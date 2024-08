10 modelos gratuitos de Natal para todas as suas necessidades de planejamento de férias

O Natal já chegou?

Esses poucos dias antes do final do expediente - há muito o que fazer, desde organizar a festa do escritório e otimizar o fluxo de trabalho do feriado até garantir que tudo esteja pronto para as férias da família.

Antes de sair para as férias de Natal, é preciso planejar as coisas essenciais da sua organização. Pode ser a lista de presentes de Natal para seus colegas. Ou o cronograma de atividades e a capacidade mensal.

Aqui, compartilhamos 10 modelos de Natal para ajudá-lo a monitorar os dias sem trabalho. Use-os para organizar e visualizar o progresso antes e durante as festas de fim de ano.

Como os modelos de Natal podem ajudar no seu planejamento de férias?

Os modelos de Natal ajudam a organizar todos os aspectos do seu planejamento de férias, desde listas de presentes, planejamento de festas, decoração e controle de orçamento até a definição de resoluções de ano novo.

Coloque seus planos de festas e resoluções por escrito, monitore seu progresso e mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas. Eles têm status e campos personalizados que você pode ajustar ou editar com base em suas metas ou tarefas.

Os modelos de Natal trazem clareza ao seu planejamento, mantêm você organizado e motivado e permitem que você reflita sobre si mesmo e visualize seus objetivos, conquistas e metas.

O que faz um bom modelo de Natal?

Aqui estão os elementos essenciais que você deve procurar em um bom modelo de Natal:

Clareza e simplicidade: O modelo deve ser fácil de usar e entender e listar todas as tarefas e programações

O modelo deve ser fácil de usar e entender e listar todas as tarefas e programações Apelo visual: Seu modelo de Natal deve ter um design visualmente atraente e permitir que você adicione códigos de cores para torná-lo atraente

Seu modelo de Natal deve ter um design visualmente atraente e permitir que você adicione códigos de cores para torná-lo atraente Personalizável: Com base nas tarefas específicas em questão, o modelo deve permitir a adição ou remoção de tarefas, a alteração de responsáveis e o ajuste de cronogramas

Com base nas tarefas específicas em questão, o modelo deve permitir a adição ou remoção de tarefas, a alteração de responsáveis e o ajuste de cronogramas Acessível: Se o modelo digital for para uso pessoal ou profissional, certifique-se de que o modelo seja fácil de compartilhar, acessar, atualizar e baixar

Se o modelo digital for para uso pessoal ou profissional, certifique-se de que o modelo seja fácil de compartilhar, acessar, atualizar e baixar Seções para metas: O modelo tem áreas para anotar as metas e acompanhá-las ao longo do tempo?

O modelo tem áreas para anotar as metas e acompanhá-las ao longo do tempo? Capacidade de acompanhamento: Encontre um modelo para configurar métricas e monitorar o progresso

Encontre um modelo para configurar métricas e monitorar o progresso Espaço para anotações: Durante a implementação das metas, você encontrará vários desafios que merecem ser documentados. O modelo perfeito terá um espaço designado para anotar suas afirmações, citações ou pensamentos quando você estiver no caminho para atingir suas metas

10 modelos de Natal para usar em 2024

1. Modelo de planejador de férias ClickUp

O ClickUp Holiday Planner Template permite que você gerencie as férias de seus funcionários com facilidade e planeje com antecedência

A temporada de férias pode ser estressante, especialmente quando se planeja férias em família com seus entes queridos. Você precisa de um modelo de planejamento personalizado para não perder nada importante. Modelo de planejamento de férias do ClickUp ajuda a planejar todos os aspectos das suas férias, desde os voos até a estadia. Mantenha o controle de quem vem, quando e por quanto tempo e armazene documentos importantes, como passaportes, em um local central seguro.

Personalize este modelo de Natal para acompanhar todas as suas atividades de férias e evitar estresse ou surpresas de última hora. Esse modelo permite que você maximize seu tempo, energia e recursos.

A melhor parte é que ele é multifuncional - use o mesmo modelo de Natal para registrar as férias dos funcionários e outras solicitações de folga.

Por exemplo, adicione status personalizados para acompanhar o progresso de cada solicitação de férias, como aprovado, cancelado e em revisão. Visualize os dados de férias dos funcionários usando seis atributos personalizados diferentes. Aprimore seu planejamento de férias com avisos de dependência e controle de tempo.

Além disso, defina o orçamento para estimar as despesas com presentes, alimentação, viagens e decorações, como árvores de Natal, renas em miniatura, cartões de felicitações, impressões artísticas e papéis de presente para o escritório. O modelo tem um rastreador de orçamento para garantir que você cumpra o orçamento.

2. Modelo de planejamento de festa ClickUp

Use este modelo de planejamento de festas para orçar, priorizar e delegar tarefas

Com Modelo de planejamento de festas do ClickUp o planejamento de uma festa de Natal inesquecível é muito fácil.

Crie listas de verificação para cada aspecto da festa, defina prazos, atribua tarefas aos membros da sua equipe e acompanhe o progresso com este modelo.

Comece a usar o Visualização do calendário do ClickUp para decidir a melhor data para você e seus convidados e a duração da festa para planejar adequadamente.

Veja o quadro geral com a visualização do calendário do ClickUp

Seja uma comemoração no escritório ou uma festa de Natal particular, o controle do orçamento e das despesas é uma das maiores dores de cabeça.

Use o modelo de Natal do ClickUp para personalizar seu estimador de orçamento. Dessa forma, todos os custos relacionados à festa, incluindo convites, decorações como bengalas doces e Papai Noel, imagens, comida e entretenimento, são monitorados.

Obtenha uma visão organizada de todos os detalhes em List, Board e Table para que você possa começar com o pé direito e fazer com que o evento seja bem-sucedido.

3. Modelo de elefante branco virtual do ClickUp

Divirta-se com seus colegas de trabalho (não importa onde eles estejam) com o modelo Virtual White Elephant do ClickUp, que facilita a diversão com esse jogo clássico

O Elefante Branco Virtual, ou Dirty Santa, é um jogo on-line de troca de presentes em que os participantes trocam itens bizarros. O interessante é que o mecanismo de roubo permite que um jogador pegue um presente de outro enquanto joga esse jogo clássico.

Se você planeja adicionar o jogo White Elephant virtual para reunir sua família para se divertir nas festas de fim de ano, este modelo o ajudará a começar rapidamente.

Com Modelo de elefante branco virtual do ClickUp criar regras temáticas, como um guia de presentes de fim de ano para que seus funcionários escolham um presente. Para uma reunião festiva exclusiva, use o modelo para convidar jogadores, atribuir funções e acompanhar os presentes trocados.

Os benefícios de usar o modelo de elefante branco virtual incluem:

Permitir que seus entes queridos participem da troca em qualquer lugar

Uma maneira divertida de interagir com seus amigos e familiares

Garantir que a troca seja eficiente e que todos tenham acesso aos mesmos presentes

Dica profissional: Defina as regras antes de começar o jogo. Use o Docs no ClickUp para mencionar o número de presentes que uma pessoa pode trazer e como a troca de presentes acontece, e convide os participantes a revisar e fornecer feedback.

Envie as regras aos participantes por meio de folhetos, vídeos ou postagens no site da empresa.

4. Modelo de planejamento de eventos ClickUp

Planeje e execute sua festa de Natal sem falhas com o modelo de planejamento e colaboração de eventos do ClickUp

O planejamento de eventos tem várias partes móveis - desde o local e as instalações até as atividades, o faturamento, e a lista é interminável.

Um modelo de planejamento de eventos pré-criado simplifica seu trabalho de organizar as informações do local, definir e acompanhar o orçamento, selecionar a lista de convidados e acompanhar o entretenimento e a presença.

Para a festa de Natal de seu escritório este ano, considere usar o modelo Modelo de planejamento de eventos do ClickUp para planejar e visualizar tudo o que é necessário. Alinhe sua equipe para facilitar a colaboração e acompanhe o progresso para garantir que a festa ocorra sem problemas.

Os melhores modelos de gerenciamento de eventos permitem que suas equipes visualizem as fases de entrega em um calendário ou visualização de lista. Modelos pré-criados do ClickUp permitem que sua equipe adicione detalhes importantes, como orçamento e status de pagamento, e acompanhe o progresso de cada tarefa.

5. Modelo de orçamento pessoal do ClickUp

Controle seu orçamento pessoal, de presentes e de decoração com o modelo de orçamento pessoal do ClickUp

A temporada de férias é um excelente momento para os proprietários de empresas expressarem sua gratidão aos clientes valiosos. Entendemos que você está procurando por presentes bem pensados ideias de presentes para clientes mas, ao mesmo tempo, você também precisa monitorar os gastos com presentes.

Assuma o controle do seu orçamento com Modelo de orçamento pessoal do ClickUp . Personalize o presente com uma mensagem sincera para deixar uma impressão duradoura, enquanto o modelo garante que você não saia do orçamento.

Comece registrando os nomes dos clientes a quem deseja presentear e crie um orçamento simples de gastos para o feriado. Anote as ideias de presentes e insira os valores gastos em seus presentes de Natal.

Use o mesmo modelo para fazer o orçamento de viagens, decorações e cartões de Natal. Planeje com antecedência para aliviar o estresse e evitar dívidas nas festas de fim de ano.

6. Modelo de receita ClickUp

O modelo de receita do ClickUp facilita a culinária e as compras de supermercado

Se você estiver recebendo convidados nesta temporada de festas, Modelo de receita do ClickUp é uma dádiva de Deus, poupando-lhe tempo e estresse na cozinha.

Use esse modelo para personalizar receitas para diferentes necessidades e preferências alimentares, organizar os ingredientes de forma que você os encontre e controlar o estoque para não ficar sem ingredientes importantes. Organize planos de refeições e mantenha o controle de medidas e instruções.

Este modelo permite que você organize suas receitas em um só lugar para compartilhar suas criações com amigos e familiares.

Quando você tiver todos os ingredientes prontos e estiver na hora de preparar, o Visualização do quadro Kanban do ClickUp rastreia as tarefas concluídas e o que precisa ser feito.

Durante o cozimento, o Gráfico de Gantt do ClickUp permite que você visualize a linha do tempo da receita e o tempo que cada etapa leva para ser concluída.

A Modelo de planejamento de menu ClickUp o ajudará a evitar o desperdício de alimentos e a evitar compras desnecessárias no supermercado.

7. Modelo de resolução de ano novo do ClickUp

Use o modelo de resolução de ano novo do ClickUp para definir e organizar metas e visualizar o progresso

Com a aproximação de 2024, você já começou a fazer suas resoluções de Ano Novo?

Por causa da empolgação, você acaba fazendo metas irrealistas? Modelo de resolução de ano novo do ClickUp ajuda a criar metas alcançáveis e a manter-se no caminho certo durante o ano, acompanhando o progresso.

Seja qual for a sua meta, desde aprender um novo hobby até ter um estilo de vida ativo, com esse modelo, você estará pronto para enfrentar o novo ano. Veja por que o modelo de resolução é um dos favoritos dos usuários do ClickUp:

Crie um plano personalizado para suas resoluções mais importantes

Estruture suas metas para ajudá-lo a atingi-las sem ficar sobrecarregado

Dividir metas maiores em tarefas menores que podem ser medidas e concluídas ao longo do tempo

Visualize o progresso e comemore os marcos para manter a motivação

Mantenha-se organizado durante todo o ano sem perder o controle de suas metas

Identificar motivos e apoio para progredir em direção à meta final

Aqui estão algumas dicas para usar o modelo de ano novo em todo o seu potencial:

A visualização de lista mantém o controle de todas as suas resoluções

Use a visualização de ano para organizar suas metas

Organizarmetas em três status: Concluído, Em andamento e A fazer

As notificações o lembrarão das próximas tarefas

Monitore e analise seu progresso para maximizar a produtividade

Além disso, o ClickUp tem mais de 10 modelos de resolução de ano novo para metas anuais, metas anuais e listas de metas para resumir o ano inteiro ou delinear o futuro.

8. Modelo de documento de planejamento de eventos ClickUp

Modelo de documento de planejamento de eventos da ClickUp

Os planejadores de eventos concordam que o planejamento de um evento bem-sucedido exige muita coordenação e organização. Modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp facilita seu trabalho ao:

Fornecer um modelo para organizar todos os detalhes do evento em um só lugar

Criar projetos para cada objetivo do evento

Manter o controle de todos os cronogramas

Designar tarefas para os membros da equipe

Realizar reuniões regulares com as partes interessadas para informá-las sobre o progresso

Acompanhar o orçamento e as despesas

UseAutomações do ClickUp para definir lembretes e notificações para garantir que todas as tarefas sejam concluídas no prazo

O modelo de planejamento de eventos tem status personalizados para criar tarefas e acompanhar os estágios de progresso. Os campos personalizados permitem categorizar e adicionar atributos para dar visibilidade às partes interessadas e aos colegas de equipe.

Aprimore o acompanhamento de eventos com automação, edição colaborativa e integração com outros aplicativos, como aplicativos de listas de tarefas e calendários on-line .

9. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Gerencie suas listas de tarefas usando o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

Está planejando suas responsabilidades, expectativas e metas para o próximo trimestre? Entendemos que é difícil controlar tudo manualmente ou por meio de planilhas.

É por isso que o Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp ajuda você a ficar no topo de tudo, oferecendo uma visão única de todas as suas tarefas. Pense nisso como um instantâneo rápido de suas perspectivas semanais, quinzenais e mensais para planejar rapidamente o próximo trimestre.

Use esse modelo para agendar tarefas, organizá-las para maior clareza e detalhar os detalhes de cada tarefa para ter uma ideia de quanto tempo levará para concluir todas elas.

Comece listando todas as tarefas que você deve concluir no próximo mês no ClickUp Docs. Elas podem ser pequenas, como acordar 30 minutos mais cedo para uma caminhada, ou projetos maiores, como iniciar um novo negócio.

Atribua um prazo para cada tarefa. Crie uma Visualização do calendário do ClickUp para visualizar todas as tarefas em um formato de linha do tempo e ver o que precisa ser concluído e quando. Defina lembretes automáticos para os próximos prazos.

Por fim, monitore o progresso de cada tarefa com campos personalizados para recursos e nível de produtividade. Defina visualizações personalizadas por função, categoria, cronogramas e introdução para que todas as informações sejam organizadas e facilmente acessíveis.

10. Modelo de plano de autocuidado ClickUp

Use o modelo de plano de autocuidado do ClickUp para criar uma lista de tarefas que priorize o autocuidado

Por que você precisa de um plano de autocuidado nesta época de festas? Em um mundo em que estamos constantemente lutando contra as distrações, o autocuidado nos torna mais atentos ao nosso bem-estar. Em suma, é fundamental manter a saúde e o equilíbrio em nossas vidas. Modelo de plano de autocuidado do ClickUp facilita a criação, o controle e a manutenção de uma rotina de autocuidado.

Use esse modelo para monitorar coisas mais simples, como uma alimentação mais saudável ou limitar o tempo que passa nas mídias sociais. A implementação desse modelo fornece a estrutura de que você precisa para ter sucesso e obter um senso de controle sobre sua vida. Organize suas tarefas em status como "alcançado", "arrasado" e "fora do caminho".

Além disso, combine-o com o modelo diário modelos de gráficos de tarefas para criar novos hábitos e mantê-los.

Simplifique o planejamento de suas férias com o ClickUp

Depois de decidir sobre seus planos de férias, a próxima etapa é otimizar seu fluxo de trabalho para as férias com o ClickUp.

Use os modelos de Natal do ClickUp para: