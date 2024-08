Como iniciar uma empresa de construção: O guia definitivo

A ideia de desenvolver edifícios e outras estruturas a partir do zero o entusiasma? Se sim, você já pensou em abrir sua própria empresa de construção?

Embora o processo possa parecer simples, ele pode rapidamente se tornar complicado devido à extensa pesquisa, papelada, planejamento estratégico e execução necessários.

No entanto, se você está determinado a deixar sua marca no setor de construção, este guia é para você. Continue lendo para entender as etapas envolvidas na abertura de uma empresa de construção, os desafios que você pode enfrentar com um novo negócio de construção e as principais estratégias para superá-los.

O que define e diferencia as empresas de construção de outros negócios?

Uma empresa de construção é especializada em construir e reformar estruturas e gerenciar projetos de construção. Diferentemente de outras empresas que operam em um local fixo, as empresas de construção prestam serviços de construção em vários locais simultaneamente. Elas lidam com infraestrutura física e exigem experiência em gerenciamento de projetos e de pessoas.

Aqui estão alguns motivos pelos quais pode valer a pena abrir uma empresa de construção:

Trabalhe em diversos projetos: No setor de construção, você se deparará com uma gama variada de projetos. Você pode trabalhar em edifícios comerciais e residenciais, reformas ou outros projetos especializados. Essa variedade de trabalho libera sua criatividade e habilidades de resolução de problemas. Você pode expandir suas capacidades e crescer profissionalmente no setor

Como iniciar sua própria empresa de construção em 7 etapas

Para abrir uma empresa de construção, é necessário seguir as seguintes etapas essenciais:

1. Planejamento da sua empresa de construção

A primeira etapa envolve um planejamento meticuloso; os principais elementos incluem:

Desenvolvimento de um plano de negócios detalhado: Um plano de negócios de construção abrangente é um projeto para construir sua empresa de construção. Esse plano contém componentes essenciais, como um resumo executivo, visão geral da empresa, análise de mercado, estrutura de negócios, produtos e serviços, estratégia de marketing e vendas, plano e projeções financeiras e assim por diante

2. **Financiamento e financiamento de sua empresa de construção

As empresas de construção precisam garantir financiamento para despesas de capital, como compras de equipamentos, para um suprimento contínuo de materiais de construção e assim por diante. Há várias opções de financiamento disponíveis no mercado. Essas opções podem incluir:

Empréstimos para pequenas empresas: A Small Business Administration, nos EUA, oferece uma série de empréstimos a juros baixos para ajudar as pequenas empresas a prosperar

3. **Segurando sua empresa de construção

O seguro protege sua empresa de vários riscos em caso de acidente ou emergência. Ele fornece uma rede de segurança que cobre e reduz o impacto financeiro de lesões de trabalhadores no local, acidentes com veículos e outros eventos imprevistos que podem interromper suas operações comerciais.

Portanto, antes de iniciar qualquer trabalho em sua empresa de construção, é imprescindível fazer um seguro.

Há uma série de apólices de seguro que você pode contratar para sua nova empresa de construção:

Seguro de responsabilidade civil geral protege sua empresa contra acidentes no local de trabalho, lesões, etc.

4. **Licenciamento, permissões e regulamentações

Para administrar sua empresa no lado certo da lei, você precisa de licenças e autorizações específicas. No entanto, é necessário registrar o nome da sua empresa ou negócio antes de obtê-las.

O registro comercial exige:

Decidir sobre uma entidade comercial (nome e tipo de empresa: corporação, sociedade de responsabilidade limitada, proprietário único, etc.)

A obtenção de um número de identificação do empregador (EIN) ajuda a abrir uma conta bancária comercial e a contratar funcionários oficialmente. O EIN também funciona como sua identificação fiscal federal

(EIN) ajuda a abrir uma conta bancária comercial e a contratar funcionários oficialmente. O EIN também funciona como sua identificação fiscal federal Preenchimento de formulários oficiais para confirmar o registro em governos estaduais e locais e agências reguladoras

Depois de se registrar, descubra quais licenças comerciais e autorizações de construção seu estado exige consultando o Contractors' Board do seu estado. Algumas licenças comuns incluem a licença de empreiteiro geral, a licença de empreiteiro especial e a licença comercial.

Além de adquirir licenças e autorizações, também é importante cumprir os padrões regulatórios. Analise as regulamentações locais, estaduais e federais referentes às empresas locais e trabalhe para garantir que sua empresa de construção esteja em conformidade com elas. Além disso, participe de associações do setor em sua região.

5. **Formando sua equipe

Uma equipe qualificada forma a base de um negócio de construção bem-sucedido.

Para formar uma força de trabalho competente para sua empresa, considere o tipo e o escopo dos trabalhos de construção que planeja realizar. Essa avaliação o ajudará a determinar os profissionais necessários, como gerentes de projeto, arquitetos, engenheiros, trabalhadores da construção civil, subcontratados e pessoal administrativo.

Agora, estabeleça um processo de recrutamento para selecionar, identificar e contratar profissionais qualificados que sejam licenciados em seus respectivos ofícios. Trazer esses indivíduos qualificados a bordo ajudará a impulsionar seu negócio para o sucesso.

6. **Obter as ferramentas e os equipamentos essenciais

As ferramentas certas facilitam a administração de uma empresa de construção. Alguns dos principais equipamentos de que você precisa incluem equipamentos de segurança, ferramentas pequenas, como martelos e furadeiras, e maquinário pesado, como guindastes, escavadeiras etc.

A lista de ferramentas obrigatórias não termina aqui. Além do hardware, é igualmente importante investir em ferramentas de software

ClickUp

funciona como

software de gerenciamento de projetos de construção

e ajudá-lo a gerenciar projetos de construção com facilidade.

Do plano de negócios sólido à entrega, crie e gerencie projetos de construção com facilidade usando o ClickUp for Construction Management

Usando o

ClickUp para gerenciamento de construção

com o ClickUp, você pode planejar, gerenciar e acompanhar seus projetos de construção em um só lugar. Com o ClickUp, você pode:

Dividir projetos complexos em tarefas simples: Usar Tarefas do ClickUp para simplificar projetos e categorizar tarefas por tags e status personalizados. Defina os níveis de prioridade das tarefas como urgente, alta, normal e baixa e vincule tarefas relacionadas e dependentes umas às outras

Usar Tarefas do ClickUp para simplificar projetos e categorizar tarefas por tags e status personalizados. Defina os níveis de prioridade das tarefas como urgente, alta, normal e baixa e vincule tarefas relacionadas e dependentes umas às outras Visualize, agende e gerencie a carga de trabalho: Visualize e agende tarefas e gerencie cronogramas de projetos com ClickUp's Calendário exibir. Atualize facilmente os quadros de trabalho e gerencie as cargas de tarefas com ClickUp's Board visualização

Atualize facilmente os fluxos de trabalho existentes de um estágio para o outro com o ClickUp Kanban Board View

Rascunhe, armazene e gerencie detalhes e documentos importantes: Defina o escopo do projeto e os requisitos do documento com o Documentos do ClickUp . Use-o para formatar e editar seus documentos, além de armazenar e gerenciar documentos importantes, como contratos, plantas e licenças

Defina o escopo do projeto e os requisitos do documento com o Documentos do ClickUp . Use-o para formatar e editar seus documentos, além de armazenar e gerenciar documentos importantes, como contratos, plantas e licenças Rastreie os locais do projeto e visualize as localizações : Mapeie os locais de seus canteiros de obras com o ClickUp's Visualização do mapa . Use essa ferramenta para rastrear, personalizar, classificar e filtrar locais de trabalho para ver as informações mais relevantes

: Mapeie os locais de seus canteiros de obras com o ClickUp's Visualização do mapa . Use essa ferramenta para rastrear, personalizar, classificar e filtrar locais de trabalho para ver as informações mais relevantes Adicionar informações e contexto aos projetos: Use Campos personalizados do ClickUp para adicionar detalhes específicos, como informações de subcontratados, orçamentos, locais de projetos e muito mais às tarefas e aos projetos. Isso garante que todos os dados relacionados ao projeto de que você precisa estejam sempre ao seu alcance

Use Campos personalizados do ClickUp para adicionar detalhes específicos, como informações de subcontratados, orçamentos, locais de projetos e muito mais às tarefas e aos projetos. Isso garante que todos os dados relacionados ao projeto de que você precisa estejam sempre ao seu alcance Comunique-se com sua equipe: Não deixe espaço para mal-entendidos com ClickUp Chat . Use-o para esclarecer dúvidas, atribuir tarefas e fornecer feedback sobre as tarefas. Além disso, incentive os membros da sua equipe a usar essa ferramenta para se comunicarem uns com os outros sobre um projeto em andamento

Não deixe espaço para mal-entendidos com ClickUp Chat . Use-o para esclarecer dúvidas, atribuir tarefas e fornecer feedback sobre as tarefas. Além disso, incentive os membros da sua equipe a usar essa ferramenta para se comunicarem uns com os outros sobre um projeto em andamento Aproveite o poder da IA: Automatize tarefas administrativas repetitivas com o usando IA na construção . Encontre informações rapidamente em tarefas, documentos e wikis, gere planos de projetos de construção e resumos de reuniões, crie tarefas e subtarefas acionáveis e melhore a eficiência da construção com Cérebro ClickUp

Automatize o trabalho repetitivo, gere planos e resumos e gerencie projetos de construção com eficiência com o ClickUp Brain

Os benefícios de usar o ClickUp para

gerenciamento de projetos de construção

o ClickUp também ajuda você com:

Gerenciamento de pedidos , ajudando-o a simplificar todo o processo, desde o processamento do pedido até o atendimento do pedido, com facilidade

, ajudando-o a simplificar todo o processo, desde o processamento do pedido até o atendimento do pedido, com facilidade Gerenciamento de compras , permitindo que você identifique e adquira o equipamento de hardware necessário para diferentes projetos de construção

, permitindo que você identifique e adquira o equipamento de hardware necessário para diferentes projetos de construção Gerenciamento da força de trabalho, ajudando-o a acompanhar o cronograma da força de trabalho e a alocar recursos de forma eficiente, garantindo que os trabalhadores estejam disponíveis para cada fase do projeto

Além disso, o ClickUp oferece uma variedade de recursos personalizáveis

para gerenciamento de construção

e gerenciamento de orçamento de construção para facilitar seu trabalho e sua vida. Aqui está uma visão geral de um dos principais modelos relacionados à construção

Modelo de gerenciamento de projetos de construção da ClickUpe

Modelo de gerenciamento de projeto de construção do ClickUp

Modelo de gerenciamento de projeto de construção do ClickUp

ajuda a otimizar todo o processo de gerenciamento de projetos, desde a pré-venda até a entrega.

Com esse modelo, você pode planejar e organizar vários aspectos de seus projetos de construção, programar tarefas e alocar recursos de forma eficaz, acompanhar o progresso e manter o controle dos prazos.

O modelo também o ajuda a monitorar os orçamentos do projeto e a visualizar os cronogramas do projeto usando uma visualização de gráfico de Gantt.

7. **Marketing e crescimento de sua empresa de construção

Depois de concluir as etapas iniciais, é hora de se concentrar no marketing de seu novo negócio. Um marketing eficaz aumenta a conscientização, gera buzz e ajuda você a

a encontrar clientes para sua empresa de construção

.

Para expandir efetivamente seu alcance aos clientes em potencial, considere a possibilidade de se envolver em estratégias de marketing off-line e on-line.

A estratégia de marketing off-line inclui abordagens como participar de

conferências do setor de construção

publicação de pôsteres sobre seus serviços em publicações do setor de construção, jornais e revistas, entre outros.

Por outro lado, o marketing on-line envolve estratégias como o lançamento de um site de negócios, a criação e o envio de ofertas personalizadas para sua rede de e-mails e a publicação de conteúdo envolvente nos perfis de mídia social de sua empresa.

Além do marketing, é crucial revisar, avaliar e atualizar periodicamente seus processos operacionais, se necessário, após o lançamento de sua empresa de construção. Essa prática ajudará sua empresa a crescer, manter-se relevante e ter sucesso mesmo com a mudança dos tempos.

Superando os desafios na administração de uma empresa de construção

Iniciar e administrar uma empresa de construção pode ser uma experiência enriquecedora. Entretanto, não é isento de desafios. Vamos entender os problemas que você pode enfrentar ao administrar uma empresa de construção e explorar estratégias eficazes para superá-los.

Potenciais desafios na administração de uma empresa de construção

1. Estouros de orçamento

Crie, gerencie e acompanhe seu orçamento de construção com o ClickUp

Esse é um dos desafios mais comuns que os empreendedores enfrentam ao administrar uma empresa de construção. Os estouros de orçamento podem ocorrer por vários motivos, como estimativas de custo ruins durante a fase de planejamento, solicitações de alteração de projeto por parte dos clientes, aumentos de custo inesperados etc.

Solução:

Empregar

software de estimativa de construção

para estimar com precisão os custos de projetos de construção e minimizar erros e excessos orçamentários dispendiosos.

planeje, controle e use o tempo _eficientemente usando o recurso de controle de tempo do ClickUp

2. Atrasos em projetos

Muitos fatores podem interromper o cronograma de seu projeto e levar a atrasos na conclusão do projeto. Algumas das principais causas incluem mau tempo, problemas de programação, estimativas de tempo incorretas etc.

Solução:

Use

software de planejamento de construção

para resolver os problemas atuais e evitar problemas futuros de programação. Você também pode empregar

software de controle de tempo de construção

para estimar um cronograma de projeto preciso e acompanhar os projetos em relação aos prazos para garantir que sejam concluídos a tempo.

💡 Dica profissional: Com

ClickUp's

Recurso de controle de tempo

com o recurso Time Tracking, você pode definir estimativas, controlar o tempo e gerar relatórios de tempo faturável. Além disso, com o recurso

modelos de gerenciamento de orçamento de construção

oferecidos pelo ClickUp, você pode facilmente estimar, controlar e gerenciar os orçamentos de diferentes projetos de construção.

3. **Metas mal definidas

Outro desafio que os gerentes de projetos de construção geralmente encontram são as metas mal definidas. Sem metas claras, fica difícil atribuir responsabilidades de trabalho e gerenciar o projeto como um todo.

**Solução

Colabore com seus clientes e use o sistema de metas SMART (específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado) para criar metas bem definidas.

💡 Dica profissional: Com

Metas do ClickUp

com o ClickUp Goals, você pode definir e monitorar metas de curto e longo prazo para seus projetos com facilidade.

Crie metas específicas e acompanhe seu progresso sem esforço com o ClickUp Goals

4. **Manuseio de vários projetos simultaneamente

Quando vários projetos estão em andamento simultaneamente, pode ser um desafio dar a cada um deles a atenção e os recursos que merecem. Isso pode levar a problemas de gerenciamento de recursos e atrasos nos projetos.

**Solução

Use

software ERP para construção

para planejar e alocar com eficácia os recursos, a força de trabalho e os cronogramas adequados para vários projetos de construção.

💡 Dica profissional: Com

Visualizações ClickUp

com o ClickUp Views, você pode visualizar e gerenciar os fluxos de trabalho dos seus projetos por meio de mais de 15 exibições personalizáveis.

Crie uma visualização detalhada do gráfico de Gantt de seus projetos com o ClickUp

Comece e administre um negócio de construção bem-sucedido com o ClickUp

Abrir uma empresa de construção requer planejamento meticuloso e esforço dedicado. Você precisa garantir o financiamento adequado, obter licenças e autorizações, adquirir ferramentas e equipamentos, cumprir os regulamentos e comercializar seu novo negócio de forma estratégica.

Embora a abertura e a administração de uma empresa de construção possam ser gratificantes, elas vêm acompanhadas de desafios. Aproveitar o poder de ferramentas como o ClickUp, que oferece uma variedade de recursos robustos, pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios com eficiência e simplificar os processos envolvidos na administração de uma empresa bem-sucedida.

O software de gerenciamento de construção, como o ClickUp, fornece uma gama diversificada de ferramentas para ajudá-lo a alocar efetivamente os recursos do projeto e gerenciar vários projetos de construção em um só lugar.

Para deixar sua marca no setor de construção,

registre-se no ClickUp

hoje.

Perguntas frequentes (FAQs)

**1. A construção é um bom negócio para começar?

Sim, a construção é um ótimo negócio para começar. Você pode trabalhar em projetos diversos e criativos desde o início, manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional e entrar no lucrativo mercado de construção.

**2. Qual é a parte mais difícil de administrar uma empresa de construção civil?

Os desafios que você pode encontrar diariamente são a parte mais difícil de administrar uma empresa de construção. Esses desafios incluem lidar com mudanças nos requisitos do projeto, gerenciar vários projetos simultaneamente, manter-se dentro dos orçamentos e cronogramas alocados etc.

**3. Quais são os prós e os contras de ser um empreiteiro geral?

Os prós de ser um empreiteiro geral incluem alto potencial de ganhos, flexibilidade e liberdade para se envolver em diversos projetos e controle sobre vários aspectos de um projeto de construção. Por outro lado, os contras de ser um empreiteiro geral incluem ter de lidar com desafios comerciais, altos custos indiretos e pouca segurança financeira e no trabalho.

**4. Que tipo de negócio de construção é mais lucrativo?

O tipo de negócio de construção mais lucrativo é aquele que tem maior demanda. Alguns exemplos incluem empresas envolvidas na construção de residências unifamiliares de luxo, residências ecológicas, edifícios industriais, parques de trailers etc.

5. Qual é a coisa mais difícil de administrar uma empresa?

O mais difícil na administração de uma empresa é manter um fluxo de caixa consistente e, ao mesmo tempo, gerenciar os custos operacionais, as expectativas dos clientes e os desafios imprevistos.