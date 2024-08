Como ser mais produtivo depois do trabalho: Dicas e truques

A sensação de sair do escritório com uma lista completa de tarefas para fazer em casa não é agradável. Todos nós já passamos por isso fadiga mental .

Mas e se houver uma maneira de vencer essa lista e desfrutar de um merecido tempo de relaxamento depois do trabalho?

Dominar a produtividade pós-trabalho não se trata apenas de colocar mais tarefas no restante do seu dia; trata-se de transformar inteligentemente essas horas preciosas em um trampolim para a realização pessoal.

Vamos descobrir como superar a queda da noite e ansiedade do tempo para que você se mantenha energizado durante o dia.

Como ser produtivo depois do trabalho

A chave para dominar seu horário pós-trabalho é estabelecer uma rotina estratégica com os ferramentas de produtividade que o ajudam a aproveitar ao máximo seu tempo livre após o trabalho. ClickUp uma plataforma completa de gerenciamento de projetos e produtividade, pode ser um divisor de águas nesse caso, ajudando-o a reservar tempo para sua vida pessoal e para as atividades recreativas que lhe dão alegria.

Vamos explorar algumas estratégias importantes que o ajudarão a melhorar a produtividade e faça bom uso de seu tempo pós-trabalho.

Estabeleça uma rotina pós-trabalho

Todo mundo precisa de uma pausa mental, especialmente depois de um dia exaustivo de trabalho. Todos nós precisamos mudar de marcha e tirar um tempo para relaxar, sentir-se recarregado e repor energia suficiente em nossos corpos e mentes para fazer tudo de novo.

Mas, embora você possa sentir o desejo de chegar em casa e ir direto para a TV, ou gastar tempo com as tarefas mundanas que precisa fazer antes de dormir, pode ser útil, em vez disso, trabalhar em coisas significativas que lhe proporcionem uma sensação de realização e apoiem sua saúde mental.

O primeiro passo é ter a intenção de estabelecer uma rotina pós-trabalho. Em que coisas de sua vida pessoal você quer se concentrar depois de um longo dia de trabalho? Você quer se alimentar de forma saudável e preparar uma refeição nutritiva? Deseja dedicar a maior parte de seu tempo para se conectar com seu parceiro, família ou amigos? Ou você quer dedicar uma hora todas as noites para desenvolver uma nova habilidade ou praticar seu oboé?

De qualquer forma, uma rotina pós-trabalho bem elaborada é um amortecedor essencial, criando uma mudança mental do modo de trabalho para o tempo pessoal. Isso permite que você descomprima e esteja mais presente à noite, reduzindo o estresse e a ansiedade.

Vamos ver como você pode estabelecer essa rotina.

Crie um período de transição

Ficar no Netflix é uma coisa. O outro extremo também não é o ideal. Em vez de ir direto para o modo de trabalho doméstico quando chegar em casa, reserve um tempo para se acalmar e relaxar.

Use Documentos do ClickUp para criar uma lista de verificação simples de "encerramento". O ClickUp Docs permite que você crie e colabore em documentos. Ele funciona como uma combinação de um processador de texto e um espaço de trabalho compartilhado.

Você pode anotar facilmente atividades como fazer uma caminhada de 15 minutos [definir um cronômetro em Bloqueio de tempo do ClickUp !], ouvir música usando seu serviço de streaming favorito [link direto para a lista de reprodução em um ClickUp Doc] ou ler algumas páginas de um livro que você está gostando [adicione o livro a uma ClickUp Task com data de vencimento]. Essa zona intermediária ajuda a facilitar a transição entre sua vida profissional e pessoal.

Organize, compartilhe e edite suas tarefas com o ClickUp Docs

Defina horários consistentes

Treine seu cérebro para associar determinados horários a atividades específicas. Programe horas de foco em seu calendário para realizar tarefas importantes. Gaste mais horas em coisas que lhe proporcionem uma sensação de realização no final do dia.

Você também pode sincronizar seu tempo de inatividade com aplicativos de bloqueio de tempo para definir suas horas de foco para a semana. Isso garante que você se mantenha regular e comprometido. Lembre-se de que a consistência cria impulso e facilita a entrada em um estado produtivo, mesmo durante um dia de trabalho com pico triplo .

Priorize e planeje sua noite

Após um longo dia de trabalho, uma longa lista de tarefas domésticas pode fazer com que você se sinta completamente sobrecarregado, levando à procrastinação e à exaustão mental. Em vez disso, reserve alguns minutos para priorizar suas tarefas e planejar sua noite. Dessa forma, você pode se manter produtivo, sentir-se realizado e ter o descanso de que precisa.

Não tente fazer muita coisa; simplesmente concentre-se no que é mais importante e passe o resto do seu tempo livre fazendo o que realmente gosta e descansando um pouco (a maioria dos especialistas recomenda pelo menos 7 a 8 horas de sono para adultos). Dessa forma, você se sentirá recarregado e terá a certeza de que está progredindo em suas metas pessoais.

Faça uma lista de tarefas

Use Gerenciamento de tarefas do ClickUp para criar uma lista abrangente de tarefas noturnas. Divida metas maiores em subtarefas gerenciáveis [o ClickUp permite subtarefas dentro de subtarefas para projetos complexos].

Atribua prioridades usando Prioridades do ClickUp o ClickUp Priorities é um sistema prático de sinalização [sinalizador cinza para baixa prioridade, sinalizador azul para prioridade normal, sinalizador amarelo para alta prioridade e sinalizador vermelho para tarefas urgentes] para realizar as tarefas.

Configure suas atividades de acordo com a prioridade usando o ClickUp Task Management

Comece com tarefas agradáveis

Quem disse que fazer coisas produtivas é uma tarefa chata? Comece sua noite com uma vitória rápida, realizando uma tarefa que você goste. Use Visualização de lista do ClickUp para criar listas personalizadas e filtrar suas tarefas para ver todas as suas tarefas agradáveis em um só lugar.

Visualize seus itens de ação em ordem cronológica com a visualização de lista do ClickUp

Para simplificar, você pode tentar Automações do ClickUp para categorizar automaticamente tarefas agradáveis em sua lista "Evening Wins", garantindo um início satisfatório para sua rotina de descanso.

Elimine tarefas repetitivas para aumentar sua produtividade com o ClickUp Automations

Gerencie seus níveis de energia

Temos flutuações naturais nos níveis de energia ao longo do dia. Programar atividades de alta energia, como exercícios ou a realização de um projeto desafiador de aprimoramento de habilidades, para o momento em que você está mais concentrado permite que você seja mais produtivo. Da mesma forma, reservar tarefas de baixa energia para o final da tarde garante que você possa relaxar de forma eficaz, ter um sono reparador e evitar o esgotamento.

Faça pausas

Programe intervalos em seu plano de produtividade . Defina a duração para um horário que faça sentido para você e atribua um rótulo, como "Dar uma caminhada" ou "Meditar" Levantar-se, movimentar-se ou sair para tomar ar fresco lhe dará mais energia.

Saia de casa

Bloqueie o "Sunshine Time" em sua programação do ClickUp como um lembrete para receber sua dose diária de vitamina D. Você também pode integrá-lo a outros modelos de bloqueio de tempo para definir um horário de sol recorrente para cada dia da semana.

Se você normalmente não está em casa antes do pôr do sol, tente programar um tempo ao ar livre antes de ir para o trabalho. Até mesmo uma caminhada rápida ao ar livre pode fazer maravilhas para sua saúde mental, clareza e foco.

Limite as distrações

Às vezes, percorrer as mídias sociais sem pensar pode ser a pausa mental de que todos nós precisamos. Mas se você passar horas fazendo isso e sentir que perdeu um tempo precioso, talvez tenha um problema. Nosso mundo digital está repleto de notificações e estímulos constantes, e deixar que isso tome conta de sua vida pós-trabalho pode dificultar a concentração em uma única tarefa.

Ao limitar as distrações durante sua rotina pós-trabalho, você cria um ambiente focado. Isso permite que você se envolva profundamente com a atividade que escolheu para passar o tempo, seja preparando uma refeição, lendo um livro ou passando um tempo de qualidade com seus entes queridos. O resultado? Aumento da produtividade e um maior senso de realização em suas noites!

Reduza o tempo de tela

Às vezes, você só precisa cortar completamente o barulho. Silencie suas notificações por um período determinado. Isso minimiza as distrações e permite que você se concentre na tarefa em questão. Use Rastreamento de tempo do ClickUp para garantir o gerenciamento produtivo do tempo, com anotações e rótulos para organizar seu trabalho de forma eficaz.

Mantenha o controle de sua rotina diária com o ClickUp Time Tracking

Crie um espaço de trabalho dedicado

Designe uma área específica em sua casa como sua "zona de produtividade". Essa separação física ajuda a treinar seu cérebro para associar o espaço ao trabalho concentrado. Use essa zona de produtividade para fazer uma aula, exercitar-se ou praticar a atenção plena.

Use Gerenciamento de projetos do ClickUp para acessar suas tarefas e listas de afazeres em qualquer lugar. Essa flexibilidade permite que você crie sua zona de produtividade ideal, seja uma mesa em seu escritório em casa ou uma cadeira confortável em um canto tranquilo.

Gerencie suas atividades facilmente em qualquer lugar, a qualquer momento, usando o ClickUp Project Management

Investir no crescimento pessoal

As horas após o trabalho são uma oportunidade valiosa para investir em você.

Isso pode envolver o aprendizado de uma nova habilidade, a busca de um hobby ou simplesmente reservar um tempo para práticas de autocuidado, como meditação ou ioga. Ao investir no crescimento pessoal, você promoverá seu bem-estar, expandirá seu conhecimento e se tornará a melhor versão de si mesmo.

Aprenda algo novo

Use Mapas mentais do ClickUp para fazer um brainstorming e estruturar ideias para aprender uma nova habilidade [adicione cursos on-line que você considera interessantes às suas Tarefas do ClickUp]. Os ClickUp Mind Maps são representações visuais de ideias, perfeitas para o brainstorming e para delinear caminhos de aprendizado.

Esboce sua nova rotina com o ClickUp Mind Maps

Envolva-se em seus hobbies

Programe um tempo dedicado a suas paixões, seja pintar [adicione uma tarefa para comprar suprimentos!], escrever [crie um documento ClickUp com conceitos para seu próximo projeto!] ou tocar música [vincule sessões de prática ou tutoriais on-line em suas tarefas].

Liste e organize seus itens de ação com o modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Crie listas separadas para projetos pessoais e hobbies com o modelo Modelo de produtividade pessoal do ClickUp . O modelo oferece 15 status personalizados para ajudá-lo a acompanhar o progresso de suas tarefas de forma eficaz. A visualização do status de cada tarefa permite que você veja facilmente o que precisa de atenção e o que já foi realizado, reduzindo a confusão mental do acompanhamento do progresso.

Seus campos personalizados permitem que você adapte suas tarefas à sua rotina exclusiva. Isso o ajuda a ter uma visão geral clara de suas tarefas e a tomar decisões informadas sobre onde concentrar seus esforços.

Manter a responsabilidade

Cumprir qualquer rotina pode ser um desafio, especialmente quando você está cansado após um longo dia de trabalho. Manter-se responsável ajuda a permanecer no caminho certo e motivado. Se você assumir um compromisso consigo mesmo, respeite-se o suficiente para cumpri-lo.

Aqui, um aplicativo de produtividade pode monitorar seu progresso e fornecer lembretes para mantê-lo concentrado. Ter alguém ou algo que o responsabilize aumenta significativamente as chances de atingir suas metas.

Estabeleça metas

Defina metas claras e mensuráveis para suas noites com Metas do ClickUp . Defina como é o sucesso para você. Seja específico!

Quantifique suas metas sempre que possível [por exemplo, "aprender 10 verbos em espanhol esta semana" ou "completar duas sessões de ioga"]. Divida suas metas em marcos menores e alcançáveis usando as subtarefas do ClickUp. Atribuir datas de vencimento e dependências para realizar essas subtarefas dentro de suas metas o mantém no caminho certo e motivado.

Mantenha-se atualizado com sua lista de tarefas usando o ClickUp Goals

Compartilhe com outras pessoas

Às vezes, um pouco de pressão amigável pode fazer uma grande diferença. O ClickUp oferece suporte à colaboração em equipe, portanto, aproveite esse recurso! Compartilhe suas metas, hacks de produtividade e listas de tarefas com um amigo de confiança, membro da família ou parceiro de responsabilidade.

Relatar seu progresso a outra pessoa pode ser um poderoso motivador. Saber que alguém está empenhado em seu sucesso e torcendo para que você vença pode despertar sua motivação e mantê-lo comprometido com suas metas após o trabalho.

Reflita e ajuste

A vida está sempre mudando, assim como sua rotina pós-trabalho. Reservar um tempo para refletir sobre o que está funcionando e o que não está permite que você faça ajustes que otimizem suas noites.

Por exemplo, você acha desgastante fazer o jantar todas as noites depois do trabalho? Talvez você precise mudar sua rotina para passar algumas horas no fim de semana preparando refeições e congelando alimentos para a semana.

Você redescobriu seu amor de infância por tocar piano? Talvez você possa ajustar sua agenda para dedicar mais tempo a isso. Ao refletir e ajustar regularmente sua rotina pós-trabalho, você garante que ela continue sendo uma ferramenta dinâmica que atenda às suas necessidades em evolução e o ajude a prosperar fora do trabalho.

Analise seu progresso

Reserve um tempo no final de cada semana para refletir sobre suas realizações.

Acompanhe seu progresso com o Modelo de Produtividade ClickUp

Acompanhe seu progresso com dados perspicazes capturados em Modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp .

Veja o que funcionou bem e identifique as áreas que podem ser melhoradas. Você gerenciou efetivamente suas horas de foco? Caso contrário, talvez seja necessário ajustar o formato de sua lista de tarefas, reconfigurar sua zona de produtividade ou definir metas diferentes. Este modelo de produtividade pode ajudá-lo a conseguir tudo isso e muito mais_

O modelo também permite criar tarefas com 15 status personalizados diferentes, como Refeições planejadas, Comprar no mercado de carnes e Concluir. Essa clareza reduz a confusão mental geralmente associada ao gerenciamento de várias tarefas, permitindo uma transição mais suave do trabalho para as atividades pessoais.

Diferentes visualizações no modelo atendem a vários estilos de trabalho. Por exemplo, a visualização Visual Board permite ver rapidamente o status das tarefas, enquanto a visualização List ajuda no planejamento detalhado. Essa adaptabilidade aumenta o foco e a organização, facilitando o gerenciamento das tarefas pós-trabalho. Você pode até mesmo usar o timer integrado para controlar o tempo gasto em cada tarefa para obter medições de produtividade mais precisas.

Mantenha-se flexível

Esteja preparado para adaptar sua rotina pós-trabalho conforme necessário. Surgiram eventos inesperados? Não tem problema! Ajuste facilmente sua agenda e suas listas de tarefas com o Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é uma ferramenta de IA, mesmo em tempo real. É o seu parceiro inteligente que o ajuda a a economizar tempo aumente a produtividade e melhore a precisão:

Automatização de tarefas e fornecimento de informações instantâneas

Concentrar-se em trabalhos de alto valor, reduzindo o tempo gasto em trabalhos repetitivos

Eliminação de erros e garantia de consistência

Gerencie seu tempo e suas tarefas de forma inteligente com o ClickUp Brain

Faça suas horas de trabalho valerem a pena com o ClickUp

Então é isso! Com essas dicas, você pode aproveitar ao máximo suas horas após o trabalho e encontrar uma sensação de paz e realização sem se sentir sobrecarregado. Aproveite a satisfação de medir a produtividade ver sua lista de tarefas diminuir e atingir suas metas pessoais. E lembre-se de que não há problema algum em assistir novamente a episódios de sua série de TV favorita quando for necessário.

Quando você estiver pronto para ser produtivo, o ClickUp o ajudará a minimizar as interrupções, solicitar pausas regulares e impor limites de trabalho. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!