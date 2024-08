10 modelos gratuitos de resolução de ano novo para 2024

Quantas vezes você já disse: "Ano novo, eu novo," apenas para voltar aos seus velhos hábitos algumas semanas (ou dias) depois de 1º de janeiro? Não se preocupe, não é só você! Pesquisas mostram que que as pessoas geralmente não são muito bem-sucedidas em manter suas resoluções.

Seja decidindo voltar para a academia ou dizendo não à junk food, as resoluções de Ano Novo podem trazer mudanças positivas para sua vida - desde que você as cumpra. É claro que essa é a parte mais difícil.

Os modelos de resolução de Ano Novo podem ajudá-lo a se preparar para o sucesso e a cumprir tudo o que está na sua lista. Eles vêm com seções predefinidas que permitem definir e acompanhar metas de curto e longo prazo , criar listas de tarefas , priorizar tarefas específicas e responsabilize-se por cada resolução.

Aqui, discutiremos 10 modelos de resolução de Ano Novo de alto nível para ajudá-lo a transformar seus sonhos em realidade. 🧑‍🎄

O que é um modelo de resolução de ano novo?

As resoluções de Ano Novo têm como objetivo dar início a mudanças positivas, melhorar os hábitos pessoais e aprimorar seu bem-estar geral. De acordo com a pesquisa eles geralmente giram em torno da melhoria da saúde física e mental.

Os modelos de resolução de Ano Novo podem ajudá-lo a escrever suas promessas, monitorar seu progresso e permanecer no caminho certo para atingir suas metas. Eles vêm com seções pré-fabricadas que podem ser ajustadas às suas metas e responsabilizar-se por elas.

Esses modelos trazem clareza e foco, mantêm você organizado e motivado, ajudam com gerenciamento de tempo e permitem que você reflita sobre si mesmo e visualize suas metas.

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir objetivos de forma mais eficaz com cronogramas definidos e metas quantificáveis

Os modelos de resolução de ano novo são oferecidos de várias formas e formatos. Alguns permitem que você divida suas resoluções em planos diários ou metas semanais enquanto outros se concentram em um aspecto específico de sua vida e permitem que você anote metas particulares e metas relacionadas ao trabalho e aspirações. Cabe a você escolher um modelo que se alinhe aos seus planos para o próximo ano.

O que faz um bom modelo de resolução de ano novo?

Pesquise no Google "modelos de resolução de Ano Novo" e você obterá centenas de resultados, o que torna um pouco difícil encontrar o modelo certo. Se você quiser um modelo que possa ajudá-lo a definir metas e cumpri-las, certifique-se de que ele tenha os seguintes elementos:

Seções para definição de metas: Ele deve ter áreas claramente organizadas onde você possa escrever diferentes metas e delinear maneiras de acompanhá-las ao longo do tempo Plano de ação: O modelo deve oferecer espaço suficiente para detalhar como você atingirá suas metas. Você deve ser capaz de criar e categorizar tarefas e definir prazos para manter a responsabilidade Recursos de rastreamento: Ele deve permitir que você configure métricas para monitorar o progresso Personalização: Procure recursos que permitam personalizar as seções para garantir que elas se alinhem às suas preferências Espaço para anotações adicionais: O modelo deve ter um espaço designado para anotar seus pensamentos e sentimentos, afirmações, citações ou desafios que possa encontrar no caminho para atingir suas metas

Visualize o tempo monitorado em tarefas e locais para ter uma visão simplificada do progresso geral da equipe

10 modelos de resolução de ano novo para trazer mudanças positivas para sua vida

Examinamos dezenas de modelos de resolução de Ano Novo e selecionamos os 10 principais que se destacam por sua funcionalidade, facilidade de uso e apelo estético. Confira-os e encontre aquele que o ajudará a delinear e atingir suas metas! 😍

1. Modelo de resolução de ano novo do ClickUp

Use o modelo de resolução de ano novo do ClickUp para definir e organizar metas e visualizar o progresso

Deseja manter suas resoluções de Ano Novo em um só lugar, planejar com antecedência e facilitar o acompanhamento do progresso? O Modelo de resolução de ano novo do ClickUp oferece exatamente o que você precisa!

Com esse modelo, você pode criar um plano personalizado para suas resoluções, acompanhar os marcos ao longo dos anos, visualizar seu progresso e manter-se motivado. 💪

O modelo vem com duas visualizações. A primeira é uma Exibição de lista onde você criará uma tarefa para cada resolução. Use Campos personalizados como Status, Data de início e de vencimento, Tipo de resolução e Progresso da meta para fornecer detalhes sobre suas resoluções e facilitar o acompanhamento. O Year Custom Field facilita o planejamento - você pode criar resoluções com anos de antecedência, caso goste de pensar a longo prazo.

A segunda visualização (Year) é um Quadro Kanban voltado para todos os que pensam no futuro. Ele representa as tarefas (resoluções) da visualização anterior como cartões e as classifica com base no ano a que pertencem. Se você não quiser fazer planos de longo prazo e quiser se concentrar apenas no ano atual, poderá classificar os cartões de tarefas usando um critério diferente (como prioridade ou data de vencimento).

2. Modelo de revisão do ano do ClickUp

O modelo ClickUp Year in Review permite que você crie uma retrospectiva do ano que passou e comemore suas conquistas

Pensar no futuro é uma ótima maneira de aprimorar suas habilidades organizacionais e manter o foco em suas metas. Mas não subestime o poder de olhar para trás - ele o ajuda a entender o quanto você melhorou e pode ser uma excelente base para criar planos futuros. O Modelo de revisão do ano do ClickUp permite que você reflita sobre o seu progresso, analise sua produtividade e use essas informações como combustível para definir novas metas e alcançá-las a toda velocidade. 🚗

Este modelo é baseado em Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é o recurso exclusivo da plataforma que permite criar, editar, compartilhar, gerenciar e salvar documentos. Ele oferece capacidade de personalização e oferece suporte à colaboração.

O modelo Year in Review oferece 12 seções - uma para cada mês do ano. A página principal também tem espaço para suas informações pessoais (como nome, profissão e idade) e objetivos principais.

Ao clicar em um mês específico, você verá as seguintes subseções (são as mesmas para cada mês):

Ganhos : Uma lista em que você resume os destaques do mês

: Uma lista em que você resume os destaques do mês Snaps : Uma coleção de fotos com legendas curtas

: Uma coleção de fotos com legendas curtas Planos para o futuro: Uma lista para os itens de sua lista de desejos

Você pode adicionar páginas extras se quiser criar um resumo do ano inteiro ou delinear metas e planos futuros.

3. Modelo de metas anuais do ClickUp

Mantenha-se no caminho certo com o modelo de metas anuais do ClickUp

Deseja delinear suas metas pessoais e comerciais, mas mantê-las separadas para facilitar o gerenciamento e o acompanhamento? O Modelo de metas anuais do ClickUp oferece exatamente isso!

Ele é dividido em duas seções: uma se concentra em planos e metas pessoais, enquanto a outra é voltada para os negócios. Ambas as seções se concentram em SMART (específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado). Você tem espaço para incluir metas, métricas para acompanhar o progresso e prazos realistas.

As duas seções são praticamente idênticas - você descreve informações pessoais ou comerciais e discute as metas SMART e as etapas necessárias para alcançá-las. A seção de Metas Anuais de Negócios tem espaço extra para o gerenciamento de riscos, e é aqui que você discutirá os possíveis problemas e obstáculos que podem surgir ao longo do caminho e impedi-lo de atingir as metas.

Como o ClickUp oferece suporte à colaboração, você pode trabalhar nas Metas Anuais de Negócios com os membros da sua equipe para garantir que todos estejam na mesma página (e literalmente na mesma página!)

Você também pode adicionar novos ClickUp Docs ao modelo, personalizar páginas e criar um ambiente exclusivo no qual você gostará de trabalhar.

4. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Defina, organize e visualize suas metas com o modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Gerenciar uma agenda repleta de reuniões pode ser uma verdadeira dor de cabeça se você não estiver no topo de seu jogo. Como todos nós sabemos que faltar a reuniões transmite uma sensação de falta de profissionalismo, use o Modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar para planejar e organizar sua agenda até os mínimos detalhes.

Esse modelo oferece quatro visualizações:

Solicitação de reunião Agendamentos Por função Por categoria

A visualização Meeting Request é uma Formulário ClickUp -Esse é o formulário que seus colegas de trabalho ou partes interessadas externas usam para agendar reuniões com você. O formulário contém perguntas sobre o nome do solicitante, função, categoria, agenda, data de início e de vencimento e prioridade.

As informações fornecidas no formulário são traduzidas automaticamente para a visualização Schedules (Agendas), uma lista com uma visão geral de todas as reuniões agendadas. Cada tarefa recebe o nome do solicitante e você pode ver os campos personalizados para Categoria, Função, Prioridade e outros detalhes adicionados ao formulário.

By Role e By Category são exibições de calendário que mostram as reuniões agendadas codificadas por cores de acordo com a função do solicitante ou a categoria da reunião. Ambas as visualizações exibem reuniões por mês, mas você pode alterar isso para por dia, quatro dias ou semana.

Você pode usar o modelo para adaptar agendas pessoais também - insira suas consultas ao dentista, exercícios na academia, tempo de diversão com os amigos, aulas de ioga e outras atividades para manter a produtividade e organizar seus dias. 🏋️

5. Modelo de metas anuais do ClickUp

Use o modelo de metas anuais do ClickUp para definir metas anuais, dividi-las em tarefas fáceis de gerenciar e medir seu progresso

Dividir suas metas anuais em partes mais fáceis de gerenciar pode ajudá-lo a manter o foco, priorizar e acompanhar o progresso ao longo do tempo. As Modelo de metas anuais do ClickUp permite que você divida as principais metas em tarefas mensais, reduzindo a sobrecarga e trazendo um senso de realização.

Esse modelo do ClickUp Doc divide um ano em trimestres e depois em meses, permitindo que você crie um "tema" para suas metas. Por exemplo, no primeiro trimestre, você pode se concentrar no condicionamento físico e delinear metas para melhorar sua saúde física (como comer de forma mais saudável, ir à academia ou caminhar 30 minutos por dia). No segundo trimestre, você pode continuar com seus hábitos de condicionamento físico, mas voltar seu foco para a definição de metas de crescimento - por exemplo, você pode aprender a fazer pão ou começar a aprender espanhol.

O modelo é personalizável, de modo que você pode codificar colunas por cores, atualizar metas, adicionar imagens, criar novas páginas, compartilhar seu Doc com um membro da família, amigo ou colega de trabalho e verificar o progresso regularmente.

Use a última seção do modelo (Notas) para anotar seus altos e baixos, acompanhar marcos de desenvolvimento pessoal (mesmo de um ano anterior) e descrever como você melhorou ou adotou novos hábitos ao longo do tempo.

6. Modelo de lista de atividades do ClickUp

Organize e planeje todas as suas atividades em um só lugar com o modelo de lista de atividades do ClickUp

As grandes resoluções de Ano Novo geralmente precisam ser divididas em partes menores - dessa forma, é possível fazer mudanças uma etapa de cada vez, reduzir o estresse e monitorar o progresso. As Modelo de lista de atividades do ClickUp permite que você crie listas de tarefas para suas resoluções de Ano Novo, maximize a produtividade e mantenha-se no caminho certo.

Este é um modelo de tarefa, o que significa que ele aparece em outro modelo como uma atribuição separada. À primeira vista, não é nada mais do que uma lista de tarefas. Mas, se você usá-lo corretamente, ele pode impulsionar seus esforços para atingir suas metas anuais ou mensais.

Digamos que sua meta seja comprar um carro novo. Mas, geralmente, isso não é tão fácil quanto entrar em uma concessionária, escolher um veículo bonito e assinar um contrato.

Você precisa pesquisar diferentes modelos, economizar dinheiro, consultar sua família, considerar opções de financiamento etc. Este modelo permite que você descreva todas essas atividades na forma de uma lista de tarefas. Crie tarefas e subtarefas, defina dependências de tarefas e faça anotações à medida que compila as informações.

Riscar um item após o outro de sua lista o tranquiliza, pois você está um passo mais perto e melhora seu ânimo para continuar estabelecendo metas. Portanto, comece agora a eliminar essas tarefas de sua lista de desejos para o ano! ✔️

7. Modelo de lista de férias ClickUp

Modelo de lista de verificação de férias do ClickUp

A preparação para as férias é divertida e empolgante, mas também envolve planejamento e organização detalhados se você quiser aproveitá-las ao máximo. O Modelo de lista de férias do ClickUp pode eliminar o estresse de fazer as malas, agilizar seus preparativos, delegar tarefas aos membros da família e garantir que você esteja 100% pronto para a viagem! ⛷️

O modelo oferece três visualizações para ajudá-lo a fazer as malas para as férias, sem deixar nenhum item importante para trás.

A primeira visualização é Itens - uma lista que engloba tudo o que você precisa em suas férias, desde protetor solar até documentos e medicamentos. Crie uma nova tarefa para cada item e forneça detalhes usando os campos personalizados do ClickUp. Por padrão, você tem campos como Status, Vacation Trips (Viagens de férias) e Quantity (Quantidade), mas pode adicionar novos campos, como People (Pessoas) ou Date (Data).

A visualização Item Status é um quadro Kanban que exibe as tarefas da visualização anterior como cartões classificados por status (To Pack, To Buy, Packing e Packed). Ele visualiza os itens que você já embalou e garante que você não se esqueça de comprar outros itens essenciais.

A visualização To Buy é essencialmente uma lista de compras - ela apresenta todos os itens que você precisa adquirir para suas férias, classificados por prioridade. Depois de comprar um item, altere seu status e ele desaparecerá da lista.

8. Modelo de lista ClickUp Bucket

Use o modelo de lista do ClickUp Bucket List para organizar suas tarefas mais importantes

Deseja criar uma bucket list repleta de coisas novas que você quer experimentar, visitar ou fazer, mas ainda não encontrou a maneira certa de fazer isso? Não precisa mais dizer - o Modelo de lista de desejos do ClickUp é tudo o que você precisa para delinear seus sonhos e visualizar as etapas para alcançá-los. ✨

Este modelo de pasta é dividido em três seções para organizar os itens da sua lista de desejos:

Alimentos para experimentar Lugares para explorar Atividades

Cada seção vem com duas visualizações. A primeira visualização é uma lista em que você cria tarefas (itens da lista de pendências) e fornece detalhes usando os campos personalizados do ClickUp, como Status, Data de vencimento, Satisfação, Destino e Pessoas envolvidas.

O segundo modo de exibição (Classificação de Diversão) é um quadro Kanban com cartões de tarefas organizados com base na pontuação de Satisfação do modo de exibição anterior.

Se você for para o nível da pasta (pressionando Bucket List à esquerda da tela), terá uma visão geral de todos os itens da bucket list inseridos, classificados de acordo com o status. Alterne as visualizações para filtrar itens por classificação, continente ou pessoas e inicie sua meta de autoaperfeiçoamento ou de melhores jornadas à frente.

9. Modelo de Resolução de Ano Novo do Excel por Chandoo

Use o modelo de resolução de ano novo do Excel da Chandoo para delinear suas metas e riscá-las uma a uma com facilidade

Se você valoriza a simplicidade e não precisa de um modelo elaborado de resolução de Ano Novo, o Excel New Year's Resolution Template by Chandoo dará conta do recado em uma página ou planilha inteira.

Esse modelo de resolução de Ano Novo em Excel é basicamente uma lista de tarefas com 101 entradas que você deve concluir em 1001 dias. É claro que você não precisa usar as entradas que acompanham o modelo - exclua o texto e crie suas próprias tarefas de resolução pessoal que deseja realizar no futuro.

Tudo é personalizável, portanto, você pode alterar o título e as datas de início e término. No campo pré-formatado de pendências, você verá quantos dias faltam para a data final, permitindo que você gerencie seu tempo adequadamente.

Depois de concluir uma tarefa, marque a caixa de seleção ao lado dela. A tarefa será destacada, e a barra de progresso acima da tabela se moverá de acordo.

10. Modelo de lista de resoluções de ano novo do Canva

O modelo de lista de resoluções de ano novo do Canva oferece a base perfeita para definir metas para o próximo ano

Sim, você pode escrever sua resolução de Ano Novo em um pedaço de papel, mas qual é a graça disso? O modelo de lista de resoluções de ano novo do Canva permite que você se empenhe ao máximo e dê à sua lista o design lindo que ela merece!

O modelo apresenta uma página na qual você pode delinear suas resoluções. Ele tem um design branco e dourado e muito espaço para seus planos e metas.

A beleza desse modelo está em sua capacidade de personalização - cada elemento pode ser modificado a seu gosto! Escolha suas cores favoritas, anexe arquivos, crie novas páginas, desenhe e escreva sua própria história de resolução de Ano Novo. ✍️

Nossa sugestão? Use a primeira página para resumir suas resoluções e crie novas páginas para discutir cada uma delas com mais detalhes. Deixe um espaço para anotar suas ideias e acompanhar o progresso.

Modelos de resolução de ano novo: Visualize e realize seus sonhos

Os modelos que apresentamos oferecem tudo o que você precisa para anotar, visualizar e organizar suas resoluções de Ano Novo. Seus recursos o ajudam a permanecer no caminho certo e a mantê-lo motivado para realizar tudo o que está na sua lista.🎄

Os modelos ClickUp apresentados são apenas uma fração dos recursos da plataforma impressionante biblioteca da plataforma, com mais de 1.000 opções para várias finalidades. Registrar-se no ClickUp e explore a seleção de modelos, bem como dezenas de recursos para projetos e gerenciamento de tarefas , colaboração em equipe , brainstorming e organização.