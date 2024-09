10 melhores ferramentas de avaliação de recrutamento em 2024

Está com dificuldades para encontrar os candidatos certos em um mar de currículos? Você não está sozinho.

O processo de contratação pode ser desgastante, especialmente quando você está tentando identificar os melhores talentos de forma rápida e eficiente. É aí que entram as ferramentas de recrutamento e avaliação de talentos.

Elas simplificam o processo de contratação, ajudando-o a avaliar os candidatos com precisão e a tomar decisões baseadas em dados.

Neste artigo, eu o orientarei sobre as melhores ferramentas de avaliação de recrutamento, destacando os recursos que podem tornar seu processo de contratação tranquilo e eficaz. Pronto para encontrar os melhores talentos para sua organização? Vamos começar.

O que você deve procurar em uma ferramenta de avaliação de recrutamento?

Ao escolher ferramentas de avaliação de recrutamento, concentre-se em recursos que permitam uma avaliação abrangente dos perfis dos candidatos.

Aqui estão os principais recursos que você deve procurar nas ferramentas ideais de avaliação de candidatos:

Avaliações personalizáveis: Procure porferramentas de avaliação on-line que ofereçam avaliações personalizáveis. Isso permite que você adapte as avaliações a funções específicas, garantindo que os candidatos sejam testados em habilidades relevantes

Procure porferramentas de avaliação on-line que ofereçam avaliações personalizáveis. Isso permite que você adapte as avaliações a funções específicas, garantindo que os candidatos sejam testados em habilidades relevantes Recursos de integração: Selecione uma ferramenta de avaliação de recrutamento que se integre facilmente ao seu sistema de recrutamento existente Pilha de tecnologia de RH para economizar tempo e reduzir erros

Selecione uma ferramenta de avaliação de recrutamento que se integre facilmente ao seu sistema de recrutamento existente Pilha de tecnologia de RH para economizar tempo e reduzir erros Insights orientados por dados: Escolha uma ferramenta que ofereça análises robustas para ajudá-lo a tomar decisões de contratação informadas epromover o recrutamento de diversidade *Facilidade de uso: Escolha ferramentas de avaliação pré-emprego que sejam envolventes e fáceis de usar para que os candidatos tenham acesso a um vasto banco de talentos

Escolha uma ferramenta que ofereça análises robustas para ajudá-lo a tomar decisões de contratação informadas epromover o recrutamento de diversidade *Facilidade de uso: Escolha ferramentas de avaliação pré-emprego que sejam envolventes e fáceis de usar para que os candidatos tenham acesso a um vasto banco de talentos Automação de tarefas: Concentre-se em ferramentas de avaliação on-line que automatizem o processo de recrutamento, compartilhando tarefas de avaliação com os candidatos, adicionando responsáveis para revisar as tarefas e fornecer feedback e agendando entrevistas

As 10 melhores ferramentas de avaliação de recrutamento

Aqui estão as melhores ferramentas de avaliação de recrutamento que você pode escolher:

1. ClickUp (Melhor para gerenciamento de recrutamento)

Use a plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp para simplificar a contratação e envolver os melhores talentos

Como gerente de RH, é fácil se cansar de gerenciar os vários estágios de contratação em diferentes plataformas.

Imagine ter um local onde você possa lidar com tudo relacionado à contratação, desde a publicação de vagas até a integração de novos funcionários. É isso que o ClickUp faz. Plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp organiza candidatos, inscrições e contato em um único lugar para uma experiência de recrutamento perfeita.

Com Tarefas do ClickUp no ClickUp Tasks, você pode criar tarefas para cada etapa do processo de contratação, como postar uma vaga e selecionar candidatos, agendamento de entrevistas e revisar as atribuições de teste - e atribuí-las aos membros certos da equipe.

Agilize o processo de contratação atribuindo tarefas aos membros da equipe com o ClickUp Tasks Visualizações do ClickUp Kanban é perfeito para visualizar o pipeline de contratação. Você pode criar colunas para cada estágio do processo de contratação, como 'Aplicado', 'Tarefa de avaliação compartilhada', 'Tarefa de avaliação enviada', 'Tarefa de avaliação em revisão' e 'Avaliação aprovada'

Mova os cartões de candidato por esses estágios à medida que você passa pelos diferentes estágios do processo de contratação. Essa abordagem visual o aproxima de encontrar o melhor candidato, tornando o processo de avaliação mais organizado e eficiente.

Visualize o processo de avaliação de recrutamento com o ClickUp Kanban View

Outro recurso que aprimora o processo de avaliação de recrutamento é Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é um poderoso assistente de IA. Você pode usar o Brain para criar testes para diferentes funções de trabalho.

Crie tarefas de avaliação de recrutamento com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain também automatiza itens de ação e fornece resumos de avaliação. Dessa forma, você tem uma visão geral rápida do feedback da tarefa para cada candidato e pode tomar melhores decisões de contratação.

Automatize as tarefas de recrutamento com o ClickUp Brain

O ClickUp também tem uma vasta biblioteca de modelos de contratação que simplificam ainda mais o processo de recrutamento.

Esse modelo permite que você:

Selecionar os melhores candidatos usando escalas de classificação personalizáveis

Criar listas de verificação de contratação, datas de vencimento e outros lembretes

Comparar candidatos a emprego com quadros de controle e tabelas interativas

Use o modelo de contratação de candidatos do ClickUp para fazer contratações modernas e acompanhar os candidatos com eficiência

melhores recursos do #### ClickUp

Visualize os resultados da avaliação: Crie um painel de controle personalizável para acompanhar o desempenho geral dos candidatos e tomar decisões inteligentes de contratação com oDashboards do ClickUp *Crie tarefas de avaliação exclusivas: Arraste e solte candidatos em diferentes estágios, colabore com sua equipe em tempo real e faça um brainstorming de estratégias de avaliação e contratação com oQuadros brancos do ClickUp *Defina objetivos de recrutamento: Reduza o tempo de contratação, melhore a experiência do candidato e aumente a diversidade nas contratações, definindo metas e medindo o progresso em tempo real com oMetas do ClickUp

Crie e monitore metas de recrutamento com o ClickUp Goals

Gerencie os cronogramas de entrevistas: Acompanhe os prazos de inscrição com facilidade usandoVisualização do calendário do ClickUp. Esse recurso oferece uma visão geral clara de todo o cronograma de contratação, ajudando a evitar conflitos de agendamento e garantindo respostas oportunas a todos os candidatos

Acompanhe os prazos de inscrição com facilidade usandoVisualização do calendário do ClickUp. Esse recurso oferece uma visão geral clara de todo o cronograma de contratação, ajudando a evitar conflitos de agendamento e garantindo respostas oportunas a todos os candidatos Automatize os processos de avaliação e recrutamento: Simplifique o processo de avaliação e contratação automatizando tarefas com oAutomações do ClickUp. Você pode personalizar os acionadores e os itens de ação. Por exemplo, se um responsável aprovar uma tarefa de avaliação, o cartão do candidato passará automaticamente para o estágio de contratação ou entrevista

Simplifique o processo de avaliação e contratação automatizando tarefas com oAutomações do ClickUp. Você pode personalizar os acionadores e os itens de ação. Por exemplo, se um responsável aprovar uma tarefa de avaliação, o cartão do candidato passará automaticamente para o estágio de contratação ou entrevista Centralize os dados dos candidatos: Simplifique o processo de avaliação gerenciando as informações, as tarefas, os prazos e o feedback do candidato em um só lugar comPastas do ClickUp. Você também pode classificar e filtrar dados usando campos personalizados

Limitações do ClickUp

Pode ter uma curva de aprendizado acentuada devido a uma variedade de recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Codility (melhor para testes de codificação on-line e entrevistas técnicas)

via Codilidade O Codility foi projetado especificamente para contratações técnicas. É uma ferramenta de avaliação pré-emprego para a realização de testes de codificação on-line para a contratação de engenheiros e desenvolvedores de software.

O que mais aprecio no Codility é a forma como ele simplifica o processo de avaliação, oferecendo tarefas de codificação pré-criadas que abrangem várias linguagens de programação e níveis de habilidade. O ambiente de codificação em tempo real da ferramenta permite que você observe os candidatos enquanto eles trabalham, proporcionando uma compreensão clara de sua abordagem de solução de problemas.

O recurso de análise de código automatizado da Codility fornece relatórios detalhados sobre o desempenho de cada candidato, o que me ajuda a contratar os candidatos ideais para a minha equipe.

Melhores recursos do Codility

Acesse uma ampla gama de tarefas de codificação pré-criadas em várias linguagens de programação para avaliar várias habilidades técnicas

Realizar entrevistas técnicas ao vivo com colaboração em tempo real para observar e interagir com os candidatos enquanto eles codificam

Personalizar modelos de teste para alinhar as avaliações com as habilidades específicas necessárias para a função

Limitações da Codility

Concentra-se principalmente em habilidades técnicas de codificação, o que o torna inadequado para funções que exigem uma gama mais ampla de competências, como habilidades interpessoais ou pensamento de design

Preços da Codility

Inicial: US$ 1.200, cobrados anualmente

US$ 1.200, cobrados anualmente Escala: US$ 5.000, cobrados anualmente (ou US$ 500 por mês)

US$ 5.000, cobrados anualmente (ou US$ 500 por mês) Custom: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Codility

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) G2: 4,6/5 (690+ avaliações)

3. Vervoe (Melhor para contratação baseada em habilidades)

via Vervoe O Vervoe é minha principal opção para contratação baseada em habilidades. Ele ajuda a avaliar as habilidades práticas dos candidatos em cenários do mundo real por meio de simulações de trabalho. A plataforma oferece tarefas no local de trabalho, facilitando a avaliação do desempenho dos candidatos na função real.

O que diferencia a Vervoe é seu sistema de classificação orientado por IA, que automatiza o processo de avaliação, poupando-me inúmeras horas e garantindo resultados imparciais.

A ferramenta oferece uma variedade de avaliações personalizáveis para diferentes funções, desde o atendimento ao cliente até o desenvolvimento de software. Ela ajuda a avaliar as habilidades sociais e técnicas de uma só vez, fornecendo uma visão abrangente das capacidades de cada candidato.

Melhores recursos do Vervoe

Escolha entre mais de 300 modelos elaborados pelos principais psicólogos de E/S, abrangendo funções desde design gráfico até vendas

Filtrar candidatos não qualificados com perguntas preliminares automatizadas

Mantenha os candidatos informados durante todo o processo com mensagens no aplicativo, facilitando convidá-los para avaliações e atualizá-los sobre seu progresso

Garanta uma avaliação justa e precisa com seu recurso Anti-Cheating

Limitações do Vervoe

É difícil rastrear comentários ou feedback dos candidatos

Preços da Vervoe

Gratuito: $0

$0 Pagamento conforme o uso: US$ 300 para 10 candidatos

US$ 300 para 10 candidatos Preços personalizados

Vervoe avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4. Toggl Hire (Melhor para rastreamento de candidatos)

via Aluguel de veículos O Toggl Hire é uma plataforma de contratação abrangente que simplifica o processo de recrutamento. Ela tem tudo o que você precisa, desde o rastreamento de candidatos até a realização de entrevistas em vídeo e a criação de avaliações personalizadas, facilitando a localização de candidatos qualificados.

Considero o Toggl Hire especialmente útil para triagens iniciais e para testar as habilidades técnicas dos candidatos. Você pode adicionar tags, notas, classificações e pontuações de testes para cada candidato a fim de padronizar o processo de avaliação.

Melhores recursos do Toggl Hire

Automatizar a triagem de candidatos com IA para realizar um teste preliminar de habilidades

Fornecer feedback aos candidatos para mantê-los informados sobre seu status no processo de contratação

Crie avaliações personalizáveis para avaliar as habilidades e os conhecimentos dos candidatos, adaptados a um cargo específico

Integrar-se a outras ferramentas populares de RH para aumentar a eficiência do fluxo de trabalho

Limitações do Toggl Hire

Não sincroniza dados off-line entre dispositivos, dificultando o acesso às informações em todos os momentos

Preços do Toggl Hire

Gratuito: US$ 0/mês

US$ 0/mês Premium: $535/mês

$535/mês Negócio: $670/mês

Toggl Hire classificações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

5. HackerRank (Melhor para contratação técnica)

via HackerRank O HackerRank é uma ótima ferramenta para a contratação de candidatos no setor de tecnologia. Ele avalia as habilidades de codificação de um candidato por meio de uma série de desafios do mundo real.

A plataforma oferece uma vasta biblioteca de testes de codificação e programação em várias linguagens de programação, o que me permite avaliar com precisão a proficiência de um candidato.

O que mais aprecio é o fato de as avaliações do HackerRank fornecerem insights detalhados sobre as habilidades de resolução de problemas de um candidato em potencial, o que me ajuda a tomar decisões de contratação bem informadas.

Melhores recursos do HackerRank

Simplifique as tarefas administrativas integrando a reprodução de código e a avaliação comparativa do entrevistador, garantindo que todas as suas anotações de entrevista estejam organizadas em um só lugar

Avalie as habilidades exclusivas de um desenvolvedor com o rastreamento de copiar/colar, monitore a troca de guias com o monitoramento de guias e verifique a realização de testes individuais por meio da análise de imagens

Avalie os desenvolvedores em um ambiente de teste flexível e real, com configurações de IDE personalizáveis e pontuação automatizada para avaliações rápidas e precisas

Limitações do HackerRank

A interface do HackerRank apresenta atrasos e falhas frequentes

Preços do HackerRank

Inicial: $100/mês por usuário

$100/mês por usuário Profissional: $450/mês por 5 usuários

$450/mês por 5 usuários Preços personalizados

Avaliações e resenhas do HackerRank

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

iMocha (melhor para avaliação de habilidades técnicas e sociais)

via iMocha a iMocha é uma plataforma avançada de avaliação de habilidades que se destaca na avaliação de habilidades técnicas e interpessoais. Ela tem uma extensa biblioteca de mais de 2.500 avaliações prontas para uso em vários domínios, inclusive TI e finanças.

Considero a iMocha particularmente valiosa por suas simulações de codificação em tempo real e avaliações específicas de função que imitam de perto as tarefas reais do trabalho.

A avaliação com IA da plataforma garante a integridade das avaliações, o que me dá confiança para usar a IA no recrutamento. A iMocha também oferece análises detalhadas e análise de lacunas de habilidades, o que a torna uma solução abrangente para decisões de contratação orientadas por dados.

Melhores recursos do iMocha

Integre facilmente o iMocha com os principais sistemas de rastreamento de candidatos, incluindo Taleo, Pearson, iCIMS, Workday, Jobvite, Workable, Bullhorn e muito mais

Acesse mais de 200 testes personalizáveis e de referência para contratar candidatos qualificados

Aproveite ferramentas inovadoras como AI LogicBox, AI Speaking, AI Writing e outras para agilizar e reduzir o tempo de contratação

Limitações do iMocha

Ele vem com muitas ferramentas, o que pode ser prejudicial, pois gera confusão e uma curva de aprendizado mais acentuada

Preços do iMocha

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da iMocha

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

4,5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,5/5 (30 avaliações)

7. ThriveMap (melhor para contratação com base em cenários do mundo real)

via ThriveMap O ThriveMap é um conjunto de avaliação pré-emprego que equipa recrutadores com ferramentas de contratação adequadas para identificar, avaliar e recrutar os profissionais certos com rapidez e precisão.

A plataforma abrangente permite que você avalie não apenas as habilidades técnicas, mas também a capacidade de adaptação dos candidatos aos desafios específicos do trabalho.

O que mais aprecio no ThriveMap é seu foco em cenários do mundo real, ajudando os gerentes de contratação a prever o sucesso de um candidato com base em seu desempenho real no trabalho, e não apenas no conhecimento teórico.

Melhores recursos do ThriveMap

Use a ferramenta Signal do ThriveMap para pesquisar e identificar tarefas essenciais e habilidades necessárias e alinhar os critérios de contratação com os requisitos da função

Acesse as avaliações personalizáveis do ThriveMap para testar habilidades específicas do cargo, gerenciamento de tempo e traços de personalidade, com classificação e comparação automatizadas

Use a calculadora integrada do ThriveMap para estimar rapidamente o tempo gasto na seleção de candidatos, inserindo suas vagas, candidatos, moeda e candidatos selecionados e entrevistados

Limitações do ThriveMap

O foco da ThriveMap em avaliações específicas de funções pode limitar sua eficácia na avaliação de habilidades generalizadas e na contratação de candidatos com base emadequação cultural Preços da ThriveMap

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ThriveMap

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. SkillsSurvey (melhor para verificação de referências)

via Pesquisa de habilidades O SkillSurvey ajuda a avaliar os candidatos por meio de checagem de referências e verificação de habilidades interpessoais para uma contratação criteriosa. Ele ajuda a obter feedback sincero das referências de um candidato por meio de suas pesquisas automatizadas.

A plataforma fornece relatórios detalhados que destacam os pontos fortes e as áreas de desenvolvimento de um candidato, tudo com base no feedback de pessoas que trabalharam diretamente com o candidato.

O SkillSurvey também garante a confidencialidade, o que incentiva respostas mais honestas das referências, acrescentando uma camada extra de confiabilidade dos dados.

Melhores recursos do SkillsSurvey

Agilize o feedback dos candidatos com um sistema de acompanhamento de candidatos configurável e fácil de usar que permite um feedback rápido das partes interessadas

Integre as entrevistas por vídeo e as avaliações de idioma do iCIMS em seu ATS ou use ferramentas de terceiros para avaliações adicionais e triagem de antecedentes

Integre perfeitamente as novas contratações e acompanhe seu progresso com o software de integração da iCIMS

Limitações do SkillsSurvey

Baseia-se em referências para avaliação de candidatos, o que pode levar a contratações tendenciosas

Preços do SkillsSurvey

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do SkillsSurvey

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação

9. TestGorilla (melhor para integração com outro software de RH)

via TestGorilla O TestGorilla é uma ferramenta de avaliação on-line versátil que oferece testes pré-emprego, abrangendo tudo, desde habilidades cognitivas até traços de personalidade.

Um recurso que aprecio é sua capacidade de criar pacotes de testes específicos para cada função, o que me permite avaliar várias competências de uma só vez. Os mecanismos anti-trapaça da plataforma, como monitoramento de webcam e testes cronometrados, garantem que os resultados sejam confiáveis.

O TestGorilla também oferece pontuação instantânea, o que acelera a tomada de decisões e ajuda a focar rapidamente nos candidatos mais qualificados.

Melhores recursos do TestGorilla

Veja os resultados da avaliação em tempo real e as estatísticas sobre o progresso do candidato e a atividade recente

Compare instantaneamente os candidatos classificando os resultados da avaliação com base em classificações, ordem alfabética, atividade mais recente ou respostas personalizadas

Realize análises aprofundadas dos candidatos explorando relatórios detalhados, assistindo a respostas personalizadas em vídeo e revisando as pontuações dos testes. Adicione notas particulares para capturar insights práticos

Limitações do TestGorilla

Sua ampla gama de testes pode ser esmagadora, o que dificulta a escolha dos melhores candidatos para funções específicas

Preços do TestGorilla

Gratuito: US$ 0/mês

US$ 0/mês Iniciante: US$ 75/mês para 1-15 funcionários, cobrados anualmente

US$ 75/mês para 1-15 funcionários, cobrados anualmente Pro: $115/mês para 1-15 funcionários, cobrado anualmente

TestGorilla ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) GetApp: 4,2/ 5 (mais de 200 avaliações)

10. Wonderlic (melhor para testes de habilidade cognitiva)

via Wonderlic O Wonderlic é uma ferramenta de avaliação de talentos para testes de habilidades cognitivas. Ela ajuda a avaliar as habilidades de resolução de problemas e a capacidade de tomada de decisões dos candidatos.

Você também pode usar o Wonderlic para avaliar rapidamente a capacidade do candidato de aprender no trabalho.

A plataforma oferece testes de personalidade, que fornecem insights mais profundos sobre como um candidato pode se encaixar em uma equipe ou lidar com os desafios do local de trabalho.

O que eu mais gosto no Wonderlic é sua velocidade - os resultados estão disponíveis quase que imediatamente, permitindo decisões de contratação mais rápidas sem sacrificar a precisão.

Melhores recursos do Wonderlic

Prever o sucesso do candidato avaliando suas habilidades, motivações e traços de personalidade

Personalizar entrevistas para enfocar os pontos fortes relativos do candidato e as oportunidades de crescimento

Realizar avaliações de personalidade para obter um perfil completo do candidato

Limitações do Wonderlic

Concentra-se muito em testes cognitivos, que podem não capturar totalmente as habilidades práticas do candidato ou a experiência específica do cargo

Preços do Wonderlic

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wonderlic

G2: 4,3/5 (mais de 140 avaliações)

4,3/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

Aumente o nível de seu processo de recrutamento com o ClickUp

O recrutamento não precisa ser uma dor de cabeça. Com o ClickUp, você pode otimizar seu processo de contratação do início ao fim.

Ferramentas como Whiteboards, Goals e Calendar View ajudam a gerenciar tudo, desde o rastreamento de candidatos até o agendamento de entrevistas, tornando o fluxo de trabalho de recrutamento mais suave e as equipes de contratação ainda mais eficientes.

O software de avaliação de talentos do ClickUp permite que você se concentre no que importa - encontrar o talento certo - enquanto cuida das tarefas administrativas para você.

Seja para preencher uma única função ou formar uma equipe, o ClickUp simplifica o processo de recrutamento, permitindo decisões de contratação mais rápidas e inteligentes. Pronto para levar seu recrutamento para o próximo nível? Registre-se no ClickUp agora!