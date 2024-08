10 melhores integrações do Discord em 2024 (avaliações e preços)

O Discord é uma potência de comunicação que mantém os jogadores, as comunidades e as equipes conectados por meio de bate-papo por texto, voz e vídeo. As integrações do Discord elevam o já popular aplicativo a novos patamares, expandindo sua funcionalidade para ajudá-lo a manter tudo (e todos) conectado.

A integração do Discord é perfeita para usuários que desejam melhorar a comunicação, a colaboração e a produtividade. Tudo se resume a encontrar uma combinação para seus aplicativos mais usados.

Reunimos as 10 melhores integrações do Discord no mercado para ajudar você a levar seu servidor Discord a novos patamares, com avaliações e informações sobre preços.

Se você está pronto para se conectar com suas ferramentas favoritas de novas maneiras, vamos mergulhar nas 10 integrações do Discord mais populares da atualidade.

O que você deve procurar nasIntegrações do Discord?

As integrações de qualidade são o segredo para fazer seu servidor Discord brilhar. ✨

Aqui estão alguns dos principais fatores que procuramos ao fazer esta lista:

Acessibilidade: As melhores integrações do Discord se ajustam ao seu orçamento atual

Geralmente, é útil pensar em outros aspectos dos quais os membros do servidor se beneficiariam, como a capacidade de enviar feeds RSS para o Discord, publicar mensagens no canal do Discord ou uma maneira fácil de criar incorporações ricas em conteúdo. O que quer que você precise para facilitar

colaboração da equipe

!

As 10 melhores integrações do Discord para usar em 2024

Sem mais delongas, vamos nos debruçar sobre as 10 melhores integrações do Discord. Chegou a hora de levar a sua equipe a

colaboração em tempo real

para novos patamares.

1.

ClickUp

Navegue pelos aplicativos e integrações disponíveis no ClickUp para realizar o trabalho em uma plataforma centralizada

Integração do Discord com o ClickUp

é muito fácil.

Sério, o ClickUp ficou no topo da lista do G2 para o

melhor software de gerenciamento de projetos em 2024

porque ele torna tudo mais fácil!

Você pode enviar automaticamente uma seleção personalizada de notificações do ClickUp para o seu canal do Discord, mantendo toda a sua equipe na mesma página.

Além disso, é econômico. A integração com sua conta do Discord está disponível em todos os planos do ClickUp, incluindo a opção Free Forever.

Também temos o que você precisa se estiver procurando por

Alternativas ao Discord

. 🙌

Visualização do ClickUp Chat

permite que sua equipe se comunique em tempo real, reunindo tudo em um só lugar. Aqui estão alguns de seus melhores recursos:

Compartilhe links e atualizações

Transformar comentários em itens de ação

Alertar os membros da equipe com @ menções

Incorporar páginas da Web, vídeos e planilhas

Incluir listas com marcadores, banners e blocos de código

Crie visualizações separadas do Chat para projetos específicos

Clipe ClickUp

também é muito bom. Use-o para transmitir mensagens com precisão e contexto, compartilhando gravações de tela e clipes de voz com qualquer pessoa que tenha permissão.

Assim como o Chat view, o ClickUp Clip permite criar tarefas a partir de suas gravações para agilizar seu fluxo de trabalho.

Por último, mas não menos importante, temos

Comentários do ClickUp

.

Os comentários são uma das ferramentas de colaboração mais poderosas do ClickUp, e são parte do motivo pelo qual temos um dos melhores sites de colaboração do mundo

aplicativos de mensagens empresariais

por aí.

O ClickUp Comments permite que você faça comentários em documentos, tarefas e anexos para fazer o seguinte:

Fazer perguntas

Enviar respostas

Obter feedback

Aprovar envios

Acompanhe as vitórias

Quer você integre o Discord ao ClickUp ou use nossos recursos de comunicação interna, sabemos que você vai adorar.

ClickUp melhores recursos

O ClickUp Discord Bot pode automatizar a criação de tarefas e atualizações para economizar seu tempo e agilizar seu fluxo de trabalho

As opções de personalização permitem que você escolha quais notificações o chatbot enviará automaticamente para o seu canal do Discord

As configurações de permissão permitem que você escolha quais canais e proprietários de conteúdo, administradores e convidados podem acessar

Mais de 1.000 integrações prontas com ferramentas como GitHub, Webhooks, Trello, Google Forms, Microsoft Teams, Slack e WordPress - além da opção de criar integrações personalizadas para outros aplicativos com a API do ClickUp - facilitam a vida

Uma biblioteca de modelos com mais de 1.000 modelos prontos, incluindo gerenciamento de projetos e modelos de planos de comunicação o ClickUp é um aplicativo de gerenciamento de projetos, que simplifica todos os aspectos do gerenciamento de projetos

O aplicativo móvel ClickUp é compatível com Android e iOS; o aplicativo para desktop funciona com Microsoft, Mac e Linux; e a extensão para navegador funciona com Chrome, Firefox e Edge

ClickUp limitações

Alguns usuários encontram curvas de aprendizado ao explorar todos os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp (resolvido com tutoriais gratuitos e FAQs abrangentes)

Você só pode integrar o ClickUp a um servidor Discord de cada vez

ClickUp preço

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

ClickUp avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

2. Google Agenda

via

Calendário do Google

Você já desejou poder enviar informações entre o Google Agenda e o Discord? Boas notícias! A integração Google Calendar-Discord é uma solução sem código que permite fazer exatamente isso.

O Zapier faz a mágica acontecer, abrindo o aplicativo Discord para infinitas possibilidades para qualquer pessoa que use o Google Agenda. Isso também significa que ele funciona com o Google Sheets, o Gmail e outros aplicativos do Google com integração nativa com o Google Calendar. 📅

Google Calendar melhores recursos

Os recursos de notificação e agendamento facilitam o agendamento de eventos, reuniões e lembretes usando o Google Calendar; você receberá notificações em tempo real sobre essas tarefas no Discord

O Google Calendar sincroniza automaticamente as alterações com o Discord para manter todos na mesma página e simplificar o fluxo de trabalho

Os recursos de mensagens, bate-papo, voz e vídeo do Discord melhoram a colaboração entre os membros da equipe e as partes interessadas

Cada usuário do Discord pode personalizar as notificações com base na hora do dia, tipo de evento, dia da semana e muito mais

Google Calendar limitações

Os recursos não permitem que você edite eventos ou altere seu calendário diretamente do Discord - você usará o Google Calendar para isso

A integração envolve o Zapier, o Google Calendar e o Discord e pode exigir configuração adequada para garantir a segurança

Google Calendar preço

Gratuito

Google Workspace Business Starter: US$ 6/mês

US$ 6/mês Google Workspace Business Standard: $12/mês

$12/mês Google Workspace Business Plus: $18/mês

$18/mês Google Workspace Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Google Agenda Classificações e avaliações

G2: N/A

N/A Capterra: 4,8/5 (mais de 3.000 avaliações)

3. YouTube

via

Discórdia

Se você for um parceiro do YouTube com associações ativadas, poderá integrar seu canal do YouTube ao seu servidor Discord. Isso permite que você conecte um canal novo ou existente no YouTube a um Discord novo ou existente apenas para seus membros.

A partir daí, seus membros podem usar o Discord como bate-papo, reprodutor de vídeo e comunidade em torno de seu conteúdo.

Melhores recursos do YouTube

A integração do YouTube com o Discord não requer o Zapier ou outra ferramenta externa - você pode usar o Zapier para adicionar funcionalidades, se quiser

Você pode definir permissões para diferentes canais, criar novos canais do Discord para membros selecionados e gerenciar quem pode acessar o bate-papo geral do Discord usando as configurações do servidor no Discord

A sincronização automática e as notificações personalizáveis do Discord lhe dão mais tempo para criar o conteúdo que seu público deseja ver

As configurações de período de carência permitem que você escolha o que acontece quando os usuários não têm associações ativas ao seu canal do YouTube

Limitações do YouTube

A integração com o YouTube pode não funcionar com todos os bots do Discord

É necessário ter uma parceria com o YouTube para usar essa integração; se você não tiver uma parceria, poderá fazer a integração via Zapier

YouTube preço

gratuito

Classificações e resenhas do YouTube

G2: N/A

N/A Capítulo: 4.8/5 (mais de 600 avaliações)

4. BitBucket

via

BitBucket

O BitBucket permite o controle de versão para projetos de software que usam o Git e o Mercurial. Ele apresenta ferramentas que aprimoram

a colaboração no local de trabalho

gerenciar código e rastrear alterações.

O Pipedream torna essa integração muito fácil. Ao combinar o BitBucket com o Discord, você recebe notificações e atualizações em tempo real para suas equipes, para que todos possam trabalhar juntos.

Melhores recursos do BitBucket

As atualizações em tempo real facilitam a otimização de sua equipe estratégia de comunicação e o processo de desenvolvimento de software

Mantenha um registro claro das atividades e do progresso da sua equipe em cada projeto para melhorar a responsabilidade e a transparência

A comunicação e as notificações no aplicativo podem ajudar a sua equipe a reduzir a troca de plataformas e ferramentas

Crie notificações personalizadas nos canais do Discord para manter sua equipe atualizada sobre solicitações pull, commits e outros eventos vitais

Limitações do BitBucket

A integração com o Discord só está disponível via BitBucket Cloud; uma integração tranquila pode exigir algum conhecimento técnico

É necessário usar uma ferramenta de terceiros, como o Pipedream, para ativar a integração do Discord com o BitBucket

BitBucket preço

Gratuito

Standard: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Premium: $30/mês por usuário

Classificações e avaliações do BitBucket

G2: 4,4/5 (mais de 900 avaliações)

4,4/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.300 avaliações)

5. X (Twitter)

via

IFTTT

X, anteriormente conhecido como Twitter, facilita a conexão de sua equipe de suporte com seu público e a otimização de suas estratégias de marketing. Você pode usar o IFTTT para facilitar a integração do Discord, dando-lhe acesso a recursos de automação como a publicação de tweets, o envio de mensagens para canais do Discord e a obtenção de notificações específicas sobre menções no Twitter.

X (Twitter) melhores recursos

A integração com o Discord permite que seus seguidores vejam suas últimas atualizações sem alternar entre aplicativos, economizando tempo e reduzindo as distrações

Serviços de terceiros, como Hootsuite e Tweetdeck, permitem que você crie e compartilhe feeds personalizados do Twitter

As integrações do Twitter e do Discord mantêm sua comunidade atualizada e envolvida em tempo real a partir do aplicativo favorito dela

A integração permite que você publique e acompanhe automaticamente seus Tweets como novas mensagens em um canal do Discord para manter as equipes internas atualizadas

Limitações do X (Twitter)

Não existe integração nativa entre o Discord e o Twitter; você precisará usar um bot como o IFTTT ou o Zapier para conectar o Discord à sua conta do Twitter

Alguns usuários relatam que os tweets automatizados nem sempre são exibidos corretamente no Discord

X (Twitter) preço

Gratuito

Básico: US$ 3/mês

US$ 3/mês Premium: $8/mês

$8/mês Premium+: $16/mês por usuário

Classificações e avaliações X (Twitter)

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

6. Facebook

via

Integradamente

O Facebook pode facilitar a conectividade, a comunicação e a colaboração rápidas. Ao adicionar a integração com o Discord, você o transforma em um aplicativo mais poderoso aplicativo de comunicação de equipe do que nunca.

Você usará uma ferramenta como o Integrately para fazer isso acontecer. A Integrately lhe dá acesso a várias automações para ajudar a simplificar sua operação e alinhar as metas da sua equipe.

Melhores recursos do Facebook

As automações permitem que você receba mensagens do Discord a cada nova publicação em sua página do Facebook

As automações personalizadas permitem que você escolha entre várias condições e ações, para que sua integração com o Discord faça tudo o que você precisa

Não é necessária codificação para integrar o Discord e o Facebook

Configure notificações do Discord para a sua equipe de suporte para que eles possam ficar conectados à sua base de clientes sem trocar de aplicativo

Limitações do Facebook

As postagens do Facebook podem não ser exibidas corretamente no Discord e podem não incluir todos os vídeos ou imagens

Postagens de alta frequência no Facebook podem fazer com que algumas postagens não sejam exibidas no Discord

Facebook preços

gratuito

Classificações e avaliações do Facebook

G2: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

4,2/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: N/A

7. Spotify

via

Spotify

A integração do Spotify com o Discord permite que você veja e ouça o que seus amigos estão ouvindo. Vocês podem até mesmo ouvir o Spotify juntos enquanto jogam, conversam e se divertem usando o Discord como sua base. 🎵🎶

Isso é ótimo para uso pessoal, mas também é benéfico para manter as equipes de conteúdo conectadas enquanto trabalham.

Melhores recursos do Spotify

A integração nativa do Discord está disponível por meio do Spotify, facilitando a vinculação de seus dois aplicativos favoritos sem ferramentas ou plugins de terceiros

Esse emparelhamento pode ser expandido combinando-o com outras opções, como as integrações do Discord com o PlayStation ou o Xbox

A integração permite que você gerencie sua conta do Spotify e do Discord em um único painel de controle

A integração é mais segura porque é nativa entre o Discord e o Spotify, proporcionando maior privacidade

Limitações do Spotify

O recurso Listen Along não permite que você sintonize o Spotify do seu amigo enquanto conversa por voz

Se um usuário tiver a versão gratuita do Spotify e você tiver a versão Premium, você ouvirá silêncio enquanto ele ouvirá anúncios

Spotify preço

Free

Premium: $10,99/mês

$10,99/mês Premium Duo: $14,99/mês

$14,99/mês Premium Family: $16,99/mês

Classificações e resenhas do Spotify

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Grupos do Google

via

Grupos do Google

O Grupos do Google é um popular gerenciamento de equipes ferramenta que permite que os membros da sua equipe colaborem por meio de grupos baseados em e-mail, fóruns on-line e caixas de entrada compartilhadas.

O Zapier permite vincular o Google Groups ao Discord para que todos possam permanecer conectados sem precisar alternar entre aplicativos. Você pode criar notificações e automações personalizadas, além de conectar seus aplicativos a outras ferramentas favoritas para obter uma estação de trabalho unificada.

Melhores recursos do Google Groups

Integra-se perfeitamente a outros serviços do Google, além de quaisquer outras plataformas que você queira vincular por meio do Zapier

Permita que sua equipe se comunique via Discord ou Google Groups para economizar tempo e incentivar a colaboração em tempo real

Os acionadores predefinidos permitem que você escolha automações simples, como notificações quando novas mensagens são postadas no seu canal do Discord

As permissões e funções facilitam a determinação de quem tem acesso a quê

Limitações do Google Groups

Alguns recursos do Google Groups podem não ser facilmente replicados no Discord; e-mails e caixas de entrada compartilhadas podem ser exibidos incorretamente

Pode ser necessária uma configuração adicional para que a integração entre o Google Groups e o Discord seja tranquila

Google Groups preços

Gratuito

Google Workspace Business Starter: US$ 6/mês

US$ 6/mês Google Workspace Business Standard: $12/mês

$12/mês Google Workspace Business Plus: $18/mês

$18/mês Google Workspace Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do Google Groups

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. SoundCloud

via

SoundCloud

A integração com o Discord é uma excelente solução para manter sua equipe ou amigos atualizados sobre o que você está ouvindo e postando no SoundCloud. Essa é outra integração possibilitada pelo Zapier, o que significa que você poderá criar tarefas e automações personalizadas para ter a funcionalidade de que precisa.

Melhores recursos do SoundCloud

Compartilhe facilmente faixas de áudio e músicas entre os membros da equipe no seu servidor Discord

As criações de conteúdo e os músicos podem otimizar a colaboração e obter feedback mais rápido sem sair do Discord

A integração permite que você ouça faixas de alta qualidade do SoundCloud enquanto trabalha com sua equipe ou joga com amigos no Discord

Você pode vincular o SoundCloud e o Discord com apenas alguns cliques

Limitações do SoundCloud

Membros de servidores grandes podem receber muitas notificações; pode ser necessária uma configuração avançada

Essa integração do Discord não permite que você pule sons, avance faixas ou controle o volume sem alternar para o SoundCloud

SoundCloud preço

SoundCloud Go: US$ 4,99/mês por usuário

US$ 4,99/mês por usuário SoundCloud Go+: US$ 9,99/mês por usuário

Classificações e resenhas do SoundCloud

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

4,5/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

10. Twitch

via

Discórdia

A integração da Twitch com o Discord pode melhorar a experiência de espectadores e streamers, aumentando o envolvimento e criando uma experiência mais interativa. Isso pode ajudar a fortalecer e aumentar sua comunidade da Twitch. 🎮

Twitch melhores recursos

Os espectadores podem receber notificações no Discord quando um streamer entra ao vivo, aumentando a probabilidade de que eles se sintonizem

A personalização do Discord permite que você crie uma experiência única para seus espectadores, aumentando o valor do seu conteúdo de transmissão

Os canais do Discord facilitam a conexão com os espectadores e a criação de uma comunidade forte

Os streamers podem usar o Discord para colaborar em projetos e se comunicar em tempo real com facilidade

Twitch limitações

Alguns usuários relatam que a integração do Discord pode distrair os streamers e os espectadores, reduzindo o foco no conteúdo da transmissão

Problemas de atraso e desempenho podem afetar as transmissões ao vivo da Twitch

Twitch preços

Gratuito

Twitch avaliações e críticas

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

4,3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: N/A

Discord Just Got Better

As integrações do Discord acima representam oportunidades para melhorar a colaboração e a comunicação. Sempre que o Discord estiver envolvido, você poderá criar canais para transmitir informações específicas, como

etiqueta para reuniões virtuais

ou diretrizes de projeto, o que mantém todos na mesma página.

Se você quiser usar a integração do Discord para agilizar seu fluxo de trabalho ou encontrar uma opção que use uma única plataforma, é hora de começar. ☀️🌻

O que está esperando?

Registre-se no ClickUp

hoje mesmo - é grátis!