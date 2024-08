Principais conferências e eventos de construção: Seu guia para 2024

O público pode pensar no setor de construção como um campo de trabalho braçal, mas como gerente de construção, você sabe que não é bem assim. Esse é um campo em evolução em que tecnologias, técnicas e tendências remodelam o que significa construir estruturas.

Como profissionais do setor de construção, é seu trabalho ficar por dentro das ideias mais recentes do seu setor para obter mais eficiência gerenciamento de projetos de construção . 🏗️

A melhor maneira de se manter atualizado sobre seu setor é participar de conferências sobre construção. Felizmente, há muitas conferências programadas para ocorrer em 2024. Saiba mais sobre as últimas tendências em sustentabilidade, tecnologia de construção e tudo mais.

Neste guia, explicaremos por que as conferências sobre construção são tão benéficas, analisaremos as feiras de construção imperdíveis de 2024 e compartilharemos truques para implementar o que você aprendeu na conferência.

A importância das Conferências de construção

As conferências de construção não são apenas eventos divertidos do setor. Elas são uma oportunidade de aprender com os líderes do setor e ver as últimas tendências em construção civil. Além das sessões e seminários educacionais, as conferências de construção também oferecem oportunidades únicas de networking para impulsionar sua carreira. O que há para não amar?

São muitos os benefícios de participar de conferências sobre construção, incluindo

Melhorar seu conhecimento: Mesmo que você tenha 20 anos de experiência no setor, sempre há algo novo para aprender. Participe de sessões de discussão, seminários e palestras relevantes para obter novos insights sobre a tecnologia mais recente e as práticas recomendadas - nunca se sabe o que você descobrirá

Mesmo que você tenha 20 anos de experiência no setor, sempre há algo novo para aprender. Participe de sessões de discussão, seminários e palestras relevantes para obter novos insights sobre a tecnologia mais recente e as práticas recomendadas - nunca se sabe o que você descobrirá Participar de eventos de networking: Esses eventos estão repletos de profissionais do setor de todos os cantos do mundo da construção. Não só há muitas pessoas interessantes para conhecer, mas as conexões certas podem ajudá-lo a encontrar mentores ou explorar novas oportunidades de carreira

Esses eventos estão repletos de profissionais do setor de todos os cantos do mundo da construção. Não só há muitas pessoas interessantes para conhecer, mas as conexões certas podem ajudá-lo a encontrar mentores ou explorar novas oportunidades de carreira Encontrar fornecedores de qualidade: Encontrar um fornecedor de qualidade é como procurar uma agulha em um palheiro. As conferências de construção lhe dão a possibilidade de conversar com possíveis fornecedores no salão de exposições. Dê uma olhada nesses expositores para encontrar novosferramentas de software de construçãomateriais e tecnologias em menos tempo

Principais eventos e conferências de construção em 2024

A inovação acontece nas conferências de construção. Se você quiser participar da formação do futuro do ambiente construído, coloque essas conferências de construção de 2024 em seu calendário.

World of Concrete

Data: 22 a 25 de janeiro de 2024

22 a 25 de janeiro de 2024 Local: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Preço: Entre em contato para saber o preço Mundo do Concreto completou 50 anos este ano, o que a torna uma das conferências de construção mais antigas e conceituadas dos EUA. É também a única feira internacional dedicada exclusivamente ao concreto comercial e à alvenaria. A World of Concrete inclui uma Zona de Novos Produtos, treinamento ( incluindo certificações ) e almoços e aprendizados. 👷

Exposição Internacional de Construtores

Data: 27 a 29 de fevereiro de 2024

27 a 29 de fevereiro de 2024 Localização: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Preço: $175 The International Builders Show (Feira Internacional de Construtores) é uma enorme conferência anual que conecta mais de 60.000 profissionais da construção. O evento de três dias inclui uma Start-Up Zone, uma New Product Zone e até mesmo um palco de demonstração da Construction Performance Zone. Se você gosta de festas, o evento também inclui a Young Pro Party, a Official House Party e outros encontros menos formais para você se divertir.

AGC Convenção Anual

Data: 19 a 22 de março de 2024

19 a 22 de março de 2024 Local: San Diego, Califórnia

San Diego, Califórnia Preço: US$ 1.149 a US$ 1.499

A Associated General Contractors of America (AGC) realiza o Convenção Anual da AGC para algumas das pessoas mais influentes do setor de construção. Esse gigantesco evento anual inclui trilhas sobre gerenciamento da força de trabalho, produtividade no local de trabalho, gerenciamento de riscos e construção de infraestrutura.

ENR FutureTech

Data: 3 a 4 de junho de 2024

3 a 4 de junho de 2024 Localização: San Diego, Califórnia

San Diego, Califórnia Preço: $725-$895

Você está procurando as últimas tendências em tecnologia de construção? Então ENR FutureTech é a conferência de construção para você. A Engineering News-Record organiza essa conferência, que se concentra em inovações em arquitetura, engenharia e construção. Como atrai profissionais de várias disciplinas, a ENR FutureTech é uma ótima oportunidade para aprender sobre novas tecnologias e fazer muitas conexões no setor. Todos os participantes têm acesso ao conteúdo das sessões, a um salão de exposições, a materiais digitais dos palestrantes, a refeições e a oportunidades de networking.

Conferência Internacional Greenbuild

Data: 12 a 15 de novembro de 2024

12 a 15 de novembro de 2024 Local: Filadélfia, Pensilvânia

Filadélfia, Pensilvânia Preço: TBD

Você tem interesse em sustentabilidade? Os Conferência Internacional Greenbuild é uma das melhores conferências de construção para o movimento de construção verde. A lista de sessões deste ano ainda não foi definida, mas o evento de 2023 abordou emissões líquidas zero, descarbonização, gerenciamento de águas residuais e design regenerativo.

CONEXPO-CON/AGG

Data: 3 a 7 de março de 2026

3 a 7 de março de 2026 Local: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Preço: TBD

Ok, então esse show não retornará até 2026, mas você ainda deve tê-lo em seu radar! CONEXPO-CON/AGG promove-se como a maior feira de construção da América do Norte. Essa é uma conferência de construção gigantesca com mais de 2.000 expositores e 190 sessões educacionais, portanto, você com certeza terá algo a ganhar com esse evento. O evento de 2026 inclui uma trilha para materiais e outra para gerenciamento de construção, de modo que suas sessões são a combinação perfeita de educação empresarial e inovação em construção.

Temas emergentes em 2024 Conferências de construção

Como em qualquer setor, as tendências vêm e vão na construção. O setor de construção está evoluindo, mas certos tópicos definitivamente moldarão as conferências deste ano. Participe das sessões que mais lhe interessam, mas fique atento a esses temas emergentes para ficar por dentro dos últimos avanços na construção.

Modelagem de informações de construção (BIM)

O BIM não é novo, mas é um tema quente em 2024. O BIM é um tipo de software de modelagem avançado que revoluciona a forma como os profissionais projetam, constroem e gerenciam edifícios. Usado corretamente, ele tem o potencial de reduzir custos e minimizar o desperdício. As conferências deste ano provavelmente abordarão os mais recentes desenvolvimentos em BIM e se concentrarão no uso do BIM para a colaboração entre arquitetos, engenheiros e profissionais da construção.

Tecnologias avançadas

A inteligência artificial (IA), a robótica e os drones têm muito potencial para a construção, desde a segurança até mapeamento de processos . As conferências deste ano se concentrarão fortemente no uso de tecnologias avançadas e digitalização para tornar a construção mais eficiente e econômica.

Pontos de bônus: Você poderá se conectar com fornecedores que oferecem essas tecnologias avançadas nas conferências, simplificando sua pesquisa e acelerando o tempo de implementação.

Gestão de pessoas

Com toda essa conversa sobre tecnologia, é tentador esquecer o maior ativo de uma empresa de construção: seu pessoal. Ninguém nasce um gerente, portanto, não é surpresa que as melhores conferências sobre construção geralmente incluam sessões sobre gerenciamento de pessoas. Procure sessões sobre controle de tempo dos funcionários gerenciamento de conflitos e contratação para diversidade.

Sustentabilidade e construção verde

A responsabilidade ambiental está na mente dos consumidores e das autoridades governamentais, portanto, não é surpresa que tantas conferências (e especialmente a Greenbuild International) se concentrem tanto na construção sustentável. Procure sessões sobre práticas de construção sustentável, materiais renováveis e projetos com eficiência energética. 🏢

Construção modular

A pré-fabricação e a construção modular estão ganhando força à medida que os construtores tentam acelerar seus projetos cronogramas de produção . Esses métodos, que envolvem a construção de partes de um edifício fora do local e sua montagem no local, são uma maneira diferente de fazer as coisas, mas têm o potencial de economizar tempo e dinheiro.

Melhores práticas para tirar o máximo proveito de Conferências de construção

Participar de uma conferência custa tempo e dinheiro. A última coisa que você quer é obter pouco ou nada de uma conferência, portanto, prepare-se para o sucesso antes de ir. Siga estas práticas recomendadas para maximizar o valor da participação em conferências sobre construção.

Trabalhe como se estivesse falando sério

Sabemos que você provavelmente está cansado depois de um longo dia na conferência, mas não deixe de participar das festas de networking! O networking abre um novo mundo de possibilidades para sua carreira e seus negócios. Siga estas dicas para fazer networking com estilo:

Planeje com antecedência: Faça uma lista dos participantes, expositores e palestrantes com os quais você deseja conversar. Se puder obter as informações de contato deles com antecedência, agende encontros com os contatos com os quais mais deseja conversar

Faça uma lista dos participantes, expositores e palestrantes com os quais você deseja conversar. Se puder obter as informações de contato deles com antecedência, agende encontros com os contatos com os quais mais deseja conversar Tenha um discurso de elevador: Você não precisa dizer nada de extraordinário, mas faça uma apresentação concisa que explique quem você é e o que está procurando. É muito mais fácil iniciar uma conversa com um estranho quando você tem um discurso pronto para usar

Você não precisa dizer nada de extraordinário, mas faça uma apresentação concisa que explique quem você é e o que está procurando. É muito mais fácil iniciar uma conversa com um estranho quando você tem um discurso pronto para usar Acompanhamento: Você coletará muitos cartões de visita durante uma conferência sobre construção. Reserve um tempo após a conferência para examinar esses cartões de visita e fazer o acompanhamento de seus novos contatos

Preste atenção nas sessões

Você está pagando um bom dinheiro para ouvir especialistas do setor. Siga estas práticas recomendadas para extrair valor de cada sessão e workshop:

Assista a várias sessões: É claro que é tentador se ater a um único tema da conferência, mas você obterá mais informações se participar de diferentes tipos de workshops, palestras e eventos. Mesmo que você seja um especialista em materiais, participar de uma sessão de gerenciamento de negócios pode lhe dar mais contexto sobre como as outras áreas da sua empresa operam

É claro que é tentador se ater a um único tema da conferência, mas você obterá mais informações se participar de diferentes tipos de workshops, palestras e eventos. Mesmo que você seja um especialista em materiais, participar de uma sessão de gerenciamento de negócios pode lhe dar mais contexto sobre como as outras áreas da sua empresa operam Seja um participante ativo: Guarde o celular e o laptop! E-mails e mensagens o distrairão da essência da apresentação. Tente ser um participante ativo fazendo perguntas durante as perguntas e respostas, enviando comentários ou conversando com outros participantes após a sessão

Guarde o celular e o laptop! E-mails e mensagens o distrairão da essência da apresentação. Tente ser um participante ativo fazendo perguntas durante as perguntas e respostas, enviando comentários ou conversando com outros participantes após a sessão Faça anotações: Você pode ser mais rápido ao digitar, mas fazer anotações à mão distrai menos. Anote os principais pontos e ideias para pesquisar após a conferência. Melhor ainda, faça uma anotação para carregá-las em uma plataforma comoClickUp Docs e compartilhá-los com toda a sua equipe

Use os recursos da conferência

As conferências podem parecer um pouco cansativas, e é por isso que muitos participantes se esquecem de todos os recursos gratuitos que vêm com a participação em uma conferência. Sejam bancos de dados, guias em PDF gratuitos ou tutoriais em vídeo, aproveite tudo o que a conferência oferece. 📚

Por exemplo, reserve um tempo em sua agenda para dar uma olhada no salão de exposições. Talvez você precise usar software de agendamento para escalonar quais membros da equipe estão no salão de exposições e quando, mas essa é uma ótima maneira de ver as tendências emergentes com seus próprios olhos.

Não se esqueça também de:

Acessar as gravações das sessões

Fazer download dos dados dos participantes e das informações de contato, se estiverem disponíveis

Examinar a sacola de brindes da conferência em busca de brindes valiosos

Incorporando as percepções da conferência na prática

Você fez o trabalho árduo de participar de uma conferência e aprender novos materiais. Mas não deixe que esse conhecimento flutue no abismo: use-o!

Siga estas dicas para incorporar o que aprendeu na conferência sobre construção em seus fluxos de trabalho diários.

Descobrir após a conferência

Nem tudo o que você aprendeu em uma conferência poderá ser usado. Sente-se com a sua equipe para analisar as anotações e decidir quais ideias você deseja experimentar em seu próprio negócio. Você provavelmente terá que priorizar, e não há problema nisso. Você pode implementar algumas ideias rapidamente, enquanto outras precisarão de mais tempo ou cuidado programação de recursos para ser realizado.

Use uma ferramenta de gerenciamento de projetos de construção

Quem tem tempo para alternar entre anotações escritas, seu software de programação e dados contábeis? Não seria mais fácil gerenciar tudo em um só lugar?

É aí que entra o ClickUp. As equipes de construção usam o ClickUp não apenas para planejar conferências e armazenar anotações em um só lugar, mas também para o gerenciamento de projetos de construção. Use esses recursos úteis para integrar os insights da conferência em seus fluxos de trabalho diários:

Visualização de mapa: É claro que você pode visualizar projetos na visualização de lista e na visualização de calendário, masVisualização de mapa é particularmente útil para empresas de construção. Visualize todos os seus projetos por local e veja onde suas equipes estão a qualquer momento

É claro que você pode visualizar projetos na visualização de lista e na visualização de calendário, masVisualização de mapa é particularmente útil para empresas de construção. Visualize todos os seus projetos por local e veja onde suas equipes estão a qualquer momento Colaboração: Seja no RH, no marketing, nas vendas ou na equipe de campo, você precisa manter contato com a equipe para concluir os projetos. Mude paraVisualização do bate-papo para colaborar com sua equipe em tempo real, seja para visualizar um documento ou apenas para um bate-papo particular

Seja no RH, no marketing, nas vendas ou na equipe de campo, você precisa manter contato com a equipe para concluir os projetos. Mude paraVisualização do bate-papo para colaborar com sua equipe em tempo real, seja para visualizar um documento ou apenas para um bate-papo particular Integrações: É provável que o ClickUp se integre às ferramentas que você já usa em sua empresa. Reúna todos os seus softwares em um só lugar e desfrute de uma visão holística e de alto nível de seus negócios sem as distrações

Acelere tudo com modelos

Seja um novo banco de dados ou um formulário de admissão de clientes, você não precisa criar tudo do zero. De quadros brancos de brainstorming a bancos de dados de relacionamento com o cliente, o ClickUp tem um modelo para quase tudo. Use nosso modelos gratuitos de gerenciamento de construção para relatórios diários, cronogramas, orçamentos, ações emergenciais, formulários de pedidos de alteração e muito mais.

O melhor de tudo é que esses modelos se integram aos seus projetos, documentos, tarefas e outros existentes no ClickUp, de modo que a implementação está a apenas um clique de distância.

Revisão e iteração

Novos processos raramente são perfeitos na primeira vez. Agende reuniões regulares com a equipe para avaliar o andamento dos novos processos. Use ferramentas como ClickUp Dashboards para visualizar seu progresso e identificar rapidamente as áreas de melhoria.

Mas não deixe seus dados definharem em um painel. Esteja aberto a fazer alterações iterativas com base no que você aprender. Se as coisas não estiverem funcionando, não tenha medo de descartar seu plano atual e tentar algo novo.

Build Something Beautiful in ClickUp

A construção civil tem a reputação de ser um setor de trabalho árduo e prático, e isso ainda é verdade. Mesmo assim, participar de conferências sobre construção o manterá atualizado sobre as práticas e tecnologias mais recentes, tanto para o campo quanto para o escritório.

Você aprenderá muito nessas conferências, mas não se esqueça de colocar em prática o que aprendeu. Conecte suas anotações de conferência, tarefas, KPIs e estratégias ao ClickUp para ter uma experiência de gerenciamento de construção verdadeiramente completa. Não é mais necessário alternar entre plataformas diferentes - tudo está realmente em um só lugar.

Veja a diferença por si mesmo: Crie seu espaço de trabalho ClickUp gratuito agora .

