Os 50 principais atalhos do Excel que todos deveriam conhecer

Lá está você, sentado em sua mesa, correndo contra o relógio para terminar de organizar uma planilha.

Você tem clicado em inúmeras guias e digitado fórmulas quando, de repente, percebe que há uma maneira mais rápida de fazer tudo o que tem feito com dificuldade - um atalho oculto que teria poupado seu tempo e sua sanidade.

Se ao menos você tivesse percebido isso antes!

Para quem passa os dias tentando entender o Excel, dominar os atalhos é como descobrir um caminho secreto em um labirinto.

Neste blog, vamos nos aprofundar nos 50 principais atalhos do Excel que todos deveriam conhecer - chaves simples para tornar sua experiência com o Excel mais rápida. 💻

O que é um atalho do Excel?

Um atalho do Excel é uma combinação de teclas do teclado que permite aos usuários executar ações rapidamente sem depender dos menus do software

Pense nisso como um caminho mais rápido para fazer as coisas.

Por exemplo, assim como "Ctrl + C" copia texto e "Ctrl + V" o cola, o Excel tem seu próprio conjunto de atalhos que podem economizar tempo e esforço.

Um exemplo comum é criar uma nova pasta de trabalho em branco simplesmente pressionando "Ctrl + N"

Sem esse atalho, seria necessário usar o mouse para navegar até a seção "Arquivo" e, em seguida, clicar em "Novo" - um processo que requer várias etapas. Ao reduzir o número de etapas necessárias para concluir uma tarefa, você pode acelerar significativamente o seu fluxo de trabalho.

O Excel está repleto de mais de 500 atalhos projetados para ajudá-lo a navegar pelas planilhas, formatar dados, aplicar funções e muito mais. Aprender esses atalhos pode parecer difícil no início, especialmente se você estiver acostumado a usar o mouse para tudo. No início, isso pode até deixá-lo mais lento enquanto se adapta a essa nova maneira de trabalhar.

Mas, à medida que você pratica, esses atalhos se tornam uma segunda natureza, quase enraizados em sua memória muscular. Em pouco tempo, você se verá trabalhando com mais rapidez e eficiência, realizando tarefas com apenas alguns toques no teclado.

Benefícios do uso de atalhos no Excel

Os atalhos do Excel podem parecer pequenas conveniências, mas podem mudar completamente a maneira como você interage com o software.

Vamos explorar por que usar esses atalhos é uma ótima ideia.

Economia de tempo: Elimine a necessidade de usar o mouse para navegar por longos menus e caixas de diálogo e executar várias etapas

Elimine a necessidade de usar o mouse para navegar por longos menus e caixas de diálogo e executar várias etapas Aumente a velocidade: Navegue por grandes conjuntos de dados e examine-os rapidamente, evitando a rolagem interminável que pode deixá-lo mais lento

Navegue por grandes conjuntos de dados e examine-os rapidamente, evitando a rolagem interminável que pode deixá-lo mais lento Reduzir erros: Evitar erros manuais confiando em uma tecla de atalho para lidar eficientemente com processos complexos de várias etapas

Evitar erros manuais confiando em uma tecla de atalho para lidar eficientemente com processos complexos de várias etapas Melhore o foco: Mantenha as mãos no teclado, minimizando as distrações de alcançar o mouse e melhorando sua concentração na tarefa em questão

Mantenha as mãos no teclado, minimizando as distrações de alcançar o mouse e melhorando sua concentração na tarefa em questão Minimize o esforço: Evite o desconforto físico de alternar constantemente entre o mouse e o teclado, dominando os atalhos do Excel

Como usar atalhos no Excel

Começar a usar os atalhos do Excel pode parecer um pouco como aprender um novo idioma, mas vale a pena o esforço. Depois de aprender a usar essas combinações de teclas, você se verá navegando e gerenciando dados com muito mais eficiência.

Aqui estão três dicas para ajudá-lo a usar os atalhos no Excel:

1. Comece com o básico

Comece aprendendo alguns atalhos importantes que podem aumentar imediatamente sua eficiência.

**Por exemplo, se você se sentir confortável com "Ctrl + C" para copiar, "Ctrl + V" para colar e "Ctrl + Z" para desfazer, melhorará muito sua capacidade de realizar tarefas rapidamente

Depois de aprender esses atalhos, você estará pronto para usar atalhos mais avançados com facilidade.

2. Ativar e personalizar atalhos

A maioria dos atalhos do Excel já está ativada. Você só precisa usá-los.

Entretanto, alguns exigem ativação. Siga estas etapas para ativar e personalizar os atalhos na Faixa de Opções do Excel:

Vá para Arquivo > Opções > Personalizar Faixa de Opções

Ir para o menu "File" (Arquivo)

Clique em "Options" (Opções)

Selecione "Customize Ribbon" (Personalizar faixa de opções) na caixa de diálogo

Criar uma nova guia personalizada > Novo grupo personalizado > Renomear

Crie uma nova guia e um novo grupo no qual o comando será adicionado

Selecione o comando > Selecione o novo grupo > Adicionar comandos

Adicione o comando

Você pode acessar esses atalhos usando a tecla "Alt" + o "alfabeto" atribuído pelo Excel.

Da mesma forma, você pode adicionar atalhos personalizados à barra de ferramentas de acesso rápido e acessá-los com a tecla "Alt" + o "número" atribuído pelo Excel.

3. Pratique e memorize os atalhos

O segredo para dominar os atalhos no Excel é usá-los com frequência. No entanto, inicialmente, você precisará de ajuda para memorizá-los. Nesse caso, aqui está o que você pode fazer:

Comece com os cinco ou sete atalhos usados com mais frequência

Escreva os atalhos mais usados em notas adesivas ou em uma folha de dicas e cole-os perto de sua área de trabalho para que fiquem visíveis

Reduza gradualmente sua dependência da folha de dicas e remova da lista os atalhos que você já domina completamente

Top 50 Excel Shortcuts to Save Time

O Excel tem centenas de atalhos, mas escolhemos a dedo os 50 mais usados no local de trabalho. Para facilitar, nós os agrupamos por função, como navegação em planilhas, atalhos de pasta de trabalho e formatação de células.

Aqui estão os 50 principais atalhos do Excel para economizar tempo:

1. Navegação em planilhas

Nesta categoria, exploraremos os atalhos que permitem navegar pela planilha totalmente sem o uso do mouse. Esses atalhos são especialmente úteis quando você está lidando com planilhas grandes ou complexas.

Número de série Descrição Atalhos de teclado 1. Para ir para a próxima célula Tab 2. Para ir para a célula anterior Shift + Tab 3. Para mover uma célula para baixo Enter 4. Para mover uma célula para cima Tecla de seta para cima 5. Para estender a seleção de células em uma célula naquela direção: Shift + tecla de seta direcional (para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda) 6. Para ir até a última célula usada naquela direção Ctrl + tecla de seta direcional (para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda) 7. Para ir para a última célula usada em uma planilha Ctrl + End 8. Para ir para a primeira célula de uma planilha Ctrl + Home 9. Para selecionar a coluna inteira Ctrl + Space 10. Para selecionar a linha inteira Shift + Espaço 11. Para selecionar todas as células usadas naquela direção Ctrl + Shift + tecla de seta direcional (para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda) 12 12. Para estender a seleção da célula ativa até a última célula usada em uma planilha Ctrl + Shift + End 13. Para estender a seleção da célula ativa até a primeira célula usada em uma planilha Ctrl + Shift + Home 14. Para selecionar toda a planilha Ctrl + Shift + Barra de espaço 15. Para mover para a próxima planilha Ctrl + PageDown 16. Para ir para a planilha anterior Ctrl + PageUP 17. Para mover uma tela para baixo na planilha atual Page Down 18. Para mover uma tela para cima na planilha atual Page Up 19. Para mover uma tela para a esquerda em uma planilha atual Alt + Page Down 20. Para mover uma tela para a direita em uma planilha atual Alt + Page Up

Dica profissional: Use os atalhos do Mac: Command + Shift + $ para formatação rápida de moeda em um Mac. Isso formatará instantaneamente as células selecionadas como moeda no Excel, simplificando seu fluxo de trabalho e mantendo seus dados financeiros organizados

2. Ações da pasta de trabalho

Nesta categoria, abordaremos os atalhos do Excel para abrir, fechar, salvar e outras ações essenciais que você executa com uma pasta de trabalho.

Número de série Descrição Atalhos do teclado 21. Para criar uma nova pasta de trabalho Ctrl + N 22. Para salvar uma pasta de trabalho Ctrl + S 23. Para fechar a pasta de trabalho atual Ctrl + W 24. Para abrir uma pasta de trabalho existente Ctrl + O 25. Para fechar o Excel Ctrl + F4 26. Para abrir o menu Arquivo Alt + F 27. Para ir para a guia Home Alt + H 28. Para ir para a guia Inserir Alt + N 29. Para ir para o Layout da Página Alt + P 30. Para ir para a guia Fórmulas Alt + M 31. Para ir para a guia Dados Alt + A 32. Para ir para a guia Revisão Alt + R 33. Para ir para a guia View Alt + W

3. Ações rápidas em células

Aqui, vamos nos aprofundar nos atalhos do Excel que permitem executar rapidamente ações diretamente na planilha.

Sr. No. Description Keyboard Shortcuts 34. Para copiar uma seleção de células na planilha Ctrl + C 35. Para colar uma seleção de células na planilha Ctrl + V 36. Para cortar uma seleção de células na planilha Ctrl + X 37. Para desfazer uma ação recente na planilha Ctrl + Z 38. Para refazer uma ação recente na planilha Ctrl + Y 39. Para abrir o menu de contexto de uma célula Shift + F10 40. Para inserir uma função Shift + F3 41. Para adicionar um comentário em uma célula Shift + F2 42. Para abrir a caixa de diálogo Excluir Ctrl + sinal de menos 43. Para abrir a caixa de diálogo Inserir Ctrl + sinal de mais 44. Para criar, excluir ou renomear uma tabela Ctrl + T, Ctrl + D ou Ctrl + R 45. Para adicionar hiperlink Ctrl + K 46. Para colocar texto em itálico ou remover a formatação em itálico: Ctrl + I ou Ctrl + 3 47. Para aplicar texto em negrito ou remover a formatação em negrito Ctrl + B ou Ctrl + 2 48. Para sublinhar o texto ou remover a formatação de sublinhado Ctrl + U ou Ctrl + F4 49. Para preencher a cor Alt + H + H 50. Para verificar a ortografia na planilha ativa F7

Dica profissional: Faça

Relatório do Excel

mais organizados com o uso de intervalos nomeados. Os intervalos nomeados facilitam a referência a intervalos de dados específicos em suas fórmulas, simplificando o gerenciamento da planilha e tornando as fórmulas mais fáceis de entender.

Limitações do uso do Excel

Os atalhos do Excel podem acelerar seu trabalho, mas não estão livres de limitações.

Se você encontrar desafios ou precisar de recursos além do que ele oferece, talvez valha a pena explorar alguns

Alternativas ao Excel

.

Para saber mais sobre as falhas do Excel, dê uma olhada em nossa visão geral de suas limitações.

Curva de aprendizado: Dominar os recursos e atalhos do Excel não é fácil. Você precisa ter acesso a vários recursos para aprender a usar várias funções e fórmulas do Excel, criar relatórios e gráficos e realizar outras ações avançadas

Dominar os recursos e atalhos do Excel não é fácil. Você precisa ter acesso a vários recursos para aprender a usar várias funções e fórmulas do Excel, criar relatórios e gráficos e realizar outras ações avançadas Não foi projetado para ser eficiente: O Excel exige a execução manual da maioria das tarefas, o que pode ser demorado e trabalhoso

O Excel exige a execução manual da maioria das tarefas, o que pode ser demorado e trabalhoso Propenso a erros humanos: A entrada e a análise manual extensiva de dados aumentam o risco de erros. Mesmo um pequeno erro em uma planilha grande pode levar a erros de cálculo significativos

A entrada e a análise manual extensiva de dados aumentam o risco de erros. Mesmo um pequeno erro em uma planilha grande pode levar a erros de cálculo significativos Controle de versão e sincronização deficientes: O Excel tem dificuldades com o controle de versão e a sincronização em tempo real, o que torna a coedição e o rastreamento de alterações problemáticos

O Excel tem dificuldades com o controle de versão e a sincronização em tempo real, o que torna a coedição e o rastreamento de alterações problemáticos Colaboração desajeitada: Embora o Excel permita comentários, um número excessivo deles pode sobrecarregar a planilha. Além disso, a versão on-line pode travar sob cargas pesadas de usuários, complicando a colaboração

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Excel

Se as limitações do Excel o estão impedindo,

ClickUp

pode ser a solução de que você precisa.

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de trabalho completa, projetada para centralizar suas tarefas, projetos e documentos.

O ClickUp combina gerenciamento de projetos, rastreamento de tarefas e recursos de colaboração em uma interface única e fácil de usar. Ele lida com muitas das funções para as quais você usaria o Excel, como organização de dados e coordenação de equipes, de forma mais integrada.

Vamos ver como.

Visão de tabela

A

Exibição de tabela ClickUp

oferece uma alternativa sofisticada às planilhas eletrônicas tradicionais, como o Excel.

Enquanto o Excel oferece uma interface familiar baseada em grade para organizar dados, o Table View dá um passo adiante com funcionalidade aprimorada e facilidade de uso.

Exibir detalhes da tarefa em uma interface semelhante a uma planilha com a exibição de tabela do ClickUp

Ao contrário do Excel, onde a configuração de colunas personalizadas e o gerenciamento de dados podem consumir muito tempo, o ClickUp permite que você crie facilmente colunas personalizadas, configure menus suspensos e adicione informações detalhadas de tarefas com apenas alguns cliques.

Esse processo simplificado elimina o esforço manual frequentemente exigido no Excel e se integra perfeitamente aos recursos mais amplos de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Redimensione, mova e fixe colunas na exibição de tabela do ClickUp de acordo com suas preferências

Dica profissional: Configure

automação do gerenciamento de projetos

no ClickUp para alterar os status das tarefas diretamente usando

Automação do ClickUp

. Por exemplo, uma tarefa pode ser movida automaticamente para "Em revisão" quando for marcada como "Concluída", ajudando a manter um fluxo de trabalho tranquilo.

Campos de fórmula

Com

Campos de fórmula ClickUp

com o ClickUp, você pode fazer cálculos complexos sem precisar se lembrar de fórmulas complicadas do Excel. Ao contrário do Excel, onde as fórmulas podem ser complexas e fáceis de esquecer, o ClickUp simplifica esse processo.

Você só precisa configurar uma fórmula numérica

Campo personalizado do ClickUp

e defina sua fórmula usando Formula Fields. Em seguida, o ClickUp aplicará automaticamente essa fórmula em toda a coluna em sua exibição de tabela.

Aproveite os campos de fórmula do ClickUp para simplificar cálculos complexos

Você não precisa mais se preocupar em lembrar ou depurar funções complexas do Excel - o ClickUp faz o trabalho pesado para você, permitindo que você se concentre no seu trabalho sem o incômodo de erros de fórmula.

Teclas de atalho

O ClickUp oferece um conjunto robusto de teclas de atalho e atalhos de teclado projetados para aumentar sua produtividade. Ele é semelhante ao Excel, mas com algumas vantagens exclusivas.

Como o Excel,

Teclas de atalho e atalhos de teclado do ClickUp

permitem que você execute tarefas essenciais rapidamente, como criar, fechar ou excluir tarefas e abrir a central de ações.

Você também pode experimentar atalhos para mencionar membros da equipe e executar várias ações sem precisar usar o mouse.

Adiciona uma camada extra de flexibilidade ao seu espaço de trabalho, ativando as teclas de atalho e os atalhos de teclado do ClickUp

O que diferencia o ClickUp é a facilidade de personalização e a ampla funcionalidade. Para começar, você precisará ativar as teclas de atalho no ClickUp clicando em seu avatar, navegando até "Settings" (Configurações), depois "Preferences" (Preferências) e ativando "Hotkeys" (Teclas de atalho).

Uma vez ativadas, você pode otimizar seu fluxo de trabalho com uma série de teclas de atalho que simplificam tarefas comuns.

As teclas de atalho e os atalhos de teclado do ClickUp otimizam seu fluxo de trabalho

Por exemplo, criar uma nova tarefa está a apenas um toque de tecla com Cmd/Ctrl + E, e abrir o Command Center é tão simples quanto Cmd/Ctrl + K. Quer mencionar um colega em um comentário? Basta digitar o símbolo @.

Dashboards

Dashboards do ClickUp

oferecem uma maneira eficiente de analisar e visualizar dados em comparação com o Excel. Enquanto o Excel exige que você crie manualmente gráficos, gráficos de pizza, gráficos de barras, gráficos de Gantt e outras representações visuais de dados, o ClickUp automatiza esse processo.

Utilize o ClickUp Dashboards para visualizar e analisar dados

Com o ClickUp, as visualizações são geradas automaticamente e sincronizadas em tempo real com os dados de origem, fornecendo informações precisas e atualizadas sem esforço manual.

Além disso, as opções de compartilhamento do ClickUp facilitam a distribuição de seus relatórios e visualizações para sua equipe ou partes interessadas, simplificando a colaboração e a tomada de decisões.

Escolha entre várias opções de compartilhamento para enviar seu ClickUp Dashboard às partes interessadas

Colaboração em equipe

As ferramentas de colaboração do ClickUp elevam a interação da equipe para muito além dos intermináveis tópicos de comentários frequentemente vistos em planilhas.

Veja como o ClickUp facilita o trabalho em equipe contínuo e eficaz:

Comentários

Empregar

Comentários do ClickUp Assign

para compartilhar facilmente arquivos e links e marcar membros da equipe com @menções em espaços de comentários dedicados. Isso mantém as discussões organizadas e diretamente vinculadas a tarefas ou projetos relevantes.

Mantenha todos informados marcando os membros da equipe com @menções diretamente nos comentários do ClickUp

Chat

Agilize a comunicação da equipe com canais de bate-papo em tempo real com a tecnologia

Visualização de bate-papo do ClickUp

Isso permite mensagens e atualizações instantâneas, garantindo que todos permaneçam em sincronia sem alternar entre plataformas.

Experimente o ClickUp Chat View para se conectar com os membros da equipe e permitir uma colaboração tranquila

Whiteboards

Faça brainstorming e planeje com sua equipe usando

Quadros brancos ClickUp

.

Desenhe, adicione formas, faça anotações e inclua imagens e links - tudo em um ambiente colaborativo e em tempo real que aumenta a criatividade e a coordenação.

Implemente os ClickUp Whiteboards para fazer brainstorming com a sua equipe em uma tela criativa

Leia também:

Guia de automações no ClickUp (com 10 exemplos de casos de uso)

Vá além dos atalhos de teclado do Excel e economize tempo com o ClickUp

Os atalhos do Excel podem ajudar nas tarefas diárias, mas ao lidar com planilhas grandes e complexas, eles podem não ser suficientes. Nesses casos, um software avançado torna-se essencial para criar, gerenciar e analisar dados de forma eficaz.

O ClickUp é uma alternativa eficiente que combina os benefícios das planilhas com uma ampla gama de recursos de produtividade. Ele oferece organização aprimorada de dados, permitindo que você gerencie e analise facilmente grandes conjuntos de dados.

Além disso, o ClickUp melhora a colaboração da equipe por meio de ferramentas de comunicação integradas, e seus recursos de automação ajudam a reduzir as tarefas manuais, tornando seu fluxo de trabalho mais eficiente.

Então, o que está esperando?

Registre-se no ClickUp hoje mesmo

e comece sua jornada rumo à produtividade gratuitamente!