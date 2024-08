Como a jornada de trabalho de pico triplo está afetando a produtividade

Quando foi a última vez que você desligou o computador às 18 horas e terminou o dia naquele momento? Hoje em dia, a maioria dos profissionais não desliga o computador, trabalhando em horários que funcionam melhor para eles.

Especialmente desde a pandemia, com todos trabalhando remotamente/híbrido, o tradicional horário das 9h às 17h deu lugar ao que está sendo chamado de dia de pico triplo.

O que é um dia de pico triplo?

Um dia de pico triplo é quando um profissional tem três picos de produtividade distintos em um dia de trabalho - um pela manhã, outro após o almoço e o terceiro no final da tarde.

Seja respondendo a e-mails mais uma vez à noite ou escrevendo um relatório depois de colocar as crianças na cama, o terceiro pico está se tornando parte integrante do trabalho moderno.

Entendendo o dia de trabalho de pico triplo

Durante a pandemia, os pesquisadores da Microsoft observaram um aumento no uso do Teams à noite. Essa tendência continuou por muito tempo, com cerca de 30% dos funcionários da Microsoft tendo um pico de trabalho à noite, não apenas de mensagens internas, conforme medido nos eventos de teclado abaixo.

Terceiro pico de produtividade das 21h às 23h (Fonte: Microsoft )

Antes de falarmos sobre como você pode usar os dias de pico triplo a seu favor, vamos ver por que essa tendência surgiu em primeiro lugar.

Ferramentas digitais: As ferramentas de colaboração e comunicação facilitam a resposta às mensagens a qualquer momento. As tecnologias móveis tornam isso mais fácil. Assim, quando alguém tem um momento livre à noite, pode trabalhar.

Equipes globais: Atualmente, as equipes multifuncionais trabalham em diferentes fusos horários. Uma equipe de negócios nos EUA trabalha regularmente com equipes de engenharia na Índia. A sobreposição de horários ocorre à noite, criando novos picos de produtividade.

Necessidades diversas: Atualmente, os membros da equipe tratam o trabalho e a vida pessoal como igualmente importantes. Ambos os pais optam por buscar os filhos na escola, assistir a uma partida de futebol ou simplesmente assistir a um filme em casal. O terceiro pico de produtividade permite que eles façam uma pausa durante os períodos de baixa produtividade sem perder tempo.

À medida que o mundo evolui para um novo modelo de trabalho, vamos ver quais são os três picos de produtividade.

Decifrando os dias de pico triplo

O tradicional dia de trabalho das 9h às 17h normalmente tinha dois picos de produtividade: Um pela manhã e outro à tarde. Dependendo das necessidades da empresa e das preferências dos funcionários, eles planejavam o dia para realizar o trabalho.

Agora que existe um terceiro pico, vamos ver como os três picos geralmente se combinam para formar um dia de trabalho.

Pico de foco

Esse é o primeiro pico de produtividade que ocorre no início do dia, quando você se envolve em um trabalho profundo e focado, aproveitando os altos níveis de energia e menos assassinos da produtividade . Especialmente se você for uma pessoa que gosta de acordar de manhã, talvez goste do silêncio e da paz que podem ser obtidos logo cedo.

Escritores escrevem ou editam pela manhã. Os artistas fazem arte. Os desenvolvedores resolvem problemas ou fazem sua codificação. Os gerentes de projeto usam esse tempo para coletar dados e identificar oportunidades de melhoria.

Pico de colaboração

Esse é o segundo pico de produtividade, que geralmente ocorre ao meio-dia. Logo após o almoço, você pode ter perdido o foco que tinha pela manhã, mas está energizado para fazer o trabalho. Portanto, você realizará as tarefas colaborativas de que precisa.

Algumas das tarefas que são ótimas para seu pico de produtividade são:

Responder a e-mails

Chamadas internas e de clientes

Responder aos comentários dos membros da equipe sobre as tarefas

Revisões e avaliações

Pico de recuperação

O pico final ocorre no final da noite. Durante esse período, você pode encerrar seu trabalho, planejar o dia seguinte ou se envolver em tarefas criativas que se beneficiam da reflexão silenciosa.

Por exemplo, um gerente de projeto pode analisar o progresso do dia e definir prioridades para o dia seguinte. Um líder de equipe pode limpar e-mails e mensagens que chegaram durante a tarde.

Esse pico serve para encerrar o dia e se preparar para o sucesso no dia seguinte.

Como os dias de pico triplo influenciam o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional

Fundamentalmente, o conceito de dia de pico triplo muda a maneira como o trabalho tem sido feito há décadas. Ele desafia o trabalho das 9h às 17h, que naturalmente evoca preocupações com o excesso de trabalho. Especialmente após a pandemia, as pessoas tenderam a se sobrecarregar por vários motivos. Isso tem uma profunda influência no equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Gerenciamento do tempo: O dia de trabalho típico de oito horas agora tem três picos, o que exige que as pessoas ajustem seus horários de acordo. É importante para equilíbrio entre vida pessoal e profissional que o terceiro pico não acrescente mais duas horas de trabalho ao dia. Isso também significa que os gerentes de projeto precisam se adaptar às preferências de cada membro da equipe ao programar o trabalho.

Disponibilidade: O terceiro pico sugere que os profissionais do conhecimento estão disponíveis por algumas horas no final do dia. Às vezes, o que começa como uma rápida verificação de e-mails ou uma breve chamada do Microsoft Teams pode se estender por longas horas. Isso pode prejudicar as horas pessoais de alguém ou, pior ainda, o sono.

Espaço mental: Quando o dia se estende até a noite, há o risco de o trabalho permanecer na mente o tempo todo. Isso pode ocupar indevidamente o espaço mental, impedindo que os funcionários se concentrem em sua família, amigos e vida pessoal com toda a atenção. Isso pode afetar negativamente o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Procrastinação: As chances de os funcionários empurrarem as tarefas mais desafiadoras para o último pico do dia são altas. Isso pode ser especialmente verdadeiro se os dias forem cheios de reuniões, forçando os membros da equipe a fazer o trabalho que importa até tarde da noite.

Esgotamento: Aqueles que têm dias regulares de pico triplo podem estar se sobrecarregando. Isso pode levar ao estresse e ao esgotamento, deixando-os improdutivos a longo prazo. Manter o pico de produtividade três vezes ao dia pode ser estressante e quase impossível.

Apesar de suas possíveis armadilhas, o dia de pico triplo é extremamente comum e precisa ser enfrentado. Os gerentes fariam bem em se adaptar ao novo modelo e liderar adequadamente.

O papel dos gerentes na adoção de jornadas triplas de pico

Os gerentes desempenham um papel fundamental para garantir que as equipes sejam produtivas e tenham um ótimo equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Embora a nova tendência das jornadas triplas de pico possa ser produtiva, ela pode ter efeitos adversos se não for gerenciada corretamente.

Para gerenciar adequadamente as equipes que têm dias de pico triplo, os gerentes precisam do seguinte.

Empatia: Lembre-se de que nem todo mundo tem dias de pico triplo. Alguns ainda trabalham das 9h às 17h e planejam sua vida em torno disso, mesmo que tenham horários flexíveis. Portanto, não espere que todos estejam disponíveis durante a noite. Tente técnicas como jogos de gerenciamento de tempo para entender as estruturas do dia de trabalho de sua equipe e respeitar suas preferências.

Planejamento: O terceiro pico não precisa ser um fardo adicional para os membros da equipe que já têm dias produtivos de oito horas.

Incentive os funcionários a fazer intervalos regulares para recarregar as baterias. Informe-os de que não há problema em começar tarde ou fazer uma pausa à tarde e voltar ao trabalho mais tarde. Apoie iniciativas que promovam o bem-estar físico e mental, como programas de exercícios, sessões de atenção plena ou acesso a recursos de saúde mental.

Design do ambiente: Crie um ambiente de trabalho que minimize as expectativas do terceiro pico.

Elimine distrações e interrupções no primeiro pico ou hora de foco

Implemente horários de silêncio ou crie espaços silenciosos dedicados no escritório para evitar que os membros da equipe precisem do fim da noite para se concentrar

Marque reuniões e concentre-se na agenda

Use documentação e modelos de trabalho assíncronos para evitar reuniões desnecessárias

Para aqueles que trabalham remotamente, aproveite alguns dos melhores dicas de home office .

Alocação de recursos: Garantir que todos os membros da equipe possam acessar as ferramentas, as informações e os recursos para serem produtivos. Isso pode envolver o fornecimento de acesso a softwares específicos ou a realocação de tarefas para equilibrar as cargas de trabalho.

Adaptabilidade: Acompanhe o progresso durante os dias de pico triplo e esteja aberto ao feedback dos membros da equipe. Ouça o que funciona e o que não funciona e faça os ajustes necessários.

Independentemente da preparação do seu gerente, você pode observar as tendências de produtividade e aproveitar os dias de pico triplo em seu benefício. Vamos ver como.

Como gerenciar os dias de pico triplo

Para começar, certifique-se de que você está realmente tendo dias de pico triplo. O simples fato de passar mais tempo à noite para compensar o tempo perdido não é um pico triplo. Para ter picos triplos de produtividade, você precisa ter três períodos distintos de tempo em que esteja fazendo um bom trabalho.

Aqui estão algumas dicas para fazer isso corretamente com um ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp .

Planeje com antecedência

Se seus dias são de pico triplo, planeje de acordo. Divida seus dias em três surtos de produtividade, um para trabalho focado, outro para trabalho colaborativo e outro para trabalho de recuperação. Visualização do calendário do ClickUp ajuda a organizar sua agenda, facilitando o controle dos picos triplos. Você também pode bloquear determinados períodos de tempo para tarefas específicas. Modelo de bloqueio de tempo diário do ClickUp serve a esse propósito, visualizando as tarefas importantes durante as horas de pico de produtividade.

Visualize suas tarefas diárias com o modelo de bloqueio de tempo diário do ClickUp

Com cinco visualizações diferentes e três status diferentes, esse modelo para iniciantes é uma ótima maneira de maximizar seu bloqueio de tempo diário, resultando em maior produtividade.

Priorizar

Priorize as tarefas por urgência e importância. Isso ajuda você a decidir o que fazer durante os horários de pico de produtividade e o que pode ser delegado ou programado para mais tarde.

Defina o nível de prioridade de cada tarefa usando Prioridades de tarefas do ClickUp view. Isso ajudará você e sua equipe a saber o que fazer e em que ordem, evitando atrasos na entrega de tarefas urgentes.

Faça pausas regulares

Programe pequenos intervalos entre os períodos de pico para evitar o esgotamento e manter a energia alta para se concentrar durante todo o dia. Uma pausa pode ser um tempo na academia, uma caminhada, um hobby ou um cochilo. Faça o que é certo para você.

E certifique-se de que seu tempo de descanso seja seu tempo de descanso. Não permita que ninguém marque reuniões em cima dele, o que pode prejudicar totalmente sua produtividade. Use qualquer um dos recursos do ClickUp modelos de gerenciamento de tempo para estruturar seus dias.

Utilize Visualização da carga de trabalho do ClickUp e visualização da atividade para saber quanto trabalho você tem. Planeje seus intervalos com base nisso. Use-o para ver como os outros membros da sua equipe estão ocupados, caso precise marcar reuniões ou tempo de trabalho colaborativo.

visualização da carga de trabalho do ClickUp

Comunique-se claramente

Mantenha linhas abertas de comunicação com sua equipe sobre como você estrutura suas horas flexíveis. Por exemplo, se o seu momento mais criativo é no final da tarde, informe aos colegas de equipe que você não está disponível para reuniões.

Se suas tardes são para comentários e e-mails, use Visualização do bate-papo do ClickUp para consolidar todas as suas mensagens em um só lugar, para que você possa responder adequadamente. Marque os membros da sua equipe e adicione seus comentários a uma tarefa específica para notificá-los. Se eles estiverem on-line, tenha conversas rápidas no bate-papo para resolver os bloqueios.

Trabalho assíncrono com a exibição de bate-papo do ClickUp

Adaptar

Analise regularmente a eficácia de seus dias de pico triplo usando aplicativos de horário de trabalho . Meça seus níveis de energia. Esteja aberto ao feedback dos colegas sobre como isso afeta a colaboração. Adapte seus tempos produtivos com base em suas próprias necessidades e nas necessidades de sua equipe.

Os ClickUp Dashboards podem ajudá-lo a ver suas atividades pessoais em tarefas e projetos para melhorar a produtividade níveis.

Agora, a jornada tripla de trabalho é uma mudança importante na forma como trabalhamos. Como qualquer coisa nova, ela oferece oportunidades e desafios. Veja a seguir como aproveitar as primeiras e superar os últimos.

Oportunidades e desafios da jornada tripla de pico

Todo argumento tem dois lados, assim como o dia de pico triplo. Algumas das maiores oportunidades e desafios relacionados são:

Ele cria novos caminhos para a produtividade. No entanto, se não for bem gerenciada, pode levar ao esgotamento

Alguns membros da equipe podem ser forçados a usar o terceiro pico para cobrir a distribuição desigual do trabalho

O tempo extra proporcionado pelo pico triplo pode levar aparalisia da carga de trabalho* O pior de tudo é que o pico triplo pode consumir mais tempo pessoal do funcionário, anulando o próprio objetivo

Leve sua produtividade ao máximo com o ClickUp

Embora o dia de pico triplo possa parecer produtivo, ele tem um custo. Ao pensar nisso apenas como produtividade adicional, você pode acabar trabalhando demais e se esgotando ao longo do caminho.

Especialmente para trabalhadores remotos, os dias de trabalho podem se transformar em noites, tornando-se um ciclo interminável de atividades. Para evitar isso, você precisa das ferramentas e dos processos certos.

O software de gerenciamento de projetos, a visibilidade da carga de trabalho e os modelos flexíveis do ClickUp oferecem tudo o que você precisa para aproveitar seus dias de pico triplo. Experimente o ClickUp hoje gratuitamente !

FAQs comuns

1. O que é um dia de trabalho de pico triplo?

Um dia de trabalho com pico triplo é uma tendência de produtividade que estrutura o dia de trabalho em torno de três períodos distintos de alta energia ou pico de produtividade. São eles:

Pico de foco ou pico matinal Pico de colaboração ou pico da tarde Pico de recuperação ou pico no final da noite

2. Qual é o terceiro pico no dia de pico triplo?

O terceiro pico no dia de pico triplo é chamado de pico de recuperação ou pico do final da noite.

Ele é caracterizado por um ressurgimento da energia e do foco, o que o torna um momento oportuno para encerrar as tarefas do dia, concentrar-se em trabalhos administrativos mais leves, planejar o dia seguinte ou envolver-se em tarefas criativas que se beneficiam de um estado mental mais relaxado.

3. Quais são os horários de pico de produtividade?

Os horários de pico de produtividade referem-se a momentos específicos durante o dia em que a energia, a concentração e a produtividade geral estão em seu ponto mais alto. Esses períodos podem variar significativamente entre as pessoas. Os horários de pico de produtividade mais comuns são: