remoto são as principais vantagens. Com insights detalhados sobre o consumo de energia e gerenciamento de incidentes a Schneider Electric reduz efetivamente o tempo de inatividade e garante a eficiência, a resiliência e a sustentabilidade.

Os melhores recursos do Schneider Electric EcoStruxure IT:

Oferece profunda integração com os sistemas de energia, refrigeração e hardware de infraestrutura de TI da Schneider Electric, permitindo gerenciamento e controle unificados

Oferece suporte ao monitoramento e gerenciamento remotos do piso do data center e dos locais de borda, aumentando a visibilidade e o controle em locais geograficamente dispersos

Oferece escalabilidade para acomodar o crescimento do data center e as necessidades em constante mudança

Limitações do EcoStruxure IT da Schneider Electric:

O suporte a hardware de terceiros é limitado, potencialmente restringindo seu uso em ambientes heterogêneos

O gerenciamento de equipamentos que não são da Schneider Electric no EcoStruxure IT pode exigir esforços adicionais de integração

Preços do EcoStruxure IT da Schneider Electric:

Preços personalizados

Classificações e resenhas do EcoStruxure IT da Schneider Electric:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. ManageEngine OpManager

via ManageEngine OpManager Se estiver procurando uma solução especializada em monitoramento de rede, o ManageEngine OpManager é o que você precisa. Esse software DCIM monitora amplamente os dispositivos de rede, como roteadores, switches, firewalls e balanceamentos de carga.

O ManageEngine é conhecido por sua simplicidade e preço acessível, sem comprometer a qualidade dos recursos.

Melhores recursos do ManageEngine OpManager:

Oferece recursos essenciais de DCIM, como rastreamento de ativos, monitoramento de energia e monitoramento ambiental, a um preço acessível

Apresenta mais de 2000 métricas de desempenho, painéis de controle intuitivos e relatórios inteligentes

Correlaciona eventos de rede brutos, filtra eventos indesejados e apresenta alertas significativos para o operador com gerenciamento robusto de falhas

Limitações do ManageEngine OpManager:

Não oferece recursos tão abrangentes quanto os outros

Não é adequado para ambientes complexos e oferece escalabilidade relativamente limitada

Seu foco principal no monitoramento de rede o torna menos ideal para ambientes com diversos requisitos de infraestrutura

Preço do ManageEngine OpManager:

Grátis: Teste de 30 dias

Teste de 30 dias Edição padrão: A partir de US$ 95/ano (para dois usuários, excluindo complementos)

A partir de US$ 95/ano (para dois usuários, excluindo complementos) Edição profissional: A partir de US$ 145/ano (para dois usuários, excluindo complementos)

A partir de US$ 145/ano (para dois usuários, excluindo complementos) Licença perpétua: A partir de US$ 11.545 (excluindo manutenção)

A partir de US$ 11.545 (excluindo manutenção) Edição Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do ManageEngine OpManager:

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

6. Hyperview DCIM

via Hyperview O Hyperview é um software DCIM baseado em nuvem que tem como objetivo oferecer escalabilidade, flexibilidade e acessibilidade. Ao contrário das soluções tradicionais no local, esse software é implementado rapidamente e se adapta a empresas de todos os tamanhos.

O Hyperview também oferece uma interface intuitiva e navegação direta, facilitando o início quase imediato. Como é baseado na nuvem, ele promove a colaboração, o acesso e as atualizações de desempenho em tempo real.

Melhores recursos do Hyperview DCIM:

Mantém um inventário centralizado e rastreia o ciclo de vida dos equipamentos

Ajuda a otimizar a utilização de espaço, energia e refrigeração para crescimento futuro com um módulo de planejamento de capacidade dedicado

Apresenta um painel de controle personalizável para obter insights sobre a integridade e o desempenho do data center

Limitações do DCIM da entrevista:

Depende de uma conexão estável com a Internet, pois é uma solução baseada na nuvem

Os dados confidenciais são armazenados fora do local, o que pode ir contra as políticas de segurança específicas de algumas empresas

O Hyperview é comparativamente menos personalizável do que outras soluções de software DCIM

Preços do Hyperview DCIM:

uS$ 2/ano por ativo (mínimo de 300 ativos)

Classificações e resenhas do Hyperview DCIM:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

7. IBM Turbonomic

via IBM Turbonomic Depois de analisar as ferramentas de gerenciamento da infraestrutura do data center (com foco no gerenciamento de recursos), descobri que o IBM Turbonomic é uma boa opção. Sua automação baseada em IA permite que as empresas otimizem os sistemas de TI e garantam a alocação eficiente de recursos para obter o máximo desempenho.

Ele também é ideal para gerenciar os ativos do data center e controlar o consumo de energia. O foco do Turbonomic em gerenciamento do ciclo de vida e o monitoramento de rede fazem dele uma solução abrangente para maximizar a eficiência e a economia de custos.

Melhores recursos do IBM Turbonomic:

A otimização automática e contínua da nuvem ajuda as empresas a aumentar a eficiência

Determina as ações de recursos corretas no momento certo com seus insights orientados por IA

Personaliza as configurações e provisiona com eficiência a infraestrutura física em tempo real

Limitações do IBM Turbonomic:

Oferece apenas preços anuais, o que torna difícil para as empresas saberem se é a opção certa

Requer amplo conhecimento de DCIM ou treinamento especializado antes do uso

Preços do IBM Turbonomic:

On-prem/hybrid: A partir de US$ 3.271/ano

A partir de US$ 3.271/ano Somente na nuvem: Preços personalizados

Classificações e resenhas do IBM Turbonomic:

G2: 4,5/5 (mais de 230 avaliações)

4,5/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Comando FNT

via comando FNT O FNT Command é um software de gerenciamento de infraestrutura de data center que oferece recursos abrangentes de modelagem de dados e gerenciamento de infraestrutura de rede. É particularmente adequado para grandes empresas e companhias de telecomunicações com ambientes complexos de TI e de rede

O FNT Command se concentra em ajudar as empresas a obter controle sobre todo o seu cenário de TI.

Os melhores recursos do FNT Command:

Cria representações detalhadas e precisas das infraestruturas de TI e de rede para melhorar o planejamento e a tomada de decisões

Fornece ferramentas abrangentes para gerenciar ativos, conexões e dependências de rede, facilitando o planejamento e a otimização eficientes da rede

Oferece uma visão holística degerenciamento de operações para identificar e resolver possíveis problemas de forma proativa

Limitações de comando da FNT:

Menos acessível para organizações menores com restrições orçamentárias

A adaptação do FNT Command a fluxos de trabalho ou requisitos específicos requer configuração e conhecimento significativos

Apresenta uma curva de aprendizado acentuada

Preços do FNT Command:

Preço personalizado

Classificações e resenhas do FNT Command:

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

9. Centro de dados da Atlassian

via Atlassian Para quem deseja gerenciar um grande volume de operações de TI de missão crítica, o Atlassian Data Center é a solução ideal. A especialidade desse software DCIM está em permitir escalabilidade e segurança. Ele permite a colaboração e o gerenciamento contínuo de fluxos de trabalho complexos sem problemas significativos de tempo de inatividade.

**Com todos esses recursos, o Atlassian Data Center se adapta melhor a operações e organizações de grande escala

Os melhores recursos do Atlassian Data Center:

Garante acesso ininterrupto a aplicativos essenciais, como o Jira Software e o Confluence, mesmo durante falhas ou manutenção da infraestrutura

Lida com o aumento de cargas de usuários e volumes de dados sem problemas

Oferece controles de segurança de nível empresarial e proteção de dados para informações confidenciais

Limitações do Data Center da Atlassian:

Apresenta um alto nível de complexidade e requer gerentes de data center para a implementação

Os recursos abrangentes também têm um preço alto

Oferece foco limitado em aplicativos DCIM especializados, como consumo de energia

Preços do Atlassian Data Center:

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Atlassian Data Center:

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

4,4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Sunbird DCIM

via sunbird DCIM O Sunbird DCIM é uma solução de software mais adequada para gerenciamento de energia. Seus recursos abrangentes se estendem ao rastreamento do consumo em tempo real e à automação para lidar com possíveis interrupções.

O software oferece todos os seus recursos em uma interface simples e intuitiva. O Sunbird DCIM também inclui monitoramento ambiental e análise e gerenciamento de tempo de atividade.

Melhores recursos do Sunbird DCIM:

Fornece insights imediatos sobre a saúde e o desempenho do data center

Otimiza de forma eficiente recursos como espaço, energia e utilização de resfriamento por meio de modelagem preditiva e análise de cenários

Rastreia o ciclo de vida de todos os equipamentos, incluindo ativos de TI, energia e infraestrutura de resfriamento

Limitações do Sunbird DCIM:

O foco é amplamente limitado ao consumo de energia

As integrações geralmente exigem desenvolvimento personalizado

O preço é mais alto para quem não tem muito foco no consumo de energia

Preços do Sunbird DCIM:

Monitoramento do Power IQ DCIM: US$ 5,50/mês por nó

US$ 5,50/mês por nó Operações de DCIM do dcTrack: US$ 17,50/mês por gabinete

US$ 17,50/mês por gabinete Pacote de suíte DCIM: $25,65/mês por gabinete

Classificações e análises do Sunbird DCIM:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

11. Cormant-CS DCIM

via Cormant O Cormant-CS é uma solução de software focada na mobilidade do gerenciamento da infraestrutura do data center. Ele é excelente na criação de modelos 3D de data centers, e essa especialização se estende a percepções em tempo real sobre a utilização do espaço, o consumo de energia e as condições térmicas.

O Cormant-CS é um dos favoritos das empresas que buscam maximizar a eficiência do data center e planejar o crescimento futuro.

Melhores recursos do Cormant-CS DCIM:

Facilita o planejamento e o gerenciamento intuitivos por meio de representações 3D detalhadas e precisas dos ambientes de data center

Agiliza os processos de mudança e garante a conformidade com fluxos de trabalho e aprovações automatizados

Fornece ferramentas poderosas para analisar e adaptar estratégias de infraestrutura de TI em tempo real

Limitações do Cormant-CS DCIM:

Tem um longo tempo de implementação e implantação

O domínio de todas as funcionalidades e recursos do Cormant CS exige uma longa curva de aprendizado

As opções de preço não são adequadas para organizações menores

Preços do Cormant-CS DCIM:

Assinatura do pacote inicial: A partir de US$ 7.200/ano

A partir de US$ 7.200/ano Pacote inicial perpétuo: A partir de US$ 13.999

A partir de US$ 13.999 Soluções para mais de 1.500 ativos: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Cormant-CS DCIM:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

12. Vertiv Trellis

via Vertiv A Vertiv Trellis oferece soluções de software DCIM focadas em maximizar a eficiência e o tempo de atividade. O software é especializado em sistemas personalizados como o Environet™ e o Environet™ Alert.

O Vertiv Trellis oferece monitoramento abrangente em tempo real e planejamento de capacidade, o que é ideal para empresas que buscam otimizar o gerenciamento de energia.

Melhores recursos do Vertiv Trellis:

Oferece detecção proativa de problemas e resposta rápida a problemas potenciais com monitoramento em tempo real

Identifica áreas de desperdício de energia e ajuda a implementar estratégias de otimização ambiental e de custos por meio de painéis visuais

Limitações do Vertiv Trellis:

Integração complexa de sistemas e ferramentas de terceiros

Níveis variáveis e capacidade de resposta do suporte podem variar de acordo com a solução específica escolhida

Preços do Vertiv Trellis:

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Vertiv Trellis:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

