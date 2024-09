As 12 principais ferramentas de eDiscovery para gerenciamento simplificado de dados

O aumento de dados eletrônicos nas empresas transformadas digitalmente torna essencial a implantação de ferramentas especializadas para pesquisar, encontrar e organizar informações cruciais com eficiência. 📊

De fato, a Regras Federais de Processo Civil (FRCP) exigem que as organizações nos Estados Unidos armazenem e gerenciem seus dados de forma a torná-los facilmente recuperáveis. Não fazer isso não gera apenas frustração - pode gerar penalidades significativas.

É exatamente aí que entram as ferramentas de descoberta eletrônica. 🔍

as ferramentas de eDiscovery são softwares especializados projetados para simplificar a localização, a coleta e a análise de informações armazenadas eletronicamente (ESI). Atualmente, as ferramentas de software de eDiscovery são indispensáveis em litígios e governança de dados cenários.

Não ter ou escolher a solução de eDiscovery errada pode levar a pesquisas demoradas e a um banco de dados que é uma dor de cabeça para gerenciar. E ninguém deveria ter que lidar com isso!

Com base em nossas pesquisas e testes intensivos no ClickUp, aqui está uma lista das 12 principais ferramentas de eDiscovery do mercado. Continue lendo para saber mais.

O que você deve procurar em uma ferramenta de eDiscovery?

Em sua essência, a função das ferramentas de eDiscovery, ou descoberta eletrônica, não é apenas encontrar qualquer informação digital; trata-se de identificar os dados corretos admissíveis em um tribunal. Para equipes jurídicas e escritórios de advocacia, isso significa garantir que os dados recuperados atendam aos padrões legais e sejam relevantes para o caso em questão.

Ao selecionar um software de descoberta eletrônica, estes são os principais recursos que você deve procurar para gerenciar e utilizar seus dados com eficiência:

Recursos de pesquisa avançada: Procure ferramentas com funções de pesquisa avançada que permitam consultas detalhadas e filtragem para reduzir as pesquisas manuais

Procure ferramentas com funções de pesquisa avançada que permitam consultas detalhadas e filtragem para reduzir as pesquisas manuais Processamento e filtragem de dados: Escolha uma ferramenta de revisão de eDiscovery que possa lidar com diferentes formatos de dados e refinar os resultados para atender aos critérios legais

Escolha uma ferramenta de revisão de eDiscovery que possa lidar com diferentes formatos de dados e refinar os resultados para atender aos critérios legais Integração e compatibilidade: Certifique-se de que a ferramenta se integre perfeitamente ao seugerenciamento de projetos jurídicos e seja compatível com várias plataformas de e-mail, armazenamento em nuvem e banco de dados para uma coleta abrangente de dados

Certifique-se de que a ferramenta se integre perfeitamente ao seugerenciamento de projetos jurídicos e seja compatível com várias plataformas de e-mail, armazenamento em nuvem e banco de dados para uma coleta abrangente de dados Segurança e conformidade: A ferramenta deve atender aos padrões e regulamentos do setor, como HIPPA e GDPR, para garantir a proteção e a confidencialidade dos dados

A ferramenta deve atender aos padrões e regulamentos do setor, como HIPPA e GDPR, para garantir a proteção e a confidencialidade dos dados Exportação de dados e relatórios: A exportação eficiente de dados e os recursos de relatórios personalizáveis são cruciais para a avaliação antecipada de casos e a apresentação de evidências,

A exportação eficiente de dados e os recursos de relatórios personalizáveis são cruciais para a avaliação antecipada de casos e a apresentação de evidências, Escalabilidade: A ferramenta deve ser dimensionada à medida que seus dados crescem sem comprometer o desempenho

A ferramenta deve ser dimensionada à medida que seus dados crescem sem comprometer o desempenho Custo-benefício: Considere o custo total de propriedade, incluindo taxas de licenciamento e taxas de manutenção

Leia mais: 10 melhores softwares organizadores de arquivos

As 12 melhores ferramentas de eDiscovery para gerenciamento simplificado de dados

Pronto para simplificar suas operações jurídicas? Confira as 12 melhores ferramentas de descoberta eletrônica. Nossas principais opções ajudarão sua organização a aumentar a eficiência e a se manter à frente no cenário jurídico em constante evolução.

1. Logikcull (melhor para simplificar os processos de descoberta eletrônica)

via Registro logístico Se o que você procura é simplicidade, o Logikcull é a sua opção. O Logikcull é uma plataforma de descoberta eletrônica de ciclo fechado, de ponta a ponta, que simplifica o upload, a pesquisa e a revisão de grandes volumes de dados.

Ela se destaca no mercado de eDiscovery por seus vários recursos de segurança, incluindo criptografia de dados, autenticação de dois fatores (2FA), funções de usuário baseadas em permissões, verificação de vírus e proteção contra malware. Esses recursos ajudam a garantir a conformidade com regulamentos essenciais, como HIPAA, GDPR e SOC2 (Tipo II).

O Logikcull se integra ao Google Vault, Slack, Microsoft 365, Box e outras plataformas, facilitando a extração de dados da fonte.

Melhores recursos do Logikcull

Aplique filtros de pesquisa predefinidos para uma descoberta mais rápida de dados, como endereços de e-mail, tipos de documentos e conteúdo de informações de identificação pessoal (PII)

Gerencie avisos automáticos de retenção, lembretes e rastreamento com facilidade

Execute automaticamente redações em massa, marcação de privilégios, detecção de documentos semelhantes, detecção de PII e encadeamento de e-mails

Implemente criptografia integrada, autenticação de dois fatores, permissões baseadas em funções, varredura antivírus e antimalware e compartilhamento em circuito fechado

Limitações do Logikcull

Usuários não familiarizados com ferramentas sofisticadas de análise de dados podem enfrentar uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Logikcull

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Logikcull

G2 : 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

2. RelativityOne (melhor para eDiscovery complexo e de grande escala)

via RelativityOne Se você estiver lidando com casos complexos e de grande escala, o RelativityOne é uma potência. Ele auxilia corporações, escritórios de advocacia, órgãos governamentais e outros na descoberta rápida com a plataforma RelativityOne.

Além disso, o RelativityOne permite que os usuários aprimorem sua funcionalidade como uma plataforma de código aberto com aplicativos personalizados ou criados por desenvolvedores, disponíveis no Relativity App Hub.

Além dos recursos padrão de eDiscovery, o Relativity garante a segurança com sua equipe dedicada, Calder7, protegendo dados confidenciais. De fato, a plataforma adere a vários padrões de segurança, incluindo ISO/IEC 27001, SOC 2 Tipo 2 e HIPAA. Ela também se integra a ferramentas empresariais populares, como Microsoft 365, Slack e Google Workspace.

Melhores recursos do RelativityOne

Automatizarfluxos de trabalho de gerenciamento de documentos para reduzir as tarefas manuais e minimizar os erros humanos

Visualize dados de comunicação, como e-mails e textos, em seu contexto original para uma melhor compreensão

Redigir e destacar ferramentas para ocultar ou enfatizar informações importantes

Defina permissões de usuário granulares e controles de acesso para restringir o acesso a documentos específicos

Limitações do RelativityOne

A solução de problemas técnicos pode ser complexa e exigir conhecimento especializado e não documentado

Preços do RelativityOne

Preços personalizados

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.6/5 (mais de 470 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 470 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 50 avaliações)

Leia mais: 10 ferramentas que todo advogado precisa ter em sua pilha de tecnologia jurídica

3. Casepoint (melhor para tecnologia jurídica integrada)

via Ponto de caso Para equipes jurídicas que buscam escalabilidade e flexibilidade, o Casepoint oferece. Sua arquitetura baseada na nuvem oferece escalabilidade e flexibilidade, o que a torna ideal para organizações de todos os tamanhos. Ele também oferece fluxos de trabalho personalizáveis e processos automatizados de descoberta eletrônica, reduzindo as tarefas manuais e aumentando a produtividade.

O Casepoint garante a conformidade com regulamentos como HIPAA e GDPR por meio de criptografia robusta de dados e controles de acesso. Além disso, ele se integra perfeitamente a várias fontes de dados e ferramentas de terceiros para o gerenciamento eficiente de dados e análises criteriosas.

Melhores recursos do Casepoint

Processe e reduza informações valiosas rapidamente com tecnologia fácil de usar

Garanta a conformidade com GDPR, CCPA, FOIA e outras regulamentações

Automatize a avaliação de assuntos usando algoritmos avançados para grandes conjuntos de dados

Limitações do Casepoint

Os resultados dos recursos de filtragem e detalhamento da grade poderiam se beneficiar de melhorias na experiência do usuário

Preços do Casepoint

Preços personalizados

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

4. Disco eDiscovery (melhor para descoberta eletrônica rápida e orientada por IA)

via Descoberta eletrônica do Disco A ferramenta DISCO eDiscovery aproveita o poder da IA para simplificar as revisões de dados. Oferece software jurídico orientado por IA para agilizar a descoberta eletrônica, a revisão de documentos e gerenciamento de casos para empresas, escritórios de advocacia e órgãos governamentais.

Suas soluções baseadas na nuvem podem ser usadas individualmente ou integradas para criar uma plataforma unificada. Isso permite que as equipes gerenciem todo o ciclo de vida da descoberta de dados - desde as solicitações legais até a análise - em uma única interface.

Melhores recursos do Disco eDiscovery

Priorize as revisões de documentos com ferramentas baseadas em IA e tags contextuais

Gerar relatórios em tempo real com visualização de dados e encadeamento de e-mails para um contexto abrangente

Use a funcionalidade de pesquisa intuitiva com filtros e um Search Builder para consultas complexas

Permita a pesquisa de texto em todos os documentos com OCR automático em imagens e PDFs

Limitações do Disco eDiscovery

Ele não suporta a exportação de listas de sessões de ingestão, detalhes de ingestão, mapeamentos de arquivos de carga, produções, detalhes de produção, sobreposições, equipes de revisão, registros de ações em massa, estágios de revisão etc.

Preços do Disco eDiscovery

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Disco eDiscovery

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Nextpoint (melhor para empresas de pequeno e médio porte)

via Ponto seguinte Se sua empresa for menor, o Nextpoint oferece uma solução acessível com sua plataforma baseada em nuvem e fácil de usar. Ela permite que os usuários arrastem e soltem dados ilimitados, revisem e compartilhem produções instantaneamente e colaborem de forma eficaz para criar casos sólidos - tudo isso sem o incômodo de importações de dados ou cobranças de hospedagem.

Criado com base nos princípios do EDRM, o Nextpoint acelera o processo de descoberta tradicional para um dia, tornando-o uma solução econômica para organizações menores.

Melhores recursos do Nextpoint

Extraia dados e metadados automaticamente usando a indexação de OCR para arquivos de imagem

Personalize os fluxos de trabalho de revisão de documentos com codificação, exibições personalizadas, tags e ações em massa

Facilite a colaboração e a preparação de casos gerenciando depoimentos, produções, transcrições e cronogramas

Registre o acesso, as visualizações, as edições, as exclusões e os downloads de dados com trilhas de auditoria detalhadas

Limitações do Nextpoint

A importação de dados pode ser mais lenta do que em outras plataformas devido à criação de imagens de todos os arquivos na importação, em vez de mantê-los em seu formato nativo

Preços do Nextpoint

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Nextpoint

G2 : 4.3/5 (mais de 120 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 230 avaliações)

6. Everlaw (melhor para eDiscovery colaborativa)

via Everlaw A Everlaw se orgulha de "encontrar agulhas em palheiros", e certamente faz jus a essa afirmação. Entre as ferramentas de eDiscovery desta lista, o Everlaw se destaca por lidar com tudo, desde mensagens instantâneas e e-mails até a transcrição de arquivos de áudio e vídeo. A capacidade do Everlaw de simplificar as pesquisas torna-o ainda mais fácil de usar, permitindo que os usuários codifiquem suas consultas por cores.

Portanto, se você não for muito experiente em tecnologia, não se preocupe - você pode localizar informações rapidamente sem se preocupar com sintaxes de pesquisa complexas ou expressões regulares (regex).

Além disso, a plataforma garante a segurança com autorização FedRAMP, autenticação multifator, logon único e permissões de usuário. Embora o Everlaw seja baseado principalmente na nuvem, ele também oferece opções de implantação SaaS e baseadas na Web, proporcionando aos usuários flexibilidade no acesso à ferramenta.

Melhores recursos do Everlaw

Inventário, indexação e análise de vários tipos de dados, como e-mails, imagens e arquivos CAD

Traduzir mais de 100 idiomas e transcrever arquivos de mídia

Faça upload de até 900.000 documentos por hora

Reduzir metadados, páginas, planilhas e arquivos de mídia com eficiência

Limitações do Everlaw

Os mapeamentos de metadados podem ser complicados, e a geração de registros de privilégios nem sempre é intuitiva

Preços do Everlaw

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Everlaw

G2 : 4.7/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.8/5 (80+ avaliações)

7. CloudNine LAW (melhor para descoberta eletrônica no local)

via Lei da CloudNine O CloudNine é uma solução de descoberta eletrônica que simplifica o processo de descoberta de dados com automação avançada. Ele oferece processamento e ingestão automáticos de dados para MS365 e OneDrive e oferece suporte a vários tipos de dados, como e-mails, gravações de áudio, imagens forenses etc.

A plataforma oferece ferramentas de pesquisa e marcação granulares e intuitivas para localizar e gerenciar dados com eficiência.

Melhores recursos do CloudNine LAW

Integração perfeita com o Microsoft 365 e o OneDrive para uma coleta de dados mais rápida

Preserva o contexto dos dados ingeridos para revisões abrangentes da linha do tempo

Suporte para vários tipos de dados, incluindo registros financeiros, artefatos forenses, SMS, mensagens de aplicativos de colaboração, geolocalização e publicações em mídias sociais

Limitações do CloudNine LAW

O visualizador de imagens tem dificuldade para lidar com vários bancos de dados abertos simultaneamente

CloudNine LAW ratings & reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 4.8/5 (mais de 50 avaliações)

8. Reveal Data (melhor para análise orientada por IA)

via Revelar dados A plataforma de descoberta eletrônica da Reveal Data utiliza IA e aprendizado de máquina para otimizar a análise e a revisão de dados.

Além disso, a plataforma oferece análises avançadas, incluindo codificação preditiva e agrupamento. Ela apresenta aprendizado de máquina integrado para classificação dinâmica de dados e infraestrutura de nuvem dimensionável para processamento eficiente. Seus recursos de pesquisa incluem processamento de linguagem natural para descoberta precisa de dados.

Projetado com a experiência do usuário e a escalabilidade em mente, o Reveal Data é adequado para organizações de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Reveal Data

Aproveite a análise baseada em IA para análise avançada de dados e codificação preditiva

Aprimore a classificação e a relevância dos dados de forma dinâmica com o aprendizado de máquina

Personalize painéis e relatórios para visualizar tendências de dados e revisar o progresso

Colabore por meio de ferramentas para revisões compartilhadas, anotações e comunicação

Revelar limitações de dados

Acessível para uso individual, mas pode ser muito caro para pequenas empresas que precisam de integração em seus aplicativos

Preços do Reveal Data

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Reveal Data

G2 : 4.7/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Exterro Legal (melhor para eDiscovery empresarial)

via Exterro Legal O Exterro Legal simplifica e automatiza o processo de retenção legal, facilitando o gerenciamento e a aplicação eficiente das retenções pelas equipes jurídicas. Ao integrar-se perfeitamente aos fluxos de trabalho de eDiscovery existentes, o Exterro Legal garante que as equipes jurídicas possam emitir, rastrear e gerenciar retenções rapidamente, mantendo a conformidade.

Além disso, a interface fácil de usar e o sistema de notificação da plataforma ajudam a simplificar a comunicação e a minimizar o risco de perda de dados. Com sua interface intuitiva e arquitetura escalonável, o Exterro Legal capacita o suporte a lidar com casos complexos de forma rápida e precisa, mantendo padrões rigorosos de segurança e regulamentação.

Melhores recursos do Exterro Legal

Automatize a coleta e o processamento de dados para aumentar a eficiência

Integração perfeita com sistemas jurídicos e comerciais para um fluxo de trabalho coeso

Gerencie retenções legais com notificações e rastreamento automatizados

Conduzir investigações completas e revisões de documentos usando pesquisa e análise avançadas

Limitações do Exterro Legal

Falta a capacidade de pausar automaticamente os lembretes para fornecedores selecionados

Preços do Exterro Legal

Preços personalizados

Exterro Legal ratings & reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 160 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Sightline (melhor para colaboração em tempo real)

via Consílio O Sightline é uma plataforma avançada de eDiscovery projetada para otimizar o manuseio de arquivos de casos. Ela é excelente na filtragem de documentos irrelevantes, na descoberta de informações importantes sobre o caso e na facilitação de análises detalhadas.

Como solução de eDiscovery, o Sightline da Consoilio oferece às equipes de casos ferramentas de pesquisa de dados de última geração, recursos abrangentes de revisão de documentos e recursos investigativos orientados por análises.

Melhores recursos do Sightline

Localize dados de casos relevantes e documentos importantes com funções de pesquisa sofisticadas

Refine os resultados da pesquisa usando metadados e campos de produtos, como datas e e-mails

Filtre documentos irrelevantes por tipo de arquivo e outras propriedades usando ferramentas investigativas integradas

Limitações do Sightline

A pesquisa de documentos envolve várias etapas, que podem ser complexas para os novos membros da equipe aprenderem

Preços do Sightline

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Sightline

G2 : 4.4/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

11. Veritas eDiscovery Platform (melhor para governança de dados)

via Veritas O Veritas eDiscovery Platform simplifica a descoberta de dados com seu mecanismo de pesquisa avançada orientado por conjuntos de dados. Consequentemente, ele permite que as empresas identifiquem e acessem arquivos rapidamente. A plataforma oferece suporte a investigações complexas, automatizando simultaneamente até 100 consultas.

Ela acomoda mais de 500 formatos de arquivos, garantindo o processamento e a análise abrangentes dos dados por meio de fluxos de trabalho eficientes. A plataforma aumenta a eficiência e reduz os riscos, concentrando-se no conteúdo preciso e filtrando os dados irrelevantes.

Com sua interface intuitiva, a Veritas capacita os diretores de conformidade e os profissionais de TI jurídica a gerenciar os riscos de forma eficaz e a tomar decisões bem informadas, tudo isso mantendo padrões rigorosos de segurança e conformidade.

Melhores recursos do Veritas eDiscovery Platform

Capture informações de mais de 100 fontes de conteúdo

Acessar dados não estruturados por meio de classificação e indexação

Dimensione a descoberta de forma segura, direcionando, identificando e exportando apenas o conteúdo relevante

Limitações do Veritas eDiscovery Platform

Funções limitadas de exportação e produção exigem software adicional para a entrega da produção final

Preços do Veritas eDiscovery Platform

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Veritas eDiscovery Platform

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

12. Onna (melhor para unificar dados de aplicativos)

via Sobre A Onna é uma plataforma de gerenciamento de dados projetada para ajudar os líderes de tecnologia e de negócios a extrair valor de dados empresariais não estruturados.

Especificamente, ela centraliza, padroniza e gerencia dados de vários aplicativos de local de trabalho baseados em nuvem, simplificando o acesso e o controle de informações críticas. Essa abordagem unificada permite que as empresas reduzam os riscos e melhorem os resultados comerciais.

A Onna oferece suporte a solicitações de TI e conformidade, reduzindo os tempos e os custos de análise jurídica. Ele conecta dados com segurança a grandes modelos de linguagem (LLMs) e apresenta uma opção de "Grupos" para organizar e convidar colaboradores para projetos.

A plataforma integra dados não estruturados de fontes como Slack, Google, Microsoft e Confluence. Isso ajuda a resolver problemas de dispersão de dados e aproveita as oportunidades da GenAI.

Melhores recursos da Onna

Transfira e compartilhe arquivos de mídia facilmente na plataforma

Localize arquivos e documentos relevantes para processos de M&A e due diligence usando algoritmos de ML

Limitações da Onna

Requer planejamento cuidadoso para conjuntos de dados maiores para garantir coletas oportunas e conformidade com as restrições de uso de dados

Preços da Onna

Preços personalizados

Onna ratings & reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

**Quanto mais você sabe: A Reveal Data adquiriu recentemente a Logikcull e a Onna, aprimorando seus recursos de eDiscovery e gerenciamento de dados.

Resumo das ferramentas de descoberta eletrônica com uma tabela de comparação

Aqui está uma rápida tabela de comparação do eDiscovery para que você analise suas opções:

Ferramenta Melhor para Principais recursos Limitações Logikcull Simplificação dos processos de eDiscovery Plataforma de ponta a ponta, criptografia de dados, 2FA, funções baseadas em permissões, redações em massa, detecção automática de PII, integração com o Google Vault, Slack, etc. Curva de aprendizado acentuada para usuários não familiarizados com as ferramentas RelativityOne Descoberta eletrônica complexa e em grande escala Código aberto, automação de fluxos de trabalho, visualização de dados de comunicação, ferramentas de redação, permissões granulares de usuário, integração com Microsoft 365, Slack, Google Workspace Solução de problemas técnicos complexos Casepoint Tecnologia jurídica integrada Arquitetura baseada em nuvem, fluxos de trabalho personalizáveis, conformidade com GDPR e HIPAA, integra-se a ferramentas de terceiros para gerenciamento e análise de dados A experiência do usuário poderia ser aprimorada Disco eDiscovery Descoberta eletrônica rápida e orientada por IA Revisão de documentos com tecnologia de IA, relatórios em tempo real, funcionalidade de pesquisa intuitiva, OCR automático para pesquisa de texto Suporte limitado à exportação para vários tipos de dados Nextpoint Empresas de pequeno e médio porte Lida com vários tipos de dados e serviços de tradução, faz upload de até 900.000 documentos por hora, redação eficiente Importação de dados mais lenta devido a processos de geração de imagens Everlaw Collaborative eDiscovery Lida com vários tipos de dados, serviços de tradução, carrega até 900.000 documentos por hora, redação eficiente Mapeamentos de metadados podem ser complicados CloudNine LAW Descoberta eletrônica no local Automação avançada para processamento de dados, integração com o Microsoft 365, suporte a vários tipos de dados O visualizador de imagens tem dificuldades com vários bancos de dados Reveal Data Análise orientada por IA Análise alimentada por IA, codificação preditiva, painéis personalizáveis, ferramentas de colaboração Alto custo para pequenas empresas que precisam de integrações Exterro Legal Descoberta eletrônica empresarial Automatiza processos de retenção legal, integra-se a fluxos de trabalho existentes, pesquisa e análise avançadas Falta lembretes de pausa automática para fornecedores selecionados Sightline Colaboração em tempo real Funções de pesquisa sofisticadas, recursos abrangentes de revisão de documentos, ferramentas de investigação integradas Etapas de pesquisa complexas para novos membros da equipe Veritas eDiscovery Platform Governança de dados Pesquisa avançada orientada por conjunto de dados, acomoda mais de 500 formatos de arquivos, dimensiona com segurança para identificação de conteúdo relevante Funções de exportação limitadas requerem software adicional Onna Unificação de dados de aplicativos Centraliza e gerencia dados empresariais não estruturados, integra-se a vários aplicativos baseados em nuvem, oferece suporte a solicitações de TI e conformidade Requer planejamento para conjuntos de dados maiores

Dica profissional: Considerações para escolher sua ferramenta de descoberta eletrônica:

A integração é importante: Certifique-se de que sua ferramenta de descoberta eletrônica se integre bem aos seus sistemas existentes (como ferramentas de gerenciamento de documentos e de comunicação) para que o fluxo de dados e a colaboração sejam perfeitos.

Treinamento e suporte: Certifique-se de escolher um fornecedor com suporte contínuo. Além disso, invista em treinamento para a sua equipe a fim de garantir que ela possa utilizar plenamente os recursos da ferramenta de descoberta eletrônica escolhida.

Outras ferramentas de descoberta eletrônica para você

Embora as ferramentas especializadas de descoberta eletrônica sejam essenciais para a descoberta e análise de dados, elas geralmente se destacam em áreas específicas, como gerenciamento de documentos ou análise de dados. Entretanto, elas podem não oferecer soluções abrangentes para o gerenciamento de todo o espectro de tarefas e fluxos de trabalho associados a projetos jurídicos.

Como essas ferramentas podem se concentrar muito em funções específicas, como processamento de dados ou verificações de conformidade, elas podem cobrir suas necessidades organizacionais mais amplas. Por exemplo, elas podem não ter a flexibilidade necessária para se adaptar a vários requisitos de gerenciamento de projetos ou oferecer recursos limitados para integrar diversos fluxos de trabalho e ferramentas de colaboração.

Entre ClickUp uma ferramenta que preenche as lacunas, fornecendo uma plataforma unificada que aprimora seu processo de descoberta eletrônica.

ClickUp (Melhor para gerenciamento versátil de projetos jurídicos)

Embora o ClickUp possa não estar entre as ferramentas tradicionais de eDiscovery, ele tem muito a oferecer em termos de soluções jurídicas. Como uma plataforma de produtividade completa, sua Software de gerenciamento de projetos de escritórios de advocacia ajuda os profissionais da área jurídica a centralizar seu trabalho em um espaço de trabalho dinâmico.

Organize seus registros e projetos rapidamente com as ferramentas facilmente personalizáveis oferecidas pelo ClickUp

Além disso, o poderoso software de gerenciamento de registros permite organizar, gerenciar e compartilhar dados com eficiência em toda a sua empresa. Você pode criar Spaces e Folders adaptados a diferentes departamentos ou projetos e gerenciar facilmente as permissões e funções de cada um, garantindo que tudo funcione sem problemas.

Com Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é um aplicativo de gerenciamento de documentos que permite criar e compartilhar documentos sem esforço. Os membros da equipe podem acessar arquivos e colaborar em tempo real, simplificando a revisão, a atualização e a verificação de documentos. Você pode definir tarefas no ClickUp para garantir que nenhum detalhe seja esquecido.

Use-o como seu software de documentos jurídicos e criar documentos e wikis separados para registrar descobertas de pesquisas e procedimentos de casos. Ele centraliza a comunicação com o cliente, os documentos de conformidade e os registros regulatórios, tornando-os facilmente acessíveis e transparentes.

Crie documentos em um local digital centralizado com o ClickUp Docs e compartilhe-os facilmente

💡 Dica Profissional: Use o ClickUp Docs para colaboração em tempo real em documentos jurídicos. Isso pode agilizar a comunicação e garantir que todos estejam na mesma página.

Tarefas do ClickUp

Para profissionais que precisam gerenciar tarefas com eficiência, Tarefas do ClickUp oferece recursos excepcionais. Ele permite que os usuários criem e rastreiem tarefas para cada etapa do fluxo de trabalho do eDiscovery, garantindo o gerenciamento eficiente de cada etapa.

Use etiquetas com código de cores para classificar as tarefas de acordo com seus níveis de prioridade, facilitando para sua equipe a identificação e o tratamento de tarefas críticas

ClickUp Connected Search

Os usuários também podem localizar rapidamente documentos e comunicações específicos por meio de Pesquisa conectada do ClickUp do ClickUp, que verifica com eficiência todas as tarefas, comentários e anexos em toda a plataforma. A plataforma também oferece suporte à colaboração, permitindo que as equipes colaborem perfeitamente compartilhando notas e atualizações.

Use a Pesquisa Universal do ClickUp para encontrar instantaneamente arquivos no ClickUp, em aplicativos conectados ou em sua unidade local

Com o ClickUp, a segurança dos dados é uma prioridade máxima.

O sistema de política de segurança adere a rigorosos padrões de segurança, incluindo SOC 2, ISO/IEC 27001 e conformidade com o GDPR, garantindo uma proteção robusta dos dados.

Você pode usar Permissões do ClickUp para restringir o acesso a informações confidenciais. Isso garante que somente usuários autorizados possam visualizar ou modificar dados críticos, garantindo a segurança em todo o processo de eDiscovery.

O ClickUp também inclui uma biblioteca de modelos jurídicos variados que ajuda a organizar arquivos e pastas com eficiência.

Modelo de gerenciamento de projetos jurídicos do ClickUp

Por exemplo, o Modelo de gerenciamento de projetos jurídicos do ClickUp fornece um roteiro visual para gerenciar recursos, acompanhar o progresso e otimizar a colaboração da equipe.

Modelo de gerenciamento de projetos jurídicos do ClickUp

Este modelo ajuda você:

Reduzir a entrada manual de dados e minimizar os erros

Identificar problemas potenciais com antecedência para tomar medidas proativas

Melhorar a visibilidade dos projetos e avanços em andamento

Simplificar a contabilidade e o controle de tempo

Para começar, o gerenciamento de projetos jurídicos pode parecer complexo e exigir muitos recursos. Mas este modelo ajuda a dividi-lo em etapas práticas, desde o estabelecimento de uma meta e a definição do cronograma até a atribuição de tarefas à equipe e a avaliação detalhada do progresso.

Modelo de acompanhamento de casos jurídicos do ClickUp

Da mesma forma, o Modelo de rastreamento de casos jurídicos do ClickUp ajuda a organizar seus casos, armazenando todos os documentos e comunicações relevantes em um local central.

Modelo de controle de casos jurídicos do ClickUp

Este modelo permite que você:

Criar um sistema padrão para rastrear casos e a documentação que os acompanha

Manter os dados estruturados e atualizados

Obter informações sobre o número total de casos

Reduzir o tempo gasto em tarefas manuais

Acessar facilmente informações essenciais para a tomada de decisões

O Modelo de Acompanhamento de Casos Jurídicos ajuda você a se manter organizado com uma linha do tempo, partes interessadas, detalhes do caso, listas de tarefas e lembretes para mantê-lo a par de todos os acontecimentos.

ClickUp Brain Cérebro ClickUp o ClickUp Brain /%ref/, um assistente digital alimentado por IA com recursos contextuais e baseados em funções, é parte integrante da pilha de tecnologia de todo profissional jurídico. Ele aproveita o processamento de linguagem natural para gerar e-mails, documentos, tarefas, resumos e atualizações, simplificando seu fluxo de trabalho.

Isso torna o ClickUp Brain um dos melhores Ferramentas de IA para advogados .

**Melhores recursos

Mais de 1.000 integrações para conectar todas as suas ferramentas digitais em um só lugar

Prova do ClickUp para adicionar sugestões e comentários aos contratos

Controles avançados de compartilhamento e permissão para proteger documentos legais

Quadros brancos ClickUp para brainstorming e colaboração em uma tela virtual

Tarefas do ClickUp para atribuição de tarefas, criação de dependências e monitoramento de cargas de trabalho

**Limitações

Os recursos abrangentes e as opções de personalização podem ser excessivos para novos usuários

**Preços

**Gratuito para sempre

Ilimitado : $7/usuário por mês

: $7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro por espaço de trabalho por mês

**Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capterra : 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Simplifique o processo de descoberta eletrônica com o ClickUp

as ferramentas de eDiscovery revolucionaram a forma como os processos jurídicos e investigativos são gerenciados, facilitando para as equipes jurídicas a análise de grandes volumes de documentos e a consolidação de várias fontes.

**Mas por que parar por aí?

Leve seu fluxo de trabalho para o próximo nível com o ClickUp!

Os recursos versáteis do ClickUp complementam perfeitamente suas ferramentas de eDiscovery, aprimorando a organização, protegendo dados confidenciais e aumentando a coordenação da equipe.

Descubra como o ClickUp pode otimizar ainda mais seu processo de eDiscovery. Registre-se gratuitamente para experimentar você mesmo. 🎯