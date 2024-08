Jogos de gerenciamento de tempo: Uma cartilha

Pesquisas descobriram que quase 49% dos trabalhadores se sentem menos produtivos hoje do que antes da pandemia. Ao mesmo tempo, 71% dos executivos sentem a pressão para melhorar a produtividade da equipe.

Será que é possível superar esse paradoxo da produtividade?

No nível mais básico, você poderia usar modelos de planejadores diários por exemplo, ou configurar listas de prioridades para a equipe.

No entanto, em vez de adotar estratégias tradicionais de produtividade, você poderia considerar a possibilidade de jogar jogos de gerenciamento de tempo com a equipe. Parece mais divertido, não é? E você se surpreenderá com os resultados.

Compilamos os detalhes dos 10 melhores jogos de gerenciamento de tempo para melhorar a produtividade da equipe habilidades de gerenciamento de tempo da equipe de uma forma divertida e interativa. Vamos lá!

O que são jogos de gerenciamento de tempo?

Um jogo de gerenciamento de tempo é um gênero em que os jogadores usam o pensamento crítico e as habilidades de comunicação para concluir tarefas dentro de um limite de tempo definido.

Os jogadores fazem malabarismos com várias tarefas em um período de tempo específico e gerenciam recursos limitados para obter a pontuação mais alta. É uma ótima maneira, com pouca pressão, de desenvolver e aprimorar as habilidades de gerenciamento de tempo

Jogar jogos de gerenciamento de tempo ajuda você a:

Gerenciar melhor suas horas de trabalho e concluir tarefas mais rapidamente

Ter mais consciência de como está gastando seu tempo e lidando com sua carga de trabalho

Colaborar com sua equipe e praticar a eficáciaprogramação de recursos* Reduza seus níveis de estresse de forma divertida

Seja para cumprir prazos ou enfrentar novos desafios, jogar um ou dois jogos proporciona uma compreensão muito melhor do gerenciamento eficiente do tempo.

Benefícios de usar jogos de gerenciamento de tempo em sua rotina diária

Não é segredo que a capacidade de atenção caiu para o nível mais baixo de todos os tempos atualmente. No trabalho, as pessoas lutam constantemente contra as distrações de notificações de aplicativos, chamadas telefônicas, alertas de e-mail, visitas ocasionais ao bebedouro para sessões de fofoca e muito mais.

O foco e a produtividade estão em jogo.

Entre: Jogos de gerenciamento de tempo.

Você ficará feliz em saber que até mesmo os jogos recreativos são valiosos para aprimorar as habilidades de gerenciamento de tempo e gerenciar recursos com eficiência.

Esses jogos ajudam a reconfigurar a mentalidade da sua equipe, permitindo que as pessoas transformem sua maneira de trabalhar e usem adequadamente seu tempo, inclusive o tempo livre.

Não vamos nos esquecer da adrenalina de obter a maior pontuação!

Jogar jogos de gerenciamento de tempo também traz outros benefícios:

Os jogos de gerenciamento de recursos ajudam a praticar a alocação eficiente de recursos limitados, a delegação e o cumprimento de prazos

Jogar videogames em equipe ajuda a melhorar o trabalho em equipe

Você e sua equipe aprimoram suas habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico

Ao fazer com que você pratique o manuseio de atividades rotineiras dentro de um prazo específico, eles melhoram suagerenciamento de tempo habilidades

As equipes melhoram sua capacidade de priorizar tarefas, alocar tempo e delegar tarefas essenciais

Os jogadores aprendem a se organizar em situações da vida real e a gerenciar várias tarefas sem suar a camisa

O denominador comum entre as equipes altamente produtivas é uma atividade de gerenciamento de tempo (mais sobre isso adiante).

Tipos populares de jogos de gerenciamento de tempo

Alguns dos jogos de gerenciamento de tempo mais populares imitam situações da vida real, fazendo com que você pense com calma e trabalhe de forma produtiva.

Os jogos de gerenciamento de tempo podem ser de dois tipos: on-line ou off-line.

Os jogos on-line são jogos para vários jogadores em que você participa de equipes para atingir uma meta estabelecida. Eles incluem tudo, desde desafios de restaurante e agricultura até videogames populares como Clash of Clans, Game Dev Story e Youtuber Life.

Os jogos off-line de gerenciamento de tempo são atividades divertidas que podem ser organizadas com suas equipes em qualquer lugar, sem a necessidade de programas específicos de videogame.

Vamos explorar exemplos de jogos de gerenciamento de tempo off-line e ver como eles ensinam você (e sua equipe) a usar o tempo com sabedoria.

10 melhores jogos de gerenciamento de tempo para jogar com sua equipe

Aqui estão 10 jogos gratuitos de gerenciamento de tempo que podem treinar a sua equipe para trabalhar de forma mais inteligente e obter mais resultados, além de ajudá-la a obter a melhor avaliação de desempenho:

Jogo nº 1: O que eu fiz ontem

Ideal para: Entender como o desempenho está ligado às atividades

Regras do jogo:

Peça aos jogadores que anotem dez coisas que fizeram no trabalho ontem e classifiquem-nas de acordo com a urgência e a importância. Eles podem usar Listas de verificação de tarefas do ClickUp para criar uma lista de tarefas simples arrastando e soltando itens facilmente

Organize sua lista de verificação e execute tarefas com eficiência com o ClickUp

Em seguida, peça-lhes que escrevam cinco coisas que esperam ver em sua próxima avaliação de desempenho

Compare as duas listas de cada indivíduo e estabeleça vínculos entre elas

Aprendizado: Esse jogo de gerenciamento de tempo ajuda os jogadores a ver se as atividades nas quais eles gastam tempo afetarão diretamente seu desempenho. Se houver uma lacuna, eles podem mudar de direção e se concentrar em tarefas que ajudarão a alcançar os resultados desejados.

Jogo nº 2: Ritmo circadiano

Ideal para: Identificar o melhor horário para trabalhar

Regras do jogo:

Peça à equipe que descreva sua rotina como um horário, desde quando acordam até quando vão dormir. Use Visualização do calendário do ClickUp -um calendário flexível para visualizar e compartilhar sua linha do tempo com outras pessoas.

Visualize seu calendário do ClickUp por dia, semana ou mês

Em seguida, peça a eles que anotem as horas e o nível de energia deles ao lado para aquela parte específica do dia

Use o gráfico de nível de energia a seguir como ponto de referência: A - Altamente energizado B - No piloto automático C - Nível de energia (75%) D - Estado mental de distração E - Preguiçoso, com fome F - Esgotado

Cada membro da equipe deve alocar blocos de horas para o gerenciamento do seu tempo de trabalho

Conduza as conversas e ajude os jogadores a pensar com essas perguntas:

Em que bloco de horas você é mais ativo? Em que horário do dia você consegue concluir as tarefas com facilidade? Em que horário você é capaz de concluir tarefas complexas e críticas? Quando você se sente distraído durante o dia? Em que momento você quer fazer uma pausa?



Aprendizado: Saiba mais sobre o ritmo circadiano da equipe, identifique seus padrões individuais de trabalho e avalie quando as pessoas são mais produtivas. Ao melhorar a autoconsciência, você pode ajudar a equipe a aprimorar suas habilidades de gerenciamento de tempo.

Jogo nº 3: Time Squared

Ideal para: Identificar os desperdiçadores de tempo e aprender como aumentar a produtividade

Regras do jogo:

Dê aos participantes três páginas de cores diferentes com 24 quadrados impressos em cada uma (onde 24 representa as horas de um dia); certifique-se de que as cores não coincidam

Na primeira página, os jogadores devem preencher os detalhes de sua rotina diária. Por exemplo, dormir 8 horas = 8 quadrados, comer 3 horas = 3 quadrados, etc;

Você pode até usar o

Quadro branco do ClickUp

para que todos mapeiem ideias de forma colaborativa

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos ClickUp visualmente colaborativos

Na segunda página, peça-lhes que escrevam sobre suas atividades não produtivas, como pausas para ir ao banheiro, pausas para tomar café, falar ao telefone etc.

Na terceira página, peça-lhes que adicionem tudo e agrupem as atividades das duas primeiras páginas

Ao contar, os quadrados vazios que permanecerem no final significam o tempo produtivo

Aprendizado: Esse jogo simples de gerenciamento de tempo ajuda os jogadores a entender como gastam seu tempo de forma produtiva e como usá-lo da melhor maneira possível.

Jogo nº 4: Desafio do quadro geral

Ideal para: Aprender como ter metas claras pode ajudar as equipes a trabalhar mais rapidamente

**Regras do jogo

Dê aos jogadores peças de um quebra-cabeça para montar - não lhes mostre a imagem final ainda

Instrua a equipe a trabalhar em conjunto e combinar o quebra-cabeça - sem nenhuma pista sobre a aparência do quebra-cabeça completo

Incentive-os a concluir a tarefa o mais rápido possível

Após três minutos, pare os participantes e pergunte o que torna a atividade desafiadora.

Normalmente, a incapacidade de ver o quebra-cabeça completo será a resposta mais comum

Nesse momento, revele a imagem completa e peça que eles completem o quebra-cabeça

Aprendizado: Esse jogo de gerenciamento de tempo aprimora as habilidades de trabalho em equipe, pois os jogadores trabalham em grupo. Ele também aprimora as habilidades de resolução de problemas, de tomada de decisões e de definição de metas. A maior vantagem desse jogo é que ele mostra a todos como é importante ter metas claramente definidas que a equipe possa apoiar.

Rastreamento de metas do ClickUp

pode ajudar as equipes a criar metas rastreáveis e a se manterem no caminho certo com cronogramas claros.

Definir metas no ClickUp Goals é fácil, rápido e orientado por resultados

Jogo #5: Atividade do pote de maionese

Ideal para: Entender como fazer as coisas mais importantes primeiro

Regras do jogo:

Separe os participantes em pequenos grupos

Dê a cada grupo um pote vazio (como um pote de maionese), bolas/pedras de golfe, cascalho e areia

Peça aos membros da equipe para encherem o pote com os materiais fornecidos de acordo com a vontade deles

Uma vez feito isso, mostre a ordem correta - eles devem encher o pote primeiro com bolas de golfe/pedras grandes, depois com cascalho e, em seguida, com areia. Se encherem a areia primeiro, não terão espaço para cascalho e pedras.

Termine a atividade explicando o que cada material representa:

Jarro = nossa vida cotidiana Pedras grandes/bolas de golfe = tarefas prioritárias, como saúde, trabalho, família, etc. Cascalho = coisas menos valiosas, como ter um carro, honrar compromissos menores, etc. Areia = coisas sem importância



Aprendizado: Essa atividade de gerenciamento de tempo relaciona as atividades cotidianas dos jogadores com os materiais. Ela os ajuda a entender como devem gastar sua energia e tempo em tarefas prioritárias, colocando as coisas importantes em primeiro lugar! Outra maneira de aproveitar ao máximo seu tempo (além de usar

dicas de gerenciamento de tempo testadas pelo tempo

) é usar uma ferramenta como

IA do ClickUp

que cuida de suas tarefas repetitivas, deixando você livre para se concentrar em coisas mais importantes.

Tome as tarefas importantes em primeiro lugar com os avisos inteligentes do ClickUp AI

Jogo #6: O Ás de Espadas

Ideal para: Aprender como boas habilidades de organização estão ligadas a habilidades de gerenciamento de tempo

Regras do jogo:

Dê a dois participantes dois baralhos de cartas (não conte a eles sobre a diferença entre os baralhos)

Um participante deve receber um baralho embaralhado e aleatório

O outro jogador deve receber um baralho organizado sequencialmente

Eles têm de competir e encontrar o Ás de Espadas primeiro!

Aquele que tiver o baralho sequencial atingirá a meta mais rapidamente, destacando a importância de se manter organizado

Aprendizado: Um dos jogos de cartas mais fáceis, esse jogo destaca como o trabalho organizado traz resultados mais rápidos e eficientes.

Além de usar jogos de cartas, você também pode se organizar e se manter organizado com o ClickUp Notepad.

Crie listas de tarefas e listas de verificação em tempo real com o ClickUp

Jogo nº 7: A fita da vida

Ideal para: Medir quanto tempo os membros da equipe têm para concluir as tarefas

**Regras do jogo

Pegue uma fita de 100 cm de comprimento; observe que um centímetro aqui representa um ano

Corte a fita de acordo com a vida útil estimada dos seres humanos (geralmente entre 75 e 85 anos)

Em seguida, corte-a de acordo com a idade média dos participantes do grupo

Continue cortando-a para atividades como tempo com a família, sono, alimentação e outras obrigações pessoais

No final, você ficará com um fio de fita curto, indicando o tempo restante de trabalho

Aprendizado: Esse jogo simples nos mostra o pouco tempo que temos para concluir tarefas e atingir metas. Em média, todos nós temos de seis a sete anos apenas. Isso ajuda a enfatizar a necessidade de gerenciar bem o nosso tempo. As equipes que sabem o valor do tempo e da rapidez na tomada de decisões usam

ClickUp para otimizar o gerenciamento do tempo

.

Simplifique seus esforços de controle de tempo e acelere a produção de trabalho com o ClickUp

Jogo #8: Quanto tempo dura um minuto?

Ideal para: Identificar como pessoas diferentes da mesma equipe percebem o tempo de forma diferente

Regras do jogo:

Reúna a equipe em uma sala sem relógios

Recolha os relógios, telefones e laptops da equipe

Peça aos membros da equipe que se levantem e fechem os olhos

Instrua-os a abrir os olhos quando acharem que os 60 segundos se esgotaram

Aprendizado: Alguns jogadores podem abrir os olhos antes mesmo de se passar um minuto, enquanto outros podem ter uma resposta atrasada.

Com essa atividade de gerenciamento de tempo, você pode ajudar os membros da equipe a entender como eles percebem o tempo e usar essas percepções para entender melhor o tempo. Com uma compreensão granular de como gastar seu tempo, use

Mapas mentais do ClickUp

para se organizar melhor com suas tarefas, projetos, ideias e, é claro, com seu tempo:

Faça conexões entre o tempo gasto e as tarefas para trabalhar de forma inteligente _com o ClickUp

Jogo nº 9: Blocos coloridos

Ideal para: Enfatizar a importância da priorização

Regras do jogo:

Organize blocos de cores diferentes em uma mesa

Atribua valores numéricos aos blocos, dependendo de sua cor (por exemplo, vermelho = 1, azul = 2, laranja = 3 e assim por diante)

Peça aos jogadores que coletem o máximo de pontos possível em um minuto, mas coletando apenas um bloco de cada vez com a mão não dominante

Aprendizado: Definir prioridades é a base de um gerenciamento de tempo bem-sucedido. Esse jogo de gerenciamento de tempo ensina as equipes a lidar com as coisas mais importantes primeiro. Para facilitar seu trabalho, use

Gráficos de Gantt do ClickUp

e gerenciar prioridades, tendo sempre uma boa visão geral do progresso do trabalho.

Ordenar prioridades sem perder o ritmo com o ClickUp Gantt View

Jogo #10: $86.400

Ideal para: Entender como usar o tempo com sabedoria

Regras do jogo:

Dê a cada membro da equipe uma folha de papel em branco

Diga a eles que imaginem que têm US$ 86.400 para gastar em um dia

Explique a regra: Os usuários não podem transferir o que não gastaram durante o dia - qualquer dinheiro não gasto é perdido

Peça a todos que escrevam em que gastariam esse dinheiro

Discuta o que todos escreveram e pergunte as razões para isso

Por fim, explique como os US$ 86.400,00 se relacionam com os 86.400 segundos que as pessoas têm em um dia

Aprendizado: Essa atividade de gerenciamento de tempo reforça a importância de usar o tempo com sabedoria e como cada segundo é precioso demais para ser desperdiçado

Capacite sua equipe com poderosos aplicativos de cronograma de trabalho e recursos que facilitam o tempo, como o Pesquisa universal do ClickUp para acelerar seu trabalho.

Esse recurso poupa aos usuários um tempo precioso que, de outra forma, seria gasto na busca de arquivos, documentos etc.

Tenha seus aplicativos, arquivos, documentos, etc. favoritos na ponta dos dedos com o ClickUp

Faça o tempo trabalhar para você e melhore as habilidades de gerenciamento de tempo da sua equipe com o ClickUp

No ritmo acelerado da vida atual, os gerentes e as equipes precisam lidar com vários prazos e manter-se sempre no caminho certo para atingir as metas.

Sem uma mentalidade organizada, isso se torna uma tarefa difícil.

No entanto, você pode organizar melhor seu trabalho e aumentar sua produtividade com as estratégias corretas de gerenciamento de tempo e algumas ferramentas de gerenciamento de tempo bem escolhidas. A melhor maneira de começar a gerenciar o tempo é monitorar com o que você está gastando tempo. Recupere o tempo perdido e faça mais com Rastreamento de tempo de projeto do ClickUp recursos.

Rastreie o tempo, defina estimativas, adicione notas e visualize relatórios de seu tempo de qualquer lugar com o cronômetro global no ClickUp

Registre o tempo em seu desktop, smartphone ou navegador da Web e entenda como seu tempo é gasto em cada tarefa. Adicione notas pessoais às suas entradas de tempo e faça referência exatamente ao que você gastou.

Com o trabalho pesado do controle de tempo fora do caminho, é fácil voltar a se concentrar nas tarefas mais importantes.

O cronômetro global permite iniciar e parar o tempo em qualquer dispositivo e alternar entre as tarefas. A ferramenta também permite adicionar tempo retroativamente e criar entradas por intervalo de datas com controle manual de tempo.

Graças aos recursos de rastreamento de projeto e tempo do ClickUp, as equipes podem facilmente vincular o tempo rastreado às tarefas em que estão trabalhando no ClickUp. Trabalhe de forma mais inteligente e aproveite ao máximo seu tempo no trabalho - substitua vários aplicativos de rastreamento de tempo, gerenciamento de projeto e outros aplicativos em sua pilha de tecnologia por

ClickUp

-uma plataforma tudo em um para suas necessidades de produtividade.

