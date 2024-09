10 exemplos de modelos de listas de desejos para ajudá-lo a viver sua melhor vida

_Uma lista de desejos é um convite para sonhar mais alto

Anette White, autora

Todos nós temos sonhos, paixões e metas que desejamos alcançar - nossas próprias listas de desejos.

Mas vamos ser honestos: quantos desses sonhos você já riscou?

Para a maioria de nós, a lista de desejos está escondida em um diário, salva no telefone ou enterrada em algum lugar no computador, acumulando poeira digital. A vida fica agitada e é fácil perder o controle do que realmente nos entusiasma. Às vezes, até nos esforçamos para fazer uma lista de desejos que capture as experiências que buscamos.

Mas e se houvesse uma maneira de criar uma lista de desejos focada e estruturá-la de modo que fosse fácil priorizá-la e colocá-la em prática? Bem, os modelos de lista de desejos são a resposta.

Vamos explorar alguns dos melhores modelos para criar listas de desejos significativas.

O que são modelos de lista de desejos?

Um modelo de lista de desejos é um documento estruturado ou um guia criado para ajudá-lo a organizar e acompanhar as atividades, metas ou experiências que deseja realizar em sua vida.

Esses modelos geralmente vêm com uma lista predefinida de itens para inspiração e podem ser personalizados de acordo com suas preferências.

Usando um modelo, você pode categorizar suas metas - como viagens, hobbies ou crescimento pessoal - e definir prazos para se manter no caminho certo. Essa estrutura permite que você se concentre mais na realização de seus sonhos.

Os modelos de lista de desejos digitais oferecem recursos adicionais, como acompanhamento do progresso, que o mantém motivado à medida que você verifica os itens. Com opções para definir lembretes ou alertas, é mais fácil manter contato com suas metas em vez de deixá-las em segundo plano.

Dica de profissional: Aproveite os aplicativos de lista de tarefas com IA que podem enviar lembretes com base em sua localização ou hora do dia. Por exemplo, se sua lista de afazeres inclui visitar um ponto de referência local, o aplicativo pode lembrá-lo quando você estiver por perto.

O que faz um bom modelo de lista de desejos?

Um bom modelo de lista de desejos o ajuda a organizar suas metas e sonhos. Ele é mais do que apenas uma planilha ou um documento com tabelas.

Aqui estão algumas das principais características de um bom modelo de lista de desejos:

Estrutura clara: Um modelo bem elaborado permite listar itens com clareza e organização, oferecendo acesso rápido a diferentes seções. Seja digital ou impresso, ele deve ter categorias distintas, como metas de viagem, hobbies ou crescimento pessoal

Um modelo bem elaborado permite listar itens com clareza e organização, oferecendo acesso rápido a diferentes seções. Seja digital ou impresso, ele deve ter categorias distintas, como metas de viagem, hobbies ou crescimento pessoal Layout flexível e modificável: A vida muda, assim como suas prioridades. Um modelo de qualidade permite adicionar, remover ou reordenar itens conforme necessário, garantindo que sua lista permaneça relevante e fiel às suas metas atuais

A vida muda, assim como suas prioridades. Um modelo de qualidade permite adicionar, remover ou reordenar itens conforme necessário, garantindo que sua lista permaneça relevante e fiel às suas metas atuais Apelo visual: Um bom modelo deve incluir elementos visuais como código de cores, fontes e ícones que tornem o processo envolvente

Um bom modelo deve incluir elementos visuais como código de cores, fontes e ícones que tornem o processo envolvente Recursos de colaboração: Um bom modelo deve ser facilmente compartilhável e permitir que vários usuários interajam com ele sem problemas

Um bom modelo deve ser facilmente compartilhável e permitir que vários usuários interajam com ele sem problemas Opções de priorização: Um modelo bem projetado deve permitir que você defina níveis de prioridade, como Urgente, Alto, Normal e Baixo, ajudando-o a decidir rapidamente em quais itens da lista de pendências deve se concentrar primeiro

Um modelo bem projetado deve permitir que você defina níveis de prioridade, como Urgente, Alto, Normal e Baixo, ajudando-o a decidir rapidamente em quais itens da lista de pendências deve se concentrar primeiro Acompanhamento do progresso: O modelo ideal inclui recursos como caixas de seleção, barras de progresso ou seções de notas para acompanhar o quanto você está próximo de atingir cada meta. As notificações também podem informá-lo quando outra pessoa marcar um item compartilhado

O modelo ideal inclui recursos como caixas de seleção, barras de progresso ou seções de notas para acompanhar o quanto você está próximo de atingir cada meta. As notificações também podem informá-lo quando outra pessoa marcar um item compartilhado Opções de personalização: Um ótimo modelo permite personalizar as seções para atender às suas necessidades. Ele deve ser capaz de lidar com tudo isso - adicionar uma categoria de metas para casais, definir prazos específicos e muito mais

10 Modelos de lista de desejos gratuitos

Agora que você já sabe o que significa um modelo perfeito, é hora de escolher. Aqui está uma lista de nossos favoritos para facilitar a busca.

1. Modelo de lista de desejos do ClickUp

O modelo de lista de desejos do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a documentar e acompanhar os itens da sua lista de desejos.

Todos nós fazemos listas de nossos sonhos e metas, mas muitas vezes acabamos nos esquecendo deles. Não deixe que eles se percam na bagunça. Seja para aprender um novo idioma ou para financiar a educação de uma criança, o ClickUp está ao seu lado com o Modelo de lista de desejos do ClickUp .

Esse modelo personalizável facilita a criação e o acompanhamento de todas as atividades de sua lista de desejos. Com esse modelo, você pode:

Acompanhar facilmente todas as suas metas e sonhos em uma única plataforma

Nunca perder o controle de seus objetivos principais porque eles permanecem conectados ao seu espaço de trabalho

Realizar suas aspirações de forma eficaz, elaborando um mapa visual das etapas e marcos necessários

O modelo também vem com seções de listas pré-criadas para pratos imperdíveis, atividades imperdíveis e lugares imperdíveis, para que você não precise começar do zero.

2. Modelo de lista de atividades do ClickUp

O modelo de lista de atividades do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar e acompanhar uma lista de atividades.

A organização de todas as suas atividades diárias, semanais e mensais pode exigir tempo e esforço. Modelo de lista de atividades do ClickUp facilita seu trabalho, ajudando-o a criar listas de tarefas e checklists pessoais sem esforço.

Cada atividade é listada como uma subtarefa dentro do modelo.

Com esse modelo, você pode:

Manter suas atividades diárias organizadas em uma única plataforma capaz de lidar com tarefas particulares e oficiais

Dividir suas tarefas em grupos categorizados para facilitar a classificação

Priorizar facilmente suas atividades pelo tempo estimado de conclusão ou codificá-las por cores de acordo com sua preferência

Configure notificações para alterações de status em atividades compartilhadas

3. Modelo de metas anuais do ClickUp

O modelo de metas anuais do ClickUp foi criado para ajudá-lo a definir e acompanhar as metas para o ano.

As metas anuais são difíceis de alcançar porque exigem um compromisso contínuo. Muitos de nós tomamos resoluções de Ano Novo, mas as esquecemos em poucos meses - ou até mesmo dias. Modelo de metas anuais do ClickUp foi criado para ajudá-lo exatamente nisso.

O modelo oferece duas seções distintas para suas metas anuais pessoais e profissionais, o que lhe permite abordar ambas com clareza e foco.

**Ele também inclui a estrutura de definição de metas SMART para garantir que cada meta seja específica, mensurável, alcançável, relevante e com prazo determinado

Com esse modelo, você pode:

Definir metas e objetivos claros para si mesmo, sua família ou sua vida profissional

Monitorar suas realizações ao longo do ano e marcar o seu desempenho nos marcos

Alinhar suas metas pessoais e profissionais com seus planos de vida e de negócios mais amplos

Visualizar seu progresso para manter o ritmo e comemorar seus marcos

Esse modelo também pode ser usado para listas de metas em grupo, caso esteja planejando aventuras com amigos ou definindo metas coletivas com a família. Atribua tarefas como pequenos passos em direção a experiências compartilhadas maiores, garantindo que todos permaneçam no caminho certo para atingir seus objetivos finais.

👀 Bônus: Aplicar modelos de resolução de ano novo para estruturar suas metas, acompanhar seu progresso e manter-se motivado durante todo o ano.

4. Modelo de lista de níveis do ClickUp

Liste os itens de sua lista de desejos em vários níveis para ver quais são os mais interessantes, implementando o modelo de lista de níveis do ClickUp

O modelo Modelo de lista de níveis do ClickUp é uma ferramenta poderosa para refinar e priorizar sua lista de metas. Ele o ajuda a adicionar sistematicamente suas metas a diferentes categorias, como aventuras de viagem, crescimento pessoal ou projetos criativos.

Com o sistema de níveis, você pode classificar cada meta com base em sua importância ou nível de entusiasmo.

Por exemplo, você pode dar uma classificação alta a um destino dos sonhos que sempre quis visitar, enquanto coloca metas menos urgentes, como aprender um novo hobby, em um nível mais baixo. Esse método garante que você se concentre no que é mais importante e facilita a priorização de seus esforços.

Ao visualizar sua lista de desejos dessa forma, você obtém uma perspectiva mais clara de suas aspirações, facilitando o planejamento e a execução de seus sonhos.

5. Lista de tarefas do ClickUp

O modelo Work To Do do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a manter o controle de todo o seu trabalho.

Já tentou fazer uma lista de tarefas e ela acaba se tornando confusa, desorganizada e esmagadora? Sem uma priorização clara, as tarefas podem se acumular, tornando difícil saber por onde começar ou no que se concentrar. Modelo de lista de tarefas de trabalho do ClickUp resolve esse problema colocando ordem em sua lista de pendências.

Comece definindo suas metas, que darão forma à sua lista de prioridades . Em seguida, crie tarefas para cada meta com datas de vencimento e níveis de prioridade.

Usando Visualização do quadro do ClickUp você pode organizar visualmente os itens da sua lista de desejos, facilitando a visualização do que você precisa fazer.

Veja o que mais você pode fazer com o modelo:

Categorizar e priorizar tarefas para maior clareza e foco

Organizar atividades familiares e pessoais em listas, tarefas e subtarefas com datas de vencimento

Obter uma visão geral rápida de todas as suas tarefas com visualizações de calendário semanais ou mensais

Defina o tipo de tarefa em uma lista de rótulos predefinidos e variados com código de cores

6. Modelo de lista de desejos de verão do Canva

Descubra maneiras novas e interessantes de vencer o calor com o modelo de lista de desejos para o verão do Canva

Para que serve o verão? Férias e relaxamento. Com Modelo de lista de desejos de verão do Canva você terá uma pilha pronta de ideias empolgantes e aventureiras para planejar o próximo verão. A lista abrange muitas ideias em potencial e também é útil para colaborar com um grande número de pessoas.

Ela inclui acampamentos, festivais de música, observação de estrelas e muito mais. É claro que você também pode editá-las de acordo com suas preferências.

Imprima-o ou edite-o e use-o on-line; o modelo é de uso gratuito.

7. Modelo de lista de desejos de comida do Canva

Nunca se esqueça de saborear todos os seus pratos favoritos usando o modelo de lista de desejos gastronômicos do Canva

Quem não gosta de comida? Não importa se você é um foodie dedicado ou apenas gosta de uma boa refeição, Modelo de lista de desejos gastronômicos do Canva é perfeito para você.

Esse modelo foi criado para ajudá-lo a organizar e priorizar suas metas e aventuras culinárias. Você pode começar listando suas principais experiências gastronômicas, como experimentar novos restaurantes, degustar pratos exóticos ou aperfeiçoar uma receita.

Você também pode anotar pratos que viu no Instagram e que mal pode esperar para experimentar, receitas que está ansioso para cozinhar ou uma lista de restaurantes que não pode deixar de visitar.

Com este modelo, sua jornada gastronômica é tão fácil de organizar quanto é emocionante embarcar nela.

8. Modelo de lista de desejos para as festas de fim de ano da The Downes Home

Planeje o refúgio perfeito para você com o modelo de lista de férias da The Downes Home

Está procurando um plano para tornar suas próximas férias ainda mais especiais, mas não sabe por onde começar? Que tal criar uma lista de férias para registrar todas as coisas divertidas e festivas que você deseja fazer?

Com Lista de desejos para as férias na casa dos Downes você pode planejar facilmente sua temporada de férias com uma lista pré-construída de 24 atividades interessantes, uma para cada dia que antecede o Natal.

Imagine passar os dias assando biscoitos, decorando a árvore ou tendo uma noite de cinema aconchegante - tudo planejado para que você não perca um único momento da alegria do feriado.

No final da temporada, você terá uma coleção de lembranças queridas e talvez até algumas novas tradições para levar adiante.

9. Modelo de lista de viagem da Template.Net

Use o Template.Net's Travel Bucket List Template para obter uma visão geral detalhada de todos os lugares que você está planejando visitar

Viajar para um novo país é sempre empolgante, com tantas coisas para fazer, lugares para ver e comidas para experimentar.

É por isso que Modelo de lista de viagens do Template.Net é muito útil.

Esse modelo de fácil utilização ajuda a criar um plano de viagem bem organizado com uma lista de atividades obrigatórias, lugares que devem ser visitados e culinárias que devem ser experimentadas em uma ampla variedade de países. Ele organiza os locais por continente e depois por país, facilitando a localização do que você está procurando.

Se você sonha em mergulhar com snorkel na Grande Barreira de Corais, maravilhar-se com o Taj Mahal ou ver a aurora boreal, esse modelo garante que você não perca essas experiências icônicas.

Dica profissional: Planejadores de viagens com IA são excelentes na otimização de rotas de viagem, ajudando você a cobrir mais terreno com eficiência. Ao planejar uma viagem que inclua destinos como a Grande Muralha da China, a IA pode sugerir as rotas mais rápidas e panorâmicas.

10. Lista de desejos de casais por GDoc

Organize e planeje tudo o que deseja fazer com seu parceiro usando o modelo de lista de desejos para casais da GDoc

O modelo Modelo de lista de desejos de casais por GDoc oferece 24 atividades divertidas e românticas criadas para aproximar os parceiros e dar mais emoção ao relacionamento. Essa lista oferece algo para todos os casais.

O modelo é totalmente editável, de modo que você pode personalizá-lo com atividades que tenham a ver com vocês dois, como escrever uma carta de amor sincera, adotar um cachorro de um abrigo de animais ou começar um novo hobby juntos.

Tudo isso é feito facilmente no Google Docs, para que você possa atualizar sua lista a qualquer momento.

Transforme sua lista de desejos em experiências vividas com o ClickUp

As Bucket lists são seus sonhos esperando para serem realizados. Não deixe que eles desapareçam. Em vez disso, viva-os plenamente e crie lembranças que você poderá guardar por muito tempo no futuro.

Com o ClickUp, você pode fazer exatamente isso. Seus modelos personalizáveis, várias exibições e ferramentas de priorização permitem capturar sonhos pessoais e profissionais e exibi-los diretamente no seu espaço de trabalho.

Dessa forma, você verá seus sonhos diariamente e se manterá motivado para realizá-los. O que está esperando? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!