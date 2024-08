10 melhores servidores Discord para engenheiros de software em 2024

"O Discord é apenas para gamers." 🎮

Não é mais! A plataforma evoluiu para um aplicativo de mensagens comunitárias em que você pode colaborar com pessoas que pensam como você e participar de conversas.

Entre as muitas comunidades, há servidores Discord específicos para engenheiros de software.

Esses servidores têm canais dedicados a tópicos como desenvolvimento da Web, Python, Java, C++, bancos de dados etc. Muitos servidores de engenharia de software também têm canais para revisão de código, tutoriais e até mesmo anúncios de emprego. Em resumo, os servidores Discord são minas de ouro para profissionais de software.

Você pode entrar facilmente nesses servidores para se conectar com especialistas em software, acessar recursos gratuitos, como bibliotecas e estruturas, e participar de projetos de código aberto para aprimorar suas habilidades de codificação.

Compilamos uma lista dos 10 melhores servidores Discord para engenheiros de software, onde você pode se conectar com profissionais do setor.

Importância dos servidores Discord para engenheiros de software

Os servidores Discord são ótimos para compartilhar ideias, fazer contatos com desenvolvedores e obter experiência em primeira mão no desenvolvimento de software. Aqui estão algumas razões pelas quais os engenheiros de software se juntam às comunidades de desenvolvedores do Discord:

Conectar-se com especialistas em software e participar de sessões de compartilhamento de conhecimento

Colaborar em projetos de código aberto ou desafios de codificação para criar um portfólio

Acessar recursos e treinamentos gratuitos para aprimorar suas habilidades

Obter feedback valioso sobre códigos e orientação sobre projetos

Explore quadros de empregos e encontre trabalhos paralelos para dar início à sua carreira como desenvolvedor

Obter dicas para a preparação de entrevistas de desenvolvimento de software

Você pode participar de servidores que oferecem canais separados para discussões sobre linguagens de programação específicas, como JavaScript, HTML, Python, PHP, etc. Isso torna mais fácil para os desenvolvedores postarem suas dúvidas no canal certo e obterem respostas instantâneas. Além disso, algumas comunidades menores também têm fóruns específicos para a solução de problemas.

Entendendo os melhores servidores Discord para engenheiros de software

1. The Coding Den

via O Covil da Codificação Com mais de 148.000 membros, The Coding Den é o lugar perfeito para desenvolvedores novatos. Aqui, você encontrará especialistas em linguagens de programação para JavaScript, Rust, Python e TypeScript que podem ajudá-lo com problemas de código.

Você também pode participar de discussões e hackathons divertidos, pedir conselhos de carreira aos membros e usar o espaço de conversa sobre tecnologia para obter orientação sobre projetos.

O que é único?

Interaja com especialistas

Participe de eventos de codificação em grupo

Receba as últimas atualizações sobre tendências tecnológicas e eventos comoconferências de engenharia de software ### 2. Reactiflux

via Reactiflux Com mais de 2.20.000 membros, Reactiflux é um dos servidores Discord mais populares para engenheiros de software. É uma comunidade de bate-papo para discussões sobre as linguagens de programação React JS, React Native, Redux, Jest, Relay e GraphQL.

O servidor hospeda sessões de perguntas e respostas para iniciantes para aprender programação com desenvolvedores especializados. Você também pode encontrar oportunidades de trabalho neste servidor para desenvolver sua carreira.

O que é único?

Participe de seu "Looking-for-group", um fórum dedicado para encontrar colaboradores para projetos não comerciais

Obtenha acesso a bibliotecas e outros recursos gratuitos

Explore seu quadro de empregos

3. DevCord

via Registro de desenvolvimento Procurando maneiras não convencionais de encontrar empregos de desenvolvedor de software? Você pode participar do DevCord . É um servidor Discord para engenheiros de software com mais de 30.000 membros, onde você pode interagir com outros desenvolvedores, discutir projetos e obter feedback sobre seu trabalho.

E não é só isso! Você pode conversar com outros desenvolvedores da Web sobre bibliotecas, estruturas, jogos e muito mais.

O que é exclusivo?

Trabalhar em projetos de código aberto

Explore quadros de empregos para trabalho remoto

Participe de um espaço dedicado para revisão de código

4. FaleJS

via SpeakJS De acordo com o Statista, o JavaScript é o idioma mais linguagem de programação popular em todo o mundo. Portanto, se estiver procurando recursos para aprender JavaScript e impulsionar sua carreira, você deve se juntar a SpeakJS .

Use este espaço para aprimorar seus conhecimentos na linguagem, participando de conversas com desenvolvedores experientes e recebendo feedback sobre seu código.

O que é exclusivo?

Acesse bibliotecas e estruturas JavaScript como jQuery, React, Angular, Vue, etc.

Encontre anúncios de emprego exclusivos

Obtenha feedback de especialistas sobre o código JavaScript

5. O Hangout do programador

via O Hangout do programador Deseja ampliar sua base de conhecimento de linguagens de programação populares, incluindo PHP, JavaScript, c-sharp, Python, Ruby, Rust e Kotlin? O Hangout do programador é uma excelente comunidade para participar.

Esse servidor do Discord tem mais de 170.000 membros e recebe engenheiros de software iniciantes e experientes. O servidor tem uma seção de recursos dedicada para encontrar artigos e trechos de código sobre desenvolvimento de robôs, desenvolvimento móvel, desenvolvimento da Web e criptografia.

O que é único?

Acesse tutoriais e projetos de código aberto para iniciantes

Confira os destaques mensais e os canais de eventos para ficar por dentro das últimas notícias e eventos de tecnologia

Participe de sessões de treinamento sobre desenvolvimento de jogos, teoria de processos, etc.

Discuta tópicos como carreira, bancos de dados e DevOps

6. Desenvolvedores preguiçosos

via Desenvolvedores preguiçosos Como o nome sugere, o Desenvolvedores preguiçosos O servidor Discord é uma comunidade para realizar tarefas de software preguiçosas. Aqui, você pode baixar scripts e códigos para automatizar tarefas monótonas de desenvolvimento de software para que você possa se concentrar em tarefas prioritárias.

Com mais de 10.000 membros, a comunidade Lazy Developers oferece recursos para resolver problemas comuns de codificação e projetos de código aberto para iniciantes.

Por exemplo, você pode usar o canal de recursos de ajuda geral para solucionar problemas após uma atualização do sistema, procurar um parceiro de estudo ou encontrar um mentor de desenvolvimento de software .

O que é único?

Participe de conversas informais sobre desenvolvimento de software

Resolver desafios da comunidade para diferentes linguagens de programação

Participar de brindes e outros eventos

7. TensorFlow

via TensorFlow Tem uma pergunta técnica sobre codificação, IA ou blockchain? Pergunte ao TensorFlow comunidade. Esse servidor Discord para engenheiros de software tem mais de 17.000 membros com diferentes níveis de especialização.

Você pode participar da comunidade para obter ideias de codificação e práticas recomendadas, colaborar com desenvolvedores, obter feedback sobre designs/recursos e participar de eventos locais. O servidor também tem uma seção para contratação de engenheiros de software para que você possa encontrar facilmente empregos nessa plataforma.

O que é único?

Participe de grupos de discussão sobre inteligência artificial e aprendizado de máquina para aprender sobre aplicativos de aprendizado profundo e redes neurais

Trabalhe em projetos interessantes no nicho de aprendizagem profunda

Tenha acesso a tutoriais para projetos de IA/ML

8. CodeSupport

via Suporte de código Os Suporte de código com mais de 31.000 membros, ajuda novatos e engenheiros de software experientes a obter respostas sobre codificação e desenvolvimento da Web.

Ele rotula os membros com etiquetas coloridas para especificar suas funções. Por exemplo, os 'especialistas verificados' no servidor são rotulados de verde, portanto, sempre que você vir essa tag, saberá que está recebendo informações precisas.

O servidor também tem espaços dedicados fora do tópico para discutir música, comida, jogos e animais de estimação. Você pode interagir com desenvolvedores aspirantes ou experientes sobre interesses gerais ou compartilhar um típico dia típico de sua vida como desenvolvedor de software .

A CodeSupport também oferece um programa de mentoria em que você pode se associar a mentores para um aprendizado acelerado.

O que é único?

Obter ajuda com revisões de código (Java, C++, Python, HTML, etc.)

Participe de discussões em grupo com especialistas

Obtenha assistência em tempo real para problemas de codificação

9. Python

via Python Python é um servidor Discord de nicho focado exclusivamente em projetos, estruturas e bibliotecas da linguagem de programação Python. seu canal de ajuda permite que os usuários* postem consultas, obtenham feedback sobre o código , discutam projetos de software e objetivos de engenharia de software e buscar orientação profissional.

O Python também tem um espaço separado para acessar vários recursos de desenvolvimento de software, como livros, cursos, podcasts, ideias de projetos e tutoriais.

O que é único?

Acesse canais específicos para obter respostas a perguntas relacionadas a microcontroladores, testes de unidade e desenvolvimento da Web

Obtenha insights exclusivos sobre desenvolvimento da Web por meio de pesquisas

Saiba mais sobre o melhores perguntas para entrevistas para entrevistas de emprego específicas para Python

10. Nodeiflux

via Nodeiflux Vindo dos moderadores do Reactiflux, Nodeiflux é um servidor Discord com mais de 14.000 membros para discussões relacionadas ao desenvolvimento do Node.js e ao uso de JavaScript no lado do servidor.

A comunidade orienta os desenvolvedores sobre o desenvolvimento de back-end e ajuda nas revisões de código. Você pode usar o servidor para encontrar trabalhos, interagir com desenvolvedores especializados e acessar recursos para se manter atualizado sobre o últimas tendências de software .

O que é exclusivo?

Participe de uma comunidade exclusiva para desenvolvedores de Node.js e JavaScript do lado do servidor

Participe de concursos de codificação para aprimorar suas habilidades

Colaborar com outros desenvolvedores de Node.js em tempo real

Acesso a recursos no Discord

Os servidores do Discord não servem apenas para colaborar com desenvolvedores, encontrar trabalhos ou trabalhar em projetos de código aberto. Eles também são ótimos para acessar recursos gratuitos que apoiam o desenvolvimento de habilidades.

Aqui estão alguns recursos que você pode acessar nos servidores do Discord.

Solução de problemas

Os servidores Discord, como The Programmer's Hangout, DevCord, Hacker Cabin e The Coding Den, oferecem comunidades de apoio para a solução de problemas. Você pode compartilhar problemas específicos de codificação, bugs ou solicitações de recursos para obter feedback de especialistas e participar de eventos de codificação para ganhar experiência prática na solução de problemas.

Bibliotecas e estruturas

Várias comunidades do Discord, como SpeakJS, Reactiflux e Nodeiflux, oferecem bibliotecas para linguagens como React, Angular, Node.js etc., que podem acelerar seu processo de desenvolvimento de software. Você também pode usar Discord integrations para se conectar diretamente a servidores e acessar bibliotecas e outros aplicativos de terceiros para obter acesso mais amplo a recursos de codificação.

Colaboração em projetos

Servidores do Discord como The Coding Den, DevCord, Lazy Developers e The Programmer's Hangout oferecem projetos de código aberto para engenheiros de software. O Discord também hospeda vários projetos de código aberto em domínios e linguagens específicos, como Appwrite, Blink, Deno, etc., para que os profissionais de software colaborem em cenários do mundo real.

Outras ferramentas para engenheiros de software

Enquanto Servidores do Discord oferecem recursos para apoiar o desenvolvimento de software, é um desafio concluir projetos com sucesso sem um centro de trabalho completo.

É nesse ponto que você precisa de ferramentas de gerenciamento de projetos e colaboração, como ClickUp !

Gerencie projetos de software e acelere os processos de desenvolvimento com o ClickUp ClickUp para equipes de software simplifica o ciclo de vida do desenvolvimento. Ele preenche a lacuna entre as equipes de desenvolvimento, técnicas e não técnicas e reúne todos os recursos em um espaço de trabalho unificado. Veja o que o ClickUp oferece para acelerar os processos de desenvolvimento.

Personalize seu espaço

Configure um espaço exclusivo de desenvolvimento de software usando Espaços ClickUp e agilizar seu processo de desenvolvimento de software. Por exemplo, crie espaços de projeto intitulados QA, sprints, etc. Você também pode criar pastas separadas para listas de tarefas e bancos de dados de projetos.

defina espaços dedicados para sua equipe de desenvolvimento de software para gerenciar o fluxo de trabalho com o ClickUp Spaces_

Use listas para compilar suas tarefas ou itens de ação. Você pode criar:

Listas independentes, como uma lista de projetos de código aberto nos quais está trabalhando

Listas dentro de pastas

Uma lista de solicitações de recursos em uma pasta de produto

Automatizar tarefas

Criar Tarefas do ClickUp para cada item de ação de sua lista. Adicione detalhes na descrição da tarefa e comece a executar as tarefas uma a uma.

O ClickUp também o ajuda a automatizar tarefas e a se concentrar totalmente no desenvolvimento do produto. Você pode até personalizar os status das tarefas para acompanhar o status do projeto com mais rapidez. Um exemplo de status de tarefa personalizados seria "To-Do", "Complete" e "Awaiting feedback"

Atribua itens de ação e acompanhe o progresso do projeto com o ClickUp Tasks

Gerenciar sprints

Está se estressando para atingir as metas do projeto dentro dos prazos? Você pode usar o Sprints no ClickUp para definir datas de sprint, atribuir itens de ação e definir prioridades. A melhor parte é que você pode visualizar como sua equipe está progredindo em relação às metas definidas usando gráficos de burnup.

Alcance as metas de desenvolvimento de software mais rapidamente com o ClickUp Sprints

Gerenciar backlogs

O ClickUp também o ajuda a criar fluxos de trabalho flexíveis que se adaptam às necessidades da sua equipe. Por exemplo, você pode criar processos automatizados para backlogs para se concentrar mais em tarefas técnicas.

Quanto aos relatórios de bugs, colete solicitações de problemas usando Formulários ClickUp e convertê-los em tarefas rastreáveis. Vincule suas tarefas a arquivos específicos ou tópicos de conversas, adicione tags, priorize e gerencie pendências com status e campos personalizados.

Obtenha feedback dos usuários e transforme-o em melhorias com o ClickUp Forms

Obter resumos de projetos

Deseja ter uma visão geral rápida de como está o andamento do seu projeto? Use o Cérebro ClickUp para obter atualizações instantâneas do projeto. Ele ainda automatiza tarefas e o preenchimento de dados, além de criar tabelas e modelos. Você também pode usar o ClickUp Brain para criar documentação de desenvolvimento, roteiros, ideias de produtos, etc.

Obtenha atualizações instantâneas do projeto em seus sprints com o ClickUp Brain

Conclua projetos de software com sucesso com o ClickUp

Conectar-se com especialistas da mesma área que a sua acelera o crescimento da carreira. E é isso que o Discord, um aplicativo de bate-papo baseado em comunidade, faz. Seus servidores conectam você a várias subcomunidades de engenharia de software, onde você pode interagir com pessoas, acessar recursos e obter sugestões adicionais sobre desenvolvimento de sites, desenvolvimento de jogos, programação e muito mais.

No entanto, construir uma carreira como engenheiro de software é mais do que aprender habilidades.

Você deve ser capaz de implementar habilidades estrategicamente para concluir projetos. É nesse ponto que um software de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, é útil. O ClickUp ajuda a simplificar e automatizar os fluxos de trabalho para que você possa se concentrar melhor em atingir as metas. Registre-se gratuitamente no ClickUp para entregar projetos de software com eficiência!