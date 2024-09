Os 11 principais criadores de formulários de IA para 2024

Se você costuma se perguntar: "Como posso coletar dados e aprimorar os processos de negócios de forma eficaz?", um formulário on-line deve ser a sua nova opção.

A criação de formulários on-line e a análise das respostas ajudam no aprimoramento de produtos, na geração de leads, na automação de tarefas e na otimização das operações.

O verdadeiro desafio? Criar formulários on-line interativos, fáceis de usar e personalizados para gerar mais respostas dos usuários.

Minha equipe e eu procuramos por muito tempo um criador de formulários confiável e personalizável.

Passamos muito tempo testando diferentes geradores de formulários com IA para criar formulários envolventes, analisar dados e obter insights. Com base em minha pesquisa, compilei uma lista das melhores ferramentas de geração de formulários com IA para você neste blog.

Se você deseja criar formulários de uma ou várias páginas para fins de pesquisa, marketing e feedback, este guia o ajudará a otimizar processos e economizar horas.

Vamos explorar os principais geradores de formulários com IA que você pode usar para criar formulários bonitos.

O que você deve procurar em um criador de formulários de IA?

Embora você possa criar um formulário no Excel a criação de formulários envolventes, dinâmicos e intuitivos exige recursos avançados.

Veja a seguir alguns recursos essenciais que você deve procurar em um aplicativo on-line software de criação de formulários :

Facilidade de uso: Verifique se o criador de formulários é intuitivo e fácil de usar. A ferramenta não deve exigir conhecimento de codificação para que até mesmo usuários não técnicos possam criar formulários com facilidade

Verifique se o criador de formulários é intuitivo e fácil de usar. A ferramenta não deve exigir conhecimento de codificação para que até mesmo usuários não técnicos possam criar formulários com facilidade Recursos de personalização: A ferramenta deve permitir que você personalize o formulário de acordo com as necessidades específicas da empresa, tornando-o interativo para o público-alvo e incentivando-o a concluí-lo antes de desistir

A ferramenta deve permitir que você personalize o formulário de acordo com as necessidades específicas da empresa, tornando-o interativo para o público-alvo e incentivando-o a concluí-lo antes de desistir Lógica condicional : Deseja coletar dados hiper-relevantes dos usuários? Escolher uma ferramenta com recursos avançados de lógica condicional é fundamental para personalizar as perguntas em tempo real com base nas respostas dos usuários

: Deseja coletar dados hiper-relevantes dos usuários? Escolher uma ferramenta com recursos avançados de lógica condicional é fundamental para personalizar as perguntas em tempo real com base nas respostas dos usuários Suporte a várias páginas : Obtenha uma ferramenta que ofereça suporte a várias páginas em formulários para coletar informações detalhadas

: Obtenha uma ferramenta que ofereça suporte a várias páginas em formulários para coletar informações detalhadas Compatível com dispositivos móveis : Escolha um criador de formulários com IA que possa se adaptar a uma interface móvel para proporcionar uma experiência perfeita aos usuários

: Escolha um criador de formulários com IA que possa se adaptar a uma interface móvel para proporcionar uma experiência perfeita aos usuários Integração: Certifique-se de que a ferramenta se integre à pilha de tecnologia existente, como CRMs, marketing, análise de dados, comunicação e plataformas de marketing por e-mail

Os 11 melhores criadores de formulários de IA para usar em 2024

1. ClickUp (melhor para formulários personalizáveis e coleta de dados)

O ClickUp é um software abrangente de gerenciamento de projetos com um automação de formulários recurso que ajuda a criar formulários on-line fáceis de usar. Visualização de formulário do ClickUp permite coletar informações de sua equipe, clientes ou consumidores sem esforço.

O recurso de criação de formulários adiciona muitos campos ao formulário on-line, incluindo texto, texto longo, número, e-mail, telefone, data, listas suspensas e caixas de seleção. Isso ajuda a estruturar perguntas com base na finalidade, como perguntas abertas, fechadas, sim/não, pesquisa de pulso e perguntas de matriz.

Crie formulários intuitivos usando lógica condicional e regras na visualização ClickUp Form

Oculta perguntas como o nome e o número de telefone dos respondentes cujas informações já foram coletadas, para que eles não precisem preencher esses campos novamente. Isso simplifica a experiência do usuário, melhorando as respostas e as taxas de conversão. Automação do ClickUp aprimora ainda mais a experiência automatizando fluxos de trabalho pós-submissão, como o envio de e-mails para usuários e parceiros para mantê-los informados. Você também pode acionar dados gerados por AI e análise de sentimento do cliente para descobrir insights e tomar decisões estratégicas.

Automatize fluxos de trabalho de formulários e otimize operações usando a automação do ClickUp

Veja como você pode usar automações pré-construídas para melhorar a produtividade da equipe:

Use mais de 100 modelos pré-criados para automatizar processos recorrentes de criação de formulários, como atribuição de tarefas, publicação de comentários e alteração de status

Adicione novas tarefas a responsáveis e observadores automaticamente e economize tempo

Conecte-se aos aplicativos existentes para facilitar a automação em toda a pilha de tecnologia

Além disso, usando Tarefas do ClickUp com o ClickUp Tasks, você pode criar e atribuir tarefas automaticamente a partir de respostas de formulários on-line. Adicione rótulos, informações do formulário e respostas à descrição da tarefa para acrescentar mais contexto às suas tarefas.

Reúna requisitos com o ClickUp Forms e encaminhe-os para os responsáveis certos como tarefas rastreáveis no ClickUp

Aproveite o poder do ClickUp Forms para agilizar o trabalho das equipes de software :

Simplifique o relatório de bugs coletando informações críticas, como descrição do bug, especificações do dispositivo e do sistema operacional, mensagem de erro, impacto etc.

coletando informações críticas, como descrição do bug, especificações do dispositivo e do sistema operacional, mensagem de erro, impacto etc. Colete pedidos de adição de novos recursos dos membros da equipe e dos usuários finais

dos membros da equipe e dos usuários finais Aprimore a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e teste, capturando detalhes de casos de teste, relatórios de execução de teste, problemas identificados, criticidade dos problemas etc.

Além de tudo isso, você pode fornecer informações e sentar e relaxar enquanto Cérebro ClickUp seleciona as perguntas mais adequadas e perfeitas para a pesquisa em seu nome. Experimentamos alguns prompts para gerar pesquisas usando o ClickUp Brain.

Exemplos de prompts de IA para enquetes e pesquisas:

Prompt 1: Gere perguntas de pesquisa envolventes para obter insights valiosos do seu público. [Especifique o público-alvo e a finalidade da pesquisa]

Sugestão 2: Crie uma pergunta de enquete persuasiva para envolver seu público-alvo e incentivar a participação. [Especifique o tópico ou o tema da pesquisa]

Sugestão 3: Gere uma série de perguntas de pesquisa para medir a satisfação do cliente e identificar áreas de melhoria. [Especifique o setor ou o tipo de negócio]

Use o ClickUp Brain para gerar perguntas altamente relevantes para enquetes e pesquisas

Depois que os dados forem coletados, você poderá aproveitar o ClickUp Brain para executar a análise de dados e obter:

Insights acionáveis, revelando tendências e padrões que, de outra forma, poderiam não ser relatados

Maior escalabilidade da pesquisa com distribuição, coleta de dados e análise automatizadas

Resultados aprimorados da pesquisa com designs intuitivos e análise de sentimentos orientada por IA

Você também pode usar as poderosas redes neurais do ClickUp Brain para analisar rapidamente os dados usando tabelas de comparação, criar e lançar estratégias de marketing e compartilhar os resultados com as partes interessadas para receber sugestões e identificar áreas de melhoria.

Por fim, os recursos de personalização permitem que você personalize muitos fatores, como temas, cores, imagens, armazenamento, modelos e mensagens.

Por exemplo, suponha que você esteja coletando feedback sobre os recursos do seu produto, o suporte ao cliente e os planos de preços. Você pode usar Modelo de formulário de feedback do ClickUp e personalizar campos, exibições e tarefas para coletar, acessar e organizar informações com facilidade. Isso oferece um local centralizado para analisar dados e otimizar o processo de coleta de feedback.

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Este modelo permite que você:

Criar pesquisas direcionadas às necessidades individuais de seus clientes

Fornecer aos clientes uma plataforma para expressar suas ideias e preocupações

Coletar percepções importantes para aprimorar produtos e serviços

Avaliar áreas de refinamento e desenvolver estratégias personalizadas para abordá-las

Ele foi projetado para ajudá-lo a coletar todos os dados relevantes em um único lugar e aproveitar o feedback do usuário na priorização de projetos . Isso proporciona uma análise valiosa para as decisões sobre o produto e melhora o envolvimento e a fidelidade do cliente.

melhores recursos do #### ClickUp

Escolha entre diferentes campos e colete apenas os dados relevantes usandoCampos personalizados do ClickUp* Atualize os campos dinamicamente com base nas respostas e simplifique a experiência de preenchimento de formulários para os usuários

Use o ClickUp Brain para gerar as perguntas mais interessantes para seus formulários

Revise os formulários em tempo real e analise as respostas para obter insights

Transforme as respostas dos formulários em tarefas acionáveis automaticamente usando o ClickUp Tasks

Use oTags de tarefas do ClickUp para adicionar informações às descrições das tarefas e localizá-las facilmente

Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain não está disponível na versão gratuita

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.700 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.700 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia mais: 11 modelos de formulários de feedback gratuitos para coletar insights

2. Forms.app (melhor para gateways de pagamento)

via Forms.app O gerador de formulários de IA gratuito do Forms.app ajuda a criar formulários personalizados usando modelos pré-criados. Com a plataforma, você pode incorporar um formulário on-line em seu site. Você também pode ajustar as configurações de privacidade para atingir o público-alvo e impedir que outras pessoas o visualizem.

Esse construtor de IA integra-se ao Google Sheets, MailChimp, Stripe, PayPal e Zapier para ajudá-lo a automatizar fluxos de trabalho e simplificar processos.

melhores recursos do #### Forms.app

Altere a ordem das perguntas facilmente arrastando-as e soltando-as

Controle quem pode acessar seus formulários por meio de 4 estados de privacidade diferentes: privado, limitado, não listado e público

Defina condições para mostrar ou ocultar campos com base nas respostas do usuário

Limitações do Forms.app

Um número limitado de designs/modelos de formulários e opções de personalização em termos de cores e fontes

Alguns usuários relatam que a plataforma deveria oferecer mais tipos de perguntas para entender o pulso do público-alvo

Preços do Forms.app

Gratuito

Básico : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Pro : $35/mês

: $35/mês Premium: uS$ 99/mês

Forms.app avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 450 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: (240+ avaliações)

3. SurveySparrow (melhor para pesquisas de conversação)

via SurveySparrow SurveySparrow, um dos melhores Alternativas ao JotForm para pesquisas de conversação, ajuda a criar formulários interativos com recursos semelhantes a bate-papo para coletar informações relevantes e otimizar as operações comerciais.

Ele oferece mais de 1.500 integrações para exportar dados sem esforço para ferramentas externas e sistemas existentes.

Os painéis executivos ajudam a visualizar os dados da pesquisa por meio de tabelas e gráficos de barras e a extrair insights significativos dos formulários gerados por IA. Também é possível automatizar fluxos de trabalho com base nas respostas da pesquisa, definindo condições e acionando ações como e-mails de acompanhamento e atualizações da equipe.

Melhores recursos do SurveySparrow

Adicione vídeos ao plano de fundo de suas pesquisas

Receba relatórios de análise de pesquisas diretamente na sua caixa de entrada, no horário que preferir

Lembre os que não responderam e os que responderam parcialmente por e-mail e incentive-os a concluir as pesquisas

Limitações do SurveySparrow

Falta de recursos analíticos para calcular e indicar as diferenças estatisticamente significativas

A representação dos dados requer muita intervenção manual para obter os insights necessários

Preços do SurveySparrow

Básico : uS$ 39/mês cobrados trimestralmente

: uS$ 39/mês cobrados trimestralmente Essencial : uS$ 59/mês cobrados trimestralmente

: uS$ 59/mês cobrados trimestralmente Business : $149/mês com cobrança trimestral

: $149/mês com cobrança trimestral Enterprise: Preços personalizados

SurveySparrow avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 1900 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1900 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

4. Typeform (melhor para personalização baseada em formulários)

via Formulário de digitação O Typeform gera formulários on-line visualmente atraentes e envolventes. Conhecido por sua interface fácil de usar, ele exibe apenas uma pergunta por página para evitar sobrecarregar o público e gerar mais respostas.

Com o Typeform, você pode personalizar formulários com logotipos, elementos, cores, fontes, imagens de fundo e vídeos exclusivos. Há mais de 28 formatos de perguntas editáveis para coletar dados como nomes, endereços de e-mail, classificação, avaliação e feedback por escrito.

Melhores recursos do Typeform

Informe a IA do Typeform sobre seus requisitos e ela criará automaticamente os formulários para você

Forneça opções de resposta relevantes para perguntas de múltipla escolha usando IA

Gerar sugestões baseadas em IA para converter perguntas longas em perguntas simples e envolventes

Limitações do Typeform

Falta de recursos para análise e interpretação por meio de painéis e relatórios

Não salva respostas parciais dos usuários

Opções limitadas de personalização de modelos e perguntas

Preços do Typeform

Básico : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Plus : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Business : $99/mês

: $99/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Typeform

G2: 4,5/5 (mais de 750 avaliações)

4,5/5 (mais de 750 avaliações) Capterra: 4,7/5 (860+ avaliações)

5. Involve.me (melhor para pesquisas aprofundadas)

via Involve.me Com o gerador de formulários de IA da Involve, você pode colar o URL do site no criador de formulários de IA. O construtor captura os elementos de sua marca para criar formulários e pesquisas detalhadas. Em seguida, você pode adicionar elementos, personalizar e ajustar esses modelos de acordo com os requisitos da empresa.

Os recursos de análise de IA da Involve analisam os dados coletados para criar relatórios e painéis detalhados, o que nos ajuda a obter insights poderosos sobre os clientes, otimizar funis para conversões e tomar decisões orientadas por dados.

Melhores recursos do Involve

Visualizar formulários e otimizá-los para diferentes dispositivos, como celular e desktop

Crie formulários seguros para aceitar pagamentos por meio da integração com contas do Stripe e do PayPal

Convide equipes para espaços de trabalho específicos e atribua a elas direitos de edição e visualização

Envolva limitações

Os recursos de design são básicos e faltam mais opções para ajustar as posições e os tamanhos dos modelos

A personalização dos elementos de marca, como fontes, é limitada

Envolvem preços

Básico : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Pro : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Business : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês Agência : uS$ 399/mês

: uS$ 399/mês Empresa: Preços personalizados

Involve ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 60 avaliações);

6. Fillout (melhor para criação de formulários de várias páginas)

via Preenchimento O Fillout é um criador de formulários de IA simples e de código zero que ajuda a criar formulários, questionários e pesquisas avançados. A plataforma oferece funcionalidades sofisticadas, como cobrança de pagamentos, criação de formulários com várias páginas, login e agendamento, para ajudar a criar os formulários mais avançados.

O Fillout se integra às suas ferramentas existentes sem esforço, automatizando fluxos de trabalho e ampliando as operações comerciais.

Melhores recursos do Fillout

Adicione códigos de desconto e receba pagamentos de usuários usando o Stripe, sem taxas adicionais

Adicione uma página de agendamento aos seus formulários e permita que os usuários marquem uma reunião com você

Limitações do Fillout

Nenhuma opção para organizar formulários, lógica e cálculos em pastas e espaços de trabalho

Não é possível realizar ações nos envios e notificar os usuários sobre as alterações feitas

Preços do Fillout

**Gratuito para sempre

Inicial : $19/mês

: $19/mês Pro : $49/mês

: $49/mês Business: $89/mês

Fillout avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Feathery (melhor para automação de fluxo de trabalho)

via Emplumado O Feathery é uma ferramenta de criação de formulários de IA sem código que ajuda você a automatizar qualquer fluxo de trabalho de formulário e economizar tempo.

O Feathery cria formulários usando IA e ajuda a migrar modelos de formulários de alto desempenho de outras marcas (Typeform). Você também pode usá-lo para automatizar fluxos de trabalho pós-submissão extraindo as informações dos usuários, fazendo a triagem dos aplicativos e encaminhando-os ao pessoal relevante para os processos de aprovação.

Além disso, o Feathery garante a conformidade com SOC-2 e HIPAA para proteger os dados confidenciais dos clientes contra ameaças cibernéticas.

Melhores recursos do Feathery

Defina a lógica personalizada em uma linguagem natural e mostre perguntas com base em respostas de campos anteriores

Integra-se a mais de 100 CRMs, e-mail, análises, pagamentos e ferramentas de gerenciamento de projetos

Limitações do Feathery

Não permite a incorporação fácil em sites

A integração com plataformas de automação de marketing não é fácil

Preços do Feathery

**Gratuito para sempre

Crescimento : Preços personalizados

: Preços personalizados Negócios: Preços personalizados

Feathery ratings and reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

8. MakeForms (melhor para designs intuitivos)

via MakeForms Com a interface fácil de usar e os designs intuitivos do MakeForms, você pode gerar formulários on-line de página única, de várias páginas e todos de uma só vez para a sua empresa.

Com os recursos de verificação de celular e e-mail da plataforma, é fácil verificar as identidades dos usuários, eliminar leads falsos e coletar dados precisos dos usuários.

A ferramenta ajuda a criar vários links para um único formulário, como mídia social, e-mail e canais de marketing de influenciadores, o que ajuda a analisar as taxas de resposta do público e o sucesso de cada link criado.

O Makeforms é compatível com HIPAA, GDPR, SOC-2 e ISO, fornecendo criptografia de dados e recursos de backup para proteger dados confidenciais.

Melhores recursos do MakeForms

Use layouts claros e organizados para orientar os usuários em formulários de várias páginas

Publique formulários no seu site e ofereça uma experiência de usuário mais profissional

Limitações do MakeForms

Falta de recursos avançados, como condições lógicas e recursos de integração suave por meio de APIs e webhooks

Os modelos de formulários são limitados e carecem de mais tipos

Preços do MakeForms

Essenciais : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Pro : $69/mês

: $69/mês Agency : $149/mês

: $149/mês Empresa: Preços personalizados

MakeForms ratings and reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

9. Sim! Formulários (melhor para funcionalidade contínua entre dispositivos)

via Muito bem! Formulários Yay! Forms oferece designs visualmente atraentes e responsivos para uma experiência perfeita de preenchimento de formulários em todos os dispositivos.

Essa plataforma baseada em IA analisa o comportamento do usuário em formulários on-line para sugerir opções de resposta relevantes, aumentar as taxas de resposta e coletar feedback valioso. Isso ajuda a entender melhor os clientes e a personalizar as estratégias de marketing e os produtos.

Yay! Melhores recursos dos formulários

Personalize temas e modelos prontos para combinar com a aparência de sua marca

Verifique onde os usuários estão deixando o site e otimize-o para aumentar as conversões

Segmente seus usuários com o avançadológica condicional e aumente a precisão dos dados coletados

Yay! Limitações dos formulários

Não é possível indexar e exportar formulários como PDFs

Yay! Preços dos formulários

Inicial : uS$ 19/mês

: uS$ 19/mês Plus : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Profissional: uS$ 79/mês

Yay! Avaliações e resenhas de formulários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

10. Zoho forms (melhor para equipes e fluxos de trabalho de aprovação)

via Formulários Zoho O Zoho Forms é uma ferramenta gratuita de criação de formulários para equipes sem experiência em codificação.

Você pode **gerar e incorporar formulários on-line em seu site, plataformas de mídia social e campanhas de e-mail para melhorar o envolvimento.

Suas funcionalidades avançadas incluem campos personalizados, segurança de dados, validação de campo e lógica condicional. Os entrevistados também têm a vantagem de salvar formulários parcialmente preenchidos, aos quais podem retornar quando desejarem.

Melhores recursos dos formulários Zoho

Valide as respostas dos usuários em formulários ativos em tempo real

Redirecionar os usuários para uma página de sucesso, página de agradecimento ou outro formulário depois que eles enviarem uma resposta

Enviar notificações por SMS e e-mail aos respondentes quando eles preencherem um formulário

Limitações dos formulários Zoho

Apenas um número limitado de campos pode ser incluído

Não há recursos de integração com outras ferramentas e plataformas populares fora do Zoho

As opções de personalização são restritivas ao criar formulários com modelos pré-criados

Preços dos formulários Zoho

**Gratuito

Básico : uS$ 10/mês

: uS$ 10/mês Standard : $25/mês

: $25/mês Professional: uS$ 50/mês

Avaliações e opiniões sobre o Zoho Forms

G2 : 4.4/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 120 avaliações)

11. Google Forms AI Form Builder (melhor para criar formulários básicos gratuitamente)

via Formulários do Google O Google Forms é um aplicativo de criação de formulários de IA amplamente utilizado que simplifica a geração de formulários, o compartilhamento on-line, a coleta de dados e a análise de respostas em tempo real. Você pode facilmente escolher perguntas de tipos de perguntas existentes, arrastar e soltar para reordenar as perguntas e personalizar cores, imagens e fontes.

O recurso de inteligência incorporado do Google AI Form Builder permite definir regras de validação, detectar erros de formatação e coletar apenas respostas limpas dos usuários. Acessível de qualquer dispositivo, você pode criar pesquisas e respondê-las em qualquer lugar, o que o torna um bom Alternativa ao SurveyMonkey .

Os melhores recursos do Google Forms AI Form Builder

Exporte os dados coletados para o Planilhas Google para análise e automação mais profundas

Adicione colaboradores para criar formulários e analisar os resultados juntos em tempo real

Crie e edite formulários em qualquer lugar, além de permitir que os usuários respondam usando qualquer dispositivo, como tablet, computador e telefones celulares

Limitações do Google Forms AI Form Builder

Um número limitado de recursos de personalização em termos de marca, como tipo de fonte, layouts, tamanho e cor

A plataforma trava ao lidar com um tráfego maior de envios

Falta de recursos de análise de dados e relatórios

Preços do Google Forms AI Form Builder

**Gratuito

Inicial para empresas : uS$ 7,20/usuário/mês

: uS$ 7,20/usuário/mês Business Standard : uS$ 14,40/usuário/mês

: uS$ 14,40/usuário/mês Business Plus: uS$ 21,60/usuário/mês

Google Forms AI Form Builder avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 4.7/5 (mais de 10000 avaliações)

Leia mais: Typeform vs Google Forms (recursos, preços)

Crie formulários atraentes com o ClickUp

Já se foi o tempo em que você lutava com o Excel para criar formulários.

O software AI Form builder oferece uma ampla variedade de recursos, como modelos pré-criados, campos editáveis, lógica condicional, análise de dados e painéis. Isso simplifica para as equipes a criação de formulários fáceis de usar.

O ClickUp oferece os recursos avançados de que você precisa para criar formulários simples, mas totalmente funcionais.

É uma ferramenta ideal para se adaptar às necessidades específicas da empresa e coletar informações com eficiência. Registre-se no ClickUp gratuitamente para criar os formulários mais envolventes e personalizados em minutos.